10 nejlepších softwarových nástrojů pro podcasting pro plánování, nahrávání a úpravy v roce 2025

Podcastery jsou nadšení lidé. Našli jste téma, o kterém chcete informovat celý svět. Ať už váš podcast zahrnuje rekapitulaci vaší oblíbené reality show, zjednodušení nejasných pojmů kvantové fyziky nebo lov duchů po celé Americe, jsme jedno ucho. 👂
Protože když vás nějaké téma opravdu zajímá, dokážete ho podat tak, že je prostě neodolatelné. Ale jen proto, že vás natolik zajímá kultura pití kávy po celém světě nebo podivná historie vašeho rodného města, že o tom chcete natočit podcast, ještě neznamená, že vás zajímá i software pro podcasting.
No, my ano. 🤸
Pomůžeme vám porozumět různým typům softwaru pro nahrávání podcastů a nejlepším programům, které vám pomohou plánovat, vyvíjet, provádět vícestopé nahrávání a distribuovat podcast. A budeme se při tom bavit.
Jste připraveni? Jdeme na to!
Co je to software pro podcasting?
Software pro podcasty je široká kategorie. Existuje software pro plánování, vícestopé nahrávání, úpravy, distribuci a zpeněžení vašeho podcastu. Můžete najít software, který umí několik věcí v jednom programu, ale je vzácné najít software, který umí všechno.
I když program umí všechno, nemusí vám vyhovovat. Často je lepší použít software, který umí jednu nebo dvě věci opravdu dobře, než software, který umí pět věcí průměrně.
Pokud jste v oblasti hostingu podcastů nováčkem, budete potřebovat několik softwarových nástrojů, které vám pomohou projít celým procesem. Níže uvádíme možnosti, které pokrývají proces vývoje podcastu od nápadu až po zveřejnění.
Jak vybrat nejlepší software pro nahrávání podcastů
Ujistěte se, že váš software pro nahrávání podcastů splňuje vaše potřeby, a zvažte následující:
- Váš pracovní postup: Software je k dispozici ve formě desktopových aplikací (přístupných pouze z domácího počítače), webových aplikací (přístupných z jakéhokoli zařízení s připojením k internetu) nebo mobilních aplikací ve vašem telefonu. Některé programy nabízejí všechny tři možnosti pro maximální flexibilitu. Než si vyberete software pro nahrávání podcastů, zvažte, kde budete většinu práce provádět.
- Vaše úroveň: Pokud jste nikdy nepoužívali software pro úpravu zvuku, budete potřebovat jednodušší nástroj. Pokud máte zkušenosti se zvukovou technikou, budete potřebovat pokročilejší funkce.
- Váš rozpočet: Existují bezplatné programy pro nahrávání podcastů, ale často obsahují méně funkcí než placené varianty. Zvažte náklady a výhody bezplatného a placeného softwaru a využijte bezplatné zkušební verze, abyste se ujistili, že placené nástroje stojí za to.
10 nejlepších softwarů pro podcasting k plánování, nahrávání a úpravám obsahu
Nyní, když máte v hlavě mentální seznam, přejděte k akci a porovnejte těchto 10 programů pro nahrávání podcastů, které splňují všechna kritéria. ✅
1. ClickUp
Nejlepší pro plánování obsahu
Jistě, některé podcasty jsou jen pár spolumoderátorů, kteří si povídají o... ehm... nicotnostech. 💩
Mnohé z nich však vyžadují rozsáhlé plánování – od rozhodování o tématech epizod a domlouvání rozhovorů až po výzkum, psaní, nahrávání, úpravy, publikování a propagaci. (Páni. I my začínáme být trochu zahlceni, a to provozujeme vlastní podcast o produktivitě!)
S ClickUp můžete sledovat všechny drobné úkoly, které jsou součástí každé epizody podcastu. Máme nástroje, které vám pomohou s brainstormingem a psaním, stejně jako šablony pro vytvoření kalendáře obsahu podcastu, plánování úkolů a sledování časového harmonogramu projektu.
Můžete dokonce vytvořit marketingový kalendář pro propagaci svých epizod, jakmile je vydáte.
ClickUp je k dispozici jako webová aplikace nebo mobilní aplikace pro iPad, iPhone nebo Android. A díky bezplatné verzi je tento program ideální pro jakýkoli rozpočet na podcasting.
Nejlepší funkce ClickUp
- Na ovládacím panelu ClickUp se zobrazuje seznam úkolů, priority a pokrok při dokončování epizod.
- S ClickUp Docs můžete psát scénáře epizod podcastů, brainstormovat, odkazovat na reference a spolupracovat na dálku.
- Zobrazení kalendáře ClickUp rozděluje vaše úkoly do časové osy projektu a umožňuje vám sdílet svůj kalendář s spolupracovníky.
- Šablony ClickUp, včetně šablony podcastu a šablony kalendáře podcastu, vám umožní rychle se zorganizovat.
- ClickUp AI urychluje vaši práci tím, že generuje osnovy, scénáře, otázky pro rozhovory, popisky pro sociální média a další.
Omezení ClickUp
- S tolika funkcemi je třeba se nejprve naučit, jak ho používat.
- Ne všechny funkce dostupné ve webové aplikaci jsou dostupné v mobilní aplikaci.
Ceny ClickUp
- Navždy zdarma
- Neomezený: 7 $ za uživatele za měsíc
- Podnikání: 12 $ za uživatele za měsíc
- Podniky: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (8 745+ recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (3 795+ recenzí)
2. Audacity
Nejlepší pro bezplatné nahrávání a úpravy
Tento open-source software pro nahrávání a úpravu zvuku je zcela zdarma. A pokud rádi patříte do komunity, uživatelé jsou vítáni, aby přispívali kódem, dokumentací, překlady, podporou a testováním. 🙌
Audacity je k dispozici jako desktopová aplikace pro operační systémy Windows, macOS nebo Linux.
Nejlepší funkce programu Audacity
- Nahrávejte zvukové soubory z mikrofonu nebo mixážního pultu
- Provádějte vícekanálové nahrávání a současně importujte, upravujte nebo kombinujte jednotlivé stopy.
- Software pro úpravy obsahuje příkazy pro vyjmout, kopírovat, vložit a smazat.
- Pracujte s 16bitovou, 24bitovou nebo 32bitovou kvalitou zvuku.
- Spojte jej s pluginy pro LADSPA, LV2, Nyquist, VST nebo Audio Units a přidejte zvukové efekty.
Omezení programu Audacity
- Někteří uživatelé mají pocit, že Audacity nemá uživatelsky přívětivé rozvržení, což může být pro začátečníky ve světě nahrávání a editace náročné.
- Není kompatibilní se všemi formáty zvukových souborů a někteří uživatelé hlásí problémy s importem souborů.
Ceny Audacity
- Zdarma
Hodnocení a recenze Audacity
- G2: 4,5/5 (435+ recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (390+ recenzí)
3. Hindenburg
Nejlepší pro nahrávání a úpravy vhodné pro začátečníky
Na rozdíl od mnoha jiných nahrávacích nástrojů v tomto seznamu, které byly původně navrženy pro produkci hudby, byl Hindenburg Journalist Pro speciálně navržen jako software pro editaci voiceoverů a podcastů.
Použijte jej k nahrávání podcastů, jejich úpravám a publikování. Nabízí intuitivní a snadno použitelné nástroje, jako jsou jednosměrné posuvníky pro redukci šumu a ekvalizaci. 🙇♂️
Nejlepší funkce Hindenburgu
- Transkripce převede váš zvukový záznam na text, takže můžete použít režim rukopisu k úpravám stejně jako u psaného dokumentu.
- Schránka vám umožňuje mít po ruce vaše oblíbené zvukové ukázky, intro a outro pro snadnou úpravu.
- Zvuková knihovna obsahuje vysoce kvalitní zvukové efekty, které dodají vaší nahrávce atmosféru.
- Aplikace Field Recorder vám umožní nahrávat zvuk z vašeho iPhone kdekoli jste.
Omezení Hindenburgu
- Protože je navržen jako zjednodušený zvukový editor, který může používat kdokoli, mohou zkušení zvukoví inženýři považovat editační nástroje za příliš omezené.
- Někteří uživatelé hlásí, že nástroj pro potlačení zvuku nefunguje vždy tak, jak má.
Ceny Hindenburg
- Standard: 12 $ měsíčně
- Plus: 15 $ měsíčně
- Premium: 30 $ měsíčně
Hodnocení a recenze Hindenburgu
- G2: Žádné recenze nejsou k dispozici.
- Capterra: Žádné recenze nejsou k dispozici.
4. Reaper
Nejlepší pro pokročilé nahrávání a úpravy
Pokud hledáte profesionální digitální audio pracovní stanici (DAW), je to právě tato. Reaper má uživatele – od domácích studií přes vysílací sítě až po vzdělávací zařízení – kteří nahrávají všechny typy zvuku.
Díky jeho vysoké efektivitě jej můžete nainstalovat na notebook a vzít s sebou, abyste mohli nahrávat přímo na místě. To z něj dělá skvělý nástroj pro investigativní žurnalistiku nebo cestovatelské podcasty. 🏝️
Reaper také nabízí kompletní sadu nástrojů pro produkci hudby pro hudební podcasty nebo pro kohokoli, kdo má hluboké znalosti v oblasti produkce a editace zvuku. Může být vhodný i pro začátečníky, kteří se chtějí stát odborníky a hledají nástroj, se kterým mohou růst.
Reaper nabízí 60denní bezplatnou zkušební verzi, než si budete muset zakoupit licenci. Je k dispozici pro operační systémy Windows, Mac a Linux.
Nejlepší funkce programu Reaper
- 64bitové zpracování zvuku vám umožňuje renderovat více typů zvukových souborů v téměř jakékoli bitové hloubce a vzorkovací frekvenci.
- Kompatibilita s pluginy a digitálními nástroji třetích stran, včetně VST, VST3, LV2, AU, DX a JS, nabízí spoustu možností pro přidávání zvukových efektů a atmosféry.
- Díky rychlému načítání a efektivnímu kódování tento program nevyužívá nadměrné množství paměti RAM.
- Možnosti přizpůsobení vám umožňují přidávat skiny nebo upravovat rozvržení pomocí nástrojů, které používáte nejčastěji.
Omezení programu Reaper
- Několik uživatelů uvádí, že funkce pro úpravu zvuku jsou obtížně použitelné a vyžadují pokročilé znalosti.
- I když je k dispozici 60denní bezplatná zkušební doba, po jejím skončení budete muset zaslat šek nebo peněžní poukázku poštou, abyste si mohli zakoupit licenci 🐌.
Ceny Reaperu
- Zlevněná licence: 60 $
- Komerční licence: 225 $
Hodnocení a recenze Reaper
- G2: 4,4/5 (více než 25 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 50 recenzí)
5. Auphonic
Nejlepší pro úpravy a publikování s podporou umělé inteligence
Na rozdíl od dosud představených all-in-one audio nástrojů, Auphonic nemá žádné nahrávací funkce. Je to však pravděpodobně nejjednodušší nástroj pro postprodukci, který existuje – jednoduchý proto, že práci za vás udělá kouzelný robot. 🤖
Auphonic, který byl speciálně navržen s ohledem na podcasting, využívá umělou inteligenci k automatické úpravě zvuku pomocí vyrovnání úrovně, odstranění ticha, snížení šumu na pozadí atd. (Dokáže dokonce vylepšit zvuk, který jste již upravili v Hindenburgu nebo Adobe Audition. )
Poté automaticky publikuje váš obsah na vaší oblíbené platformě pro hostování podcastů. Kouzelné! 🧙
Nejlepší funkce Auphonic
- Vícekanálové algoritmy vytvářejí vyváženou směs, aby obě stopy měly podobnou úroveň a redukci šumu.
- Specifikace hlasitosti zajistí, že váš mix splní požadavky Audible, Spotify a dalších významných platforem.
- Odstranění ticha odstraní mrtvý vzduch
- Speech2Text automaticky rozdělí váš podcast na kapitoly a vytvoří přepisy.
- Automatické publikování nahraje váš obsah na YouTube, Libsyn, Facebook, SoundCloud, Buzzsprout, Podbean a další platformy podle vašeho výběru.
Omezení Auphonic
- Bezplatný tarif zahrnuje pouze 2 hodiny nahrávání za měsíc, takže nemusí být vhodný pro delší nebo častěji publikované podcasty.
- Někteří uživatelé uvádějí, že automatická úroveň ne vždy poskytuje úspěšné výsledky.
Ceny Auphonic
- Zdarma
- Opakující se poplatky: 10 € měsíčně
- Jednorázové kredity: 11 €
Hodnocení a recenze Auphonic
- G2: 4,5/5 (6+ recenzí)
- Capterra: 5/5 (3+ recenze)
6. Wirecast
Nejlepší pro video podcasting
Pokud chcete nabízet svůj obsah na co největším počtu různých platforem a oslovit co nejširší publikum, můžete pomocí aplikace Wirecast od společnosti Telestream vytvářet audio i video podcasty současně.
Wirecast je k dispozici pro operační systémy Mac a Windows a představuje přizpůsobitelnou sadu produkčních nástrojů pro nahrávání vícekanálového zvuku a živého streamování video obsahu. Můžete jej dokonce nastavit s více mikrofony a kamerami. 🎥
Nejlepší funkce Wirecast
- Smíchejte až 8 samostatných stop a přidejte zvukové efekty.
- Zobrazte více hostů nebo moderátorů, a to i během vzdáleného nahrávání, díky konferenčním funkcím.
- Přidejte doprovodnou hudbu, zvukové efekty, spodní třetiny, pozadí a další prvky pomocí vestavěné knihovny médií.
- Zobrazujte komentáře nebo ankety ze sociálních médií, jako jsou Facebook, X a YouTube.
- Vysílejte živě na více než jednu platformu pro hostování video podcastů, jako je Facebook Live, YouTube nebo Vimeo Live, a současně nahrávejte.
Omezení programu Wirecast
- Několik uživatelů hlásí, že připojení Wirecastu k jejich serveru nebo službě živého vysílání je nespolehlivé.
- Ostatní uživatelé by uvítali více návodů a vzdělávacích zdrojů, které by usnadnily učení.
Ceny Wirecast
- Wirecast Studio: doživotní licence za 599 USD
- Wirecast Pro: doživotní licence za 799 USD
Hodnocení a recenze Wirecast
- G2: 4,2/5 (35+ recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (14+ recenzí)
7. OBS
Nejlepší pro bezplatné video podcasty
OBS neboli open broadcaster software je open-source platforma pro živé vysílání s působivou řadou sponzorů. Společnosti jako YouTube, Logitech, Twitch a Facebook přispěly finančně, aby tento software zůstal pro veřejnost zdarma.
Stáhněte si jej na jakýkoli operační systém Windows, MacOS nebo Linux. Začněte hostovat živé video podcasty a současně nahrávat svůj obsah, abyste jej mohli později publikovat na svých oblíbených platformách.
Nejlepší funkce OBS
- Díky nahrávání a mixování videa a zvuku v reálném čase můžete své relace živě streamovat a zároveň nahrávat.
- Vlastní přechody vám umožňují přepínat mezi více scénami, například mezi vaší webovou kamerou a webovou kamerou vašich hostů během vzdálených rozhovorů.
- Integrovaný audio mixér obsahuje intuitivní posuvníky pro snadnou úpravu zvuku.
- Přizpůsobitelný dok vám umožní mít vaše oblíbené funkce vždy po ruce.
Omezení OBS
- Někteří uživatelé uvádějí, že tento software využívá velké množství paměti RAM a jeho zpracování může trvat dlouho.
- Není vhodný pro začátečníky a pro nové podcastery představuje velkou výzvu.
Ceny OBS
- Zdarma
Hodnocení a recenze OBS
- G2: 4,6/5 (více než 115 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (965+ recenzí)
8. PodBean
Nejlepší pro distribuci, propagaci a zpeněžení
PodBean je nejen integrován s Auphonic, naším výše zmíněným softwarem pro úpravy pomocí umělé inteligence, ale je také kompletní platformou pro hostování a monetizaci podcastů. I když jste se možná do podcastingu nepustili proto, abyste zbohatli, je příjemné vydělat si za svou práci trochu peněz. 🤑
Tato platforma také obsahuje nástroje, které vám pomohou propagovat váš podcast a oslovit více posluchačů. Nové epizody můžete automaticky zveřejňovat na svých stránkách sociálních médií.
PodBean je k dispozici jako webová aplikace nebo mobilní aplikace pro iOS nebo Android.
Nejlepší funkce PodBean
- Nahrajte svůj podcast a naplánujte jeho zveřejnění, aby se vaše epizody automaticky uvolňovaly současně na Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts a dalších aplikacích pro podcasty.
- Vytvořte si bezplatnou webovou stránku pro podcasty pomocí svého účtu PodBean.
- Vytvořte vlastní obal pro každou epizodu kombinováním obrázků a fontů pouhými několika kliknutími.
- Analytické nástroje vám umožní sledovat počet poslechů, stažení, nejoblíbenější epizody a demografické údaje posluchačů.
- Najděte si potenciální inzerenty a umožněte svým posluchačům přispívat finančním darem.
Omezení PodBean
- Video podcasty a čistě zvukové podcasty nelze nahrávat společně, takže je budete muset zveřejňovat samostatně.
- Schválení vašeho RSS kanálu může trvat až týden.
Ceny PodBean
- Základní: zdarma
- Neomezené audio: 9 $ měsíčně
- Unlimited Plus: 29 $ měsíčně
- Síť: 79 $ měsíčně
Hodnocení a recenze PodBean
- G2: 4,5/5 (více než 20 recenzí)
- Capterra: 4,1/5 (více než 20 recenzí)
9. Libsyn
Nejlepší pro komplexní tvorbu a distribuci
Libsyn, zkratka pro Liberated Syndication, je považován za all-in-one platformu pro podcasting, ale ve skutečnosti je to spíše téměř all-in-one.
Neobsahuje kalendář obsahu ani funkce pro správu úkolů, takže budete stále potřebovat software pro správu projektů. Můžete psát, nahrávat a přidávat hudbu bez autorských poplatků, ale funkce pro úpravu zvuku jsou poněkud základní – díky tomu jsou však ideální pro začátečníky.
Celkově je Libsyn dobrou platformou pro začátek. Nabízí funkce pro tvorbu, vzdálené nahrávání, publikování, reklamu, propagaci a analýzu. I když tedy možná nemá úplně všechno, nabízí spoustu věcí. Je to jako bento box podcastingu. 🍱
Nejlepší funkce Libsyn
- Integrované funkce nahrávání umožňují lokální i vzdálené nahrávání, abyste mohli zachytit zvuk i zvuk vzdálených hostů.
- Funkce úpravy drag-and-drop usnadňují vkládání intro, outro, upoutávek nebo doprovodné hudby.
- Dynamické reklamy vám umožňují vkládat reklamy z vybraných kategorií v reálném čase, takže posluchači uslyší vaše nejnovější sponzory, ať už poslouchají nové nebo staré epizody.
- Funkce distribuce odešlou váš podcast do nejpopulárnějších aplikací pro podcasty.
- Analytické funkce vám poskytnou statistiky stahování a informace o posluchačích.
Omezení Libsyn
- Někteří zákazníci si stěžují, že uživatelské rozhraní vypadá zastarale.
- Jiní by si přáli, aby program obsahoval pokročilejší funkce pro vytváření reportů.
Ceny Libsyn
- Až 3 hodiny nových nahrávek: 5 $ měsíčně
- Až 6 hodin nových nahrávek: 15 $ měsíčně
- Až 10 hodin nových nahrávek: 20 $ měsíčně
- Až 14 hodin nových nahrávek: 40 $ měsíčně
- Až 27 hodin nových nahrávek: 75 $ měsíčně
- Až 55 hodin nových nahrávek: 150 $ měsíčně
Hodnocení a recenze Libsyn
- G2: 4,5/5 (více než 20 recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (4+ recenze)
10. Otter
Nejlepší pro přepisování
Otter je aplikace pro pořizování poznámek, která automaticky převádí mluvené slovo do psaného textu. Je oblíbená při obchodních jednáních a ve školních třídách, ale stojí za zvážení i pro váš proces výroby podcastů.
Použijte jej k pořizování poznámek během fáze výzkumu, shrnutí epizod pro vytvoření rychlých rekapitulací a přepisování epizod, aby byly přístupnější. Tato aplikace vám ulehčí některé méně zábavné části podcastingu. 🍽️
Otter je k dispozici jako webová aplikace nebo mobilní aplikace pro iOS nebo Android.
Nejlepší funkce Otter
- Pomocí aplikace Otter můžete přepsat všechny své podcastové audio soubory a vytvořit scénář s audio záznamem přiřazeným k jednotlivým mluvčím, pokud máte více moderátorů nebo hostů.
- Automaticky shrňte celou svou show a rychle vytvořte popisy epizod svého podcastu.
- Pozvěte jej na schůzky v aplikacích Zoom, Microsoft Teams nebo Google Meet, aby automaticky přepisoval vše, co bylo řečeno v rozhovorech.
Omezení Otter
- Někteří uživatelé uvádějí, že kvalita přepisu není tak dobrá, pokud je v pozadí hluk, dvě osoby mluví najednou nebo lidé mluví s neamerickým přízvukem.
- Program sice dokáže označit více mluvčích – například vás, vašeho spolumoderátora a vašeho hosta –, ale označení nejsou vždy přesná, takže možná budete muset finální přepis ručně upravit.
Ceny Otter
- Základní: zdarma
- Pro: 10 $ za uživatele za měsíc
- Podnikání: 20 $ za uživatele za měsíc
- Podniky: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze Otter
- G2: 4/5 (více než 115 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (65+ recenzí)
Naplánujte si svůj podcast jako profesionál
Pokud jde o nejlepší software pro nahrávání podcastů, budete potřebovat několik různých programů, které pokryjí plánování, nahrávání, úpravy, distribuci a monetizaci – což znamená, že budete muset učinit několik rozhodnutí. Zbavte se únavy z rozhodování tím, že se jimi budete zabývat krok za krokem. 👣
Prvním krokem je plánování. ClickUp vám pomůže naplánovat podcast od začátku do konce pomocí šablon kalendáře obsahu, šablon podcastů a nástrojů pro mapování procesů.
Brzy budete o provozování podcastu vědět stejně tolik jako o tématu svého podcastu. Možná se dokonce stanete stejně nadšenými fanoušky softwaru pro nahrávání podcastů jako my. Ale i kdyby ne, jsme tu pro vás. Pomůžeme vám následovat vaše vášně, kamkoli vás zavedou.