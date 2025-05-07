10 nejlepších alternativ a konkurentů Adobe Workfront pro rok 2025

Zvedněte ruku, pokud jste se osobně stali obětí bezplatné zkušební verze Adobe.
Není nic horšího než ten pocit, kdy si dáte ruku před obličej – když vám naúčtují 600 dolarů za předplatné, které jste zapomněli zrušit po úpravě toho PDF na poslední chvíli.
To však neznamená, že tyto produkty nejsou úžasné. Existuje důvod, proč každý mileniál měl na střední škole posedlost Photoshopem – Adobe má aplikaci pro všechno a tyto aplikace jsou skutečně dobré.
Adobe nabízí pět různých softwarových balíčků s celkem více než 50 aplikacemi. Na první pohled je to působivé.
Mezi těmito aplikacemi? Workfront.
Workfront, který byl v roce 2020 převzat společností Adobe a nyní je součástí jejího Experience Cloud, je podniková platforma pro řízení projektů sloužící k dohledu nad strategiemi, členy týmu, zdroji a pracovními postupy.
Software pro řízení projektů na podnikové úrovni je kritickou investicí a ačkoli Workfront nabízí některé funkce pro spolupráci, které umožňují efektivní online marketing a řízení práce, má i své nevýhody a kompromisy.
Co tedy uděláme? Hledáme alternativy!
Máme pro vás 10 nejlepších alternativ k Adobe Workfront, včetně klíčových funkcí, výhod, omezení, cen a hodnocení zákazníků.
Pojďme se na to podívat.
Co je Adobe Workfront?
Workfront je software pro správu projektů v rámci Adobe Experience Cloud – AKA, sady produktů zaměřených na online marketing, webovou analytiku, prodej a zapojení zákazníků.
Mnoho klíčových funkcí Workfront se zaměřuje na metriky, statistiky a monitorování, aby zajistily, že kreativní kampaně a projekty, které realizujete, budou mít dobrý výsledek. V klasické formě projektového řízení nabízí Workfront nástroje pro vytváření úkolů, přidávání komentářů, přiřazování akčních položek a přizpůsobování šablon.
Zatímco některé nástroje jsou navrženy tak, aby lépe sloužily malým týmům nebo jednotlivcům, Workfront je řešením především pro velké podniky – nebo pro ty, které se v současné době rozrůstají do této velikosti.
Na jedné straně to omezuje okruh podniků, které by mohly Workfront používat nebo z něj skutečně těžit, a na druhé straně to zvyšuje sázky pro aplikaci. To znamená, že mnoho zákazníků, zaměstnanců a nadřízených se spoléhá na to, že tento software splní své sliby a zajistí hladký průběh procesů.
Jak si tedy Workfront ve skutečnosti vede?
Klíčové funkce Adobe Workfront
- Automatizace práce pro synchronizaci aktualizací mezi různými aplikacemi
- Sladění cílů pro sledování cílů a jejich organizaci v dashboardu
- Plánování scénářů za účelem proaktivního porovnání možných výsledků a přijímání rozhodnutí na základě dat
- Řízení pracovních postupů a agilní řízení prostřednictvím úkolů, podúkolů, šablon, integrací, backlogů a přehledů v reálném čase
- Kontrola a schvalování pro propojení projektových plánů se zainteresovanými stranami, kreativními týmy, projektovými manažery a dalšími odděleními
- Reporting a dashboardy s více zobrazeními, filtry a možností přizpůsobení pro přístup k nejdůležitějším informacím kdykoli
- Bezpečnost – pravděpodobně nejdůležitější funkcí pro jakýkoli podnikový tým je schopnost důvěřovat platformě, která ukládá a chrání vaše data.
Na papíře to vše zní skvěle, ale uvedení těchto funkcí do praxe může být úplně jiná věc.
Omezení Adobe Workfront
Naučit se pracovat se složitým softwarem pro řízení projektů, jako je Workfront, je proces sám o sobě. A i když se aplikaci naučíte dokonale ovládat, možná vám stále zůstanou některé otázky nezodpovězené a některé funkce nevyužité.
Náročná křivka učení
Sladění cílů, plánování, schvalování a řízení práce jsou náročné úkoly, které může slíbit jakýkoli software, protože vyžadují od uživatele čas a úsilí na naučení se.
Ačkoli jsou tyto nápady konkrétně uvedeny jako některé z klíčových funkcí Workfront, jedná se spíše o obchodní procesy, které vyžadují součinnost více funkcí a hodně praxe, aby se plně integrovaly do vašich projektů.
Mezi nejběžnější funkce pro správu práce patří komentáře, přiřazené úkoly, podúkoly, řídicí panely a zobrazení pracovních postupů. Ale přijít na to, jak je používat co nejefektivněji, může vyžadovat mnoho pokusů, omylů a frustrace s komplikovaným softwarem, jako je Workfront, zejména pokud jste jej nikdy předtím nepoužívali.
Navíc, když vezmete v úvahu skutečnost, že Workfront je navržen pro velké podniky, a zohledníte obrovský počet uživatelů, se kterými pracujete, může být strmá křivka učení pro vaši firmu nákladnou výzvou v více než jednom ohledu.
Neohrabané rozhraní
Chcete, aby každý člen týmu otevřel software a přesně věděl, kam má jít, aby se dostal ke své práci. Ale u rozsáhlé platformy, jako je Workfront, to není vždy možné.
Neintuitivní a komplikované rozhraní může být rozhodujícím faktorem, pokud jde o:
- Křivka učení
- Celková funkčnost
- Zda váš tým bude tento nástroj využívat
Ačkoli je rozhraní Workfront relativně přehledné, pro mnoho uživatelů není dostatečně intuitivní, aby se v něm mohli rychle a efektivně orientovat. Navíc působí poměrně zastarale.
Nikdo nemá rád pocit, že otravuje manažery dotazováním se, kde jsou informace na vaší platformě, nebo že mu unikají klíčové detaily, protože neví, jak se znovu dostat do určité oblasti ve svém pracovním prostoru.
Omezení Ganttových diagramů
Ganttovy diagramy jsou pro agilní týmy klíčovou metodou pro dohled nad projekty, dodržování harmonogramu a dodávání kvalitních produktů. Mají velký význam, protože poskytují podrobné informace, jako jsou závislosti úkolů, milníky, časové osy, termíny a vztahy mezi úkoly.
Workfront sice nabízí Ganttovy diagramy, ale jejich funkčnost není na stejné úrovni jako u jiných populárních softwarů pro řízení projektů.
V Workfront jsou Ganttovy diagramy poněkud nepříjemné na pohled, obtížně se s nimi pracuje a ještě obtížněji se upravují.
Chcete se dozvědět více o tom, jak mohou flexibilní Ganttovy diagramy pomoci vašemu týmu? Podívejte se na tohoto užitečného průvodce, který obsahuje vše, co potřebujete vědět o Ganttových diagramech!
Chybí funkce globálního vyhledávání
Chcete, aby vám software pro správu projektů pomohl zvýšit produktivitu ve všech oblastech, což se do značné míry dosahuje úsporou drahocenného času. A pokud ve zvoleném softwaru nemůžete rychle najít práci, kterou hledáte, pak svůj čas nevyužíváte produktivně.
Jedním z nejlepších způsobů, jak rychle najít práci, je funkce vyhledávání v aplikaci, kterou Workfront prostě nemá.
To znamená, že pokud hledáte konkrétní úkol, dokument, nápad, komentář nebo postřeh v Workfront, musíte se k němu pokaždé ručně proklikat. Je to proces, který je zbytečně komplikovaný!
Proto mnoho lidí hledá alternativy v jiném softwaru, který dokáže tyto propojení pro své uživatele pokaždé zrychlit.
Ceny Adobe Workfront
Adobe Workfront nabízí tři různé cenové a balíčkové plány:
- Pro: Pro jednotlivé oddělení s částečným řízením práce, zabezpečením, úložištěm a funkcemi podpory
- Podnikání: Pro více oddělení s dalšími funkcemi pro správu práce, ukládání a plánování
- Enterprise: Pro celou vaši firmu se všemi funkcemi (plus placené doplňky)
Zajímá vás, kolik vás tyto balíčky budou stát? Pro získání těchto informací pro každý plán budete muset kontaktovat společnost Adobe.
10 nejlepších alternativ k Adobe Workfront
Ačkoli je Adobe Workfront mezi některými firmami populární, jeho omezení vyvolávají otázku: Proč Workfront nadále používat?
Než investujete do jakéhokoli softwaru, je důležité si udělat domácí úkoly a najít nástroj, který vám bude vyhovovat. A věřte nám, že takový existuje! Existuje spousta výkonných nástrojů pro správu projektů, které nahradí Workfront a jednoduše vám usnadní život.
Naštěstí jsme již provedli průzkum a vytvořili pečlivě sestavený seznam 10 nejlepších alternativ k Workfront s rozpisem klíčových funkcí, výhod, nevýhod, cen a hodnocení zákazníků.
1. ClickUp
ClickUp je výkonný, všestranný produktivní software pro správu pracovních postupů, vytváření efektivních procesů a propojení všech vašich pracovních úkolů napříč aplikacemi na jedné platformě. Týmy jakékoli velikosti, dokonce i celé podniky, se spoléhají na ClickUp při správě všeho od každodenních operací po složité projekty díky jeho rozmanité sadě přizpůsobitelných funkcí a možností spolupráce.
Intuitivní rozhraní ClickUp a funkce drag-and-drop usnadňují týmům orientaci v pracovním prostoru, stanovení jasných priorit, správu času a dodržování časových harmonogramů. S více než 15 zobrazeními pracovních postupů, včetně seznamu, Ganttova diagramu, kalendáře a zobrazení tabule podobné Kanbanu, poskytuje ClickUp komplexní zkušenost s řízením práce, která zvyšuje produktivitu v celé společnosti.
Klíčové funkce ClickUp
- Více než 15 flexibilních zobrazení pro přehled o vašem pracovním postupu, včetně seznamu, Ganttova diagramu, kalendáře, tabulky, jedinečného zobrazení Everything od ClickUp a dalších.
- Spolupracující ClickUp Docs s editací v reálném čase pro spolupráci s týmem a dokumentování všeho od SOP až po krásně formátované wiki.
- ClickUp Whiteboards – začněte realizovat své nápady hned, jakmile vás napadnou
- Automatizace úkolů a šablon pro nastavení konzistentních procesů a eliminaci zbytečné práce
- Dashboardy v reálném čase pro okamžitý a přizpůsobitelný přehled o stavu vašich projektů a klíčových metrikách
- Vláknové komentáře, které lze snadno upravovat a přiřazovat ostatním, čímž se jakákoli myšlenka okamžitě promění v akční položku.
- Vlastní stavy úkolů pro lepší přehled o jednotlivých fázích projektu nebo úkolu
- Měřitelné cíle s jasnými časovými harmonogramy a cíli pro sladění týmu
Výhody ClickUp
- Více než 1 000 integrací s jinými pracovními nástroji pro další zefektivnění vašich procesů
- Dynamické, snadno použitelné uživatelské rozhraní s online a offline režimem
- Rozsáhlá knihovna předem připravených šablon pro každou situaci
- Bohaté funkce ve všech tarifech, včetně tarifu ClickUp Free Forever s neomezeným počtem úkolů a členů.
- Nové funkce každý týden (podívejte se na produktový plán ClickUp!)
Nevýhody ClickUp
- Pro některé začínající uživatele může být trochu náročné se s ním naučit pracovat.
- Ne všechny zobrazení jsou k dispozici v mobilní aplikaci…zatím
Ceny ClickUp
ClickUp nabízí čtyři cenové plány s další přizpůsobenou možností pro podnikové uživatele:
- Plán Free Forever: Není vyžadována kreditní karta
- Neomezený tarif: 7 $ za člena za měsíc
- Business Plan: 12 $ za člena za měsíc
- Enterprise: Pro více informací kontaktujte obchodní oddělení.
Hodnocení zákazníků ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 4 790 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 3 100 recenzí)
2. Monday. com
Monday patří mezi nejvýznamnější konkurenty Workfront a umožňuje uživatelům vytvářet a spravovat úkoly v reálném čase. Nabízí týmům zjednodušený způsob dohledu nad jejich projekty a podporuje spolupráci a transparentnost při práci.
Když týmy přestanou bojovat s projekty, stanou se motivovanějšími, což v konečném důsledku zvyšuje důvěru a angažovanost zaměstnanců. Právě to dělá Monday jedním z nejlepších nástrojů pro řízení projektů na světě.
Hlavní funkce Monday
- Možnosti týmové spolupráce na složitých projektech
- Sledování času stráveného na projektu
- Dashboard s cennými informacemi
- Přiřazování úkolů v rámci týmové práce
- Správa zdrojů pro maximální využití stávajících zdrojů
- Integrujte externí nástroje, abyste vylepšili a zefektivnili pracovní postupy
Výhody Monday
- Neomezený počet tabulek a dokumentů v bezplatném tarifu
- Intuitivní a snadno použitelné, zejména pro začínající uživatele
- Týmy dobře komunikují prostřednictvím tohoto nástroje pro řízení projektů.
Nevýhody Monday
- Ceny mohou být zbytečně matoucí
- Mnozí jej považují za příliš složitý a nedostatečně přizpůsobitelný.
Hledáte další konkurenty Monday? Podívejte se na nejlepší alternativy Monday.
Ceny Monday
- Individuální: Zdarma
- Základní: 8 $ za uživatele za měsíc
- Standard: 10 $ za uživatele za měsíc
- Pro: 16 $ za uživatele za měsíc
Hodnocení zákazníků Monday
- G2: 4,7/5 (více než 6 200 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 2 700 recenzí)
3. Wrike
Wrike je další platforma pro správu projektů, kterou však často využívají společnosti poskytující profesionální služby. Podobně jako Workfront nabízí výkonné funkce na podnikové úrovni, které vám pomohou se správou úkolů, spoluprací na projektech a správou zdrojů.
Díky své výkonné základní variantě je také jednou z nejlepších bezplatných alternativ Workfront. Bohužel, i když má solidní základní plán, aplikace je obtížně ovladatelná, zejména pro začínající uživatele.
Klíčové funkce Wrike
- Interaktivní Ganttovy diagramy pro plynulé sledování projektů a
- Unikátní ovládací panel s třípanelovým zobrazením pro přehled v reálném čase
- Vytvářejte formuláře s podmíněnou logikou a přiřazujte úkoly
- Snadné sdílení úkolů, zpráv a souborů
- Funkce správy zdrojů pro přidělování úkolů
Výhody Wrike
- Dostatečně flexibilní, aby se přizpůsobily vašemu týmu
- Integrovaná funkce sledování času pro porovnání odhadovaného a skutečně stráveného času
- Integrujte aplikaci s více než 400 různými aplikacemi SaaS pomocí doplňku Wrike Integrate.
Nevýhody Wrike
- Nezaručuje nejlepší poměr cena/výkon
- Je obtížné určit, který účet by pro vaši organizaci byl nejvhodnější.
- Ve srovnání s ostatními produkty v tomto seznamu chybí funkce pro správu dokumentů.
Nejste si jisti ohledně Wrike? Podívejte se na tyto alternativy k Wrike .
Ceny Wrike
- Bezplatný tarif
- Profesionální plán: 9,80 $ za uživatele za měsíc
- Business Plan: 24,80 $ za uživatele a měsíc
Hodnocení zákazníků Wrike
- G2: 4,2/5 (více než 3 100 recenzí)
- Capterra: 4,3/5 (více než 1 790 recenzí)
4. Smartsheet
Stejně jako Adobe Workfront je Smartsheet nástrojem pro správu projektů a spolupráci se zaměřením na tabulky. Jeho hlavní funkcí je Control Center – řešení pro správu portfolia a projektů. Projektoví manažeři mohou díky automatizačním funkcím Control Center ušetřit hodiny ruční práce.
Funkce Smartsheet
- Dashboardy pro řízení projektů ke sledování pokroku
- Přílohy v podobě tabulek
- Automatizace pracovních postupů pro opakující se procesy
- Více zobrazení od Kanban tabule přes Ganttův diagram až po mřížku
Výhody Smartsheet
- Dynamické, snadno použitelné rozhraní
- Uživatelsky přívětivá mobilní aplikace
- Spolehlivé funkce pro týmovou spolupráci, včetně správy skupin, sdílení souborů atd.
- Pokročilé bezpečnostní funkce, jako jsou 2FA a Google SSSO
Nevýhody Smartsheet
- Není k dispozici žádný bezplatný tarif.
- Možnosti správy úkolů nejsou tak robustní jako u ostatních produktů v tomto seznamu.
- Funguje hlavně jako řešení pro správu projektů v tabulkách.
Podívejte se na tyto alternativy Smartsheet !
Ceny Smartsheet
- Výhody: 7 $ za uživatele za měsíc
- Podnikání: 25 $ za uživatele za měsíc
- Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení zákazníků Smartsheet
- G2: 4,4/5 (více než 8 400 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 2 400 recenzí)
5. Citrix Podio
Podio je v podstatě nástroj s nízkými nároky na programování, který pomáhá firmám přizpůsobit práci a komunikaci. Jak přesně se Podio hodí jako nástroj pro řízení projektů?
Tato alternativa k Workfront vám umožňuje sjednotit všechna data o projektech, pracovní postupy a konverzace do centrálního hubu pro spolupráci.
Klíčové funkce Podio
- Umožňuje správu úkolů prostřednictvím komentářů
- Centrální administrační portál, který vám pomůže nastavit přístupová oprávnění a kontrolovat role
- Osobní panely pro navrhování práce podle vašich představ
- Komunikační nástroje, které podporují sdílení souborů
- Propojené CRM pro intuitivnější správu projektů zaměřených na klienty
- Přizpůsobené pracovní postupy pro správu projektů podle vašich potřeb a potřeb vašeho týmu
Výhody Podio
- Doplňky Podio jsou k dispozici pro konkrétní případy použití.
- Uživatelsky přívětivé rozhraní
- Neomezená spolupráce pro rychlé a flexibilní škálování
- Integrace s oblíbenými aplikacemi, včetně FreshBooks, Dropbox a Google Drive
Podio cons
- Funkce pro vytváření reportů jsou poněkud základní.
- Podio může být náročné na nastavení a přizpůsobení potřebám vaší organizace.
- Omezené pokročilé funkce pro podnikový software pro řízení projektů
Ceny Podio
Podio nabízí placené i bezplatné tarify. Bezplatný tarif však nabízí pouze minimum pro úkoly v oblasti řízení podnikových projektů.
- Zdarma
- Základní: 7,20 $ za uživatele a měsíc
- Plus: 11,20 $ za uživatele za měsíc
- Premium: 19,20 $ za uživatele a měsíc
Hodnocení zákazníků Podio
- G2: 4,2/5 (více než 420 recenzí)
- Capterra: 4,3/5 (více než 290 recenzí)
6. Celoxis
Celoxis je software pro řízení projektů, který se prezentuje jako dokonalá kombinace automatizace pracovních postupů, moderních agilních trendů a klasického řízení projektů. Jedná se o konkurenta Adobe Workfront, který je neuvěřitelně detailně orientovaný a disponuje výkonnými dashboardy a funkcemi pro vytváření reportů, které vyhovují týmům jakéhokoli druhu.
Klíčové vlastnosti Celoxis
- Dynamické panely a přehledy
- Sledování projektu prostřednictvím analýzy kritické cesty, EVA a indikátorů stavu RAG
- Automatické plánování projektů a deklarace závislostí projektů
- Přezkoumání a správa portfolia
- Účetnictví projektů s prognózami výnosů, sledováním zisků a marží a přizpůsobenými finančními KPI
Výhody Celoxis
- Umožňuje „vypnout“ funkce, které nepotřebujete.
- Přizpůsobitelné widgety a rozvržení
- Usnadňuje plánování doručování zpráv prostřednictvím e-mailů
- Více sdílených dashboardů pro zefektivnění řízení projektů
- Podrobné nástroje pro sledování času
Nevýhody Celoxis
- Rozhraní může být pro začínající uživatele náročné.
- Neohrabané konfigurace
- Chybí push notifikace v aplikaci
- Pomalý zákaznický servis a podpora
Ceny Celoxis
U Celoxis si můžete vybrat buď balíček pro lokální instalaci, nebo roční balíček pro cloud.
- Cloud: 22,50 $ za uživatele a měsíc
- On-Premise: 450 $ účtováno jednorázově s neomezeným počtem uživatelů a bezplatnou podporou po dobu jednoho roku
Hodnocení zákazníků Celoxis
- G2: 4,3/5 (více než 60 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 240 recenzí)
7. Microsoft Project
Microsoft Project je výkonné řešení pro správu projektů s celou řadou funkcí, včetně sledování času, správy portfolia a správy zdrojů pro přehled o stavu projektů v reálném čase.
Klíčové funkce Microsoft Project
- Dynamické plánování, které vám pomůže snadno udržet správný směr
- Vytvářejte interaktivní panely pro zobrazení celkového stavu vašich projektů
- Automatizace pracovních postupů, která vám pomůže rychle a sebevědomě inovovat
- Ganttovy diagramy pro vizualizaci projektů na cestách
- Sdílená databáze pro ukládání projektových dat
- Řízení poptávky
- Správa portfolia
Výhody Microsoft Project
- Hladká integrace s Microsoft Teams, SharePoint a Skype
- Spolehlivý zákaznický servis a podpora
- Přizpůsobitelné různým mezioborovým účelům
Nevýhody Microsoft Project
- Problémy s kompatibilitou souborů
- Project Online má některé funkce pro sledování času, ale nejsou příliš robustní.
- Náročné osvojování, což znamená, že musíte strávit spoustu času studiem jejich nápovědy.
- Nelze přiřadit komentáře
Ceny Microsoft Project
- Cloud: 10 USD za uživatele a měsíc
- On-Premise: 620 $ (jednorázová platba)
Hodnocení zákazníků Microsoft Project
- G2: 4,0/5 (více než 1 500 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 1 300 recenzí)
Podívejte se na tyto alternativy k Microsoft Project!
8. Asana
Asana je další oblíbená platforma pro správu práce, kterou používá mnoho projektových manažerů. Nabízí spoustu integračních možností, které vám pomohou efektivně spravovat vaši práci.
Při srovnání Workfront a Asana zjistíte, že Asana nabízí více funkcí se stejným zjednodušeným rozhraním. Jednou z nevýhod této aplikace pro správu projektů je, že nenabízí integrované zobrazení mapy.
Klíčové funkce Asany
- Jednoduchý a přehledný systém komentářů pro sdílení rychlých aktualizací s vaším týmem
- Ganttův diagram s časovými osami pro zobrazení stavu projektu
- Zobrazte si své úkoly v seznamu, v zobrazení Kanban nebo v časové ose.
- Integruje se s řadou dalších aplikací, jako jsou Gmail, Dropbox a Slack.
- Více než 50 šablon projektů, které vám pomohou začít
Výhody Asany
- Více pracovních prostorů vám dává možnost udržet jakýkoli týmový projekt organizovaný.
- Funkce chatu a spolupráce v reálném čase pro každý úkol
- K jakémukoli úkolu lze přidat přílohy, které lze později vyhledat v úložišti souborů týmu.
- Jejich feed aktivit je komplexním řešením, které umožňuje zobrazit všechna oznámení.
- Uživatelsky přívětivý nástroj s funkcemi pro vytváření reportů
Nevýhody Asany
- Žádné vlastní stavy
- Toto řešení pro správu nemůže přidat více příjemců (jako ostatní v tomto seznamu).
- Omezená sdílení a oprávnění k ochraně soukromí
Přečtěte si více o Asana a jejích nejlepších alternativách.
Ceny Asany
- Základní: zdarma
- Premium: 10,99 $ za uživatele a měsíc
- Podnikání: 24,99 $ za uživatele za měsíc
- Enterprise: Cena na vyžádání s bezplatnou ukázkou
Hodnocení zákazníků Asana
- G2: 4,3/5 (více než 8 900 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 11 300 recenzí)
9. Basecamp
Basecamp je další alternativou softwaru Workfront, která nabízí některé funkce pro správu projektů, které vám pomohou organizovat a spravovat úkoly napříč více týmy.
Je obzvláště účinný pro nasměrování osob s různými rolemi ke společnému cíli. To bude fungovat, pokud byl váš tým nucen používat Workfront, i když nejste vývojář ani se nezabýváte sledováním problémů nebo chyb.
Klíčové funkce Basecamp
- Vytvářejte seznamy úkolů s úkoly a podúkoly a přiřazujte je svému týmu.
- Integrovaný systém komentářů pro snadnou komunikaci s členy vašeho týmu
- Jediné centrum pro sdílení dokumentů a souborů
- Univerzální vyhledávání
- Automatické otázky pro kontrolu při standupech
- Hlášení úkolů
Výhody Basecampu
- Umožňuje spolupráci v reálném čase
- Speciální funkce určené pro agilní týmy, jako je automatizace pracovních postupů a správa nevyřízených úkolů
- Vhodné pro správu více projektů a velkých týmů
- Má klientský portál pro externí týmy
Nevýhody Basecampu
- Žádné priority úkolů
- Žádné vlastní stavy
- Nepodporuje sledování času
- Trochu chybí funkce pro přidělování zdrojů
Zjistěte více o tom, jak si Basecamp vede v porovnání s podobnými alternativami.
Ceny Basecamp
- Osobní plán: zdarma
- Business Plan: 99 $ měsíčně
Hodnocení zákazníků Basecamp
- G2: 4,1/5 (více než 4 790 recenzí)
- Capterra: 4,3/5 (více než 13 100 recenzí)
10. Clarity PPM
Clarity PPM je řešení pro správu projektů a portfolia, které vám pomůže spravovat vaše projekty a vytvářet pro ně strategie.
Kromě toho tato alternativa k Workfront pomáhá propojit strategii s realizací v rámci celého portfolia projektových investic a poskytuje přehled potřebný ke zlepšení návratnosti investic do projektů.
Klíčové funkce Clarity PPM
- Spravujte plány a rozpočty v tabulce ve stylu Excelu
- Zobrazte si plán projektu na první pohled pomocí agilních Ganttových diagramů
- Plánování zdrojů
- Finanční řízení
- Analýza nákladů a přínosů a reporting
- Snadná správa úkolů na úrovni projektu
Výhody Clarity PPM
- Intuitivní rozhraní, které poskytuje všechny základní funkce
- Reporting v reálném čase v kombinaci s business intelligence
- Můžete vytvářet výňatky a poté je podle potřeby přizpůsobovat.
- Prognózy na všech úrovních, od projektu přes zdroje až po portfolio
Nevýhody Clarity PPM
- Žádné předem připravené šablony
- Komunikace může působit izolovaně
- Žádné skutečné funkce pro automatizaci pracovního postupu
- Pokud někdy realizujete jednoduché projekty, může se vám to zdát příliš složité.
Ceny Clarity PPM
Kontaktujte nás pro podrobnosti o cenách nebo bezplatnou ukázku.
Hodnocení zákazníků Clarity PPM
- G2: 3,7/5 (více než 80 recenzí)
- Capterra: 4,2/5 (10+ recenzí)
Nejlepší alternativa k Workfront je jen jedno kliknutí daleko
Dobře, 10 je hodně softwarových alternativ k vyzkoušení, takže pokud chcete někde začít, začněte na začátku tohoto seznamu – s ClickUp.
Bez ohledu na odvětví, velikost týmu nebo způsob použití je ClickUp odpovědí na všechny otázky týkající se produktivity. ClickUp, který byl navržen tak, aby centralizoval veškerou vaši práci do ultimátního centra pro spolupráci, obsahuje všechny nástroje, šablony a funkce, které potřebujete k dosažení nové úrovně efektivity.
Navíc to vše zvládne za zlomek ceny.
Zaregistrujte se do ClickUp a získejte zdarma a navždy přístup k mnoha funkcím pro správu projektů, dokumentům, tabulkám, přizpůsobitelným šablonám a mnohem více!