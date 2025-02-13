15 nejlepších alternativ a konkurentů Todoistu v roce 2025

Hledáte nejlepší alternativy k Todoist?
Todoist není v oblasti projektového řízení žádným nováčkem, funguje již od roku 2007!
…Ale jako jedna z nejstarších organizačních aplikací, není už trochu zastaralá?
Ačkoli byla funkce seznamu úkolů aktualizována tak, aby vyhovovala našemu modernímu (a hektickému) pracovnímu tempu, její stáří je stále patrné.
Celkově jsou funkce softwaru Todoist pro správu projektů ve srovnání s jinými nástroji poměrně základní a vyžadují mnoho doplňků, aby dokázaly držet krok s každodenními procesy. A protože Todoist je vhodnější pro jednoduché seznamy úkolů než pro správu projektů, úkolů a pracovních postupů, není neobvyklé, že týmy hledají dynamičtější a novější alternativy Todoistu.
Přečtěte si ho a dozvíte se více o omezeních Todoistu. Navíc zde najdete přehled 15 nejlepších alternativ včetně jejich výhod, nevýhod, cen, recenzí a dalších informací!
Co je Todoist?
Todoist je nástroj pro správu úkolů, který vám umožňuje organizovat, plánovat a spolupracovat na seznamech a projektech. Díky přehlednému a intuitivnímu rozhraní je atraktivní volbou pro jednotlivce i malé týmy. Mezi jeho nejlepší funkce patří:
- Přiřazujte úkoly sobě nebo svému týmu
- Termíny opakujících se úkolů
- Připomenutí termínů
- Sledování pokroku
Navíc je Todoist relativně cenově dostupný, zejména pro osobní použití. 💸
Kromě bezplatné verze pro základní použití nabízí Todoist dva placené tarify s dalšími funkcemi:
- Todoist Pro: 4 $ měsíčně pro jednotlivé uživatele
- Todoist Business: 6 $ za uživatele a měsíc pro týmy
Zní to docela dobře, že? Ale když se situace zkomplikuje, tj. když řešíte složitější projekty, Todoist nemusí stačit a budete znovu hledat řešení s funkcemi, které přesahují rámec běžné správy úkolů.
Proč potřebujete alternativu k Todoistu?
Todoist je dobrá aplikace pro správu úkolů, ale ne skvělá. * 👀
Zde je několik hlavních důvodů:
- Neobsahuje vestavěnou funkci pro sledování času, která by vám pomohla řídit vaši produktivitu při plnění úkolů.
- Nelze vytvářet vlastní stavy, které by odpovídaly vašim pracovním postupům a umožňovaly je spravovat.
- Mnoho funkcí placených tarifů Todoist je u jiných softwarů nabízeno zdarma.
- Není tak efektivní pro práci, která vyžaduje více než jen sadu seznamů.
- Bezplatná verze je nyní omezena na 5 aktivních projektů... starý limit byl 80. 😐
…a další. 😳
Ale nemusíte se bát – máme pro vás dobré zprávy!
Pečlivě jsme sestavili seznam nejlepších alternativ k Todoistu pro jakýkoli tým! Nechte se tímto seznamem vést při hledání nejlepší a nejproduktivnější aplikace pro správu projektů pro jakýkoli tým. 🙌🏼
15 nejlepších alternativ a konkurentů Todoist
Naštěstí je dnes na trhu spousta nástrojů pro správu projektů a spolupráci – jedná se o obrovský průmysl. Není tedy otázkou, zda najdete alternativu k Todoistu, ale kdy.
S tolika možnostmi, z nichž si můžete vybírat, může být hledání nejlepšího řešení pro váš tým přinejmenším časově náročné. Namísto toho, abyste se během polední přestávky zabývali únavným rozhodováním nebo porovnáváním funkcí softwaru, nechte nás, abychom tuto náročnou práci udělali za vás.
Zde je 15 nejlepších alternativ k Todoistu pro týmy jakékoli velikosti, s jakýmkoli rozpočtem a z jakéhokoli odvětví.
1. ClickUp
Organizujte a vizualizujte úkoly podle svých představ v ClickUp – platformě pro správu úkolů, která byla navržena tak, aby sjednotila týmy a práci na jednom místě. Pomocí ClickUp Reminders můžete během několika sekund vytvořit oznámení pro svůj tým. Připomenutí v ClickUp lze snadno měnit, připojovat k nim soubory, přidávat komentáře, aktualizovat je a přizpůsobovat.
ClickUp navíc usnadňuje správu oznámení, takže je můžete prohlížet, mazat, reagovat na ně a odpovídat na ně z jakéhokoli zařízení!
Funkce
- Šablony seznamů úkolů: Šablony ClickUp jsou připravené k okamžitému použití a lze je přizpůsobit tak, aby zefektivnily váš pracovní postup. Ať už se jedná o jednoduchý projektový plán, komplexní seznam úkolů nebo dokonce kontrolní seznam pro nové členy týmu, naše šablony vám usnadní rychlý start.
- ClickUp Docs : Vytvářejte organizované, spolupracující a snadno spravovatelné seznamy úkolů.
- ClickUp Tasks: Díky našemu robustnímu nástroji pro správu úkolů je plánování, organizování a spolupráce na jakémkoli projektu snadné a lze jej přizpůsobit tak, aby vyhovoval všem požadavkům.
- Zobrazení seznamu: Vytvářejte stručné, víceúčelové seznamy úkolů, abyste mohli pohodlně spravovat své myšlenky a úkoly z jakéhokoli místa a nic vám neuniklo.
- Obousměrné propojení: Pomocí funkce obousměrného propojení ClickUp můžete propojit všechny své úkoly a snadno mezi nimi přecházet.
- ClickUp Notepad: Okamžitě si poznamenejte své úkoly, formátujte je pomocí bohatých editačních nástrojů a převádějte poznámky na sledovatelné úkoly přístupné z jakéhokoli místa.
- ClickUp Brain: Použijte AI asistenta ClickUp k vytváření úkolů, shrnování poznámek a sestavování seznamů úkolů.
- Dostupné platformy: (Android, iPhone, iPad, Windows, macOS, Linux, web)
Výhody
- Pomocí AI lze text převést na sledovatelné úkoly v ClickUp Docs.
- Více než 1 000 integrací s jinými pracovními nástroji a aplikacemi
- K dispozici v mobilní aplikaci ClickUp.
Nevýhody
- Úroveň přizpůsobitelnosti a počet dostupných funkcí mohou vést k nutnosti naučit se s aplikací pracovat.
Ceny
ClickUp nabízí několik cenových plánů:
- Navždy zdarma
- Neomezený: 7 $ za uživatele za měsíc
- Business: 12 $ za uživatele za měsíc
- Enterprise: Kontaktujte ClickUp pro individuální cenovou nabídku.
- ClickUp AI je k dispozici ve všech placených tarifech za 5 USD za člena pracovního prostoru za měsíc.
Hodnocení a recenze
- G2: 4,7/5 (více než 1 400 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 2 000 recenzí)
2. Tick Tick
Tick Tick má několik výkonných funkcí pro správu úkolů, díky kterým je kvalitní alternativou k Todoistu.
Pokud však hledáte nástroj, který nabízí bezplatnou verzi s mnoha užitečnými funkcemi, budete se muset podívat jinde.
Porovnejte TickTick a Todoist!
Funkce
- Integrovaný časovač Pomodoro
- Převádějte e-maily na úkoly
- „Naplánuj můj den“ pomáhá stanovit priority úkolů na daný den.
Výhody
- Připomenutí plánů spolu s upozorněními založenými na poloze
- Různé zobrazení kalendáře
- K dispozici pro iOS (iPhone a iPad) a Android.
Nevýhody
- Žádná nativní synchronizace kalendáře
- Omezené možnosti integrace
- Bezplatná verze je omezena pouze na 99 úkolů (škoda, že to není alespoň kulaté číslo 😏).
Ceny
- Základní tarif lze upgradovat na tarif Premium za 27,99 $ ročně.
Hodnocení zákazníků
- Capterra: 4,8/5 (více než 80 recenzí)
- G2: 4,5/5 (více než 80 recenzí)
Podívejte se na tyto alternativy k TickTick!
3. Trello
Trello je software pro správu projektů, který je známý svými jedinečnými Kanban tabulemi.
Stejně jako popová hvězda 90. let je však Trello spíše jednorázovým hitem:
Celý nástroj je založen na systému Kanban.
Všechny vaše úkoly jsou karty, které lze přetahovat do různých fází projektu.
Používání Kanban tabule pro celý životní cyklus řízení projektu může být poměrně náročné, protože je třeba sledovat také časový harmonogram projektu, plán a zprávy.
Porovnejte Trello a Todoist!
Funkce
- Snadno použitelné rozhraní s funkcí drag-and-drop
- Pokročilé kontrolní seznamy pro vytváření podrobnějších úkolů
- Trello Power-Ups vám pomůže přidat spoustu funkcí.
Výhody
- Skvělé funkce pro týmovou spolupráci
- Minimální náročnost na osvojení
- Kontrolní seznamy v rámci úkolů umožňují rychlou zpětnou vazbu.
Nevýhody
- Nezobrazuje závislosti úkolů
- Omezeno na zobrazení Kanban tabule
- Nevhodné pro velké organizace
Ceny
- Navždy zdarma: Neomezený počet karet a seznamů
- Business Class (12,50 $ za uživatele/měsíc): Pokročilé seznamy úkolů a sbírka tabulek s vylepšeními
Hodnocení zákazníků
- Capterra: 4,5/5 (více než 22 200 recenzí)
- G2: 4,4/5 (více než 13 000 recenzí)
Podívejte se na tyto alternativy k Trello!
4. nTask
nTask je cloudový nástroj pro správu úkolů a projektů, který se zaměřuje na řízení rizik a efektivní spolupráci. Nástroj pro zvýšení produktivity zaměřený na řízení rizik však může být sám o sobě také rizikem!
Co, proč?
Potřebujete totiž nástroj, který umí mnohem víc, jako například monitorovat váš tým, generovat zprávy a propojovat se s dalšími pracovními nástroji.
Bohužel, nTask nedokáže ani jedno z toho.
Funkce
- Nativní nástroj pro správu schůzek, který slouží k organizování, správě a plánování schůzek.
- Modul pro správu problémů pro identifikaci a řešení problémů
- Převádí komentáře na úkoly pomocí Slacku
Výhody
- Vytvářejte neomezený počet úkolů a položek v seznamu úkolů zdarma.
- Okamžitá oznámení, upozornění a připomenutí
- Kompatibilní s vaším iPhonem a iPadem
Nevýhody
- Žádné funkce pro správu úkolů prostřednictvím e-mailu
- Omezený úložný prostor v bezplatné verzi
- Omezené možnosti integrace
Ceny
- Základní bezplatný tarif: zahrnuje schůzky, časové rozvrhy a sledování úkolů
- Prémiový tarif (3,99 $ za uživatele/měsíc): Funkce základního tarifu a hromadné akce, vlastní filtry a 5 GB úložného prostoru
- Business Plan (11,99 $ za uživatele/měsíc): zahrnuje prémiové funkce spolu s řízením rizik, přizpůsobenými oprávněními a 10 GB úložného prostoru.
Hodnocení zákazníků
- Capterra: 4,1/5 (90+ recenzí)
- G2: 4,4/5 (10+ recenzí)
5. Asana
Asana je další skvělá (a bezplatná) alternativa k Todoistu.
Ať už řídíte velký nebo malý tým, Asana vám může pomoci.
Mnoho z jejich užitečných funkcí, včetně neomezeného počtu úkolů, časových os a dashboardů, je však placených.
Funkce
- Výkonné časové osy pro plánování úkolů
- Připomenutí a termíny
- Milníky úkolů pro sledování významných úspěchů a událostí
- Čtyři zobrazení projektů včetně Kanban ( podobné Trello )
Výhody
- Funkce pro spolupráci v reálném čase
- Podporuje spoustu integrací třetích stran
- K dispozici v obchodě s aplikacemi pro iOS (pro iPhone a iPad) a v obchodě Google Play.
Nevýhody
- Žádný offline režim
- Není možné přiřadit více osob k jedné úloze.
- Mobilní aplikace není na stejné úrovni jako webová aplikace.
Ceny
- Základní bezplatný tarif: základní funkce včetně zobrazení tabule, 100 MB úložného prostoru a zobrazení seznamu
- Prémiový tarif (10,99 $ za uživatele/měsíc): zahrnuje další funkce, jako jsou vlastní pole a milníky.
- Business Plan (24,99 $ za uživatele/měsíc): zahrnuje další funkce, jako jsou cíle a integrace.
Hodnocení zákazníků
- Capterra: 4,5/5 (více než 11 800 recenzí)
- G2: 4,3/5 (více než 9 100 recenzí)
Rozhodujete se mezi Asanou a Todoistem? Podívejte se na tyto jasné důvody proč si jako alternativu k Asaně vybrat ClickUp.
6. Notion
Notion je více než jen aplikace pro digitální pořizování poznámek. Jedná se o platformu pro spolupráci, která uživatelům pomáhá spravovat více projektů, organizovat jejich pracovní postupy a spolupracovat s ostatními. Nabízí sadu výkonných nástrojů, které uživatelům pomáhají mít přehled o jejich projektech, úkolech, poznámkách a dalších věcech.
S aplikací Notion mohou uživatelé rychle vytvářet seznamy úkolů, přidělovat úkoly členům týmu, nastavovat termíny, vkládat média a dokumenty a mnoho dalšího. Notion dokonce nabízí vlastní databázovou funkci, díky které mohou týmy ukládat data přehledným způsobem.
Díky tomu mohou uživatelé snadno a rychle najít potřebné informace, aniž by museli prohledávat více souborů nebo složek.
Funkce
- Funkce rychlého vyhledávání, která vám umožní procházet vaše informace a snadno najít to, co potřebujete.
- Možnosti přizpůsobení oprávnění rolí a oznámení
- Více pracovních prostorů pro oddělení různých typů obsahu
- Závislosti úkolů, podúkoly a stanovení priorit
- Notion AI pro shrnování poznámek a další potřeby asistenta psaní s umělou inteligencí
Výhody
- Opakující se úkoly s předem definovanými intervaly
- Rozhraní typu drag-and-drop
- Výkonné sdílení dokumentů
Nevýhody
- Nedostatečná propojenost mezi pracovními prostory
- Pokročilé přizpůsobení je ve srovnání s ostatními nástroji v tomto seznamu omezené.
Ceny
Notion nabízí čtyři cenové varianty:
- Bezplatný tarif: Společný pracovní prostor, základní analýza stránek, 7denní historie stránek a další
- Plán Plus (8 $ za uživatele/měsíc): Neomezený počet bloků pro týmy, 30denní historie stránek, 100 pozvánek pro hosty a další
- Business plán (15 $ za uživatele/měsíc): Soukromé týmové prostory, 90denní historie stránek, 250 pozvánek pro hosty a další
- Plán Enterprise (podrobnosti získáte od společnosti Notion): Pokročilé analýzy a ovládací prvky pracovního prostoru, manažer pro úspěch zákazníků, 500 pozvánek pro hosty a další
Hodnocení zákazníků
- Capterra: 4,7/5 (více než 1 000 recenzí)
- G2: 4,6/5 (více než 1 000 recenzí)
Porovnejte Notion a Todoist!
7. OmniFocus
OmniFocus je oblíbený nástroj pro správu úkolů, vyvinutý společností The Omni Group, který vám pomůže sledovat vaši práci, projekty a další činnosti. Je navržen tak, aby byl uživatelsky přívětivý, a nabízí intuitivní rozhraní, které uživatelům umožňuje rychle a snadno organizovat jejich úkoly a činnosti.
OmniFocus umožňuje uživatelům rozdělit projekty na jednodušší úkoly pomocí složek, kontextů a značek, a zajišťuje tak, že úkoly jsou vždy sledovány a organizovány. Lze jej také použít k nastavení připomenutí, abyste nikdy nezmeškali termín nebo nezapomněli na důležitý úkol.
Funkce
- Bezplatná šifrovaná synchronizace pro uchování dat na více zařízeních
- Forecast zobrazuje akce a události v kalendáři v pořadí
- Hromadná úprava pro výběr více akcí a jejich úpravu najednou
- Vlastní postranní panel pro organizaci perspektiv
Výhody
- Uživatelské rozhraní je moderní a intuitivní.
- Vlastní domovská obrazovka pro platící uživatele
- Světlé a tmavé pozadí
Nevýhody
- Neobsahuje vizualizační nástroje, jako jsou Ganttovy diagramy.
- Platforma není optimalizována pro operační systém Windows.
Ceny
- V závislosti na vašem operačním systému a způsobu použití nabízí OmniFocus několik cenových variant. Pro více informací kontaktujte OmniFocus.
Hodnocení zákazníků
- Capterra: 4,7/5 (více než 60 recenzí)
- G2: 4,6/5 (více než 50 recenzí)
Podívejte se na tyto nejlepší alternativy OmniFocus!
8. Any. do
Any. do je aplikace pro správu úkolů s jednoduchým, intuitivním designem, která vám pomůže zvládnout více práce. Je ideální pro zaneprázdněné profesionály, studenty a všechny, kteří chtějí být produktivnější. S Any. do můžete snadno vytvářet úkoly, nastavovat termíny a připomenutí a vytvářet seznamy toho, co potřebujete udělat.
Můžete také sdílet úkoly s ostatními a spolupracovat na projektech. Navíc vám vestavěná funkce připomenutí na základě polohy připomene, když se nacházíte v blízkosti místa úkolu, takže už nikdy nezapomenete na důležitou pochůzku!
Funkce
- Aktivity na tabuli, abyste viděli, kdo na čem pracuje, kdy a co se změnilo
- Podpora více platforem pro chatování s více členy týmu
- Snadno použitelné šablony pro rychlý start
- Jednorázové, opakující se a lokalizační připomenutí
Výhody
- Hlavní organizátor osobního rozvrhu a událostí
- Portál podpory pro pomoc s dotazy týkajícími se platformy
- Chytré seznamy nákupů pro uživatele bezplatné i prémiové verze
Nevýhody
- Není vhodný pro uživatele Microsoft 365, protože se neintegruje s Microsoft Calendar.
- Omezená bezplatná verze pro základní potřeby řízení projektů
Ceny
Any.do nabízí tři cenové varianty:
- Bezplatný tarif: připomenutí, kalendář, synchronizace zařízení a další funkce
- Prémiový tarif (3 $/měsíc ročně): Opakující se úkoly, barevné značky, připomenutí polohy a další
- Plán pro týmy (5 $/měsíc ročně): Společný pracovní prostor, neomezený počet projektových tabulek, více než 100 šablon pracovních postupů a další
Hodnocení zákazníků
- Capterra: 4,4/5 (více než 150 recenzí)
- G2: 4,1/5 (více než 180 recenzí)
Podívejte se na tyto alternativy Any.do!
9. Google Keep
Google Keep je bezplatný nástroj pro pořizování poznámek a vytváření seznamů vyvinutý společností Google, který usnadňuje zaznamenávání, ukládání a sdílení nápadů na cestách. Umožňuje uživatelům rychle si zapisovat poznámky, vytvářet seznamy a kontrolní seznamy, nastavovat připomenutí, nahrávat fotografie, spolupracovat s přáteli a rodinou, ukládat webové stránky pro pozdější čtení a mnoho dalšího.
Aplikace také nabízí řadu možností přizpůsobení, včetně možnosti změnit písma a barvy, přidat obrázky a zvukové klipy, vytvořit štítky pro kategorie a další. Je k dispozici pro zařízení iOS i Android.
Funkce
- Funkce rozpoznávání obrázků pro převod fotografií na textové poznámky
- Synchronizace mezi různými zařízeními
- Seznamy s funkcí drag-and-drop pro stanovení priorit úkolů
- Systém štítků pro kategorizaci úkolů
Výhody
- Jednoduché a intuitivní uživatelské rozhraní
- Integrace s aplikacemi Google Suite
- Sdílejte poznámky a seznamy s ostatními
Nevýhody
- Prostor může být omezen v závislosti na úložišti vašeho účtu Google.
- Omezené funkce pro spolupráci na úkolech
Ceny
- Google Keep je zdarma s účtem Google.
Hodnocení zákazníků
- Capterra: 4,7/5 (více než 100 recenzí)
- G2: N/A
10. Meistertask
Meistertask je software pro správu projektů, který byl navržen tak, aby zefektivnil veškerou komunikaci vašeho týmu. S Meistertask můžete vytvářet projekty, úkoly a složky, díky kterým bude vaše práce organizovaná a snadno dohledatelná. Aplikace také nabízí řadu funkcí, které vám pomohou vytěžit maximum z správy úkolů, včetně štítků, termínů, oznámení a dalších.
Můžete také spolupracovat s členy týmu na úkolech a projektech, abyste dosáhli vyšší efektivity. Meistertask je skvělou volbou pro freelancery, týmy a firmy všech velikostí.
Funkce
- Vizuální tabule úkolů pro sledování pokroku
- Možnosti spolupráce v reálném čase
- Integrace se Slackem a dalšími aplikacemi
- Přizpůsobitelné pracovní postupy
Výhody
- Snadno použitelné rozhraní pro jednotlivce i týmy
- Podrobné zprávy pro sledování postupu úkolů
- Integruje se s oblíbenými aplikacemi pro zvýšení produktivity, jako jsou Trello a Slack.
Nevýhody
- Omezené možnosti integrace v bezplatném tarifu
- Opakující se úkoly jsou placenou funkcí.
Ceny
- Základní tarif (zdarma): Až tři projekty, neomezený počet členů projektu, přizpůsobitelné projektové tabule a další
- Pro plán (8,25 $/měsíc: Neomezený počet projektů, automatizace, limity WIP a další
- Business plán: (20,75 $/měsíc): Zprávy o aktivitách, role a oprávnění, vlastní pole a další
Hodnocení zákazníků
- Capterra: 4,7/5 (více než 1 000 recenzí)
- G2: 4,6/5 (více než 160 recenzí)
Podívejte se na tyto alternativy MeisterTask!
11. Azendoo
Azendoo je nástroj pro správu projektů, který uživatelům poskytuje efektivní způsob organizace, sledování a spolupráce na projektech. Pomáhá týmům soustředit se na aktuální úkoly a organizovaně spravovat jejich pracovní zátěž. Uživatelsky přívětivé rozhraní Azendoo umožňuje uživatelům rychle vytvářet úkoly, přiřazovat je členům svého týmu a nastavovat termíny.
Intuitivní tabule úkolů s funkcí drag-and-drop pomáhají uživatelům sledovat pokrok na první pohled a držet krok s výkonem svého týmu. Nabízí také výkonné funkce pro vytváření reportů, díky kterým mohou týmy získat přehled o tom, jak dobře spolupracují.
Funkce
- Robustní vyhledávání úkolů, konverzací, dokumentů, témat a osob
- Tlačítko „Přidat anketu“ pro zjištění názoru vašeho týmu na dané téma
- Integrace Cisco Spark pro hlasové a videohovory a sdílení obrazovky
- Připnuté konverzace v horní části zobrazení aktivity daného tématu
Výhody
- E-mailové konverzace se mohou proměnit v poznámku Evernote
- Přímé zasílání zpráv
- Opakující se úkoly
Nevýhody
- Šablony projektů jsou placenou funkcí.
- Omezené funkce pro spolupráci na úkolech
Ceny
- Ceny vám sdělí společnost Azendoo.
Hodnocení zákazníků
- Capterra: 4,6/5 (více než 60 recenzí)
- G2: 4,2/5 (více než 50 recenzí)
12. Zoho Projects
Zoho Projects je online nástroj pro správu projektů od společnosti Zoho, světově renomovaného lídra v oblasti podnikového softwaru. Pomáhá týmům efektivně spravovat jejich projekty a zdroje prostřednictvím funkcí, jako jsou seznamy úkolů, Ganttovy diagramy, časové rozvrhy a další.
S Zoho Projects mohou uživatelé snadno spolupracovat s jinými týmy nebo jednotlivci, sledovat postup úkolů, stanovovat priority úkolů a získávat v reálném čase přehled o tom, jak projekt postupuje. Rozhraní je velmi intuitivní a umožňuje přizpůsobení pracovního postupu projektu. Navíc díky mobilní aplikaci mají uživatelé přístup ke svým projektům odkudkoli.
Funkce
- Tabule úkolů, přizpůsobené pracovní postupy a oznámení v reálném čase
- Software pro automatické sledování chyb
- Nástroj pro plánování a sledování pro týmy Scrum
- Vlastní přehledy z jakéhokoli souboru dat
Výhody
- Určeno pro týmy jakékoli velikosti
- Několik aplikací a rozšíření pro vylepšený zážitek
- Hladká integrace s dalšími produkty Zoho
Nevýhody
- Chybí offline přístup
- Náročné osvojení si plného přizpůsobení pracovních prostorů
Ceny
- Bezplatný tarif (až pro 3 uživatele): Dva projekty, omezený úložný prostor, správa úkolů a další
- Prémiový tarif (5 $ za uživatele/měsíc): Neomezený počet projektů, Ganttovy diagramy, podúkoly a další
- Plán Enterprise (10 $ za uživatele/měsíc): 120 GB úložného prostoru, dashboard portfolia, pravidla pracovního postupu úkolů a další
Hodnocení zákazníků
- Capterra: 4,2/5 (více než 200 recenzí)
- G2: 4,3/5 (více než 300 recenzí)
13. Teamwork Projects
Teamwork Projects je výkonný a intuitivní nástroj pro správu projektů, který týmům všech velikostí umožňuje efektivně organizovat úkoly a spravovat projekty od začátku do konce. Poskytuje komplexní sadu nástrojů pro týmovou spolupráci, správu zdrojů, automatizaci a reporting.
S Teamwork Projects mohou uživatelé sledovat termíny a pokrok v reálném čase, přidělovat úkoly členům týmu, spolupracovat s externími zúčastněnými stranami a integrovat různé nástroje třetích stran.
Funkce
- Jednoduchá funkce drag-and-drop pro změnu priorit úkolů
- Funkce Plánované vs. Skutečné pro lepší plánování práce
- Zobrazení tabule pro automatizaci opakujících se pracovních postupů a vizualizaci úkolů projektu
Výhody
- Vysoce přizpůsobitelné a uživatelsky přívětivé
- Integrace s oblíbenými nástroji třetích stran
- Funkce pro sledování času
Nevýhody
- Burndown reporty a integrovaný týmový chat jsou placené funkce.
- Nenabízí offline režim v desktopové aplikaci.
Ceny
- Plán Free Forever (až 5 uživatelů/plán): Sledování času, omezené zobrazení pracovní zátěže, omezené vytváření týmů a další
- Plán Deliver (9,99 $ za uživatele/měsíc): Přijímací formuláře, fakturace, týmy na úrovni projektů a další
- Grow plan (17,99 $ za uživatele/měsíc): zobrazení Kanban tabule, integrovaný týmový chat, značky na úrovni úkolů a další
- Scale plan (podrobnosti získáte od týmu Teamwork): vlastní zprávy, 10 000 automatizačních akcí za měsíc, neomezený počet projektů a další
Hodnocení zákazníků
- Capterra: 4,5/5 (více než 700 recenzí)
- G2: 4,4/5 (více než 1 000 recenzí)
Podívejte se na tyto alternativy Teamwork!
14. Redbooth
Redbooth je cloudový nástroj pro správu úkolů, který pomáhá týmům spolupracovat a plnit úkoly. Jedná se o platformu, která organizacím všech velikostí umožňuje snadno spravovat projekty, úkoly, komunikaci a dokumenty na jednom centrálním místě.
S Redbooth mohou týmy snadno přidělovat úkoly, dostávat aktualizace v reálném čase, sledovat pokrok a měřit úspěch. Redbooth se navíc integruje s oblíbenými nástroji, jako jsou Slack, Dropbox a Google Apps, aby byla spolupráce ještě snazší.
Funkce
- Ganttovy diagramy a seznamy úkolů
- Přizpůsobitelné pracovní prostory
- Reporting a analytika
Výhody
- Kanbanové tabule pro plánování a sledování všech vašich úkolů
- Podrobné zprávy o produktivitě, které vám umožní nahlédnout do stavu úkolů a času stráveného jejich plněním.
- Lepší transparentnost při delegování úkolů v rámci vašeho týmu
Nevýhody
- Náročné osvojování složitějších funkcí
- Žádné cíle, chytrá oznámení ani funkce přiřazených komentářů
Ceny
- Bezplatný tarif: přiřazování uživatelů a termínů, 2 GB úložného prostoru, exportovatelné Ganttovy diagramy a další
- Pro plán (9 $ za uživatele/měsíc): Závislosti úkolů, sledování času, videokonference v HD kvalitě a další
- Business plán (9 $ za uživatele/měsíc): Pokročilé podúkoly, Redbooth pro Outlook, zprávy o trendech a další
- Plán Enterprise (podrobnosti získáte u společnosti Redbooth): telefonická podpora, přehled časové osy, neomezený počet pracovních prostorů a další
Hodnocení zákazníků
- Capterra: 4,4/5 (více než 80 recenzí)
- G2: 4,4/5 (90+ recenzí)
15. Microsoft Planner
Microsoft Planner je nástroj pro správu úkolů a projektů vyvinutý společností Microsoft, který je k dispozici na platformě Microsoft 365. Umožňuje vytvářet plány, přiřazovat úkoly, sdílet soubory, komunikovat a spolupracovat s ostatními uživateli a sledovat pokrok. Díky tomuto snadno použitelnému nástroji mohou týmy spravovat svou práci efektivněji a účinněji.
Aby všichni byli na stejné vlně, funkce skupinového chatu v Planneru vám umožňuje komunikovat a spolupracovat s ostatními uživateli v reálném čase. Můžete také zveřejňovat aktualizace, sdílet soubory, nahrávat obrázky nebo videa a vytvářet ankety, abyste získali zpětnou vazbu od svého týmu.
Funkce
- Synchronizace událostí kalendáře s Microsoft Outlookem
- Soubory, kontrolní seznamy a funkce štítků v Kanban tabulkách
- E-mailová oznámení, aby všichni byli informováni o úkolech a termínech
- Kontrola plánu dostupná v kalendářích
Výhody
- Hladká integrace s sadou nástrojů Microsoft, jako je Teams
- Přehledné a intuitivní rozhraní pro plynulejší používání
- Mobilní aplikace pro přístup na cestách
Nevýhody
- Žádná oznámení v aplikaci
- Omezené možnosti přizpůsobení upozornění
Ceny
- V závislosti na tom, jak aplikaci používáte (doma nebo v práci), nabízí Microsoft Planner několik možností tarifů.
Hodnocení zákazníků
- Capterra: 3,9/5 (více než 80 recenzí)
- G2: 4,2/5 (více než 100 recenzí)
Spravujte úkoly pomocí alternativ k Todoist!
Najít slušnou alternativu k Todoistu nemusí být nutně obtížné. 🧹
Každá z těchto 15 alternativ Todoistu nabízí podporu, vlastnosti a funkce, o kterých váš tým snil. Zejména jedna z nich – ClickUp. 🙂
Proč? Spousta výkonných funkcí pro správu projektů, včetně neomezeného počtu úkolů, více zobrazení projektů, kontrolních seznamů, automatizací, sledování času a dalších, to vše v rámci bezplatného tarifu ClickUp Free Forever Plan! 🤯
Navíc je tu pro vás ClickUp, který vám pomůže na každém kroku díky stovkám předem připravených šablon pro každou situaci, více než 1 000 integrací a komplexní podpoře, která vám pomůže využívat platformu co nejefektivněji.
Zaregistrujte se ještě dnes na ClickUp a posuňte své úkoly na vyšší úroveň!