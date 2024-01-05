Trello vs. ClickUp: Který nástroj pro správu projektů bude v roce 2025 fungovat nejlépe?

Zeptejte se projektového manažera a ten vám řekne, že řízení projektu je jako snažit se vyřešit několik Rubikových kostek najednou.
V úvahu je třeba vzít mnoho faktorů. Jedním z faktorů, který může rozhodnout o úspěchu projektu nebo jeho katastrofálním neúspěchu, je však váš software pro správu projektů.
S tolika řešeními, která vám pomohou spravovat vaše úkoly a projekty, od jednoduchých aplikací pro správu úkolů až po platformy bez nutnosti programování, které si můžete sami sestavit, jsou možnosti nekonečné. Výběr toho správného je složitý a v sázce je mnoho.
Pomůžeme vám rozhodnout, který nástroj pro správu projektů je v roce 2024 nejlepší.
Za tímto účelem jsme porovnali dva lídry na trhu – Trello a ClickUp.
Projdeme si vše od jejich funkcí po ceny a veřejné recenze na platformách jako Reddit – to vše proto, abyste si mohli udělat upřímný obrázek o obou nástrojích pro správu projektů a vybrat si ten, který vám nejlépe vyhovuje.
Co je ClickUp?
ClickUp je přizpůsobitelná platforma pro spolupráci, správu projektů a správu pracovního prostoru. Díky rozsáhlým funkcím, jako je sledování úkolů, stanovení cílů, úprava dokumentů, wiki a CRM funkce, nabízí projektovým manažerům vše, co potřebují, v jednom nástroji.
Tato komplexní softwarová platforma pro zvýšení produktivity má několik využití pro profesionály ve všech oborech: brainstorming nápadů, spolupráce s kolegy, vytváření dokumentů a prezentací, sledování postupu projektů a další.
ClickUp je jedním z nejvíce kolaborativních a přizpůsobitelných nástrojů na trhu, který je dostatečně flexibilní, aby vyhovoval všem rámcům pro správu projektů.
Od jednoduchých funkcí, jako jsou Kanban tabule, správa úkolů a sledování času, až po pokročilou automatizaci, integrované pracovní postupy a aplikace založené na genAI, platforma nabízí mnoho funkcí, které usnadňují správu projektů.
Funkce ClickUp
Podívejme se na některé z nejlepších funkcí ClickUp pro správu projektů a na to, jak vám pomáhají dobře spravovat vaše cíle, úkoly a zdroje.
Kanbanové tabule
Kanban patří mezi nejstarší a nejoblíbenější rámce pro správu projektů. Je jednoduchý na používání a snadno se přizpůsobuje. A co je nejdůležitější, pomáhá vám vizualizovat celý projekt na jedné obrazovce, což výrazně usnadňuje sledování pokroku.
ClickUp nabízí Kanban tabule již ve svém bezplatném tarifu. Zobrazení obsahuje funkce jako vlastní skupiny (kde můžete zobrazit své úkoly podle skupin, jako je přiřazená osoba, termín splnění a další), drag-and-drop (pro přesun úkolů mezi sloupci) a Everything View (dashboard pro zobrazení všech tabulek na jednom místě).
Automatizace
Jednou z mnoha výhod používání softwaru pro správu projektů je úspora času. Nástroje jako ClickUp vám umožňují eliminovat zbytečnou práci automatizací opakujících se úkolů, ať už se jedná o aktualizace stavu, připomenutí termínů nebo předávání projektů. ClickUp nabízí více než 100 automatizací, takže se týmy mohou soustředit na úkoly, které posouvají věci kupředu.
Díky více než 50 spouštěčům a vysoké míře přizpůsobení můžete vytvořit automatizované pracovní postupy během několika minut. Navíc ClickUp AI nabízí funkce, jako jsou souhrny úkolů a vytváření podúkolů, které zefektivňují správu projektů, aniž byste museli hnout prstem.
Správa úkolů
Správa úkolů v ClickUp vyhovuje jak organizačním, tak kolaboračním potřebám. Vytvářejte podúkoly, abyste rozdělili větší úkoly na zvládnutelné kroky; použijte vlastní pole k přidání relevantních informací o úkolu; nechte se kontrolními seznamy vést k dosažení svých cílů; použijte vlastní stavy k aktualizaci postupu úkolů; a použijte filtry k zobrazení úkolů tak, jak chcete.
Kromě toho funkce ClickUp pro spolupráci, jako je nahrávání videa, komentáře a ClickUp Chat, usnadňují všem uživatelům zůstat na stejné vlně.
Konečně mohou vlastníci projektů lépe přidělovat zdroje tím, že vyhodnocují časové plány a priority pomocí funkcí ClickUp pro sledování času a označování závislostí.
Ceny ClickUp
- Navždy zdarma
- Neomezený: 7 $/měsíc na uživatele
- Business: 12 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
- ClickUp AI je k dispozici ve všech placených tarifech za 5 $ za člena pracovního prostoru měsíčně.
Co je Trello?
Trello je nástroj pro správu projektů vytvořený pro týmy, které nedají dopustit na Kanban tabule. V roce 2017 jej koupila společnost Atlassian, která je známá tím, že vytváří další softwarové balíčky pro spolupráci, jako jsou Atlas, JIRA a Confluence.
Trello je nejvhodnější pro malé týmy a freelancery a je známé svým intuitivním rozhraním a jednoduchým sledováním úkolů.
Mezi klíčové funkce Trella patří zobrazení (pro zobrazení vašich projektů jako časové osy, tabule, kalendáře atd.), šablony (pro vše od uvedení produktu na trh a sledování potenciálních zákazníků až po koupi domu) a Power-ups (pluginy pro propojení Trella s jinými nástroji).
Funkce Trello
Podívejme se blíže na některé oblíbené funkce Trella a na to, jak pomáhají projektovým manažerům zjednodušit správu úkolů a udržet projekty na správné cestě.
Tabule Trello
Tabule jsou základní funkcí Trella a lze je použít k vytváření projektů ve stylu Kanban. Obsahují tři hlavní bloky: tabule pro přehled o celém projektu, seznamy pro skupinu souvisejících úkolů a karty s podrobnostmi o jednotlivých úkolech.
Nejjednodušší šablona Kanban tabule v Trello Tabule jsou „To Do“ (Úkoly), „Doing“ (Probíhá) a „Done“ (Hotovo), které vám pomáhají sledovat různé fáze úkolů v projektu. Karty úkolů můžete přetahovat do jednotlivých seznamů podle toho, jak úkol postupuje. K každému úkolu můžete také přidat termíny, popisy, přílohy a členy.
Butler Automation
Stejně jako ClickUp, i Trello obsahuje automatizační nástroj bez nutnosti programování s názvem Butler. Umožňuje uživatelům vytvářet vlastní pravidla pro provádění určitých akcí, jako je přesunutí karty úkolu do jiného seznamu a přiřazení ji uživateli.
Butler může také integrovat Trello s jinými aplikacemi, jako je Slack nebo e-mail. Pokud chcete automatizaci spouštět ručně, můžete vytvořit tlačítko a přidat ho do karty úkolu. Po kliknutí tlačítko spustí vlastní automatizaci.
Správa úkolů
Správa úkolů v Trello je podobná práci s aplikací pro seznam úkolů. Do seznamu přidáváte úkoly, nastavujete priority pro každý úkol, přidáváte štítky podle potřeby a pomocí funkce komentářů informujete členy týmu o postupu úkolu.
Své úkoly můžete také zobrazit různými způsoby, a to pomocí zobrazení Kalendář, Mapa nebo Tabulka.
Ceny Trello
- Zdarma
- Standard: 5 $/měsíc na uživatele
- Premium: 10 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: 17,50 $/měsíc na uživatele
ClickUp vs. Trello: Porovnání funkcí
Než porovnáme funkce ClickUp a Trello, zde je stručný přehled toho, v čem každý nástroj vyniká.
ClickUp je nejznámější pro
- Pokročilá správa úkolů: ClickUp nabízí rozsáhlé funkce pro správu úkolů, jako jsou úkoly, podúkoly, kontrolní seznamy, plánování úkolů a agilní metodiky.
- Přizpůsobitelné projektové panely: Svůj panel si můžete přizpůsobit pomocí více než 50 widgetů, jako jsou grafy, sprinty a další, abyste získali podrobné informace o různých složitých projektech.
- Nástroje pro spolupráci v reálném čase: V ClickUp můžete komunikovat prostřednictvím několika kanálů, včetně komentářů k úkolům, e-mailů, videoklipů a okamžitého chatu.
- Reporting a sledování cílů: ClickUp Goals umožňuje projektovým manažerům nastavit týdenní cíle, OKR a sprintové cykly pro měření pokroku.
- Nástroje pro správu zdrojů: Funkce jako sledování času a závislosti úkolů umožňují projektovým týmům odhadnout délku trvání úkolů a podle toho přidělit zdroje.
- Integrované pracovní postupy a automatizace: ClickUp obsahuje více než 100 integrovaných pracovních postupů a automatizací pro zpracování opakujících se úkolů, jako je změna stavu úkolů, přiřazování úkolů a další.
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 9 200 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 3 900 recenzí)
Trello je nejznámější pro:
- Kanbanové tabule: Díky snadno použitelným tabulkám s funkcí drag-and-drop mohou i začátečníci snadno vytvářet kanbanové tabule a sledovat projekty.
- Snadná správa úkolů: Funkce Trella, jako jsou seznamy a karty, usnadňují organizaci úkolů a sledování jejich postupu.
- Automatizace a pluginy: Butler od Trello usnadňuje uživatelům vytváření vlastních funkcí a integraci Trello s dalšími pracovními a týmovými aplikacemi, jako jsou Gmail, Slack a další.
- Přehlednost pracovních postupů: V placených tarifech mohou uživatelé využívat sbírky tabulek k seskupování tabulek podle různých kritérií a získat tak přehled o pracovních postupech.
- Šablony: Trello obsahuje více než 100 šablon pro správu projektů pro všechny týmy a případy použití, které lze použít jako výchozí bod při vytváření nových projektů.
Hodnocení a recenze Trello
- G2: 4,4/5 (více než 13 400 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 23 000 recenzí)
Nyní se podívejme na srovnání jednotlivých funkcí ClickUp a Trello, abychom zjistili, jak si vedou v porovnání mezi sebou.
1. Kanbanové tabule
Nástroje Kanban jsou nezbytnou součástí každého softwaru pro správu projektů. ClickUp i Trello nabízejí zobrazení Kanban, i když se liší v uživatelské zkušenosti a funkčnosti.
ClickUp
ClickUp nabízí robustní funkce Kanban, jako jsou tabule, přizpůsobené zobrazení projektů a dokonce i „zobrazení všeho“ na úrovni pracovního prostoru, které zobrazuje všechny vaše projekty v jednom panelu. Můžete také použít ClickUp AI k automatickému generování tabulek Kanban se správnými sloupci a podúkoly pro vaše projekty.
Trello
Kanban Boards je výchozí zobrazení projektu v Trello, které vám umožňuje sledovat jakýkoli projekt pomocí kombinace seznamů a karet úkolů. Můžete také použít štítky k určení priority nebo stavu každého úkolu. Můžete dokonce použít sbírky tabulek k seskupení tabulek.
Který nástroj má lepší Kanban tabule: ClickUp nebo Trello?
Není o čem diskutovat – ClickUp je zde jasným vítězem, a to z několika důvodů. Má výkonného asistenta AI; Everything View vám poskytuje snadný přehled o všech vašich projektech; a co je nejdůležitější, ClickUp nabízí neomezený počet tabulek ve svém bezplatném tarifu. Trello nabízí ve svém bezplatném tarifu pouze pět tabulek.
2. Automatizace
Automatizované pracovní postupy a integrace výrazně přispívají ke zvýšení efektivity projektového týmu. Jak ClickUp, tak Trello umožňují týmům automatizovat několik akcí.
ClickUp
V ClickUp existují dva způsoby automatizace práce: pomocí vestavěné automatizace nebo pomocí ClickUp AI. Kromě vestavěné automatizace obsažené v knihovně ClickUp můžete v ClickUp vytvářet vlastní automatizaci označenou více než 50 spouštěči a akcemi. Konečně máte k dispozici integrace, které propojují ClickUp s aplikacemi třetích stran, aby automatizovaly pracovní postupy mezi aplikacemi.
Tyto automatizace můžete použít k řešení opakujících se úkolů, jako je změna stavu, přiřazování úkolů k seznamům a připomínání termínů přiděleným osobám.
Pokud potřebujete pomoc s kreativními úkoly, vyzkoušejte AI asistenta ClickUp, který je vyškolen k psaní aktualizací úkolů, generování souhrnů komentářů a dokumentů, vytváření podúkolů a dalším činnostem.
Trello
K řízení automatizací v rámci Trello můžete použít Butler by Trello. Díky funkcím, jako jsou pravidla, tlačítka a naplánované příkazy, umožňuje Butler uživatelům vytvářet vlastní automatizace pro automatizaci opakujících se úkolů, archivaci dokončených úkolů a další.
Můžete také použít Butler a Trello power-ups společně k integraci Trello s aplikacemi třetích stran, jako je Slack, e-mail a další.
ClickUp vs. Trello: Který nástroj nabízí výkonnější automatizace?
Toto kolo také vyhrává ClickUp. Existují dva hlavní důvody: jeho integrovaná knihovna automatizace pracovních postupů a generativní funkce umělé inteligence. Díky nim je automatizace v ClickUp mnohem přizpůsobivější a výkonnější než v Trello.
3. Řízení projektů
Pro lídry na trhu, jako jsou ClickUp a Trello, je laťka v oblasti funkcí pro správu projektů nastavena velmi vysoko.
Podívejme se, jak oba nástroje zefektivňují správu projektů.
ClickUp
ClickUp přistupuje ke správě úkolů způsobem „vše v jednom“ – na jedné platformě získáte rozsáhlé funkce, jako jsou podúkoly, kontrolní seznamy, sledování času a další, aniž byste potřebovali další aplikaci. ClickUp také poskytuje řadu zobrazení, jako jsou Ganttovy diagramy, Kanban, sprinty, časové osy a další vlastní zobrazení, abyste měli vždy přehled o postupu projektu.
Trello
Trello má jednodušší přístup k řízení projektů a drží se základních funkcí pro správu úkolů a rámce Kanban. Trello nabízí také různé zobrazení, jako jsou kalendáře a tabulky, ale postrádá rozsáhlou nabídku, kterou nabízí ClickUp.
ClickUp vs. Trello: Který z nich je výkonnější nástroj pro správu projektů?
Vítězem se stává – bez překvapení – ClickUp! 🥇
Důvod? Rozsáhlé funkce pro správu úkolů a schopnost podporovat různé rámce pro správu projektů, nejen Kanban.
4. Spolupráce
Většina týmů používá aplikaci pro správu projektů ke sdělování aktualizací stavu, získávání vysvětlení a řešení závislostí nebo překážek. Dobrý software pro správu projektů by měl týmům usnadňovat spolupráci – jak v reálném čase, tak asynchronně.
ClickUp
Jelikož ClickUp je kombinovaný nástroj pro správu projektů a pracovního prostoru, vyvinul se tak, že nyní nabízí řadu integrovaných komunikačních funkcí: komentáře, @zmínky, ClickUp Chat, e-mail (v rámci ClickUp!) a nativní nahrávání videoklipů. Už nikdy nebudete muset přepínat do jiné aplikace, abyste mohli poslat e-mailovou aktualizaci nebo nahrát krátké vysvětlující video!
Trello
Trello poskytuje pro každý úkol vlákno komentářů, které slouží ke sledování pokroku a sdělování aktualizací. Pro pokročilé komunikační možnosti, jako je chat, schvalování nebo hlasování, však musíte použít doplněk třetí strany.
Který nástroj byste měli zvolit pro spolupráci: ClickUp nebo Trello?
ClickUp má rozhodně více vestavěných nástrojů pro spolupráci. Trello to však téměř kompenzuje svou řadou komunikačních doplňků od třetích stran. Klíčovým slovem je zde „téměř“, protože ačkoli Trello nabízí mnoho možností, integrace nástrojů může být obtížná, nemluvě o tom, že je drahá, protože většina pluginů je placená.
ClickUp tedy vyhrává jako nástroj pro spolupráci, i když jen s mírným náskokem.
5. Reportování a analytika
Ať už sledujete OKR týmu nebo průběh sprintu, zprávy a analýzy jsou nezbytné pro měření úspěchu každého projektu.
ClickUp
ClickUp nabízí přizpůsobitelné grafy, cíle úkolů, souhrny pokroku, podmínky pravda/nepravda a další funkce, které projektovým manažerům pomáhají sledovat pokrok jejich cílů a projektů. Sledujte tyto cíle na jedné platformě pomocí přizpůsobitelných dashboardů v ClickUp.
Trello
Trello nenabízí žádné vestavěné funkce pro vytváření reportů a analýz. Můžete však integrovat nástroje třetích stran, abyste získali analýzy svých projektů.
ClickUp vs. Trello: Který nástroj je lepší pro projektové reportování?
ClickUp zde automaticky vyhrává, protože Trello nenabízí nativní funkce pro vytváření reportů.
6. Ceny
Jak se blížíme k finálnímu verdiktu v případě ClickUp vs. Trello, je čas zjistit, který nástroj nabízí lepší poměr ceny a výkonu.
Cenové plány ClickUp
- Navždy zdarma: I s bezplatným tarifem získáte přístup k neomezenému počtu kanbanových tabulek, správě sprintů, hostům, zobrazení kalendáře, chatu a nahrávání videa v aplikaci a dokumentům pro spolupráci.
- Neomezený (7 $/měsíc na uživatele): Využijte neomezené úložiště a integrace, Ganttovy diagramy, e-mail a sledování času navíc ke všem funkcím v bezplatném tarifu.
- Business (12 $/měsíc na uživatele): Vylepšete neomezený tarif o funkce včetně neomezeného počtu týmů, pokročilých přizpůsobení, časových rozvrhů, myšlenkových map a správy pracovní zátěže.
- Enterprise (ceny na vyžádání): Odemkněte podmíněnou logiku ve formulářích, neomezené vlastní role a týmové prostory s plánem Enterprise od ClickUp.
ClickUp AI je k dispozici ve všech placených tarifech za 5 $ za člena pracovního prostoru měsíčně.
Cenové plány Trello
- Navždy zdarma: Přístup k 10 tabulkám na pracovní prostor, neomezenému počtu Power-upů a úložišti a protokolu aktivit
- Standard (5 $/měsíc na uživatele): Upgradujte na pokročilé kontrolní seznamy, hosty na jedné tabuli a vlastní pole.
- Premium (10 $/měsíc na uživatele): Odemkněte pokročilé funkce, jako jsou zobrazení, sbírky tabulek a jednoduchý export dat.
- Enterprise (17,50 $/měsíc na uživatele): Využijte neomezený počet pracovních prostorů, tabule na úrovni organizace, hosty na více tabulích a oprávnění k přílohám nad rámec plánu Premium.
ClickUp vs. Trello: Kdo vyhrává? Kdo prohrává? Rozhodněte sami.
Trello je sice levnější než ClickUp, ale je důležité si uvědomit, že nabízí mnohem méně funkcí (a úložného prostoru) než ClickUp. To platí pro všechny tarify.
ClickUp také poskytuje nástroje pro správu dokumentů a týmů ve všech svých plánech, zatímco Trello funguje pouze jako nástroj pro správu projektů. Chcete-li získat přístup k dalším užitečným nástrojům, musíte si za příplatek předplatit další produkty Atlassian, jako jsou Confluence nebo JIRA.
U všech placených tarifů ClickUp získáte také nepřetržitou podporu, zatímco Trello nabízí nepřetržitou podporu pouze svým podnikovým zákazníkům.
Vezmeme-li v úvahu všechny aspekty, ClickUp vám rozhodně poskytne větší hodnotu za každou utracenou korunu. 👑
ClickUp vs. Trello na Redditu
A nyní přichází finální, nefiltrovaný test – uživatelské recenze. Co říkají uživatelé Trello a ClickUp o svých zkušenostech s těmito nástroji na Redditu? Pojďme to zjistit!
Existují srovnání založená na flexibilitě a přizpůsobitelnosti:
„Pro mě/nás je to flexibilita. Členové našeho týmu mají své vlastní preference, jak chtějí s informacemi pracovat, a ClickUp nabízí možnosti, které vyhovují téměř všem. Samozřejmě se vždy najde někdo, komu něco nevyhovuje, ale tento nástroj se opravdu blíží tomu, aby vyhovoval všem. Někdo by mohl říct, že právě proto je obtížné se ho naučit, a myslím, že to může být pravda. — Dříve jsme měli týmy na Trello, Asana, Basecamp, Flow a jen v různých dokumentech Google. ” ( Zdroj )
Hodnota za vaše peníze? Reddit upřednostňuje ClickUp:
„Jsme malá společnost zabývající se vývojem CMS a aplikací, která používá Trello> Jira> ClickUp po vyzkoušení lineárního a výškového mixu. Řekl bych, že ClickUp je z hlediska funkcí a přizpůsobení na trhu nejvýhodnější volbou.“ ( Zdroj )
Uživatelé zřejmě chtějí víc než jen Kanbanovou tabuli, a právě v tom vyniká ClickUp.
„Trello je nejlepší pro zobrazení kanban/tabule, ale to je vše, co nabízí. Za ta léta nepřidali žádné významné funkce. Většina dobrých pluginů je placená od třetích stran, zatímco u Clickupu jsou již plně integrovány. Právě jsme přešli z Trella na Clickup a celý tým je s touto změnou stoprocentně spokojen.“ ( Zdroj )
Většina uživatelů zřejmě od svých aplikací očekává více než jen správu projektů:
„Pokud nepotřebujete žádné funkce, jako jsou dokumenty, je Trello požehnáním a navíc je velmi snadné naučit nové spolupracovníky, jak jej používat. Nevýhodou, pokud se to vůbec dá považovat za problém, je nedostatek komplexnosti.“ ( Zdroj )
Zdá se, že komunita Reddit dospěla k jednomyslnému rozhodnutí: Trello splňuje všechny požadavky, pokud jde o jednoduché řízení projektů ve stylu kanban. Pro cokoli složitějšího však budete muset zvolit jiný nástroj.
ClickUp je oblíbenou alternativou Trella pro tisíce uživatelů, kteří přešli na tento nástroj v souvislosti s růstem svých podniků.
ClickUp vs. Trello: Lepší software pro správu projektů
Je čas na konečný verdikt: který nástroj pro správu projektů je nejlepší v roce 2024?
bubnování Je to ClickUp! 🌟
Ačkoli Trello existuje již delší dobu, jeho omezená použitelnost mohla vést k jeho postupné stagnaci. Moderní řízení projektů má prostě pokročilejší požadavky.
Nedostatek možností přizpůsobení také činí Trello nevhodným pro rychle rostoucí firmy a větší podniky.
ClickUp je naopak bohatý na funkce, nabízí nástroje jako přizpůsobeného asistenta s umělou inteligencí, který se přizpůsobí vaší roli, tabule a myšlenkové mapy pro brainstorming a možnost odesílat e-maily přímo z ClickUp. Díky tomu je ClickUp ideální pro vzdálené a hybridní týmy i pro kamenné kanceláře.
ClickUp je také daleko před ostatními, co se týče úspěchu zákazníků a podpory, a to díky webinářům, kurzům a nepřetržité podpoře pro všechny uživatele – ano, i pro ty, kteří mají bezplatný tarif. Tak neváhejte, vyzkoušejte ClickUp a rozlučte se s problémy při řízení projektů.