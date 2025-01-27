ClickUp blog
7 nejlepších alternativ a konkurentů LiquidPlanner v roce 2025

Haillie Parker
Haillie ParkerWriter
27. ledna 2025

Ať už jde o plánování úkolů, správu projektových zdrojů nebo sledování termínů, projektové řízení není žádná procházka růžovým sadem.

Naštěstí jsou k dispozici aplikace pro správu projektů, jako je LiquidPlanner , které vám pomohou v každém kroku.

LiquidPlanner je snadno použitelný nástroj pro správu projektů a spolupráci, který vám umožní naplánovat nejlepší a nejhorší scénáře projektů pro váš tým.

Není však dokonalý.

A to je pravděpodobně důvod, proč hledáte nejlepší alternativy LiquidPlanner, které jsou dnes k dispozici.

Nebojte se, vaše hledání končí právě zde!

V tomto článku představíme sedm nejlepších alternativ k LiquidPlanner, které vám pomohou najít tu, která nejlépe vyhovuje vašim potřebám.

Jdeme na to!

Proč potřebujete alternativu k LiquidPlanner?

LiquidPlanner je aplikace pro správu projektů typu SaaS, která nabízí funkce jako automatické plánování úkolů, stanovení priorit úkolů, odhady času a další.

Projektové týmy však potřebují robustní nástroje, které se s nimi mohou rozšiřovat.

A to je něco, co LiquidPlanner prostě neplánoval. 🤷‍♂️

Co tím myslíme?

Pro začátek je třeba říci, že integrace LiquidPlanneru je omezená, protože se nedá propojit s aplikacemi třetích stran, jako jsou Slack, GitHub nebo BitBucket. Navíc aplikace není z hlediska naučitelnosti příliš flexibilní.

Zde je několik dalších důvodů, proč potřebujete alternativu k LiquidPlanner:

1. Omezený bezplatný tarif a drahé cenové možnosti

Ačkoli LiquidPlanner nabízí bezplatný tarif, omezuje vás na tři projekty a deset uživatelů.

Pokud se rozhodnete pro placený tarif, nejlevnější z nich začíná na 45 USD za osobu a měsíc.

Z tohoto důvodu není LiquidPlanner vhodným řešením pro řízení projektů pro většinu startupů a malých podniků.

2. Nelze přidávat podúkoly k vašim úkolům

Úkoly se snadno zbytečně komplikují. Ale s pomocí kontrolních seznamů a dílčích úkolů můžete velké úkoly rozdělit na menší úkoly a zjednodušit tak svůj pracovní postup.

Problém?

LiquidPlanner neumožňuje přidávat k úkolům podúkoly.

Bez podúkolů zůstane vašemu projektovému týmu jen dlouhý seznam úkolů bez jasného směru!

Trochu jako chlapecká kapela bez směru. 😜

3. Nevhodné pro správu nápadů

LiquidPlanner nenabízí myšlenkové mapy ani koncepční mapy, což jsou nástroje, které vám umožňují vizualizovat, plánovat a organizovat důležité projektové nápady a koncepty.

To znamená, že pokud vás někdy zaplaví úžasné nápady, nebudete je moci vizualizovat pro efektivní brainstorming a týmovou spolupráci.

Proč nevyzkoušet alternativu LiquidPlanner, která bude lépe vyhovovat vám a vašemu projektovému týmu?

7 nejlepších alternativ LiquidPlanner

Zde je sedm nejlepších alternativ LiquidPlanner, které jsou dnes k dispozici:

1. ClickUp

ClickUp Docs, Chat a zobrazení seznamu v ClickUp
Sledujte pokrok, spravujte úkoly a spolupracujte s týmem, vše z vašeho pracovního prostoru ClickUp.

ClickUp je jedním z nejlépe hodnocených softwarů pro produktivitu, spolupráci a řízení projektů na světě, který používají produktivní týmy v malých i velkých organizacích.

S ClickUp můžete odesílat a přijímat e-maily přímo z úkolů ClickUp a zefektivnit pracovní procesy integrací ClickUp s aplikacemi jako Slack, Outlook a dalšími.

Tímto způsobem se můžete přestat topit v aplikacích a plavat s jednou!

Klíčové funkce ClickUp

Zde je stručný přehled některých užitečných funkcí ClickUp:

Výhody ClickUp

Omezení ClickUp

  • V mobilní aplikaci (zatím) není k dispozici zobrazení tabulky.

Podívejte se na plán ClickUp a zjistěte, jak neustále pracujeme na odstranění drobných nedostatků.

Ceny ClickUp

ClickUp nabízí čtyři cenově dostupné tarify:

  • Plán zdarma navždy 100 MB úložného prostoru Neomezený počet úkolů Neomezený počet uživatelů Dvoufaktorová autentizace
  • 100 MB úložného prostoru
  • Neomezený počet úkolů
  • Neomezený počet uživatelů
  • Dvoufaktorová autentizace
  • 100 MB úložného prostoru
  • Neomezený počet úkolů
  • Neomezený počet uživatelů
  • Dvoufaktorová autentizace
  • Neomezený tarif – (5 $ za člena/měsíc) Neomezený počet zobrazení seznamů, tabulek a kalendářů Neomezené integrace a úložiště Neomezený počet dashboardů Hosté a oprávnění
  • Neomezené zobrazení seznamu, tabule a kalendáře
  • Neomezené integrace a úložiště
  • Neomezený počet dashboardů
  • Hosté a oprávnění
  • Neomezené zobrazení seznamu, tabule a kalendáře
  • Neomezené integrace a úložiště
  • Neomezený počet dashboardů
  • Hosté a oprávnění
  • Business Plan – (9 $ za člena/měsíc) Zobrazení časové osy a vlastní pole Všechny widgety na řídicím panelu Závislosti Myšlenkové mapy
  • Zobrazení časové osy a vlastní pole
  • Všechny widgety pro dashboard
  • Závislosti
  • Myšlenkové mapy
  • Zobrazení časové osy a vlastní pole
  • Všechny widgety pro dashboard
  • Závislosti
  • Myšlenkové mapy
  • Business Plus – (19 $ za člena/měsíc) Sdílení podúkolů v týmu v několika seznamech Vytváření vlastních rolí Vlastní oprávnění
  • Sdílení v týmu
  • Podúkoly ve více seznamech
  • Vytváření vlastních rolí
  • Vlastní oprávnění
  • Sdílení v týmu
  • Podúkoly ve více seznamech
  • Vytváření vlastních rolí
  • Vlastní oprávnění

Hodnocení zákazníků ClickUp

  • G2: 4,7/5 (více než 2 000 recenzí)
  • Capterra: 4,7/5 (více než 2 000 recenzí)

2. Asana

Domovská stránka Asana
prostřednictvím Asana

prostřednictvím Asana

Asana je nástroj pro spolupráci a řízení projektů, který vám umožňuje plánovat, spravovat a organizovat vaše úkoly a projekty na jednom místě.

Platforma je vhodná pro osobní i profesionální správu úkolů a nabízí řešení pro zvýšení vaší produktivity a správu termínů pro efektivní řízení práce.

Tento software pro řízení projektů však nenabízí žádné nativní funkce pro sledování času.

Bez sledování času nebudete vědět, kolik jste na projekt vynaložili, a projektoví manažeři nebudou moci vytvořit přesné odhady času pro budoucí projekty.

Klíčové funkce Asany

  • Přiřaďte úkolům termíny, abyste měli vždy přehled o harmonogramu projektu.
  • Vytvářejte závislosti úkolů, abyste propojili důležité úkoly mezi sebou.
  • Přiřazujte úkoly svým kolegům nebo členům týmu prostřednictvím komentářů.
  • Pomocí přizpůsobitelného projektového panelu můžete sledovat průběh projektu.

Výhody Asany

  • Integrace se Slackem, GitHubem a Google Drive
  • Vytvářejte pracovní prostory podle zapojení vašeho týmu do projektu, oddělení nebo pracovní funkce.
  • Prohlížejte a spravujte úkoly pomocí seznamu, kalendáře a kanbanové tabule.
  • Doplňte své úkoly o podrobnosti pomocí podúkolů

Omezení Asany

  • Nelze přiřadit více osob ke stejnému úkolu
  • Bezplatný tarif nenabízí zobrazení časové osy.
  • Omezeno na export souborů ve formátech JSON a CSV.

Ceny Asana

Asana má tři cenové plány:

  • Základní tarif – (zdarma) Neomezený počet úkolů Neomezený počet projektů Neomezený počet zpráv A další
  • Neomezený počet úkolů
  • Neomezený počet projektů
  • Neomezený počet zpráv
  • A další informace
  • Neomezený počet úkolů
  • Neomezený počet projektů
  • Neomezený počet zpráv
  • A další informace
  • Prémiový tarif – (13,49 $/měsíc) Časová osa Neomezený počet dashboardů Reportování napříč neomezeným počtem projektů A další
  • Časová osa
  • Neomezený počet dashboardů
  • Reporting napříč neomezeným počtem projektů
  • A další informace
  • Časová osa
  • Neomezený počet dashboardů
  • Reporting napříč neomezeným počtem projektů
  • A další informace
  • Obchodní plán – (30,49 $/měsíc) Portfolia Cíle Pracovní vytížení A další
  • Portfolia
  • Cíle
  • Pracovní zátěž
  • A další informace
  • Portfolia
  • Cíle
  • Pracovní zátěž
  • A další informace

Hodnocení zákazníků Asana

  • G2: 4,3/5 (více než 7 000 recenzí)
  • Capterra: 4,4/5 (více než 9 000 recenzí)

3. Teamwork Project

Domovská stránka Teamwork Project
prostřednictvím Teamwork Project

prostřednictvím Teamwork Project

Teamwork Project je software pro řízení projektů a správu zdrojů.

Tato alternativa k LiquidPlanner vám umožňuje přiřazovat úkoly, spravovat více projektů týmové práce* a sledovat svůj pokrok.

Jakmile však ztratíte připojení k internetu, budete se muset s těmito funkcemi rozloučit, protože Teamwork nemá offline režim.

Navíc nemůžete spolupracovat se svým týmem prostřednictvím softwaru jako Discord, Timely nebo Zoom.

Nemožnost rychle se připojit k hovoru přes Zoom nebo získat včasné odpovědi od svých kolegů může způsobit mnoho neshod v projektovém týmu. 😉

Klíčové funkce Teamwork Project

  • Nativní funkce sledování času, která vám pomůže dodržovat termíny
  • Spolupracujte prostřednictvím textových zpráv, chatu nebo souborů
  • Funkce Workload vám poskytují rychlý přehled o tom, na čem vaši kolegové pracují, a umožňují vám efektivně spravovat vaše zdroje.
  • Pomocí milníků definujte své cíle a sledujte pokrok.

Výhody Teamwork Project

  • Filtrujte svůj kalendář podle přiřazených uživatelů, typů událostí nebo dokonce projektů, na kterých pracujete.
  • Spojte se se svými kolegy během několika sekund pomocí funkce chatu.
  • Vytvářejte úkoly a podúkoly, abyste dodali strukturu své pracovní zátěži.

Omezení projektu Teamwork

  • Nenabízí offline režim.
  • Zálohy jsou k dispozici pouze na serveru MySQL a pro přístup k záloze je nutné se seznámit s jejich formátem.
  • Omezený bezplatný tarif, který vám umožňuje spravovat pouze dva projekty.

Ceny Teamwork Project

Teamwork Project nabízí tři cenové plány:

  • Plán zdarma navždy Základní správa projektů a úkolů Milníky Zprávy A další
  • Základní správa projektů a úkolů
  • Milníky
  • Zprávy
  • A další informace
  • Základní správa projektů a úkolů
  • Milníky
  • Zprávy
  • A další informace
  • Deliver plan – (12,5 $/uživatel/měsíc) Šablony projektů Sledování času a fakturace Agilní zobrazení s pracovními postupy A další
  • Šablony projektů
  • Sledování času a fakturace
  • Agilní zobrazení s pracovními postupy
  • A další informace
  • Šablony projektů
  • Sledování času a fakturace
  • Agilní zobrazení s pracovními postupy
  • A další informace

Hodnocení zákazníků Teamwork Project

  • G2: 4,4/5 (více než 800 recenzí)
  • Capterra: 4,5/5 (více než 600 recenzí)

Podívejte se na tyto alternativy Teamwork!

4. Zoho Projects

Domovská stránka Zoho Projects
prostřednictvím Zoho Projects

prostřednictvím Zoho Projects

Zoho Projects je dnes jedním z nejlepších konkurentů LiquidPlanner, protože je to skvělý nástroj pro řízení projektů!

Díky snadno použitelnému rozhraní, efektivním cenám a slušným mobilním aplikacím (pro iOS i Android) je tato aplikace vhodným softwarem pro správu práce pro malé a střední podniky.

Bohužel, s bezplatným tarifem můžete spravovat pouze dva projekty. 😬

A pak je čas přejít na placený tarif...

Pomůže tato aplikace vašemu týmu zlepšit jeho dovednosti v oblasti řízení projektů?

Podívejme se na to:

Klíčové funkce Zoho Projects

  • Podívejte se, jak jsou úkoly propojeny pomocí závislostí úkolů.
  • Používejte připomenutí úkolů, abyste nezmeškali termíny.
  • Zaznamenávejte čas, který každý člen týmu strávil prací na svých úkolech.
  • Sledujte průběh projektu pomocí panelu úkolů.

Výhody Zoho Projects

  • Sledujte plány a vizualizujte pokrok pomocí Ganttových diagramů.
  • Přidejte ke svým úkolům vlastní stavy, abyste označili, jak postupují.
  • Snadno identifikujte projekty přidáním značek.

Omezení Zoho Projects

  • Bezplatný tarif je omezen na tři uživatele.
  • Chybí integrace s aplikacemi třetích stran, jako jsou Zoom, Timely nebo Discord.
  • Nenabízí prioritní widgety, které by vám pomohly lépe stanovit priority vaší práce.

Ceny Zoho Projects

Zoho Projects nabízí dva cenové plány:

  • Bezplatný tarif Až dva projekty Až tři uživatelé Jednoduché sledování úkolů Prohlížeč Ganttových diagramů
  • Až dva projekty
  • Až tři uživatelé
  • Jednoduché sledování úkolů
  • Prohlížeč Ganttových diagramů
  • Až dva projekty
  • Až tři uživatelé
  • Jednoduché sledování úkolů
  • Prohlížeč Ganttových diagramů
  • Prémiový tarif – (5 $/uživatel/měsíc) Až 50 uživatelů Neomezený počet projektů 20 šablon projektů Připojte soubory až do velikosti 100 GB A další
  • Až 50 uživatelů
  • Neomezený počet projektů
  • 20 šablon projektů
  • Připojte soubory až do velikosti 100 GB
  • A další informace
  • Až 50 uživatelů
  • Neomezený počet projektů
  • 20 šablon projektů
  • Připojte soubory až do velikosti 100 GB
  • A další informace

Hodnocení zákazníků Zoho Projects

  • G2: 4,3/5 (více než 200 recenzí)
  • Capterra: 4,2/5 (více než 200 recenzí)

5. Pivotal Tracker

Domovská stránka Pivotal Tracker
prostřednictvím Pivotal Tracker

prostřednictvím Pivotal Tracker

Pivotal Tracker je jednou z nejlepších alternativ LiquidPlanner s celou řadou funkcí pro správu práce.

Je to skvělá platforma pro agilní týmy vývojářů softwaru a nabízí spoustu integrací třetích stran s aplikacemi jako GitLab, Slack a Timely.

Pokud však jde o aplikaci pro sledování, má několik nevýhod. Například aplikace nenabízí funkce pro sledování času.

Může tato aplikace i nadále hrát klíčovou roli v úspěchu vašeho projektového týmu?

Pojďme se na to podívat:

Klíčové funkce Pivotal Tracker

  • Přizpůsobte si oznámení tak, abyste dostávali pouze ty, které chcete, a filtrujte je podle projektů.
  • Organizujte úkoly a příběhy přidáním vyhledávatelných štítků.
  • Pomocí kontrolních seznamů úkolů rozdělte úkoly na zvládnutelné kroky.
  • Pomocí zmínek týmu můžete informovat členy projektového týmu a přidělovat jim úkoly.

Výhody Pivotal Tracker

  • Odhadovaná doba pro každý úkol umožňuje manažerům snadno plánovat a přidělovat úkoly.
  • Sledujte průběh svých úkolů pomocí kontrolních seznamů
  • Vhodné pro agilní řízení projektů

Omezení Pivotal Tracker

  • Bezplatný tarif je omezen na pět uživatelů.
  • Nenabízí Ganttovy diagramy.
  • Nelze přiřadit úkoly konkrétním vlastníkům

Ceny Pivotal Tracker

Pivotal Tracker nabízí tři cenové varianty:

  • Bezplatný tarif Až pět spolupracovníků Neomezené základní funkce Neomezený počet míst pouze pro čtení Limit 5 projektů
  • Až pět spolupracovníků
  • Neomezené základní funkce
  • Neomezený počet míst pouze pro čtení
  • Limit 5 projektů
  • Až pět spolupracovníků
  • Neomezené základní funkce
  • Neomezený počet míst pouze pro čtení
  • Limit 5 projektů
  • Startup plán – (10 $/měsíc) Až 10 spolupracovníků Pevná cena Neomezený počet projektů A další
  • Až 10 spolupracovníků
  • Paušální ceny
  • Neomezený počet projektů
  • A další informace
  • Až 10 spolupracovníků
  • Paušální ceny
  • Neomezený počet projektů
  • A další informace
  • Standardní tarif – (6,50 $/spolupracovník/měsíc) Neomezený počet uživatelů Správa backlogu Podpora Scrumu Agilní zobrazení s workflow A další
  • Neomezený počet uživatelů
  • Správa nevyřízených úkolů
  • Podpora Scrum
  • Agilní zobrazení s pracovním postupem
  • A další informace
  • Neomezený počet uživatelů
  • Správa nevyřízených úkolů
  • Podpora Scrum
  • Agilní zobrazení s pracovním postupem
  • A další informace

Hodnocení zákazníků Pivotal Tracker

  • G2: 4,1/5 (90+ recenzí)
  • Capterra: 4,3/5 (více než 100 recenzí)

Podívejte se na tyto alternativy Pivotal Tracker!

6. Basecamp

Domovská stránka Basecamp
prostřednictvím Basecamp

prostřednictvím Basecamp

Pokud potřebujete nástroj pro spolupráci, který pomůže členům vašeho vzdáleného týmu s online řízením projektů, je tento produkt právě pro vás!

Basecamp však má paušální cenu 99 $/měsíc.

Takže i když jste malý tým nebo startup, budete platit 99 $ měsíčně za funkce, které možná ani nevyužijete!

Jste malý tým, který není přesvědčen o Basecampu?

Zde je šest nejlepších nástrojů pro startupy , které byste mohli místo toho zvážit.

Klíčové funkce Basecamp

  • Používejte seznamy úkolů, projektové plány a kanbanové tabule k plánování a stanovení priorit svých úkolů.
  • Využijte automatické kontroly k vytváření opakujících se otázek pro sledování pokroku vašeho týmu.
  • Pomocí týmového kalendáře můžete sledovat sdílené role a termíny.
  • Chraňte soukromí svého projektu přidělením oprávnění jednotlivým uživatelům na základě úkolů, týmů a projektů.

Výhody Basecampu

  • Vytvářejte seznamy úkolů a stanovujte termíny, abyste mohli lépe řídit svůj pracovní postup.
  • Soustřeďte se pouze na své osobní úkoly pomocí nabídky „moje věci“.
  • Kalendářové zobrazení usnadňuje sledování termínů.

Omezení Basecampu

  • Žádná nativní funkce pro sledování času
  • Žádné funkce pro stanovení priorit úkolů
  • Chybí nativní zobrazení Ganttova diagramu a nelze vytvářet závislosti mezi úkoly a termíny.

Ceny Basecamp

Basecamp nabízí dva cenové plány:

  • Basecamp osobní plán Až tři projekty Až 20 uživatelů 1 GB úložného prostoru
  • Až tři projekty
  • Až 20 uživatelů
  • 1 GB úložného prostoru
  • Až tři projekty
  • Až 20 uživatelů
  • 1 GB úložného prostoru
  • Basecamp business plan – (99 $/měsíc) 500 GB úložného prostoru Týmové projekty Pokročilý přístup pro klienty Šablony projektů A další
  • 500 GB úložného prostoru
  • Týmové projekty
  • Pokročilý přístup pro klienty
  • Šablony projektů
  • A další informace
  • 500 GB úložného prostoru
  • Týmové projekty
  • Pokročilý přístup pro klienty
  • Šablony projektů
  • A další informace

Hodnocení zákazníků Basecamp

  • G2: 4,1/5 (více než 4 000 recenzí)
  • Capterra: 4,3/5 (více než 10 000 recenzí)

7. Microsoft Project

Domovská stránka Microsoft Project
prostřednictvím Microsoft Project

prostřednictvím Microsoft Project

Microsoft Project je software pro řízení projektů, který vám umožňuje plánovat a analyzovat vaše projekty.

Nabízí bezplatný tarif, ale MS Project nabízí 30denní zkušební verzi.

A co placené tarify?

Nejlevnější placený tarif nenabízí řešení pro desktopové klienty, což znamená, že bez připojení k internetu nebudete mít přístup ke svým projektům. 😅

Žena říká, že tady není wifi?
IFC via GIPHY

Klíčové funkce Microsoft Project

  • Využijte integraci Microsoft Teams pro týmovou spolupráci.
  • Funkce pro plánování a rozvrhování projektů
  • Předem připravené reporty pro sledování pokroku
  • Spolupracujte s kolegy na úkolech a projektech

Výhody Microsoft Project

  • Plánujte a spravujte složité projekty pomocí závislostí úkolů.
  • Sledujte všechny své zdroje a monitorujte jejich pokrok pomocí zobrazení časové osy projektu.
  • Vytvářejte vlastní dashboardy s přehlednými reporty

Omezení Microsoft Project

  • Nemá bezplatnou verzi.
  • Není kompatibilní s počítači, na kterých není nainstalován placený software.
  • Omezeno na integraci se Skype, Outlookem nebo jinými aplikacemi MS Project.

Ceny Microsoft Project

Microsoft Project nabízí tři cenové plány:

  • Project Plan 1 – (10 $/uživatel za měsíc) Domovská stránka projektu Zobrazení mřížky Zobrazení tabule Zobrazení časové osy (Gantt)
  • Domovská stránka projektu
  • Zobrazení mřížky
  • Zobrazení tabule
  • Zobrazení časové osy (Gantt)
  • Domovská stránka projektu
  • Zobrazení mřížky
  • Zobrazení tabule
  • Zobrazení časové osy (Gantt)
  • Project Plan 3 – (30 $/uživatel za měsíc)
  • Desktopový klient (až pět počítačů)
  • Správa zdrojů
  • Odevzdávání výkazů práce
  • A další informace
  • Project Plan 5 – (55 USD/uživatel za měsíc) Výběr a optimalizace portfolia Řízení poptávky Plánování a řízení podnikových zdrojů A další
  • Výběr a optimalizace portfolia
  • Řízení poptávky
  • Plánování a správa podnikových zdrojů
  • A další informace
  • Výběr a optimalizace portfolia
  • Řízení poptávky
  • Plánování a správa podnikových zdrojů
  • A další informace

Hodnocení zákazníků Microsoft Project

  • G2: 4/ 5 (více než 1 500 recenzí)
  • Capterra: 4,4/5 (více než 1 200 recenzí)

Nemáte pocit, že Microsoft Project vytváří nějaké powerpointové prezentace?

Podívejte se na 15 nejlepších alternativ k Microsoft Project .

Je čas přejít na alternativu LiquidPlanner!

Ačkoli je LiquidPlanner dobrým online nástrojem pro správu projektů, má i své nevýhody.

Naštěstí existuje spousta bezplatných softwarových nástrojů pro řízení projektů, které nabízejí více funkcí za méně peněz!

Ačkoli jsme zde zmínili několik slušných alternativ k LiquidPlanner, ClickUp je zdaleka nejkomplexnějším softwarovým řešením pro řízení projektů.

Proč se tedy spokojit s ochuzenou verzí, když můžete mít tu pravou?

Vyzkoušejte ClickUp ještě dnes zdarma a vyzkoušejte platformu pro správu projektů a práce, která je opravdu nejlepší!

