Ganttův diagram vs. Kanbanová tabule: Jak spravovat svůj projekt

Vzhledem k tomu, že projektové týmy se stávají stále více globalizovanými a mezifunkčními, projektoví manažeři neustále přehodnocují procesy. A to je delikátní úkol! Příliš mnoho změn najednou může narušit produktivitu týmu a na druhé straně pomalé zlepšování nevyhnutelně poškozuje inovace.
Setkali jste se s sofistikovanými nástroji, jako jsou Ganttovy diagramy a Kanban tabule, ale nejste zcela přesvědčeni, že jsou správným procesním řešením pro potřeby vašeho projektu a týmu.
V této příručce vysvětlíme rozdíly mezi Ganttovým diagramem a Kanbanovou tabulkou, jak je používat pro správu projektů a co byste měli zvážit při jejich výběru.
Ganttův diagram vs. Kanbanová tabule: Podrobný rozbor
Je důležité si uvědomit, že žádný z těchto dvou nástrojů pro správu projektů není lepší než ten druhý. O úspěchu rozhoduje způsob, jakým je nástroj pro správu projektů zaveden, jak jsou s ním uživatelé proškoleni a jak je přijímán. Nejlepší přístup k rozhodnutí, zda pro váš projekt použít Ganttův diagram nebo Kanbanovou tabuli, je tento:
Ganttovy diagramy jsou nejvhodnější pro sledování souvisejících, komplexních projektů trvajících týdny, měsíce nebo dokonce roky. Každodenním příkladem použití je projektový manažer, který vizualizuje průběh svých kampaní napříč několika týmy.
Kanbanové tabule se nejlépe hodí pro soustředění se na nepřetržitý pracovní postup, stanovení priorit jednotlivých úkolů a omezení rozpracovaných úkolů. Každodenním příkladem použití je vizualizace veškeré rozpracované práce softwarovými vývojovými týmy, které sledují postup úkolů jednotlivými fázemi až k dokončení.
Nyní se podíváme pod pokličku každého z nich a pokračujeme v porovnání Ganttových diagramů a Kanbanových tabulek!
Co je Ganttův diagram?
Ganttův diagram je horizontální sloupcový graf, který znázorňuje počáteční a konečné termíny harmonogramu projektu. Ganttovy diagramy také zobrazují důležité milníky projektu a vzájemnou závislost úkolů. Tyto funkce pomáhají týmům plánovat podrobné a komplexní projekty v jakémkoli časovém období.
Šest hlavních komponent typického Ganttova diagramu jsou:
- Milníky: znázorněte symboly důležité termíny pro včasné dokončení projektu a jeho úspěch.
- Šipky/čáry: označují, které úkoly blokují a čekají na jiné (tzv. závislosti ).
- Čárová značka: určuje aktuální datum, abyste na první pohled viděli, kolik práce ještě zbývá udělat.
- Vodorovné pruhy: představují časové období jednotlivých úkolů projektu.
- Levý postranní panel: obsahuje seznam všech úkolů souvisejících s projektem.
- Časová osa: zobrazuje kategorie dat v dnech, týdnech nebo měsících
Hledáte alternativu k vizualizaci Gantt? Podívejte se na našich 10 nejlepších alternativ k Ganttovým diagramům.
5 důvodů, proč si jako nástroj pro řízení projektů vybrat Ganttův diagram
Ganttův diagram v zásadě nastaví a podpoří aktivity vašeho týmu, takže jednotlivé úkoly mají vyhrazený čas a zdroje k dokončení. Zde je pět důvodů, proč zvolit Ganttův diagram namísto Kanban tabule:
1. Úkoly a podúkoly mají konkrétní termíny, aby byl celý projekt dodán včas.
Stejně jako metodika vodopádu, i Ganttovy diagramy jasně vymezují pořadí úkolů, takže členové týmu vědí, zda je třeba počkat na zahájení nebo dokončení jiného úkolu, než mohou začít. Například úkol designéra vytvořit kreativní prvky kampaně nelze zahájit, pokud nemá k dispozici návrh obsahu od copywritera. Projektový manažer si musí být tohoto načasování vědom, protože v případě zpoždění odevzdání práce je ohrožen celý harmonogram projektu.
Bonus: Vyzkoušejte naše šablony Ganttových diagramů pro designéry.
2. Chcete mít přehled o nejdůležitějších úkolech, aby váš projekt nezůstal pozadu za harmonogramem.
Kritická cesta v Ganttově diagramu je řetězec úkolů, které jsou klíčové pro včasné dokončení vašeho projektu. Díky kritické cestě můžete obejít úkoly, které nejsou kritické. To vám pomůže přidělit více zdrojů na kritické úkoly a zkrátit dobu dokončení.
3. Chcete rozdělit složitý projekt na zvládnutelné části
Ganttův diagram je dokonalým vizuálním přehledem, který umožňuje vidět celkový obraz a zároveň poskytuje vhled do jednotlivých částí úkolu. Odpovídá na klíčové otázky, jako například:
- V jaké fázi se do projektu zapojuje oddělení XYZ?
- Jaké jsou požadavky pro každý projekt/úkol?
- Které projekty nebo úkoly jsou milníky?
- Je XYZ projekt, úkol nebo podúkol?
Pokud potřebujete upravit datum zahájení a termín dokončení projektu, v moderním Ganttově diagramu je to snadné! Přetáhněte úkol nebo* celý plán, aby odrážel nové datum zahájení/termín dokončení.
*Moderní Ganttův diagram je jen pár kliknutí daleko! Plánujte čas, spravujte zdroje, vizualizujte závislosti a mnoho dalšího pomocí šablony jednoduchého Ganttova diagramu v ClickUp!
✅ Výhody Ganttových diagramů
- Ganttovy diagramy pomáhají spravovat více plánů z jednoho místa.
- Ganttovy diagramy poskytují přehled o celém projektu z ptačí perspektivy.
- Ganttovy diagramy zdůrazňují závislosti a kritickou cestu.
❌ Nevýhody Ganttových diagramů
- Vodorovné pruhy v Ganttově diagramu mohou být zavádějící při určování zdrojů nebo množství práce potřebné k dokončení projektu.
- Spolupráce s týmy na vytvoření Ganttova diagramu může být pro začínající uživatele obtížná.
- V průběhu času může být údržba Ganttových diagramů náročná.
Podívejte se na náš kompletní seznam šablon Ganttových diagramů!
Co je Kanban tabule?
Kanbanová tabule je nástroj pro vizualizaci pracovního postupu, který je nejvhodnější pro projekty, které nevyžadují stanovení priorit nebo strategie závislostí. Kanbanové tabule místo toho pomáhají omezit rozpracovanou práci podle stavu pracovního postupu. Karta (představující úkol) se pohybuje zleva doprava přes jednotlivé sloupce (představující stav pracovního postupu), až dosáhne stavu DONE (HOTOVO).
Kanbanové tabule jsou vytvořeny pro nepřetržité dodávky, takže termíny zahájení a dokončení nejsou na těchto tabulích tak přísné jako u Ganttových diagramů.
Tři hlavní součásti Kanban tabule jsou:
- Karty: úkoly potřebné k dokončení projektu jsou rozděleny do jednotlivých karet, které začínají v prvním sloupci a procházejí pracovním postupem, až se dostanou do sloupce Hotovo. Každá karta obsahuje nezbytné informace o úkolu, jako je popis, přidělená osoba (osoby) a termín.
- Sloupce: ve své nejjednodušší podobě se Kanban tabule skládá ze tří sloupců. Tradiční názvy sloupců jsou „To Do“ (Úkoly), „Doing“ (Probíhá) a „Done“ (Hotovo). Pro podrobnější pracovní postup lze přidat další sloupce Kanban a definovat je jako fáze, konkrétní týmy nebo jednotlivé členy týmu.
- Limity WIP: limit rozpracovaných úkolů (WIP) je počet karet úkolů, které může sloupec tabule Kanban v daném okamžiku obsahovat. Neexistuje „ideální“ číslo pro nastavení limitů WIP. Čísla závisí na kapacitě a dovednostech vašeho týmu.
5 důvodů, proč si jako nástroj pro řízení projektů vybrat Kanbanovou tabuli
Kanbanové tabule jsou ideální pro projektové týmy, které potřebují standardizovat procesy, aby udržely efektivitu při postupu úkolů jednotlivými fázemi. Zde je pět důvodů, proč zvolit kanbanovou tabuli namísto Ganttova diagramu:
1. Chcete spolehlivý řídící systém, který bude měřit závazky a výsledky veškeré práce.
Začíná úkol v okamžiku přijetí požadavku, nebo až v okamžiku, kdy tým zahájí práci? Žadatel by možná řekl, že v prvním případě, ale v systému Kanban se upřednostňuje druhý případ.
Závazným bodem je akt vložení Kanban karty do pracovního postupu, aby mohla být zahájena práce. To znamená, že jsou shromážděny všechny potřebné informace, pověřená osoba je dobře připravena zahájit úkol a čas začíná běžet. Když je úkol dokončen, dosáhl bodu dodání.
Kde se tedy úkoly uchovávají, když ještě nejsou připraveny k provedení? Jsou uloženy ve speciálním sloupci na začátku Kanban tabule nazývaném backlog. Backlog je prostor, kde projektoví manažeři shromažďují úkoly podle priority, jasnosti a proveditelnosti. To pomáhá týmu plánovat, přidělovat a sledovat, co se v daném okamžiku děje. (Více o tom v bodě č. 3!)
2. Chcete identifikovat úzká místa a časové ztráty v jednotlivých fázích pracovního postupu
Agilní nebo prediktivní přístupy k projektům fungují nejlépe s kanbanovým systémem, protože zlepšuje konzistentní dodávky. Projektový manažer například snadno vidí, kde se v sloupci hromadí příliš mnoho úkolů nebo kde úkoly zabírají trochu příliš času. Jakmile je úzké místo identifikováno, projektový manažer přijme opatření k jeho odstranění a možná objeví i potenciální zlepšení procesu:
- Jamie zvládne za jeden den zkontrolovat pouze tři úkoly. Můžeme přizvat dalšího člena týmu, aby pomohl s dalšími kontrolami?
- Lze tuto fázi pracovního postupu automatizovat, abychom ušetřili čas a lidské zdroje?
- Podcenili jsme čas potřebný k shromáždění informací o úkolu. Vytvořme před touto fází rezervu, aby měl náš tým prostor k nadechnutí. Co takhle nový vlastní stav?
3. Chcete kontrolovat množství práce, která je v daném okamžiku v procesu.
Stává se to nám všem – souhlasíme s každou přicházející žádostí, aniž bychom plně pochopili rozsah práce. Pokud potřebujete zdvořilý způsob, jak říct „ne“, kanbanové tabule jsou tím pravým řešením!
Limity rozpracovaných úkolů (WIP) usnadňují správu zdrojů – proces plánování, přidělování a monitorování vašich zdrojů co nejefektivnějším způsobem. Na intuitivní* Kanban tabuli limity WIP nastavují maximální počet úkolů povolených v jednom sloupci a upozorňují, když je limit překročen.
*Intuitivní Kanban tabule v ClickUp jsou připraveny k okamžitému použití! Vyzkoušejte výkonnou funkci drag-and-drop v šabloně Kanban a zvyšte produktivitu svých projektových týmů.
✅ Výhody Kanban tabule
- Kanbanové tabule zkracují dobu cyklu v rámci pracovního postupu projektu.
- Kanbanové tabule zvyšují šance na rychlejší výstup
- Kanbanové tabule omezují množství práce v daném okamžiku.
❌ Nevýhody Kanban tabule
- Pro jednotlivé fáze nejsou stanoveny/přiřazeny žádné časové rámce.
- Riziko špatného stanovení priorit
- Není vhodný pro iterace
S novými znalostmi o Ganttových diagramech a Kanbanových tabulkách je nyní čas rozhodnout, který software pro správu projektů vám zajistí bezproblémový pracovní postup! Jiné platformy by vás nutily vybrat si mezi Ganttovými diagramy a Kanbanovými tabulkami, ale v ClickUp říkáme: „Mějte všechno!“
Používání zobrazení Gantt a zobrazení tabule v ClickUp pro správu projektů
ClickUp je komplexní platforma pro zvýšení produktivity, kde se týmy scházejí, aby plánovaly, organizovaly a spolupracovaly na práci pomocí úkolů, dokumentů, chatu, cílů, tabulek a dalších nástrojů. ClickUp lze snadno přizpůsobit několika kliknutími a umožňuje týmům všech typů a velikostí pracovat efektivněji a zvýšit produktivitu na novou úroveň! A pohledy jsou tajnou ingrediencí ClickUp.
Zobrazení jsou jako čočky vašich brýlí. Každé zobrazení poskytuje jedinečnou perspektivu a lze jej také přizpůsobit individuálním preferencím a preferencím týmu. Díky různým způsobům seskupování, třídění a filtrování získáte úplnou kontrolu nad tím, jak vidíte své úkoly.
Jak přidat Ganttův graf v ClickUp
Podívejte se na náš návod k Ganttovým diagramům, kde najdete tipy a triky, jak s nimi začít pracovat! ⬇️
Jak přidat zobrazení tabule v ClickUp
Naučte se, jak využít zobrazení tabule ve svůj prospěch, a získejte profesionální tipy, které vám pomohou pracovat rychleji! ⬇️
ClickUp vám dává flexibilitu při prohlížení vaší práce podle vašich představ.
ClickUp nabízí více než tucet způsobů, jak organizovat a vizualizovat úkoly a další práci. Pokud jde o Ganttův diagram vs. Kanban tabule, oba jsou skvělými nástroji ve svém prostředí, ale v ClickUp jsou ještě výkonnější. ⚡️
V ClickUp na vás čekají příležitosti, jak zlepšit správu svých projektů. Jste připraveni změnit směr své produktivity? Zaregistrujte se zdarma ještě dnes!
