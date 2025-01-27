7 nejlepších alternativ a konkurentů LiquidPlanner v roce 2025

Ať už jde o plánování úkolů, správu projektových zdrojů nebo sledování termínů, projektové řízení není žádná procházka růžovým sadem.
Naštěstí jsou k dispozici aplikace pro správu projektů, jako je LiquidPlanner , které vám pomohou v každém kroku.
LiquidPlanner je snadno použitelný nástroj pro správu projektů a spolupráci, který vám umožní naplánovat nejlepší a nejhorší scénáře projektů pro váš tým.
Není však dokonalý.
A to je pravděpodobně důvod, proč hledáte nejlepší alternativy LiquidPlanner, které jsou dnes k dispozici.
Nebojte se, vaše hledání končí právě zde!
V tomto článku představíme sedm nejlepších alternativ k LiquidPlanner, které vám pomohou najít tu, která nejlépe vyhovuje vašim potřebám.
Jdeme na to!
Proč potřebujete alternativu k LiquidPlanner?
LiquidPlanner je aplikace pro správu projektů typu SaaS, která nabízí funkce jako automatické plánování úkolů, stanovení priorit úkolů, odhady času a další.
Projektové týmy však potřebují robustní nástroje, které se s nimi mohou rozšiřovat.
A to je něco, co LiquidPlanner prostě neplánoval. 🤷♂️
Co tím myslíme?
Pro začátek je třeba říci, že integrace LiquidPlanneru je omezená, protože se nedá propojit s aplikacemi třetích stran, jako jsou Slack, GitHub nebo BitBucket. Navíc aplikace není z hlediska naučitelnosti příliš flexibilní.
Zde je několik dalších důvodů, proč potřebujete alternativu k LiquidPlanner:
1. Omezený bezplatný tarif a drahé cenové možnosti
Ačkoli LiquidPlanner nabízí bezplatný tarif, omezuje vás na tři projekty a deset uživatelů.
Pokud se rozhodnete pro placený tarif, nejlevnější z nich začíná na 45 USD za osobu a měsíc.
Z tohoto důvodu není LiquidPlanner vhodným řešením pro řízení projektů pro většinu startupů a malých podniků.
2. Nelze přidávat podúkoly k vašim úkolům
Úkoly se snadno zbytečně komplikují. Ale s pomocí kontrolních seznamů a dílčích úkolů můžete velké úkoly rozdělit na menší úkoly a zjednodušit tak svůj pracovní postup.
Problém?
LiquidPlanner neumožňuje přidávat k úkolům podúkoly.
Bez podúkolů zůstane vašemu projektovému týmu jen dlouhý seznam úkolů bez jasného směru!
Trochu jako chlapecká kapela bez směru. 😜
3. Nevhodné pro správu nápadů
LiquidPlanner nenabízí myšlenkové mapy ani koncepční mapy, což jsou nástroje, které vám umožňují vizualizovat, plánovat a organizovat důležité projektové nápady a koncepty.
To znamená, že pokud vás někdy zaplaví úžasné nápady, nebudete je moci vizualizovat pro efektivní brainstorming a týmovou spolupráci.
Proč nevyzkoušet alternativu LiquidPlanner, která bude lépe vyhovovat vám a vašemu projektovému týmu?
7 nejlepších alternativ LiquidPlanner
Zde je sedm nejlepších alternativ LiquidPlanner, které jsou dnes k dispozici:
1. ClickUp
ClickUp je jedním z nejlépe hodnocených softwarů pro produktivitu, spolupráci a řízení projektů na světě, který používají produktivní týmy v malých i velkých organizacích.
S ClickUp můžete odesílat a přijímat e-maily přímo z úkolů ClickUp a zefektivnit pracovní procesy integrací ClickUp s aplikacemi jako Slack, Outlook a dalšími.
Tímto způsobem se můžete přestat topit v aplikacích a plavat s jednou!
Klíčové funkce ClickUp
Zde je stručný přehled některých užitečných funkcí ClickUp:
- Zobrazení: zobrazte všechny své úkoly a projekty v časové ose, v boxu, v seznamu a dalších zobrazeních.
- Přizpůsobitelné řídicí panely: sledujte průběh projektu a výkonnost týmu přidáním vlastních widgetů do svého řídicího panelu.
- Sledování času: sledujte, kolik času strávíte na svých projektech, a to doslova v mžiku. Nebo se jednoduše rozhodněte pro integraci s Timely, Clockify, TimeDoctor a dalšími.
- Myšlenkové mapy: vytvořte si vlastní myšlenkové mapy ve volném formátu nebo zmapujte existující úkol.
- Ganttovy diagramy: plánujte více projektů, sledujte pokrok a spravujte závislosti projektů.
Výhody ClickUp
- Hierarchická struktura vám umožňuje organizovat práci rozdělením projektů do pracovních prostorů, prostorů, složek a dalších.
- Přizpůsobte si svůj pracovní prostor pomocí vlastních polí, vlastních stavů a vlastních nastavení oznámení.
- Nastavte vlastní nastavení soukromí a oprávnění pro každý projekt.
- Nastavte různé priority úkolů v závislosti na jejich naléhavosti.
- Synchronizujte své úkoly v ClickUp s Google Kalendářem a zajistěte si tak koordinaci práce v reálném čase pomocí obousměrné synchronizace kalendáře.
Omezení ClickUp
- V mobilní aplikaci (zatím) není k dispozici zobrazení tabulky.
Podívejte se na plán ClickUp a zjistěte, jak neustále pracujeme na odstranění drobných nedostatků.
Ceny ClickUp
ClickUp nabízí čtyři cenově dostupné tarify:
- Plán zdarma navždy 100 MB úložného prostoru Neomezený počet úkolů Neomezený počet uživatelů Dvoufaktorová autentizace
- Neomezený tarif – (5 $ za člena/měsíc) Neomezený počet zobrazení seznamů, tabulek a kalendářů Neomezené integrace a úložiště Neomezený počet dashboardů Hosté a oprávnění
- Business Plan – (9 $ za člena/měsíc) Zobrazení časové osy a vlastní pole Všechny widgety na řídicím panelu Závislosti Myšlenkové mapy
- Business Plus – (19 $ za člena/měsíc) Sdílení podúkolů v týmu v několika seznamech Vytváření vlastních rolí Vlastní oprávnění
Hodnocení zákazníků ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 2 000 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 2 000 recenzí)
2. Asana
prostřednictvím Asana
Asana je nástroj pro spolupráci a řízení projektů, který vám umožňuje plánovat, spravovat a organizovat vaše úkoly a projekty na jednom místě.
Platforma je vhodná pro osobní i profesionální správu úkolů a nabízí řešení pro zvýšení vaší produktivity a správu termínů pro efektivní řízení práce.
Tento software pro řízení projektů však nenabízí žádné nativní funkce pro sledování času.
Bez sledování času nebudete vědět, kolik jste na projekt vynaložili, a projektoví manažeři nebudou moci vytvořit přesné odhady času pro budoucí projekty.
Klíčové funkce Asany
- Přiřaďte úkolům termíny, abyste měli vždy přehled o harmonogramu projektu.
- Vytvářejte závislosti úkolů, abyste propojili důležité úkoly mezi sebou.
- Přiřazujte úkoly svým kolegům nebo členům týmu prostřednictvím komentářů.
- Pomocí přizpůsobitelného projektového panelu můžete sledovat průběh projektu.
Výhody Asany
- Integrace se Slackem, GitHubem a Google Drive
- Vytvářejte pracovní prostory podle zapojení vašeho týmu do projektu, oddělení nebo pracovní funkce.
- Prohlížejte a spravujte úkoly pomocí seznamu, kalendáře a kanbanové tabule.
- Doplňte své úkoly o podrobnosti pomocí podúkolů
Omezení Asany
- Nelze přiřadit více osob ke stejnému úkolu
- Bezplatný tarif nenabízí zobrazení časové osy.
- Omezeno na export souborů ve formátech JSON a CSV.
Ceny Asana
Asana má tři cenové plány:
- Základní tarif – (zdarma) Neomezený počet úkolů Neomezený počet projektů Neomezený počet zpráv A další
- Prémiový tarif – (13,49 $/měsíc) Časová osa Neomezený počet dashboardů Reportování napříč neomezeným počtem projektů A další
- Obchodní plán – (30,49 $/měsíc) Portfolia Cíle Pracovní vytížení A další
Hodnocení zákazníků Asana
- G2: 4,3/5 (více než 7 000 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 9 000 recenzí)
3. Teamwork Project
prostřednictvím Teamwork Project
Teamwork Project je software pro řízení projektů a správu zdrojů.
Tato alternativa k LiquidPlanner vám umožňuje přiřazovat úkoly, spravovat více projektů týmové práce* a sledovat svůj pokrok.
Jakmile však ztratíte připojení k internetu, budete se muset s těmito funkcemi rozloučit, protože Teamwork nemá offline režim.
Navíc nemůžete spolupracovat se svým týmem prostřednictvím softwaru jako Discord, Timely nebo Zoom.
Nemožnost rychle se připojit k hovoru přes Zoom nebo získat včasné odpovědi od svých kolegů může způsobit mnoho neshod v projektovém týmu. 😉
Klíčové funkce Teamwork Project
- Nativní funkce sledování času, která vám pomůže dodržovat termíny
- Spolupracujte prostřednictvím textových zpráv, chatu nebo souborů
- Funkce Workload vám poskytují rychlý přehled o tom, na čem vaši kolegové pracují, a umožňují vám efektivně spravovat vaše zdroje.
- Pomocí milníků definujte své cíle a sledujte pokrok.
Výhody Teamwork Project
- Filtrujte svůj kalendář podle přiřazených uživatelů, typů událostí nebo dokonce projektů, na kterých pracujete.
- Spojte se se svými kolegy během několika sekund pomocí funkce chatu.
- Vytvářejte úkoly a podúkoly, abyste dodali strukturu své pracovní zátěži.
Omezení projektu Teamwork
- Nenabízí offline režim.
- Zálohy jsou k dispozici pouze na serveru MySQL a pro přístup k záloze je nutné se seznámit s jejich formátem.
- Omezený bezplatný tarif, který vám umožňuje spravovat pouze dva projekty.
Ceny Teamwork Project
Teamwork Project nabízí tři cenové plány:
- Plán zdarma navždy Základní správa projektů a úkolů Milníky Zprávy A další
- Deliver plan – (12,5 $/uživatel/měsíc) Šablony projektů Sledování času a fakturace Agilní zobrazení s pracovními postupy A další
- Grow plan – (22,5 $/uživatel/měsíc) 50 šablon projektů Vlastní pole Správa projektového portfolia A další
Hodnocení zákazníků Teamwork Project
- G2: 4,4/5 (více než 800 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 600 recenzí)
Podívejte se na tyto alternativy Teamwork!
4. Zoho Projects
prostřednictvím Zoho Projects
Zoho Projects je dnes jedním z nejlepších konkurentů LiquidPlanner, protože je to skvělý nástroj pro řízení projektů!
Díky snadno použitelnému rozhraní, efektivním cenám a slušným mobilním aplikacím (pro iOS i Android) je tato aplikace vhodným softwarem pro správu práce pro malé a střední podniky.
Bohužel, s bezplatným tarifem můžete spravovat pouze dva projekty. 😬
A pak je čas přejít na placený tarif...
Pomůže tato aplikace vašemu týmu zlepšit jeho dovednosti v oblasti řízení projektů?
Podívejme se na to:
Klíčové funkce Zoho Projects
- Podívejte se, jak jsou úkoly propojeny pomocí závislostí úkolů.
- Používejte připomenutí úkolů, abyste nezmeškali termíny.
- Zaznamenávejte čas, který každý člen týmu strávil prací na svých úkolech.
- Sledujte průběh projektu pomocí panelu úkolů.
Výhody Zoho Projects
- Sledujte plány a vizualizujte pokrok pomocí Ganttových diagramů.
- Přidejte ke svým úkolům vlastní stavy, abyste označili, jak postupují.
- Snadno identifikujte projekty přidáním značek.
Omezení Zoho Projects
- Bezplatný tarif je omezen na tři uživatele.
- Chybí integrace s aplikacemi třetích stran, jako jsou Zoom, Timely nebo Discord.
- Nenabízí prioritní widgety, které by vám pomohly lépe stanovit priority vaší práce.
Ceny Zoho Projects
Zoho Projects nabízí dva cenové plány:
- Bezplatný tarif Až dva projekty Až tři uživatelé Jednoduché sledování úkolů Prohlížeč Ganttových diagramů
- Prémiový tarif – (5 $/uživatel/měsíc) Až 50 uživatelů Neomezený počet projektů 20 šablon projektů Připojte soubory až do velikosti 100 GB A další
Hodnocení zákazníků Zoho Projects
- G2: 4,3/5 (více než 200 recenzí)
- Capterra: 4,2/5 (více než 200 recenzí)
5. Pivotal Tracker
prostřednictvím Pivotal Tracker
Pivotal Tracker je jednou z nejlepších alternativ LiquidPlanner s celou řadou funkcí pro správu práce.
Je to skvělá platforma pro agilní týmy vývojářů softwaru a nabízí spoustu integrací třetích stran s aplikacemi jako GitLab, Slack a Timely.
Pokud však jde o aplikaci pro sledování, má několik nevýhod. Například aplikace nenabízí funkce pro sledování času.
Může tato aplikace i nadále hrát klíčovou roli v úspěchu vašeho projektového týmu?
Pojďme se na to podívat:
Klíčové funkce Pivotal Tracker
- Přizpůsobte si oznámení tak, abyste dostávali pouze ty, které chcete, a filtrujte je podle projektů.
- Organizujte úkoly a příběhy přidáním vyhledávatelných štítků.
- Pomocí kontrolních seznamů úkolů rozdělte úkoly na zvládnutelné kroky.
- Pomocí zmínek týmu můžete informovat členy projektového týmu a přidělovat jim úkoly.
Výhody Pivotal Tracker
- Odhadovaná doba pro každý úkol umožňuje manažerům snadno plánovat a přidělovat úkoly.
- Sledujte průběh svých úkolů pomocí kontrolních seznamů
- Vhodné pro agilní řízení projektů
Omezení Pivotal Tracker
Ceny Pivotal Tracker
Pivotal Tracker nabízí tři cenové varianty:
- Bezplatný tarif Až pět spolupracovníků Neomezené základní funkce Neomezený počet míst pouze pro čtení Limit 5 projektů
- Startup plán – (10 $/měsíc) Až 10 spolupracovníků Pevná cena Neomezený počet projektů A další
- Standardní tarif – (6,50 $/spolupracovník/měsíc) Neomezený počet uživatelů Správa backlogu Podpora Scrumu Agilní zobrazení s workflow A další
Hodnocení zákazníků Pivotal Tracker
- G2: 4,1/5 (90+ recenzí)
- Capterra: 4,3/5 (více než 100 recenzí)
Podívejte se na tyto alternativy Pivotal Tracker!
6. Basecamp
prostřednictvím Basecamp
Pokud potřebujete nástroj pro spolupráci, který pomůže členům vašeho vzdáleného týmu s online řízením projektů, je tento produkt právě pro vás!
Basecamp však má paušální cenu 99 $/měsíc.
Takže i když jste malý tým nebo startup, budete platit 99 $ měsíčně za funkce, které možná ani nevyužijete!
Jste malý tým, který není přesvědčen o Basecampu?
Zde je šest nejlepších nástrojů pro startupy , které byste mohli místo toho zvážit.
Klíčové funkce Basecamp
- Používejte seznamy úkolů, projektové plány a kanbanové tabule k plánování a stanovení priorit svých úkolů.
- Využijte automatické kontroly k vytváření opakujících se otázek pro sledování pokroku vašeho týmu.
- Pomocí týmového kalendáře můžete sledovat sdílené role a termíny.
- Chraňte soukromí svého projektu přidělením oprávnění jednotlivým uživatelům na základě úkolů, týmů a projektů.
Výhody Basecampu
- Vytvářejte seznamy úkolů a stanovujte termíny, abyste mohli lépe řídit svůj pracovní postup.
- Soustřeďte se pouze na své osobní úkoly pomocí nabídky „moje věci“.
- Kalendářové zobrazení usnadňuje sledování termínů.
Omezení Basecampu
- Žádná nativní funkce pro sledování času
- Žádné funkce pro stanovení priorit úkolů
- Chybí nativní zobrazení Ganttova diagramu a nelze vytvářet závislosti mezi úkoly a termíny.
Ceny Basecamp
Basecamp nabízí dva cenové plány:
- Basecamp osobní plán Až tři projekty Až 20 uživatelů 1 GB úložného prostoru
- Basecamp business plan – (99 $/měsíc) 500 GB úložného prostoru Týmové projekty Pokročilý přístup pro klienty Šablony projektů A další
Hodnocení zákazníků Basecamp
- G2: 4,1/5 (více než 4 000 recenzí)
- Capterra: 4,3/5 (více než 10 000 recenzí)
7. Microsoft Project
prostřednictvím Microsoft Project
Microsoft Project je software pro řízení projektů, který vám umožňuje plánovat a analyzovat vaše projekty.
Nabízí bezplatný tarif, ale MS Project nabízí 30denní zkušební verzi.
A co placené tarify?
Nejlevnější placený tarif nenabízí řešení pro desktopové klienty, což znamená, že bez připojení k internetu nebudete mít přístup ke svým projektům. 😅
Klíčové funkce Microsoft Project
- Využijte integraci Microsoft Teams pro týmovou spolupráci.
- Funkce pro plánování a rozvrhování projektů
- Předem připravené reporty pro sledování pokroku
- Spolupracujte s kolegy na úkolech a projektech
Výhody Microsoft Project
- Plánujte a spravujte složité projekty pomocí závislostí úkolů.
- Sledujte všechny své zdroje a monitorujte jejich pokrok pomocí zobrazení časové osy projektu.
- Vytvářejte vlastní dashboardy s přehlednými reporty
Omezení Microsoft Project
- Nemá bezplatnou verzi.
- Není kompatibilní s počítači, na kterých není nainstalován placený software.
- Omezeno na integraci se Skype, Outlookem nebo jinými aplikacemi MS Project.
Ceny Microsoft Project
Microsoft Project nabízí tři cenové plány:
- Project Plan 1 – (10 $/uživatel za měsíc) Domovská stránka projektu Zobrazení mřížky Zobrazení tabule Zobrazení časové osy (Gantt)
- Project Plan 3 – (30 $/uživatel za měsíc)
- Desktopový klient (až pět počítačů)
- Správa zdrojů
- Odevzdávání výkazů práce
- A další informace
- Project Plan 5 – (55 USD/uživatel za měsíc) Výběr a optimalizace portfolia Řízení poptávky Plánování a řízení podnikových zdrojů A další
Hodnocení zákazníků Microsoft Project
- G2: 4/ 5 (více než 1 500 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 1 200 recenzí)
Nemáte pocit, že Microsoft Project vytváří nějaké powerpointové prezentace?
Podívejte se na 15 nejlepších alternativ k Microsoft Project .
Je čas přejít na alternativu LiquidPlanner!
Ačkoli je LiquidPlanner dobrým online nástrojem pro správu projektů, má i své nevýhody.
Naštěstí existuje spousta bezplatných softwarových nástrojů pro řízení projektů, které nabízejí více funkcí za méně peněz!
Ačkoli jsme zde zmínili několik slušných alternativ k LiquidPlanner, ClickUp je zdaleka nejkomplexnějším softwarovým řešením pro řízení projektů.
Proč se tedy spokojit s ochuzenou verzí, když můžete mít tu pravou?
Vyzkoušejte ClickUp ještě dnes zdarma a vyzkoušejte platformu pro správu projektů a práce, která je opravdu nejlepší!