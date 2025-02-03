10 nejlepších softwarů pro plánování úkolů pro task manažery v roce 2025

Řízení úkolů, termínů a projektů týmu může být náročné. Čím složitější je projekt, tím obtížnější je plánování.
Ale nebojte se! Software pro plánování úkolů je tu od toho, aby vám pomohl automatizovat běžné opakující se úkoly, zavést efektivnější procesy, plánovat práce, zlepšit efektivitu týmu a zajistit, že nikdy nezmeškáte termín.
Co byste měli hledat v softwaru pro plánování úkolů?
V softwaru pro plánování úkolů hledejte funkce, které nejlépe vyhovují vašemu pracovnímu postupu. Potřebujete nástroj, který lze přizpůsobit, aby jeho možnosti nebyly omezeny pouze na jeden tým. Vyberte si nástroj, který mohou pro plánování úkolů používat marketingové, prodejní a softwarové týmy.
Zde je několik nejlepších funkcí, které byste měli hledat ve svém softwaru pro automatizaci úkolů a pracovní zátěže:
- Vytváření a přiřazování úkolů: Je snadné rychle naplánovat více úkolů a přiřadit je? Funkce automatizace jsou pro plánování úkolů zásadní, aby se snížila náročná a manuální práce.
- Vizuální časové osy projektů : Mohou týmy na první pohled pochopit své priority a závislosti? Potřebujete vizuální plánovací software, který všem poskytne přehledný pohled z ptačí perspektivy.
- Prioritizace úkolů: Který úkol je třeba řešit jako první? Funkce prioritizace jsou klíčové pro úspěšnou automatizaci pracovního zatížení, abyste zabránili přetížení nebo nedostatečnému vytížení svého týmu.
- Robustní reportování: Jak to všechno analyzovat? Nejlepší nástroje pro plánování úkolů a prací vám poskytnou vše v podrobné zprávě s jednoduchým rozpisem.
- Možnosti týmové spolupráce: Může kdokoli plánovat úkoly a budou všichni upozorněni? Nejlepší software pro plánování udržuje týmy v komunikaci a mimo e-mailové černé díry.
- Plánování úloh v reálném čase: Má váš plánovač úloh funkci drag-and-drop pro rychlou změnu a aktualizaci pracovního zatížení? Plánovače úloh v reálném čase využívají automatizaci pracovního zatížení k správnému přiřazení rychlých nebo last-minute změn s funkcemi pro řešení chyb, aby se zabránilo nereálným plánům.
Věnujte také pozornost důležitosti snadno použitelného rozhraní, škálovatelných funkcí a možností hladké integrace v pokročilém plánovači úkolů. Koneckonců, nástroj by měl vašemu týmu sedět jako ulitý, ne naopak.
10 nejlepších softwarů pro plánování úkolů, které můžete použít
1. ClickUp
S ClickUpem je správa úkolů snadnější než kdy dříve, protože obsahuje všechny funkce, které jako profesionál v oblasti plánování úkolů můžete potřebovat.
ClickUp je pokročilý nástroj pro plánování úkolů s působivými funkcemi pro vytváření, přiřazování a stanovení priorit úkolů, který byl navržen tak, aby zefektivnil váš pracovní postup.
Intuitivní plánovač úkolů této platformy vám zajistí, že budete mít vždy přehled o harmonogramu projektu, aniž byste museli přepínat mezi různými kontexty. S ClickUpem se správa složitých projektů stává stejně jednoduchou jako správa vašeho denního seznamu úkolů.
Kromě toho ClickUp nabízí spoustu šablon pro správu podniku a úkolů, což je robustní zdroj pro zvýšení produktivity vašeho týmu i přes složité plány. A díky zobrazení kalendáře ClickUp můžete vizualizovat svůj plán, úkoly a termíny, což vám umožní lépe stanovit priority vaší práce a vyhnout se spěchu na poslední chvíli.
Nejlepší funkce ClickUp
- ClickUp Úkoly v seznamu, tabuli, rámečku, kalendáři a Ganttově diagramu, v závislosti na vašem stylu práce.
- Projektoví manažeři se mohou radovat – ClickUp je dostatečně robustní, aby sloužil jako centrální koordinační bod pro celý váš tým.
- Integrované sledování času je ideální pro sledování produktivity a kontrolu, zda jsou úkoly dokončeny v odhadovaném čase.
- Hladká integrace s mnoha dalšími nástroji, takže můžete mít veškerou svou práci na jednom místě.
- Umělá inteligence se naučí vaše běžné opakující se úkoly a vytvoří pro vás tyto úkoly a podúkoly.
- Sledujte konkrétní diskuse nebo zpětnou vazbu týkající se úkolů pomocí přiřazených komentářů, aby nedošlo ke ztrátě důležitých informací.
- Šablony úkolů usnadňují plánování činností ve srovnání s jinými aplikacemi pro zvýšení produktivity.
Omezení ClickUp
- Široká škála funkcí může některé uživatele zpočátku zaskočit.
- Příležitostná zpoždění při synchronizaci v reálném čase na mobilních zařízeních
- Přizpůsobení oznámení pro jednotlivé projekty může být poněkud složité.
Ceny ClickUp
- Navždy zdarma
- Neomezený: 5 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 12 $/měsíc na uživatele
- Business Plus: 19 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 2 000 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 2 000 recenzí)
2. Hitask
Hitask nabízí jednoduché funkce plánovače úkolů v uživatelsky přívětivém balíčku. Usnadňuje spolupráci a díky němu je sofistikované plánování úkolů a sledování pokroku týmu hračkou.
Mobilní aplikace tohoto nástroje je robustní a uživatelsky přívětivá, takže můžete vytvářet úkoly i na cestách. A ať už jste kdekoli na světě, Hitask vám poskytne podporu v mnoha jazycích.
Kromě základních funkcí softwaru pro správu úkolů nabízí Hitask barevně označené úkoly a synchronizaci s Google Kalendářem, což z něj činí vizuálně atraktivní a praktickou volbu pro správu úkolů. Jeho funkce sdílení souborů v aplikaci a týmový chat podporují efektivní komunikaci, díky čemuž je snazší než kdykoli předtím získat rychlou zpětnou vazbu od vašeho týmu.
Nejlepší funkce Hitask
- Sdílené řízení úkolů a projektů usnadňuje delegování práce a udržuje všechny v obraze.
- Úkoly označené barevnými kódy jsou nejen esteticky přitažlivé, ale také usnadňují třídění a stanovení priorit, což je vizuální potěšení pro automatizaci pracovního zatížení.
- Sdílení souborů v aplikaci a funkce týmového chatu podporují efektivní komunikaci a rychlou zpětnou vazbu.
- Google Calendar Sync zajišťuje, aby vaše úkoly a termíny byly v souladu s vaším stávajícím plánem.
- Vícejazyčná podpora rozšiřuje přístupnost pro mezinárodní týmy.
Omezení Hitask
- Omezené možnosti integrace mohou omezit plynulý pracovní postup s jinými nástroji.
- Rozhraní je sice uživatelsky přívětivé, ale někomu může připadat zastaralé.
Ceny Hitask:
- Zdarma
- Podnikání: 5 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: 20 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Hitask:
- G2: 4,4/5 (90+ recenzí)
- Capterra: 4,0/5 (více než 40 recenzí)
3. Hub Planner
Hub Planner se specializuje na plánování zdrojů a sledování času.
Jako projektový manažer budete díky tomuto pokročilému plánovači úkolů snadno sledovat, kdo co dělá, kdy a jak dlouho.
Kromě svých působivých funkcí pro plánování projektů se Hub Planner podrobně zabývá analytikou a poskytuje vám informace, které vám pomohou optimalizovat správu zdrojů.
Díky funkci časového rozvrhu zjednodušuje sledování času a vykazování.
A co víc, Hub Planner je přizpůsobitelný, což znamená, že jej můžete přizpůsobit přesně podle potřeb vašeho projektu nebo týmu.
Nejlepší funkce Hub Planner
- Snadno přidělujte a spravujte zdroje a optimálně využívejte čas a dovednosti svého týmu.
- Shromažďuje a prezentuje data o alokaci vašich zdrojů a poskytuje informace pro zvýšení efektivity.
- Zjednodušuje sledování času a vytváření reportů, takže váš projektový plán zůstane na správné cestě.
- Přizpůsobitelné rozhraní vám umožňuje přizpůsobit nástroj přesně podle potřeb vašeho projektu nebo týmu.
Omezení Hub Planner
- V porovnání s jinými aplikacemi pro zvýšení produktivity je pro nové uživatele obtížnější se s ním naučit pracovat.
- Mohlo by být více integrací s oblíbenými nástroji.
- Uživatelské rozhraní by mohlo být intuitivnější.
Ceny Hub Planner
- Pro: 7 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 25 $/měsíc na uživatele
- Podnik: Pro informace o cenách kontaktujte Hub Planner.
Hodnocení a recenze Hub Planner
- G2: 4,0/5 (více než 100 recenzí)
- Capterra: 4,2/5 (více než 60 recenzí)
4. nTask
nTask je více než jen software pro plánování úkolů. Jedná se o komplexní řešení pro správu projektů, které vám zajistí vše, co potřebujete k realizaci projektu od jeho zahájení až po dokončení.
Ačkoli je vybaven působivou škálou funkcí, zůstává uživatelsky přívětivý a snadno ovladatelný, takže máte své úkoly vždy pod kontrolou.
nTask spojuje členy týmu tím, že nabízí nástroje pro spolupráci, které usnadňují efektivní týmovou práci. Pomáhá vám také udržet přehled o celkové situaci díky Ganttovým diagramům a časovým osám projektů.
Součástí balíčku je také sledování rizik a problémů, takže budete vždy připraveni řešit neočekávané překážky.
Nejlepší funkce nTask
- Navzdory bohatým funkcím je snadno ovladatelný, takže správa úkolů je bezproblémová.
- Spojte členy týmu a zefektivněte komunikaci
- Využijte sledování rizik a problémů, abyste byli připraveni čelit jakýmkoli neočekávaným překážkám ve vašem projektu.
Omezení nTask
- Ačkoli nTask poskytuje komplexní sadu nástrojů pro řízení projektů, může být pro začínající uživatele kvůli své strmé křivce učení příliš složitý.
- Jeho mobilní aplikace je ve srovnání s webovou verzí poněkud omezená z hlediska funkčnosti.
- Někteří uživatelé také zmínili absenci robustnějších funkcí pro ukládání a sdílení souborů.
Ceny nTask
- Premium: 3 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 8 $/měsíc na uživatele
- Podnikové: Podrobnosti získáte u společnosti nTask.
Hodnocení a recenze nTask
- G2: 4,4/5 (10+ recenzí)
- Capterra: 4,2/5 (více než 100 recenzí)
5. Quire
Pokud dáváte přednost čistému a přehlednému pracovnímu prostoru, Quire je pro vás tou správnou volbou. Nabízí vizuálně přitažlivé zobrazení úkolů ve stromové struktuře, což usnadňuje rozdělení velkých projektů na zvládnutelné úkoly a podúkoly.
Quire je platforma, která podporuje soustředěnou práci bez zbytečných rušivých vlivů. Je také vhodná pro ty, kteří mají rádi vizuální plánování, protože nabízí Kanban tabule pro vizuální správu úkolů.
Pro ty, kteří jsou neustále v pohybu, výkonné mobilní aplikace Quire zajistí, že budete moci spravovat své úkoly bez ohledu na to, kde se právě nacházíte.
Díky integrovaným funkcím pro spolupráci je komunikace a koordinace v týmu snadná.
Nejlepší funkce Quire
- Rozdělte složité projekty na zvládnutelné úkoly a podúkoly pomocí stromové struktury Quire.
- Kanbanové tabule nabízejí vizuální způsob sledování úkolů a řízení pracovního toku.
- Buďte produktivnější a spravujte úkoly odkudkoli díky výkonné mobilní aplikaci.
- Usnadněte komunikaci a koordinaci týmu a podpořte soudržné pracovní prostředí.
Omezení Quire
- Minimalistický design Quire, který se některým líbí, může postrádat pokročilé funkce pro složitější potřeby řízení projektů.
- Neobsahuje vestavěnou funkci sledování času, což může být nevýhodné pro týmy, které potřebují sledovat délku trvání úkolů u kritických prací.
- Uživatelé zmínili potřebu větší integrace s dalšími běžně používanými nástroji.
Ceny Quire
- Zdarma
- Profesionální: 7,65 $/měsíc na uživatele
- Premium: 13,95 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: 19,95 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Quire
- G2: 4,6/5 (více než 60 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 100 recenzí)
6. Clockify
Pro týmy, které se chtějí ponořit do detailů správy úkolů, je Clockify nástrojem první volby. Nabízí podrobné sledování času, díky čemuž můžete přesně vidět, kolik času je věnováno každému úkolu.
Clockify se neomezuje pouze na plánování úkolů a sledování času. Poskytuje také podrobné zprávy, které vám poskytnou přehled o produktivitě týmu.
K úkolům můžete také přidávat odhady času, porovnávat je se skutečně stráveným časem a identifikovat nesrovnalosti.
S Clockify máte řešení, které zajistí, že každá minuta se počítá.
Nejlepší funkce Clockify
- Zjistěte přesně, kolik času je věnováno každému úkolu, a podpořte tak transparentnost a odpovědnost.
- Získejte přehled o produktivitě týmu a pomozte identifikovat oblasti, které je třeba zlepšit.
- Identifikujte rozdíly mezi odhadovanou a skutečnou dobou dokončení úkolů.
Omezení Clockify
- Clockify se zaměřuje především na sledování času a může být nedostatečný pro ty, kteří hledají rozsáhlé funkce pro řízení projektů.
- Ačkoli nabízí četné integrace, jejich nastavení a efektivní používání může vyžadovat určitou dobu učení.
- Uživatelé také zmínili občasné potíže s desktopovou aplikací.
Ceny Clockify
- Zdarma
- Základní: 3,99 $/měsíc na uživatele
- Standard: 5,49 $/měsíc na uživatele
- Pro: 7,99 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: 11,99 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Clockify
- G2: 4,5/5 (více než 100 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 4 000 recenzí)
7. Things
Things není jen další software pro plánování úkolů, je to pomocník pro zvýšení produktivity.
Díky krásnému a přehlednému rozhraní je správa úkolů opravdovým potěšením. Ať už organizujete své denní úkoly, plánujete projekt nebo dokonce nastavujete své budoucí cíle, Things vám poskytne nástroje, díky kterým to zvládnete snadno.
Kouzlo tohoto nástroje spočívá v jeho jednoduchosti, ale jeho schopnost řídit složité projekty je působivá. Díky klíčovým funkcím, jako je Quick Find, je sledování úkolů hračkou.
Díky integraci s Kalendářem a Připomínkami už nikdy nezmeškáte žádný termín. Díky analýze přirozeného jazyka je vytváření pokročilých úkolů stejně snadné jako psaní věty.
Nejlepší funkce Things
- Upřednostňuje použitelnost a estetiku, díky čemuž je správa úkolů radostí.
- Vyřizujte své rutinní úkoly rychle a bez námahy.
- Mějte přehled o termínech a nikdy nezmeškejte žádný úkol díky integraci kalendáře a připomínek.
- Vytváření úkolů je stejně snadné jako psaní věty, což zvyšuje použitelnost.
Omezení Things
- Things je exkluzivní aplikace pro macOS a iOS, což omezuje pohodlný a rychlý přístup pro uživatele jiných platforem.
- Chybí mu také klíčové funkce pro spolupráci, což může být nevýhodou pro projektové manažery, kteří se snaží automatizovat zdlouhavé úkoly.
- Žádný vestavěný kalendářový náhled
Ceny Things
Aplikace stojí 9,99 $.
Hodnocení a recenze Things
- G2: 4,3/5 (19 recenzí)
- Capterra: 4,9/5 (106 recenzí)
8. Microsoft To Do
Microsoft To Do je dokonalou kombinací jednoduchosti a výkonu. Tento plánovač úkolů pro Windows byl navržen tak, aby vám pomohl organizovat vaše úkoly a povinnosti přímočaře a efektivně.
To Do nabízí intuitivní způsob, jak si sepsat úkoly a označit je jako splněné, a hladce se integruje s ostatními aplikacemi Microsoft System Center, čímž vytváří plynulý pracovní postup. Tento plánovací nástroj pro Windows má chytrý denní plánovač, který poskytuje inteligentní a personalizovaný seznam denních úkolů.
Kromě toho můžete vytvářet sdílené seznamy pro společné úkoly, což usnadňuje koordinaci s ostatními.
A pro ty, kteří mají hodně práce, zajistí připomenutí a termíny v aplikaci Microsoft To-Do hladký průběh všech úkolů.
Nejlepší funkce aplikace Microsoft To Do
- Synchronizujte své úkoly napříč sadou nástrojů Microsoftu a vytvořte plynulý pracovní postup mezi softwarem pro plánování úkolů Windows a zbytkem vaší digitální sady nástrojů.
- Poskytuje inteligentní a personalizovaný seznam úkolů na daný den.
- Koordinujte s ostatními a udržujte všechny na stejné vlně.
Omezení aplikace Microsoft To Do
- Omezené funkce pro komplexní řízení projektů
- Ve srovnání s pokročilými plánovači úkolů není k dispozici možnost závislostí úkolů.
- Na rozdíl od některých podnikových plánovačů úkolů nemusí být tento nástroj dostatečně robustní pro větší týmy.
Ceny Microsoft To Do
- Zdarma
Hodnocení a recenze aplikace Microsoft To Do
- G2: 4,4/5 (více než 50 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 2700 recenzí)
9. TimeHero
TimeHero má za cíl automatizovat plánování úkolů. Využívá inteligentní algoritmy k plánování vašich úkolů podle událostí v kalendáři, abyste mohli svůj den využít na maximum.
S TimeHero se nemusíte starat o ruční plánování úkolů; stačí zadat, co je třeba udělat, a software pro plánování úkolů se postará o zbytek. Jeho šablony projektů vám ušetří práci s nastavováním podobných projektů od nuly.
Jeho technologie předpovědí vás také upozorní na zmeškané termíny, což vám umožní odpovídajícím způsobem upravit plánovač úkolů.
Díky integraci s oblíbenými nástroji je TimeHero skvělým doplňkem vaší stávající sady nástrojů pro zvýšení produktivity.
Nejlepší funkce TimeHero
- Využívá inteligentní algoritmy k plánování opakujících se úkolů podle událostí v kalendáři a automatizaci procesů.
- Ušetřete čas tím, že nebudete muset podobné projekty nastavovat od začátku.
- Spolehlivé a praktické upozornění vám připomene potenciální zmeškané termíny, takže můžete svůj plán odpovídajícím způsobem upravit.
Omezení TimeHero
- Funkce plánovače umělé inteligence v TimeHero je sice inovativní, ale někdy může způsobit konflikty v plánování.
- Jeho rozhraní může být pro některé uživatele příliš složité.
- Podle zpětné vazby od uživatelů je potřeba více přizpůsobitelných funkcí pro vytváření reportů.
Ceny TimeHero
- Základní: 4,60 $/měsíc na uživatele
- Profesionální: 10 $/měsíc na uživatele
- Premium: 22 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze TimeHero
- G2: 4,6/5 (10+ recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 20 recenzí)
10. Infolio
Infolio posouvá plánování úkolů na vyšší úroveň tím, že jej transformuje do komplexního digitálního pracovního prostoru.
S Infolio můžete spravovat složité úkoly, spolupracovat na projektech, vést diskuse a dokonce vytvářet působivé vizuální prezentace – vše na jednom místě. Tento holistický přístup k řízení úkolů z něj činí ideální volbu pro týmy, které hledají jednotnou platformu pro ukládání informací o svých projektech.
Jeho digitální tabule jsou ideální pro brainstormingové sezení nebo vizuální znázornění nápadů. Díky možnosti vytvářet vizuální prezentace projektů je sdílení pokroku projektu se zainteresovanými stranami hračkou.
Infolio je více než jen nástroj pro plánování úkolů; je to kompletní řídicí centrum projektů.
Nejlepší funkce Infolio
- Komplexní správa úkolů s vlastními poli vám poskytuje flexibilitu při kategorizaci naplánovaných úkolů.
- Funkce týmové spolupráce a chatu podporují komunikaci v reálném čase a týmovou práci při plánování úkolů v podniku.
- Projektové prostory nabízejí centralizované umístění všech informací o plánovači úkolů, což podporuje organizaci.
- Digitální tabule nabízejí platformu pro brainstorming a vizuální znázornění nápadů.
- Schopnost vytvářet vizuální prezentace projektů může být užitečná při sdílení pokroku nebo výsledků se zainteresovanými stranami.
Omezení Infolio
- Omezený počet integrací může při použití s jinými nástroji vyžadovat další ruční práci.
- Mohlo by být užitečné mít více možností filtrování úkolů pro lepší organizaci úkolů.
- Chybějící nativní funkce sledování času znamená, že budete potřebovat samostatný nástroj pro správu času.
Ceny Infolio
- Standard: Zdarma
- Profesionální: 4,99 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Infolio
- G2: 4,5/5 (více než 15 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 20 recenzí)
ClickUp – nejlepší volba pro plánování úkolů pro váš tým
Při výběru nejlepšího softwaru pro plánování úkolů jde o to najít správnou kombinaci funkcí a použitelnosti, která vyhovuje potřebám vašeho týmu. Od komplexních funkcí plánovače úkolů ClickUp po uživatelsky přívětivé rozhraní Microsoft To-Do – vaše konečná volba závisí na vašich jedinečných požadavcích na software pro automatizaci pracovního zatížení.
Chcete se dozvědět více? Podívejte se na funkce ClickUp Task a zjistěte, jak se zobrazení kalendáře může stát nedílnou součástí vašeho každodenního pracovního postupu. Cílem není pouze automatizace složitých úkolů, ale také zefektivnění, zjednodušení a zvýšení produktivity vašeho pracovního procesu.
Zjistěte, jak může ClickUp změnit váš přístup k řízení projektů.