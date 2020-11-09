Milníky v Ganttově diagramu: Kompletní průvodce (2025)

Zajímá vás, co jsou milníky v Ganttově diagramu?
Všichni jsme už někdy viděli milníky.
A zatímco ty, které obvykle vidíte na dálnici, se stávají zastaralými, milníky v Ganttově diagramu jsou rozhodně tady, aby zůstaly.
Při vytváření Ganttova diagramu označují milníky důležité body v časové ose projektu. Mohou signalizovat datum zahájení nebo ukončení fáze projektu nebo zdůrazňovat jiné klíčové události.
Jsou to důležité kontrolní body, které vám umožní zjistit, zda je váš projekt na správné cestě a zda se neodchylujete od plánu!
V tomto článku se dozvíte, co jsou milníky v Ganttově diagramu, jaké jsou jejich výhody a jak je používat v nástroji pro řízení projektů.
Začněme.
Co jsou milníky v Ganttově diagramu?
Milníky v Ganttově diagramu jsou kontrolní body, které slouží k označení důležitých bodů v harmonogramu projektu, když je tento harmonogram vizualizován v Ganttově diagramu. Datovými body mohou být důležité termíny a uzávěrky, počáteční a koncové body nebo jiné klíčové události v projektu.
Je tedy úkol považován za milník v Ganttově diagramu?
Ne.
Úkol a milník v Ganttově diagramu jsou dva zcela odlišné pojmy.
A protože milníky a kontrolní body znějí jako něco z videohry, použijeme jednu z nich k ilustraci tohoto bodu.
Řekněme například, že hrajete hru o zombie apokalypse, ve které Ganttův diagram zobrazuje váš postup ve hře.
To je ale zábavná aktivita!
Úkoly projektu v tomto Ganttově diagramu by představovaly například ničení zombie, sbírání úžasných bonusů, hrdinské zachraňování lidí atd.
Na druhou stranu, milník v tomto Ganttově diagramu by zobrazoval každou úroveň, kterou ve hře dokončíte. Řekněme například, že jste nasbírali dostatek bodů, abyste zombie nadobro eliminovali. To je milník ve hře, protože se jedná o klíčovou událost, která značí významný pokrok.
Proč používat Ganttův diagram?
Pokud jste projektový manažer, úspěch projektu do značné míry závisí na vás.
Máte na starosti:
- Rozhodování o tom, kdo co dělá, kdy a jak
- Zajištění toho, aby projektové aktivity probíhaly podle plánu
- Kolik peněz a času se vynakládá na dokončený úkol
- Jakou pizzu si váš tým objedná při oslavě dokončení projektu
Phew, žádný tlak!
Jedním ze způsobů, jak udržet náskok před harmonogramem, je být věštcem.
Předvídejte budoucnost a jednejte podle toho. Je to snadné.
Ale jste věštec?
Jo, to jsem si myslel.
Vaší další nejlepší volbou je tedy použít nástroj pro řízení projektů, jako je Ganttův diagram.
Ganttův diagram je typ sloupcového grafu, který znázorňuje průběh projektu v čase, přičemž každá úloha je reprezentována vodorovným sloupcem, jehož délka se liší v závislosti na délce trvání úlohy.
Takto to vypadá:
Proč místo toho nepoužít milníková tabulka?
Diagram milníků zobrazuje pouze datum dokončení úkolu nebo dosažení konkrétních cílů.
Jelikož to samo o sobě nestačí k zohlednění přidělených úkolů, závislostí a dalších klíčových částí projektu, je pro efektivní řízení projektu nejlepší vytvořit Ganttův diagram s milníky.
Jak vytvořit Ganttův diagram?
Chcete-li vytvořit krásný a jednoduchý Ganttův diagram, který je také zábavný, použijte zobrazení Ganttův diagram v ClickUp.
Online software Ganttův diagram od ClickUp vám nabízí kompletní přehled o celém vašem projektovém plánu.
S ClickUpem můžete:
- Okamžitě identifikujte závislé úkoly (závislost úkolů je znázorněna šipkami mezi dvěma úkoly)
- Zkontrolujte délku úkolu podle kalendáře zobrazeného na osa X.
- Vizualizujte strukturu rozdělení práce
- Pomocí funkce Přesunout závislost můžete okamžitě přesunout projekty a řetězce závislostí úkolů ve vašem Ganttově diagramu.
- Při úpravách harmonogramu automaticky přemapujte datum zahájení a datum ukončení.
- Identifikujte kritickou cestu pro jakoukoli skupinu úkolů
Ať už na ně hodíte cokoli, Ganttovy diagramy ClickUp to všechno zvládnou!
Bonus: Podívejte se na další příklady Ganttových diagramů a dozvíte se více o jejich používání.
Proč používat milníky v Ganttově diagramu?
Nyní jsme si vysvětlili, co je milník projektu, když používáte jednoduchý Ganttův diagram.
Milníky jsou samozřejmě skvělé, ale jaké jsou skutečné výhody jejich použití v Ganttově diagramu?
Zde je 5 klíčových výhod používání milníků v Ganttově diagramu:
1. Poskytuje vám přehled o časové ose vašeho projektu
Jako projektový manažer máte na starosti tisíce věcí.
Od alokace zdrojů po termíny, je toho hodně, co je třeba zvládnout.
Ale když chce některý ze stakeholderů rychlou aktualizaci stavu projektu, nemůžete ho požádat, aby počkal, zatímco se váš IT tým snaží vše vyřešit. To je jeden z nejjednodušších způsobů, jak je naštvat. A pokud se všichni shodneme na jedné věci, pak je to to, že nechcete rozzlobené klienty!
Místo toho vám milníky v Ganttově diagramu poskytnou vysokou úroveň porozumění tomu, jak projekt postupuje a jaké klíčové události byly právě dokončeny.
Nezapomeňte, že můžete snadno přidat milník přímo do svého Ganttova diagramu ClickUp, abyste rozdělili jednotlivé části časové osy projektu. Tímto způsobem budete okamžitě znát stav projektu, což vám pomůže lépe řídit očekávání zainteresovaných stran.
Zjistěte více o rozdílech mezi časovými osami a Ganttovými diagramy.
2. Snadno identifikuje úzká místa projektu
Jelikož milníky v Ganttově diagramu zdůrazňují důležité termíny, analýza seznamu úkolů pod každým milníkem vám může pomoci vyřešit překážky dříve, než se stanou neřešitelnými.
Pokud například pracujete na softwarovém projektu, může vám složitá funkce bránit v tom, abyste včas dodali klíčový výstup.
Díky milníkům v Ganttově diagramu můžete rychle identifikovat úkoly, které vás zatěžují.
Jakmile je identifikován úkol, který způsobuje zpoždění, upozorněte členy týmu na tento konkrétní úkol a přijměte nápravná opatření, aby se váš projekt vrátil do správných kolejí.
A v Ganttově diagramu ClickUp stačí přetáhnout zpožděnou úlohu, která způsobuje zpoždění, do nového harmonogramu a všechny ostatní závislé úlohy budou automaticky přeplánovány!
Funkce kritické cesty vám navíc pomůže ověřit, zda je úloha představující úzké místo nezbytná pro včasné dokončení projektu. Pokud se nejedná o kritickou úlohu, můžete ji pravděpodobně prozatím vynechat a soustředit se na dodržení termínů.
3. Rozděluje projekt na zvládnutelné fáze
Váš projekt může zahrnovat velké množství práce, což může projektový plán působit poměrně zastrašujícím dojmem.
Rozdělení časového harmonogramu projektu na jednotlivé a dosažitelné milníky v Ganttově diagramu usnadňuje práci. Rozdělení celého seznamu úkolů v Ganttově diagramu na snadno identifikovatelné části, neboli milníky, vám usnadní práci.
Do toho, nebojíme se hromady úkolů v Ganttově diagramu!
4. Udržuje motivaci vašeho týmu
Váš tým má napjaté termíny, očekávání jsou vyšší než kdy jindy a pracovní činnosti jsou složitější než kdy předtím.
Proto je důležité oslavovat pokrok vašeho projektu.
A zatímco odškrtnutí dokončené úlohy je radost, dosažení milníku v Ganttově diagramu, jako je například uvedení produktu na trh, je významným krokem k dokončení projektu. A to si zaslouží přípitek!
Využijte milníky v Ganttově diagramu ClickUp, abyste ocenili svůj tým za všechny úkoly, které v rámci projektu splnil, za dlouhé noci, které strávil prací, a za šílené požadavky, se kterými se musel vypořádat.
Pocit úspěchu, který zažíváte s každým dokončeným milníkem projektu, motivuje váš tým k dosažení dalšího milníku v Ganttově diagramu.
5. Pěstuje smysl pro odpovědnost
Milníky stanovují jasná očekávání pro tým a poskytují základ pro odpovědnost.
Všichni členové týmu si uvědomují, že projekt leží na jejich bedrech, a přebírají odpovědnost za každý úkol v rámci jednotlivých milníků. Pokud není milník projektu splněn, dochází ke zpoždění projektu a odpovědnost nese vedoucí týmu.
Tip: V ClickUp můžete přiřadit úkoly jedné osobě , více členům nebo celému projektovému týmu, což vám pomůže sledovat rozdělení práce mezi jednotlivými členy. *
Jak vytvořit Ganttův diagram v Excelu s milníky?
Samozřejmě můžete vytvořit Ganttův diagram v aplikaci Microsoft Excel a přidat do něj milníky.
To samé můžete udělat i v programech MS PowerPoint a Word.
Nezapomeňte však, že aplikace jako PowerPoint nebo Excel neobsahují vestavěnou šablonu Ganttova diagramu. Je nutné je samostatně stáhnout.
Po vložení šablony budete muset ručně vytvořit seznam úkolů, přidat data tabulky do Ganttova diagramu a poté je naformátovat podle svého harmonogramu.
Poté budete muset ručně určit, které úkoly jsou závislé, a přidat své milníky do šablony.
Jako by řízení projektů nebylo dost složité! Všechna ta námaha s vytvářením Ganttova diagramu?
To už si můžete rovnou vytrhat vlasy frustrací!
Zjistěte, proč je volba Microsoft Excel pro řízení projektů mnohem horší nápad než „nová cola“ podívejte se na tento článek.
Jaký je nejlepší způsob vytváření Ganttových diagramů a přidávání milníků?
Jednoduché.
Stačí vytvořit Ganttův diagram pomocí ClickUp, nástroje pro správu projektů, který zároveň slouží jako plnohodnotný software pro Ganttovy diagramy.
Vytvoření Ganttova diagramu v ClickUp je velmi snadné:
- Identifikujte klíčové úkoly ClickUp v rámci vašeho projektového plánu
- Určete vztahy mezi úkoly, například závislosti úkolů
- Zadejte seznam úkolů do softwaru Ganttova diagramu ClickUp.
A voilà, máte interaktivní Ganttův diagram!
Pojďme se nyní podívat na to, jak pomocí zobrazení Ganttova diagramu označit milníky vašeho projektu.
Vytvoření milníku v ClickUp:
- Zapněte aplikaci Milestones ClickApp v nastavení pracovního prostoru.
- Klikněte pravým tlačítkem myši na libovolný úkol.
- Vyberte možnost Označit jako Milník, abyste převedli pruh úkolu na milník.
4. Milníková úloha se zobrazuje jako žlutý kosočtverec s názvem úlohy tučně.
5. Milníky se obvykle zobrazují v datu ukončení úkolu. Pokud datum ukončení není k dispozici, milníky se zobrazí v datu zahájení úkolu.
6. Chcete-li milník převést zpět na běžný úkol, stačí kliknout na menu se třemi tečkami (…) v úkolu a resetovat jej.
Tak snadné je nastavit a upravovat milníky ve vašem interaktivním Ganttově diagramu s ClickUp!
Ganttovy diagramy jsou však pouze špičkou ledovce funkcí ClickUp.
ClickUp vám umožňuje vytvořit mnohem více než jen interaktivní Ganttův diagram.
Pro maximální flexibilitu vám tento nástroj pro řízení projektů nabízí širokou škálu skvělých funkcí, jako jsou:
- Pulse: pomáhá vám identifikovat, kde váš interní nebo virtuální tým tráví nejvíce času.
- Myšlenkové mapy: vizualizujte proces plánování úkolů
- Zobrazení pracovní zátěže: získejte přehled o rozdělení práce, otevřených úkolech a kapacitě týmu
- Automatizace: automatizujte více než 50 opakujících se úkolů projektu pro vyšší efektivitu
- Agilní dashboardy: mějte přehled o svých projektech díky grafům, jako jsou grafy rychlosti, burndown, burnup a kumulativního toku.
- Více zobrazení: vyberte si podle potřeb svého projektu z různých zobrazení, jako je seznam, rámeček, tabule, kalendář a další.
- Nativní sledování času: pomozte svému vzdálenému týmu překonat výzvy v oblasti produktivity
- Připomenutí: nastavte si připomenutí pro úkoly, u nichž je důležitý čas, abyste mohli chytře spravovat termíny.
Zjistěte, proč říkáme, že ClickUp je jediný nástroj , který potřebujete pro efektivní řízení projektů?
Závěr
Milník v Ganttově diagramu označuje klíčovou událost v průběhu projektových aktivit. Poskytuje přehled o časové ose projektu a umožňuje týmům efektivně dodržovat harmonogram projektu.
Přidávání milníků může být však složité, pokud používáte nástroje jako Microsoft Excel.
S projektovým softwarem, jako je ClickUp, je to však hračka.
Od vytváření úžasných Ganttových diagramů až po označování milníků v Ganttově diagramu vám vzdálený pracovní operační systém, jako je ClickUp, pomůže v každém kroku.
Zaregistrujte se ještě dnes do ClickUp (zdarma!) a snadno překonávejte milníky v Ganttově diagramu!