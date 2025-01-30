10 nejlepších nástrojů pro zlepšení procesů pro váš pracovní postup v roce 2025

{ „@context“: „http://schema. org“, „@type“: „FAQPage“, „mainEntity“: [ { „@type“: „Question“, „name“: „Co byste měli hledat v nástrojích pro zlepšování procesů?“, „acceptedAnswer“: { „@type“: „Answer“, „text“: „Projektoví manažeři by měli ve svých nástrojích pro zlepšování procesů hledat video návody, analýzy v reálném čase, pokročilé přizpůsobení, funkce pro spolupráci v reálném čase, automatizaci a integrace.“ } } ] }
Od našeho ranního rituálu pití kávy až po požadavky na přijetí projektu, procesy existují všude. Poskytují strukturu, organizaci a kvalitu úkolům, kterým věnujeme svůj čas.
Procesy nám také pomáhají v průběhu času se zlepšovat a dosahovat vyšší produktivity. ✨
Pomocí nástrojů pro zlepšování procesů mohou týmy posoudit oblasti, kde je třeba procesy přepracovat, aby se zvýšila efektivita a transparentnost. Pomáhají také podnikům pochopit, jak jejich oddělení vzájemně spolupracují, aby mohly provést změny, které budou přínosem pro celou organizaci.
V tomto průvodci se budeme zabývat různými nástroji pro zlepšování procesů, které vašemu týmu pomohou změřit aktuální úroveň výkonu a vytvořit plány pro budoucí zlepšení. ?
Co byste měli hledat v nástrojích pro zlepšování procesů?
Nástroje pro zlepšování procesů jsou techniky a zdroje, které pomáhají organizacím zefektivnit obchodní procesy a snížit náklady. Tyto nástroje poskytují vedoucím pracovníkům informace potřebné k přijímání rozhodnutí na základě dat, pochopení využití zdrojů a identifikaci plýtvání. Organizacím také poskytují jasné cíle, pomáhají jim sledovat výkonnost a umožňují srovnání s osvědčenými postupy v oboru!
Projektoví manažeři by měli ve svých nástrojích pro zlepšování procesů hledat video návody, analýzy v reálném čase, pokročilé možnosti přizpůsobení, funkce pro spolupráci v reálném čase, automatizaci a integraci.
A pokud váš tým používá metodiky zlepšování procesů, včetně Agile a mapování hodnotového toku, mějte při hledání na paměti své stávající procesy. Jakákoli změna nástrojů nebo procesů může vést k dočasnému poklesu produktivity a k nutnosti učení se novým postupům pro členy týmu.
Orientace v dopadech nových softwarových nástrojů může být složitá, ale proaktivní zapojení zainteresovaných stran maximalizuje úsilí o zlepšení procesů! ?
Abyste se vyhnuli jakýmkoli problémům v pracovním postupu, zapojte co nejdříve všechny zúčastněné strany, aby vyřadily nástroje, které neprojdou prvním výběrovým kolem. Mezi zúčastněné strany obvykle patří vlastníci projektů, členové týmu, vedení, IT pracovníci, mezifunkční týmy a odborníci v dané oblasti (SME).
Výhody používání nástrojů pro zlepšování procesů
Používání nástrojů pro zlepšování procesů může týmům přinést řadu výhod. Zde jsou některé z klíčových výhod:
- Zvýšená efektivita: Nástroje pro zlepšování procesů pomáhají týmům zefektivnit pracovní postupy, eliminovat překážky a snížit plýtvání časem a zdroji. To vede ke zvýšení produktivity a rychlejšímu dokončování úkolů.
- Zvýšená kvalita: Tyto nástroje umožňují týmům identifikovat a řešit problémy s kvalitou v jejich procesech. Díky zavedení účinných opatření pro kontrolu kvality mohou týmy svým zákazníkům dodávat produkty nebo služby vyšší kvality.
- Lepší spolupráce: Nástroje pro zlepšování procesů často zahrnují funkce, které podporují spolupráci a komunikaci v rámci týmů. To vede k lepší týmové práci, sdílení znalostí a koordinaci, což v konečném důsledku přináší lepší výsledky.
- Rozhodování založené na datech: Nástroje pro zlepšování procesů poskytují týmům přístup k datům a analýzám v reálném čase. To týmům umožňuje činit informovaná rozhodnutí na základě přesných a aktuálních informací, což vede k efektivnějšímu řešení problémů a strategickému plánování.
- Neustálé zlepšování: Pomocí těchto nástrojů mohou týmy vytvořit kulturu neustálého zlepšování. Mohou pravidelně hodnotit a zdokonalovat své procesy, aby zůstaly relevantní a efektivní v neustále se vyvíjejícím obchodním prostředí.
- Vyšší spokojenost zákazníků: Implementace nástrojů pro zlepšování procesů pomáhá týmům dodávat produkty nebo služby, které lépe odpovídají potřebám a očekáváním zákazníků. To vede k vyšší spokojenosti a loajalitě zákazníků.
- Úspora nákladů: Efektivní procesy, zlepšená kvalita a snížené plýtvání přispívají k úspoře nákladů pro týmy. Nástroje pro zlepšování procesů umožňují týmům identifikovat oblasti plýtvání a neefektivity a zavádět strategie k jejich odstranění.
Pojďme prozkoumat nejlepší nástroje pro zlepšování procesů, které pomáhají týmům zlepšit jejich pracovní postupy a efektivitu! ?
10 nejlepších nástrojů pro zlepšování procesů
1. ClickUp
ClickUp je komplexní platforma pro zvýšení produktivity určená pro týmy v jakémkoli odvětví, která slouží ke správě procesů, postupů, úkolů a dalších činností. S ClickUp mohou týmy generovat podrobné zprávy o jakýchkoli metrikách, vizualizovat složité pracovní postupy a centralizovat dokumentaci procesů pro sdílení v rámci celé společnosti.
Nejlepší ze všeho je, že funkce ClickUp pro uspořádání pracovního postupu pomocí drag-and-drop a automatizace ulehčují týmovou komunikaci, takže každý může s důvěrou realizovat nápady na zlepšení procesů. Ať už váš tým preferuje seznamy, Kanban tabule nebo bílé tabule, ClickUp nabízí více než 15 přizpůsobitelných zobrazení, díky kterým můžete organizovat práci v jednom kolaborativním centru!
Nejlepší funkce ClickUp
- Reporting a dashboardy pro neustálé zlepšování a reengineering obchodních procesů
- Více pohledů pro přizpůsobení se Agile, Scrum, Kanban nebo jakémukoli stylu mapování procesů, včetně analýzy příčin.
- Několik způsobů, jak automatizovat opakující se úkoly, včetně revizí zainteresovaných stran a konzistentních akcí.
- Podrobné online centrum nápovědy, webináře a podpora, které vám pomohou plně využít možnosti platformy.
- Dynamická funkce Cíle, která sjednocuje tým na měřitelných procesních OKR a sleduje pokrok v reálném čase.
- Více než 1 000 integrací, které shromažďují všechna relevantní data a informace na jednom místě.
- Přiřazené a propojené komentáře v jakémkoli dokumentu, úkolu nebo tabuli ClickUp
- Formuláře pro okamžité vytváření akčních úkolů z požadavků na změnu procesů
- Více příjemců úkolů pro úplnou transparentnost veškerého pokroku
- Rozsáhlá knihovna šablon s procesními diagramy pro každý případ použití
Omezení ClickUp
- Jeho bohatá sada funkcí může pro některé uživatele představovat určitou překážku při osvojování si nových znalostí.
- V mobilní aplikaci nejsou zatím k dispozici všechny zobrazení.
Ceny ClickUp
- Navždy zdarma
- Neomezený: 7 $ za uživatele za měsíc
- Podnikání: 12 USD za uživatele za měsíc
- Podnik: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 6 500 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 3 500 recenzí)
2. Kissflow
Kissflow je cloudová pracovní platforma s několika nástroji pro zlepšení procesů, které pomáhají týmům zefektivnit jejich provoz. Má uživatelsky přívětivé rozhraní pro vytváření vlastních pracovních postupů, automatizaci manuálních procesů a sledování postupu jejich projektů.
Tento nástroj nabízí funkce jako správa úkolů, týmová spolupráce, integrace a další. Díky komplexním funkcím pro vytváření reportů mohou týmy generovat metrické reporty, které poskytují hluboký vhled do procesů, využití a uživatelů.
Nejlepší funkce Kissflow
- Automatizované přiřazování úkolů, eskalace a oznámení pro stanovení priorit projektů
- Dynamické směrování položek členům týmu
- Formuláře pracovních postupů bez kódu
- Správa úkolů
- Sdílení dokumentů
Omezení Kissflow
- V porovnání s jinými nástroji pro správu procesů může být obtížné zapojit začínajícího uživatele.
- Uživatelé nemohou přiřazovat úkoly více uživatelům, aniž by vytvořili další skupiny.
Ceny Kissflow
- Malé podniky: 15 USD za uživatele za měsíc
- Firemní: 20 $ za uživatele za měsíc
- Podnik: Podrobnosti získáte u společnosti Kissflow.
Hodnocení a recenze Kissflow
- G2: 4,3/5 (více než 500 recenzí)
- Capterra: 3,9/5 (více než 30 recenzí)
3. Scribe
Scribe je nástroj pro zlepšování procesů, který týmům umožňuje dokumentovat jednotlivé kroky procesů a pracovní postupy pomocí snímků obrazovky, textu, kliknutí kurzorem, odkazů a dalších prvků. Uživatelé mohou vytvářet vlastní pracovní postupy a diagramy, které pomáhají rozložit složité kroky na snadno srozumitelné vizuální prvky.
Scribe také poskytuje výkonné analytické nástroje prostřednictvím jediné domovské stránky Dashboard, kde můžete zobrazit statistiky o dokumentaci a celkovém počtu zobrazení. To týmům usnadňuje rychlou identifikaci úzkých míst a zlepšování obchodních procesů!
Nejlepší funkce aplikace Scribe
- Scribe Sidebar Editor pro provádění akcí s dokumenty a kroky
- Nástroje pro automatizaci procesů pro vytváření podrobných průvodců
- Možnost obsahu pro delší zápisy
- Úpravy snímků obrazovky pro přiblížení a oddálení
- Duplikujte záznamy a odešlete je ostatním týmům
Omezení Scribe
- Vyžaduje integraci s dalšími nástroji, aby bylo možné plně využít potenciál platformy.
- Desktopová aplikace je placená funkce.
Ceny Scribe
- Základní: Bezplatná verze
- Pro Personal: 23 $ za uživatele za měsíc
- Pro Team: 12 $ za uživatele za měsíc (minimálně 5 licencí)
- Podnik: Podrobnosti získáte u společnosti Scribe.
Hodnocení a recenze Scribe
- G2: 4,8/5 (více než 60 recenzí)
- Capterra: 4,9/5 (5+ recenzí)
4. Quixy
Quixy je platforma bez kódu navržená pro zefektivnění vývoje digitálních řešení. Pomáhá týmům zkrátit čas potřebný k vytváření softwarových řešení tím, že poskytuje snadno použitelné rozhraní pro vytváření cloudových aplikací, webových stránek a mobilních aplikací pomocí jednoduchých akcí drag-and-drop.
Platforma low-code poskytuje vestavěný simulátor, který uživatelům pomáhá hladce testovat jejich aplikace ve všech možných pracovních postupech. Simulátor nabízí flexibilitu při testování aplikace na desktopových a mobilních verzích, což usnadňuje kontrolu kompatibility!
Nejlepší funkce Quixy
- Pravidlový engine pro správu obchodních pravidel a validací bez psaní kódu
- Šablony připravené k použití pro většinu cílových obchodních procesů
- Více než 40 typů grafů a reportů pro praktické poznatky
- Oznámení o úkolech, připomenutí a eskalace
- Generátor dokumentů s možnostmi brandingu
Omezení Quixy
- Hosting na veřejném/soukromém cloudu je k dispozici pouze v rámci plánu Enterprise.
- Náročné učení, jak najít a přijmout nástroje pro každodenní použití
Ceny Quixy
- Platforma: Podrobnosti získáte u společnosti Quixy.
- Řešení: 20 $ za uživatele za měsíc
- Podnik: Pro více informací kontaktujte Quixy.
Hodnocení a recenze Quixy
- G2: 5/5 (více než 120 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 20 recenzí)
5. Appian
Appian je software pro automatizaci podnikových procesů s nízkými nároky na programování, který pomáhá organizacím se správou dat, modelováním procesů, návrhem uživatelského prostředí, vývojem aplikací a analytikou.
Platforma umožňuje uživatelům rychle vytvářet výkonné aplikace s minimálním množstvím kódování a konfigurace, což vede k rychlejšímu uvedení na trh! Appian navíc poskytuje komplexní funkce integrace dat, takže podniky mohou propojit systémy v rámci celé společnosti a využívat stávající zdroje dat.
Nejlepší funkce Appian
- Tlačítko Zobrazit objekty pro rychlé otevření podkladových objektů stránky
- Nástroje pro vytváření procesních diagramů a mapování hodnotového toku
- Přizpůsobitelné formuláře
- Intuitivní návrh automatizace
- Upozornění na neúspěšnou synchronizaci prostřednictvím e-mailu
Omezení Appian
- Omezený počet uživatelů v bezplatném tarifu ve srovnání s jinými nástroji pro zlepšování procesů
- Nevhodné pro malé a střední podniky.
Ceny Appian
- Bezplatná verze
- Aplikace: Cena začíná na 2 USD za uživatele a měsíc pro režim pouze pro zadávání dat.
- Platforma: Podrobnosti získáte od společnosti Appian.
- Neomezený: Podrobnosti získáte od společnosti Appian.
Hodnocení a recenze Appian
- G2: 4,5/5 (více než 270 recenzí)
- Capterra: 4,2/5 (více než 70 recenzí)
6. Pipefy
Týmy mohou Pipefy využívat jako nástroj pro zlepšování procesů různými způsoby. Platforma poskytuje nástroje, které týmům pomáhají definovat jasné a efektivní obchodní procesy, které lze snadno sledovat a zlepšovat. Prostřednictvím Pipefy mohou týmy vytvářet kontrolní seznamy, přidělovat úkoly konkrétním členům týmu a nastavovat automatická oznámení, když jsou splněny určité cíle.
Kromě funkcí pro správu procesů nabízí Pipefy také funkce, jako je vizuálně přitažlivý dashboard, analytické nástroje pro sledování a přizpůsobené zprávy pro hodnocení dopadu zlepšení procesů.
Nejlepší funkce Pipefy
- Přizpůsobitelná tabulka pro organizaci dat z terénu ze všech karet potrubí
- Portály pro seskupování a organizování různých formulářů na jednom místě
- Šablony typu plug-and-play pro zlepšení procesů
- Sdílené počáteční formuláře pro vytváření nových požadavků v potrubí
- Automatizace pro spouštění akcí v potrubí
Omezení Pipefy
- Omezené nativní integrace ve srovnání s jinými nástroji pro zlepšování procesů
- Omezená funkčnost pro externí komunikaci s neuživateli
Ceny Pipefy
- Starter: Bezplatná verze
- Podnikání: 25 USD za uživatele za měsíc
- Podnik: Podrobnosti získáte od společnosti Pipefy.
- Neomezený: Podrobnosti získáte od společnosti Pipefy.
Hodnocení a recenze Pipefy
- G2: 4,6/5 (více než 200 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 290 recenzí)
7. TIBCO
Automatizační řešení společnosti TIBCO pomáhají organizacím zefektivnit provoz, snížit náklady a zlepšit celkovou zákaznickou zkušenost. Integrovaná platforma poskytuje jednotný pracovní postup, pravidlový engine a analytiku napříč všemi aplikacemi, aby zajistila konzistentní zlepšování procesů v celé organizaci.
Díky funkcím, jako je mapování procesů pomocí drag-and-drop, TIBCO zjednodušuje proces vytváření automatizovaných pracovních postupů, takže se týmy mohou více soustředit na řešení složitých obchodních problémů. Analytické funkce TIBCO navíc poskytují organizacím cenné informace o jejich obchodních procesech a operacích, které jim pomáhají zlepšovat efektivitu a uživatelský komfort.
Nejlepší funkce TIBCO
- TIBCO Universal Process Notation (UPN) pro zpřístupnění procesů
- Prediktivní operační panel s analytickými nástroji TIBCO Spotfire
- Mapování procesů v nástroji TIBCO Cloud Nimbus
- API Explorer s interaktivní dokumentací API
- Spolupráce a schvalování
Omezení TIBCO
- Ve srovnání s ostatními nástroji pro zlepšování procesů v tomto seznamu postrádá intuitivní rozhraní pro navigaci po platformě.
- Pro malé a střední podniky je obtížné vybudovat udržitelný rámec pro zlepšování procesů.
Ceny TIBCO
- Podrobnosti získáte u společnosti TIBCO.
Hodnocení a recenze TIBCO
- G2: 4,5/5 (4 recenze)
- Capterra: 4,2/5 (více než 30 recenzí)
8. Bizagi
Bizagi je přední softwarová platforma pro řízení podnikových procesů (BPM), která organizacím umožňuje rychle vyvíjet, nasazovat a optimalizovat jejich procesy. Poskytuje intuitivní grafické uživatelské rozhraní s automatizovanými funkcemi workflow a analytickými funkcemi, které uživatelům pomáhají činit lepší rozhodnutí.
Tento nástroj se také integruje do stávajících systémů, což uživatelům umožňuje přístup k datům z více zdrojů. Díky široké škále funkcí a služeb Bizagi usnadňuje organizacím zefektivnění jejich činností a správu procesů.
Nejlepší funkce Bizagi
- Sedm kroků průvodce procesem pro provádění obchodních procesů
- Vlastní profily založené na znalostech nebo rolích uživatelů
- Obchodní pravidla bez kódu, s minimem kódu a s profesionálním kódem
- Přizpůsobte rozhraní pro různé typy uživatelů
- Předem připravené integrační konektory
Omezení Bizagi
- Žádné funkce pro správu úkolů nebo projektů ve srovnání s jinými nástroji pro zlepšování procesů
- Chybí komplexní uživatelské příručky
Ceny Bizagi
- Pro více informací kontaktujte Bizagi.
Hodnocení a recenze Bizagi
- G2: 4,1/5 (více než 40 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 130 recenzí)
9. Creatio
Creatio je komplexní platforma pro automatizaci obchodních procesů, která organizacím pomáhá zefektivnit komunikaci se zákazníky, marketing, prodej, řízení zaměstnanců a provoz. Pomáhá společnostem eliminovat manuální procesy, snižovat provozní náklady a zvyšovat efektivitu organizace.
Díky jednotné platformě Creatio pro správu zákaznické zkušenosti mohou podniky vytvářet silné zákaznické cesty, které udržují zájem zákazníků a podporují konverze. Vytvářením personalizovaných zákaznických zkušeností mohou podniky efektivně odlišit své produkty a služby na trhu, zvýšit prodej a spokojenost zákazníků.
Nejlepší funkce Creatio
- Týmová spolupráce s možností vzdáleného prohlížení a komentování
- Nástroje pro návrh výstupů procesů bez nutnosti programování
- Integrace služeb SOAP a REST
- Knihovna zobrazení, widgetů a šablon
- Mobilní aplikace
Omezení Creatio
- Chybí funkce pro správu projektů a úkolů
- Není škálovatelné pro netechnické týmy
Ceny Creatio
- Process Designer: zdarma
- Studio Enterprise: 25 USD za uživatele za měsíc
Hodnocení a recenze Creatio
- G2: 4,6/5 (více než 220 recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (5+ recenzí)
10. beSlick
BeSlick je nástroj pro řízení procesů s šablonami pro přidávání videí, dokumentace a pokynů pro školení a standardizaci operací v rámci organizace. Tyto šablony fungují jako běžné procesní diagramy, ale mají přidané funkce, díky nimž jsou ještě efektivnější. Díky šablonám může být projektový tým průběžně školen a udržován na stejné úrovni, aby byly obchodní procesy správně dodržovány.
Jakmile jsou šablony vytvořeny, mohou uživatelé z nich vytvářet dynamické kontrolní seznamy, které automaticky upozorňují osoby, když je třeba úkol provést. To pomáhá zefektivnit pracovní postupy a zajišťuje, že všichni vědí, co mají dělat a kdy.
Nejlepší funkce beSlick
- Formuláře a automatizace pro úkoly zlepšování obchodních procesů
- Skupiny pro organizaci členů týmu pro přidělování úkolů
- Nástroje pro správu úkolů pro plánování zdrojů
- Zprávy o auditních stopách s časovým razítkem
- Integrace s Outlookem a Gmailem
Omezení beSlick
- Omezené možnosti správy pracovních postupů pro neustálé zlepšování a individuální produktivity
- Ve srovnání s ostatními nástroji pro zlepšování procesů v tomto seznamu postrádá intuitivní rozhraní.
Ceny beSlick
- Bezplatná verze
- Standard: 10 USD za uživatele a měsíc
- Pro: 14 USD za uživatele za měsíc
- Spravováno: Podrobnosti získáte u společnosti beSlick.
Hodnocení a recenze beSlick
- G2: 4,6/5 (5+ recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 20 recenzí)
