21 nejlepších alternativ a konkurentů monday.com v roce 2025

Když jsem začal používat Monday.com, zdálo se mi to jako perfektní řešení. Poskytlo mi to jasný přehled a pomohlo mi strukturovat úkoly.
Jak však moje projekty nabývaly na složitosti, všiml jsem si některých nedostatků. Přizpůsobení nebylo nijak zvlášť snadné; jednoduché úpravy pracovního postupu vyžadovaly příliš mnoho kroků. Nešlo jej integrovat s mnoha nástroji, což vedlo k nesouvislým datům a ručním aktualizacím.
To, co začalo jako užitečný nástroj, se brzy stalo další zátěží.
Pokud jste se setkali s podobnými výzvami, tento komplexní seznam 21 nejlepších alternativ k Monday vám pomůže vybrat správné řešení pro správu projektů pro váš tým.
Jdeme na to! 💪🏼
Omezení Monday.com
Monday.com je známý nástroj pro správu projektů a úkolů, zjednodušení prodejních aktivit, automatizaci pracovních postupů a sledování kontaktů a potenciálních zákazníků. Ale jako každý nástroj má i své nevýhody, s nimiž jsem se sám setkal.
Pojďme se na ně podívat: 👇
- Omezené možnosti přizpůsobení dashboardu: Rozhraní připomíná tabulkový procesor. Dashboardy nabízejí flexibilitu, ale informace nemusí vždy zobrazovat v požadovaném formátu. Propojení grafů s konkrétními sloupci může být zdlouhavé.
- Omezené filtrování: Sekce „Moje úkoly“ neumožňuje pokročilé filtrování, například zobrazení úkolů přidělených konkrétním členům týmu. To manažerům ztěžuje sledování pracovní zátěže jejich týmu na cestách.
- Žádné uzamčení/ukotvení pořadí: Tabule Monday.com jsou ze své podstaty dynamické, což znamená, že položky lze snadno přesouvat. V současné době neexistuje žádná vestavěná funkce, která by pořadí zcela uzamkla.
- Složité nastavení automatizace: Nastavení opakujících se úkolů v monday.com vyžaduje použití automatizace, což je ve srovnání s jinými nástroji, jako jsou ClickUp nebo Asana, kde stačí několik kliknutí, vícefázový proces.
- Žádná podrobnost v Ganttových diagramech: Ganttovy diagramy Monday.com umožňují plánování pouze podle dnů, nikoli podle konkrétních časů během dne. Toto omezení může bránit podrobnému řízení projektů, kde jsou úkoly s konkrétním časovým rozvrhem zásadní.
- Náročná křivka učení: Rozsáhlá znalostní báze je sice užitečná, ale může být obtížné ji najít. Uživatelé na ni nemusí narazit organicky, což zvyšuje náročnost učení.
- Omezená integrace Gmailu: Integraci Gmailu nelze použít pro hromadné e-mailové kampaně z důvodu denních limitů a limitů API Gmailu.
- Žádné offline funkce: Software nefunguje offline.
💡Tip pro profesionály: Při výběru správného nástroje pro správu projektů zvažte složitost projektu a potřeby svého týmu – spolupráci, sledování úkolů atd. Zaměřte se na funkce, jako je správa úkolů, integrace a přizpůsobitelné pracovní postupy.
Přehled alternativ k Monday.com
|Software pro řízení projektů
|Případ použití
|Nejlepší pro
|ClickUp
|Komplexní správa projektů
|Freelancerové, startupy, malé podniky, velké podniky
|Asana
|Správa úkolů a sledování projektů
|Malé týmy a podniky
|Airtable
|Správa databází
|Malé týmy
|Wrike
|Komplexní plánování projektů a pokročilé reportování
|Velké organizace a týmy
|Trello
|Vizuální správa úkolů
|Malé týmy, freelancerové a podniky
|Basecamp
|Centralizovaná komunikace a řízení projektů pro vzdálené týmy
|Malé týmy
|Smartsheet
|Správa projektů podobná tabulkovému procesoru
|Týmy obeznámené s tabulkami
|Jira
|Agilní řízení projektů pro vývoj softwaru
|Týmy pro vývoj softwaru
|Workfront
|Řízení projektů na podnikové úrovni
|Střední a velké organizace
|Zoho Projects
|Plánování projektů, sledování a spolupráce
|Firmy, které již používají produkty Zoho
|Microsoft Planner
|Organizace úkolů v sadě Microsoft 365
|Velké týmy, malé organizace
|nTask
|Funkce plánování schůzek a sledování času
|Malé a střední týmy
|Týmová práce
|Funkce pro spolupráci s klienty
|Poradenské společnosti, agentury nebo týmy pracující s klienty
|Nifty
|Plánování projektů s časovou osou
|Malé týmy, které potřebují vizuálně přitažlivé funkce pro spolupráci
|Todoist
|Funkce pro správu osobních úkolů a stanovení priorit
|Jednotlivci, freelancerové nebo malé týmy
|Hive
|Flexibilní správa projektů a integrované funkce chatu
|Malé týmy i velké podniky
|TeamGantt
|Plánování a přidělování zdrojů na základě Ganttova diagramu
|Týmy, které potřebují vizuální časovou osu
|ProofHub
|Plánování projektů, spolupráce a sledování času
|Malé týmy a freelancerové
|Scoro
|Komplexní řízení podniku
|Velké společnosti, které potřebují podrobný finanční dohled
|Podio
|Přizpůsobitelné pracovní prostory
|Týmy, které potřebují řešení na míru
|MeisterTask
|Vizuální správa úkolů
|Kreativní týmy
21 nejlepších alternativ k Monday.com
Od lepší integrace po flexibilnější plány – tento seznam nejlepších alternativ k Monday.com vám přináší vše, co potřebujete.
Podívejme se na konkrétní funkce a porovnejme je s tímto nástrojem. 🎯
1. ClickUp (nejlepší pro komplexní správu projektů a spolupráci)
Software pro správu projektů ClickUp je bezpochyby jedním z nejflexibilnějších nástrojů, se kterými jsem se setkal. Zjednodušuje pracovní postupy a udržuje produktivitu týmů bez ohledu na jejich velikost. Vše, co potřebujete k plánování, brainstormingu a spolupráci, najdete na jednom místě.
Je nastaven tak, aby projekty zůstaly strukturované, s jasnou hierarchií, která vše rozděluje na pracovní prostory, složky, seznamy, úkoly a podúkoly. Díky tomu je snadné mít vše pod kontrolou, aniž byste ztratili přehled.
Podívejme se na některé funkce, díky kterým je to můj oblíbený nástroj:
ClickUp Dashboards
Dashboardy ClickUp vám poskytují jasný vizuální přehled o vašich projektech, výkonu týmu a klíčových metrikách.
Každý dashboard si můžete přizpůsobit pomocí různých karet, které zobrazují nejdůležitější údaje, jako je postup úkolů, termíny a odhadovaný čas, takže máte vše přehledně uspořádané a snadno sledovatelné.
ClickUp Docs
ClickUp Docs je praktický editor dokumentů, který týmům pomáhá vytvářet, upravovat a sdílet dokumenty a zároveň je přímo propojovat s úkoly. Díky tomu může každý snadno najít projektové plány, poznámky z jednání nebo důležité informace na jednom místě.
Funkce jako aktualizace v reálném čase a komentáře zajišťují, že všichni mají stejné informace, což pomáhá týmům zůstat v kontaktu a organizovaní po celou dobu trvání projektu.
Cíle a úkoly ClickUp
Když porovnáte Monday s ClickUp, zjistíte, že ClickUp nabízí podrobnější přehled úkolů vašeho týmu a automatizuje opakující se úkoly pouhými několika kliknutími.
Cíle a úkoly ClickUp jsou nedílnou součástí funkcí ClickUp pro správu projektů. Cíle ClickUp pomáhají týmům stanovit jasné cíle a rozdělit je na menší, měřitelné úkoly. Můžete sledovat pokrok a propojit cíle s úkoly, aby všichni byli v souladu a soustředění.
ClickUp Tasks je místo, kde se odehrává práce. Každý úkol představuje jeden krok v projektu a pro lepší přehlednost je můžete organizovat do seznamů nebo tabulek. Úkoly lze rozdělit na podúkoly, abyste mohli efektivně plánovat a delegovat práci.
Díky zobrazením, jako jsou Ganttovy diagramy a kalendáře, můžete snadno spravovat časové osy a pracovní zatížení. Cíle a úkoly společně zajišťují, že týmy zůstávají organizované, soustředěné a směřují ke společným cílům.
ClickUp Brain a ClickUp Automations
ClickUp Brain je asistent platformy využívající umělou inteligenci , který vám pomáhá vytvářet obsah, jako jsou projektové plány nebo komunikace se zákazníky, na základě vašich potřeb. Můžete jej použít k sumarizaci aktualizací úkolů a komentářů pro lepší přehlednost a plynulejší komunikaci napříč projekty.
Zrychlete své projekty pomocí automatizací ClickUp.
Nastavte úkoly, aktualizace stavu a oznámení na automatický režim, abyste je nemuseli přidávat ručně. Omezením ruční práce a minimalizací chyb se můžete soustředit na celkový obraz místo toho, abyste se zasekli v opakujících se úkolech.
Nejlepší funkce ClickUp
- ClickUp Chat: Proměňte zprávy v úkoly, propojte konverzace s úkoly, dokumenty a chaty a ušetřete více než jeden den týdně díky ClickUp Chat.
- Více zobrazení úkolů: Vizualizujte časové osy svých projektů ve více než 15 zobrazeních, včetně Ganttova diagramu, Kanban tabule, seznamu a tabulky.
- Synchronizace v reálném čase mezi zařízeními: Zaznamenávejte odpracované hodiny z jakéhokoli zařízení a buďte vždy synchronizováni. Nastavte předpokládanou dobu trvání úkolů a analyzujte čas strávený na projektech.
- Integrace ClickUp: Snadno synchronizujte nástroje jako Zoom, Monday a Google a přenášejte informace mezi platformami pomocí integrace ClickUp.
- Více než 1000 předem připravených šablon: Získejte přístup ke stovkám šablon pro různé případy použití, abyste ušetřili čas a zajistili konzistenci napříč projekty.
Omezení ClickUp
- Možnosti přizpůsobení mohou být zpočátku skličující.
- Počáteční nastavení vyžaduje čas.
Ceny ClickUp
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 9 000 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 4 000 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o ClickUp?
ClickUp je švýcarský armádní nůž mezi systémy pro správu projektů. Zcela změnil způsob, jakým náš tým spravuje projekty a úkoly. Díky flexibilitě a možnostem přizpůsobení se snadno přizpůsobí jakémukoli pracovnímu postupu, ať už spravujete jednoduché seznamy úkolů nebo složité projekty s více závislostmi. Uživatelské rozhraní je intuitivní a možnost integrace s jinými nástroji výrazně zefektivnila naše procesy. Líbí se mi podrobné funkce pro vytváření reportů, které poskytují cenné informace o výkonu týmu. Neustálé aktualizace a zavádění nových funkcí ClickUp ukazují, že skutečně naslouchají zpětné vazbě uživatelů. Nedávná aktualizace AI mi opravdu pomáhá najít věci, které vyžadují mou pozornost. Vždy bych jej doporučil.
ClickUp považuji za neuvěřitelně užitečný nástroj pro správu projektů. Jeho všestrannost, rozsáhlé funkce, hladká integrace a možnosti přizpůsobení z něj dělají vynikající volbu. Velkou výhodou je také podpora prostřednictvím živého chatu. Tento nástroj na mě udělal velký dojem. Je neuvěřitelně užitečný a nemám k němu nic než pozitivní slova.
📑 Další informace: ClickUp vs. Monday – který nástroj pro správu projektů je pro týmy lepší?
2. Asana (nejlepší pro sledování projektů)
Asana je nástroj pro správu projektů, který vám pomůže stanovit cíle pro celou společnost, spravovat strategické plány a vykonávat práci na jedné platformě.
Díky funkcím, jako je sledování času, vlastní pole, přehledové panely a inteligentní aktualizace stavu, mohou týmy snadno plánovat, organizovat a sledovat svou práci.
Na Asaně se mi líbí zejména to, jak dobře se integruje s jinými nástroji. Můžete ji propojit s více než 300 aplikacemi, jako jsou Google Workspace, nástroje Microsoft, Zoom a Vimeo.
Nejlepší funkce Asany
- Získejte automatické aktualizace úkolů ve vestavěné doručené poště Asany. Umožní vám zkontrolovat, co je urgentní, automaticky pozastaví oznámení během určitých hodin a dnů v týdnu a zúží váš pohled pomocí filtrů.
- Změřte, kolik času trávíte na daném úkolu, abyste mohli správně rozvrhnout svůj čas.
- Vizualizujte svou práci v různých formátech, jako jsou seznamy, tabule, kalendáře a časové osy.
- Automatizujte opakující se úkoly; software přiděluje práci, upravuje termíny a na příkaz informuje zúčastněné strany.
Omezení Asany
- Omezení přiřazování úkolů – platforma neumožňuje přiřadit více úkolů stejnému uživateli.
- Šablony úkolů v mobilní aplikaci neexistují a uživatel může vytvořit pouze jednu šablonu na projekt.
- Zákaznický servis je pomalý. Neexistuje telefonická ani chatová podpora a recenze uvádějí, že e-mailová služba odpovídá až po 6 dnech.
- Omezené možnosti třídění a filtrování úkolů v rámci správy projektů
Ceny Asany
- Navždy zdarma
- Starter: 10,99 $/měsíc na uživatele (fakturováno ročně)
- Pokročilá verze: 24,99 $/měsíc na uživatele (fakturováno ročně)
- Podnik: Ceny na míru
- Enterprise+: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Asany
- G2: 4,4/5 (více než 10 000 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 12 000 recenzí)
Kdy může být Asana vhodnější než monday.com
- Potřebujete přehledné a intuitivní rozhraní pro sledování projektů.
- Chcete mít k dispozici více vizuálních nástrojů, jako jsou časová osa a kalendářové zobrazení.
- Upřednostňujete jednoduché automatizace pro zefektivnění úkolů
- Chcete hladkou integraci s nástroji jako Slack a Google Drive
3. Airtable (nejlepší pro správu databází)
Airtable je cloudový nástroj pro správu projektů, který týmům pomáhá organizovat, plánovat a spolupracovat na projektech. Kombinuje flexibilitu tabulkového procesoru s výkonem databáze, což usnadňuje sledování pokroku, správu zdrojů a přidělování úkolů.
Tuto alternativu Monday jsem použil s malými týmy a fungovala skvěle – zejména proto, že je zdarma, snadno použitelná a plná užitečných funkcí.
Nejlepší funkce Airtable
- Vizualizujte správu a využití pracovní zátěže, abyste odblokovali práci a zabránili vyhoření.
- Definujte opakovatelné procesy a stavové zprávy, abyste zajistili předvídatelnost svého pracovního postupu.
- Zlepšete spolupráci v organizaci konsolidací různých typů informací do jedné platformy.
- Snadno se orientujte v projektech díky intuitivnímu uživatelskému rozhraní.
Omezení Airtable
- Zákaznická podpora je trochu pomalá.
- Informace z jiné aplikace nelze zkopírovat a vložit do záznamu Asana, který právě upravujete, protože aplikace vás po zkopírování vrátí na úvodní obrazovku. To ztěžuje plynulý přenos informací.
- Airtable neumožňuje současnou úpravu více buněk ani výběr nesouvislých buněk, což může výrazně zpomalit pracovní postupy.
Ceny Airtable
- Bezplatný tarif: Až 5 uživatelů na jeden pracovní prostor
- Tým: 24 $/měsíc
- Podnikání: 54 $/měsíc
- Podniková úroveň: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Airtable
- G2: 4,6/5 (více než 2 000 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 2 000 recenzí)
Kdy může být Airtable vhodnější než monday.com
- Potřebujete strukturované řízení projektů ve stylu databáze
- Chcete flexibilitu zobrazení tabulek s možnostmi vytváření aplikací
- Dáváte přednost propojování záznamů a správě relačních dat
- Chcete vizuální zobrazení, jako je Kanban, galerie a časová osa
4. Wrike (nejlepší pro pokročilé reportování)
Wrike je univerzální platforma pro správu projektů a spolupráci, která byla navržena s cílem zvýšit produktivitu týmu a zefektivnit pracovní postupy. Díky své flexibilitě je spolehlivou volbou, která pomáhá eliminovat manuální úkoly a udržovat konzistenci napříč projekty.
Díky funkcím pro spolupráci v reálném čase, jako jsou sdílené kalendáře, proudy aktivit a možnosti komentování, jsou všichni informováni o vývoji projektu.
Nejlepší funkce Wrike
- Sledujte výkonnost projektů pomocí přizpůsobitelných dashboardů a analýz v reálném čase.
- Posuzujte rizika projektu na základě mnoha faktorů, jako jsou rozpočty a termíny, s pomocí umělé inteligence.
- Sledujte pokrok pomocí různých zobrazení, jako jsou Ganttovy diagramy a Kanban tabule.
Omezení Wrike
- Omezený počet předem připravených šablon pro přizpůsobení pracovních postupů
- Počáteční nastavení a přijetí uživateli je náročné
Ceny Wrike
- Bezplatný tarif pro neomezený počet uživatelů
- Tým: 10 $/měsíc na uživatele (fakturováno ročně)
- Podnikání: 24,80 $/měsíc na uživatele (fakturováno ročně)
- Podnik: Ceny na míru
- Pinnacle: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Wrike
- G2: 4,2/5 (více než 3 000 recenzí)
- Capterra: 4,3/5 (více než 2 500 recenzí)
Kdy může být Wrike vhodnější než monday.com
- Potřebujete reportování a analytiku na podnikové úrovni
- Chcete integrované nástroje pro správu zdrojů a času
- Dáváte přednost řešení složitých pracovních postupů a závislostí
- Chcete žádosti a dynamické panely pro příjem dat
🗒 Přečtěte si také: 20 nejlepších softwarových nástrojů pro správu úkolů, které zlepší vaše pracovní postupy
5. Trello (nejlepší pro vizuální správu úkolů)
Další na našem seznamu alternativ k Monday je Trello. Tento oblíbený nástroj pro správu projektů a automatizaci pracovních postupů využívá přístup ve stylu Kanban, který vizuálně organizuje úkoly. Každý úkol je reprezentován „kartou Trello“, která může obsahovat obrázky, komentáře, přílohy a další.
Můžete vytvářet tabule, seznamy a karty pro efektivní správu projektů. Jeho uživatelsky přívětivé rozhraní a flexibilita přispívají k jeho popularitě mezi freelancery, malými týmy i podniky.
Nejlepší funkce Trello
- Ukládejte všechny své informace do karet, abyste je měli přehledně uspořádané. Přiřazujte členy, přidávejte termíny splnění a zanechávejte komentáře.
- Rozdělte velké úkoly na menší pomocí kontrolních seznamů Trello.
- Hladká integrace s dalšími aplikacemi, jako jsou Outlook, Salesforce, Jira a Invision.
- Automatizujte svůj pracovní postup pomocí vestavěného automatizačního systému; spouštějte příkazy a nastavujte automatizovaná pravidla pro téměř jakoukoli akci.
- Díky funkcím přístupným z mobilních zařízení k nim máte přístup i na cestách.
Omezení Trello
- Design je trochu zastaralý a není příliš estetický.
- Neobsahuje systém formulářů, které mohou ostatní vyplňovat za účelem přiřazování úkolů.
- Není možné smazat již vytvořené tikety
Ceny Trello
- Bezplatný tarif: Až 10 tabulek na jeden pracovní prostor
- Standard: 5 $/měsíc na uživatele (fakturováno ročně)
- Premium: 10 $/měsíc na uživatele (fakturováno ročně)
- Enterprise: 17,50 $/měsíc na uživatele (fakturováno ročně)
Hodnocení a recenze Trello
- G2: 4,4/5 (více než 13 000 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 23 000 recenzí)
Kdy může být Trello vhodnější než monday.com
- Potřebujete jednoduchou vizuální Kanban tabuli pro sledování úkolů.
- Chcete snadno použitelné rozhraní s minimální náročností na zaučení.
- Dáváte přednost kartám a seznamům bez zbytečné složitosti
- Chcete přidávat funkce postupně pomocí Power-Ups
📌Přečtěte si také: Jak zlepšit své dovednosti v oblasti řízení týmu
6. Basecamp (nejlepší pro centralizovanou komunikaci)
Basecamp je jednoduchý cloudový nástroj pro správu projektů. Pomáhá týmům efektivně koordinovat práci, zkracovat dobu schůzek a efektivně komunikovat. Umožňuje vám spravovat více projektů současně.
Funkce Basecampu mi přijdou velmi užitečné. Obsahuje seznamy úkolů, které rozdělují složité úkoly na menší části, a nástěnky, které centralizují oznámení a aktualizace.
Nejlepší funkce Basecampu
- Integrujte s více aplikacemi třetích stran, jako jsou GitHub a Zoom, pomocí funkce „Doors“ a konsolidujte tak svůj pracovní postup.
- Spolupracujte s klienty a získejte přímou zpětnou vazbu
- Nahrávejte, organizujte a sdílejte dokumenty pomocí funkcí „Dokumenty“ a „Soubory“.
- Komunikujte v reálném čase pomocí skupinových chatů a přímých zpráv.
Omezení Basecampu
- Nástroje pro správu úkolů jsou rigidnější a postrádají vlastní pole.
- Omezené analytické možnosti; uživatelé se musí spoléhat na Hillovy grafy a kalendáře, které jsou subjektivní, aby mohli sledovat pokrok.
Ceny Basecamp
- Základní: 15 $/měsíc na uživatele
- Pro Unlimited: 299 $/měsíc pro neomezený počet uživatelů (fakturováno ročně)
Hodnocení a recenze Basecampu
- G2: 4,1/5 (více než 5 000 recenzí)
- Capterra: 4,3/5 (více než 14 000 recenzí)
Kdy může být Basecamp vhodnější než monday.com
- Potřebujete centralizované komunikační nástroje na jedné platformě.
- Chcete model s pevnou cenou pro velké týmy
- Dáváte přednost klidnému projektovému prostoru bez rušivých vlivů
- Chcete mít základní nástroje, jako jsou nástěnky, plány a dokumenty, na jednom místě.
7. Smartsheet (nejlepší pro správu projektů podobnou tabulkovému procesoru)
Sedmý na mém seznamu, Smartsheet, je cloudová platforma určená pro jednoduché řízení projektů a spolupráci. Umožňuje týmům plánovat, sledovat, automatizovat a podávat zprávy o své práci.
Kombinuje známé rozhraní tabulkového procesoru s pokročilými funkcemi pro správu projektů, díky čemuž se hodí pro různá odvětví a typy projektů. Používám jej ke správě portfolií a zdrojů a líbí se mi jeho komplexní přehled.
Nejlepší funkce Smartsheet
- Pracujte a spolupracujte se svým týmem v reálném čase a sledujte průběh projektu.
- Automatizujte opakující se úkoly a manuální procesy a standardizujte práci.
- Vytvářejte a sledujte rozpočty na základě času, měny a času stráveného výdaji, abyste se vyhnuli překročení rozpočtu.
- Shrňte klíčové metriky a data projektu na dashboardu nebo na více listech v jediném zobrazení; poté můžete tyto zprávy a analýzy generovat, sdílet a publikovat.
Omezení Smartsheet
- Chybí některé funkce, které jsou k dispozici v Excelu nebo Google Sheets, jako je možnost duplikovat sloupce nebo vkládat data do více než 5 buněk najednou.
- Komentáře k řádkům nejsou tak plynulé jako u jiných nástrojů pro správu projektů.
- Mobilní aplikace často havaruje, což vyžaduje, aby ji uživatelé pravidelně odinstalovávali a znovu instalovali.
Ceny Smartsheet
- Bezplatný tarif: Až 2 listy na uživatele
- Pro: 9 $/měsíc na uživatele (účtováno ročně)
- Podnikání: 19 $/měsíc na uživatele (fakturováno ročně)
- Podnik: Ceny na míru
- Pokročilá správa práce: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Smartsheet
- G2: 4,4/5 (více než 17 000 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 3 000 recenzí)
Kdy může být Smartsheet vhodnější než monday.com
- K řízení projektů potřebujete rozvržení ve stylu tabulky.
- Chcete pokročilou automatizaci, dashboardy a reportování
- Při plánování dáváte přednost používání vzorců a dat založených na buňkách.
- Chcete škálovatelné funkce pro větší organizace
8. Jira (nejlepší pro projekty vývoje softwaru)
Jira je software společnosti Atlassian pro řízení projektů a sledování problémů. Je primárně určen pro týmy zabývající se vývojem softwaru. Nicméně jej jako systém pro řízení projektů využívá řada odvětví.
Jedná se o flexibilní a přizpůsobitelný nástroj, který podporuje agilní metodiky, jako jsou Scrum a Kanban. Pomáhá vám plánovat sprinty, spravovat backlogy a vizualizovat pracovní toky pomocí tabulek zobrazujících stav úkolů.
Nejlepší funkce Jira
- Přizpůsobte si svůj jedinečný pracovní postup pomocí nástrojů drag-and-drop. Můžete nastavit pravidla, spouštěče a podmínky, aby odpovídaly procesům.
- Využijte předem připravené šablony pro snadné sladění.
- Kategorizujte svou práci pomocí různých typů úkolů, jako jsou chyby, úkoly nebo podúkoly. Obsahuje také vlastní pole, štítky a filtry.
- Získejte podrobné informace ve formě burndown grafů, grafů rychlosti a dalších údajů díky integrovaným dashboardům a reportům.
Omezení Jira
- Nezahrnuje správu zdrojového kódu ihned po instalaci.
- Omezená sledovatelnost; sledování verzí je obtížné
Ceny Jira
- Navždy zdarma: Pro 10 uživatelů
- Standard: 7,53 $ za uživatele/měsíc
- Premium: 13,53 $ za uživatele/měsíc
- Podnik: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Jira
- G2: 4,3/5 (více než 5 000 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 14 000 recenzí)
Kdy může být Jira vhodnější než monday.com
- Pro agilní vývoj softwaru potřebujete robustní nástroje.
- Chcete funkce jako plánování sprintů, backlogy a sledování problémů.
- Upřednostňujete těsnou integraci s vývojářskými nástroji, jako jsou Bitbucket nebo GitHub.
- Chcete podrobná oprávnění a přizpůsobitelné pracovní postupy
9. Workfront (nejlepší pro alokaci zdrojů)
Adobe Workfront je nástroj pro správu práce , který týmům pomáhá plánovat, provádět a automatizovat jejich práci. Je intuitivní, flexibilní a přizpůsobitelný, takže můžete spravovat vše, co váš tým dělá, na jednom místě.
Obvykle jsem viděl, jak platformu používají projektoví manažeři z oblasti marketingu, IT a služeb. Centralizuje všechny fáze projektu, pomáhá odstraňovat bariéry a zlepšuje komunikaci v týmu.
Nejlepší funkce Workfront
- Získejte responzivní plánování, které aktualizuje scénáře na základě zpětné vazby, s nástrojem Workfront Scenario Planner.
- Stanovte si cíle a sledujte pokrok, abyste dosáhli měřitelných obchodních výsledků.
- Vytvářejte vlastní pracovní postupy a automatizujte úkoly
- Vytvářejte briefy rychleji, urychlujte spouštění projektů, zefektivňujte dodržování značky a maximalizujte produktivitu díky přirozenému jazyku a funkcím založeným na umělé inteligenci.
Omezení Workfront
- Složité rozhraní pro nové uživatele
- Je pomalý a uživatelé zjistili, že aktualizace obvykle nezlepšují jeho funkce.
- Všechna oznámení jsou přesměrována do e-mailové schránky, která je tak zaplavena.
- Chybí flexibilita; zatímco označování a podobné úkoly jsou flexibilní, celkový systém není intuitivní.
- Mobilní aplikace nemá plnou funkčnost.
Ceny Workfront
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Workfront
- G2: 4,1/5 (více než 900 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 1 400 recenzí)
Kdy může být Workfront vhodnější než monday.com
- Potřebujete komplexní plánování zdrojů a kapacit
- Chcete silnou správu portfolia a reporting
- Preferujete správu schvalování a digitálních aktiv na jednom místě
- Chcete mít podrobný přehled o pracovní zátěži napříč odděleními
10. Zoho Projects (nejlepší pro cenově dostupnou správu projektů)
Zoho Projects je cloudový software a jeden z nejpopulárnějších bezplatných programů pro správu projektů. Podporuje plánování úkolů, spolupráci a sledování projektů pro týmy všech velikostí. Díky řadě funkcí zaměřených na zvýšení produktivity je konkurenceschopnou volbou v tomto odvětví.
Tato alternativa k pondělí vám pomůže sledovat rozpočty, automatizovat úkoly a sumarizovat obsah. Navíc vám její integrovaný nástroj pro sledování problémů umožní řešit potíže a zároveň sledovat termíny.
Nejlepší funkce Zoho Projects
- Oznamujte a zaznamenávejte chyby, sledujte pokrok a automatizujte akce.
- Získejte odhad, jak dlouho trvá úkol v jednotlivých fázích.
- Stanovte rozpočty pro projekty na základě nákladů a hodin, abyste se vešli do finančních limitů.
- Využijte další aplikace v ekosystému Zoho, jako jsou Zoho CRM nebo Zoho Books, pro soudržnější pracovní postupy napříč různými obchodními systémy.
Omezení Zoho Projects
- Možnosti zákaznické podpory jsou během pracovních dnů omezeny na e-mail a live chat.
- Jeho škálovatelnost je omezená.
Ceny Zoho Projects
- Zdarma: 3 projekty, 3 uživatelé
- Starter: 4 $/měsíc na uživatele (fakturováno ročně)
- Premium: 8 $/měsíc na uživatele (fakturováno ročně)
- Enterprise: 12 $/měsíc na uživatele (fakturováno ročně)
Hodnocení a recenze Zoho Projects
- G2: 4,3/5 (více než 400 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 600 recenzí)
Kdy může být Zoho Projects vhodnější než monday.com
- Potřebujete cenově dostupný nástroj s klíčovými funkcemi pro správu projektů.
- Chcete nativní sledování času, Ganttovy diagramy a sledování problémů
- Dáváte přednost nástroji, který je integrován do kompletní sady Zoho.
- Chcete opakující se úkoly a podrobnou automatizaci projektů
11. Microsoft Planner (nejlepší pro vizualizované pracovní postupy)
Microsoft Planner, součást sady Microsoft 365, je intuitivní platforma pro správu úkolů, která týmům pomáhá plánovat, přidělovat úkoly a sledovat pokrok. Používal jsem ji s předplatným Office 365 a byl jsem ohromen jejím zobrazením Kanban tabule a funkcí košů.
Je to dobrá volba pro správu projektů bez složitosti robustnějšího softwaru pro řízení projektů.
Nejlepší funkce aplikace Microsoft Planner
- Využijte vizuální rozložení Kanban tabule k vytváření úkolů a jejich organizování do „košů“. Tato struktura pomáhá vizualizovat pracovní postupy a snadno sledovat pokrok.
- Integrujte je s dalšími aplikacemi v sadě Microsoft, jako jsou Teams, Outlook a OneNote.
- Získejte aktualizace práce v reálném čase díky funkci delta sync; tato funkce vám poskytuje aktualizace, když je aplikace otevřená.
- Přidejte k úkolovým kartám termíny, stav, kontrolní seznamy, štítky a přílohy souborů, abyste je naplnili konkrétními informacemi.
Omezení aplikace Microsoft Planner
- Neupozorňuje vás na přidělené nebo čekající úkoly.
- Funkce jsou příliš základní pro stavy, oznámení a plánování.
- Tabule a úkoly nelze sdílet ve veřejném zobrazení.
Ceny Microsoft Planner
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze aplikace Microsoft Planner
- G2: 4,2/5 (více než 200 recenzí)
- Capterra: 4,3/5 (více než 200 recenzí)
Kdy může být Microsoft Planner vhodnější než monday.com
- Potřebujete hladkou integraci s aplikacemi Microsoft 365.
- Chcete základní sledování projektů ve stylu Kanban
- Dáváte přednost jednoduché vizuální tabuli úkolů v aplikaci Teams nebo Outlook
- Hledáte snadné řešení pro interní spolupráci týmu?
👀Bonusové čtení: 20 bezplatných šablon pro řízení projektů
12. nTask (nejlepší pro plánování a sledování času)
nTask je komplexní nástroj pro správu projektů, který pomáhá týmům organizovat práci, sledovat pokrok a zlepšovat spolupráci. Jeho funkce vyhovují různým potřebám správy projektů, takže je vhodný jak pro jednotlivce, tak pro malé a střední týmy.
Jeho intuitivní a uživatelsky přívětivé rozhraní má moderní design, díky čemuž je skvělou alternativou Monday pro začátečníky i profesionály. Nabízí také několik možností zobrazení úkolů a projektů, jako jsou seznamy, mřížky, Ganttovy diagramy a zobrazení Kanban tabule.
Nejlepší funkce nTask
- Identifikujte a dokumentujte rizika v projektu pomocí funkcí pro hodnocení rizik. Nabízí také vlastní matici rizik, vyhledávání a filtry a vlastní kategorizaci.
- Využijte jeho vestavěné funkce pro sledování času a úkolů k zaznamenávání hodin strávených na úkolech.
- Efektivně spravujte rozpočty projektů pomocí nástrojů pro finanční přehledy a sledování rozpočtu.
- Řiďte problémy nastavením úrovní závažnosti a propojením s příslušnými projekty nebo úkoly. Tím zajistíte, že budou upřednostněny zásadní problémy.
Omezení nTask
- Aktualizace rozhraní jsou příliš časté, což je obtížné pro uživatele, kteří si na software teprve zvykají.
- Méně úložného prostoru v bezplatné verzi
Ceny nTask
- Navždy zdarma
- Premium: 3 $/měsíc na uživatele (fakturováno ročně)
- Podnikání: 8 $/měsíc na uživatele (účtováno ročně)
- Podnik: Ceny na míru
Hodnocení a recenze nTask
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: 4,2/5 (více než 100 recenzí)
Kdy může být nTask vhodnější než monday.com
- Potřebujete integrované sledování času, řízení rizik a problémů.
- Hledáte cenově dostupný nástroj s agendami schůzek a kontrolními seznamy?
- Dáváte přednost používání Ganttových diagramů a závislostí úkolů
- Chcete základní funkce v odlehčeném balíčku
13. Teamwork (nejlepší pro spolupráci s klienty)
Teamwork.com je centralizovaná cloudová platforma pro správu projektů určená pro spolupráci a organizaci v rámci týmů, zejména těch, které se zabývají klientskými službami. Nabízí užitečné funkce, jako jsou přizpůsobitelná oprávnění a integrované sledování času.
Tento nástroj je skvělou volbou pro agentury, poradenské společnosti a další profesionální služby, které hledají komplexní řešení pro správu projektů.
Nejlepší funkce pro týmovou práci
- Zkraťte dobu potřebnou k osvojení softwaru díky jeho uživatelsky přívětivému rozhraní a jednoduchému jazyku.
- Přizpůsobte si svůj pracovní postup pomocí zobrazení projektů, jako jsou seznamy, grafy a tabule. Můžete také vytvářet šablony pro opakující se projekty, abyste ušetřili čas a zajistili konzistenci.
- Vytvářejte týmy a podtýmy s konkrétními oprávněními pro správu interakcí s klienty a zachování soukromí.
- Sledujte milníky v rámci projektů. Obsahuje také nástroje pro vytváření reportů, které poskytují přehled o stavu projektu, využití zdrojů a finančních ukazatelích.
- Přidejte neomezený počet bezplatných uživatelů, kteří budou spolupracovat na projektech bez dalších nákladů na předplatné.
Omezení týmové práce
- Fakturační systém je příliš jednoduchý.
- Příliš mnoho míst pro komentáře, což způsobuje, že uživatelé o ně přicházejí
- Nastavení a pozvání nových uživatelů ke spolupráci může být někdy matoucí.
Ceny pro týmovou práci
- Bezplatný tarif: Až 5 uživatelů na jeden účet
- Cena: 10,99 $/měsíc na uživatele (fakturováno ročně)
- Grow: 19,99 $/měsíc na uživatele (fakturováno ročně)
- Cena: 54,99 $/měsíc na uživatele (fakturováno ročně)
- Podnik: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Teamwork
- G2: 4,4/5 (více než 1 000 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 800 recenzí)
Kdy může být Teamwork vhodnější než monday.com
- Potřebujete funkce pro práci s klienty, jako je fakturace a časové záznamy.
- Chcete mít podrobnou kontrolu nad uživatelskými rolemi a přístupem
- Dáváte přednost šablonám a nástrojům přizpůsobeným agenturám a servisním týmům
- Chcete spravovat úkoly, chatovat, pracovat se soubory a časovými osami v jedné aplikaci?
14. Nifty (nejlepší pro integraci s aplikacemi třetích stran)
Nifty je komplexní software pro správu projektů a spolupráci týmů, který zvyšuje produktivitu v mnoha odvětvích. Nabízí několik zobrazení, jako jsou Ganttovy diagramy, časové osy, plavecké dráhy a Kanban tabule, pro správu složitých projektů.
Můžete také přizpůsobit vývojové pracovní postupy a spravovat chyby a problémy. Tento software splňuje mnoho požadavků, jako je agilní vývoj, správa právních případů a produktové týmy.
Nejlepší funkce
- Importujte a vkládejte data z aplikací a webových stránek třetích stran, jako jsou Asana, Basecamp, ClickUp, Jira, Trello a Wrike, a centralizujte tak data o projektech.
- Automatizujte hlášení stavu a vizualizujte časové osy projektů pomocí funkce „Milestone“. Můžete nastavit hromadné závislosti milníků a automatizovat opakující se termíny.
- Organizujte více projektů do portfolií na základě kritérií, jako je dodávka klientovi nebo provoz.
- Komunikujte se svým týmem kdykoli pomocí integrovaných funkcí hlasových a videohovorů.
Šikovná omezení
- Oznámení je těžké najít
- Příliš mnoho nabídek a kliknutí pro jednoduché funkce
- Zákaznický a technický servis je údajně pomalý.
- Postrádá pokročilé funkce, jako je přidělování zdrojů a sledování nákladů.
Výhodné ceny
- Bezplatný tarif: Neomezený počet členů a 2 pracovní prostory
- Starter: 39 $/měsíc/10 členů týmu (fakturováno ročně)
- Pro: 79 $/měsíc/20 členů týmu (fakturováno ročně)
- Podnikání: 124 $/měsíc/50 členů týmu (fakturováno ročně)
- Neomezený: 399 $/měsíc/neomezený počet členů týmu (fakturováno ročně)
Skvělá hodnocení a recenze
- G2: 4,6/5 (více než 400 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 400 recenzí)
Kdy může být Nifty vhodnější než monday.com
- Potřebujete integrovaný chat, dokumenty a cíle ve svém projektovém centru.
- Chcete hladkou integraci s Google Drive, Slackem a dalšími aplikacemi?
- Dáváte přednost jednotnému pracovnímu prostoru s menším počtem karet
- Chcete jednoduchý, ale výkonný nástroj pro spolupráci, který nabízí vše v jednom.
15. Todoist (nejlepší pro osobní produktivitu)
Todoist je oblíbený nástroj pro správu úkolů, který uživatelům pomáhá organizovat jejich osobní i pracovní úkoly. Používám ho ke správě svých koníčků a k udržení správného tempa při budování návyků.
Tato alternativa k Monday si získala popularitu díky intuitivnímu uživatelskému rozhraní a robustním funkcím. Je k dispozici na různých platformách, jako je web, mobilní zařízení a stolní počítače, takže k své práci máte přístup odkudkoli.
Nejlepší funkce Todoist
- Zadejte termíny nebo opakující se úkoly konverzačním způsobem, abyste mohli snadno vytvářet a sledovat úkoly. Rozumí přirozenému jazyku pro zadávání úkolů.
- Uspořádejte úkoly podle priority tak, že je přetáhnete na preferované místo v seznamu projektů.
- Sledujte produktivitu uživatelů pomocí gamifikační funkce „Karma“, která přiděluje body za dokončené aktivity a motivuje tak k dokončování úkolů.
Omezení Todoist
- Kvalita generovaných souhrnů se liší a vyžaduje ruční zásah, což celý proces zpomaluje.
- Chybí mu schopnost rozlišovat mezi termínem splnění a dobou plnění.
Ceny Todoist
- Bezplatný tarif: Spravujte až 5 aktivních projektů
- Pro: 4 $/měsíc na uživatele (účtováno ročně)
- Podnikání: 6 $/měsíc na uživatele (fakturováno ročně)
Hodnocení a recenze Todoist
- G2: 4,4/5 (více než 700 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 2 000 recenzí)
Kdy může být Todoist vhodnější než monday.com
- Potřebujete nástroj pro zvýšení produktivity zaměřený na správu osobních úkolů.
- Chcete rychle přidávat úkoly pomocí přirozeného jazyka
- Dáváte přednost minimalistickému designu a snadné synchronizaci mezi zařízeními
- Chcete opakující se úkoly a chytré stanovení priorit bez zbytečných komplikací.
16. Hive (nejlepší pro flexibilní zobrazení projektů)
Hive je platforma pro správu projektů a spolupráci, která pomáhá týmům pracovat efektivněji a dosahovat svých cílů. Integruje funkce jako správa úkolů, komunikace a přidělování zdrojů do jediného rozhraní. Lze ji použít pro projekty všech velikostí.
Nejlepší věcí na této alternativě Monday.com je její knihovna šablon. Umožňuje vám integrovat šablony do stávajících pracovních prostorů během několika sekund a přizpůsobit je na základě předchozích projektů.
Nejlepší funkce Hive
- Vizualizujte svá data v mnoha zobrazeních, jako jsou Kanban tabule, Ganttovy diagramy, kalendářová zobrazení a tabulkové rozvržení.
- Zapojte se do soukromých chatů nebo skupinových diskusí v rámci aplikace.
- Vytvářejte neomezený počet úkolů a projektů, přiřazujte je členům týmu a stanovujte termíny.
- Přidělte zdroje členům týmu na základě dostupnosti a pracovní zátěže.
Omezení Hive
- Mobilní verze vyžaduje vylepšení.
- Nastavení je zpočátku komplikované, zejména v rychle se měnícím pracovním prostředí.
- Omezené možnosti prohlížení
Ceny Hive
- Bezplatný tarif: Až 10 členů pracovního prostoru
- Startovací balíček: 5 $/měsíc na uživatele
- Teams: 12 $/měsíc na uživatele
- Podnik: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Hive
- G2: 4,6/5 (více než 500 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 200 recenzí)
Kdy může být Hive vhodnější než monday.com
- Potřebujete několik flexibilních zobrazení, jako jsou Gantt, Kanban a kalendář.
- Chcete nativní zasílání zpráv, poznámky, sledování času a automatizace
- Dáváte přednost návrhům založeným na umělé inteligenci pro zvýšení produktivity
- Chcete hlubokou integraci a komunikaci týmu v rámci aplikace
17. TeamGantt (nejlepší pro snadné vytváření Ganttových diagramů)
TeamGantt je software pro správu projektů, který primárně vizualizuje časové osy projektů ve formě Ganttových diagramů. Poskytuje jasný přehled úkolů, závislostí a časových os, což je výhodné pro týmy v mnoha odvětvích.
Díky jednoduché funkci drag-drop pro Ganttovy diagramy lze snadno a s minimálním úsilím vytvářet a upravovat úkoly.
Nejlepší funkce TeamGantt
- Zobrazte všechny své projekty na jedné obrazovce díky zobrazení portfolia. Můžete snadno přepínat mezi projekty a sledovat celkový pokrok.
- Získejte cenné informace o pracovní zátěži a dostupnosti svých týmů pro vyvážené přidělování zdrojů.
- Komentujte úkoly, sdílejte soubory a komunikujte se svým týmem přímo prostřednictvím platformy.
Omezení TeamGantt
- Počet projektů, pro které lze bez předplatného vytvořit Ganttův diagram, je omezen.
- Omezené možnosti barevného kódování a pozadí ovládacího panelu
Ceny TeamGantt
- Základní: 9,99 $/měsíc na uživatele (fakturováno ročně)
- Pro: 19,99 $/měsíc na uživatele (účtováno ročně)
- Podnik: Ceny na míru
Hodnocení a recenze TeamGantt
- G2: 4,8/5 (více než 800 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 200 recenzí)
Kdy může být TeamGantt vhodnější než monday.com
- Potřebujete jednoduché Ganttovy diagramy s funkcí drag-and-drop.
- Chcete vizualizovat závislosti úkolů a pracovní zátěž
- Dáváte přednost uživatelsky přívětivému nástroji pro plánování
- Hledáte snadnou alternativu pro plánování zaměřenou na Ganttův diagram?
18. ProofHub (nejlepší pro centralizovaný pracovní postup)
ProofHub je vynikající software pro správu projektů a nástroj pro spolupráci, který centralizuje pracovní postupy pro týmy různé velikosti. Jedná se o efektivní platformu pro plánování, organizaci a realizaci projektů. Z aplikace mohou těžit zejména týmy pracující na dálku.
Mezi jeho základní funkce pro správu projektů patří robustní sledování času, které umožňuje monitorovat čas strávený na úkolech. Díky tomu můžete generovat podrobné zprávy s údaji, jako je strávený čas, postup projektu a dokončení úkolů, které slouží k hodnocení výkonu.
Nejlepší funkce ProofHub
- Sledujte úkoly pomocí tabulek, tabulkového zobrazení a funkcí pracovního postupu.
- Nastavte závislosti, identifikujte překážky a dodržujte termíny díky přizpůsobitelnému Ganttovu diagramu, zobrazení tabule, tabulkovému zobrazení a kalendářovému zobrazení.
- Kontrolujte a prověřujte soubory pomocí nástrojů pro označování.
- Vytvářejte přizpůsobitelné formuláře pro své týmy nebo klienty, aby mohli zadávat požadavky na práci, žádat o podporu a vytvářet tikety.
Omezení ProofHub
- Nezobrazuje procentuální rozdělení zdrojů.
- Funkce společné úpravy a sdílení jsou poněkud pomalé.
- Školicí moduly jsou příliš základní a obtížné zvládnout.
Ceny ProofHub
- Essential: 45 $/měsíc (fakturováno ročně)
- Neomezený: 89 $/měsíc (fakturováno ročně)
Hodnocení a recenze ProofHub
- G2: 4,6/5 (90+ recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 100 recenzí)
Kdy může být ProofHub vhodnější než monday.com
- Potřebujete model paušálního cenového modelu bez poplatků za uživatele.
- Chcete integrovaný chat, poznámky, sledování času a sdílení souborů
- Preferujete jednoduché rozhraní pro centralizaci práce
- Chcete spravovat úkoly a diskuse na jednom místě
19. Scoro (nejlepší pro řízení podniku a financí)
Scoro je komplexní řešení pro správu práce určené především pro agentury a poradenské společnosti. Integruje mnoho funkcí, jako jsou nástroje pro správu projektů, sledování času, fakturaci a finanční reporting, do jedné platformy.
Tato alternativa k pondělí vám umožní zefektivnit provoz agentury, zlepšit spolupráci a udržet přehlednost všech projektů. Je to skvělý způsob, jak udržet životní cyklus projektu na jedné platformě.
Nejlepší funkce Scoro
- Vytvářejte nabídky projektů přímo na platformě a převádějte je na faktury pouhými několika kliknutími.
- Generujte automatické faktury a spravujte rozpočty napříč projekty.
- Rezervujte čas členů svého týmu předem pomocí funkce „Rezervace“, abyste předešli přetížení a zajistili přesné přidělování zdrojů.
- Přizpůsobte svůj pracovní postup konkrétním obchodním potřebám.
- Analyzujte produktivitu a ziskovost pomocí více než 50 šablon reportů.
- Spolupracujte se svým týmem díky funkcím sdílení souborů a zasílání zpráv v reálném čase.
Omezení Scoro
- Někdy dochází k zpoždění, zejména při otevírání projektu s velkým množstvím detailů.
- Funkce Ganttova diagramu jsou časově náročné, zejména pokud pracujete s více měnami a různými výdaji.
- Zprávy musí být více přizpůsobitelné
Ceny Scoro
- Essential: 26 $/měsíc na uživatele (účtováno ročně)
- Standard: 37 $/měsíc na uživatele (fakturováno ročně)
- Pro: 63 $/měsíc na uživatele (fakturováno ročně)
- Ultimate: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Scoro
- G2: 4,5/5 (více než 400 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 200 recenzí)
Kdy může být Scoro vhodnější než monday.com
- Potřebujete funkce pro správu podniku, jako je fakturace a vystavování faktur.
- Chcete CRM, tvorbu nabídek a finanční sledování spolu s projekty
- Dáváte přednost podrobným zprávám o rozpočtu a ziskovosti
- Chcete mít plnou kontrolu nad projektem i obchodními operacemi
20. Podio (nejlepší pro přizpůsobitelné pracovní prostory)
Podio je nástroj pro správu projektů od společnosti Citrix, který umožňuje přizpůsobení, spolupráci a integraci. Zefektivňuje pracovní postupy, zlepšuje komunikaci a efektivně spravuje projekty. Je to skvělý nástroj pro vytváření vlastních aplikací a jejich přizpůsobení konkrétním obchodním potřebám bez nutnosti technických znalostí.
Podio App Market nabízí stovky předem připravených aplikací, které můžete integrovat do svého pracovního postupu. Tyto aplikace pokrývají různé funkce, jako je CRM, správa projektového portfolia a správa úkolů.
Nejlepší funkce Podio
- Sjednoťte veškerou komunikaci, soubory a úkoly související s projekty do jedné platformy, abyste snížili závislost na e-mailových vláknech.
- Automatizujte opakující se úkoly, jako jsou oznámení a přidělování úkolů.
- Získejte přehled o postupu projektu a metrikách výkonu díky pokročilým funkcím pro vytváření reportů a přizpůsobitelným dashboardům.
- Přístup k projektům na cestách díky mobilní aplikaci
Omezení Podia
- Chybí některé funkce, jako je sledování času; také by mohlo usnadnit kopírování a vkládání.
- Vyžaduje větší integraci s externími systémy.
- Potřebuje více možností designu
- Mobilní aplikace je slabá a ve srovnání s desktopovou verzí nemá plnou funkčnost.
Ceny Podio
- Zdarma
- Plus: 14 $/měsíc na uživatele
- Premium: 24 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Podio
- G2: 4,2/5 (více než 500 recenzí)
- Capterra: 4,3/5 (více než 300 recenzí)
Kdy může být Podio vhodnější než monday.com
- Potřebujete vysoce přizpůsobitelné aplikace a pracovní prostory.
- Chcete vytvořit pracovní postupy, které budou jedinečné pro váš obchodní model.
- Upřednostňujete detailní kontrolu nad daty a oprávněními
- Chcete integraci s nástroji Citrix a dalšími podnikovými platformami
21. MeisterTask (nejlepší pro agilní řízení projektů)
MeisterTask je univerzální software pro správu projektů a nástroj pro spolupráci, který usnadňuje správu pracovních postupů a komunikaci v týmu. Začal jako tabule ve stylu Kanban a vyvinul se v komplexní platformu pro integraci mnoha funkcí pro správu.
Tato alternativa pro pondělí klade důraz na bezpečnost dat a splňuje hlavní předpisy na ochranu dat, čímž zajišťuje bezpečnost vašich dat.
Nejlepší funkce MeisterTask
- Upravte projektové tabule tak, aby vyhovovaly vašemu konkrétnímu pracovnímu postupu, s neomezeným počtem sekcí a úkolů.
- Vylepšete spolupráci týmu pomocí komentářů, oznámení a sdílených projektových tabulek.
- Integrujte je s dalšími nástroji pro zvýšení produktivity, jako je MindMeister pro tvorbu myšlenkových map. Brainstormingové sezení můžete přímo převést na úkoly.
- Nastavte limity rozpracovaných úkolů, abyste mohli spravovat počet úkolů v každé sekci a zvýšit tak soustředění.
Omezení MeisterTask
- Omezené nástroje pro reporting a analytiku; nelze k nim přistupovat offline.
- Nemá kalendář pracovních postupů pro přehled produktivity týmu.
- Omezené možnosti přizpůsobení úkolových tabulek a šablon
- Chybí přehledný časový plán pro všechny členy týmu a jejich práci.
Ceny MeisterTask
- Navždy zdarma
- Pro: 9 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 16 $/měsíc na uživatele
- Podnik: Ceny na míru
Hodnocení a recenze MeisterTask
- G2: 4,6/5 (více než 100 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 1 000 recenzí)
Kdy může být MeisterTask vhodnější než monday.com
- Potřebujete nástroj podporující agilní přístup s vizuálními tabulemi.
- Chcete vestavěnou automatizaci úkolů a integraci
- Dáváte přednost elegantnímu, intuitivnímu rozhraní s rychlým zaškolením
- Chcete úzkou integraci s MindMeister pro tvorbu nápadů
ClickUp – nejlepší alternativa k Monday.com pro správu projektů
Pokud chcete vylepšit svůj pracovní postup a hledáte alternativy k Monday.com, máte na výběr z celé řady skvělých nástrojů.
Ale pokud máme být upřímní, ClickUp se neustále vyčnívá. Jeho všestrannost, snadné použití a výkonné přizpůsobení z něj dělají nejlepší volbu pro týmy, které chtějí zefektivnit úkoly a mít vše pod jednou střechou.
Ať už řídíte projekty, spolupracujete se svým týmem nebo se jen snažíte udržet pořádek, ClickUp má vše, co potřebujete, abyste byli vždy o krok napřed.
Tak na co čekáte? Zaregistrujte se ještě dnes na ClickUp a změňte svůj způsob práce!