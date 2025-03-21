10 bezplatných šablon newsletterů ve formátu Word a ClickUp

Pravidelná a efektivní komunikace je nezbytným prvkem každého úspěšného podnikání.
Kromě informování zákazníků o svých nejnovějších aktivitách byste měli zajistit, aby byli vaši zaměstnanci a akcionáři informováni o klíčových událostech a vývoji ve vaší společnosti. Obojího můžete dosáhnout pomocí newsletterů.
Vytvoření newsletteru se na první pohled může zdát snadné – stačí vložit informace do dokumentu a rozeslat jej příjemcům. Jak ale určit, které informace přidat? Nechcete sdílet příliš mnoho, ale zároveň nechcete vynechat důležité detaily nebo prezentovat informace, které vaši cílovou skupinu nezajímají.
Místo toho, abyste ztráceli hodiny vytvářením dokonalého newsletteru, proč si neulehčit práci pomocí předem připravených šablon? V tomto článku vám představíme 10 nejlepších bezplatných šablon newsletterů pro vytváření informativních a poutavých publikací pro jakýkoli účel a jakékoli publikum.
Co je šablona newsletteru?
Newsletter je tištěný nebo digitální dokument, který přináší nejnovější zprávy týkající se činnosti nebo události v organizaci nebo podniku.
Předem připravené šablony poskytují rámec pro vytvoření dokonalého newsletteru. Představte si je jako spolucestujícího, který vám řekne, kterým směrem se vydat, abyste dosáhli svého cíle – vytvoření snadno srozumitelného newsletteru s přesně správným typem a množstvím informací.
V závislosti na účelu může být šablona newsletteru mocným marketingovým nástrojem a pomoci vám vybudovat silné vztahy se zainteresovanými stranami, zaměstnanci a/nebo zákazníky.
💡Tip pro profesionály: Vylepšete obsah svého newsletteru pomocí nástrojů pro psaní s podporou umělé inteligence. Podívejte se, jak na to. 👇🏼
Co dělá šablonu newsletteru dobrou?
Dobrá šablona newsletteru je:
- Dobře organizované s jasnou hierarchií: Šablona by měla mít jasnou strukturu a poskytovat prostor pro přidání podrobností, které vám pomohou vytvořit profesionálně vypadající newsletter.
- Spolupráce: Měla by podporovat spolupráci mezi různými odděleními.
- Přizpůsobitelné: Šablonu lze přizpůsobit tak, aby vyhovovala různým odvětvím, cílovým skupinám, příležitostem a účelům a odrážela identitu vaší značky.
- Vizuálně přitažlivé: Umožňuje dosáhnout dokonalé rovnováhy mezi textem a vizuálními prvky.
10 šablon newsletterů k použití
Prošli jsme stovky šablon newsletterů a vybrali jsme 10, které vynikají svou funkčností a estetickou přitažlivostí. Tyto špičkové šablony v ClickUp a Wordu jsou nezbytností pro každého, kdo chce vytvářet newslettery bez námahy.
1. Šablona nástěnky pro newsletter ClickUp
https://app. clickup. com/signup?template=t-205380724Chcete šířit nejnovější zprávy o vaší organizaci mezi členy týmu, zainteresované strany nebo zákazníky kreativním způsobem? Pak je šablona ClickUp Newsletter Whiteboard Template přesně to, co potřebujete!
Tato moderní šablona newsletteru je vaší vstupenkou k vytvoření poutavého a profesionálního newsletteru, který odpovídá vašim CRM strategiím a marketingovým plánům.
Jelikož se jedná o šablonu bílé tabule, poskytuje ideální prostor pro předběžné brainstorming a vytvoření struktury vašeho newsletteru. Pokud připravujete newsletter pro významné e-mailové klienty, můžete šablonu použít pro mapování uživatelských příběhů a pochopit, o čem by vaši příjemci rádi slyšeli.
Šablona vás provede jednotlivými kroky a navrhne, jaké informace a kde je uvést, ale neomezuje vaši kreativitu. Každý prvek je přizpůsobitelný, od barevných palet po tvary a textové bloky, a to pomocí jednoduchého editoru typu drag-and-drop.
Newslettery mohou být mnohem zábavnější, pokud obsahují obrázky, videa nebo odkazy ilustrující váš text. Tato šablona vám umožní popustit uzdu fantazii (ale ne příliš!) a přidat různé mediální prvky, díky nimž bude váš newsletter příjemnější na pohled. Nejsou nutné žádné designérské dovednosti!
📮ClickUp Insight: 37 % respondentů našeho průzkumu používá AI k tvorbě obsahu, včetně psaní, úprav a e-mailů. Tento proces však obvykle zahrnuje přepínání mezi různými nástroji, jako je nástroj pro generování obsahu a váš pracovní prostor.
S ClickUp získáte pomoc při psaní založenou na umělé inteligenci v celém pracovním prostoru, včetně e-mailů, komentářů, chatů, dokumentů a dalších, a to vše při zachování kontextu z celého pracovního prostoru.
2. Šablona newsletteru ClickUp Real Estate
Jak již název napovídá, šablona ClickUp Real Estate Newsletter Template je určena pro realitní společnosti. Je určena pro vytváření externích newsletterů, tj. těch, které sdílíte s okolním světem.
Šablona vám umožní prezentovat vaše nabídky veřejnosti a poskytnout informace o tom, jak mohou lidé kontaktovat vaše agenty. Můžete také představit členy svého týmu, abyste od samého začátku navázali užší kontakt mezi potenciálními zákazníky a agenty.
Ačkoli má šablona v názvu slovo „real estate“ (nemovitosti), je vhodná pro různá odvětví, od architektury a právnických firem až po klenotnictví.
To je možné díky přizpůsobitelnosti šablony – můžete libovolně upravovat a přesouvat všechny sekce, abyste čtenářům poskytli jedinečný obraz o své nabídce. Můžete měnit barvy a fonty, upravovat velikost všech prvků a mazat a přidávat sekce.
Pokud například pracujete v architektonické kanceláři a chcete představit úžasný projekt přestavby kuchyně, můžete upravit sekci „Vynikající projekty“ a přizpůsobit její účel.
Pokud na šabloně pracujete se svými kolegy, můžete udržovat vynikající interní komunikaci a spolupráci díky praktickým funkcím pro sledování času, přidělování úkolů a vkládání komentářů.
3. Šablona zprávy ClickUp News Report
Jak můžete tušit, šablona ClickUp News Report má podobu novinového článku s velkými, poutavými nadpisy a sloupci textu. Tento formát je fantastickou volbou pro informování o nejnovějších aktivitách a změnách ve vaší společnosti. Je také ideální pro popis událostí, pochvalu zaměstnance/týmu nebo představení nejnovějších změn ve vaší společnosti, ať už se jedná o otevření nového oddělení nebo přijetí nových členů.
Kombinací obrázků a textu můžete vytvořit vlastní noviny a nabídnout čtenářům nahlédnutí do vaší společnosti. Stejně jako ostatní šablony ClickUp je i tato přizpůsobitelná, takže ji můžete upravit tak, aby odpovídala velikosti, odvětví a cílům vaší společnosti.
Šablona je také kolaborativní; veškerá komunikace probíhá v rámci ní, takže můžete zapomenout na neustálé výměny e-mailů! Pracujte na šabloně se svým týmem v reálném čase a každý přispěvatel se může věnovat konkrétnímu úkolu.
Nejste si jisti, jak na to? Žádný strach, šablona obsahuje skvělý příklad, který vám ukáže, jak maximálně využít její potenciál. Složte novinovou skládačku kousek po kousku, napište jedinečný příběh o své společnosti a bavte se při tom!
4. Tisková zpráva ClickUp
Zveřejnění oficiálního dokumentu v médiích s sebou často přináší další stres. Musíte jej pečlivě navrhnout, aby předával potřebné informace a dosáhl požadovaného účinku, ať už jde o propagaci produktu nebo diskusi o události.
Šablona tiskové zprávy ClickUp je ideálním nástrojem pro vytvoření profesionální a komplexní tiskové zprávy. Poskytuje vám jasnou a přehlednou strukturu rozdělenou do jednotlivých sekcí. Pokud se budete řídit připraveným osnovou, nebudete se muset obávat, že se odchýlíte od tématu nebo vynecháte důležité detaily. Šablona obsahuje následující sekce:
- Tabulka s názvem a logem společnosti, kontaktními údaji, umístěním a datem
- Nadpis a podnadpis: Měly by být krátké a poutavé.
- Shrnutí: Umožňuje čtenářům pochopit, o čem newsletter je, aniž by museli číst celý dokument.
- Tělo: Hlavní část newsletteru – obsahuje všechny podrobnosti, doplňující informace a (volitelně) výzvu k akci (CTA).
- Šablona: Shrnutí činnosti společnosti
Šablona dokonce obsahuje příklad struktury tiskové zprávy, který vám pomůže rychleji dosáhnout cíle.
Tisková zpráva je oficiální dokument, který obvykle neposkytuje prostor pro vyjádření vaší kreativity. To však neznamená, že ji nemůžete přizpůsobit tak, aby odrážela poslání a hodnoty vaší společnosti. Tato šablona vám dává plnou kontrolu – můžete přidat titulní fotografii, přizpůsobit písmo a experimentovat s barvami, abyste čtenáře motivovali k dalšímu čtení.
5. Šablona výroční zprávy ClickUp Business
Čeho dosáhla vaše společnost v uplynulém roce? Splnila své cíle a jaké jsou plány do budoucna? Obchodní zpráva obsahuje odpovědi na tyto a další otázky!
Vzhledem k tomu, že zpráva se ohlíží do minulosti a předpovídá budoucnost, její sestavení není žádná procházka růžovým sadem. Musíte se zabývat drobnými detaily, ale také se dívat na celkový obraz, abyste mohli poskytnout objektivní odhady.
Šablona výroční zprávy ClickUp Business může být záchranným lanem, které vás zachrání před utopením v zbytečných detailech, papírování a statistikách. Tato šablona ukazuje cestu k podrobné, ale přehledné a snadno čitelné výroční zprávě.
Poskytuje strukturu, která vyhovuje společnostem jakékoli velikosti a odvětví. Začněte obecnějšími informacemi, jako je oblast působnosti vaší společnosti, cíle a vize. Poté se podrobněji zaměřte na finanční údaje a budoucí časový harmonogram. Šablona obsahuje následující části:
- Přehled zprávy Popis: Stručné shrnutí zprávy Obchodní cíle: Popisuje cíle zprávy Vize: Probírá požadovanou pozici společnosti v budoucnosti Poslání: Ukazuje, jak společnost dosáhne svých cílů
- Popis: Stručné shrnutí zprávy
- Obchodní cíle: Popisuje cíle zprávy.
- Vize: Popisuje požadovanou pozici společnosti v budoucnosti.
- Poslání: Ukazuje, jak společnost dosáhne svých cílů.
- Strategie Růst: Popisuje, jak společnost rostla v uplynulém roce Akcie: Shrnuje statistiky týkající se akcií
- Růst: Popisuje, jak společnost rostla v uplynulém roce.
- Sdílení: Přehled statistik sdílení
- Finance Hlavní body: Popisuje finanční milníky Finanční shrnutí: Probírá finanční výkazy společnosti
- Hlavní body: Popisuje finanční milníky
- Finanční shrnutí: Probírá finanční výkazy společnosti.
- Závěr: Shrnuje nejdůležitější podrobnosti.
- Budoucí časová osa: Představuje výhled společnosti.
- Popis: Stručné shrnutí zprávy
- Obchodní cíle: Popisuje cíle zprávy.
- Vize: Popisuje požadovanou pozici společnosti v budoucnosti.
- Poslání: Ukazuje, jak společnost dosáhne svých cílů.
- Růst: Popisuje, jak společnost rostla v uplynulém roce.
- Sdílení: Přehled statistik sdílení
- Hlavní body: Popisuje finanční milníky
- Finanční shrnutí: Probírá finanční výkazy společnosti.
6. Šablona e-mailové reklamy ClickUp
Šablona e-mailové reklamy ClickUp je vaším jediným zdrojem e-mailových šablon, které vám pomohou uspořádat obsah, který vaši čtenáři nepřeskočí! Může být nedílnou součástí vaší marketingové strategie a pomůže vám doručit kvalitní obsah vybranému publiku.
Kouzlo šablony spočívá v její flexibilitě. Máte na výběr ze tří možností, v závislosti na tom, jaký e-mailový newsletter chcete vytvořit:
- Jednoduchý
- Kreativní
- Personalizované
Pokud nechcete žádné zbytečné ozdoby a dáváte přednost stručnosti ve svém e-mailovém marketingu, je první možnost tou správnou volbou. Nabízí stručný a přímý způsob, jak představit vaši společnost a produkt, aniž by čtenáře zahlcovala, ale přesto dokázala upoutat jeho pozornost.
Třetí možnost vás naučí, jak oslovit konkrétní publikum personalizací vašich e-mailových reklam. Zde můžete vytvořit jedinečnou osobnost pro různé publikum. Použijte jména a/nebo umístění příjemců, abyste vzbudili jejich zájem, a vložte obrázky, které odpovídají jejich preferencím a životnímu stylu.
7. Šablona firemního newsletteru pro Microsoft Word
Firemní zpravodaje se zaměřují na informování vašich spolupracovníků, zainteresovaných stran nebo široké veřejnosti o událostech nebo aktivitách ve vaší společnosti. Abyste maximalizovali jejich potenciál a upoutali pozornost příjemců, pečlivě zvažte, co chcete prezentovat, a určete nejlepší způsob, jak toho dosáhnout. Naštěstí vám s tím pomůže šablona firemního zpravodaje Word od společnosti Microsoft.
Toto je další šablona připomínající noviny na našem seznamu – text je uspořádán do bloků a doplněn obrázky, které zpříjemňují čtení.
Šablona neobsahuje příklady obsahu, který by měl být v jednotlivých sekcích uveden. To můžete využít ve svůj prospěch, protože získáte větší flexibilitu a svobodu při výběru informací, které chcete prezentovat.
Jelikož se jedná o šablonu newsletteru ve formátu Word, můžete využít výhody známého rozhraní a funkcí, jako je přizpůsobení písma a barev a přidávání médií a odkazů. Šablona sice nenabízí možnosti spolupráce, ale můžete na ní pracovat se svými kolegy jednoduše sdílením dokumentu.
8. Šablona newsletteru pro Microsoft Word od Vertex42
Šablona newsletteru pro Word od Vertex42 vám pomůže dosáhnout toho správného poměru a vytvořit esteticky příjemné, poutavé a podrobné newslettery obsahující přesné a snadno stravitelné informace.
Kromě atraktivního rozvržení newsletteru nabízí šablona podrobné pokyny k technickým aspektům tvorby newsletteru, což z ní činí vynikající volbu pro začátečníky.
Jednou z největších předností šablony je její všestrannost. Má univerzální strukturu, kterou lze přizpůsobit různým organizacím, od škol po korporace. Místo příkladu obsahuje šablona pokyny, jak využít její výhody s různými tématy a styly odstavců.
Můžete je přizpůsobit konkrétním účelům, ať už jde o reklamu na uvedení produktu na trh, propagaci programu výměny studentů nebo představení nových členů týmu.
Největší nevýhodou šablony je nedostatek možností spolupráce – Word nenabízí možnosti správy projektů a času, takže nemusí být vhodný pro ty, kteří pracují v týmu.
9. Šablona newsletteru pro partnerství Microsoft Word od SmileTemplates
Newslettery pro partnery mají konkrétní účel – informovat vaše partnery o nejnovějších úspěších a vylepšeních vaší společnosti. Můžete je například použít k reklamě nového produktu, k předvedení úspěchů za uplynulé čtvrtletí, k pochlubení se novým zaměstnancem nebo k diskusi o připravovaných seminářích týkajících se vašich spolupracovníků.
Šablona newsletteru Word Partnership od SmileTemplates vám pomůže prezentovat požadované informace v tom nejlepším světle. Nabízí příklad struktury a provede vás organizací rozvržení, abyste mohli efektivně sdělit své poselství a najít ten správný tón.
První část se zaměřuje na informace o vaší společnosti a logo. Ve druhé části uvedete podrobnosti o hlavním účelu newsletteru. Ve třetí části můžete vložit vizuální prvek (graf, diagram nebo tabulku) a diskutovat o něm, abyste podpořili informace, které jste nastínili v předchozí části. Čtvrtá část je vyhrazena pro kontaktní údaje.
Vzhledem k tomu, že šablona je ve formátu Word, můžete přizpůsobit barvy, písma a styly, přidat obrázky a odkazy a zajistit, aby newsletter odpovídal identitě značky vaší společnosti.
Šablona je vytvořena v aplikaci Word, takže postrádá robustní možnosti spolupráce nebo správy týmu. Jediným způsobem, jak na ní pracovat s členy svého týmu, je sdílení souboru.
10. Šablona vzdělávacího newsletteru pro Microsoft Word od Office Templates Online
Hlavním účelem vzdělávacího newsletteru je, jak jste asi uhodli, informovat čtenáře o konkrétním tématu. Tyto publikace, často označované jako školní newslettery, mohou být distribuovány vzdělávacími institucemi a obsahují informace o akcích, aktivitách a nových kurzech.
Pokud chcete vytvořit dokonalý vzdělávací newsletter, musíte zohlednit mnoho faktorů, od rozvržení po kombinaci fotografií a textu a zaujetí čtenářů. Nemáte moc času? Využijte zkratku v podobě šablony vzdělávacího newsletteru pro Word od Office Templates Online.
Na rozdíl od některých šablon, o kterých jsme již hovořili, tato šablona neobsahuje konkrétní sekce a neposkytuje pokyny, jaké informace zahrnout. Poskytuje však pevný základ pro ty, kteří vědí, o čem chtějí hovořit, a nepotřebují další pokyny. Získáte příklad esteticky přitažlivého rozvržení a barevných kombinací, na kterých můžete stavět a vytvořit si newsletter skutečně podle svých představ.
Sdělte novinky pomocí nejlepších šablon newsletterů
Bez ohledu na to, jak důležité nebo působivé jsou informace, které máte k dispozici, vaše publikum nebude zaujaté, pokud nebudou prezentovány jasně.
Nejlepší šablony newsletterů vám pomohou uspořádat vaše myšlenky a oslovit čtenáře poutavým, srozumitelným a podrobným obsahem.
