15 příkladů tabulek Trello pro různé případy použití

Pokud se zeptáte vysoce výkonného agilního týmu na jejich tajemství úspěchu, pravděpodobně uslyšíte hodně o „tabuli“.
Kanbanová tabule je nástroj pro správu pracovního postupu, který zvyšuje přehlednost, identifikuje úzká místa a efektivně vyvažuje pracovní zátěž.
S rostoucí složitostí projektů je stále důležitější udržovat pořádek. Proto se tolik týmů obrací na Kanban tabule, aby zefektivnily svůj pracovní postup.
Trello, které je součástí sady Atlassian, je vizuální nástroj pro správu projektů, který je vhodný jak pro týmy pracující v kanceláři, tak pro týmy pracující na dálku. Šablony tabulek Trello nabízejí snadný způsob plánování složitých obchodních procesů a pracovních postupů a slouží jako vzor pro vaše projekty.
V tomto článku se budeme zabývat nejlepšími příklady tabulek Trello a prozkoumáme, jak mohou zvýšit produktivitu v různých scénářích.
Porovnáme také ClickUp a Trello, abychom zjistili, který z nich je pro vaše potřeby nejvhodnější.
15 příkladů tabulek Trello pro zvýšení produktivity
Marketing
Pokud se chystáte s vaším podnikáním vstoupit na internet, šablona Website Task Planner Template od Trello je přesně to, co potřebujete, abyste oslovili svou cílovou skupinu. Provede vás každým krokem, od plánování a návrhu až po spuštění a zálohování vašeho profesionálně vypadajícího blogu nebo webu, a to vše v 10 jednoduchých krocích.
Každý krok obsahuje komplexní kontrolní seznam pro marketingové týmy, díky kterému můžete snadno sledovat pokrok až do spuštění webu. Pokud již máte webové stránky, tato tabule vám také pomůže vylepšit jejich design a zlepšit uživatelský zážitek.
💡 Tip pro profesionály: Pro ty, kteří pracují na webových projektech v Trello, je Import Power-Up zásadní změnou. Umožňuje uživatelům importovat seznam stránek z existujícího webu nebo vytvořit osnovu stránek pro nový web. Navíc může při nastavování karet přinést data z vlastních polí, jako jsou informace z Google Analytics, přímo do Trello.
Prodej
Šablona CRM & Sales Pipeline od Crmble transformuje váš prodejní pracovní postup do vizuálně přitažlivého a organizovaného procesu, díky kterému můžete snadno sledovat každý potenciální obchod od začátku do konce.
Přizpůsobitelné karty vám umožňují přidávat podrobnosti o potenciálních zákaznících, poznámky a termíny, které dokonale odpovídají vašim jedinečným potřebám. Funkce CRM šablony pomáhají spravovat interakce s klienty přímo v Trello a uchovávat všechny informace na jednom praktickém místě. Sledování pokroku a vizuální přehledy navíc poskytují detailní přehled o všech úkolech.
Mezi nově přidané funkce patří tlačítko WhatsApp vedle telefonního čísla kontaktu, které vám umožní přejít přímo do konverzace WhatsApp z vašich Trello tabulek.
Lidské zdroje (HR)
Šablona náborového procesu od Trello je vaším nejlepším pomocníkem při zefektivnění náborového procesu. Promění chaos v náboru na dobře organizovaný vizuální proces, který vás provede od vyhledávání kandidátů až po konečné rozhodnutí o přijetí.
Připojením popisu práce ke kartě každé pozice můžete snadno sledovat a aktualizovat průběh výběrového řízení každého uchazeče. Pomocí karet Trello můžete ukládat podrobnosti o uchazečích, poznámky z pohovorů a další kroky – vše na jednom místě. To znamená, že už nebudete muset hledat informace nebo ztrácet přehled o slibných uchazečích.
Vizuální rozvržení šablony navíc nabízí rychlý přehled o vašem náborovém procesu, což vám pomůže odhalit úzká místa a sledovat termíny.
Řízení produktů
Šablona produktového plánu pro Trello je klíčem k dokonalému zvládnutí produktového managementu. Promění vaši produktovou vizi v dynamický, realizovatelný plán a usnadní tak složité plánování.
Použijte je k prioritizaci požadavků na funkce pro nadcházející sprinty a vytvořte transparentní vývojový proces pro svůj agilní tým. Uspořádejte uživatelské příběhy a zpětnou vazbu od zákazníků přímo na každé kartě funkce, což usnadní vyhledávání důležitých detailů.
Jednoduchá projektová tabule zajišťuje konzistenci tím, že používá stejný rámec pro všechny nápady na funkce, zatímco kontrolní seznamy popisují požadavky na vývoj a design pro hladkou implementaci. Navíc přidání bodů příběhu ke kartám může zlepšit plánování sprintů a lépe spravovat pracovní zátěž vašeho týmu.
Další informace: Typy přístupů a metodik projektového řízení
Zákaznická podpora
Šablonu zákaznické podpory Trello lze podle potřeby přizpůsobit tak, aby zlepšila zákaznickou zkušenost.
Když je odeslán formulář žádosti o podporu nebo když dorazí e-mail na vaši adresu podpory, automaticky se vytvoří karta v seznamu „Příchozí žádosti o podporu“, která zachycuje všechny podrobnosti. Odtud můžete přidat příslušné členy týmu a přesunout kartu do seznamu Přiřazeno.
Jakmile váš tým začne pracovat na požadavku, aktualizuje stav karty přesunutím do seznamu „Probíhá“. Pokud je potřeba provést kontrolu, stačí použít štítek „Čeká na schválení“. Jakmile je problém vyřešen, karta se přesune do seznamu „Vyřešeno“, čímž se proces dokončí.
Tato šablona zefektivňuje pracovní postupy vašeho týmu podpory a zajišťuje, že vše je v Trello přehledně uspořádáno a přístupné.
IT
Tým Trello Engineering vytvořil šablonu Kanban pro zefektivnění správy pracovního postupu. Se šesti seznamy: Backlog, Design, To-do, Doing, Code Review, Testing a Done je ideální volbou pro technické týmy, které chtějí jasně zmapovat svůj vývojový proces.
Kromě toho můžete svou Trello tabuli vylepšit aktivací power-upů pro návrhové nástroje, jako jsou Invision nebo Figma, a integrovat tyto zdroje přímo do svého pracovního postupu.
Finance
Sledování výdajů může být často zdrcující, zejména při práci se složitými tabulkami. Vytváření a údržba rozpočtu v Excelu může být zdlouhavá a časově náročná. Naštěstí šablona rozpočtu od Cedrika Bella nabízí jednoduché řešení.
Díky uživatelsky přívětivému a flexibilnímu designu můžete zaznamenávat každou výdajovou položku ihned po jejím vzniku. Stačí zadat své výdaje a všechny splatné zálohy do příslušných sekcí a celková částka se vypočítá v dolní části.
Jedná se o jednoduchý přístup k řízení rozpočtu. Pro větší pohodlí integrujte Google Drive jako doplněk, který zefektivní správu dat a ušetří vám čas.
Design
Šablona Design Sprint vás a váš tým provede strukturovaným přístupem k řešení problémů a inovacím s pevně stanoveným časovým rámcem.
Začnete fází „Porozumění“, ve které si ujasníte problém a stanovíte si cíle. Poté přejdete k fázi „Rozdílnost“, ve které budete kreativně přemýšlet o všech možných řešeních. Jakmile budete mít nápady, přejděte k fázi „Sbližování“, ve které je zúžíte a proměníte v konkrétní úkoly.
Dalším krokem je „prototypování“, kdy své nejlepší nápady převedete do konkrétních návrhů a sdílíte je s projektovým manažerem a kolegy, abyste získali cennou zpětnou vazbu. Tato šablona Trello zefektivní vaše návrhové sprinty a udrží váš tým na správné cestě, abyste se mohli společně soustředit na vytváření úžasných řešení.
Provoz
Šablona pro správu zásob, založená na inteligentních polích, zjednodušuje sledování a správu zásob tím, že vám umožňuje organizovat položky zásob, sledovat stav zásob a spravovat objednávky na jednom místě.
Šablona obsahuje intuitivní seznamy kategorií, jako jsou „Skladové zásoby“, „Nízké zásoby“ a „Objednávky“, díky nimž můžete snadno sledovat stav svých zásob na první pohled. Můžete přizpůsobit a automatizovat klíčové údaje, jako jsou množství, úrovně objednávek a informace o dodavatelích, abyste měli vždy aktuální informace bez nutnosti ručního zadávání.
Ať už sledujete zásoby, spravujete skladové zásoby nebo připravujete nové objednávky, tento příklad Trello tabule vám poskytne jasný přehled o vašich zásobách. Zefektivňuje vaše operace a pomáhá předcházet nedostatku nebo nadbytku zásob, čímž udržuje efektivní fungování dodavatelského řetězce.
Právní informace
Šablona pro správu vládních projektů na Trello je ideální pro odstranění bariér a zajištění hladké spolupráce vašeho týmu, ať už se zabýváte právním výzkumem, případy klientů nebo interními projekty.
Jak začít:
- Začněte se seznamem „Zdroje“, abyste měli po ruce všechny důležité dokumenty, harmonogramy schůzek a často kladené otázky.
- Sledujte účel a cíle svého projektu pomocí seznamu „Cíl projektu“ a „Požadavky“.
- Spravujte každodenní úkoly pomocí seznamu „To Do“ a sledujte, co je v limbu, pomocí „Pending“.
- Označujte problémy v sekci „Překážky“, oslavujte úspěchy v sekci „Hotovo“ a sledujte náklady v sekci „Rozpočet a náklady projektu“.
Výkonný
Pokud se chystáte vytvořit solidní obchodní plán, šablona obchodního plánu vám zjednoduší nastínění a organizaci vaší strategie. Rozdělí vše do snadno spravovatelných seznamů, abyste se mohli soustředit na to nejdůležitější.
Šablona obsahuje následující seznamy:
- Dokumenty
- Případy použití
- Shrnutí
- Přehled společnosti
- Popis produktu/služby
- Analýza trhu
Výzkum a vývoj (R&D)
Šablona výzkumného projektu je navržena tak, aby zefektivnila každý krok vašeho výzkumného procesu a pomohla vám zůstat organizovaní a soustředění. Začněte tím, že si přečtete část „K čemu tato tabule slouží“ – je to váš plán, jak pochopit, jak tabuli používat a zahájit svůj výzkumný projekt.
Můžete nastavit odkaz Calendly pro automatické zpracování plánování. Jakmile to uděláte, můžete tabuli nakonfigurovat tak, aby na ni byly přímo odesílány nové naplánované pohovory, takže budete mít vše na jednom místě bez nutnosti ručních aktualizací.
💡 Tip pro profesionály: Pochopte rozdíly mezi Ganttovým diagramem a Kanbanovou tabulkou, abyste mohli určit, co nejlépe vyhovuje vašim potřebám. Zatímco Ganttovy diagramy jsou ideální pro projekty s jasně definovanými časovými osami a závislostmi, Kanbanové tabulky nabízejí tolik potřebnou flexibilitu pro projekty, které nesledují lineární časovou osu.
Úspěch zákazníků
Šablona Trello pro správu úspěchu zákazníků je nezbytným nástrojem pro zefektivnění vztahů se zákazníky a nasazení softwaru. Tabule se stává sdíleným prostorem, kde mohou manažeři úspěchu zákazníků (CSM) a zákazníci efektivně spolupracovat.
V horní části seznam „Highlights“ (Důležité informace) nabízí nepřetržitý přehled o klíčové dokumentaci a poznámkách, což zajišťuje, že všichni budou vědět, jak tabuli používat. Seznam „Agenda Items“ (Body programu) je ideální pro vytváření a upřesňování programů schůzek, sledování poznámek a následné kroky.
Seznamy „Projekty/iniciativy“ a „Třetí strany/integrace“ pomáhají sledovat probíhající projekty a integrace a poskytují přehled o různých iniciativách a o tom, jak může CSM pomoci. Seznamy „Požadavky na funkce“ a „Chyby“ jsou zásadní pro správu a prioritizaci zpětné vazby a problémů zákazníků.
Seznam „Dokončeno“ slouží jako archiv dokončených projektů, chyb a požadavků na funkce, takže se vaše tabule může soustředit na důležité úkoly a zároveň prezentovat dosavadní úspěchy.
Obsah
Plánování obsahu může být skutečnou výzvou – je časově náročné a vyžaduje hodně přemýšlení.
Šablona plánu obsahu blogu zjednodušuje proces správy obsahu tím, že stanoví jasný plán všech vašich připravovaných blogových příspěvků, takže budete mít jistotu, že vždy dodáte obsah ve správný čas.
Můžete je použít k přiřazení úkolů správným autorům a zajistit tak, že každému úkolu bude věnována patřičná pozornost. Každý obsah má svou vlastní kartu, kterou autoři mohou použít k připojení odkazů na své hotové práce.
Administrativní
Šablona pro správu denních úkolů vám pomůže snadno vizualizovat vaše denní úkoly, abyste mohli zůstat organizovaní a nikdy nezmeškali žádné pracovní ani osobní úkoly.
Chcete-li je použít, přidejte úkoly do „Backlogu“, ať už jsou určeny pro dnešek, zítřek nebo později. Každý den přetáhněte úkoly, které plánujete dokončit, do seznamu „To Do Today“ (Úkoly na dnešek). Po dokončení je přesuňte do „Done Today“ (Dnes hotovo).
Toto nastavení zefektivňuje správu úkolů a udržuje vaši práci organizovanou.
Omezení tabule Trello
Šablony Trello mají několik výhod, zejména pro malé podniky a startupy, ale mají také určitá omezení.
Bezplatná verze Trello omezuje pracovní prostory na 10 spolupracovníků, což může být pro větší týmy omezující, a ačkoli jsou tabule Kanban k dispozici ve všech tarifech, funkce jako Dashboard, Ganttovy diagramy, časová osa a kalendář jsou přístupné pouze v placených tarifech.
Mnoho pokročilých funkcí, jako jsou reporty, sledování času a sledování výdajů, vyžaduje integraci třetích stran prostřednictvím Power-ups, které jsou také za příplatek.
A konečně, komunikace v týmu je omezena na komentáře na kartách Trello, což nemusí být pro lepší interakci dostačující.
Podívejme se na některé alternativy Trello, které kromě připravených a plně přizpůsobitelných šablon Kanban tabule nabízejí také spolupráci v reálném čase a pokročilé funkce pro správu úkolů.
Alternativy tabule Trello
ClickUp je komplexní software pro správu projektů a Kanban, který je navržen tak, aby zefektivnil váš pracovní postup a zvýšil produktivitu.
ClickUp se odlišuje svou přizpůsobivostí – ať už jste nováčkem v oblasti aplikací pro správu projektů nebo zkušeným uživatelem, zobrazení tabule ClickUp Kanban lze přizpůsobit a škálovat pro týmy jakékoli velikosti, aby vám pomohlo spravovat úkoly v flexibilním systému Kanban.
Zobrazení Kanban můžete přizpůsobit tak, aby se tabule řadily podle stavu, přiřazeného pracovníka, priorit a dalších kritérií. Zobrazení „Vše“ vám umožňuje zpracovávat více pracovních úkolů současně. Stavy můžete přizpůsobovat přímo na tabuli a úkoly snadno přesouvat v pracovních postupech pomocí funkce drag-and-drop.
Navíc vám „paneli hromadných akcí“ umožňuje aktualizovat více úkolů najednou, což z něj činí efektivní software pro řízení projektů.
Knihovna šablon Kanban Board od ClickUp nabízí předem navržené tabule, které vyhovují různým potřebám a zvyšují produktivitu hned od začátku.
Šablona Kanban od ClickUp poskytuje dokonalou rovnováhu mezi flexibilitou a strukturou, což vám umožňuje snadno vizualizovat pokrok a zvýraznit případné překážky ve vašem pracovním postupu.
Šablona Kanban od ClickUp vám pomůže:
- Zvyšte přehlednost úkolů pro každého člena týmu.
- Rozdělte větší projekty na menší, lépe zvládnutelné části.
- Zlepšete komunikaci mezi týmy, aby úkoly postupovaly kupředu.
Bez ohledu na to, jaký typ projektu řešíte, tato šablona Kanban vám poskytne vše, co potřebujete, abyste zůstali organizovaní a produktivní.
💡 Tip pro profesionály: Pokud chcete rychle vytvořit Kanban tabule, ClickUp Brain, AI asistent, může tento proces urychlit automatickým vytvářením a organizováním úkolů na základě dat vašeho projektu. Využívá AI k předpovídání potenciálních problémů a nabízí chytrá doporučení, díky čemuž je řízení projektů efektivnější a intuitivnější.
Zlepšete pracovní postupy a produktivitu s ClickUp
Trello je oblíbený nástroj pro správu projektů a jeho šablony mohou být užitečným výchozím bodem pro plánování a správu projektů. Nemusí však být nejkomplexnějším řešením, které je k dispozici.
ClickUp je robustní platforma pro správu projektů a produktivitu, která poskytuje širokou škálu šablon pokrývajících všechny aspekty správy projektů, spolu s vlastními poli a stavy, aby bylo možné efektivně sledovat kategorie a pokrok.
Díky různým zobrazením, která vám umožní vizualizovat váš projektový plán, nabízí ClickUp flexibilitu a personalizaci, které jej odlišují od ostatních. Zaregistrujte se na ClickUp ještě dnes zdarma.