5 šablon tiskových zpráv a příkladů

Komunikace je klíčová – ale nejde o to, co říkáte, ale o to, jak to říkáte.
Ať už chatujete s přáteli, investory nebo týmem, váš tón, jazyk a styl komunikace se vždy budou lišit v závislosti na tom, s kým komunikujete, aby vaše sdělení bylo co nejautentičtější a nejefektivnější.
Proto je tak důležité mít dobře napsanou tiskovou zprávu! Jasně sděluje důležité informace o vaší značce a odráží to, kým jste jako společnost, v naději, že oslovíte ještě více správných lidí.
Neexistuje jen jeden typ tiskové zprávy. Některé tiskové zprávy mohou objasňovat výzvy, kterým vaše organizace čelí, zatímco jiné se zaměřují na vaše odvětví a různé tržní trendy. Obě mohou být skvělým zdrojem informací pro vaši cílovou skupinu!
Ale buďme realističtí – některé firmy a menší organizace málokdy mají zprávy, které by podle nich stály za vysoké náklady na šíření v novinářských sítích. Tiskové zprávy lze samozřejmě sdílet organicky, ale spolupráce s významnými distributory, jako jsou PR Newswire, eReleases, Accesswire a Newswire, vám pomůže zajistit, že vaše zprávy budou viditelné.
To klade velký tlak na tiskové zprávy, aby byly poutavé a konkrétní, ale zároveň dostatečně široké, aby vyvolaly cenné diskuse o vašem podnikání. Naštěstí existuje spousta šablon a příkladů tiskových zpráv, které vám pomohou začít – a my jich máme k dispozici hned pět!
Pokud jste tedy připraveni napsat tiskovou zprávu, která zaujme čtenáře poselstvím vaší značky, nemusíte hledat dál!
Co je tisková zpráva?
Tisková zpráva (nebo tiskové prohlášení) je oficiální prohlášení nebo oznámení, které organizace používá k sdílení svých novinek s veřejností. Tento dokument slouží jako oficiální prostředek, kterým podniky předávají informace širokému spektru příjemců, včetně zákazníků, investorů a konkurence.
Tiskové zprávy hrají důležitou roli při formování public relations organizace. Pomáhají budovat a udržovat celkový image společnosti a mohou mít velmi pozitivní nebo negativní vliv na její hospodářský výsledek. 💰
Obvykle má pravidelný přísun pozitivních zpráv z vaší organizace potenciál přilákat více zákazníků a udržet vaše jméno relevantní na trhu. Neexistují žádné požadavky ani předpisy, pokud jde o typ informací sdílených prostřednictvím tiskové zprávy, ale vždy by měly být významné a zajímavé. V opačném případě tisková zpráva ztrácí svou hodnotu.
Pozitivní je, že mnoho každodenních obchodních aktualit lze považovat za novinky – a tiskové zprávy je mohou všechny pokrýt! Vážně, v tiskové zprávě lze zmínit jakékoli informace, ať už jsou pozitivní nebo negativní, slavnostní nebo škodlivé. Mezi nejběžnější typy tiskových zpráv patří:
- Uvedení nových produktů na trh
- Představení nového generálního ředitele
- Roční aktualizace trhu
- Fúze a akvizice
- Nové investice
- Nové nebo končící partnerství
- Veřejná prohlášení (omluvy nebo stanoviska k určitým otázkám)
Výhody působivých tiskových zpráv
Psaní tiskových zpráv může být pro vaši organizaci nákladné, pracné a časově náročné. K napsání vlivných tiskových zpráv je zapotřebí zkušený člověk, protože mohou přinést značné výhody pro prosperitu vaší společnosti, včetně:
- Zvýšená viditelnost firmy
- Mediální pokrytí
- Proaktivní správa reputace
- Nárůst návštěvnosti webových stránek
- Důvěryhodnost jako myšlenkový lídr ve vašem oboru
A mnohem více. 🤯
Co hledat v šabloně tiskové zprávy?
Pokaždé, když chcete napsat tiskovou zprávu, nemusíte začínat od nuly. Je dost těžké sdílet je se všemi novináři ve vašem adresáři a nakonec i s celým světem! Místo toho ušetřete čas, omezte chyby a zlepšete kvalitu svých tiskových zpráv pomocí šablony, která za vás zvládne základy.
Šablona tiskové zprávy vám nejen pomůže nastartovat proces psaní, ale také vám pomůže vytvořit standardní přístup k rychlému psaní jednotných tiskových zpráv pokaždé.
Díky šabloně tiskové zprávy máte k dispozici předem definovanou a snadno použitelnou strukturu, s níž dosáhnete požadovaného účinku. Stačí jen vložit zprávu, kterou chcete sdílet, a hotovo! Dobře napsaná tisková zpráva je připravena k zveřejnění. 🤩
Existuje nekonečné a stále rostoucí množství bezplatných šablon tiskových zpráv, které jsou snadno dostupné. Ne každá šablona tiskové zprávy je však stejně hodnotná, snadno použitelná, podrobná nebo vhodná pro vaši značku.
Základní podrobnosti šablony tiskové zprávy
Než investujete příliš mnoho času do první šablony tiskové zprávy, kterou najdete online, rychle si dokument prolistujte, abyste se ujistili, že obsahuje všechny základní a nezbytné prvky public relations. Dobrá šablona tiskové zprávy by měla obsahovat (alespoň) následující prvky:
- Nadpis: Jedná se o nejdůležitější prvek tiskové zprávy, protože vystihuje to, co sdělujete své cílové skupině. Nejlepší nadpisy shrnují celou tiskovou zprávu v méně než 10 slovech, protože pouze asi 20 % lidí si přečte celý dokument.
- Datum a místo: Každý den vycházejí desítky tiskových zpráv. A protože se tiskové zprávy zaměřují na aktuální a zajímavé informace, je důležité uvést kontext, kdy a kde se událost odehrála.
- Podpůrné citáty: Většina tiskových zpráv obsahuje podpůrné citáty z příslušného oddělení. Zvažte uvedení citátů od partnerů a zákazníků, abyste zvýšili důvěryhodnost svého oznámení.
- Úvodní odstavec: Šablona tiskové zprávy by měla okamžitě zdůraznit nejdůležitější informace. Úvodní odstavec odpovídá na otázky kdo, co, kdy, kde a proč, které se týkají daného dokumentu.
- Výzva k akci: Co chcete, aby čtenáři udělali po přečtení vaší tiskové zprávy? Ať už se jedná o nákup vašeho produktu, sdílení informací nebo návštěvu vaší webové stránky, dobrá tisková zpráva motivuje lidi k nějaké akci.
- Šablona: Každá tisková zpráva potřebuje solidní šablonu s popisem vaší společnosti a organizací uvedených v dokumentu. Díky tomu všichni jasně pochopí, kdo jste a s kým spolupracujete.
- Kontaktní údaje: Uveďte v tiskové zprávě kontaktní údaje, aby veřejnost nebo média věděla, na koho se obrátit pro další informace. Obvykle se jedná o vedoucího oddělení komunikace.
5 bezplatných šablon tiskových zpráv, abyste mohli začít co nejdříve
Nyní, když jsme si prošli základy, je čas na to nejlepší!
Udělali jsme za vás domácí úkol a prohledali internet, abychom vám mohli nabídnout pět bezplatných a výkonných šablon tiskových zpráv, které vám usnadní psaní a publikování:
1. Šablona tiskové zprávy od ClickUp
Kromě informování cílové skupiny a konkurence o nejnovějších významných změnách ve vaší společnosti chcete, aby vaše tisková zpráva vyvolala přirozený zájem a nadšení kolem vaší společnosti. Cílem je napsat tiskovou zprávu, která nadchne média, aby chtěla vaši tiskovou zprávu znovu publikovat, vytvořila pozitivní narativ kolem vaší společnosti a budovala povědomí o vaší značce.
Je velmi důležité zajistit, aby vaše organizace zůstala relevantní, byla v popředí zájmu a jasně informovala veřejnost o novinkách – a šablona tiskové zprávy od ClickUp je ideálním zdrojem pro dosažení tohoto cíle. Tato dynamická a přizpůsobitelná šablona zachycuje všechny důležité požadavky na tiskové zprávy v podrobné a intuitivní struktuře. Tato šablona tiskové zprávy může být také použita jako vzdělávací zdroj a zaměřuje se především na to, aby vám pomohla vytvořit tiskovou zprávu, která zapůsobí na vaše publikum stejně jako na média, která ji zveřejní.
2. Šablona poznámek k vydání od ClickUp
Šablona tiskové zprávy sice trochu usnadňuje proces psaní, ale stále se jedná o výzvu, která vyžaduje strategické plánování, kreativitu a smysl pro detail.
Šablona Release Notes Template od ClickUp je nezbytným nástrojem pro každého publicistu. Tato předem připravená šablona pro ClickUp Docs vás provede procesem psaní podrobných poznámek k vydání – nezbytného nástroje pro sladění interní a externí komunikace a vytvoření úspěšné tiskové zprávy.
3. Šablona tiskové zprávy o oznámení produktu pro Microsoft Word
Softwarové společnosti neustále pracují na tom, aby pomáhaly organizacím používat jejich produkty tak, aby mohly pracovat rychleji a efektivněji. Microsoft Word Press je jedním z těchto nástrojů, který pomáhá společnostem psát plynulé tiskové zprávy, které mají dopad na trh.
Šablona oznámení o produktu a tiskové zprávy pro Microsoft Word může být rychlou volbou pro týmy, které již používají produkty Microsoft a spoléhají na Word jako svůj hlavní editor dokumentů. Tato přizpůsobená šablona tiskové zprávy je předformátovaná, což firmám usnadňuje přizpůsobení dokumentu podrobnostmi o produktu, dostupností, recenzemi a informacemi o společnosti.
4. Klasická šablona tiskové zprávy od GooDocs
Šablona tiskové zprávy GooDocs Classic je snadno použitelný formulář pro tiskové zprávy ve formátu Google Doc. Je navržen tak, aby byl jednoduchý, ale účinný a dostatečně flexibilní, abyste jej mohli přizpůsobit potřebám jakékoli organizace. Tato šablona tiskové zprávy vám pomůže připravit standardní, ale poutavou tiskovou zprávu, ale také ponechává prostor pro hlubší ponor do dalších produktů a služeb, které vaše organizace může nabízet.
5. Šablona tiskové zprávy o uvedení produktu na trh pro Google Docs
Prezentace nových produktů nebo služeb zákazníkům není snadný úkol, zejména pro menší společnosti, které se stále snaží etablovat v oboru. Obecně platí, že potřebujete kvalitní prezentaci, která zaujme představivost zákazníků.
Šablona tiskové zprávy o uvedení produktu na trh v Google Docs je navržena tak, aby vám pomohla vybudovat si reputaci na trhu prostřednictvím zvýšení prodeje. Tato bezplatná šablona tiskové zprávy je k dispozici v Google Docs, Sheets a Slides, takže si můžete vybrat formát, který nejlépe vyhovuje potřebám vaší organizace.
Podívejte se na tyto šablony newsletterů!
Jak publikovat a sdílet tiskovou zprávu
Práce nekončí napsáním tiskové zprávy – v jistém smyslu teprve tehdy začíná ta skutečná práce. Nejdůležitější úlohou každého publicisty je najít způsoby, jak vaši tiskovou zprávu zveřejnit a sdílet, aby oslovila vaši cílovou skupinu. Jak se říká, všechno záleží na tom, koho znáte!
Výběr místa, kde tiskovou zprávu zveřejníte a rozešlete, závisí na vašem oboru, tedy na vaší jedinečné hodnotové nabídce. Obvyklým místem, kde začít s distribucí tiskové zprávy, je oslovení obchodních novinářů, novin, influencerů na sociálních médiích, blogerů a partnerů.
Může to znít snadno, ale tato média jsou denně zaplavována žádostmi o PR. Aby byl tento proces méně skličující a více autentický, začněte tím, že se vžijete do role své sítě. Nejprve si vybudujte silný pracovní vztah s někým z požadovaných publikací a poté se ho zeptejte, co od vás potřebuje, aby vaši žádost mohl splnit.
Prostudujte si následující tipy, díky nimž bude vaše tisková zpráva snáze čitelná, sdíletelná a publikovatelná:
- Spolupracujte s renomovanými vydavateli
- Odesílejte své tiskové zprávy vždy včas.
- Zvažte vydavatele mimo pracovní dobu
- Spolupracujte s konkrétními novináři a budujte si síť kontaktů.
- Zahrňte multimediální obsah
- Sdílejte tiskové zprávy na svých sociálních sítích.
Přizpůsobte si svou šablonu tiskové zprávy ještě dnes
Sílu tiskové zprávy nelze podceňovat!
Jedná se o důležitý komunikační kanál, který nejen pomáhá předávat informace veřejnosti, ale má také potenciál budovat vliv organizace na trhu.
Při psaní tiskových zpráv se zaměřte na vytváření zpráv a tiskových zpráv, které odrážejí a budují vaši značku. Opřete se o nejlepší příklady a šablony tiskových zpráv, které jsou navrženy tak, aby zvýšily vaši produktivitu, vylepšily vaše tiskové zprávy a rozšířily vaše podnikání – a to vše při každodenní úspoře času.
Získejte bezplatný přístup ke všem těmto přizpůsobitelným šablonám ClickUp a stovkám dalších pro jakékoli jiné použití! ClickUp navíc dokáže zefektivnit jakýkoli proces a centralizovat vaši práci napříč aplikacemi díky bohaté sadě funkcí, více než 1 000 integrací a dostupným cenovým plánům.
Zaregistrujte se na ClickUp a staňte se lídrem ve svém oboru pomocí těchto bezplatných šablon tiskových zpráv – ještě dnes! 📈