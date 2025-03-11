10 bezplatných šablon pro podcasty, které můžete použít pro svou příští epizodu

{ „@context“: „http://schema. org“, „@type“: „FAQPage“, „mainEntity“: [ { „@type“: „Question“, „name“: „Co dělá šablonu podcastu dobrou?“, "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "Dobrá šablona podcastu vám pomůže dodržet dohodnutý formát podcastu a zároveň vám poskytne prostor pro kreativitu. " } } ] }
Podcasty pokrývají širokou škálu témat, od rozhovorů a konverzací až po vyprávění skutečných příběhů. Ale i ty nejvolnější podcasty mají obvykle nějaký druh scénáře nebo osnovy. Použití šablon pro podcasty vám dá svobodu měnit délku a strukturu vašeho podcastu, přičemž budete stále dodržovat konvence tohoto formátu.
Ačkoli by šablona scénáře podcastu měla být na prvním místě vašeho seznamu, stejně důležité je mít plán i pro další aspekty podcastu, jako je například marketingový kalendář.
Těchto 10 bezplatných šablon pro scénáře podcastů vám zajistí, že budete mít vše pod kontrolou, od plánování a nahrávání až po publikování vlastního podcastu.
Co je to šablona podcastu?
Poslech zkušeného moderátora podcastu může celý proces podcastingu znít snadno, že? Možná se jedná o monolog jedné osoby s perfektně umístěnými zvukovými efekty nebo o konverzaci mezi moderátorem a spolumoderátorem, která plynule přechází z jednoho tématu do druhého.
Podcast ale zahrnuje mnohem víc než jen zvukový design a vtipkování. Je tu intro a outro podcastu, sponzorské zprávy, zvukové klipy a další. I když se jedná o volně plynoucí konverzaci, je pravděpodobné, že moderátor podcastu má seznam témat, která chce probrat, a plán, jak přejít od jednoho hlavního bodu k druhému.
Šablona podcastu je vaší vstupenkou k nahrání úspěšné epizody. Šablonu podcastu můžete použít k nastínění každé nové epizody, vytvoření popisu a poznámek k pořadu, vytvoření podrobných scénářů podcastu nebo dokonce k naplánování rozhovorů s influencery na sociálních médiích. ?
Použití nástroje pro podcasty vám zajistí, že dosáhnete všech prvků profesionální podcastové show a zároveň vám poskytne dostatek prostoru pro přizpůsobení vaší produkce.
Těchto 10 šablon pro podcasty vás provede každým krokem procesu, od plánování nového podcastu až po postprodukci.
Co dělá šablonu pro podcast dobrou?
Dobrá šablona podcastu vám pomůže dodržet dohodnutý formát podcastu a zároveň vám poskytne prostor pro kreativitu. Scénář podcastu totiž není jako scénář divadelní hry, kde se od vás očekává, že si zapamatujete každé slovo.
Stejně jako dobré intro podcastu, i skvělý scénář podcastu může obsahovat prostor pro improvizace a spontánní reakce.
Zkušenější moderátoři podcastů si vystačí s body, ale začátečníci možná budou chtít napsat podrobnější scénář podcastu, alespoň poprvé. To vám pomůže zbavit se nervozity a zabrání vám to odbočovat od tématu.
Scénář nebo osnova podcastu také umožní vašim hostům vědět, co mohou očekávat: kdy by měli být připraveni se zapojit do diskuse a kdy by měli nechat prostor pro výzvu k akci (CTA)?
Kromě scénářů můžete šablony pro podcasty použít v jakékoli fázi pracovního postupu, abyste zajistili konzistentní a standardizovaný přístup k produkci podcastů. Od plánování příspěvků na sociálních médiích až po přípravu epizody na příští týden – těchto 10 šablon pro podcasty vám pomůže udržet se na správné cestě.
10 šablon pro podcasty, které můžete použít
Ať už spouštíte nový podcast o produktivitě nebo chcete posunout svůj podcast s rozhovory na vyšší úroveň, využijte jednu z těchto 10 šablon podcastů, abyste mohli začít:
1. Šablona podcastu ClickUp
Tato praktická šablona ClickUp Podcast Template usnadňuje sledování všech vašich podcastových scénářů a epizod na jednom místě a jejich třídění podle sérií, sezón nebo jiných vlastních kategorií.
Můžete zahrnout data publikace, odkazy na epizody, audio a další, takže nemusíte prohledávat více dokumentů, abyste našli obsah, který hledáte. Pro snadnou navigaci stačí přepínat mezi zobrazením tabule a seznamu.
Každému podcastu přiřaďte moderátora nebo producenta pomocí pole „Přiřazený“ a v poli „Téma“ nastavte téma epizody. Můžete také použít stavové značky, jako jsou „Upravováno“, „Plánováno“, „Zveřejněno“ a „Nahráno“, abyste věděli, v jaké fázi produkčního cyklu se každá epizoda nachází.
Ačkoli se jedná o šablonu vhodnou pro začátečníky, je dostatečně komplexní, aby zvládla i větší produkce s více epizodami a členy týmu.
2. Šablona kalendáře podcastů ClickUp
Šablona kalendáře podcastů ClickUp vám pomůže naplánovat scénáře podcastů předem a sledovat, kdo se má objevit, nebo název vašeho připravovaného podcastu. Vyberte si z 18 vlastních polí, včetně sponzora, rozpočtu, fotografie hosta, názvu podcastu, odkazu na epizodu a sezóny.
Pomocí barevně označených značek můžete identifikovat, v jaké fázi vývoje se každá epizoda nachází, například Koncept, Propagace, Plánování, Nahrávání nebo Přepis.
Tato šablona vám také umožňuje přepínat mezi sedmi různými typy zobrazení, včetně epizod, sponzorů podcastů, poznámek k podcastům a fáze podcastů.
Před nahráváním si přečtěte profil hosta, abyste se mohli připravit na jeho představení, a pomocí polí „Stav přepisu“ a „Termín odevzdání“ zajistěte, aby byl přepis co nejdříve přidán na webovou stránku vašeho podcastu. ?
Ať už děláte rozhovory s odborníky z oboru nebo influencery na sociálních sítích, tato šablona vám pomůže posunout váš podcast na vyšší úroveň a dosáhnout vašich profesních cílů.
3. Šablona plánu podcastu ClickUp
Šablona ClickUp Podcast Plan je středně pokročilá šablona, která vám pomůže ponořit se hlouběji do procesu plánování každé nové epizody podcastu.
Upravitelná pole stavu vám řeknou, které epizody jsou zrušené, ve vývoji nebo pozastavené, zatímco lišta stavu pokroku vizuálně znázorňuje, jak blízko jste k dokončení epizody.
Pomocí pole Typ podcastu určete, zda se jedná o podcast s hostem nebo sólový podcast, a pomocí pole Téma označte své epizody podle kategorií, například Sociální otázky nebo Výtvarné umění. Další pole zahrnují Číslo epizody, Název epizody a Datum nahrávání.
Můžete využít šest různých typů zobrazení, včetně epizod podcastů a analytických údajů, a k dispozici je dokonce i formulář témat, který vám pomůže zaznamenat nápady na nové téma podcastu.
Toto téma vám pomůže zlepšit vaši sebekázeň a plánovat dopředu, abyste se dostali na vrchol žebříčků Spotify nebo Apple Podcasts!
4. Šablona pro plánování podcastů ClickUp
Šablona ClickUp Podcast Planning Template je pokročilá šablona, která organizuje všechny vaše podcastové epizody do snadno použitelných složek. Vytvořte základní kartu pro každou podcastovou epizodu a přidávejte další podrobnosti, jak postupujete fázemi nápadů, plánování, rozvrhování, nahrávání, produkce a publikování.
Sledujte datum nahrávání, číslo epizody, hosta, typ podcastu a další informace. Můžete přepínat mezi epizodami, celkovým přehledem a hosty a pomocí nástroje Přílohy můžete odkazovat na dokumenty, zvukové soubory a další relevantní materiály.
Díky pokročilým funkcím je tato šablona vhodná pro profesionální produkce, ale i začátečníci v ní najdou mnoho využití. Použijte ji k plánování, organizování a stanovení priorit nadcházejících epizod – nebo k vytvoření prostoru pro osnovu svého podcastu.
5. Šablona pro výrobu videopodcastů ClickUp od AskYvi
Tato šablona ClickUp Podcast Production Template poskytuje přehledný nástin, který můžete vyplnit vlastními podrobnostmi o podcastu. Začněte názvem podcastu, úvodním scénářem, poté přidejte moderátora, datum nahrávání, odkaz na scénář, jméno hosta a datum zveřejnění.
Tato šablona podcastu je přehledná a efektivní, což z ní činí dobrou volbu pro nové moderátory podcastů, kteří chtějí zachovat jednoduchost. Používejte stejnou šablonu pro každou epizodu nebo přejděte na jednu z pokročilejších šablon, jakmile váš podcast poroste.
6. Šablona popisu podcastu ClickUp
Tato šablona popisu podcastu ClickUp vám pomůže s popisem a marketingem vašich podcastových epizod pro posluchače. Neobsahuje žádné plánování epizod ani osnovu scénáře podcastu, soustředí se pouze na vytvoření stručného a informativního sloganu.
Začněte vytvořením plánu obsahu pro sociální média, abyste své podcastové epizody dostali před oči své cílové publikum. Shrňte téma svého podcastu do příspěvku na LinkedIn („V dnešní epizodě…“) nebo vytvořte upoutávku pro Instagram Story nebo kanál YouTube.
Každá položka na vašem seznamu úkolů má svého vlastní odpovědného pracovníka a termín splnění, stejně jako označení priority, které vám pomůže s prioritizací projektů.
Díky šablonám pro marketingové materiály budete moci věnovat méně času popisu jednotlivých epizod a více času přípravě co nejlepšího podcastu. ?
7. Šablona scénáře podcastu ClickUp
Šablona ClickUp Podcast Script Template vám pomůže vytvořit jádro a duši vašeho podcastu. Jedná se o jednoduchý dokument vhodný pro začátečníky, který můžete sdílet se všemi, kdo se na epizodě podílejí: moderátorem, hostem, producentem atd.
Začněte vyplněním tabulky názvem podcastu, názvem epizody, jménem moderátora, jménem hosta a sponzorem epizody. Pokud nahráváte sólovou show nebo nemáte sponzora, můžete tato pole nechat prázdná.
Poté postupujte chronologicky po jednotlivých epizodách a přidejte zprávu od sponzora, úvodní hudbu nebo jingle, obsah epizody a závěrečnou hudbu.
Pamatujte, že cílem není vytvořit doslovný scénář, ale pomoci vám dosáhnout konverzačního tónu při přechodu z jednoho tématu na druhé. Vytvořte si seznam hlavních bodů, které chcete pokrýt, všech podpůrných bodů a otázek pro rozhovor.
Scénář podcastu by měl sloužit jako plán epizody, takže se ujistěte, že váš host nebo spolumoderátor má možnost si ho před nahráváním prohlédnout!
8. Šablona sponzorství podcastu ClickUp
Šablona ClickUp Podcast Sponsorship Template je navržena tak, aby vám pomohla získat sponzory tím, že jim poskytne stručný, ale informativní přehled o vašem podcastu.
Vaše žádost o sponzorství by měla obsahovat informace o cílové skupině, rozsahu příležitosti (tj. statistiky posluchačů) a specifikách kampaně. Nezapomeňte uvést své kontaktní údaje, logo nebo obal podcastu, aby vaše žádost o sponzorství působila profesionálněji.
Oslovením společností, které jsou v souladu s hodnotami vašeho podcastu, můžete generovat příjmy pro svou show a propagovat značky, o kterých budou vaši posluchači chtít slyšet. Je to výhodné jak pro vaši show, tak pro vašeho nového sponzora! ?
9. Šablona podcastu pro konverzační/rozhovorovou show od Riverside
Šablona podcastu pro konverzační/rozhovorovou show od Riverside nabízí praktický nástin, který můžete použít k vytvoření scénáře pro show ve stylu rozhovoru. Je to jen jeden z několika příkladů scénářů podcastů, které Riverside nabízí, včetně minimalistického scénáře a sólové show.
Šablona pro rozhovor/interview obsahuje úvod, zprávu sponzora a tématickou hudbu, následovanou představení hosta a sérií otázek pro interview. Pořad končí závěrečnou částí, rekapitulací a výzvou k akci.
Některé body mají prázdné místo pro jejich trvání, kam můžete zapsat délku každého segmentu. To je snadné, pokud máte předem nahrané segmenty, jako je úvodní hudba a sponzorská zpráva; v opačném případě stačí odhadnout délku a aktualizovat informace po nahrání pořadu.
Snažte se udržet konzistentní tempo pořadu v každé epizodě, například 60sekundové intro a outro s 30 minutami konverzace mezi nimi.
10. Šablona pro vyprávění příběhů založených na skutečných událostech od Ausha
Tato šablona pro vyprávění nefikčních příběhů od Ausha je určena pro sólové moderátory podcastů, kteří chtějí posluchačům vyprávět příběh v průběhu jedné epizody. Může se jednat o cokoli od podcastu o skutečných zločinech až po hluboký ponor do historické události nebo vědeckého objevu.
Nástin začíná úvodní hudbou a přehledem nebo roadmapou epizody. Následují tři tematické segmenty, sponzorská zpráva a rekapitulace. Na závěr je zde outro obsahující výzvu k akci a upoutávku na další epizodu.
Místo psaní scénáře slovo od slova vás tato šablona vybízí k zaznamenání klíčových informací v bodech, abyste mohli použít konverzační tón. Nezapomeňte si poznamenat přechody z jednoho tématu k druhému, abyste se drželi plánu!
Zefektivněte své vyprávění pomocí těchto bezplatných šablon pro podcasty
Od vymýšlení témat až po tvorbu scénáře – každá epizoda podcastu vyžaduje spoustu práce. Naštěstí můžete tento proces zefektivnit pomocí těchto praktických šablon, které pokrývají vše od plánování až po marketing.
Šablony podcastů vám pomohou ušetřit čas tím, že vám ukážou, jaké informace je třeba shromáždit předem – například jméno hosta a jeho životopis – a co je třeba udělat po natočení epizody, například vytvořit slogan a přepis.
Navíc, když použijete jednu ze šablon pro spolupráci ClickUp, budete moci sdílet scénář podcastu a poznámky k pořadu se svým spolumoderátorem nebo hosty podcastu. Navštivte knihovnu šablon ClickUp a najděte si šablonu pro svůj další podcast!