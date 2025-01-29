10 nejlepších nástrojů pro spolupráci v podniku v roce 2025

Ať už jste profesionál, freelancer nebo projektový manažer, víte, jak hektická (a zároveň obohacující) může být práce v podnikovém týmu. Podnikové projekty mají tolik proměnných, že může být náročné mít neustále přehled o tom, co se děje, a vědět, že jste na dobré cestě k dodržení termínů.
Bez správné struktury se tyto projekty podobají pasení koček, takže spolupráci nelze realizovat pomocí jednoduché tabulky. Potřebujete nejlepší nástroje pro podnikovou spolupráci, abyste zajistili odpovědnost všech členů svého týmu a dosáhli nejlepších výsledků ve své kariéře. ?
Za tímto účelem vám ukážeme, jak vybrat nejlepší platformy pro spolupráci v podniku. Ukážeme vám také 10 nejlepších platforem pro spolupráci v podniku, jejich klady a zápory, hodnocení a ceny, abyste mohli učinit nejlepší rozhodnutí pro svůj tým.
Co byste měli hledat v softwaru pro spolupráci v podniku?
Každý podnikový tým je jiný, ale všechny mají jednu věc společnou: musí zvládat spoustu úkolů, lidí, projektů a týmů. Potřebujete platformu pro spolupráci v podniku, která splňuje všechny požadavky, aby všichni byli na stejné vlně.
Pokud máte pochybnosti, hledejte software pro spolupráci v podniku s těmito funkcemi:
- Nástroje pro vizuální brainstorming: Nástroje jako whiteboardy vám pomohou uspořádat všechny vaše velké nápady na jednom místě. Projděte si nápady všech účastníků osobně nebo na dálku pomocí vizuálních prvků, které jsou vždy dostupné v cloudu.
- Komunikační nástroje: Komunikace je pojivem, které drží podnikové týmy pohromadě. Váš nástroj pro podnikovou spolupráci potřebuje chatovací funkci, která je zábavná a intuitivní. Měl by také zanechávat nějakou papírovou stopu u všech vašich úkolů a projektů, aby se kdokoli mohl rychle zorientovat.
- Sdílení souborů v cloudu: Kdo má čas posílat dokumenty sem a tam e-mailem? Spolehlivý nástroj pro spolupráci v podniku umožní bezpečně sdílet informace, wiki a soubory s desítkami lidí, kteří pracují na vašem projektu.
10 nejlepších softwarů pro spolupráci v podniku
Bez ohledu na odvětví nebo pracovní postupy potřebujete správné nástroje, které podpoří vaši strategii spolupráce. Na trhu existují desítky nástrojů pro spolupráci, ale těchto 10 nástrojů je našimi osobními favority pro podnikové týmy. ?
1. ClickUp
Nechceme se chlubit, ale ClickUp je jedním z nejlepších nástrojů pro spolupráci v podniku a softwarových řešení pro spolupráci na trhu. Tato jediná aplikace nahradí vše ostatní, včetně sledování úkolů, sdílení znalostí, tabulek, dashboardů, týmových chatů, sledování cílů, dokumentů a mnoho dalšího.
Pokud vás unavuje používání celé řady různých nástrojů pro spolupráci v podniku, ClickUp nahradí Jira, Slack, MS Teams a prakticky jakýkoli jiný nástroj pro spolupráci .
Prostřednictvím ClickUp můžete spravovat všechny projekty a úkoly na jednom místě – a ano, zvládne i ty nejsložitější podnikové projekty. Tento software pro spolupráci také zahrnuje spolupráci v reálném čase, která umožňuje označovat osoby nebo skupiny, převádět komentáře na úkoly a sledovat pokrok.
ClickUp skvěle funguje pro malé podniky, ale oblíbily si ho i podnikové týmy. Rozlučte se s problémy při komunikaci s mezifunkčními týmy a vizualizujte pokrok všech v jednom snadno použitelném rozhraní. Dosáhněte svých cílů rychleji, vytvářejte zprávy a provozujte hladší podnikové projekty s all-in-one platformou pro spolupráci ClickUp.
Nejlepší funkce ClickUp
- Dokumenty: Podnikové projekty vyžadují efektivní spolupráci. ClickUp Docs usnadňuje společné vytváření, sdílení a úpravy dokumentů v reálném čase s vaším týmem.
- Tabule: Tabule ClickUp se hladce integrují se Zoomem, takže můžete brainstormovat své další velké nápady odkudkoli. Navíc ClickUp převádí tabule na projekty pouhým kliknutím na tlačítko.
- Řízení projektů: Sledujte čas, přidávejte úkoly nebo dokumenty k projektům, přiřazujte akční položky a vytvářejte pracovní postupy pomocí výkonných funkcí pro řízení projektů ClickUp.
- Chat: Nežádejte svůj tým, aby přepínal mezi dashboardem pro správu projektů a nástroji pro zasílání zpráv – vše mějte na jednom místě díky chatovému oknu ClickUp. Vytvořte samostatné prostory pro různé projekty nebo týmy, sdílejte odkazy a sjednoťte všechny týmové chaty na jednom místě.
- Import: Máte již hotovou práci na jiných platformách? Žádný problém. Importujte svou práci do ClickUp jedním kliknutím a přeneste projekty z jiných platforem bez jakýchkoli potíží.
- Bezpečnost a ochrana osobních údajů: Nejvyšší prioritou ClickUp je bezpečnost dat. Další informace o certifikacích ISO ClickUp
Omezení ClickUp
- Nováčkům může dělat potíže používání všech funkcí ClickUp.
- Ne všechny funkce softwaru pro správu projektů jsou k dispozici v rámci plánu Free Forever.
Ceny ClickUp
- Navždy zdarma
- Neomezený: 5 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 12 $/měsíc na uživatele
- Business Plus: 19 $/měsíc na uživatele
- Podnik: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 2 000 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 2 000 recenzí)
2. Slack
Zdá se, že Slack sám pomohl velkým i malým týmům překonat pandemii. Tato platforma pro spolupráci v podniku je primárně chatovací nástroj, ale obsahuje i několik dalších funkcí, které vám usnadní život.
Pokud například chcete rychle zavolat, aniž byste museli vytvářet nový odkaz Zoom, funkce Huddles od Slacku umožňuje vzdáleným týmům spolupracovat. Kromě uživatelsky přívětivého chatovacího rozhraní se Slack integruje také s aplikacemi třetích stran, jako jsou Zoom, Salesforce, Google Drive a DropBox.
Nejlepší funkce Slacku
- Slack Connect vám umožňuje bezpečně spolupracovat s týmy v jiných společnostech.
- Slack Canvas umožňuje tvorbu obsahu a brainstorming v rámci aplikace Slack.
- Slack zahrnuje automatizaci pracovních postupů bez nutnosti programování.
Omezení Slacku
- Někteří uživatelé tvrdí, že ve srovnání s jinými softwarovými nástroji pro spolupráci je obtížné vytvářet skupinové zprávy.
- Existují problémy s konzistencí mezi verzemi pro stolní počítače, mobilní zařízení a webové aplikace.
- Funkce softwaru pro řízení projektů jsou ve srovnání s ostatními nedostatečné.
Ceny Slacku
- Zdarma
- Pro: 7,25 $/měsíc na uživatele, fakturováno ročně
- Business+: 12,50 $/měsíc na uživatele, fakturováno ročně
- Enterprise Grid: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze Slacku
- G2: 4,5/5 (více než 31 000 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 22 000 recenzí)
3. Microsoft Teams
Pokud pracujete v podnikové společnosti, pravděpodobně dobře znáte fungování Microsoftu. Microsoft Teams umožňuje zaměstnancům podniků plánovat videokonference, přijímat telefonní hovory, spolupracovat v reálném čase v aplikacích Word nebo PowerPoint a chatovat mezi sebou.
Není třeba přepínat mezi různými aplikacemi, abyste mohli sledovat projekty, pracovat nebo spolupracovat se svým týmem. Microsoft Teams také zahrnuje přepisy a dokonce i shrnutí schůzek založená na umělé inteligenci, takže je ideální pro podnikové týmy, které plánují mnoho schůzek.
Nejlepší funkce aplikace Microsoft Teams
- Microsoft Teams se snadno integruje s dalšími produkty Microsoftu, jako jsou Word nebo Excel, což z něj činí ideální nástroj pro podnikové týmy a obchodní procesy, které již Microsoft používají pro vše ostatní.
- Teams obsahuje nástroje pro webináře, které zjednodušují online akce.
- Pořádejte živé ankety, hostujte hry nebo organizujte zábavné aktivity na prolomení ledů.
Omezení aplikace Microsoft Teams
- Teams nemá smysl, pokud vaše společnost využívá produkty Apple nebo Google.
- Někteří uživatelé uvádějí, že Teams není tak intuitivní jako podobné platformy pro spolupráci.
Ceny Microsoft Teams
- Zdarma
- Microsoft Teams Essentials: 4 $/měsíc na uživatele, fakturováno ročně
- Microsoft 365 Business Basic: 6 $/měsíc na uživatele, fakturováno ročně
- Microsoft 365 Business Standard: 12,50 $/měsíc na uživatele, fakturováno ročně
Hodnocení a recenze Microsoft Teams
- G2: 4,3/5 (více než 13 000 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 9 000 recenzí)
4. LiquidPlanner
Už jste někdy měli na starosti projekt a pomysleli si: „Kéž bych měl nástroj, který by za mě řídil úkoly “? Dobrá zpráva: prediktivní plánovací nástroj LiquidPlanner je ideální pro simulaci časových harmonogramů projektů, aby váš tým vždy dodržoval termíny.
Tento nástroj je ideální pro plánování projektů, správu rozpočtů a přidělování práce členům podnikových týmů. Zahrnuje také sledování času pro měření individuálních příspěvků a zapojení zaměstnanců.
Nejlepší funkce LiquidPlanner
- Funkce pro správu pracovních postupů, jako je vyvážené pracovní zatížení, zajišťují všem rovnoměrné rozdělení práce.
- Díky přehledům dat v reálném čase budete včas informováni o potenciálních problémech s časovým harmonogramem projektu.
Omezení LiquidPlanner
- LiquidPlanner neobsahuje funkce chatu ani videa.
- Nezahrnuje bezplatnou cenovou úroveň.
Ceny LiquidPlanner
- Essentials: 15 $/měsíc na uživatele, fakturováno ročně
- Professional: 25 $/měsíc na uživatele, fakturováno ročně
- Ultimate: 35 $/měsíc na uživatele, fakturováno ročně
Hodnocení a recenze LiquidPlanner
- G2: 4,2/5 (více než 270 recenzí)
- Capterra: 4,3/5 (více než 660 recenzí)
5. Chanty
Chanty je platforma pro zasílání zpráv, která patří mezi nejvíce uživatelsky přívětivé aplikace pro spolupráci v podniku na trhu. Většina funkcí je k dispozici zdarma, ale pokud chcete role a oprávnění, import dat, skupinové audio hovory a sdílení obrazovky, můžete si pořídit předplatné za skromných 3 $ měsíčně.
Chanty nabízí základní funkce, jako jsou úkoly, individuální konverzace, hovory, sdílené soubory a odkazy a feed pro spolupráci týmu. Tento nástroj toho moc nenabízí, ale některé podnikové týmy preferují jednoduché uživatelské rozhraní, díky kterému se velké projekty nezdají tak náročné.
Nejlepší funkce Chanty
- Díky úryvkům kódu je tato platforma ideální pro vývojáře.
- Vyberte si zobrazení úkolů ve formě seznamu nebo kanbanové tabule.
Omezení Chanty
- Chanty vyžaduje předplatné pro základní funkce, jako je sdílení obrazovky, které jiné řešení nabízejí zdarma.
- Platforma neumožňuje ztlumit kanály ani nastavit stavové zprávy.
Ceny Chanty
- Zdarma
- Podnikání: 3 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Chanty
- G2: 4,5/5 (více než 30 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 30 recenzí)
6. Zoho Projects
Používáte již Zoho pro řízení vztahů se zákazníky (CRM)? Pokud ano, Zoho Projects by mohlo být pro váš tým vhodným řešením. Jedná se o čistě projektovou platformu – pokud chcete sledovat pracovní výkazy, výdaje a milníky, Zoho Projects pomůže vašemu týmu dosáhnout cíle.
Vytvářejte Ganttovy diagramy pro vizualizaci složitých podnikových projektů a nastavujte závislosti, abyste dodrželi termíny. Zoho Projects vám dokonce umožňuje přizpůsobit pole, takže nabízí více možností personalizace než mnoho nejlepších systémů pro spolupráci v podniku.
Nejlepší funkce Zoho Projects
- Zoho Projects je cloudová služba, takže můžete spravovat úkoly a projekty i na cestách.
- Přizpůsobte si pole, rozvržení, stavy a pracovní postupy ve svém ovládacím panelu.
- Funkce softwaru pro spolupráci Forums je snadno organizovatelný záznam konverzací vašeho týmu.
Omezení Zoho Projects
- Někteří uživatelé považují funkci zasílání zpráv za nepraktickou ve srovnání s jinými platformami pro spolupráci.
- Zoho Projects nemá smysl, pokud nepoužíváte celou sadu Zoho.
Ceny Zoho Projects
- Zdarma: až 3 uživatelé
- Premium: 5 $/měsíc na uživatele
- Podnik: 10 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Zoho Projects
- G2: 4,3/5 (více než 340 recenzí)
- Capterra: 4,3/5 (více než 320 recenzí)
7. Todoist
Todoist je nástroj pro spolupráci v podniku, který se používá hlavně pro správu úkolů a projektů. Jeho elegantní a intuitivní rozhraní je oblíbené jak u malých podniků, tak u zaneprázdněných podnikových týmů. Snadno přidávejte úkoly a organizujte je do přehledných sekcí, abyste měli všechny úkoly svého týmu na jednom místě.
Todoist také obsahuje funkce jako prioritizace úkolů, oblíbené položky a připomenutí časově citlivých úkolů (pro uživatele tarifů Pro nebo Business). Tento nástroj je skvělý pro správu úkolů, ale na rozdíl od mnoha jiných nástrojů v našem seznamu neobsahuje funkce chatu nebo videohovorů.
Nejlepší funkce Todoist
- Vizualizace produktivity
- Zábavná zkušenost s Todoist Karma
- Historie jednotlivých členů týmu
Omezení Todoist
- Nezahrnuje chat ani videohovory v rámci platformy.
- Je obtížné vyhledat dokončené úkoly, jakmile jsou odškrtnuty.
- Zkratky Todoist jsou užitečné, ale jejich používání vyžaduje určitou dobu na osvojení.
Ceny Todoist
- Zdarma: Až pět projektů a pět uživatelů
- Pro: 4 $/měsíc na uživatele, fakturováno ročně
- Podnikání: 6 $/měsíc na uživatele, fakturováno ročně
Hodnocení a recenze Todoist
- G2: 4,4/5 (více než 750 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 2 200 recenzí)
8. Jira
Vedeš tým vývojářů softwaru? Jira od Atlassianu vyhovuje jedinečným potřebám (a výzvám) vývojářů, kteří mají málo času. Ať už se plně věnuješ Agile nebo jen chceš hezkou Kanbanovou tabuli pro správu všech svých vývojových úkolů, Jira je pro tento úkol jako stvořená.
Pokud potřebujete vytvářet zprávy o produktivitě a milnících vašeho týmu, platformy pro spolupráci, jako je Jira, nabízejí jak hotové, tak přizpůsobitelné šablony zpráv, které můžete snadno sdílet s vedením. Nejlepší ze všeho je, že můžete vytvářet personalizované pracovní postupy, které automaticky provádějí váš podnikový tým jakýmkoli obchodním procesem.
Nejlepší funkce Jira
- Přepínejte mezi zobrazením pracovního postupu Scrum nebo Kanban.
- Zjednodušte si práci pomocí nástroje pro automatizaci pracovních postupů s funkcí drag-and-drop.
Omezení Jira
- Pro uživatele, kteří nejsou vývojáři, nemusí být podnikový kolaborační software Jira tak užitečný.
- Jira na rozdíl od jiných nástrojů pro spolupráci uvedených v tomto seznamu neobsahuje funkce pro okamžité zasílání zpráv ani videokonference.
Ceny Jira
- Zdarma: až 10 uživatelů
- Standard: 7,75 $/měsíc na uživatele
- Premium: 15,25 $/měsíc na uživatele
- Podnik: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze Jira
- G2: 4,3/5 (více než 5 200 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 13 200 recenzí)
9. Wrike
Wrike je oblíbený nástroj pro spolupráci v podniku, který umožňuje koordinovat více týmů na jedné platformě. Díky funkcím určeným speciálně pro kontrolu a schvalování je Wrike ideální volbou pro týmy, které vytvářejí obsah.
Pomocí Wrike můžete přidělovat zdroje pro své projekty, nastavovat automatizaci pracovních postupů a vizualizovat úkoly v přizpůsobených panelech. Jedná se o jeden z nejvíce přizpůsobitelných softwarů pro spolupráci v podniku na našem seznamu díky funkci Custom Item Types (Vlastní typy položek), která vám umožňuje vytvořit si vlastní knihovnu obsahu v rámci Wrike a urychlit tak vaše pracovní postupy.
Nejlepší funkce Wrike
- Pomocí funkce Schvalování můžete ve Wrike vytvořit papírovou stopu schválené práce.
- Wrike se integruje s 400 dalšími řešeními
Omezení Wrike
- Někteří uživatelé tvrdí, že je příliš složitý na ovládání.
- Nezahrnuje chat v reálném čase ani videohovory.
Ceny Wrike
- Zdarma
- Tým: 9,80 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 24,80 $/měsíc na uživatele
- Podnik: Kontaktujte nás ohledně cen
- Pinnacle: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze Wrike
- G2: 4,2/5 (více než 3 400 recenzí)
- Capterra: 4,3/5 (více než 2 300 recenzí)
10. RingCentral
RingCentral je bezpochyby jedním z nejpopulárnějších cloudových telefonních systémů na trhu. Je ideální pro všechny firmy, které zpracovávají velké množství telefonních hovorů, ale oblíbený je také jeho software pro spolupráci v podniku.
Po akvizici interního komunikačního nástroje Glip rozšířila společnost RingCentral svou nabídku tak, aby lépe odpovídala podmínkám práce na dálku.
RingCentral integruje zasílání zpráv, videohovory a telefonní hovory do jedné platformy. Pro podnikové zákazníky se RingCentral integruje s aplikacemi třetích stran, jako jsou Slack a Google Docs. Dokáže dokonce sledovat vaše telefonní statistiky, takže pokud provozujete call centrum, je tento nástroj jasnou volbou.
Nejlepší funkce RingCentral
- Funkce založené na umělé inteligenci pro poutavé schůzky
- Pozvěte interní i externí zainteresované strany do chatů a vytvořte tak dokonalou strategii pro spolupráci v podniku.
Omezení RingCentral
- RingCentral neobsahuje funkce softwaru pro správu úkolů nebo projektů.
- Zahrnuje integrace ihned po instalaci, ale pro něco konkrétnějšího možná budete potřebovat vlastní integraci API.
- Zvyknout si na podnikový software pro spolupráci může chvíli trvat.
Ceny RingCentral
- Základní verze: 20 $/měsíc na uživatele, fakturováno ročně
- Pokročilá verze: 25 $/měsíc na uživatele, fakturováno ročně
- Ultra: 35 $/měsíc na uživatele, fakturováno ročně
Hodnocení a recenze RingCentral
- G2: 4,1/5 (více než 660 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 360 recenzí)
Posilte týmovou práci na digitálním pracovišti s ClickUp
Podnikové projekty mají mnoho proměnných částí. Ať už jste sami členem podnikového týmu nebo freelancerem spolupracujícím s velkým podnikovým týmem, tyto projekty vyžadují zapojení všech.
Výběr nejlepších řešení pro spolupráci v podniku vám pomůže udržet si náskok před úkoly, dokončit projekty včas a zjednodušit pracovní postupy.
Proč se spokojit s nesourodým řešením, když můžete mít vše na jedné platformě? ClickUp šetří čas a zlepšuje spolupráci tím, že soustřeďuje veškerou vaši práci – a tím myslíme veškerou vaši práci – na jednom místě. ?
Jste připraveni zjistit, o co jde? Vytvořte si svůj první pracovní prostor ClickUp zdarma, bez nutnosti zadávat údaje o kreditní kartě.