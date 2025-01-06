10 bezplatných šablon novoročních předsevzetí pro rok 2025

Kolikrát jste si řekli: „Nový rok, nový já“, ale už pár týdnů (nebo dní) po 1. lednu jste se vrátili ke svým starým zvykům? Nebojte se, nejste v tom sami! Výzkumy ukazují, že lidé obecně nejsou příliš úspěšní v dodržování svých předsevzetí.
Ať už se rozhodnete vrátit do posilovny nebo se vzdát nezdravého jídla, novoroční předsevzetí mohou přinést pozitivní změny do vašeho života – pokud se jich budete držet. To je samozřejmě ta nejtěžší část.
Šablony novoročních předsevzetí vám pomohou připravit se na úspěch a splnit vše, co máte na seznamu. Obsahují předem připravené sekce, které vám umožní stanovit a sledovat krátkodobé i dlouhodobé cíle, vytvářet seznamy úkolů, stanovovat priority konkrétních úkolů a zodpovídat za každé předsevzetí.
Zde si představíme 10 špičkových šablon novoročních předsevzetí, které vám pomohou proměnit vaše sny ve skutečnost. 🧑🎄
⏰ 60sekundové shrnutí
Zde je 10 účinných šablon novoročních předsevzetí, které vám pomohou plánovat, sledovat a dosahovat vašich cílů:
- Šablona novoročních předsevzetí ClickUp
- Šablona ClickUp pro roční přehled
- Šablona ročních cílů ClickUp
- Šablona seznamu úkolů v kalendáři ClickUp
- Šablona ročních cílů ClickUp
- Šablona seznamu aktivit ClickUp
- Šablona seznamu dovolených ClickUp
- Šablona seznamu přání ClickUp
- Šablona novoročních předsevzetí pro Excel od Chandoo
- Šablona seznamu novoročních předsevzetí Canva
Co je šablona novoročního předsevzetí?
Novoroční předsevzetí mají za cíl nastartovat pozitivní změny, zlepšit osobní návyky a zvýšit celkovou pohodu. Podle výzkumu se obvykle točí kolem posílení duševního a fyzického zdraví.
Šablony novoročních předsevzetí vám pomohou zapsat si vaše sliby, sledovat pokrok a udržet se na správné cestě k dosažení vašich cílů. Obsahují předem připravené sekce, které můžete přizpůsobit svým cílům a které vám pomohou udržet si zodpovědnost.
Tyto šablony vám pomohou získat přehled a soustředit se, udržet si pořádek a motivaci, lépe hospodařit s časem a umožní vám sebereflexi a vizualizaci vašich cílů.
Šablony novoročních předsevzetí mají mnoho podob a forem. Některé vám umožňují rozdělit předsevzetí na denní plány nebo týdenní cíle, zatímco jiné se zaměřují na konkrétní aspekt vašeho života a umožňují vám zaznamenat si soukromé a pracovní cíle a aspirace. Je na vás, abyste si vybrali šablonu, která odpovídá vašim plánům na nadcházející rok.
Co dělá šablonu novoročního předsevzetí dobrou?
Zadejte do vyhledávače Google „šablony novoročních předsevzetí“ a získáte stovky výsledků, což může ztížit výběr té správné šablony. Pokud chcete šablonu, která vám pomůže stanovit si cíle a dodržet je, ujistěte se, že obsahuje následující prvky:
- Sekce pro definování cílů: Měla by obsahovat přehledně uspořádané oblasti, kde můžete zapsat různé cíle a nastínit způsoby, jak je v průběhu času sledovat.
- Akční plán: Šablona by měla nabízet dostatek prostoru pro podrobný popis toho, jak svých cílů dosáhnete. Měli byste mít možnost vytvářet a kategorizovat úkoly a stanovovat termíny, abyste si udrželi odpovědnost.
- Funkce sledování: Měla by vám umožnit konfigurovat metriky pro sledování pokroku.
- Přizpůsobitelnost: Hledejte funkce, které vám umožní přizpůsobit jednotlivé sekce tak, aby odpovídaly vašim preferencím.
- Prostor pro další poznámky: Šablona by měla mít vyhrazený prostor pro zapisování vašich myšlenek a pocitů, afirmací, citátů nebo výzev, se kterými se můžete setkat na cestě k dosažení svých cílů.
10 šablon novoročních předsevzetí, které přinesou pozitivní změny do vašeho života
Prošli jsme desítky šablon novoročních předsevzetí a vybrali jsme 10 nejlepších, které vynikají svou funkčností, snadným používáním a estetickým vzhledem. Prohlédněte si je a najděte tu, která vám pomůže nastínit a dosáhnout vašich cílů! 😍
1. Šablona novoročních předsevzetí ClickUp
Chcete mít všechna novoroční předsevzetí na jednom místě, plánovat dopředu a snadno sledovat svůj pokrok? Šablona novoročních předsevzetí ClickUp vám nabízí přesně to, co potřebujete!
S touto šablonou můžete vytvořit osobní plán svých předsevzetí, sledovat milníky v průběhu let, vizualizovat svůj pokrok a zůstat motivovaní. 💪
Šablona obsahuje dva pohledy. První je pohled Seznam, kde vytvoříte úkol pro každé předsevzetí. Použijte vlastní pole, jako je Stav, Datum zahájení a termín, Typ předsevzetí a Pokrok v plnění cíle, abyste poskytli podrobnosti o svých předsevzetích a usnadnili jejich sledování. Vlastní pole Rok usnadňuje plánování – pokud rádi myslíte dlouhodobě, můžete si vytvořit předsevzetí na několik let dopředu.
Druhý pohled (Rok) je kanbanová tabule určená pro všechny, kteří myslí dopředu. Zobrazuje úkoly (předsevzetí) z předchozího pohledu jako karty a třídí je podle roku, ke kterému patří. Pokud nechcete dělat dlouhodobé plány a chcete se soustředit pouze na aktuální rok, můžete karty úkolů třídit podle jiného kritéria (například podle priority nebo termínu splnění).
2. Šablona ClickUp pro roční přehled
Předvídavost je skvělý způsob, jak zlepšit své organizační schopnosti a soustředit se na své cíle. Nepodceňujte však sílu ohlédnutí se zpět – pomůže vám pochopit, jak moc jste se zlepšili, a může být vynikajícím základem pro vytváření plánů do budoucna. Šablona ClickUp Year in Review vám umožní zhodnotit svůj pokrok, analyzovat svou produktivitu a využít tyto informace jako palivo pro stanovení nových cílů a jejich dosažení plnou rychlostí. 🚗
Tato šablona je součástí ClickUp Docs, jedinečné funkce platformy, která vám umožňuje vytvářet, upravovat, sdílet, spravovat a ukládat dokumenty. Nabízí možnost přizpůsobení a podporuje spolupráci.
Šablona „Rok v přehledu“ nabízí 12 sekcí – jednu pro každý měsíc v roce. Na hlavní stránce je také místo pro vaše osobní údaje (jako jméno, povolání a věk) a hlavní cíle.
Po kliknutí na konkrétní měsíc se zobrazí následující podsekce (jsou stejné pro každý měsíc):
- Úspěchy: Seznam, ve kterém shrnujete nejdůležitější události měsíce.
- Snaps: Sbírka fotografií s krátkými popisky
- Plány do budoucna: Seznam věcí, které chcete stihnout zažít
Můžete přidat další stránky, pokud chcete vytvořit shrnutí celého roku nebo nastínit budoucí cíle a plány.
3. Šablona ročních cílů ClickUp
Chcete si nastínit své osobní a pracovní cíle, ale oddělit je od sebe, aby se vám lépe spravovaly a sledovaly? Šablona ClickUp pro roční cíle vám přesně to umožní!
Šablona je rozdělena do dvou částí – jedna se zaměřuje na osobní plány a cíle, druhá na pracovní záležitosti. Obě části se zaměřují na cíle SMART (konkrétní, měřitelné, dosažitelné, relevantní a časově ohraničené). Máte zde prostor pro zadání cílů, metrik pro sledování pokroku a realistických termínů.
Obě sekce vypadají téměř identicky – nastíníte osobní nebo obchodní informace a prodiskutujete cíle SMART a kroky potřebné k jejich dosažení. Sekce Obchodní roční cíle má navíc prostor pro řízení rizik, kde prodiskutujete potenciální problémy a překážky, které se mohou objevit a bránit vám v dosažení cílů.
Jelikož ClickUp podporuje spolupráci, můžete na svých ročních obchodních cílech pracovat společně s členy svého týmu, abyste se ujistili, že všichni táhnou za jeden provaz (a to doslova!).
Do šablony můžete také přidat nové dokumenty ClickUp Docs, přizpůsobit stránky a vytvořit jedinečné prostředí, ve kterém se vám bude příjemně pracovat.
4. Šablona seznamu úkolů v kalendáři ClickUp
Správa nabitého programu schůzek může být opravdovou noční můrou, pokud nemáte vše pod kontrolou. Víme, že zmeškání schůzky působí neprofesionálně, proto použijte šablonu seznamu úkolů v kalendáři ClickUp k naplánování a organizaci svého časového harmonogramu do nejmenších detailů.
Tato šablona nabízí čtyři zobrazení:
- Žádost o schůzku
- Plány
- Podle role
- Podle kategorie
Zobrazení žádosti o schůzku je formulář ClickUp – tento formulář používají vaši kolegové nebo externí partneři k plánování schůzek s vámi. Formulář obsahuje otázky týkající se jména žadatele, jeho role, kategorie, programu, data zahájení a termínu a priority.
Informace uvedené ve formuláři se automaticky přenesou do zobrazení Plány, což je seznam s přehledem všech naplánovaných schůzek. Každý úkol je pojmenován podle jména žadatele a můžete vidět vlastní pole pro kategorii, roli, prioritu a další podrobnosti přidané do formuláře.
Zobrazení kalendáře podle role a podle kategorie zobrazují naplánované schůzky barevně odlišené podle role žadatele nebo kategorie schůzky. Obě zobrazení zobrazují schůzky podle měsíce, ale můžete to změnit na podle dne, čtyř dnů nebo týdne.
Šablonu můžete použít také k přizpůsobení osobních plánů – zadejte si termíny návštěv u zubaře, tréninky v posilovně, zábavu s přáteli, lekce jógy a další aktivity, abyste si udrželi produktivitu a zorganizovali si dny. 🏋️
5. Šablona ročních cílů ClickUp
Rozdělení ročních cílů na snadněji zvládnutelné části vám pomůže udržet soustředění, stanovit priority a sledovat pokrok v průběhu času. Šablona ročních cílů ClickUp vám to umožní – můžete rozdělit hlavní cíle na měsíční úkoly, což sníží pocit přetížení a přinese pocit úspěchu.
Tato šablona ClickUp Doc rozděluje rok na čtvrtletí a poté na měsíce, což vám umožňuje vytvořit „téma“ pro vaše cíle. Například v prvním čtvrtletí se můžete zaměřit na fitness a nastínit cíle pro zlepšení svého fyzického zdraví (například zdravější stravování, chození do posilovny nebo 30 minut chůze denně). Ve druhém čtvrtletí můžete pokračovat ve svých fitness návycích, ale zaměřit se na stanovení cílů pro osobní růst – například se můžete naučit péct chléb nebo začít studovat španělštinu.
Šablonu lze přizpůsobit, takže můžete sloupce označit barevně, aktualizovat cíle, přidávat obrázky, vytvářet nové stránky, sdílet dokument s členy rodiny, přáteli nebo kolegy a pravidelně kontrolovat pokrok.
V poslední části šablony (Poznámky) si můžete zaznamenávat své úspěchy i neúspěchy, sledovat milníky osobního rozvoje (i z předchozího roku) a popsat, jak jste se v průběhu času zlepšili nebo osvojili nové návyky.
6. Šablona seznamu aktivit ClickUp
Velká novoroční předsevzetí je často nutné rozdělit na menší části – tak můžete provádět změny po malých krůčcích, snížit stres a sledovat svůj pokrok. Šablona seznamu aktivit ClickUp vám umožní vytvořit seznamy úkolů pro vaše novoroční předsevzetí, maximalizovat produktivitu a udržet se na správné cestě.
Jedná se o šablonu úkolů, což znamená, že se objevuje v jiné šabloně jako samostatný úkol. Na první pohled to není nic jiného než seznam úkolů. Pokud ji však použijete správně, může vám pomoci nastartovat vaše úsilí o dosažení ročních nebo měsíčních cílů.
Řekněme, že vaším cílem je koupit si nové auto. To však obvykle není tak snadné, jako zajít do autosalonu, vybrat si hezké auto a podepsat smlouvu.
Musíte prozkoumat různé modely, ušetřit peníze, poradit se s rodinou, zvážit možnosti financování atd. Tato šablona vám umožní nastínit všechny tyto činnosti ve formě seznamu úkolů. Vytvářejte úkoly a podúkoly, nastavujte závislosti úkolů a při shromažďování informací si pořizujte poznámky.
Odškrtávání jednotlivých položek na seznamu vám dodá jistotu, že jste o krok blíž k cíli, a posílí vaši motivaci pokračovat v plnění cílů. Tak se pusťte do plnění úkolů ze svého seznamu přání pro tento rok! ✔️
7. Šablona seznamu dovolených ClickUp
Příprava na dovolenou je zábavná a vzrušující, ale pokud ji chcete co nejlépe využít, vyžaduje také podrobné plánování a organizaci. Šablona ClickUp Vacation List Template vám ulehčí balení, zefektivní přípravy, umožní delegovat úkoly na členy rodiny a zajistí, že budete na cestu připraveni na 100 %! ⛷️
Šablona nabízí tři pohledy, které vám pomohou sbalit se na dovolenou, aniž byste zapomněli na něco důležitého.
První zobrazení je Položky – seznam zahrnující vše, co potřebujete na dovolenou, od opalovacího krému po dokumenty a léky. Vytvořte novou úlohu pro každou položku a uveďte podrobnosti pomocí vlastních polí ClickUp. Ve výchozím nastavení máte k dispozici pole jako Stav, Dovolené a Množství, ale můžete přidat nová, například Lidé nebo Datum.
Zobrazení Stav položky je kanbanová tabule, která zobrazuje úkoly z předchozího zobrazení jako karty seřazené podle stavu (K zabalení, K nákupu, Balení a Zabaleno). Vizualizuje položky, které jste již zabalili, a zajišťuje, že nezapomenete koupit další nezbytné věci.
Zobrazení Koupit je v podstatě nákupní seznam – obsahuje všechny položky, které potřebujete na dovolenou, seřazené podle priority. Jakmile položku zakoupíte, změňte její stav a zmizí ze seznamu.
8. Šablona seznamu věcí, které chcete stihnout, ClickUp
Chcete si vytvořit seznam věcí, které chcete vyzkoušet, navštívit nebo udělat, ale nevíte, jak na to? Už nemusíte hledat dál – šablona ClickUp Bucket List je vše, co potřebujete k nastínění svých snů a vizualizaci kroků k jejich dosažení. ✨
Tato šablona složky je rozdělena do tří sekcí pro uspořádání položek vašeho seznamu přání:
- Potraviny, které stojí za vyzkoušení
- Místa k prozkoumání
- Aktivity
Každá sekce má dva pohledy. První pohled je seznam, ve kterém vytváříte úkoly (položky seznamu přání) a zadáváte podrobnosti pomocí vlastních polí ClickUp, jako je stav, termín, spokojenost, cíl a zúčastněné osoby.
Druhý pohled (hodnocení zábavnosti) je kanbanová tabule s kartami úkolů uspořádanými podle skóre spokojenosti z předchozího pohledu.
Pokud přejdete na úroveň složek (stisknutím tlačítka Bucket List v levé části obrazovky), získáte přehled všech položek seznamu přání, které jste zadali, seřazených podle jejich stavu. Přepněte zobrazení a filtrujte položky podle hodnocení, kontinentu nebo osob a začněte pracovat na svém cíli sebezdokonalování nebo lepších cestách do budoucna.
9. Šablona novoročních předsevzetí v Excelu od Chandoo
Pokud oceníte jednoduchost a nepotřebujete propracovanou šablonu novoročních předsevzetí, šablona Excel New Year’s Resolution Template od Chandoo vám poslouží na celé jedné stránce nebo v tabulce.
Tato šablona novoročních předsevzetí v Excelu je v podstatě seznam úkolů s 101 položkami, které byste měli splnit za 1001 dní. Samozřejmě nemusíte používat položky, které jsou v šabloně předem připraveny – text můžete smazat a vytvořit si vlastní osobní předsevzetí, která chcete v budoucnu splnit.
Vše je přizpůsobitelné, takže můžete změnit název, datum zahájení a datum ukončení. V předformátovaném poli „to-go“ uvidíte, kolik dní zbývá do data ukončení, což vám umožní odpovídajícím způsobem spravovat svůj čas.
Jakmile úkol dokončíte, zaškrtněte políčko vedle něj. Úkol se zvýrazní a pruh pokroku nad tabulkou se odpovídajícím způsobem posune.
10. Šablona seznamu novoročních předsevzetí Canva
Ano, novoroční předsevzetí si můžete zapsat na kus papíru, ale co je na tom zábavného? Šablona seznamu novoročních předsevzetí od Canva vám umožní dát do toho všechno a vytvořit si seznam s nádherným designem, jaký si zaslouží!
Šablona obsahuje jednu stránku, na které můžete nastínit svá předsevzetí. Má bílo-zlatý design a dostatek prostoru pro vaše plány a cíle.
Krása této šablony spočívá v její přizpůsobitelnosti – každý jednotlivý prvek lze upravit podle vašich představ! Vyberte si své oblíbené barvy, připojte soubory, vytvořte nové stránky, kreslete a napište svůj vlastní příběh novoročních předsevzetí. ✍️
Náš návrh? Na první stránce shrňte svá předsevzetí a vytvořte nové stránky, kde každé z nich podrobněji rozvedete. Nechte si prostor pro poznámky a sledování pokroku.
Šablony novoročních předsevzetí: Vizualizujte a realizujte své sny
Šablony, které jsme představili, nabízejí vše, co potřebujete k zaznamenání, vizualizaci a organizaci svých novoročních předsevzetí. Jejich funkce vám pomohou zůstat na správné cestě a udržet motivaci k dosažení všeho, co máte na seznamu. 🎄
Prezentované šablony ClickUp jsou pouze zlomkem působivé knihovny platformy, která obsahuje více než 1 000 možností pro různé účely. Zaregistrujte se na ClickUp a prozkoumejte výběr šablon, stejně jako desítky funkcí pro správu projektů a úkolů, týmovou spolupráci, brainstorming a organizaci.