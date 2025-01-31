10 aplikací a softwarů pro budování týmů pro vzdálené týmy v roce 2025

S rozostřováním geografických hranic a pracovní dobou rozloženou napříč časovými pásmy roste potřeba udržovat tyto globální týmy v souladu a, co je nejdůležitější, aby se cítily jako součást soudržného týmu pracujícího na dálku.
Zde přichází na řadu software pro virtuální teambuildingové aktivity. Tyto platformy neslouží pouze k přidělování úkolů nebo nastavování videohovorů. Jejich cílem je podporovat skutečné vztahy, usnadňovat plynulou spolupráci a vštípit každému členovi týmu společný smysl pro účel.
Ale jak si vybrat z takového množství aplikací, které zaplavují trh? Sestavili jsme žebříček 10 nejlepších aplikací pro budování týmů, které v roce 2024 zlepší komunikaci a podpoří bezkonkurenční spolupráci vašeho týmu pracujícího na dálku. Pojďme se na to podívat!
Co byste měli hledat ve virtuální aplikaci pro budování týmů?
Výběr správných nástrojů pro budování týmu není jen o tom, vybrat si ty nejoblíbenější nebo nejnovější na trhu. Jde o to najít software pro budování týmu, který odpovídá jedinečným potřebám a pracovní kultuře vašeho týmu. Zde je podrobnější pohled na to, co byste měli upřednostnit:
- Funkce pro spolupráci: Hledejte software pro budování týmů, který nabízí funkce jako editace v reálném čase, brainstormingové tabule a správu úkolů pro více uživatelů. Tyto funkce nejen usnadňují práci, ale také vytvářejí prostředí, ve kterém proudí nápady a dosahují se společné cíle.
- Snadné použití: Software pro budování týmů může mít všechny možné funkce, ale pokud je příliš komplikovaný, bude jen ležet ladem. Přehledné a intuitivní rozhraní zajišťuje, že členové týmu s různou úrovní technických znalostí se do práce mohou zapojit bez náročného zaučování.
- Škálovatelnost: Váš tým je možná nyní malý, ale co za rok? Výběr softwaru pro budování týmů, který se přizpůsobí vašemu růstu, vám zajistí, že nebudete muset přecházet na jiné platformy nebo provádět časté migrace.
- Integrační možnosti: V době, kdy existuje nespočet softwarových řešení pro budování týmů, je zásadní zajistit, aby se váš software pro budování týmů hladce integroval s ostatními nástroji ve vašem technologickém stacku. Ať už se jedná o CRM, nástroje pro týmovou komunikaci nebo systémy pro ukládání souborů, hladká integrace vede k zefektivnění provozu.
- Podpora komunikace: Ideální software pro budování týmů by měl kromě správy úkolů podporovat také formální i neformální komunikační kanály. Funkce jako chat, videokonference a zpětná vazba zajišťují, že všichni zůstávají v obraze a cítí se vyslyšeni.
- Zvýšení produktivity: Sledování času, stanovení cílů a sledování pokroku jsou zásadní komponenty. Tyto funkce zvyšují efektivitu tím, že zajišťují odpovědnost jednotlivých členů týmu a jejich soulad se stanovenými cíli.
- Kompatibilita s pracovními postupy: Každý tým má svůj vlastní způsob práce. Správný software pro budování týmů by měl být přizpůsobivý a umožňovat týmům přizpůsobit pracovní postupy, nastavit oprávnění a upravit nastavení tak, aby vyhovovaly jejich jedinečnému pracovnímu rytmu.
Zkrátka, perfektní software pro budování týmů není univerzální. Je to nástroj, který doplňuje dynamiku vašeho týmu, zvyšuje produktivitu a podporuje kulturu společného úspěchu.
10 nejlepších aplikací pro budování týmů pro vzdálené pracovníky
Zde je 10 nejlepších softwarů pro budování týmů, které v roce 2024 přinesou novou definici týmové práce a produktivity!
1. ClickUp
ClickUp je komplexní platforma pro zvýšení produktivity určená pro týmy všech velikostí a odvětví, která jim pomáhá zůstat v kontaktu a zvýšit produktivitu. Je zcela přizpůsobitelná a nabízí plně transparentní prostředí s bohatými funkcemi pro správu osobních úkolů a úkolů v rámci projektů, sledování aktualizací projektů a komunikaci s týmem!
Díky nástrojům pro virtuální spolupráci, jako jsou ClickUp Whiteboards a Docs, je budování týmů na dálku dynamičtější a přístupnější než kdykoli předtím! ClickUp se navíc integruje s tisíci dalších pracovních aplikací, jako jsou Microsoft Teams, Slack a Trello, a zefektivňuje tak jakýkoli pracovní postup.
Nejlepší funkce ClickUp
- Tým, který společně upravuje dokumenty, drží pohromadě. Proto ClickUp nabízí úpravy dokumentů v reálném čase, které usnadňují spolupráci.
- Proměňte brainstorming v akci s ClickUp Whiteboards. Vizualizujte nápady a společně je proměňte v realizovatelné úkoly.
- Sledujte, jak dlouho úkoly trvají, a zlepšete tak projektové řízení a odpovědnost ve vašem týmu.
- Od řízení týmů po mezifunkční týmy, Teams v ClickUp vám pokryje vše.
- Usnadněte spolupráci na pracovišti tím, že sjednotíte všechny své nástroje pod jednou střechou.
- Seznamte se s asynchronními komunikačními nástroji, které mění pojetí práce na dálku.
- Vyberte si pokročilé funkce s nástroji pro spolupráci v podniku, které se přizpůsobí vašim potřebám.
- Šablony pro zaškolení nových členů týmu a postupy pro práci na dálku
Omezení ClickUp
- V mobilní aplikaci zatím nejsou k dispozici všechny zobrazení.
- Počáteční fáze učení pro nováčky
Ceny ClickUp
- Navždy zdarma
- Neomezený: 7 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 12 $/měsíc na uživatele
- Podnik: Kontaktujte nás ohledně cen
- ClickUp AI je k dispozici ve všech placených tarifech za 5 $ za člena pracovního prostoru měsíčně.
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 2 000 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 2 000 recenzí)
2. Kahoot!
Představte si, že byste ty někdy nudné firemní školení proměnili v napínavou vědomostní soutěž. To je kouzlo virtuální hry pro budování týmového ducha Kahoot!
Tento software pro budování týmů podněcuje zapojení a zajišťuje, že týmy nejen vstřebávají důležité informace, ale také si tento proces užívají.
Je to svěží vítr pro společnosti, které chtějí kromě školení podporovat také týmovou soudržnost.
A to nejlepší? Vaše virtuální týmy budou působit jako energická komunita, nikoli jako skupina jednotlivců, kteří se účastní dalšího videohovoru.
Kahoot! Nejlepší funkce
- Oživte týmové schůzky a školení interaktivními kvízy na míru.
- Pomocí přizpůsobitelných šablon přizpůsobte otázky kultuře a potřebám vaší společnosti.
- Sledujte a analyzujte zapojení účastníků
- Sbírejte zpětnou vazbu od týmu snadno pomocí ankety a průzkumů.
- Herní učení činí školení nezapomenutelnými
- Integrujte jej do softwaru pro budování týmů, který již používáte.
- Podporujte zdravou soutěživost mezi členy týmu
Omezení Kahoot!
- Omezené možnosti přizpůsobení u bezplatných tarifů
- Pro optimální zážitek je nutné připojení k internetu.
- Někteří uživatelé považují časové limity za omezující.
Ceny Kahoot!
- Standard: 17 $/měsíc na uživatele
- Prezentující: 39 $/měsíc na uživatele
- Pro: 59 $/měsíc na uživatele
- Pro Max: 69 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Kahoot!
- G2: 4,6/5 (více než 300 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 2 700 recenzí)
3. Gatheround
Spojení na dálku je výzva. Ale Gatheround? Je to protijed proti neosobním virtuálním interakcím.
Díky tomu, že jsou osobní kontakty prostřednictvím videa jádrem této platformy, se každý člen cítí viděn a vyslyšen. Nejde jen o osobní setkání, ale o vytváření momentů skutečného spojení.
Pro organizace, které hledají hloubku ve svých interakcích na dálku, je Gatheround klíčovým řešením.
Nejlepší funkce Gatheround
- Propojte členy týmu pro spontánní konverzace.
- Podporujte diskuse na různá témata
- Shromažďujte zpětnou vazbu, abyste porozuměli náladám zaměstnanců.
- Hladce se integruje s jiným softwarem pro budování týmů
- Vytvářejte přizpůsobitelné místnosti, které odrážejí hodnoty a kulturu společnosti.
- Měřte metriky interakce týmu
- Asynchronní možnosti vám umožňují přizpůsobit se různým časovým pásmům.
Omezení Gatheround
- Může být pro introvertní členy týmu příliš náročné.
- Pro začínající uživatele je třeba počítat s mírnou náročností na osvojení.
- Spolehlivé internetové připojení
Ceny Gatheround
- Až 25 účastníků: 25 $/měsíc
- Až 50 účastníků: 50 $/měsíc
- Až 100 účastníků: 200 $/měsíc
- Až 200 účastníků: 400 $/měsíc
- Podnik: 9 600 $+/rok
Hodnocení a recenze Gatheround
- G2: 4,8/5 (3 recenze)
- Capterra: N/A
4. Pingboard
Na první pohled se Pingboard může jevit jako další aplikace pro organizační schémata, ale podívejte se na ni blíže a odhalíte její skutečnou podstatu jako softwaru pro budování týmů.
Jedná se o nástroj, který hladce podporuje spolupráci a porozumění mezi jednotlivými odděleními.
Pingboard nejen vizuálně znázorňuje struktury společnosti, ale také vytváří transparentní pracovní ekosystém.
Zaměstnanci mohou lépe ocenit každou roli a vytvořit soudržný, informovaný tým. Pokud je vaším cílem podpořit holistické pochopení struktury vaší společnosti, pak je Pingboard tou správnou odpovědí.
Nejlepší funkce Pingboardu
- Vizualizujte strukturu týmu dynamicky pomocí organizačních schémat v reálném čase.
- Prohlédněte si profily zaměstnanců a poznejte své kolegy nejen podle jejich pracovních pozic.
- Hladká synchronizace se stávajícími platformami pro zapojení zaměstnanců
- Plánujte dovolené a volno transparentně
- Oslavujte narozeniny, výročí a další události
- Zůstaňte ve spojení i na cestách
- Přizpůsobte si zobrazení dat podle potřeb vaší společnosti.
Omezení Pingboardu
- Přizpůsobení může být zpočátku náročné
- Větší společnosti mohou zaznamenat zpomalení výkonu.
- Omezeno na organizační schémata a nenabízí správu úkolů.
Ceny Pingboard
- Základní: 149 $/měsíc
- Essential: 299 $/měsíc
- Pro: 399 $/měsíc
- Na míru: Pro informace o cenách kontaktujte Pingboard.
Hodnocení a recenze Pingboard
- G2: 4,3/5 (více než 200 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 500 recenzí)
5. Rising Team
Pokud jde o vedení lidí, intuice je skvělá. Ale co když ji zkombinujete s praktickými daty? Pak máte něco opravdu výjimečného.
Vstupte do Rising Team.
Tento software pro budování týmů se zaměřuje na rozvíjení leadershipu prostřednictvím informovaného rozhodování. Poskytuje vedoucím pracovníkům přehledné údaje, díky nimž je jejich vedení vnímáno a efektivně realizováno.
Pokud jsou růst a rozvoj vašeho týmu vaší nejvyšší prioritou, Rising Team může být vaší tajnou zbraní.
Nejlepší funkce Rising Team
- Vyhodnoťte a rozvíjejte své vedoucí schopnosti
- Získejte praktické poznatky pro zavedení důležitých změn.
- Pěstujte kulturu bohatou na zpětnou vazbu
- Rozhodujte se na základě dat a podpořte růst svého týmu
- Rozvíjejte dovednosti přizpůsobené potřebám vašeho týmu pomocí workshopů na míru.
- Vylepšete své technologické vybavení
- Moduly pro kontinuální vzdělávání vám pomohou zůstat v obraze a informovaní.
Omezení aplikace Rising Team
- Může být vhodnější pro střední až velké týmy.
- Některé metriky zpětné vazby mohou působit rušivě.
- Vyžaduje proaktivní přístup k maximalizaci výhod
Ceny Rising Team
- Connect: 9 $/měsíc na uživatele
- Vývoj: 15 $/měsíc na uživatele
- Podniky: Pro informace o cenách kontaktujte Rising Team.
Rostoucí hodnocení a recenze týmu
- G2: N/A
- Capterra: N/A
6. Geekbot
Pro ty, kteří žijí a dýchají pro Slack, je Geekbot jako ten efektivní kolega, kterého jste vždy chtěli.
Nabízí plynulý zážitek a integruje pravidelné aktualizace a průzkumy do chatu. Nejde však jen o jednoduchost, ale také o synchronizaci týmů.
I když jsou členové týmu od sebe vzdáleni celé kontinenty a pracují v různých časových pásmech, Geekbot zajistí, že budou vždy v obraze. Pokud chcete optimalizovat své zkušenosti se Slackem, Geekbot je jasná volba.
Nejlepší funkce Geekbotu
- Hladce spravujte stand-upy v rámci Slacku
- Snadno se přizpůsobte globálním týmům díky asynchronním kontrolám.
- Přizpůsobte si otázky, které vám pomohou získat informace důležité pro váš tým.
- Změřte náladu týmu, překážky a další faktory
- Posilte důvěru v rámci týmů pracujících na dálku
- Získejte zpětnou vazbu bez ručního zadávání pomocí automatizovaných průzkumů.
- Přizpůsobí se různým velikostem a potřebám týmů
Omezení Geekbotu
- Omezeno na integraci se Slackem
- Některé týmy mohou považovat denní kontroly za zbytečné.
- Možnosti přizpůsobení mohou vyžadovat určitou dobu na osvojení.
Ceny Geekbot
- Odkaz na stránku s cenami pro přesné a aktuální informace.
Hodnocení a recenze Geekbot
- G2: 4,6/5 (více než 100 recenzí)
- Capterra: 4,9/5 (více než 100 recenzí)
7. RallyBright
Ve snaze zvýšit výkonnost týmů si RallyBright vybudoval vlastní niche.
Tento software pro budování týmů se zaměřuje na hluboké pochopení dynamiky týmu.
Díky podrobným analýzám a přehledům poskytuje RallyBright firmám nástroje pro doladění jejich spolupráce. Se svým zaměřením na proaktivní zlepšování je spojencem, kterého každý tým potřebuje mít na své straně.
Nejlepší funkce RallyBright
- Dynamické informace o týmu vám pomohou pochopit silné stránky a oblasti, ve kterých je třeba se zlepšovat.
- Vytvářejte přizpůsobené akční plány, které mají zaměstnancům pomoci zlepšovat se na základě individuální zpětné vazby.
- Sledujte růst v průběhu času
- Podporujte soudržnost a porozumění pomocí společných pracovních prostorů
- Získejte zpětnou vazbu založenou na datech
- Zapadá do širších technologických ekosystémů
- Zlepšete schopnosti vedení týmu
Omezení RallyBright
- Může být vhodnější pro větší týmy
- Některé metriky mohou vyžadovat hlubší analýzu, aby byly srozumitelné.
- Pro zajištění přesnosti se ve velké míře spoléhá na vstupy od uživatelů.
Ceny RallyBright
- Start-up: Zdarma
- Scale-up: 2,50 $/měsíc na uživatele
- Podnik: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze RallyBright
- G2: 5/5 (15 recenzí)
- Capterra: N/A
8. Veertly
Virtuální akce se staly normou, ale Veertly se jen nepřidal k tomuto trendu – on ho zcela přetvořil.
Veertly promění pasivní účastníky v aktivní přispěvatele. Od networkingu po brainstormingové sezení – každá událost je poutavá a interaktivní.
Výsledek? Virtuální setkání jsou stejně účinná jako setkání tváří v tvář.
Pokud chcete posunout své virtuální akce na vyšší úroveň, stojí za to prozkoumat inovativní přístup společnosti Veertly.
Nejlepší funkce Veertly
- Zvyšte zapojení během online akcí pomocí interaktivních místností
- Usnadněte efektivní přenos znalostí
- Podporujte vztahy mezi členy týmu
- Odrážejte svou značku nebo téma akce pomocí přizpůsobitelných prostorů pro akce.
- Udržujte účastníky zapojené a sbírejte zpětnou vazbu pomocí ankety a kvízů.
- Vysílejte širšímu publiku
- Okamžitě vyhodnoťte úspěšnost akce
Omezení Veertly
- Počáteční nastavení může vyžadovat orientaci.
- Pro malé akce může být příliš nabitý funkcemi.
- Pro optimální zážitek je nutné stabilní připojení k internetu.
Ceny Veertly
- Základní: 100 €/měsíc
- Premium: 600 €/měsíc
- Profesionální: 1 400 €/měsíc
- Podnik: Pro informace o cenách kontaktujte Veertly.
Hodnocení a recenze Veertly
- G2: N/A
- Capterra: 4,9/5 (7 recenzí)
9. HeyTaco
Všichni oceníme pochvalu a HeyTaco přináší tento pocit do kanálů Slacku tím nejkrásnějším způsobem.
Nejde jen o zasílání pochval, ale o vytváření kultury uznání.
Členové týmu mohou snadno šířit pozitivní náladu a vzájemně si uznávat úspěchy díky hravému přístupu s motivem tacos.
Ve virtuálním prostoru, kde chybí neverbální signály, vyplňuje HeyTaco tuto mezeru a podporuje vděčnost a motivaci.
Nejlepší funkce HeyTaco
- Zábavný pohled na týmové pochvaly
- Hladce integrujte uznání do každodenních chatů na Slacku
- Oslavte nejlepší přispěvatele a šířitele pozitivní energie
- Přizpůsobte uznání kultuře svého týmu
- Porozumějte morálce a trendům v týmu
- Škálujte s týmy jakékoli velikosti
- Přidejte do týmové interakce zábavný prvek
Omezení HeyTaco
- Exkluzivně pro uživatele Slacku
- Možná není ideální pro formálnější firemní prostředí.
- Toto téma nemusí oslovit každého.
Ceny HeyTaco
- 3 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze HeyTaco
- G2: 4,8/5 (více než 300 recenzí)
- Capterra: 5/5 (2 recenze)
10. Scavify
Kdo řekl, že teambuildingové aktivity musí být vždy jen workshopy a strategické schůzky? Mezi teambuildingovými hrami je Scavify výjimkou. Jeho digitální honba za pokladem promění teambuilding v napínavé dobrodružství.
Když týmy spolupracují na řešení výzev, přirozeně se sbližují díky sdíleným zkušenostem. Jedná se o nový přístup k budování týmů, kde se vzdálená spolupráce na pracovišti snoubí se zábavou a objevováním.
Pokud vám obvyklé způsoby podpory budování virtuálních týmů připadají trochu zastaralé, Scavify slibuje osvěžující změnu.
Nejlepší funkce Scavify
- Zapojte týmy do digitálních honů za pokladem a dalších výzev.
- Podporujte přátelskou soutěživost
- Využijte foto a video výzvy k podpoře kreativity mezi členy vzdáleného týmu.
- Odměňujte účast a úspěchy
- Vytvořte vlastní cvičení pro budování týmu, které bude rezonovat s vaším týmem.
- Vylepšete uživatelský zážitek pomocí dalších nástrojů ve vašem technologickém portfoliu.
- Porozumějte účasti a zapojení díky podrobným analýzám
Omezení Scavify
- Pro optimální účast je nutné mít mobilní zařízení.
- Může vyžadovat značný čas na nastavení pro organizátory.
- Nemusí být vhodný pro větší, rozptýlené týmy.
Ceny Scavify
- Kontaktujte Scavify pro informace o cenách
Hodnocení a recenze Scavify
- G2: N/A
- Capterra: N/A
Zvyšte zapojení zaměstnanců pomocí ClickUp
Ačkoli všechny uvedené aplikace jsou samy o sobě špičkou v oblasti firemní kultury, komplexní přístup ClickUp k budování týmů v kombinaci s porozuměním rozmanité dynamice týmů jej staví o krok před ostatní. S postupem času se budoucnost budování týmů jeví stále jasnější, a to díky platformám, jako je ClickUp, které udávají směr.
Každý tým, ať už se jedná o marketing, design, vývoj nebo jakýkoli jiný, má k dispozici prostor přizpůsobený jeho jedinečným potřebám. Nejedná se o univerzální řešení. Je to dynamický pracovní prostor, kde si různé týmy mohou konfigurovat své pracovní postupy, projektové panely a cíle.
ClickUp chápe, že tým vývojářů softwaru funguje jinak než tým tvůrců obsahu, a tento nuancovaný přístup podtrhuje jeho odhodlání nabídnout platformu zaměřenou na uživatele pro celý váš tým.
Začněte ještě dnes s bezplatným pracovním prostorem ClickUp!