Bezplatné digitální šablony vizuálních tabulek, které inspirují váš tým

{ „@context“: „http://schema. org“, „@type“: „FAQPage“, „mainEntity“: [ { „@type“: „Question“, „name“: „Co je šablona vizuální tabule?“, "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "Osobní vizuální tabule – někdy nazývaná také tabule snů, tabule manifestace nebo tabule cílů – je vizuální reprezentací vašich osobních životních cílů nebo profesních cílů a přání do budoucna. Obvykle se jedná o koláž slov a obrázků vystřižených a nalepených na tabuli, která má poskytovat inspiraci, motivaci a pozitivní myšlenky. " } } ] }
Proč byste potřebovali vizuální tabuli pro pracovní projekt svého týmu? Nejsou snad určeny pro osobní plánování, afirmace a cíle v oblasti péče o sebe?
Jsou samozřejmě skvělé pro všechny tyto účely, ale vizuální tabule jsou také fantastickým obchodním nástrojem. Zachycují stejné informace, které byste vložili do seznamů a dokumentů, ale vizuální formou. Navíc jsou způsobem, jak sdělit, jak bude váš produkt vypadat a působit na obrázku. ?️
Než vytáhnete nůžky, samolepky a lepidlo, nezapomeňte, že v podnikání musíte zachovat efektivitu. Výsledný produkt musí být něco, co můžete digitálně sdílet se svým týmem a společností. A za každou cenu se vyhněte třpytkám.
Právě zde přichází na řadu šablona vizuální tabule v ClickUp. Poskytuje vám náskok při společném vytváření jakéhokoli typu vizuální tabule, kterou váš tým potřebuje, a při její aktualizaci v průběhu projektu.
Tento článek se bude zabývat některými základními tipy ohledně šablon vizuálních tabulek. Podělíme se také o některé z našich oblíbených, abyste si od svého týmu určitě vysloužili zlatou hvězdu (i když jste ji nedostali v hodinách výtvarné výchovy). ⭐
Co je to šablona vizuální tabule?
Osobní vizuální tabule – někdy nazývaná také tabule snů, tabule manifestace nebo tabule cílů – je vizuální reprezentací vašich osobních životních cílů nebo profesních cílů a přání do budoucna. Obvykle se jedná o koláž slov a obrázků vystřižených a nalepených na tabuli, která má poskytovat inspiraci, motivaci a pozitivní myšlenky.
Pro podnikání je podobná vizuální tabule produktů. Namísto životních cílů se však zaměřuje na cíle produktu, na kterém váš tým pracuje. Zachycuje cíle a ideální stav vašeho produktu v digitálním formátu, který může váš tým společně vytvářet, revidovat a používat jako referenci.
Když vytváříte vizuální tabuli, měla by fungovat jako nástroj, který vede k vytvoření vizuálních tabulí zachycením OKR pro produkt nebo projekt. Šablona provede váš tým úkoly vedoucími k vytvoření vizuálních tabulí a může dokonce pomoci vašemu týmu při rozhodování o vizi vašeho produktu.
Uspořádání, barvy a obrázky na vizuální tabuli produktu zachycují emocionální a kreativní aspekty vašeho produktu – nejen to, co dělá, ale také to, jak se díky němu uživatelé cítí. Vizuální tabule vám také pomůže propojit vizi vaší společnosti s identitou značky.
Co dělá šablonu nástěnky vizí dobrou?
Vytvoření vizuální tabule není jen o virtuálním vytvoření fotokoláže. Je to malý projekt sám o sobě a dobrá šablona vizuální tabule provede tým celým procesem a navrhne rozvržení.
Ve většině případů budete potřebovat dvě šablony: jednu pro správu procesu vytváření tabule a druhou pro pomoc s vzhledem a stylem vizuální tabule.
Zde je několik charakteristik dobré šablony vizuální tabule:
- Zaměřuje se na obchodní aplikace, nikoli na osobní cíle.
- Snadno zahrňte vizi a branding vaší společnosti.
- Podporuje prostředí, ve kterém mohou členové týmu pracovat na vizuální tabuli společně a současně.
- Provází vás procesem zohlednění připomínek zainteresovaných stran, segmentace trhu, budování značky, funkčnosti a informací o cílovém trhu.
- Podporuje použití obrázků, barev, textu, fontů, inspirativních citátů a dalších typů médií.
- Uchovávejte všechny nápady na vizuální tabule v atraktivním a profesionálním formátu, který je připraven k prezentaci.
- Funguje v rámci vašeho projektového nástroje.
- Kdo by neměl rád věci zdarma? Použití bezplatné šablony snižuje tlak při prvním vytváření vizuální tabule.
3 bezplatné šablony vizuálních tabulek k použití
Místem, kde můžete začít definovat vizi svého produktu, je jedna z těchto snadno použitelných šablon vizuálních tabulek.
1. Šablona vizuální tabule ClickUp
Abyste se odlišili od konkurence, potřebujete jasnou vizi produktu. Tato bezplatná šablona vizuální tabule ClickUp pomůže vašemu týmu popsat funkci vašeho produktu, cílový trh a klienty a uživatele.
Jakmile stanovíte základní parametry, můžete se pustit do práce a představit problémy, které váš produkt bude řešit, a zdroje, které potřebujete k úspěchu. Jakmile váš tým začne organizovat svůj projekt vizuální tabule, najde čtyři užitečná vlastní pole a různé kategorie pro každý úkol v seznamu úkolů:
- Vize: Shrňte celkový obraz a celkový dojem, ať už se jedná o celý produkt nebo jeho část či projekt.
- Potřeby: Sdílejte, co je potřeba k dokončení úkolů v každé části vaší vizuální tabule jako tým.
- Cílová skupina: Vyberte si ze sady předdefinovaných demografických skupin, abyste mohli každému prvku své vize přiřadit publikum a účel.
- Obchodní cíle: Uveďte produkt, projekt nebo úkoly do kontextu tím, že určíte dopad, který chcete mít na své podnikání – velký nebo malý.
Tato šablona projektu pro středně pokročilé provede váš tým shromažďováním nápadů, které chcete zahrnout do své vizuální tabule. Rozdělí váš projekt na vizi, cílové skupiny, obchodní cíle a potřeby.
U každé z nich mohou členové týmu společně přiřazovat a provádět úkoly, stanovovat priority jednotlivých kroků, vytvářet kontrolní seznamy a sdílet média, která se nakonec objeví na vizuální tabuli.
Šablona také obsahuje praktického průvodce „Začněte zde“ pro členy vašeho týmu, který jim pomůže šablonu využít a vytvořit skvělou vizuální tabuli. Průvodce vysvětluje strukturu projektu definovanou v šabloně a obsahuje užitečný přehled toho, co je vizuální tabule a proč ji pro svůj produkt potřebujete.
Jsou to dobré připomínky, které může celý váš tým použít při práci na vlastní vizuální tabuli.
A protože šablona vytváří váš projekt vizuální tabule v ClickUp, máte k dispozici sledování času, chat, dokumentaci, plánování, denní plánování úkolů a dokonce i generování textu pomocí umělé inteligence jako součást procesu. K vytváření grafiky můžete také použít ClickUp Whiteboard.
2. Šablona vizuální tabule ClickUp
Nabízíme také bezplatnou šablonu vizuální tabule pro vizuální myslitele s prvky designu bílé tabule, které vám umožní dosáhnout přesně toho, co potřebujete. Šablona ClickUp Vision Whiteboard doplňuje také šablonu vizuální tabule orientovanou na projekty.
Poskytují jednoduchý rámec pro nastínění a specifikaci cílů vašeho produktu a toho, jak by měl vypadat jeho ideální stav. Nebo je můžete použít jako moodboard pro inspiraci k produktům a společné brainstormování všeho od designu po marketing.
Šablona je barevně rozlišena a rozděluje vizuální tabuli na:
- Vize
- Cílová skupina
- Potřeby
- Produkt
- Hodnota
Každá z těchto sekcí obsahuje popisné ikony, které můžete ponechat nebo upravit tak, aby odrážely styl vaší společnosti nebo značky. Tato šablona vám pomůže začít s kreativní stránkou definování vize vašeho produktu. Pokud se vám líbí barevné a stylové šablony vizuálních tabulek, jako jsou ty, které nabízí Canva, je tato šablona právě pro vás. Poskytuje vám vizuální přitažlivost umělecké vizuální tabule a navíc funkčnost a integraci nástrojů ClickUp.
Tato bezplatná šablona se připojí přímo do zobrazení Whiteboard v ClickUp, kde máte přístup ke všem potřebným nástrojům pro návrh. Můžete přidávat text, obrázky, ikony, videa a další přímo z jednoduchého rozhraní zabudovaného do vašeho nástroje pro správu projektů se všemi funkcemi pro spolupráci, které každý den používáte.
Jedná se také o šablonu vizuální tabule, kterou lze vytisknout, takže pokud chcete, můžete ji umístit na plakátovou tabuli a upravit ji ve fyzickém světě. jako soubor PDF. Tato šablona je výchozím bodem pro uvolnění vaší kreativity.
3. Šablona ClickUp Vision to Values
Pojmy „vize“ a „hodnoty“ se často skloňují. Jsou však více než jen módními slovy, která dodávají prezentaci přesvědčivost. Bez vize – a hodnot potřebných k její realizaci – mohou projekty a produkty selhat nebo působit prázdně.
Samozřejmě, že přechod od celkového pohledu na vizi vašeho produktu k důležitým detailům, jako jsou hodnoty, které potřebujete k dosažení této vize, vyžaduje čas a úsilí. Tento myšlenkový proces může být někdy těžké pochopit, zejména pokud pocházíte spíše z technické oblasti. Ale nebojte se. I na to máme šablonu.
Šablona Vision to Values od ClickUp provede vás a váš tým procesem mapování všech věcí, které potřebujete k úplnému zdokumentování toho, kam chcete, aby se vaše společnost nebo projekt ubíral. Představte si ji jako pracovní list, který vyplníte před vytvořením své digitální vizuální tabule.
Obsahuje sekce týkající se:
- Vize
- Poslání
- Strategie, včetně konkurenčních výhod a produktové strategie
- Firemní cíle, včetně cílů a metrik
- Akční položky
- Hodnoty zákazníků
- Segmenty zákazníků
Šablona využívá všechny funkce dostupné v ClickUp Doc a její rozvržení je atraktivní a poutavé, takže nemusíte najímat grafika, aby ji upravil. K dispozici jsou zástupné symboly pro název produktu a značku a ikony pro každou sekci.
A je zde zabudována spousta podpory. Šablona obsahuje poznámky vysvětlující účel každé sekce a jak nejlépe vyplnit danou část dokumentu, takže vy a váš tým můžete společně vyjasnit své hodnoty a vizi.
Vzhledem k tomu, že váš nový dokument bude umístěn v projektu ClickUp, může váš tým pracovat na jednotlivých sekcích společně a spolupracovat při opakovaném provádění. A jakmile vše vyřešíte, získáte vysoce kvalitní a atraktivní dokument, který můžete použít jako referenci ve svém týmu a sdílet se všemi zúčastněnými stranami.
Výhody používání vizuální tabule pro váš tým
Většina týmů používá vizuální tabule, protože obrázek vydá za tisíc slov. Ještě důležitější je však samotný proces vytváření vizuální tabule. Kreativní proces, při kterém se nápady vašeho týmu shrnují do grafických prvků a textu, pomáhá týmu přemýšlet a přijímat rozhodnutí o vašem produktu.
Předpokládejme, že váš tým má za úkol vyvinout novou digitální marketingovou kampaň pro sociální média. Pravděpodobně máte spoustu e-mailů a návrhů, které popisují vaše metriky, cílové demografické údaje, grafický styl, sdělení značky a desítky dalších věcí, které váš tým potřebuje vědět, aby mohl realizovat úspěšnou kampaň.
Umístění těchto šablon na digitální tabuli s dobře navrženou vizuální tabulkou je jako nalít všechny nápady týkající se projektu do trychtýře a získat tak soustředěnou a ucelenou vizi toho, co se váš tým snaží vytvořit.
Jakmile je vizuální tabule sdílena, udržuje tým soustředěný na úkol a pomáhá mu zbavit se detailů a soustředit se na celkový obraz projektu. Nezapomeňte, že někteří lidé se učí a komunikují vizuálně, a grafická podoba vizuální tabule může ušetřit hodiny e-mailů a konverzací.
Stručně řečeno, skvělá vizuální tabule vám může pomoci:
- Zjistěte, zda váš produkt překračuje standard
- Zkontrolujte, zda váš produkt splňuje požadavky vaší společnosti.
- Vytvořte produktovou strategii
- Vylepšete vlastnosti produktu
- Pochopte potřeby svého cílového trhu a vypracujte akční plány.
- Podporujte spolupráci v týmu a stanovování cílů a zároveň zajistěte, aby všichni pracovali na dosažení společného cíle.
Výhody vytvoření a používání vizuální tabule závisí na jednom důležitém faktoru. Váš tým musí tento výkonný nástroj používat po celou dobu trvání projektu. Začněte s dobrou šablonou vizuální tabule, která týmu umožní pravidelně vytvářet, upravovat a odkazovat se na ni, a ne jako na něco, co je někde jinde nalepené na virtuální zdi.
Často kladené otázky k šablonám vizuálních tabulek
Jak týmy přicházejí s nápady pro vizuální tabule?
Když se týmy spojí, aby vytvořily vizuální tabuli, je důležité podporovat spolupráci a otevřenou komunikaci. Začněte naplánováním brainstormingové schůzky, kde každý může přispět svými nápady a vizemi pro budoucnost týmu.
Povzbuďte členy týmu, aby se podělili o své cíle, aspirace a hodnoty. Zvolte kolektivní přístup ke sběru vizuální inspirace, jako jsou obrázky, citáty a symboly, které představují společnou vizi týmu.
Je virtuální vizuální tabule lepší než fyzická vizuální tabule?
Zatímco tradiční vizuální tabule jsou fyzické koláže vytvořené na plakátových nebo korkových tabulích, můžete také vytvořit digitální vizuální tabule pomocí online nástrojů nebo aplikací. Fyzické i digitální vizuální tabule mohou být účinné při vizualizaci vašich cílů a ambicí.
Jaké otázky si mám položit před vytvořením vizuální tabule?
Reflexe uplynulého roku a toho, co byste změnili nebo vylepšili, je užitečným výchozím bodem. Zeptejte se sami sebe, co právě teď nejvíce potřebujete, co na životě milujete a jaký příběh si o sobě vyprávíte. I to vám může poskytnout cenné poznatky.
Použijte šablony vizuálních tabulek k inspiraci svého týmu
Vždy je lepší vědět, kam směřujete, než začnete s novým produktem nebo projektem. Vize jsou mocným nástrojem, který pomáhá zachytit to, co váš tým potřebuje vědět, a udržet ho po celou dobu projektu na stejné vlně.
Ať už jste kreativní nebo technicky zaměření, individuální přispěvatel nebo vedoucí týmu, na začátku projektu má každý stejný problém – zjistit, kde začít. Ale s šablonami vizuálních tabulek ClickUp máte osvědčený a efektivní výchozí bod pro svou cestu k vizuální tabuli. A tento proces jste zahájili na spolupracující, snadno použitelné platformě.
Tyto šablony vizuálních tabulek vám pomohou řídit proces jejich vytváření, rozvrhnout je na tabuli ClickUp Whiteboard a zdokumentovat celkový obraz. Jedna z nich dokonce provede váš tým procesem zakotvení vaší vize do vašich hodnot. Představte si je jako sadu vizuálních tabulek, ve které najdete vše, co potřebujete k zahájení práce. ?
Pokud již používáte ClickUp, přidejte si šablonu do svého pracovního prostoru hned teď. Pokud jste ještě nevyzkoušeli naši výkonnou platformu pro správu projektů a spolupráci, zaregistrujte se k bezplatné zkušební verzi ClickUp a vyzkoušejte ji – třpytky jsou volitelné. ✨