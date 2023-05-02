Více než 90 % uměleckých ředitelů a generálních ředitelů pracuje vlastním tempem – zde jsou další nejlepší pracovní pozice pro pracovní styl vlastním tempem.

To je to nejžádanější, co může práce dnes zaměstnancům nabídnout – možnost pracovat kdekoli a kdykoli.
Potvrzují to četné průzkumy mezi zaměstnanci, které byly provedeny od doby, kdy pandemie donutila zaměstnavatele přejít na práci na dálku. V průzkumu provedeném společností Citrix v rámci jejího plánu posoudit, jak bude vypadat budoucnost práce v roce 2035 pro takzvané znalostní pracovníky, 88 % zaměstnanců uvedlo, že hledají úplnou flexibilitu.
Na základě údajů Úřadu pro statistiku práce z roku 2022 jsme v ClickUp sestavili žebříček 15 nejlepších pracovních pozic, kde můžete pracovat vlastním tempem. Profese jsou seřazeny podle podílu pracovníků, kteří uvádějí, že si mohou sami určovat pracovní tempo, a jsou to nejlepší pracovní pozice z více než 150 profesí, pro které jsou k dispozici údaje.
Podle údajů BLS pouze asi 17 % civilních pracovníků v celé zemi uvedlo, že si sami určují tempo své pracovní zátěže. Údaje BLS také zdůrazňují, že největší flexibilitu vykazují pracovníci v manažerských pozicích.
Není překvapením, že na předních místech žebříčku nejvíce flexibilních pracovních pozic se umístili generální ředitelé. Když rozhodujete o osudu celé organizace, váš pracovní den pravděpodobně nekontroluje nikdo, kdo by vám koukal přes rameno.
Pro běžné znalostní pracovníky může být zajímavější, že značná část manažerů public relations a pracovníků v oblasti krizového řízení uvádí podobnou míru kontroly nad svým rozvrhem, a to i přesto, že pracují v oborech, které často reagují na krizové situace.
Čtěte dál a zjistěte, zda se vaše pozice objevuje mezi těmi, které vykazují největší flexibilitu v práci.
15. Marketingoví manažeři
- Procento respondentů, kteří uvedli, že pracují vlastním tempem: 76,2 %
- Celková zaměstnanost v celé zemi: 278 690 (1,98 na 1 000 pracovních míst)
- Průměrný roční plat: 135 030 $ (64,92 $ za hodinu)
Marketingový manažer dohlíží na týmy, které plánují a distribuují marketingové kampaně, které přesvědčují lidi, aby kupovali produkty nebo služby jejich společnosti. S příchodem digitálního marketingu a automatizace je v tomto odvětví možné pracovat v neobvyklých hodinách a připravovat kampaně s předstihem.
14. Manažeři odměňování a benefitů
- Procento respondentů, kteří uvádějí, že pracují vlastním tempem: 77,6 %
- Celková zaměstnanost v celé zemi: 15 330 (0,11 na 1 000 pracovních míst)
- Průměrný roční plat: 127 530 $ (61,31 $ za hodinu)
Manažeři mezd a benefitů jsou odborníci v oblasti lidských zdrojů, kteří spolupracují se zdravotními pojišťovnami a externími dodavateli, aby zajistili včasné vyplácení mezd zaměstnancům a poskytovali jim atraktivní benefity. Kompletní softwarové balíčky, které automatizují některé aspekty této práce, jako Workday, Gusto a Paycom, úspěšně zaplavily americký trh zaměstnavatelů.
13. Manažeři počítačových a informačních systémů
- Procento respondentů, kteří uvedli, že pracují vlastním tempem: 78,1 %
- Celková zaměstnanost v celé zemi: 485 190 (3,44 na 1 000 pracovních míst)
- Průměrný roční plat: 159 010 $ (76,45 $ za hodinu)
Manažeři počítačových a informačních systémů fungují jako překladatelé mezi technicky zaměřenými počítačovými inženýry v rámci organizace a méně technicky zaměřenými vedoucími pracovníky. Zkoumají možnosti investičních rozhodnutí v oblasti nových technologií a pomáhají různým zainteresovaným stranám ve společnosti úspěšně komunikovat o složitých problémech.
12. Archiváři
- Procento respondentů, kteří uvádějí, že pracují vlastním tempem: 78,4 %
- Celková zaměstnanost v celé zemi: 6 120 (0,04 na 1 000 pracovních míst)
- Průměrný roční plat: 60 050 $ (28,87 $ za hodinu)
Archiváři pracují v organizacích soukromého i veřejného sektoru, kde shromažďují a dokumentují cenné informace a poté je efektivně ukládají pro budoucí použití. Nejedná se o manažerské pozice a jsou méně placené než jiné role, u nichž pracovníci uváděli možnost pracovat vlastním tempem.
11. Manažeři pro školení a rozvoj
- Procento respondentů, kteří uvádějí, že pracují vlastním tempem: 78,7 %
- Celková zaměstnanost v celé zemi: 35 830 (0,25 na 1 000 pracovních míst)
- Průměrný roční plat: 120 130 $ (57,76 $ za hodinu)
Manažeři pro školení a rozvoj pomáhají kolegům osvojit si nové dovednosti a zdokonalit ty stávající. Jedná se o klíčové pozice v moderních společnostech, které v posledních letech přijaly velké množství nových zaměstnanců, protože pracovníci mění zaměstnání, aby si osvojili nové dovednosti a zdokonalili se.
10. Učitelé politologie, postsekundární vzdělávání
- Procento respondentů, kteří uvedli, že pracují vlastním tempem: 79,1 %
- Celkový počet pracovních míst v celé zemi: 14 060 (0,10 na 1 000 pracovních míst)
- Průměrný roční plat: 81 980 $ (hodinová sazba není k dispozici)
Několik učitelských pozic, včetně učitelů politologie na vysokých školách a univerzitách, vykazuje vysokou míru práce vlastním tempem. Patří mezi méně placená povolání v této skupině práce vlastním tempem. Pozice učitelů politologie jsou také vzácnější než pozice odborníků na správu počítačových a informačních systémů nebo marketingových manažerů.
9. Kurátoři
- Procento respondentů, kteří uvádějí, že pracují vlastním tempem: 79,4 %
- Celková zaměstnanost v celé zemi: 11 030 (0,08 na 1 000 pracovních míst)
- Průměrný roční plat: 60 110 $ (28,90 $ za hodinu)
Kurátoři pracují na získávání a prezentaci uměleckých děl a dalších důležitých předmětů pro organizace. Mohou pracovat v uměleckém nebo historickém muzeu a nejsou manažery.
8. Manažeři v oblasti přírodních věd
- Procento respondentů, kteří uvádějí, že pracují vlastním tempem: 80,6 %
- Celková zaměstnanost v celé zemi: 74 760 (0,53 na 1 000 pracovních míst)
- Průměrný roční plat: 137 900 $ (66,30 $ za hodinu)
Manažeři v oblasti přírodních věd jsou vedoucí pracovníci, kteří dohlížejí na práci vědců. Pomáhají pracovníkům orientovat se ve výzkumu a testování teorií.
7. Ředitelé pro krizové řízení
- Procento respondentů, kteří uvádějí, že pracují vlastním tempem: 80,9 %
- Celková zaměstnanost v celé zemi: 10 320 (0,07 na 1 000 pracovních míst)
- Průměrný roční plat: 76 730 $ (36,89 $ za hodinu)
Ředitelé pro krizové řízení hráli v posledních letech v společnosti klíčovou roli, protože žádná část USA nebyla ušetřena pandemie COVID-19. Plánují a dohlížejí na zavádění pomocných služeb a opatření ke zmírnění následků bouří, nehod a jiných katastrof.
6. Manažeři public relations
- Procento respondentů, kteří uvádějí, že pracují vlastním tempem: 81,7 %
- Celková zaměstnanost v celé zemi: 59 850 (0,43 na 1 000 pracovních míst)
- Průměrný roční plat: 125 780 $ (60,47 $ za hodinu)
Manažeři public relations jsou krizovým štábem většiny soukromých a veřejných organizací. Tito odborníci také pracují na vytváření sdělení pro veřejnost, která pomáhají společnosti prodávat více zboží a služeb.
5. Učitelé ekonomie, postsekundární vzdělávání
- Procento respondentů, kteří uvádějí, že pracují vlastním tempem: 82,3 %
- Celková zaměstnanost v celé zemi: 11 790 (0,08 na 1 000 pracovních míst)
- Průměrný roční plat: 104 940 $ (hodinová sazba není k dispozici)
Stejně jako učitelé politologie, i učitelé ekonomie na vysokých školách jsou v tomto žebříčku zastoupeni méně než jiná povolání, která umožňují pracovat vlastním tempem. Tito pracovníci mají také vyšší průměrný roční příjem.
4. Městští a regionální plánovači
- Procento respondentů, kteří uvedli, že pracují vlastním tempem: 83,5 %
- Celková zaměstnanost v celé zemi: 38 940 (0,28 na 1 000 pracovních míst)
- Průměrný roční plat: 78 500 $ (37,74 $ za hodinu)
Urbanisté a regionální plánovači často pracují na propojení veřejného a soukromého sektoru a komunikují se soukromými developery o využívání pozemků a stavebních projektech.
3. Analytici a testeři kvality softwaru
- Procento respondentů, kteří uvedli, že pracují vlastním tempem: 86,7 %
- Celková zaměstnanost v celé zemi: 190 120 (1,35 na 1 000 pracovních míst)
- Průměrný roční plat: 98 220 $ (47,22 $ za hodinu)
Analytici a testeři softwaru a kvality provádějí zátěžové testy softwaru, který lidé používají v práci i doma, a videoher, které slouží k zábavě. Tito pracovníci vyhledávají chyby v kódu a opravují je, aby programy fungovaly hladce.
2. Generální ředitelé
- Procento respondentů, kteří uvedli, že pracují vlastním tempem: 90,2 %
- Celková zaměstnanost v celé zemi: 200 480 (1,42 na 1 000 pracovních míst)
- Průměrný roční plat: 179 520 $ (86,31 $ za hodinu)
Překvapení, překvapení – váš generální ředitel si pravděpodobně stanovuje vlastní pracovní dobu. Možná je to dlouhá pracovní doba, ale generální ředitelé uvádějí druhou nejvyšší flexibilitu ve svých rozvrzích a místě výkonu práce.
1. Umělečtí ředitelé
- Procento respondentů, kteří uvedli, že pracují vlastním tempem: 91 %
- Celková zaměstnanost v celé zemi: 42 080 (0,30 na 1 000 pracovních míst)
- Průměrný roční plat: 100 890 $ (48,51 $ za hodinu)
Art ředitelé uvádějí nejvyšší míru svobody v pracovních podmínkách. Tito profesionálové zastávají prestižní pozice v oblasti zábavy, marketingu, reklamy a dalších kreativních oborech.
