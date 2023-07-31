ClickUp vs. Monday – který nástroj pro správu projektů je pro týmy v roce 2025 lepší?

Paradox volby je požehnáním i prokletím. Připomíná nám, že se nikdy nemáme spokojit s ničím menším než tím nejlepším, ale také je důvodem, proč se nám nedaří prostě vybrat film. 🎥
Naštěstí existuje jednoduchý způsob, jak se zbavit únavy z rozhodování – vybrat si své bitvy. Výběr správného odstínu vaječné skořápky pro kuchyň pravděpodobně neovlivní váš den. Ale investice do správného softwaru pro řízení projektů? To vyžaduje pečlivé zvážení.
V této kategorii je spousta softwaru, ale rozhodnutí se často omezuje na dvě možnosti – monday.com a ClickUp. Tyto nástroje mohou na papíře vypadat podobně, ale při použití jsou jejich rozdíly ohromující.
Tento komplexní průvodce vám pomůže odhalit rozdíly mezi základními funkcemi aplikací monday a ClickUp. Můžete si tak být jisti, že jste pro svůj tým udělali správné rozhodnutí. 🤓
Co je ClickUp?
ClickUp je plně přizpůsobitelný nástroj pro zvýšení produktivity, který je navržen tak, aby zefektivnil jakýkoli proces, maximalizoval vaše zdroje a zlepšil spolupráci v týmu. Je to jediný software, který je dostatečně výkonný na to, aby konsolidoval vaši práci napříč aplikacemi do jedné dynamické platformy s novými aktualizacemi vydávanými každý týden, které zlepšují vaši zkušenost.
Díky své snadné použitelnosti a flexibilitě se ClickUp dokáže přizpůsobit vašemu podnikání, *což z něj činí ideální řešení pro jakékoli použití. Kromě svého jedinečného komplexního přístupu k řízení práce se ClickUp odlišuje od konkurence bohatou sadou funkcí zabudovaných přímo do platformy, jako jsou:
- Organizační hierarchie ClickUp
- Více než 15 přizpůsobitelných pracovních zobrazení
- Spolupracující dokumenty ClickUp
- ClickUp Whiteboards
A jeho nejnovější produkt, který vzbudil velký rozruch, ClickUp AI. ⚡️
Kromě svých základních funkcí nabízí ClickUp rozsáhlou (a stále se rozšiřující) knihovnu šablon, která vám pomůže nastartovat jakýkoli proces ve vašem pracovním prostoru, více než 1 000 integrací s jinými pracovními nástroji a cenové plány, které vyhoví každému rozpočtu.
Ale o ClickUp se dozvíte více za chvilku. 🔥⏰
Co je Monday?
Od marketingu po HR, monday nabízí řadu univerzálních funkcí pro správu týmů, které pomáhají týmům spolupracovat a budovat plynulé a transparentní procesy. Díky dashboardům, více zobrazením, automatizacím a šablonám podporujícím více než 200 pracovních postupů je monday silným konkurentem v oblasti projektového řízení.
V porovnání s nabídkou ClickUp se to vše může jevit jako zcela standardní, s výjimkou jednoho zásadního rozdílu: monday nesleduje metodiku ClickUp „vše v jednom“.
Aby lépe sloužil týmům patřícím k podnikům, neziskovým organizacím a malým firmám, rozděluje monday své funkce mezi řadu úzce specializovaných produktů:
- monday work management: Pro marketingové a PMO týmy k provádění úkolů, projektů a procesů za účelem dosažení společných cílů.
- monday sales CRM: Získejte potenciální zákazníky, spravujte své projekty, přivádějte nové zákazníky a mnoho dalšího.
- monday dev: Dovedete své projektové strategie k cíli díky funkcím pro plánování vydání, správu projektů a sledování chyb.
- WorkForms: Vytvářejte průzkumy pro sběr a sdílení požadavků, zpětné vazby a dat.
- Canvas: Canvas, který je momentálně v beta verzi, je digitální tabule od monday.
Na jedné straně se týmy mohou více ponořit do svých rolí pomocí specifických funkcí, které jim nejlépe vyhovují. Na druhé straně však riskujete vytvoření izolovaných skupin a bránění smysluplné spolupráci. Virtuálním oddělením členů od jejich kolegů se stávají mezifunkční projekty, škálování a celková přístupnost stále obtížnější.
monday je v této kategorii z dobrého důvodu těžkou váhou. Nadále pomáhá týmům po celém světě dávat smysl jejich práci a možná bude vyhovovat i vám. Na konci tohoto článku budete mít jistotu.
Kompletní srovnání funkcí ClickUp a Monday.com
Navzdory podobnostem ve funkcích a funkčnosti volí ClickUp a monday zásadně odlišné přístupy, aby pomohly týmům dosáhnout jejich cílů.
Mějte to na paměti spolu se svým stylem práce, technologickým vybavením, velikostí týmu, rozpočtem a případy použití, když procházíte naše srovnání funkcí. Zvažte klady a zápory monday a ClickUp ve vztahu k potřebám vaší organizace a zjistěte, který nástroj vám nejlépe vyhovuje.
Řízení projektů a úkolů
Moderní projektové řízení je poměrně nový pojem. Mnoho předních nástrojů pro projektové řízení se zaměřuje na základní funkce, které manažeři potřebují k efektivnímu výkonu své práce. Není tedy překvapením, že se některé funkce ClickUp a monday překrývají.
Oba nástroje nabízejí řadu pečlivě vybraných funkcí, díky nimž je plánování, realizace a sledování projektů výrazně snazší:
- Více zobrazení, jako jsou Kanban, Gantt, Seznam, Časová osa a Kalendář, pro organizaci a hodnocení vaší práce různými způsoby.
- Vztahy a závislosti mezi úkoly pro sdělení pořadí událostí ve vašem pracovním postupu
- Vlastní stavy úkolů pro přesnější aktualizace všech akčních položek
- Více přidělených osob na větší úkoly a možnost rozdělit složité úkoly na menší podúkoly.
- Milníky pro dodržení harmonogramu a sledování klíčových událostí ve vašem projektu
Váš osobní seznam nezbytných funkcí se bude zpřesňovat, jakmile si osvojíte preferovanou metodiku řízení projektů. Podobně i monday a ClickUp mají své vlastní specializace. Zde jsou oblasti, ve kterých každý z těchto nástrojů vyniká:
Klíčové funkce ClickUp
Funkce 1: Organizační hierarchie
Hierarchie projektů ClickUp je základem, který podporuje každý projekt v ClickUp, až po poslední položku kontrolního seznamu.
Je to jediné řešení pro správu projektů, které dokáže uchopit celkový obraz i klíčové detaily. Můžete tak sledovat veškerou práci na vaší platformě z ptačí perspektivy nebo se zaměřit na konkrétní úkoly.
Funkce 2: Podúkoly ve více seznamech
Podúkoly ve více seznamech jsou další skvělou funkcí ClickUp. Tato funkce je ideální pro agilní týmy, které spravují spoustu pohyblivých částí v komplexním projektu, a umožňuje přidávat podúkoly a vnořené podúkoly do dalších seznamů, aniž by to mělo vliv na větší úkoly, ke kterým patří.
Funkce 3: Tabule ClickUp
Tabule ClickUp jsou jedinečně integrovány do platformy a jsou nepostradatelné pro manažery, protože jim pomáhají:
- Zachyťte nejlepší nápady svého týmu během brainstormingových sezení.
- Vytvářejte a spolupracujte na všech typech diagramů pracovních postupů
- Prezentujte zainteresovaným stranám vysoce vizuální projektové plány s integrovanými procesními dokumenty, webovými kartami, úkoly a médii.
A co je nejdůležitější, ClickUp Whiteboards je jediný digitální software pro bílé tabule, který převádí jakýkoli nápad přímo na proveditelný úkol.
Tato převratná funkce zajistí, že vaše tabule bude relevantní, aktuální a užitečná po celou dobu trvání projektu. A díky více než 90 bezplatným šablonám tabule můžete své nápady správně zaznamenat a realizovat v okamžiku, kdy vás napadne inspirace.
Proč ještě milujeme Whiteboards? Protože jsou k dispozici uživatelům ClickUp v jakékoli cenové variantě – dokonce i v bezplatném tarifu. 💸
Klíčové funkce monday
Funkce 1: Priority úkolů
Priority úkolů v monday vám pomohou udržet se na správné cestě a vytvořit nejúčinnější strategii pro váš den. Úkoly můžete přetahovat na seznamu úkolů, abyste se nejprve soustředili na ty nejdůležitější, poté přiřadit vlastníky a podle potřeby upravit termíny, aby vše proběhlo hladce.
Funkce 2: Sledování času
Sledování času, který jste věnovali konkrétním úkolům, pomocí nativního sledování času v monday je dalším způsobem, jak přesně předpovědět svůj týden. Můžete přidat sloupec pro sledování času k položkám na jakékoli tabuli (tj. jednotlivé projekty, skupina úkolů, pipeline atd.) pro lepší přehled o tom, kam skutečně směřuje většina vašeho dne. Tato funkce také pomáhá manažerům identifikovat úzká místa v pracovním toku jejich týmu nebo zajistit, aby členové byli přesně odměněni za všechny fakturované hodiny.
Funkce 3: Ganttova základní linie
Funkce Gantt baseline je další z našich oblíbených funkcí monday pro řízení projektů. Tento nástroj překrývá aktuální stav vašeho projektu původním plánem a ukazuje, které položky jsou v termínu, po termínu nebo ještě nebyly zahájeny. Tato funkce pak přidá do tabule vašeho projektu dva sloupce:
- Sekundární sloupec časové osy, který zobrazuje stav každé položky v okamžiku pořízení snímku.
- Sloupec vzorce pro výpočet, jak daleko je položka od původního plánu
Který nástroj nabízí lepší přizpůsobení projektového řízení?
V závislosti na tom, co od softwaru pro správu projektů očekáváte, je to remíza! 👔
Tak nějak.
Pokud spravujete rutinní projekty a úkoly na základní úrovni, s žádným z těchto nástrojů neuděláte chybu. Ale pokud jste...
- Vedení agilního týmu
- Řízení složitých projektů
- Vytváření vysoce vizuálních pracovních postupů
…Pak je ClickUp vaším vítězem. 🏆
Hlavním rozdílem je, že zatímco monday má spoustu funkcí pro správu projektů, které slouží k dohledu nad rutinními pracovními postupy, ClickUp je všechny nabízí – a ještě něco navíc.
Sledování času, priority úkolů a Ganttovy diagramy jsou některé z nejsilnějších funkcí monday v oblasti řízení projektů, ale ve srovnání s kompletním seznamem funkcí ClickUp jsou poměrně standardní. Tyto funkce jsou navíc pro uživatele ClickUp dostupné zdarma, stejně jako několik funkcí, které monday prostě nemá. Hierarchie, podúkoly ve více seznamech a tabule ClickUp jsou toho dokonalým příkladem – a to jsme zatím jen škrábli povrch všeho, co ClickUp nabízí.
Ačkoli je projektové řízení hlavní náplní ClickUp, existuje spousta dalších způsobů, jak tyto výkonné nástroje využít. Podívejme se na některé další způsoby, jak monday a ClickUp pomáhají týmům zvládat jejich práci.
Automatizace pracovních postupů a umělá inteligence
Automatizace rutinní práce není nic nového, ale generativní AI rozhodně ano.
Pokud již rádi využíváte automatizaci pracovních postupů k urychlení svých procesů, bude zavedení umělé inteligence logickým dalším krokem. Automatizace pracovních postupů a umělá inteligence jdou ruku v ruce a jejich začlenění do každodenní práce posune vaši produktivitu na vyšší úroveň.
Klíčové funkce ClickUp
Funkce 1: ClickUp AI
Začněme s nejnovější a nejlepší verzí ClickUp v této kategorii – ClickUp AI. 🤖
ClickUp AI je jediné řešení umělé inteligence založené na rolích, které vám pomůže dosáhnout cílených výsledků rychleji díky podnětům podloženým výzkumem pro konkrétní oddělení a funkci týmu. Od prodeje přes marketing až po inženýrství a další oblasti – ClickUp má přizpůsobený nástroj umělé inteligence pro každý případ použití s následujícími schopnostmi:
- Vyhodnoťte své psaní
- Shrnutí úkolů, textů a komentářů
- Překládejte a generujte obsah v několika jazycích
A na obzoru je ještě více, včetně vytváření úkolů a podúkolů, souhrnů standupů a přístupu na cestách.
AI je hluboce integrována do platformy ClickUp, aby zvýšila vaši produktivitu odkudkoli ve vašem pracovním prostoru – nejen v ClickUp Docs. To znamená, že ClickUp AI vám může pomoci tam, kde se právě nacházíte, včetně vaší doručené pošty nebo úkolu, aby vám poskytla klíčové informace.
Funkce 2: Automatizace
ClickUp Automations je navržen tak, aby se postaral o vaše konzistentní procesy, abyste se mohli soustředit na práci, která je nejdůležitější. ClickUp Automations je vaším dalším nejlepším přítelem v ClickUp.
Vyberte si z předem připravených příkladů automatizace nebo si vytvořte vlastní od základu a automatizujte svůj den více než 100 způsoby. Přizpůsobte si všechny druhy výsledků ve svém pracovním prostoru, když provádíte akce jako přiřazování nebo nastavování opakujících se úkolů, aktualizace stavu, úpravy priorit, dodržování termínů a další. Možnosti jsou nekonečné!
Jedná se o klíčovou funkci pro manažery, kteří dohlížejí na více týmů, projektů nebo složitých pracovních postupů. Eliminací zbytečných činností mezi fázemi projektu ušetří každý člen týmu cenný čas.
Můžete dokonce automatizovat aspekty své práce zahrnující externí aplikace, abyste mohli konsolidovat více svých každodenních procesů do jediného sdíleného pracovního prostoru v rámci ClickUp. A díky podmínkám automatizace můžete podrobně specifikovat spouštěče, aby každá akce proběhla přesně podle plánu.
Funkce 3: Slash příkazy
ClickUp AI a automatizace pracovních postupů nejsou jedinými zdroji, které manažerům pomáhají rychleji dosáhnout jejich konečných cílů. Slash Commands jsou další užitečnou (a překvapivě výkonnou) funkcí pro vytváření přizpůsobených zkratek ve vašem pracovním prostoru.
Ať už hledáte starou úlohu z prvního čtvrtletí, používáte nástroje pro úpravu formátovaného textu v ClickUp Doc nebo přidáváte tvary do svých tabulek, stačí k tomu jediný úhoz na klávesnici.
Klíčové funkce monday
Funkce 1: AI asistent monday
Stejně jako ClickUp, i monday nedávno oznámilo přidání umělé inteligence do své platformy.
V současné době je AI asistent monday v beta verzi a umí psát e-maily v CRM softwaru monday sales, shrnovat dokumenty, vytvářet vzorce a generovat úkoly. Jednou z hlavních výhod monday je jeho tržiště aplikací, kde externí vývojáři mohou vytvářet a sdílet další AI aplikace, které doplňují tento software.
Připomínáme, že zatímco mnoho aplikací na trhu monday nabízí novým uživatelům bezplatné zkušební verze, pokročilejší aplikace obvykle vyžadují dodatečnou platbu. A pokud je pro vás rozhodujícím faktorem AI nástroj monday, ujistěte se, že investujete do správného produktu monday, abyste získali AI funkcionalitu, kterou hledáte.
Funkce 2: Automatizace
V monday také najdete automatizace bez kódu, které za vás zvládnou náročnou práci v každodenních procesech. Pomocí nástroje pro tvorbu automatizací v monday můžete přizpůsobit spouštěče, podmínky a akce ze sloupců na vaší tabuli a urychlit tak ruční úkoly, včetně:
- Odesílání připomínkových e-mailů konkrétním členům týmu v důležitých termínech
- Informování vlastníků o dokončení položek
- Automatická změna stavu úkolů po uplynutí termínu jejich splnění
Jen pro vaši představu. 🧠
Jak se mění procesy, mění se i vaše automatizace. Automatizace můžete kdykoli upravovat, mazat, replikovat nebo vypínat, aby vaše pracovní postupy byly vždy aktuální.
Který nástroj je lepší pro automatizaci pracovních postupů?
Ačkoli monday nabízí srovnatelné funkce AI a automatizace, ClickUp v tomto ohledu vítězí. 🎂
ClickUp neustále vylepšuje svou platformu prostřednictvím týdenních aktualizací a vydávání nových funkcí, aby vaše pracovní zkušenosti byly stále nové a produktivnější. Mnoho z těchto vylepšení je prováděno na žádost uživatelů ClickUp a často se týká automatizací. Výsledkem je, že automatizace v ClickUp jsou plně přizpůsobitelné, spolehlivé a neuvěřitelně snadno použitelné.
Ale navzdory robustním funkcím automatizace byla to právě funkce ClickUp AI, která v této kategorii rozhodla.
AI nástroje ClickUp založené na rolích jsou neustále optimalizovány, aby pomáhaly týmům v různých organizacích dosahovat přizpůsobených výsledků hned od začátku. Díky pečlivě vybranému seznamu podnětů souvisejících s vaším konkrétním oddělením a případem použití může kdokoli použít ClickUp AI k vytvoření hodnotného a propracovaného obsahu během několika sekund. Navíc je ClickUp AI přímo integrován do platformy, aby vyhovoval členům přesně tam, kde se nacházejí ve své práci – nejsou potřeba žádné doplňky.
Spolupráce a komunikace
Spolupráce je jedním z nejobtížnějších problémů, s nimiž se projektoví manažeři denně potýkají. Nejlepší nástroje pro řízení projektů se snaží tento problém řešit kombinací funkcí, které podporují týmovou práci, konstruktivní rozhovory a smysluplnou komunikaci mezi projektovými manažery a jejich klíčovými hráči.
V ideálním případě by váš software pro správu projektů měl splňovat všechny požadavky, pokud jde o komunikaci v reálném čase a asynchronní komunikaci. Tímto způsobem se vyhnete investicím do jednoúčelových aplikací a můžete se spojit se svými stakeholdery pomocí stejného nástroje, ve kterém prezentujete nové nápady, aktualizace projektů a postřehy.
Podívejme se, jak ClickUp a monday přinášejí spolupráci do svých platforem. 👀
Klíčové funkce ClickUp
Funkce 1: Zobrazení chatu
Pokud používáte několik aplikací k vyhledávání konkrétních konverzací nebo vás zvuk instant messengeru oficiálně pronásleduje ve snech, pak ve svém životě potřebujete zobrazení ClickUp Chat.
Zobrazení chatu v ClickUp je dokonalým řešením pro okamžité zasílání zpráv. Pomocí @zmínek můžete přímo oslovit členy diskuse a dokonce vložit webové stránky, tabulky a videa, abyste každé zprávě dodali více kontextu. Nejedná se však o typický nástroj pro zasílání přímých zpráv. Zobrazení chatu také konsoliduje všechny konverzace vašeho týmu do centrálního umístění organizovaného podle projektu nebo kategorie, takže se nikdy nebudete cítit mimo dění.
Funkce 2: Přiřazené a řetězové komentáře
Pro aktualizace úkolů, brainstormingové sezení, úpravy a zpětnou vazbu vám pomohou vláknové a přiřazené komentáře spojit se s členy přímo u zdroje.
V ClickUp můžete komentovat prakticky cokoli, ať už pracujete v Docs, Whiteboards, úkolech nebo podúkolech. Komentáře můžete přidávat jednoduše zvýrazněním řádku textu nebo přímým zadáním do pole pro komentáře a poté označit jednotlivé členy, aby se vaše zpráva proměnila v akční položku.
Pro agentury, které vytvářejí kampaně nebo designové projekty, je klíčem k zefektivnění procesu zpětné vazby od klientů propojení přiřazených komentářů s funkcí ClickUp pro detekci spolupráce v Docs a Whiteboards. Tyto funkce vám umožňují přizpůsobit nastavení sdílení, vidět, kdo si právě prohlíží vaši práci, a editovat společně s týmem bez překrývání.
Funkce 3: Nahrávání obrazovky pomocí Clip
Nyní se zaměřme na jednu z našich oblíbených funkcí ClickUp, kterou jste možná ještě nevyzkoušeli, ClickUp Clip. 🎞️
Clip je jedním z nejrychlejších a nejjasnějších způsobů, jak sdělit svůj názor v ClickUp. Klást otázky, předvádět produkty nebo vést školení pomocí nahrávání obrazovky a komentáře pomocí mikrofonu vašeho zařízení.
Po dokončení nahrávání zprávy ClickUp automaticky vytvoří sdílený odkaz, který lze přehrát přímo v prohlížeči nebo uložit pro pozdější použití. Není třeba nic stahovat.
Ale to není vše, co Clip umí. ClickUp posouvá tuto funkci o krok dál s možností vytvořit úkol z vašeho záznamu, napsat popis a dokonce přiřadit členy týmu pro větší přehlednost v jakékoli složité situaci.
Klíčové funkce monday
Funkce 1: Komentáře
V nástroji pro úpravu dokumentů monday, workdocs, můžete pomocí komentářů poskytovat obecné poznámky a informace v sekci aktualizací nebo přidávat konkrétní zpětnou vazbu zvýrazněním textu. Komentáře můžete dokonce použít k anotování obrázků nebo souborů ve svých dokumentech. Stejně jako v ClickUp můžete v komentářích označovat ostatní členy, připojovat soubory, přidávat média a používat emodži k vyjádření svého názoru.
Komentáře v pracovních dokumentech jsou hlavní funkcí monday pro spolupráci, ale máte také možnost spojit se s týmem prostřednictvím svých úkolů. Stačí otevřít libovolný úkol, přejít na kartu komentářů, vybrat textové pole a voila.
Funkce 2: Hosté
Hosté v monday usnadňují projektovým manažerům prezentovat aktualizace zainteresovaným stranám, spojit se s klienty a sdílet poznatky. Zatímco členové týmu mají plný přístup ke všem funkcím vašeho plánu monday, hosté jsou pozváni na konkrétní tabuli prostřednictvím e-mailu a mají zjednodušený zážitek z prohlížení. Jinými slovy, mohou vidět pouze to, co jim chcete ukázat. 🔎
To je výhodou jak pro projektový tým, tak pro vaše klienty. Umožňuje týmům chránit citlivé informace před externími hráči a zároveň dává klientům svobodu vyjádřit se k samotnému projektu.
Ačkoli hosté v monday nemohou vytvářet vlastní tabule ani přidávat další členy, mohou dělat prakticky vše ostatní, včetně přidávání nových položek, sloupců a komentářů.
Který nástroj podporuje lepší spolupráci týmu?
Podívejme se na statistiky. 🧮
Funkce jako stav úkolů a priority jsou skvělé pro vizuální komunikaci postupu projektu jak v monday, tak v ClickUp. Ale pro podporu smysluplné týmové práce s použitím každého z těchto nástrojů jsou výše zmíněné funkce bezpochyby nejúčinnější.
Bez alternativ v rámci aplikace, které by nahradily funkce Chat view a Clip, nemůže monday konkurovat kolaboračním schopnostem ClickUp. K řešení tohoto problému lze použít další integrace a doplňky, ale riskujete, že zaplatíte více za něco, co ClickUp poskytuje zdarma.
Podobně jako v kategorii projektového řízení je i v této oblasti ClickUp vybaven všemi nástroji pro spolupráci, které monday zahrnuje ve svém seznamu funkcí, ale monday na oplátku nepodporuje stejné funkce. To znamená další vítězství pro ClickUp v našem hodnocení. 📚
Reporting a sledování cílů
Funkce jako vlastní stavy úkolů, komentáře a milníky poskytují klíčové informace o postupu konkrétního úkolu nebo složitého projektu, ale dashboardy jsou vaším klíčem k posouzení celkového stavu vašeho projektu.
Pokud se tedy někdy někdo ze zainteresovaných stran zeptá, jak si vede konkrétní kampaň, stačí se podívat na váš praktický dashboard.
ClickUp i monday v této kategorii vynikají. Každý z těchto nástrojů nabízí určitou míru:
- Vkládání z jiných aplikací pro přístupnější a komplexnější čtení vašich dat
- Sledování aktivity, abyste viděli, které úkoly jsou během dne každého člena nejčastější
- Flexibilní reportování pro přehled o vašem projektu z různých úhlů pohledu
Podívejme se ale, jak tyto dva systémy pro správu projektů tyto funkce využívají. 👀
Klíčové funkce ClickUp
Funkce 1: Dashboardy
Považujte dashboardy ClickUp za své řídící centrum pro jakýkoli projekt. Dashboardy jsou plně přizpůsobitelné a k jejich vytvoření stačí jednoduché přetažení myší. Vyberte si jeden z připravených dashboardů ClickUp a okamžitě získejte nejdůležitější metriky pro některé z nejčastějších případů použití, nebo si vytvořte vlastní.
Projděte si více než 50 karet na řídicím panelu pro sprinty, správu zdrojů, výpočty, grafy a další, a poté je skládejte jako stavební kostky, abyste nakonfigurovali perfektní zdroje pro svůj projekt. Můžete dokonce vložit živé snímky z jiných pracovních nástrojů a pracovat s nimi přímo z řídicího panelu.
Tato vizualizace a přehled na vysoké úrovni pomáhají týmům okamžitě odhalit úzká místa, shromažďovat metriky v reálném čase a rychleji přijímat informovaná rozhodnutí – splněný sen každého projektového manažera a zúčastněné strany. 💜
Chcete se dozvědět více o tom, jak mohou dashboardy pomoci udržet vaše projekty na správné cestě? Podívejte se na tohoto komplexního průvodce pro začátečníky, který obsahuje více než 15 příkladů použití.
Funkce 2: Cíle a OKR
Vítejte u funkce cílů, o které jste nevěděli, že ji potřebujete. Cíle ClickUp jsou sledovatelné, flexibilní a – troufáme si říci – SMART. 😉
Tento nástroj byl navržen tak, aby vám pomohl propojit vaše cíle přímo s vaší prací, abyste mohli dosáhnout úspěchu ještě rychleji. Díky možnosti nastavit jasné časové osy, různé způsoby stanovení cílů a automatické sledování pokroku je funkce Cíle ClickUp prakticky bezkonkurenční ve srovnání s jinými systémy pro řízení projektů v podobných kategoriích.
Můžete měřit svůj pokrok a úspěch v daném okamžiku pomocí číselných, peněžních, pravdivých nebo nepravdivých a úkolových cílů, abyste viděli, jak blízko jste k úspěchu. Ideální pro týmy pracující na týdenních sprintech nebo prodejních kvótách. A přidáním konkrétních akčních položek přímo do svých cílů se jakákoli změna, kterou v daném úkolu provedete, okamžitě promítne do vašich OKR.
Navíc jsou cíle v ClickUp velmi přehledně uspořádané a vizuálně atraktivní. Uspořádejte cíle napříč několika odděleními pomocí snadno použitelných složek nebo určete, kdo má k vašim cílům přístup, abyste své osobní růstové cíle uchovali v tajnosti před členy, kteří k nim nemají přístup.
Klíčové funkce monday
Funkce 1: Dashboardy
Dashboardy v monday poskytují datové přehledy, které pomáhají dosahovat výsledků pomocí této platformy. Tyto reporty v reálném čase umožňují vytvářet zprávy o pokroku, souhrny a přehledy na vysoké úrovni o konkrétních projektech nebo dokonce o celé vaší organizaci.
Pomocí podobných stavebních bloků mohou dashboardy monday bez nutnosti programování zobrazovat a vizualizovat metriky související s příjmy, prodejem, časovými osami, pracovní zátěží a dalšími údaji, aby týmy mohly lépe stanovovat priority své práce.
Funkce 2: Sledování cílů
monday přistupuje k cílům trochu jinak. 💡
Zatímco ClickUp má speciální funkci Cíle, monday nabízí widget cílů pro váš dashboard nebo šablonu pro sledování cílů – předem připravený pracovní postup, který vám umožní vizualizovat, prioritizovat a rozdělit vaše cíle pomocí dalších funkcí monday.
Podobně jako ClickUp Goals vám widget monday umožňuje nastavit cíle a vytvářet výpočty včetně součtů nebo průměrů. Vzhledem k tomu, že je widget připojen k vašemu dashboardu, může v reálném čase načítat informace o postupu úkolů a automaticky se aktualizovat.
Nevýhoda? Jste poměrně omezeni na výsledky založené na číslech. Pokud tedy sledujete dary pro každoroční sbírku nebo dohlížíte na rozpočet projektu, tento widget vám velmi poslouží! Pokud však spravujete čtvrtletní OKR, procentuální cíle nebo jakékoli úkoly typu ano/ne, budete muset použít náhradní řešení.
Který nástroj vyniká v oblasti reportingu a sledování cílů?
Ačkoli jsou funkce dashboardu monday snadno přizpůsobitelné, uživatelsky přívětivé a integrují se s mnoha dalšími nástroji, ClickUp dokáže totéž. Rozdíly mezi funkcemi dashboardu ClickUp a monday jsou poměrně minimální, ale bez srovnatelné funkce související s cíli monday v této kategorii zaostává.
Dashboardy v ClickUp jsou dokonalým zdrojem informací z ptačí perspektivy, ale co váš osobní rozvoj? ClickUp chápe důležitost sledování individuálního a projektového úspěchu. Navíc jsou cíle propojeny s ostatními částmi vaší práce, takže vždy odrážejí nejaktuálnější výsledky v reálném čase, aniž byste museli stránku aktualizovat.
Konsolidace aplikací a integrace
Pokud si nejste jisti, zda software pro správu projektů má všechny funkce, které hledáte, podívejte se na jeho integrace. 😎
Integrace je způsob, jakým dvě aplikace komunikují mezi sebou. Rozšiřují funkčnost jakéhokoli nástroje a zabraňují vám otevírat stovky různých záložek, abyste mohli provádět své procesy. Můžete automatizovat širší škálu úkolů a získat ucelenější přehled o své práci, abyste mohli okamžitě činit chytřejší rozhodnutí.
Čím více aplikací váš software integruje, tím je cennější – který software nabízí více, monday nebo ClickUp?
Klíčové funkce ClickUp
Nikdy se nám to neomrzí říkat – ClickUp je dokonalý nástroj typu „vše v jednom“ pro zvýšení produktivity. 🙌🏼
ClickUp, jehož posláním je ušetřit světu více času snížením počtu záložek, aplikací a přepínání kontextu, které jsou denně potřebné, je skutečným průkopníkem v oblasti konsolidace aplikací. Jeho bohatá sada funkcí a cena přesně odpovídají této myšlence. Bez ohledu na váš rozpočet, velikost týmu, způsob použití nebo odvětví, ClickUp vytvořil řešení prakticky pro jakoukoli výzvu s neustále se rozšiřující, flexibilní a intuitivní sadou nástrojů zabalených do jedné výkonné platformy.
Ale to není vše! Velkou roli v tomto úsilí hrají integrace. Proto ClickUp integruje více než 1 000 dalších pracovních nástrojů, aby vám pomohl maximalizovat váš čas optimalizací procesů.
V této oblasti bude těžké ClickUp porazit, ale podívejme se, jak si monday vede v oblasti konsolidace aplikací a integrací.
Klíčové funkce monday
Nyní již víme, že monday nevěří v metodologii „vše na jednom místě“. Ačkoli jeho různé produkty překonávají mnoho konkurentů ve svých specifických kategoriích, tato strategie vytvoří řešení pro společnosti, které se snaží zmenšit své neustále se rozšiřující technologické zásoby.
monday však tuto nevýhodu do jisté míry kompenzuje svými četnými integracemi. Díky více než 200 integracím monday s oblíbenými pracovními nástroji, jako jsou Google Workspace, Microsoft Office, GitHub, Slack, Zoom a další, se můžete vyhnout přecházení mezi aplikacemi. I když tedy možná nebudete moci omezit počet nezbytných nástrojů, alespoň můžete většinu své práce zvládnout v jedné nebo dvou záložkách prohlížeče denně. 😇
Který nástroj poskytuje lepší technologickou konsolidaci?
ClickUp revolučním způsobem změnil pojetí technologické konsolidace díky svému špičkovému komplexnímu přístupu. Přístupu, který monday důsledně odmítá přijmout, i když se požadavky moderního projektového řízení neustále vyvíjejí.
Ačkoli na větším technologickém stacku nebo potřebě spoléhat se na více produktů není nic špatného, odklání se to od modernějších pracovních trendů a rozhodně to není nejúčinnější řešení. Ztratíte drahocenný čas přepínáním mezi různými nástroji, správou více oken a sledováním mnoha hesel inspirovaných jmény domácích mazlíčků. Nebo hůře – ztratíte značnou část svého měsíčního rozpočtu platbou za nástroje, které prostě nepotřebujete.
Výběrem ClickUp zvýšíte dopad, příjmy a návratnost investic do vašich technologií a zároveň:
- Zachování všech potřebných funkcí
- Sjednocení pracovních postupů a snížení administrativních nákladů
- Integrace s prakticky jakýmkoli jiným nástrojem
- Přechod na uživatelsky přívětivější prostředí
- Zlepšení koordinace a výkonu organizace
Ano, ClickUp je v této kategorii jednoznačným vítězem. 🏆
Již jste uživatelem Monday.com? Importujte úkoly z Monday.com do ClickUp!
Zákaznická podpora
Jaký má smysl mít tolik dynamických funkcí, když nevíte, jak je správně používat? Nebo ještě lépe – co uděláte, když narazíte na problém při zaškolování svého týmu nebo při učení se nové funkci?
Právě v tom je klíčová zákaznická podpora. 🔑
Klíčové funkce ClickUp
ClickUp se zavazuje poskytovat špičkovou zákaznickou podporu 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, a to zcela zdarma. Ať už jste zkušený uživatel, zapojujete nový tým nebo zvažujete možnosti projektového řízení, ClickUp vám v případě potřeby vždy pomůže.
Vše začíná v centru nápovědy ClickUp – vašem centru pro vše, co souvisí s podporou, vzděláváním, návody a dalšími informacemi. Nepředvídané výzvy se mohou objevit kdekoli a kdykoli, a ClickUp to chápe. Jaké je jeho řešení? Vyhovět zákazníkům tam, kde se právě nacházejí, a umožnit jim přejít do centra nápovědy během několika sekund. Ať už je to v jejich pracovním prostoru, z vašeho prohlížeče nebo z jakékoli webové stránky ClickUp.
Odtud můžete buď zadat svůj dotaz do vyhledávacího pole, spojit se s týmem podpory prostřednictvím chatu nebo prozkoumat další čtyři možnosti dokumentace ClickUp:
- ClickUp API: Rychlý přístup k cenné dokumentaci pro vytváření vlastních integrací a vylepšení vaší zkušenosti s platformou ClickUp pomocí veřejného rozhraní pro programování aplikací (API).
- ClickUp University: Ať už jde o jakoukoli funkci, případ použití nebo kategorii, ClickUp University má pro vás kurz! Najděte si kurzy, které vám pomohou zvládnout všechny aspekty vašeho pracovního prostoru, zvýšit produktivitu a zdokonalit své dovednosti.
- Webináře: Webináře jsou ideální pro týmy, které s ClickUp začínají. Rozšiřují řešení na vyžádání, aby se plně využil potenciál vašeho pracovního prostoru. Tyto bezplatné zdroje si můžete prohlížet (a znovu prohlížet) podle libosti a díky vizuálním příkladům použití získáte komplexnější vzdělávací zážitek.
- Knihovna šablon ClickUp: Zahajte jakýkoli proces v ClickUp pomocí plně přizpůsobitelných šablon přizpůsobených jakémukoli použití. Tyto šablony slouží jako spolehlivý výchozí bod, který vás provede dalšími kroky, ušetří vám čas a úsilí a zajistí efektivitu.
Nejste v tom sami! Díky mnoha možnostem zákaznické podpory ClickUp máte svého osobního asistenta pro úspěch vždy na dosah jednoho kliknutí.
Klíčové funkce monday
Stejně jako ClickUp má i monday rozsáhlé centrum nápovědy, které odpoví prakticky na jakoukoli otázku. Na rozdíl od ClickUp jsou však podpůrné zdroje, jako je okamžitý živý chat, omezeny pouze na platící zákazníky a je nutné k nim přistupovat prostřednictvím vašeho účtu.
Kromě toho centrum nápovědy monday poskytuje téměř všechny další formy podpory. Ať už hledáte podrobnou dokumentaci, návodná videa, řešení konkrétních případů nebo dokonce komunitní fórum, kde se můžete spojit s ostatními uživateli.
Stále nemůžete najít službu, kterou potřebujete? Zadejte svůj dotaz přímo do vyhledávacího pole centra nápovědy monday a zobrazí se vám seznam souvisejících výsledků. Jen se příliš nedivte, když vás výsledky vyhledávání nějakým způsobem dovedou ke stejnému kontaktnímu formuláři pro prodej. 💸
Který nástroj má lepší zákaznickou podporu?
Na papíře mají monday a ClickUp zdánlivě podobné zdroje zákaznické podpory:
- Komplexní centra nápovědy
- Vzdělávací příležitosti, jako jsou živé workshopy, online kurzy a webináře
- Šablony připravené k použití pro různé případy použití
- Živý chat s určenými specialisty zákaznické podpory
Rozhodujícím faktorem je v tomto případě inkluzivita.
ClickUp nabízí všem stejnou úroveň vysoce kvalitní a podpůrné pomoci. Nejen svým platícím zákazníkům. To nejen pomáhá uživatelům bezplatného tarifu ClickUp Free Forever Plan dosáhnout stejné produktivity jako jakýkoli jiný tým, ale také pomáhá novým a potenciálním zákazníkům učinit s větší jistotou rozhodnutí, zda je ClickUp pro ně tou správnou volbou.
ClickUp vítězí! 🥇
Ceny
Rozpočet je jedním z nejdůležitějších faktorů při výběru nového softwaru pro řízení projektů. Cena musí být přiměřená. V opačném případě pravděpodobně nejde o nejlepší volbu.
Při výběru cenového plánu je však důležité zvážit více než jen konečnou cenu. ClickUp a monday jsou samy o sobě silnými nástroji pro řízení projektů, ale ujistěte se, že získáte funkce, které potřebujete, z plánu, který odpovídá vašemu rozpočtu.
Cenové možnosti ClickUp
ClickUp nabízí pět cenových variant s řadou dostupných funkcí pro každý tým – bez ohledu na jejich použití nebo rozpočet.
- Plán Free Forever: přístup k knihovně šablon ClickUp, neomezený počet úkolů, spousta integrací, sledování času, ClickUp Docs, Whiteboards, zobrazení Everything, chat v reálném čase a další.
- Neomezený tarif (7 $ za uživatele a měsíc): zobrazení formuláře, cíle, neomezený počet dashboardů, neomezený počet vlastních polí a další
- Business Plan (12 $ za uživatele a měsíc): Správa pracovního vytížení, myšlenkové mapy, vlastní export, pokročilé automatizace a další
- Business Plus (19 $ za uživatele a měsíc): podúkoly ve více seznamech, podmíněná logika ve formulářích, vlastní oprávnění, vylepšené automatizace a API a další.
- Enterprise Plan (kontaktujte prodejní tým ClickUp pro individuální cenovou nabídku): White labeling, MSA & HIPAA, výchozí osobní zobrazení a další
ClickUp navíc nabízí bezplatnou zkušební verzi pro všechny nové i stávající uživatele, aby si mohli vyzkoušet ClickUp AI a zjistit, jak může zvýšit produktivitu jejich práce. A až budete připraveni se zavázat, můžete přidat ClickUp AI k jakémukoli placenému tarifu za pouhých 5 $ za uživatele a měsíc. 🦾
Cenové možnosti monday
monday nabízí řadu cenových možností pro každý ze svých produktů. Abychom to zjednodušili, zaměříme se na stránku projektového řízení.
- Zdarma (až dvě licence): Až tři tabule, neomezený počet dokumentů, více než 200 šablon, více než 20 typů sloupců a další
- Základní (8 $ za místo, za měsíc): neomezený počet prohlížečů, neomezený počet položek (podobné úkolům v ClickUp), 5 GB úložného prostoru, jeden dashboard a další
- Standard (10 USD za místo, za měsíc): zobrazení časové osy, Ganttova diagramu a kalendáře, přístup pro hosty, automatizace, integrace, další funkce řídicího panelu a další
- Pro (16 $ za místo, za měsíc): Sledování času, další automatizace a integrace, zobrazení grafů, závislosti a další
- Enterprise (kontaktujte nás pro individuální cenovou nabídku): Pokročilé reportování a analytika, víceúrovňová oprávnění, bezpečnost na podnikové úrovni a další.
Pokud chcete získat přístup k monday work management, CRM, dev, WorkForms nebo Canvas, ujistěte se, že jste na stránce konkrétního produktu a vyberte si správný plán, než se zavážete.
Který nástroj je lepší – Monday nebo ClickUp?
Výsledky jsou tady! Kdo zvítězí v konečném souboji mezi monday a ClickUp?
Pojďme si to zopakovat.
ClickUp a Monday jsou jasnými lídry v oblasti projektového řízení, ale pro týmy, které upřednostňují růst, spolupráci a produktivitu, existuje pouze jedna volba. Tou volbou je ClickUp. 🥇
Ačkoli mají oba nástroje několik společných rysů, komplexní přístup, dostupnost, funkčnost a podpora ClickUp vytvářejí komplexní řešení pro týmy napříč odvětvími. Bez nutnosti pořizovat další produkty, doplňky nebo upgrady.
To neznamená, že monday není skvělým nástrojem pro správu projektů pro týmy, ale jeho strategie samostatných produktů nemůže poskytnout stejnou úroveň personalizace nebo snadnosti použití jako ClickUp.
A nezapomeňme na ClickUp AI, jediný nástroj umělé inteligence založený na rolích, který je mnohem víc než jen pomocník při psaní. Díky přizpůsobeným výzvám pro cílenější výsledky, opakovaným výzvám, shrnování úkolů a překladovým funkcím můžete využívat sílu ClickUp AI odkudkoli ve svém pracovním prostoru.
Vaše nejlepší práce vzniká v ClickUp
Jste připraveni znovu získat svou produktivitu a revolučně změnit způsob, jakým přistupujete ke své práci? Pak jste připraveni na ClickUp. ✅
S ClickUpem máte potřebné funkce k dispozici hned od začátku, a to i v rámci bezplatného tarifu Free Forever Plan. Nemluvě o tom, že každý uživatel má přístup k knihovně šablon ClickUp, integracím, centru nápovědy a týdenním aktualizacím funkcí, díky kterým si můžete svou pracovní zkušenost dále přizpůsobit a vylepšit.