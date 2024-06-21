11 bezplatných šablon pro správu úkolů v ClickUp a Excel

{ „@context“: „http://schema. org“, „@type“: „FAQPage“, „mainEntity“: [ { „@type“: „Question“, „name“: „Co je šablona pro správu úkolů?“, "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "Šablona pro správu úkolů je dokument, který umožňuje jednotlivcům nebo týmům plánovat, stanovovat priority a sledovat konkrétní úkoly. Šablony obvykle obsahují funkce, jako jsou termíny splnění, přidělené osoby a procenta dokončení, které vám pomohou udržet pořádek a držet se plánu vašich projektů. " } } ] }
Řízení projektů je složitá záležitost. Musíte sestavit správný tým, naplánovat účinnou strategii a najít správné nástroje pro danou práci.
I když však máte všechny tyto prvky k dispozici, stále se může něco pokazit.
Kdo za to může? Špatná správa úkolů. Bez řádné organizace na úrovni úkolů mohou i ty nejlepší plány selhat a nesplnit očekávání.
K tomu slouží šablony pro správu úkolů. Poskytují snadný způsob, jak organizovat a prioritizovat úkoly, a zajišťují, že vám nic nebrání v dokonalém řízení projektů.
Od jednoduchých plánovačů denních úkolů až po komplexní kanbanové tabule – určitě najdete šablonu, která perfektně vyhovuje vám nebo vašemu týmu. V tomto článku vám představíme 11 našich oblíbených bezplatných šablon pro správu úkolů, které vám pomohou zefektivnit pracovní postupy a optimalizovat produktivitu. Tak pojďme na to!
Co je šablona pro správu úkolů?
Šablona pro správu úkolů je dokument, který umožňuje jednotlivcům nebo týmům plánovat, stanovovat priority a sledovat konkrétní úkoly. Šablony obvykle obsahují funkce, jako jsou termíny splnění, přidělené osoby a procenta dokončení, které vám pomohou udržet pořádek a držet se plánu vašich projektů.
Šablony pro správu úkolů obvykle obsahují také více zobrazení. Mohou například obsahovat zobrazení kanbanové tabule, aby týmy mohly snadno vizualizovat, v jaké fázi pracovního postupu se každý úkol nachází. Kromě toho mohou obsahovat Ganttův diagram, aby týmy mohly vidět nadcházející termíny dokončení a podle toho plánovat své dny a týdny.
Na rozdíl od šablony pro správu projektů, která se zaměřuje na širší obchodní výsledky a cíle, se šablona pro správu úkolů zaměřuje výhradně na konkrétní úkoly, které tvoří tyto větší projekty. Z tohoto důvodu jsou šablony pro správu úkolů navrženy tak, aby v konečném důsledku pomáhaly týmům dokončit jakýkoli úkol, který jim byl přidělen.
Co dělá šablonu pro správu úkolů dobrou?
Dobrá šablona pro správu úkolů je přehledná a umožňuje uživatelům rychle najít to, co potřebují, aniž by je rozptyloval nepořádek. Toho lze dosáhnout díky chytrému designu a několika možnostem zobrazení, které zdůrazňují různé části dokumentu.
Měla by být také flexibilní a umožňovat uživatelům přizpůsobit dokument svým individuálním potřebám. To znamená, že bez ohledu na to, zda plánujete projekt pro celou společnost nebo jen svůj nejproduktivnější úterý, tato šablona vám pomůže dosáhnout vašich cílů.
A v neposlední řadě by to mělo být pohodlné. Nikdo nechce trávit spoustu času vyplňováním plánovacího dokumentu. Dobrá šablona by měla umožňovat inteligentní import dat z jakéhokoli softwaru pro správu úkolů, který používáte.
Díky tomu můžete trávit méně času optimalizací šablony a více času prací, odpočinkem nebo prostě tím, že jste sami sebou.
11 bezplatných šablon pro správu úkolů
Pokud hledáte bezplatný a dokonalý způsob, jak sledovat všechny své úkoly a projekty, podívejte se na těchto 11 bezplatných šablon pro správu úkolů od ClickUp a Excel.
1. Šablona pro správu úkolů ClickUp
Lepší správa úkolů je něco, co by se hodilo každému týmu. I když si myslíte, že váš tým již odvádí dobrou práci, vždy existuje prostor pro zlepšení týmové spolupráce, synergie a správy času.
Pro týmy, které chtějí posunout správu úkolů na vyšší úroveň, je šablona ClickUp Task Management Template ideálním řešením. Tato šablona obsahuje všechny funkce, které potřebujete k udržení pořádku a přehledu o úkolech, které vám pomohou dosáhnout cílů projektu, na kterém pracujete.
Tato šablona obsahuje předem připravená vlastní pole, takže na první pohled uvidíte, kdo je za daný úkol zodpovědný a kdy má být splněn. Navíc organizuje úkoly projektu do tří hlavních seznamů – Akční položky, Nápady a Backlog – takže můžete flexibilně najít informace, které hledáte.
Skutečná síla této šablony však spočívá v jejích různých zobrazeních. Vložte do této šablony data a automaticky je uspořádejte podle priority, oddělení nebo stavu úkolu. Tímto způsobem můžete tento dokument snadno použít tak, jak je to pro vás a váš tým nejužitečnější.
Šablona pro správu úkolů ClickUp je ideální pro týmy všech velikostí, které chtějí zůstat organizované a zároveň zvládat své pracovní zatížení. Začněte ještě dnes na níže uvedeném odkazu!
📮 ClickUp Insight: 92 % znalostních pracovníků riskuje ztrátu důležitých rozhodnutí roztroušených v chatu, e-mailech a tabulkách. Bez jednotného systému pro zaznamenávání a sledování rozhodnutí se důležité obchodní informace ztrácejí v digitálním šumu. S funkcemi správy úkolů ClickUp se o to už nikdy nebudete muset starat. Vytvářejte úkoly z chatu, komentářů k úkolům, dokumentů a e-mailů jediným kliknutím!
2. Šablona pro správu úkolů podle oddělení od ClickUp
Máte potíže s organizací při realizaci meziresortních iniciativ?
Při spolupráci více oddělení nebo týmů na jednom cíli může být udržování pořádku velmi náročné, ale naše šablona pro správu úkolů podle oddělení od ClickUp vám s tím může pomoci.
Tato šablona organizuje všechny vaše úkoly podle oddělení, které je má za úkol splnit. Nejenže můžete vidět, které úkoly jsou právě v procesu, ale také získáte informace jako termíny dokončení, úrovně priority nebo procento dokončení.
Už nikdy nedostanete zprávy s dotazem, kdo má na starosti jaký úkol a kdy ho lze očekávat. Tento dokument poskytuje všem přehled o tom, co se děje v celém vašem projektovém týmu.
Není na čase, aby vaše oddělení dostalo tolik potřebnou organizační pomoc? Stáhněte si tuto šablonu ještě dnes a začněte.
3. Šablona pro správu úkolů podle priority od ClickUp
V každé organizaci se najednou provádí stovky nebo tisíce úkolů.
Některé úkoly budou nevyhnutelně důležitější než jiné. Například přidání životopisů zaměstnanců na váš web může být milým gestem, ale je to méně důležité než dokončení přípravy uvedení nového produktu na trh.
Pokud chcete zajistit, aby váš tým pracoval na nejdůležitějších úkolech, stáhněte si šablonu ClickUp pro správu úkolů podle priority. Tato šablona vám umožní zobrazit všechny otevřené úkoly vašeho týmu seřazené podle úrovně priority.
Díky tomuto zobrazení můžete zajistit, že členové týmu budou vždy upřednostňovat nejdůležitější úkoly. Tímto způsobem můžete vy nebo členové vašeho týmu proaktivně předcházet překážkám a dokončit důležité projekty včas.
4. Šablona tabule pro správu úkolů ClickUp
Zjistili jste, že mnoho vašich úkolů vyžaduje intenzivní spolupráci?
Pokud ano, šablona ClickUp Task Management Board Template je určena právě pro vás. Tato šablona má klasický design kanbanové tabule, díky čemuž mohou týmy snadno vizualizovat, v jaké fázi pracovního postupu se jednotlivé úkoly skutečně nacházejí.
Zobrazení tabule také výrazně usnadňuje spolupráci s ostatními zúčastněnými stranami a přidávání poznámek nebo popisů ke každému úkolu. Navíc je plně přizpůsobitelné, takže jej můžete přizpůsobit svému pracovnímu postupu.
Pouhými několika stisky kláves můžete ke každému úkolu přidat termíny, přiřazené osoby a popisy, aby projekty zůstaly organizované a postupovaly vpřed.
Můžete také přidat předpokládaný čas do dokončení, aby si lidé mohli vybrat úkoly na základě času, který jim ještě zbývá v daný den. To vám pomůže urychlit projekty a udržet všechny v práci.
5. Šablona kalendáře pro správu úkolů ClickUp
Máte potíže zapamatovat si, kdy jsou určité úkoly splatné? Je časové řízení dovednost, kterou prostě nemůžete zvládnout?
Pokud ano, pak potřebujete šablonu kalendáře pro správu úkolů ClickUp. Tato šablona vám umožní naplánovat si úkoly v kalendářovém formátu, abyste snadno viděli, kdy je každý úkol splatný.
Tento pohled výrazně usnadňuje správu pracovního vytížení a výstupů členů týmu, což umožňuje rychlejší dokončení projektů. Pomáhá také manažerům včas odhalit potenciální překážky, například pokud je několik důležitých úkolů splatných ve stejný den.
Kalendářové zobrazení vám také umožňuje efektivněji plánovat svůj vlastní rozvrh. Pokud víte, že projekt A má být dokončen na konci měsíce, můžete zajistit, aby bylo vše připraveno tak, aby projekt B mohl začít, jakmile bude projekt A dokončen.
Nejlepší na tom je, že pokud již používáte ekosystém ClickUp, vaše informace lze automaticky importovat do tohoto praktického kalendáře.
6. Šablona ClickUp pro jednoduchou správu úkolů
Pro mnoho z nás je udržování přehledu o našich úkolech plnohodnotnou prací, která zabírá mnohem více času, než by se nám pravděpodobně líbilo.
Nejde jen o práci. Všichni si musíme pamatovat schůzky, narozeniny a mnoho dalšího.
Pokud trávíte příliš mnoho času přemýšlením o tom, co máte dnes udělat, měli byste zkusit šablonu ClickUp Simple Task Management Template.
Tato šablona usnadňuje vytvoření komplexního a intuitivního organizačního systému, který sleduje vaše denní úkoly a cíle.
Nabízí různé zobrazení, jako je zobrazení seznamu, tabule a dokumentu, které vám poskytují flexibilitu při strukturování úkolů způsobem, který nejlépe vyhovuje vašemu pracovnímu postupu.
Tato šablona také obsahuje výkonné možnosti přizpůsobení, které vám umožňují přidávat pole, stanovovat priority úkolů a dokonce nastavovat připomenutí. S šablonou pro správu úkolů ClickUp můžete snadno strukturovat svůj den a mít přehled o tom, co je třeba udělat – bez ohledu na to, jak velké nebo malé to může být.
7. Šablona pro správu úkolů ClickUp Status
Představte si následující situaci: Máte dlouhý seznam úkolů, které musíte splnit, ale nevíte, co už jste udělali a co ještě zbývá. Aby toho nebylo málo, zdá se, že seznam se neustále rozšiřuje, ať se snažíte sebevíc ho zkrátit.
Pokud vám to zní povědomě, pak potřebujete šablonu pro správu úkolů Status od ClickUp. Tato šablona uchovává vaše denní úkoly v přehledné kanbanové tabuli. Snadno uvidíte, co jste již zahájili, co jste dokončili a co ještě zbývá udělat.
A co víc, pokud již máte úkoly nastavené v ClickUp, nemusíte v této šabloně zadávat data znovu. Stačí přidat zobrazení a ClickUp importuje všechna data z vašich stávajících úkolů.
S touto šablonou můžete snadno rozlišit mezi úkoly, které musíte udělat, a úkoly, které chcete udělat, takže nikdy nezapomenete na nic, co musíte dnes bezpodmínečně stihnout. Stáhněte si tuto šablonu ještě dnes a neorganizovanost se stane minulostí.
8. Šablona pro správu denních úkolů ClickUp
Přáli jste si někdy, abyste mohli efektivněji plánovat své dny a týdny? Šablona ClickUp pro správu denních úkolů byla navržena právě s tímto cílem.
Místo neustálého přecházení mezi papírovým diářem, poznámkami s úkoly a kalendářem můžete vše centralizovat v tomto snadno použitelném denním plánovači. Použijte jej k plánování a koordinaci svého času s místy pro každý nový úkol, událost nebo schůzku ve vašem dni.
Díky přehlednému formátu můžete kriticky zhodnotit své časové závazky a rozhodnout se, zda máte příliš mnoho povinností na to, abyste všechny splnili. Tento plánovač je také nezbytný pro to, abyste si pamatovali všechny drobnosti, které máte na mysli.
Už nikdy nebudete mít problémy se spánkem kvůli zmeškané schůzce u lékaře nebo zapomenutým narozeninám přítele. Díky těmto již zaznamenaným událostem se můžete probudit, zkontrolovat svůj plánovač a včas dokončit vše, co potřebujete. Váš plánovač může také sledovat další dokumenty, které vám pomáhají udržovat pořádek ve vašem životě.
Můžete například přidat odkaz na dokument pro správu úkolů ve vaší e-mailové schránce, abyste na něj mohli kliknout během času, který jste si vyhradili pro odpovídání na e-maily. Váš plánovač nemusí sloužit pouze pro důležité úkoly a schůzky.
Může vám také pomoci najít si čas na koníčky a zvyky, které vás baví. Například si do svého plánovače zapište čas na každodenní cvičení, meditaci nebo jen relaxační koupel ve vaně.
Tato šablona také obsahuje výkonné možnosti přizpůsobení, jako jsou opakující se úkoly a konkrétní termíny, což vám umožní snadno si naplánovat den. To znamená méně času stráveného plánováním a více času na práci. Pokud tedy chcete z každého dne vytěžit maximum, je tato šablona přesně to, co potřebujete. Začněte na odkazu níže.
9. Šablona seznamu úkolů projektu ClickUp
Šablona seznamu úkolů ClickUp poskytuje organizovanou platformu pro sledování všech vašich úkolů na jednom místě. Tato šablona, kterou lze snadno přizpůsobit vašemu konkrétnímu pracovnímu postupu, zobrazuje nejen komplexní seznam vašich úkolů, ale také váš pokrok u každého z nich.
Na první pohled uvidíte, kdo je zodpovědný za jaký úkol a kdy má být dokončen. Tato šablona rozděluje úkoly do kategorií Akční položky, Nápady a Backlog, což usnadňuje orientaci v úkolech. Šablona také nabízí několik možností zobrazení, takže můžete úkoly organizovat podle priority, oddělení nebo stavu úkolu.
Tato šablona je ideální pro týmy a jednotlivce, kteří usilují o efektivitu a organizovanou správu úkolů. Díky integraci s ClickUp nemusíte zadávat data dvakrát, což vám ušetří drahocenný čas. Šablona seznamu úkolů ClickUp je perfektním nástrojem pro sledování úkolů a efektivní dosahování cílů projektu.
10. Šablona organizátoru úkolů Microsoft Excel
Někteří lidé potřebují mít vše zorganizované, ale nechtějí do svého života zavádět zcela nový systém. Již používají deset různých platforem a nemají zájem o jedenáctou.
Pro tyto lidi je skvělou volbou tato šablona Microsoft Task Tracking Template z Excelu. Umožňuje vám vytvořit komplexní seznam úkolů, které potřebujete udělat, a to vše v známém prostředí Excelu.
Tato šablona Excelu je skvělou volbou pro všechny, kteří umí pracovat s Excelem a nechtějí investovat čas do komplexnějšího systému pro správu úkolů. Možná není nijak krásná, ale obsahuje všechny základní funkce, jako je přizpůsobitelný seznam úkolů, termíny splnění a procento dokončení. Je zde dokonce i místo pro poznámky, kam můžete vložit důležité odkazy, data zahájení nebo rozpočet projektu.
Navíc můžete tuto šablonu pro sledování úkolů snadno přizpůsobit svým konkrétním potřebám. Ať už sledujete úkoly pro jeden projekt nebo celou organizaci, tento dokument vám pomůže udržet si náskok.
Pokud tedy chcete spravovat své úkoly v rámci ekosystému Office, je pro vás šablona pro sledování úkolů v Excelu ideálním řešením.
11. Šablona Excel pro správu denních úkolů
Udržet se každý den na správné cestě je samo o sobě umění. Mnozí z nás mají spoustu úkolů, které vyžadují naši pozornost, takže jejich sledování a včasné dokončení vyžaduje trochu organizace.
Pokud hledáte jednoduchý způsob, jak si zorganizovat své dny, stačí se podívat na šablonu pro správu denních úkolů z Microsoft Excel. Tato šablona seznamu úkolů projektu vám umožní zobrazit a zorganizovat vaše denní úkoly v jednoduchém, snadno čitelném formátu. Tímto způsobem můžete sledovat termíny a stanovovat priority ve svém seznamu úkolů, aby vám nic neuniklo.
Další užitečnou funkcí této bezplatné šablony je automatické zvýraznění všech úkolů, které mají být splněny dnes. Tyto zvýrazněné položky jsou snadno viditelné, takže vám nikdy neunikne nic, co je třeba udělat co nejdříve. Tato funkce možná nemá velký význam, pokud máte poměrně klidný život (máte štěstí), ale může být záchranou, pokud se zdá, že počet vašich úkolů neustále roste.
Nejste si jisti, zda jsou šablony Excel pro správu úkolů pro vás to pravé? Pak se podívejte na náš průvodce alternativami Excelu a najděte něco, co vám bude více vyhovovat.
Spravujte úkoly projektu pomocí šablon pro sledování úkolů
Šablony pro správu úkolů jsou skvělým způsobem, jak udržet pořádek a zajistit, že své úkoly splníte s předstihem. Bez ohledu na to, jaký typ projektového týmu máte, pravděpodobně existuje šablona pro správu úkolů, která vám pomůže zefektivnit pracovní postupy, spravovat projektové úkoly a optimalizovat produktivitu.
Pokud vaše firma hledá snadný způsob, jak zlepšit správu úkolů ve svých pracovních postupech, ClickUp je tou správnou volbou. Naše funkce pro správu úkolů vám umožňují více než jen přístup k našim předem připraveným šablonám.
Můžete také použít ClickApps k přizpůsobení svého prostředí, přidání značek a podúkolů nebo dokonce ke zlepšení spolupráce pomocí komentářů v reálném čase.
S ClickUpem nemusí být správa úkolů tak náročná. Přihlaste se ještě dnes k bezplatnému účtu a uvidíte, jaký rozdíl může pro vaši firmu znamenát trochu organizace.
Přejeme vám příjemnou organizaci! 🎉