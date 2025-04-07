15 nejlepších alternativ Basecampu v roce 2025

Máte termíny, které musíte dodržet, úkoly, které musíte sledovat, a tým, který musíte udržovat v synchronizaci.
Basecamp byl možná po nějakou dobu vaší oblíbenou platformou, ale pokud cítíte, že je čas na změnu, jste na správném místě.
Basecamp sice nabízí jednoduchost, ale nemusí vždy splnit očekávání, pokud jde o pokročilejší funkce, flexibilitu, lepší přehlednost projektů nebo specializované nástroje.
V tomto blogu se podíváme na 15 alternativ k Basecampu, které posunou spolupráci, komunikaci a produktivitu vašeho týmu o úroveň výš. Jste připraveni?
Pojďme na to! 💪
Omezení Basecampu
Basecamp je často chválen za svou jednoduchost a snadné použití, ale jeho omezení nemusí vyhovovat potřebám každého týmu.
Podívejme se na některé z nich. 👇
- Žádné sledování času: Neobsahuje integrované sledování času, takže pro sledování času stráveného na projektu je nutné spoléhat se na integraci třetích stran.
- Žádná funkce značkování nebo označování: Chybí funkce značkování nebo označování, což omezuje možnost seskupovat, kategorizovat nebo prioritizovat úkoly na stránkách s úkoly a plánem.
- Omezené funkce: Chybí pokročilé zobrazení, jako jsou Ganttovy diagramy, což ztěžuje vizualizaci časové osy projektu; chybí také funkce jako analytika a plánování zdrojů.
- Žádná správa chatu: Nabízí funkce pro zasílání zpráv, ale bez možností správy chatu, protože není možné archivovat témata nebo konverzace, což vede k nepřehlednému pracovnímu prostoru.
- Chybí základní časová osa: Nenabízí základní zobrazení časové osy, což ztěžuje vizuální sledování úkolů a závislostí.
Tyto omezení činí Basecamp méně ideálním řešením pro týmy, které potřebují větší flexibilitu a funkčnost.
Alternativy k Basecampu v kostce
Zde je stručný přehled softwarových řešení pro řízení projektů, která jsou vhodnou alternativou k Basecampu. 🎯
|Nástroj
|Případ použití
|Nejlepší pro
|ClickUp
|Řízení úkolů, projektů a komunikace v týmu s využitím sledování a spolupráce založené na umělé inteligenci.
|Týmy, které potřebují komplexní platformu
|Notion
|Pořizování poznámek a správa projektů a znalostí
|Jednotlivci a týmy hledající flexibilitu
|Asana
|Řízení projektů, komunikace v týmu, řízení vztahů se zákazníky (CRM)
|Všestranné využití v různých odděleních
|Wrike
|Řízení projektů a přidělování zdrojů
|Týmy, které potřebují spolupráci v reálném čase
|Týmová práce
|Řízení projektů a sledování času
|Agentury spravující práci pro klienty
|Trello
|Vizuální správa úkolů pomocí tabulek
|Jednoduché projekty a osobní seznamy úkolů
|Pondělí
|Automatizace pracovních postupů a sledování projektů
|Týmy, které potřebují vizuální řízení projektů
|Smartsheet
|Řízení projektů a reporting
|Složité projekty, které vyžadují podrobné sledování
|Podio
|Přizpůsobitelné řízení projektů
|Týmy, které potřebují přizpůsobené pracovní postupy
|ProofHub
|Základní řízení projektů a spolupráce týmu
|Malé a střední týmy
|Jira
|Agilní řízení projektů a sledování problémů
|Týmy pro vývoj softwaru
|Airtable
|Správa databází a sledování problémů
|Týmy, které potřebují flexibilní databázové řešení
|nTask
|Správa úkolů a plánování projektů
|Malé týmy hledající jednoduché nástroje pro správu úkolů
Co byste měli hledat v alternativách k Basecampu?
Každý tým potřebuje jiné nástroje pro řízení projektů. Podívejme se na některé další funkce, které byste měli hledat v alternativách k Basecampu.
- Sledování času a reportování: Nabízí sledování času, automatické reportování a monitorování pokroku, abyste měli přehled o termínech a produktivitě týmu.
- Správa zdrojů: Poskytuje nástroje pro alokaci zdrojů pro správu pracovní zátěže a optimalizaci kapacity týmu.
- Integrované komunikační nástroje: Zahrnuje vestavěné videohovory, chatovací místnosti, vlákna komentářů a spolupráci na dokumentech v reálném čase.
- Automatizace pracovních postupů: Využívá umělou inteligenci k automatizaci úkolů, jako jsou připomenutí a aktualizace úkolů, čímž zvyšuje efektivitu.
- Integrace třetích stran: Snadná integrace se stávajícími systémy pro jednotný pracovní postup
- Zákaznická podpora a zdroje: Poskytuje efektivní zákaznickou podporu, návody a komunitní fóra pro rychlé řešení problémů.
- Uživatelské rozhraní a design: Intuitivní design s jednoduchou navigací pro rychlejší zapracování a přijetí uživateli.
15 nejlepších alternativ Basecampu
S tolika nástroji pro správu projektů, které jsou k dispozici, může být nalezení toho správného pro váš tým složité. Pojďme se podívat na některé z nejlepších alternativ Basecampu – každá z nich nabízí něco jedinečného, co vám pomůže zefektivnit vaše projekty. 💁
1. Clickup
(Nejlepší pro komplexní správu projektů založenou na umělé inteligenci)
Software pro správu projektů ClickUp je naší první volbou pro správu a plánování projektů díky svému efektivnímu all-in-one nastavení a funkcím založeným na umělé inteligenci.
Organizuje projekty s jasnou strukturou pomocí hierarchie, která sahá od pracovních prostorů až po složky, seznamy, úkoly a podúkoly. Toto uspořádání pomáhá udržovat vše v pořádku, takže je snadné vidět, kam každý úkol patří, a mít přehled o detailech projektu, aniž byste ztratili přehled.
Zde je několik funkcí, díky kterým je tento nástroj ideální volbou pro řízení projektů s využitím umělé inteligence:
ClickUp Dashboards
Dashboardy ClickUp nabízejí přehledný vizuální přehled vašich projektů, výkonu týmu a základních metrik.
Každý dashboard je přizpůsobitelný pomocí různých karet, které zobrazují přesně to, co potřebujete – například průběh úkolů, KPI projektového řízení a odhady času –, takže vaše data jsou přehledně uspořádaná a snadno sledovatelná.
Tato funkce překonává nabídku Basecampu tím, že uživatelům umožňuje vytvářet přizpůsobené zobrazení, které odpovídá konkrétním potřebám projektu, což usnadňuje informované rozhodování a efektivní přidělování zdrojů.
ClickUp Docs
ClickUp Docs je univerzální nástroj pro správu dokumentů, který týmům umožňuje vytvářet, upravovat a sdílet dokumenty a zároveň je přímo propojovat s úkoly. Uchovává všechny důležité informace, jako jsou plány projektů, poznámky z jednání a klíčové podrobnosti, na jednom přístupném místě.
Díky funkcím, jako jsou aktualizace a komentáře v reálném čase, jsou všichni informováni a organizovaní, což usnadňuje udržování kontaktu během celého projektu.
ClickUp Cíle a úkoly
ClickUp vyniká podrobným zobrazením úkolů a možností automatizovat opakující se úkoly pouhými několika kliknutími.
S ClickUp Goals můžete stanovit jasné cíle a rozdělit je na menší, měřitelné úkoly. Tyto cíle lze přímo propojit s úkoly, což týmům pomáhá udržet soulad a soustředit se na měřitelné výsledky.
ClickUp Tasks je místo, kde se práce vykonává. Každý úkol představuje krok projektu a lze jej uspořádat do seznamů nebo tabulek pro lepší přehlednost. Můžete přidat termíny, priority a přiřazené osoby, abyste zajistili přehlednost a zefektivnili pracovní postupy.
Cíle a úkoly společně udržují týmy organizované, motivované a sladěné se společnými cíli.
Šablona pro řízení projektů ClickUp je také užitečným zdrojem pro zefektivnění pracovních postupů vašich projektů. Ať už řídíte malý tým nebo rozsáhlý projekt, tato šablona vám pomůže zajistit hladký průběh od začátku do konce.
ClickUp Brain a automatizace
ClickUp Brain přidává vrstvu založenou na umělé inteligenci, která podporuje tvorbu obsahu pro projektové plány a komunikaci s klienty. Shrnuje aktualizace úkolů a komentáře, což usnadňuje přehled o komunikaci a viditelnosti úkolů napříč projekty.
S více než 100 rolemi založenými na výzvách umožňuje Brain uživatelům vytvářet kreativní briefy, navrhovat zprávy a efektivněji spravovat úkoly.
Protože ClickUp je aplikace pro vše, co souvisí s prací, můžete pomocí ClickUp Chat uspokojit všechny své potřeby v oblasti komunikace v reálném čase. Chat vám umožňuje přiřazovat úkoly, přistupovat k seznamům, pracovním prostorům a tabulkám, generovat AI souhrny konverzací a mnoho dalšího.
A konečně, ClickUp Automations vám umožňuje zefektivnit přidělování úkolů, aktualizace stavu a oznámení tím, že tyto akce nastaví na automatický režim. Tím se zbavíte opakujících se úkolů a minimalizujete chyby.
Díky funkcím automatizace řízení projektů v ClickUp se váš tým může soustředit na práci s vysokým dopadem, aniž by se musel zabývat ručními aktualizacemi.
Nejlepší funkce ClickUp
- Více zobrazení úkolů: Vizualizujte časové osy svých projektů pomocí více než 15 zobrazení ClickUp podle svých preferencí.
- Aktualizace v reálném čase: zaznamenávejte odpracované hodiny z jakéhokoli zařízení a buďte vždy synchronizovaní; můžete také nastavit předpokládanou dobu trvání úkolů a analyzovat čas strávený na projektech.
- Integrace nástrojů: Snadno synchronizujte nástroje jako Zoom, Monday a Google Drive a přenášejte informace mezi platformami pomocí ClickUp Integrations.
- Přizpůsobitelné šablony: Získejte přístup k více než 1 000 předem připravených šablon pro různé případy použití, abyste ušetřili čas a zajistili konzistenci napříč projekty.
Omezení ClickUp
- Náročné osvojení a počáteční nastavení může některým uživatelům zabrat čas.
- Možnosti přizpůsobení se na první pohled mohou zdát složité.
Ceny ClickUp
- Navždy zdarma
- Neomezený: 7 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 12 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Individuální ceny
- ClickUp Brain: Přidejte k jakémukoli placenému tarifu za 7 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 9 000 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 4 000 recenzí)
2. Notion
(Nejlepší pro přizpůsobitelnou správu znalostí)
Notion usnadňuje a personalizuje organizaci úkolů, poznámek a projektů, což z něj činí vhodnou alternativu k Basecampu. Můžete si nastavit a spravovat vlastní pracovní prostor pomocí rozhraní bez nutnosti programování a vytvořit cokoli od jednoduchého seznamu úkolů až po komplexní nástroj pro sledování projektů.
Databáze Notion nabízejí flexibilní formáty – tabulky, tabule, kalendáře, seznamy, časové osy a galerie –, které usnadňují prohlížení a organizování dat tak, aby vyhovovaly vašemu pracovnímu postupu.
Nejlepší funkce Notion
- Vytvářejte personalizované panely, které shromažďují důležité informace z mnoha stránek a databází.
- Vytvářejte stránky, které slouží jako wiki, databáze nebo nástroje pro sledování projektů, s více než 50 typy bloků pro obsah.
- Upravujte dokumentaci projektu v reálném čase, zanechávejte komentáře a sledujte změny, abyste mohli spolupracovat se svým týmem.
Omezení Notion
- Sdílení poznámek s neuživateli je náročné a ti nemají možnost dokumenty společně upravovat.
- Problémy s výkonem, jako jsou pomalé načítání a občasné zpoždění, se vyskytují u velkých databází nebo složitých stránek.
- Možnosti exportu jsou omezené, což ztěžuje přenos informací do jiných systémů.
Ceny Notion
- Zdarma
- Plus: 12 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 18 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Notion
- G2: 4,5/5 (5 700+)
- Capterra: 4,7/5 (2 300+)
3. Asana
(Nejlepší pro sledování úkolů a automatizaci pracovních postupů)
Asana poskytuje robustní řešení pro sledování úkolů a projektů s funkcemi, jako jsou časové osy, vlastní pole a milníky projektu.
Jako alternativa k Basecampu klade důraz na vizuální řízení projektů pomocí nástrojů, jako jsou Kanban tabule a Ganttovy diagramy, což z něj činí skvělou volbu pro týmy, které hledají strukturovaný přístup k řízení projektů.
Nejlepší funkce Asany
- Dostávejte automatické aktualizace úkolů přímo do vestavěné schránky Asany, abyste mohli identifikovat urgentní položky.
- Sledujte čas strávený každým úkolem, abyste mohli svůj čas rozdělovat přesněji.
- Prohlížejte si svou práci v různých formátech – včetně seznamů, tabulek, kalendářů a časových os.
Omezení Asany
- Žádné funkce pro sledování času
- Omezené funkce přiřazování úkolů; k danému úkolu lze přiřadit pouze jednoho uživatele.
Ceny Asany
- Osobní: Zdarma pro deset uživatelů
- Začátečníci: 8,50 $/500 míst za měsíc
- Pokročilá verze: 19 $/500 míst za měsíc
- Enterprise: Ceny na míru
- Enterprise+: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Asany
- G2: 4,5/5 (10 500+)
- Capterra: 4,5/5 (13 000+)
4. Wrike
(Nejlepší pro podrobné plánování projektů a reporting)
Wrike je cloudový nástroj pro správu projektů, který pomáhá týmům všech velikostí zvýšit produktivitu a zefektivnit jejich práci.
Nabízí také přehledný náhled na úkoly, časové osy a zdroje. Wrike vyniká robustními nástroji pro správu zdrojů, automatizaci a řízení projektů, které týmům umožňují optimalizovat pracovní zátěž a automatizovat opakující se úkoly.
Nejlepší funkce Wrike
- Automatizujte pracovní postupy, schvalování, žádosti a plány, abyste se mohli lépe soustředit na jiné úkoly s vysokou prioritou.
- Vyhodnoťte okamžité informace a projektové panely v reálném čase pro rozhodování založené na datech a agilní vedení.
- Využijte nástroje pro kontrolu k porovnání dokumentů a videí vedle sebe a získání zpětné vazby v reálném čase.
Omezení Wrike
- Žádný nástroj pro pořizování poznámek
- O více než hodinu zpožděná oznámení z aplikací jako Outlook
- Chybí možnost chatu, takže projektoví manažeři potřebují pro komunikaci integrace třetích stran, jako je Slack.
Ceny Wrike
- Zdarma
- Tým: 10 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 25 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Ceny na míru
- Pinnacle: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Wrike
- G2: 4/5 (3 000+)
- Capterra: 4,3/5 (2 700+)
💡Tip pro profesionály: Pokud hledáte způsob, jak centralizovat komunikaci mezi členy týmu, zvažte použití šablon komunikačního plánu projektu. Tyto šablony pomáhají zefektivnit diskuse a zajistit, aby všichni zůstali v souladu.
5. Teamwork
(Nejlepší pro projektové řízení zaměřené na klienta)
Teamwork.com je univerzální cloudový software pro řízení projektů, který byl vytvořen za účelem zjednodušení organizace a realizace projektů, zejména pro týmy pracující na projektech zaměřených na klienty.
Na rozdíl od Basecampu nabízí Teamwork.com pokročilé funkce pro vytváření reportů, sledování času a správu pracovní zátěže. Je to lepší volba pro týmy, které potřebují podrobnější přehled o projektech a alokaci zdrojů.
Nejlepší funkce pro týmovou práci
- Vyvažte kapacitu týmu, abyste zajistili zdravé využití zdrojů napříč projekty a zabránili vyhoření vašeho týmu.
- Sledujte čas, sazby a vynaložené finanční prostředky, abyste dosáhli vyváženého rozpočtu a optimalizovali opakující se příjmy z paušálních plateb.
- Získejte podrobné zprávy o výkonu týmu a stanovte priority toho, co je důležité, pomocí funkcí pro správu projektů.
Omezení týmové práce
- Bezplatná verze je omezena pouze na pět aktivních projektů.
- Mobilní aplikace nepodporuje všechny funkce, jako je plánovač pracovní zátěže a stránka času.
Ceny za týmovou spolupráci
- Deliver: 14 $/měsíc na uživatele
- Grow: 26 $/měsíc na uživatele
- Cena: 70 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Ceny na míru
Hodnocení a recenze týmové práce
- G2: 4,4/5 (1 000+)
- Capterra: 4,5/5 (600+)
6. Trello
(Nejlepší pro vizuální řízení projektů pomocí Kanban tabulek)
Trello je flexibilní nástroj pro řízení projektů, který využívá systém tabulek ve stylu Kanban pro řízení projektů a úkolů. To týmům umožňuje vizuálně organizovat úkoly a pracovní postupy.
Na rozdíl od Basecampu spočívá síla Trella v jeho jednoduchosti a flexibilitě. Umožňuje uživatelům integrovat vylepšení, jako jsou zobrazení kalendáře, vlastní pole a automatizační nástroje, které zvyšují funkčnost. Díky svým funkcím pro spolupráci je Trello skvělou alternativou k Basecampu pro týmy, které upřednostňují vizuální správu úkolů s minimálním nastavením.
Nejlepší funkce Trello
- Přidejte přiřazení úkolů, časové osy, metriky produktivity, kalendáře a další do „karet“ na tabuli Trello.
- Spouštějte příkazy a nastavujte automatizovaná pravidla pro všechny akce v pracovním postupu.
- Rozdělte úkoly na kontrolní seznamy v kartách a podrobně sledujte dílčí úkoly.
Omezení Trello
- Postrádá pokročilé funkce, jako jsou Ganttovy diagramy, sledování času a komplexní nástroje pro vytváření reportů.
- Potíže se zvládáním velkého množství úkolů a členů týmu
Ceny Trello
- Bezplatný tarif: Až 10 tabulek na pracovní prostor
- Standard: 6 $/měsíc na uživatele
- Premium: 12,50 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: 17,50 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Trello
- G2: 4,4/5 (13 600+)
- Capterra: 4,5/5 (23 200+)
7. Monday
(Nejlepší pro flexibilní pracovní postupy a týmovou spolupráci)
Další na seznamu je Monday.com. Jedná se o univerzální cloudový software pro týmovou spolupráci, který byl navržen tak, aby zefektivnil řízení projektů a zvýšil produktivitu týmu.
Díky intuitivnímu rozhraní Monday.com spojuje sledování projektů, přidělování úkolů, monitorování pokroku a komunikaci týmu na jednom místě. Nabízí vysoce přizpůsobitelné pracovní postupy a automatizační funkce, které týmům umožňují přizpůsobit procesy jejich konkrétním potřebám.
Nejlepší funkce Monday
- Přidejte více než 50 widgetů, jako jsou grafy a časové osy, abyste mohli vizualizovat svá data a mít přehled o aktuálním stavu.
- Umožněte efektivní komunikaci v týmu díky nástrojům pro spolupráci, včetně přidělování úkolů, komentářů, značkování a aktualizací v reálném čase.
- Vytvořte workflow AI bez nutnosti programování a automaticky analyzujte a kategorizujte rozsáhlá data.
Omezení pondělí
- Dashboardy jsou omezeny na formát tabulky.
- Sekce „Moje úkoly“ neumožňuje pokročilé filtrování.
- Ganttovy diagramy umožňují plánování podle dnů, nikoli podle konkrétních časů během dne, což brání detailnímu řízení projektů.
Ceny v pondělí
- Zdarma
- Základní: 12 $/měsíc na uživatele
- Standard: 14 $/měsíc na uživatele
- Pro: 24 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Ceny na míru
Hodnocení a recenze pondělí
- G2: 4,7/5 (12 200+)
- Capterra: 4,6/5 (5 100+)
8. Smartsheet
(Nejlepší pro správu projektů založenou na tabulkách)
Smartsheet kombinuje funkce tabulkového procesoru s řízením projektů a oslovuje uživatele, kteří jsou zvyklí na rozhraní bohatá na data a podobná tabulkovým procesorům. Je oblíbený pro správu zdrojů, časových plánů a rozpočtů v prostředí s velkým počtem projektů.
Na rozdíl od Basecampu nabízí pokročilou automatizaci, přizpůsobení pracovních postupů a podrobné reporty. Díky tomu je silnou alternativou pro týmy, které potřebují hlubší vhled a kontrolu.
Nejlepší funkce Smartsheet
- Získejte uživatelsky přívětivé a známé rozhraní podobné tabulkovému procesoru, které je vhodné pro uživatele Excelu.
- Integrujte nástroje třetích stran, abyste se nemuseli přepínat mezi nimi.
- Přidělujte zdroje napříč projekty pomocí zobrazení zdrojů specifických pro jednotlivé projekty a napříč projekty a pomocí heatmap.
- Sledujte rozpočty podle času, měny a typů výdajů, abyste se vyhnuli překročení rozpočtu, a neustále monitorujte prahové hodnoty nákladů a překročení.
Omezení Smartsheet
- Chybí funkce, jako je možnost duplikovat sloupce nebo vkládat data do více než pěti buněk najednou, které jsou k dispozici v Excelu.
- Uživatelé si stěžují na časté zpomalení a pády mobilní aplikace.
Ceny Smartstreet
- Pro: 12 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 24 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Ceny na míru
- Pokročilá správa práce: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Smartsheet
- G2: 4,4/5 (více než 17 000 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 3 000 recenzí)
9. Podio
(Nejlepší pro přizpůsobitelné pracovní prostory projektů)
Podio, známé svou flexibilitou, kombinuje řízení projektů s nástroji pro sociální spolupráci, což členům týmu umožňuje spolupracovat v reálném čase. Jeho přizpůsobitelné pracovní prostory umožňují uživatelům vytvářet pracovní postupy přizpůsobené konkrétním potřebám týmu.
Podio nabízí pokročilé funkce automatizace, které týmům umožňují automatizovat opakující se úkoly a zefektivnit procesy.
Nejlepší funkce Podio
- Funkce „Auto-tasks“ automaticky vytváří nové úkoly podle potřeby.
- Získejte přístup k tržišti aplikací, které lze integrovat do Podia pro vylepšenou funkčnost (např. CRM).
- Vytvářejte projektové zprávy na základě shromážděných dat pro lepší rozhodování.
Omezení Podio
- Používá ruční časové rozvrhy, jejichž nastavení a vyplňování může být časově náročné; jsou také náchylné k lidským chybám.
- Úkoly jako sledování času, docházkové zprávy a faktury nelze automatizovat.
- Je povoleno pouze 1 000 volání API za hodinu.
Ceny Podio
- Zdarma
- Plus: 14 $/měsíc
- Premium: 24 $/měsíc
Hodnocení a recenze Podio
- G2: 4,2/5 (více než 500 recenzí)
- Capterra: 4,3/5 (více než 300 recenzí)
10. Zoho Projects
(Nejlepší nástroj pro řízení projektů v prostředí Zoho)
Pro věrné uživatele Zoho není hledání řešení pro správu projektů nijak náročné – Zoho Projects je integrovaný nástroj pro správu úkolů, který vám umožní zůstat v ekosystému Zoho. Jedná se také o nákladově efektivní možnost, zejména pokud již používáte jiné aplikace Zoho.
Jednou z nejvýraznějších výhod je hladká integrace Zoho Projects s ostatními nástroji Zoho i aplikacemi třetích stran, na které se váš tým již možná spoléhá. Jeho méně intuitivní uživatelské rozhraní a omezené možnosti reportování však mohou být překážkou. Navíc se platforma Zoho obecně hodí spíše pro větší týmy s komplexními potřebami.
Nejlepší funkce Zoho Projects
- Efektivně spravujte úkoly pomocí struktury rozdělení práce, univerzálního vytváření úkolů, seznamů úkolů, připomínek a opakujících se úkolů.
- Přizpůsobte platformu svým potřebám pomocí přizpůsobitelných rozvržení, polí, zobrazení, stavů, šablon a značek.
- Komunikujte a spolupracujte prostřednictvím feedů, chatu, zmínek, fór, e-mailů a sdílení dokumentů.
- Zefektivněte sledování času pro snazší fakturaci a správu pracovní zátěže.
Omezení Zoho Projects
- Ovládací panel a celkové uživatelské rozhraní působí zastarale a postrádají robustní funkce pro vytváření reportů.
- Vyhledávání, třídění a organizování informací není uživatelsky přívětivé.
- Možnosti přizpůsobení jsou výkonné, ale jejich implementace může být složitá a časově náročná.
Ceny Zoho Projects
- Zdarma: 0 $
- Premium: 4 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: 9 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Zoho Projects
Capterra: 4,4/5,0 (více než 500 recenzí)
G2: 4,3/5,0 (více než 400 recenzí)
11. ProofHub
(Nejlepší pro centralizovanou komunikaci v rámci projektu)
ProofHub je řešení pro řízení projektů, které bylo navrženo s cílem zlepšit spolupráci a produktivitu týmu. Umožňuje uživatelům vytvářet úkoly a podúkoly, přiřazovat je členům týmu, stanovovat termíny a vizuálně sledovat pokrok pomocí Kanban tabulek.
Platforma disponuje robustními funkcemi pro sdílení souborů, které umožňují snadné nahrávání dokumentů a správu verzí.
Nejlepší funkce ProofHub
- Centralizujte všechny své projekty pomocí opakovaně použitelných šablon pro správu projektů.
- Nastavte závislosti, identifikujte překážky a dodržujte termíny díky Ganttovým diagramům; vizualizujte průběh projektu a odhalte úzká místa pomocí zobrazení Board.
- Prohlížejte a kontrolujte soubory pomocí nástrojů pro označování a schvalujte je přímo tam, kde se nacházíte, díky funkci „proofing“.
Omezení ProofHub
- Pro prohlížení nebo stahování souborů platí omezení šířky pásma.
- Chybí mu offline funkce.
- Nelze integrovat s aplikacemi jako Slack, Trello a Asana.
Ceny ProofHub
- Zdarma
- Maximální kontrola: 99 $ měsíčně pro 100 uživatelů
- Essential: 50 $/měsíc
Hodnocení a recenze ProofHub
- G2: 4,6/5 (více než 100 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 100 recenzí)
12. Jira
(Nejlepší pro agilní projekty zaměřené na vývoj)
Jira je nástroj pro řízení projektů speciálně navržený pro týmy softwarových vývojářů, které používají agilní metodiky.
Výjimečnou funkcí je robustní podpora tabulek Scrum a Kanban, které týmům umožňují vizualizovat pracovní postupy a přesně řídit sprinty.
Nejlepší funkce Jira
- Rozdělte velké a složité projekty na zvládnutelné části pomocí tabulek Scrum.
- Vizualizujte pracovní postupy, omezte rozpracované úkoly a maximalizujte efektivitu pomocí Kanban tabulek.
- Naplánujte dlouhodobé cíle, sdělte aktualizace zainteresovaným stranám a zajistěte, aby členové vašeho týmu byli vždy na stejné vlně díky zobrazení časové osy.
Omezení Jira
- Postrádá pokročilé funkce pro řízení projektů, jako jsou Ganttovy diagramy, moduly zdrojů, matice rizik a funkce plánování kapacity.
- Nepodporuje správu více projektů
- Zobrazuje údaje o pracovní zátěži pro jednoho člena týmu najednou a nemá funkce pro sledování zdrojů.
- Nemožnost sledovat hodiny a náklady spojené s projekty
Ceny Jira
- Zdarma
- Standard: 8 $/měsíc na uživatele
- Premium: 14 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Jira
- G2: 4,3/5 (více než 6 000 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 14 000 recenzí)
13. Airtable
(Nejlepší pro správu projektů založenou na databázi)
Airtable je hybridem tabulkového procesoru a databáze, který uživatelům umožňuje vytvářet bohaté datové struktury při zachování intuitivního rozhraní.
Propojuje záznamy mezi různými tabulkami, takže uživatelé mohou snadno vytvářet vztahy mezi datovými sadami. Díky tomu je ideální pro správu složitých projektů nebo inventářů. Data můžete také exportovat do Airtable z jiných aplikací.
Nejlepší funkce Airtable
- Začleňte AI do svých pracovních postupů a provádějte opakující se akce
- Vytvářejte aplikace rychle pomocí rozhraní drag-and-drop a automatizací s nástrojem „Cobuilder“.
- Centralizujte přístup k projektovým datům a standardizujte procesy a sdílené datové sady.
Omezení Airtable
- Při zpracování rozsáhlých výpočtů a velkých datových sad reaguje pomalu a občas se zasekává.
- Vytvoření struktur, jako jsou procesy kontroly projektového řízení, vyžaduje čas kvůli jejich flexibilitě a nedostatku předem připravených šablon.
Ceny Airtable
- Zdarma
- Tým: 24 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 54 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Airtable
- G2: 4,6/5 (více než 2 500 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 2 000 recenzí)
14. nTask
(Nejlepší pro jednoduchou správu úkolů s měřením času)
nTask je software pro správu úkolů, který byl navržen tak, aby zjednodušil plánování a realizaci projektů pro týmy všech velikostí. Obsahuje modul pro řízení rizik, který týmům umožňuje včas identifikovat potenciální rizika spojená s projekty a podle toho vypracovat strategie pro jejich zmírnění.
Navíc obsahuje integrované nástroje pro sledování času a správu schůzek, které vám pomohou dodržovat harmonogram projektů a lépe koordinovat diskuse v týmu.
Nejlepší funkce nTask
- Sledujte průběh řešení problémů, nastavujte jejich závažnost, přiřazujte jim status a propojujte je s úkoly nebo projekty.
- Naplánujte schůzky napříč týmy, abyste mohli před zveřejněním zkontrolovat a upravit zápisy ze schůzek.
- Integrujte tento nástroj do svého oblíbeného softwaru pro schůzky, jako jsou Teams a Skype.
- Spravujte, sledujte a vyhodnocujte dopady rizik pomocí matice rizik, plánů zmírnění rizik a aktualizací rizik.
Omezení nTask
- Omezené možnosti přizpůsobení
- Má nespolehlivou a chybovou mobilní aplikaci.
- Bezplatná verze umožňuje pouze pět uživatelů.
- Chybí základní funkce, jako jsou Kanban tabule, hromadné akce a podúkoly.
Ceny nTask
- Zdarma (7 dní)
- Premium: 4 $/měsíc
- Podnikání: 12 $/měsíc
- Enterprise: Ceny na míru
Hodnocení a recenze nTask
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: 4,2/5 (více než 100 recenzí)
15. Celoxis
(Nejlepší software pro správu projektů pro správu portfolia)
Celoxis je nástroj pro správu projektů a portfolia, který centralizuje různé projekty, zdůrazňuje závislosti a propojuje úkoly s obecnými cíli.
Má intuitivní rozhraní, které poskytuje ucelený přehled o stavu projektu a zdrojích. Jako alternativa k Basecampu pomáhá projektovým manažerům plnit cíle portfolia a zároveň spravovat zdroje.
Celoxis zároveň nabízí vysokou míru detailnosti. Můžete propojit i ty nejmenší úkoly nebo činnosti s větším cílem a zajistit tak zapojení celého týmu.
Nejlepší funkce Celoxis
- Centralizujte projektové požadavky z různých zdrojů, abyste mohli sladit poptávku s kapacitou.
- Vytvářejte projektové plány, které se přizpůsobují podmínkám na trhu
- Sledujte průběh projektu a řešte problémy, aniž byste museli opustit ovládací panel.
- Spravujte pohledávky, ziskovost a další rozpočtové ukazatele napříč projekty a portfolii.
- Sledujte zdroje a poskytujte je podle poptávky a dovedností.
Omezení Celoxis
- Nenabízí bezplatnou verzi ani verzi freemium.
- Chybí tlačítko pro vrácení zpět a pokud smažete prvek projektu, je navždy pryč.
- Za účty externích stakeholderů budete muset zaplatit.
Ceny Celoxis
- Manager: 25 $/měsíc (fakturováno ročně)
- Člen týmu: 15 $/měsíc (fakturováno ročně)
Hodnocení a recenze Celoxis
- G2: 4,5/5,0 (více než 140 recenzí)
- Capterra: 4,4/5,0 (více než 300 recenzí)
Rozlučte se s Basecampem a přivítejte ClickUp 👋
Díky tolika schopným alternativám Basecampu mají týmy na výběr z celé řady možností, aby našly tu správnou kombinaci nástrojů pro zvýšení produktivity a spolupráce.
Každá z těchto možností má své silné stránky, ať už se jedná o vizuální tabule Trello, sledování úkolů Asana nebo přehledné pracovní postupy Monday.
Pokud však hledáte výkonné komplexní řešení, ClickUp vyniká podrobným zobrazením úkolů, flexibilním nastavením cílů a inteligentními automatizačními funkcemi, které omezují opakující se práci.
Na co ještě čekáte?
Zaregistrujte se do ClickUp ještě dnes! ✅