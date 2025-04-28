Jak vytvořit 30–60–90denní plán pro zapracování nových zaměstnanců

Vaši noví zaměstnanci potřebují čas – v některých případech až 12 měsíců – aby se seznámili s fungováním organizace a dosáhli svého plného výkonnostního potenciálu v rámci dané role. Je však zásadní připravit je na úspěch a stanovit jim jasné cíle, ke kterým budou směřovat.
Právě proto je důležité vytvořit plán na 30–60–90 dní. Jedná se o strukturovaný plán zapracování nových zaměstnanců, ve kterém jsou cíle a činnosti rozloženy do období 30, 60 a 90 dnů.
V tomto článku vám ukážeme, jak vytvořit tento plán a kontextově zapracovat nové zaměstnance v každé fázi jejich zapracování.
Co je to plán na 30–60–90 dní?
Plán na 30–60–90 dní je přesně to, co název napovídá – dokument, který nastiňuje klíčové milníky, realizovatelné cíle a priority, které mají noví zaměstnanci dosáhnout během prvních 30, 60 a 90 dnů svého zaměstnání. Za jeho vytvoření je odpovědný manažer, který nového zaměstnance přijal.
Co plán na 30–60–90 dní přináší:
- Zdůrazňuje reálné cíle, které je třeba dosáhnout během prvních tří měsíců zaměstnání nového zaměstnance, a rozděluje je do 30-, 60- a 90denních intervalů.
- Zjednodušuje to, na co by se měl zaměstnanec zaměřit.
- Představuje metriky pro měření úspěchu po 30, 60 a 90 dnech.
- Pomáhá novým zaměstnancům maximalizovat jejich výkon a dosáhnout stanovených milníků v souladu s posláním společnosti.
Důležité prvky plánu na 30–60–90 dní
Ústřední koncept dobrého plánu na 30–60–90 dní se točí kolem:
- Převádění větších cílů na menší, lépe stravitelné milníky
- Stanovení konečného cíle na 90 dní s kroky, které je třeba splnit po 30 a 60 dnech
- Zajištění toho, aby cíle byly dosažitelné, ale zároveň náročné
- Získejte podporu nových zaměstnanců tím, že je zapojíte do tvorby plánu nebo do něj přispějí.
- Sladění plánu s posláním společnosti, aby noví zaměstnanci pochopili svou roli v organizaci a snadno se zapracovali.
Pět částí dobrého plánu na 30–60–90 dní
Než se naučíme, jak vytvořit plán na 30–60–90 dní, podívejme se nejprve, co vše zahrnuje.
Co dělá plán na 30–60–90 dní skvělým? Pro začátek musí okamžitě objasnit očekávání organizace od nového zaměstnance.
Skvělý plán na 30–60–90 dní má pět hlavních prvků:
- Cíle: Konkrétním a měřitelným způsobem stanoví účel, poslání a jasné cíle společnosti; rozdělí cíle nového zaměstnance do kategorií vzdělávacích cílů, profesních cílů, výkonnostních cílů a osobních cílů pro dosažení nejlepších výsledků.
- Zaměření: Určuje, na co se musí nový zaměstnanec v každé fázi zaměřit, aby zůstal na správné cestě a pracoval na dosažení strategických cílů.
- Priority: Určuje důležité úkoly a projekty, které musí nový zaměstnanec upřednostnit v každém 30denním období, aby efektivně spravoval svůj čas a pokrok.
- Metriky úspěchu: Definuje klíčové ukazatele výkonnosti (KPI) pro měření úspěchu nových zaměstnanců, nabízí jasnou představu o tom, jak úspěch vypadá, a pomáhá jim sledovat pokrok.
- Flexibilita: Měl by být dostatečně flexibilní, aby se přizpůsobil měnícím se okolnostem a umožnil novým zaměstnancům upravit své cíle a priority podle celkových cílů společnosti.
Začleňte cíle SMART do svého 30–60–90denního plánu
Aby byl váš 30–60–90denní plán proveditelný, zkuste si napsat cíle SMART. Váš 30–60–90denní plán by měl obsahovat konkrétní cíle, které jsou měřitelné, dosažitelné, realistické a časově ohraničené:
- Konkrétní: Jasně definujte, čeho chcete dosáhnout v každém 30, 60 a 90denním období. Namísto stanovení vágního cíle, jako je „zlepšit efektivitu projektu“, si například stanovte konkrétní cíl, jako je „zkrátit časový harmonogram projektu o 10 %“.
- Měřitelné: Zahrňte klíčové ukazatele výkonnosti, abyste mohli sledovat svůj pokrok, jako je doba dokončení projektu, úspory nákladů, skóre spokojenosti zákazníků atd.
- Dosažitelné: Stanovte si náročné, ale realistické cíle. Například cíl zkrátit časový harmonogram projektu o 50 % za 30 dní nemusí být dosažitelný, ale zkrácení o 10 % by mohlo být realistické.
- Relevantní: Ujistěte se, že vaše cíle jsou v souladu s celkovými cíli společnosti a projektu.
- Časově ohraničené: Stanovte konkrétní termíny pro dosažení každého cíle, abyste se mohli soustředit a sledovat pokrok v průběhu času.
Jak napsat plán na 30–60–90 dní v pěti snadných krocích
Vytvoření plánu na 30–60–90 dní je snadné, pokud budete postupovat podle těchto pěti kroků:
Krok 1: Zapište si poslání společnosti
Poslání společnosti je základním kamenem vašeho 30–60–90denního plánu. Určete tedy cíle a milníky společnosti, aby noví zaměstnanci pochopili svou roli v širším kontextu.
Krok 2: Brainstorming cílů pro prvních 30 dní
Napište, čeho chcete, aby daná osoba dosáhla během prvních 30 dnů. Jako pravidlo platí:
- Omezte počet cílů na tři až pět.
- Zapište si klíčové ukazatele pro každý cíl, abyste jej mohli přesně měřit.
Krok 3: Stanovte si cíle pro prvních 60 a 90 dní
Naplánujte si cíle pro prvních 60 a 90 dní, stejně jako jste si stanovili cíle pro prvních 30 dní. Mějte na paměti stejná pravidla, jaká byla zmíněna v předchozím kroku.
Krok 4: Vyberte správné zdroje
Váš plán na 30–60–90 dní má stejnou hodnotu jako doplňkové zdroje, které poskytujete, například:
- Klíčové kontakty, tj. členové týmu a zainteresované strany pro konkrétní aspekty plánu (s kým by se měl nový zaměstnanec spojit, aby dosáhl cílů nebo aby zodpověděl své případné otázky)
- Školicí materiály (seznam tutoriálů, odkazů na webináře, dokumentů a dalších zdrojů, které novým zaměstnancům pomohou získat znalosti a dovednosti potřebné k úspěšnému výkonu jejich funkce)
- Interní nástroje a systémy (pokyny pro přístup k existujícím nástrojům, které organizace používá)
- Externí zdroje (odborné publikace, online fóra, profesní organizace atd., kde získáte cenné informace a podporu)
Krok 5: Sledujte dosažené pokroky
Poslední část se týká hodnocení pokroku plánu:
- Dosahuje nový zaměstnanec svých cílů?
- Využívají zdroje, které jste jim poskytli?
- Čelí výzvám přímo?
- Mají stejný názor na cíle společnosti?
Pokud se vám to zdá jako příliš mnoho práce, použijte šablonu ClickUp pro 30–60–90 dní a začněte s onboardováním jedním kliknutím:
Tato šablona zajistí, že vaši noví zaměstnanci:
- Jsou dobře přizpůsobeni během prvních tří měsíců s dokonale naplánovanými osobními cíli a obchodními cíli.
- Provádějte požadované úkoly při zapracování zaměstnanců s pravidelně kontrolovanými chováními, dovednostmi a kompetencemi.
- Rychle se zorientujte
- Zaznamenávejte pokrok a sledujte úkoly od prvního dne.
Podívali jsme se na to, jak vytvořit plán na 30–60–90 dní. Nyní se podívejme, jak může personalista využít plány na 30–60–90 dní ke zlepšení svého time managementu, udržení zaměstnanců a náborových procesů.
Zlepšení time managementu pomocí 30–60–90denních plánů
Každý plán na 30–60–90 dní vypadá pro každého jinak. Existuje však několik technik, které můžete využít k získání výhod v oblasti time managementu:
- Stanovte priority: Zvažte, co chcete, aby váš nový zaměstnanec upřednostňoval. Použijte barevné značky u klíčových úkolů, abyste mu dali najevo relativní důležitost každého z nich.
- Sebereflexe: Do plánu zahrňte čas na reflexi.
- Strategický rozvoj: Rozdělte cíle do tří částí – první měsíc, druhý měsíc a třetí měsíc, přičemž cíle budou postupně narůstat na obtížnosti.
- Učení: Vyhraďte si čas na profesní rozvoj a podporu neustálého učení.
Mějte přehled o svých měsíčních úkolech a spravujte svůj čas jako profesionál s pomocí kalendáře ClickUp, který lze synchronizovat s vaším kalendářem Google:
Řešení retence zaměstnanců pomocí plánů na 30–60–90 dní
Plán na 30–60–90 dní vám umožní vytvořit v mysli zaměstnance trvalý pozitivní dojem:
- Hlas zaměstnanců: Jakmile uplyne 30 dní, proveďte průzkum mezi novými zaměstnanci a zeptejte se jich na jejich zkušenosti s procesem zapracování. Tímto způsobem pocítí, že jejich názor je pro organizaci důležitý, což zvýší míru jejich zapojení.
- Obsah na vyžádání: Zaveďte obsah na vyžádání, který zdůrazňuje kulturu, hodnoty a poslání společnosti a podporuje smysluplné vztahy se zaměstnanci.
- Jasnost: Zdůraznění role zaměstnanců v nové organizaci během prvních 90 dnů položí základy pro spokojenější pracovní zkušenost. Spolupracujte se zaměstnancem a vytvořte jasný akční plán založený na pokynech.
Související: Šablony plánů přechodu, které vám zjednoduší práci
Využití 30–60–90denního plánu pro chytrý nábor a pracovní pohovory
Z pohledu manažera náboru může plán na 30–60–90 dní výrazně zlepšit proces náboru a pohovorů. Zde je návod, jak na to:
- Posouzení souladu cílů: Manažeři mohou plán využít k posouzení toho, jak uchazeč chápe danou pozici a jak hodlá sladit své cíle s cíli organizace v prvních 30, 60 a 90 dnech.
- Porozumějte přizpůsobivosti kandidáta: Personalisté mohou kandidáty vyzpovídat, jak plánují přizpůsobit svůj přístup na základě konkrétních povinností dané pozice.
- Zjistěte, jak je kandidát vynalézavý: Manažeři mohou plán využít také k diskusi o tom, jak by kandidáti využili dostupné zdroje (např. školení, nástroje a podporu týmu) k efektivnímu dosažení svých cílů.
- Vyhodnoťte schopnosti kandidáta řešit problémy: Manažeři mohou představit hypotetické scénáře a výzvy a zeptat se kandidátů, jak by upravili svůj přístup k překonání překážek během prvních 90 dnů.
Související: Nezbytné dokumenty pro zapracování nových zaměstnanců s 📂
Výhody plánu na 30–60–90 dní
Plán na 30–60–90 dní je návodem k úspěchu, protože identifikuje klíčové milníky pro nové zaměstnance během jejich prvních dnů v zaměstnání.
Jeho princip je podobný jako u plánu produktivity, který pomáhá novým členům týmu:
- Vězte, co se od nich očekává
- Spravujte jejich pracovní zátěž
- Zaměřte se na úkoly orientované na cíle
- Nastavte správné parametry pro úspěch
Zde jsou hlavní výhody plánu na 30–60–90 dní:
Zvýšení produktivity
Strategický plán zapracování má zásadní význam pro zvýšení produktivity; 61 % nových zaměstnanců se cítí připraveno převzít novou roli, jakmile projdou strukturovaným zapracováním.
Plán zapracování poskytuje pokyny, jak může nový zaměstnanec rychle začít, a nabízí přístup k příslušným zdrojům jedním kliknutím. Tým rozumí tomu, co je třeba upřednostnit a jak získat pomoc, pokud se v jakékoli fázi zapracování dostane do slepé uličky:
Aby noví zaměstnanci lépe porozuměli své roli a získali kontextovou pomoc, použijte šablonu plánu na 30–60–90 dní.
Lepší soudržnost týmu
Hladký průběh zapracování je možný díky zapojení celého týmu.
Tým by se měl co nejdříve setkat a seznámit se, aby si vytvořil pevné základy. Začleňte do procesu zapracování individuální hovory a pomozte členům týmu seznámit se se svými kolegy a zainteresovanými stranami.
Nezapomeňte, že cílem je začít budovat důležité vztahy co nejdříve a vytvořit pocit týmové práce. Manažeři musí také jasně stanovit cíle a vysvětlit, jak se cíle organizace promítají do cílů týmu a jednotlivých zaměstnanců.
Aby zaměstnanci dobře porozuměli činnostem a úkolům týmu, použijte zobrazení ClickUp Kanban Board, které na jednom místě zobrazuje všechny úkoly týmu a jejich průběh:
Konzistentní hodnocení výkonu
Přibližně 61 % zaměstnanců by raději zůstalo ve své současné organizaci, aby se mohli dále rozvíjet a růst v kariéře:
Ale nemůžete rozvíjet to, co nehodnotíte, že? Právě proto plán na 30–60–90 dní přidává hodnocení výkonu do kalendáře manažera a zajišťuje, že noví zaměstnanci jsou pravidelně hodnoceni.
Důsledné hodnocení umožňuje lepší posouzení pokroku a výkonu nových zaměstnanců. To jim zase pomáhá zlepšovat jejich dovednosti, podávat optimální výkon a dobře se integrovat do organizace.
Data hovoří jasně: „Polovina zaměstnanců, kteří mají k dispozici smysluplné nástroje pro zvýšení výkonu, vykazuje mnohem vyšší úroveň optimismu, sebedůvěry, angažovanosti a produktivity než polovina zaměstnanců, kteří tyto nástroje nemají.“
Manažeři mohou vést strukturované rozhovory o hodnocení výkonu s novými zaměstnanci pomocí šablony ClickUp 1:1 Meeting Template.
Tato šablona Docs pomáhá manažerům zadávat a sledovat relevantní informace o nových zaměstnancích. Obsahuje předem připravené stránky pro role zaměstnanců, očekávání a opakující se programy schůzek. Pro ještě lepší organizaci můžete v rámci každé stránky vytvořit vnořené stránky.
Příprava zaměstnanců na úspěch
Plán na 30–60–90 dní podrobně popisuje první tři měsíce zaměstnání nového člena týmu a seznamuje ho s firemními zásadami, týmovou prací a obchodními cíli. Je to spolehlivý způsob, jak novým zaměstnancům pomoci rychle se zapracovat, protože si mohou odškrtávat důležité položky v milnících 30–60–90 dní svého plánu.
Zajistěte nováčkům dobrý start tím, že jim poskytnete přístup ke všem potřebným dokumentům: firemním politikám, plánům týmů, organizačnímu schématu atd. Manažeři a týmy HR to mohou udělat pomocí sdílených dokumentů ClickUp Docs.
Aby byl plán na 30–60–90 dní užitečný, rozdělte jej na úkoly pro každé 30denní období.
Pomocí ClickUp Tasks nastavte úkoly a podúkoly s příslušnými termíny splnění:
Jakmile jsou termíny stanoveny, dopřejte týmu možnost výběru – nechte jej prohlížet úkoly v různých formátech a filtrovat je podle priority i stavu:
Můžete také přidávat komentáře a propojovat úkoly s dokumenty, aby všichni měli vždy přehled o aktuálním stavu:
Nakonec vytvořte plnohodnotné dashboardy s cíli týmu a metrikami týmové práce a snadno vizualizujte postup úkolů:
Jak vypadá 30–60–90denní plán pro různé role
Plán na 30–60–90 dní je mnohostranný a závisí na tom, kdo jej používá a za jakým účelem.
Než se však pustíme do toho, pojďme si nejprve vysvětlit, kdy je vhodné vytvořit plán na 30–60–90 dní:
- Noví zaměstnanci: Personalisté by měli při zapracování nového zaměstnance vytvořit plán, který usnadní přechodné období.
- Stávající zaměstnanci: Vedoucí týmů, kteří chtějí zavést nové iniciativy nebo změny rolí, musí použít plán na 30–60–90 dní, aby stávajícím zaměstnancům nabídli schůdnou cestu.
- Potenciální zaměstnanci: Potenciální kandidáti mohou využít plán na 30–60–90 dní k přípravě na pohovor a k prokázání své serióznosti personalistovi.
Jak vytvořit plán na 30–60–90 dní pro manažery
Použití šablony operačního plánu je samozřejmostí pro manažery, kteří chtějí své nápady realizovat od samého začátku.
Aby manažeři zlepšili své manažerské dovednosti, musí do svého pracovního stylu přidat disciplínu vytvořením plánu na 30–60–90 dní, který může vypadat například takto:
30 dní
Cíl: Zlepšit časové manažerské dovednosti týmu pomocí vylepšeného implementačního procesu:
- Provádějte individuální schůzky s členy týmu, abyste pochopili jejich role (a výzvy).
- Identifikujte a implementujte jednu příležitost ke zlepšení procesu, například lepší časové řízení.
- Stanovte si s členy týmu krátkodobé cíle, které budou v souladu s celkovými cíli.
- Nastavte pravidelnou komunikaci s týmem, abyste mohli sledovat pokrok.
60 dní
Cíl: Posoudit, jak si tým vede v oblasti time managementu.
- Pokračujte v individuálních schůzkách, abyste pomohli týmu zhodnotit jeho výkonnost.
- Pomocí nástrojů pro sledování času shromažďujte data o výkonu týmu v reálném čase.
- Vyhodnoťte výsledky zlepšení týmu v souvislosti s tím, jak dobře spravuje svůj čas.
- Vyhodnoťte výsledky krátkodobých cílů stanovených v prvních 30 dnech.
- Vylepšete komunikační plán na základě podnětů týmu a přímých podřízených.
- Stanovte si střednědobé cíle, které navazují na úspěchy prvních 30 dnů.
90 dní
Cíl: Vytvořit kulturu optimalizovaného řízení času pro budoucí projekty při zachování kvality:
- Proveďte SWOT analýzu a poskytněte týmu celkovou zpětnou vazbu.
- Proveďte školení v oblasti time managementu, abyste vyřešili nedostatky v dovednostech v rámci týmu.
- Přehodnoťte nutnost pořádání schůzek na základě pokroku týmu podle aktuálních potřeb.
- Využijte získané poznatky k vytvoření dlouhodobého strategického plánu, který lze v budoucnu replikovat.
Jak vytvořit plán na 30–60–90 dní pro produktové manažery
Produktoví manažeři mohou využít bezplatný software pro řízení projektů, aby urychlili svou práci, aniž by došlo ke snížení produktivity nebo kvality.
Strukturovaný plán na 30–60–90 dní je nezbytný pro to, aby noví produktoví manažeři rychle pochopili své povinnosti a mohli mít pozitivní vliv. Zde je vzorový plán, který můžete použít jako referenci:
30 dní
Identifikujte tři klíčové problémy zákazníků a navrhněte řešení v další verzi produktu:
- Proveďte rozhovory se stávajícími zákazníky, abyste získali zpětnou vazbu k existujícímu produktu.
- Setkejte se s týmem inženýrů, abyste pochopili technické aspekty produktu.
- Analyzujte tržní trendy a konkurenční produkty, abyste identifikovali oblasti, které je třeba zlepšit.
- Vypracujte plán, jak řešit okamžité obavy zákazníků nebo problémy s produkty.
- Vytvořte dokument s požadavky na produkt
60 dní
Chcete-li mít připravený ověřený prototyp k implementaci:
- Spolupracujte s designérským týmem na vytvoření wireframů pro navrhovaná vylepšení produktu.
- Proveďte uživatelské testování prototypů, abyste ověřili navrhovaná řešení.
- Spolupracujte s marketingovým týmem na vývoji strategie komunikace pro vylepšení produktu.
90 dní
Úspěšně uvést na trh aktualizovanou verzi produktu a na základě zpětné vazby po uvedení na trh zaznamenat 15% nárůst spokojenosti zákazníků:
- Implementujte vylepšení produktu ve spolupráci s týmem vývojářů.
- Spusťte aktualizovaný produkt a sledujte výkonnostní metriky, abyste zajistili požadovaný dopad.
- Shromažďujte zpětnou vazbu od zákazníků a interních zainteresovaných stran ohledně vylepšení produktů.
- Začněte plánovat další verzi produktu na základě zpětné vazby a poznatků z aktuální verze.
Jak vytvořit plán na 30–60–90 dní pro vedoucí pracovníky
Plán na 30–60–90 dní může být přínosem i pro vedoucí pracovníky a vrcholový management.
Zde je ukázkový plán, ze kterého můžete čerpat inspiraci, jak zvýšit provozní efektivitu o 20 % a zlepšit sladění týmu s cíli společnosti:
30 dní
- Proveďte rozhovory se zainteresovanými stranami, abyste pochopili současné výzvy a příležitosti.
- Identifikujte rychlé úspěchy, abyste prokázali vliv vedení
- Zaveďte komunikační strategii, abyste sladili týmy se strategickými cíli.
- Využijte šablony pracovních plánů k naplánování hlavních cílů a akčních bodů pro prvních 90 dní.
60 dní
- Založte a veďte mezifunkční tým, který se bude zabývat klíčovými provozními výzvami.
- Vypracujte a realizujte iniciativu pro zlepšení procesů.
- Proveďte hodnocení dovedností týmu a zahajte cílené školicí programy.
- Aktualizujte šablonu pracovního plánu o měřitelné pokroky a upravte cíle na dalších 30 dní.
90 dní
- Představte strategický plán pro příští fiskální rok na základě poznatků z prvních 60 dnů.
- Spusťte novou produktovou iniciativu
- Stanovte klíčové ukazatele výkonnosti (KPI) a metriky pro úspěch týmu.
- Vytvořte pracovní plán na příští čtvrtletí, včetně podrobných úkolů a termínů.
Jak vytvořit plán na 30–60–90 dní pro obchodní manažery
Obchodní manažeři již jsou zvyklí používat aplikace pro sledování cílů, aby dosáhli svých měsíčních nebo čtvrtletních cílů. Plán na 30–60–90 dní vede k lepším výkonům.
Zde je příklad, který stojí za prozkoumání:
30 dní
Do týmu přichází nový obchodní manažer. Jeho cíle pro prvních 30 dní by se měly týkat výhradně fáze učení, tj. absolvování školicích modulů, stínování obchodních hovorů a vedení individuálních schůzek s členy týmu.
V prvních 30 dnech se zaměřují na:
- Seznámení se stávajícími produkty a prodejními procesy
- Setkání s mezifunkčními zúčastněnými stranami
- Porozumění dynamice týmu
- Budování vztahů s členy týmu
- Seznamte se s osobnostmi cílových zákazníků a profily ideálních zákazníků
60 dní
Do 60. dne by měl obchodní manažer:
- Identifikované oblasti pro zlepšení výkonu v prodejním procesu
- Zavedené změny, jako je zavedení nových prodejních nástrojů a zdokonalení prodejního argumentu
- Stanovte si konkrétní cíle S. M. A. R. T. na příštích 30 dní, například zvýšení prodejního potenciálu o 20 % a zlepšení morálky prodejního týmu prostřednictvím vyhodnocení jejich časového managementu v prvním čtvrtletí.
90 dní
Po 90 dnech by měl mít obchodní manažer:
- Úspěšně realizovaný plán na 15% zvýšení tržeb z prodeje
- Na základě zjištění a poznatků z prvních 90 dnů vypracovali dlouhodobou prodejní strategii.
- Využijte formát plánu na 30–60–90 dní ke sledování pokroku a podpoře neustálého zlepšování.
Jak vytvořit plán na 30–60–90 dní pro datové analytiky
Analytici dat mohou využít 30-, 60- nebo 90denní plán k pochopení a zlepšení metodiky analýzy dat ve své organizaci.
Zde je příklad pro vaši představu:
30 dní
- Absolvujte školení o nástrojích a technikách analýzy dat společnosti a softwaru pro správu úkolů.
- Účastněte se týmových schůzek, abyste porozuměli aktuálním projektům a mohli přispívat svými nápady.
- Prostudujte si osvědčené postupy pro analýzu dat a aplikujte je ve své práci.
- Absolvujte školení a přispějte k datovému projektu během prvních 30 dnů.
60 dní
- Vedejte malý projekt analýzy dat
- Zlepšete efektivitu analýzy dat o 10 %.
- Spolupracujte s členy týmu na zefektivnění organizačních procesů.
- Dokončete projekt a do 60. dne představte výsledky týmu.
90 dní
- Zaveďte novou strategii vizualizace dat
- Zvyšte efektivitu vizualizace dat o 20 %.
- Spolupracujte s IT týmem na integraci nástrojů pro plynulou analýzu.
- Pokračujte v zdokonalování svých dovedností a buďte v obraze díky novým nástrojům.
- Zaveďte strategii a do 90. dne shromážděte zpětnou vazbu od týmu.
Jak vytvořit plán na 30–60–90 dní pro IT manažery
Nově přijatí IT manažeři musí mít také připravený plán na 30–60–90 dní, aby získali náskok v novém obchodním prostředí.
Zde je příklad, který vám pomůže s jeho vytvořením:
30 dní
- Seznamte se s IT infrastrukturou společnosti a nástroji pro plánování projektů.
- Spolupracujte s týmem, abyste je lépe poznali a seznámili se s jejich stylem práce.
- Projděte si osvědčené postupy a zásady v oblasti IT.
60 dní
- Využijte strategické myšlení k plánování a implementaci vylepšení IT infrastruktury.
- Spolupracujte s členy týmu a zkraťte prostoje o 10 %.
- Dokončete vylepšení a zkontrolujte pokrok do 60. dne.
90 dní
- Vypracujte dlouhodobou strategii v oblasti IT
- Zvyšte celkovou efektivitu o 15 %.
- Spolupracujte s ostatními odděleními, abyste sladili cíle IT s cíli společnosti.
- Zaveďte strategii a do 90 dnů shromážděte zpětnou vazbu od zainteresovaných stran.
Jak vytvořit plán na 30–60–90 dní pro nové zaměstnance
Můžete napsat nejlepší popis pracovní pozice na světě, ale bez plánu zapracování se noví zaměstnanci budou i tak cítit přetížení.
Právě zde může strategický plán na 30–60–90 dní pomoci novým zaměstnancům rozběhnout se od prvního dne.
Zde je příklad plánu na 30–60–90 dní pro nové zaměstnance, který stojí za to napodobit:
30 dní
- Absolvujte školení pro nové zaměstnance a přizpůsobte se nové práci.
- Prokažte porozumění klíčovým odpovědnostem a firemní kultuře.
- Zapojte se do seznamovacích setkání s členy týmu, abyste navázali vztahy.
60 dní
- Začněte přispívat do týmových projektů
- Získejte a zdokumentujte zpětnou vazbu od mentora/členů týmu.
- Pokračujte v učení a kladení otázek
- Zúčastněte se školení a zdokonalte své dovednosti
- Dokončete přidělené úkoly a projekty do 60. dne.
90 dní
- Převezměte více odpovědnosti a přispívejte svými nápady
- Dokončujte projekty a dodržujte termíny
- Požádejte nadřízené o zpětnou vazbu a pokračujte v rozvoji ve své nové práci.
Poskytněte novým zaměstnancům ten nejlepší možný start s ClickUp
Plán na 30–60–90 dní je cenným nástrojem v arzenálu každého zaměstnavatele. Umožňuje vedoucím pracovníkům snadno zapracovat nové zaměstnance, provádět pravidelné hodnocení výkonu a (doslova) ukázat potenciálním kandidátům, co se od nich očekává v prvních 90 dnech zaměstnání (a dále).
Správné vytvoření plánu je však stejně důležité jako zajištění toho, aby noví zaměstnanci co nejdříve začali pracovat na plný výkon.
Pomocí ClickUp umožněte novým zaměstnancům přijmout změny, pracovat efektivně i po uplynutí 90 dnů a zamyslet se nad tím, jak si vedou, pomocí promyšleného plánu na 30–60–90 dnů. Zaregistrujte se zdarma ještě dnes!
Často kladené otázky
1. Co by měl plán na 30–60–90 dní obsahovat?
Plán na 30–60–90 dní by měl zahrnovat aktuální cíle společnosti a způsob, jakým zaměstnanec dosáhne milníků po 30, 60 a 90 dnech. Měl by také zahrnovat relevantní zdroje, aktivity a školení, které nový zaměstnanec může potřebovat k dosažení cíle.
2. Jak vytvořím 30–60–90denní plán školení?
Postupujte podle těchto kroků a vytvořte 30–60–90denní plán školení:
- Krok 1: Zapište si poslání společnosti se zaměřením na krátkodobé a dlouhodobé priority.
- Krok 2: Napište cíle, kterých chcete dosáhnout během prvních 30, 60 a 90 dnů, spolu s klíčovými metrikami pro každý cíl.
- Krok 3: Přidejte všechny relevantní zdroje, které nový zaměstnanec bude potřebovat k rychlému dosažení konečného cíle, včetně školicích materiálů, kontaktních informací na důležité osoby atd.
- Krok 4: Sledujte pokrok pomocí pravidelných hodnocení výkonu
3. Jak napsat prezentaci pro 30–60–90 dní?
Využijte tyto tipy ke zlepšení psaní své 30–60–90denní prezentace:
- Zamyslete se nad svými celkovými prioritami a zvažte, co je nejdůležitější.
- Ptejte se na otázky, které vám pomohou získat základní přehled o aktuálním stavu věcí.
- Setkejte se s příslušnými zainteresovanými stranami, jako jsou externí partneři, spolupracovníci, členové mezifunkčních týmů, noví přímí nadřízení atd.
- Stanovte si SMART cíle pro fáze 30, 60 a 90 dnů.
- Zamyslete se nad tím, jak budete měřit úspěch, a nastíňte klíčové ukazatele výkonnosti (KPI).
- Buďte flexibilní ve svém myšlení a přístupu, pokud má váš nový zaměstnanec konkrétní zpětnou vazbu, kterou byste podle vás měli zohlednit.