10 nejlepších nástrojů pro zlepšení procesů pro váš pracovní postup v roce 2025

10 nejlepších nástrojů pro zlepšení procesů pro váš pracovní postup v roce 2025

Alex York
Alex York
30. ledna 2025

Od našeho ranního rituálu pití kávy až po požadavky na přijetí projektu, procesy existují všude. Poskytují strukturu, organizaci a kvalitu úkolům, kterým věnujeme svůj čas.

Procesy nám také pomáhají v průběhu času se zlepšovat a dosahovat vyšší produktivity. ✨

Pomocí nástrojů pro zlepšování procesů mohou týmy posoudit oblasti, kde je třeba procesy přepracovat, aby se zvýšila efektivita a transparentnost. Pomáhají také podnikům pochopit, jak jejich oddělení vzájemně spolupracují, aby mohly provést změny, které budou přínosem pro celou organizaci.

V tomto průvodci se budeme zabývat různými nástroji pro zlepšování procesů, které vašemu týmu pomohou změřit aktuální úroveň výkonu a vytvořit plány pro budoucí zlepšení. ?

Co byste měli hledat v nástrojích pro zlepšování procesů?

Nástroje pro zlepšování procesů jsou techniky a zdroje, které pomáhají organizacím zefektivnit obchodní procesy a snížit náklady. Tyto nástroje poskytují vedoucím pracovníkům informace potřebné k přijímání rozhodnutí na základě dat, pochopení využití zdrojů a identifikaci plýtvání. Organizacím také poskytují jasné cíle, pomáhají jim sledovat výkonnost a umožňují srovnání s osvědčenými postupy v oboru!

Projektoví manažeři by měli ve svých nástrojích pro zlepšování procesů hledat video návody, analýzy v reálném čase, pokročilé možnosti přizpůsobení, funkce pro spolupráci v reálném čase, automatizaci a integraci.

bohaté formátování a příkazy lomítka v dokumentech ClickUp
ClickUp Docs umožňuje bohatě formátovat a používat příkazy se lomítkem pro efektivnější práci.

A pokud váš tým používá metodiky zlepšování procesů, včetně Agile a mapování hodnotového toku, mějte při hledání na paměti své stávající procesy. Jakákoli změna nástrojů nebo procesů může vést k dočasnému poklesu produktivity a k nutnosti učení se novým postupům pro členy týmu.

Podívejte se na náš vizuální průvodce mapováním procesů se strategiemi!

Orientace v dopadech nových softwarových nástrojů může být složitá, ale proaktivní zapojení zainteresovaných stran maximalizuje úsilí o zlepšení procesů! ?

Abyste se vyhnuli jakýmkoli problémům v pracovním postupu, zapojte co nejdříve všechny zúčastněné strany, aby vyřadily nástroje, které neprojdou prvním výběrovým kolem. Mezi zúčastněné strany obvykle patří vlastníci projektů, členové týmu, vedení, IT pracovníci, mezifunkční týmy a odborníci v dané oblasti (SME).

Výhody používání nástrojů pro zlepšování procesů

Používání nástrojů pro zlepšování procesů může týmům přinést řadu výhod. Zde jsou některé z klíčových výhod:

  • Zvýšená efektivita: Nástroje pro zlepšování procesů pomáhají týmům zefektivnit pracovní postupy, eliminovat překážky a snížit plýtvání časem a zdroji. To vede ke zvýšení produktivity a rychlejšímu dokončování úkolů.
  • Zvýšená kvalita: Tyto nástroje umožňují týmům identifikovat a řešit problémy s kvalitou v jejich procesech. Díky zavedení účinných opatření pro kontrolu kvality mohou týmy svým zákazníkům dodávat produkty nebo služby vyšší kvality.
  • Lepší spolupráce: Nástroje pro zlepšování procesů často zahrnují funkce, které podporují spolupráci a komunikaci v rámci týmů. To vede k lepší týmové práci, sdílení znalostí a koordinaci, což v konečném důsledku přináší lepší výsledky.
  • Rozhodování založené na datech: Nástroje pro zlepšování procesů poskytují týmům přístup k datům a analýzám v reálném čase. To týmům umožňuje činit informovaná rozhodnutí na základě přesných a aktuálních informací, což vede k efektivnějšímu řešení problémů a strategickému plánování.
  • Neustálé zlepšování: Pomocí těchto nástrojů mohou týmy vytvořit kulturu neustálého zlepšování. Mohou pravidelně hodnotit a zdokonalovat své procesy, aby zůstaly relevantní a efektivní v neustále se vyvíjejícím obchodním prostředí.
  • Vyšší spokojenost zákazníků: Implementace nástrojů pro zlepšování procesů pomáhá týmům dodávat produkty nebo služby, které lépe odpovídají potřebám a očekáváním zákazníků. To vede k vyšší spokojenosti a loajalitě zákazníků.
  • Úspora nákladů: Efektivní procesy, zlepšená kvalita a snížené plýtvání přispívají k úspoře nákladů pro týmy. Nástroje pro zlepšování procesů umožňují týmům identifikovat oblasti plýtvání a neefektivity a zavádět strategie k jejich odstranění.

Pojďme prozkoumat nejlepší nástroje pro zlepšování procesů, které pomáhají týmům zlepšit jejich pracovní postupy a efektivitu! ?

10 nejlepších nástrojů pro zlepšování procesů

1. ClickUp

Zobrazení ClickUp
Podívejte se na více než 15 zobrazení v ClickUp a přizpůsobte svůj pracovní postup svým potřebám.

ClickUp je komplexní platforma pro zvýšení produktivity určená pro týmy v jakémkoli odvětví, která slouží ke správě procesů, postupů, úkolů a dalších činností. S ClickUp mohou týmy generovat podrobné zprávy o jakýchkoli metrikách, vizualizovat složité pracovní postupy a centralizovat dokumentaci procesů pro sdílení v rámci celé společnosti.

Nejlepší ze všeho je, že funkce ClickUp pro uspořádání pracovního postupu pomocí drag-and-drop a automatizace ulehčují týmovou komunikaci, takže každý může s důvěrou realizovat nápady na zlepšení procesů. Ať už váš tým preferuje seznamy, Kanban tabule nebo bílé tabule, ClickUp nabízí více než 15 přizpůsobitelných zobrazení, díky kterým můžete organizovat práci v jednom kolaborativním centru!

Nejlepší funkce ClickUp

Omezení ClickUp

  • Jeho bohatá sada funkcí může pro některé uživatele představovat určitou překážku při osvojování si nových znalostí.
  • V mobilní aplikaci nejsou zatím k dispozici všechny zobrazení.

Ceny ClickUp

Hodnocení a recenze ClickUp

  • G2: 4,7/5 (více než 6 500 recenzí)
  • Capterra: 4,7/5 (více než 3 500 recenzí)

Jste připraveni začít s vylepšováním procesů ve vašem týmu? Vyzkoušejte šablonu ClickUp Process and Procedures Template pro efektivní organizaci úkolů a dokumentů!

Šablona procesů a postupů ClickUp

2. Kissflow

Příklad workflow Kissflow pro zlepšení procesů
prostřednictvím Kissflow

Kissflow je cloudová pracovní platforma s několika nástroji pro zlepšení procesů, které pomáhají týmům zefektivnit jejich provoz. Má uživatelsky přívětivé rozhraní pro vytváření vlastních pracovních postupů, automatizaci manuálních procesů a sledování postupu jejich projektů.

Tento nástroj nabízí funkce jako správa úkolů, týmová spolupráce, integrace a další. Díky komplexním funkcím pro vytváření reportů mohou týmy generovat metrické reporty, které poskytují hluboký vhled do procesů, využití a uživatelů.

Nejlepší funkce Kissflow

  • Automatizované přiřazování úkolů, eskalace a oznámení pro stanovení priorit projektů
  • Dynamické směrování položek členům týmu
  • Formuláře pracovních postupů bez kódu
  • Správa úkolů
  • Sdílení dokumentů

Omezení Kissflow

  • V porovnání s jinými nástroji pro správu procesů může být obtížné zapojit začínajícího uživatele.
  • Uživatelé nemohou přiřazovat úkoly více uživatelům, aniž by vytvořili další skupiny.

Ceny Kissflow

  • Malé podniky: 15 USD za uživatele za měsíc
  • Firemní: 20 $ za uživatele za měsíc
  • Podnik: Podrobnosti získáte u společnosti Kissflow.

Hodnocení a recenze Kissflow

  • G2: 4,3/5 (více než 500 recenzí)
  • Capterra: 3,9/5 (více než 30 recenzí)

Vyzkoušejte tyto alternativy Kissflow!

3. Scribe

Nástroj pro zlepšování procesů Scribe
prostřednictvím Scribe

Scribe je nástroj pro zlepšování procesů, který týmům umožňuje dokumentovat jednotlivé kroky procesů a pracovní postupy pomocí snímků obrazovky, textu, kliknutí kurzorem, odkazů a dalších prvků. Uživatelé mohou vytvářet vlastní pracovní postupy a diagramy, které pomáhají rozložit složité kroky na snadno srozumitelné vizuální prvky.

Scribe také poskytuje výkonné analytické nástroje prostřednictvím jediné domovské stránky Dashboard, kde můžete zobrazit statistiky o dokumentaci a celkovém počtu zobrazení. To týmům usnadňuje rychlou identifikaci úzkých míst a zlepšování obchodních procesů!

Nejlepší funkce aplikace Scribe

  • Scribe Sidebar Editor pro provádění akcí s dokumenty a kroky
  • Nástroje pro automatizaci procesů pro vytváření podrobných průvodců
  • Možnost obsahu pro delší zápisy
  • Úpravy snímků obrazovky pro přiblížení a oddálení
  • Duplikujte záznamy a odešlete je ostatním týmům

Omezení Scribe

  • Vyžaduje integraci s dalšími nástroji, aby bylo možné plně využít potenciál platformy.
  • Desktopová aplikace je placená funkce.

Ceny Scribe

  • Základní: Bezplatná verze
  • Pro Personal: 23 $ za uživatele za měsíc
  • Pro Team: 12 $ za uživatele za měsíc (minimálně 5 licencí)
  • Podnik: Podrobnosti získáte u společnosti Scribe.

Hodnocení a recenze Scribe

  • G2: 4,8/5 (více než 60 recenzí)
  • Capterra: 4,9/5 (5+ recenzí)

4. Quixy

Nástroj pro zlepšování procesů Quixy
prostřednictvím Quixy

Quixy je platforma bez kódu navržená pro zefektivnění vývoje digitálních řešení. Pomáhá týmům zkrátit čas potřebný k vytváření softwarových řešení tím, že poskytuje snadno použitelné rozhraní pro vytváření cloudových aplikací, webových stránek a mobilních aplikací pomocí jednoduchých akcí drag-and-drop.

Platforma low-code poskytuje vestavěný simulátor, který uživatelům pomáhá hladce testovat jejich aplikace ve všech možných pracovních postupech. Simulátor nabízí flexibilitu při testování aplikace na desktopových a mobilních verzích, což usnadňuje kontrolu kompatibility!

Nejlepší funkce Quixy

  • Pravidlový engine pro správu obchodních pravidel a validací bez psaní kódu
  • Šablony připravené k použití pro většinu cílových obchodních procesů
  • Více než 40 typů grafů a reportů pro praktické poznatky
  • Oznámení o úkolech, připomenutí a eskalace
  • Generátor dokumentů s možnostmi brandingu

Omezení Quixy

  • Hosting na veřejném/soukromém cloudu je k dispozici pouze v rámci plánu Enterprise.
  • Náročné učení, jak najít a přijmout nástroje pro každodenní použití

Ceny Quixy

  • Platforma: Podrobnosti získáte u společnosti Quixy.
  • Řešení: 20 $ za uživatele za měsíc
  • Podnik: Pro více informací kontaktujte Quixy.

Hodnocení a recenze Quixy

  • G2: 5/5 (více než 120 recenzí)
  • Capterra: 4,7/5 (více než 20 recenzí)

5. Appian

Nástroje Appian pro zlepšení procesů k formátování obchodních procesů
prostřednictvím Appian

Appian je software pro automatizaci podnikových procesů s nízkými nároky na programování, který pomáhá organizacím se správou dat, modelováním procesů, návrhem uživatelského prostředí, vývojem aplikací a analytikou.

Platforma umožňuje uživatelům rychle vytvářet výkonné aplikace s minimálním množstvím kódování a konfigurace, což vede k rychlejšímu uvedení na trh! Appian navíc poskytuje komplexní funkce integrace dat, takže podniky mohou propojit systémy v rámci celé společnosti a využívat stávající zdroje dat.

Nejlepší funkce Appian

  • Tlačítko Zobrazit objekty pro rychlé otevření podkladových objektů stránky
  • Nástroje pro vytváření procesních diagramů a mapování hodnotového toku
  • Přizpůsobitelné formuláře
  • Intuitivní návrh automatizace
  • Upozornění na neúspěšnou synchronizaci prostřednictvím e-mailu

Omezení Appian

  • Omezený počet uživatelů v bezplatném tarifu ve srovnání s jinými nástroji pro zlepšování procesů
  • Nevhodné pro malé a střední podniky.

Ceny Appian

  • Bezplatná verze
  • Aplikace: Cena začíná na 2 USD za uživatele a měsíc pro režim pouze pro zadávání dat.
  • Platforma: Podrobnosti získáte od společnosti Appian.
  • Neomezený: Podrobnosti získáte od společnosti Appian.

Hodnocení a recenze Appian

  • G2: 4,5/5 (více než 270 recenzí)
  • Capterra: 4,2/5 (více než 70 recenzí)

6. Pipefy

Nástroje pro mapování procesů Pipefy
prostřednictvím Pipefy

Týmy mohou Pipefy využívat jako nástroj pro zlepšování procesů různými způsoby. Platforma poskytuje nástroje, které týmům pomáhají definovat jasné a efektivní obchodní procesy, které lze snadno sledovat a zlepšovat. Prostřednictvím Pipefy mohou týmy vytvářet kontrolní seznamy, přidělovat úkoly konkrétním členům týmu a nastavovat automatická oznámení, když jsou splněny určité cíle.

Kromě funkcí pro správu procesů nabízí Pipefy také funkce, jako je vizuálně přitažlivý dashboard, analytické nástroje pro sledování a přizpůsobené zprávy pro hodnocení dopadu zlepšení procesů.

Nejlepší funkce Pipefy

  • Přizpůsobitelná tabulka pro organizaci dat z terénu ze všech karet potrubí
  • Portály pro seskupování a organizování různých formulářů na jednom místě
  • Šablony typu plug-and-play pro zlepšení procesů
  • Sdílené počáteční formuláře pro vytváření nových požadavků v potrubí
  • Automatizace pro spouštění akcí v potrubí

Omezení Pipefy

  • Omezené nativní integrace ve srovnání s jinými nástroji pro zlepšování procesů
  • Omezená funkčnost pro externí komunikaci s neuživateli

Ceny Pipefy

  • Starter: Bezplatná verze
  • Podnikání: 25 USD za uživatele za měsíc
  • Podnik: Podrobnosti získáte od společnosti Pipefy.
  • Neomezený: Podrobnosti získáte od společnosti Pipefy.

Hodnocení a recenze Pipefy

  • G2: 4,6/5 (více než 200 recenzí)
  • Capterra: 4,6/5 (více než 290 recenzí)

7. TIBCO

Příklad nástroje pro zlepšování procesů TIBCO Sigma
prostřednictvím TIBCO

Automatizační řešení společnosti TIBCO pomáhají organizacím zefektivnit provoz, snížit náklady a zlepšit celkovou zákaznickou zkušenost. Integrovaná platforma poskytuje jednotný pracovní postup, pravidlový engine a analytiku napříč všemi aplikacemi, aby zajistila konzistentní zlepšování procesů v celé organizaci.

Díky funkcím, jako je mapování procesů pomocí drag-and-drop, TIBCO zjednodušuje proces vytváření automatizovaných pracovních postupů, takže se týmy mohou více soustředit na řešení složitých obchodních problémů. Analytické funkce TIBCO navíc poskytují organizacím cenné informace o jejich obchodních procesech a operacích, které jim pomáhají zlepšovat efektivitu a uživatelský komfort.

Nejlepší funkce TIBCO

  • TIBCO Universal Process Notation (UPN) pro zpřístupnění procesů
  • Prediktivní operační panel s analytickými nástroji TIBCO Spotfire
  • Mapování procesů v nástroji TIBCO Cloud Nimbus
  • API Explorer s interaktivní dokumentací API
  • Spolupráce a schvalování

Omezení TIBCO

  • Ve srovnání s ostatními nástroji pro zlepšování procesů v tomto seznamu postrádá intuitivní rozhraní pro navigaci po platformě.
  • Pro malé a střední podniky je obtížné vybudovat udržitelný rámec pro zlepšování procesů.

Ceny TIBCO

  • Podrobnosti získáte u společnosti TIBCO.

Hodnocení a recenze TIBCO

  • G2: 4,5/5 (4 recenze)
  • Capterra: 4,2/5 (více než 30 recenzí)

8. Bizagi

Příklad mapování procesů Bizagi
prostřednictvím Bizagi

Bizagi je přední softwarová platforma pro řízení podnikových procesů (BPM), která organizacím umožňuje rychle vyvíjet, nasazovat a optimalizovat jejich procesy. Poskytuje intuitivní grafické uživatelské rozhraní s automatizovanými funkcemi workflow a analytickými funkcemi, které uživatelům pomáhají činit lepší rozhodnutí.

Tento nástroj se také integruje do stávajících systémů, což uživatelům umožňuje přístup k datům z více zdrojů. Díky široké škále funkcí a služeb Bizagi usnadňuje organizacím zefektivnění jejich činností a správu procesů.

Nejlepší funkce Bizagi

  • Sedm kroků průvodce procesem pro provádění obchodních procesů
  • Vlastní profily založené na znalostech nebo rolích uživatelů
  • Obchodní pravidla bez kódu, s minimem kódu a s profesionálním kódem
  • Přizpůsobte rozhraní pro různé typy uživatelů
  • Předem připravené integrační konektory

Omezení Bizagi

  • Žádné funkce pro správu úkolů nebo projektů ve srovnání s jinými nástroji pro zlepšování procesů
  • Chybí komplexní uživatelské příručky

Ceny Bizagi

  • Pro více informací kontaktujte Bizagi.

Hodnocení a recenze Bizagi

  • G2: 4,1/5 (více než 40 recenzí)
  • Capterra: 4,4/5 (více než 130 recenzí)

9. Creatio

Mapování procesů Creatio
prostřednictvím Creatio

Creatio je komplexní platforma pro automatizaci obchodních procesů, která organizacím pomáhá zefektivnit komunikaci se zákazníky, marketing, prodej, řízení zaměstnanců a provoz. Pomáhá společnostem eliminovat manuální procesy, snižovat provozní náklady a zvyšovat efektivitu organizace.

Díky jednotné platformě Creatio pro správu zákaznické zkušenosti mohou podniky vytvářet silné zákaznické cesty, které udržují zájem zákazníků a podporují konverze. Vytvářením personalizovaných zákaznických zkušeností mohou podniky efektivně odlišit své produkty a služby na trhu, zvýšit prodej a spokojenost zákazníků.

Nejlepší funkce Creatio

  • Týmová spolupráce s možností vzdáleného prohlížení a komentování
  • Nástroje pro návrh výstupů procesů bez nutnosti programování
  • Integrace služeb SOAP a REST
  • Knihovna zobrazení, widgetů a šablon
  • Mobilní aplikace

Omezení Creatio

  • Chybí funkce pro správu projektů a úkolů
  • Není škálovatelné pro netechnické týmy

Ceny Creatio

  • Process Designer: zdarma
  • Studio Enterprise: 25 USD za uživatele za měsíc

Hodnocení a recenze Creatio

  • G2: 4,6/5 (více než 220 recenzí)
  • Capterra: 4,8/5 (5+ recenzí)

10. beSlick

Nástroje pro zlepšování procesů beSlick
via beSlick

BeSlick je nástroj pro řízení procesů s šablonami pro přidávání videí, dokumentace a pokynů pro školení a standardizaci operací v rámci organizace. Tyto šablony fungují jako běžné procesní diagramy, ale mají přidané funkce, díky nimž jsou ještě efektivnější. Díky šablonám může být projektový tým průběžně školen a udržován na stejné úrovni, aby byly obchodní procesy správně dodržovány.

Jakmile jsou šablony vytvořeny, mohou uživatelé z nich vytvářet dynamické kontrolní seznamy, které automaticky upozorňují osoby, když je třeba úkol provést. To pomáhá zefektivnit pracovní postupy a zajišťuje, že všichni vědí, co mají dělat a kdy.

Nejlepší funkce beSlick

  • Formuláře a automatizace pro úkoly zlepšování obchodních procesů
  • Skupiny pro organizaci členů týmu pro přidělování úkolů
  • Nástroje pro správu úkolů pro plánování zdrojů
  • Zprávy o auditních stopách s časovým razítkem
  • Integrace s Outlookem a Gmailem

Omezení beSlick

Ceny beSlick

  • Bezplatná verze
  • Standard: 10 USD za uživatele a měsíc
  • Pro: 14 USD za uživatele za měsíc
  • Spravováno: Podrobnosti získáte u společnosti beSlick.

Hodnocení a recenze beSlick

  • G2: 4,6/5 (5+ recenzí)
  • Capterra: 4,7/5 (více než 20 recenzí)

Zlepšete své pracovní postupy pomocí nástrojů pro zlepšení procesů od ClickUp.

ClickUp není běžný nástroj pro zlepšování procesů. Díky výkonným funkcím integrace a týmové spolupráce je tato platforma ideálním řešením pro týmy, které chtějí zavést změny procesů pro dlouhodobý úspěch. ?

Založte si ještě dnes bezplatný účet ClickUp a prozkoumejte intuitivní funkce platformy, přizpůsobitelné šablony a výkonné reportovací panely!

