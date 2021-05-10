5 důvodů, proč jsou pondělky na nic (a 5 způsobů, jak jim ukázat, kdo je tady šéf)

Černé pondělí. Modré pondělí. Manické pondělí. Monday.com.
Pondělky trpí krizí image od doby, kdy jim Babylóňané dali jméno, a než Jim Davis vytvořil kreslenou postavičku kočky, jejíž celá osobnost byla založena na nenávisti k pondělkům.
Pondělí je mnohými vnímáno jako Karen™ všedních dnů, která vám svými samolibými a moralizujícími řečmi ničí náladu.
Ale ve skutečnosti je to jen další den.
Pojďme se podívat na důvody, proč se nenávist k pondělkům stala masově propagovaným kulturním fenoménem, ale především prozkoumejme některé způsoby, jak změnit tento narativ a začít si pondělí znovu užívat.
1. Pondělky jsou šílenství
Ne, vážně. Slova „pondělí“ a „šílenství“ mají společný etymologický původ: obě jsou odvozena od latinského slova pro „měsíc“, které bylo dlouho (nesprávně) spojováno s šílenstvím.
V mnoha kulturách i v astrologii představuje měsíc emoce, změny a chaos, který s nimi může být spojen. Je také úzce spojen s ženskou energií, což přidává malou špetku toxické misogynie k temné pověsti měsíce jako období náladových výkyvů, ale to je téma na úplně jiný blogový příspěvek. Prozatím se zaměřme na Moonday.
Vzhledem k tomu všemu dává smysl, že slovo „pondělí“ vyvolává u lidí emocionální reakci, a rozhodně nechybí důkazy o tom, že kulturní prostředí podpořilo propagandu „pondělky jsou na nic“. Ale i když je předurčeno, že pondělky budou obdobím silných emocí nebo změn, proč s tím nepracovat, místo aby se tomu bránilo?
Tip šéfa č. 1: Přijměte šílenství
„Šílené“ samozřejmě znamená neočekávané, emocionální a nové věci, které dělají život tak vzrušujícím. Pondělí je vnímáno jako začátek nového cyklu; jedním z nejúčinnějších způsobů, jak získat kontrolu nad každým dnem, je pokusit se změnit svůj pohled na změnu!
Ačkoli důkazy o skutečném vlivu měsíce na lidskou náladu nebo spánkové vzorce nejsou jednoznačné, nelze popřít, že konec víkendu s náporem e-mailů je zabijákem dobré nálady. Trik spočívá v tom, že se více soustředíte na příležitosti, které můžete využít, než na přesvědčení, že nejste dostatečně vybaveni k tomu, abyste se postavili své doručené poště a začali makat.
2. Pondělí znamená „dospělost“
Dospívání je těžké. Například: „Dospěj!“ je urážka. Lidé „unaví“ a „stárnou“. Mám „vyrostnout“ z poslechu pop-punkové hudby z roku 2002.
*Dospělost samozřejmě znamená dělat všechny věci, které musíte dělat, ale pravděpodobně nechcete. Známkou zralosti je dělat tyto věci bez toho, aby vám to někdo říkal, a bez vzteklých výbuchů. Pondělí je v podstatě patronem tohoto přístupu.
Slavná scéna „případ pondělí“ ve filmu Office Space dokonalým způsobem satirizuje nudu dospělosti v zaměstnání, které potlačuje naši svobodomyslnou individualitu a vysmívá se naší hnisající malátnosti, která je jejím důsledkem. Ale co můžeme dělat s pocitem útlaku v našich dospělých zaměstnáních, která slouží k zajištění našeho dospělého života?
Můžeš začít tím, že se trochu uvolníš, ty hloupá huso.
Tip šéfa č. 2: Zůstaňte mladí duchem
Dolly Parton to vystihla nejlépe: „Nenechte se příliš pohltit vyděláváním peněz, abyste nezapomněli žít.“
Samozřejmě je důležité plnit své povinnosti a živit sebe i své blízké (někdo musí zaplatit mému psovi vysokou školu!), ale břemeno dospělosti se bez nějaké lehké úlevy jistě stane příliš těžkým.
Mně osobně pomáhá nezapomínat na yin yang povahu života; dobré a špatné (ať už to definujeme jakkoli) budou navždy existovat v rovnováze, přičemž každé z nich obsahuje kousek toho druhého. Za každou nepříjemností, která vyplývá z toho, že jsme dospělí, se skrývá svoboda.
Užívejte si svobody dospělých a zároveň se držte věcí, které dělaly dětství kouzelným: buďte kreativní, vyhýbejte se studu a bavte se, kdykoli můžete. Odvažte se sdílet své velké nápady se svým nadřízeným. Nastavte si jako pozadí na Zoomu svého oblíbeného nočního vačnatce. Řekněte svému šéfovi, že v 18:00 musíte odejít, protože máte hotovou práci a je čas na The Bachelor. Žijte trochu.
3. Pondělky ničí zábavu
Pondělky mohou být skutečným systémovým šokem. Po dvou blažených dnech, kdy jste doháněli resty, odpočívali a věnovali se sami sobě, vás najednou budík vyruší z hlubokého spánku a vy čelíte dni, kdy musíte být organizovaní, produktivní, společenští a plní kofeinu. Musíte odložit víkendové rohy, nasadit si pondělní svatozář a najednou se na většinu dne přizpůsobit své profesionální verzi.
Nebo si můžete prostě vyhradit trochu času ve svých volných dnech, abyste se připravili na snazší přechod!
Tip šéfa č. 3: Pečujte o svou budoucnost
Jsem pevně přesvědčen o tom, že je důležité udržovat rovnováhu mezi prací a osobním životem. Pro každého to vypadá jinak a ne všechny práce to usnadňují. Existují však věci, které můžete dělat ve svém volném čase, abyste si zajistili lepší pozici pro pondělní pracovní den:
- Staňte se pánem času. Vážně! Můžete kdykoli zavrhnout gregoriánský kalendář a začít svůj týden v neděli, což mi pomohlo hladce přejít z víkendového hýření.
- V neděli večer se dobře vyspěte. Jako noční sova jsou pro mě večerní rituály, na které se těším, naprosto zásadní. Ráda luštím křížovky nebo čtu pár kapitol knihy v posteli, zatímco bílý šum v pozadí uklidňuje mé podvědomí. Moje mysl, nálada i pleť mi za to vždycky děkují.
- Udělejte si z organizace něco, na čem budete pracovat ve svém osobním životě stejně jako v pracovním. Jako dívka s ADHD mám potíže pamatovat si úkoly a plány, pokud si je nezapíšu. Od té doby, co jsem začala používat ClickUp, jsem si osvojila zadávání svých osobních úkolů do svého soukromého pracovního prostoru ClickUp, takže mi přijdou včas upozornění na telefon, ať jsem kdekoli, a shledávám to mnohem spolehlivější než pero a papír!
- Věnujte během víkendu trochu času tomu, abyste si udělali přehled o svém pracovním vytížení. Zabere to pět minut a nemusíte to vnímat jako něco, co vám krade radost: berte to jako laskavost, kterou prokazujete svému pondělnímu já! Při sledování svého nedělního večerního filmu se ujistím, že moje úkoly v ClickUp jsou propojeny s mým Google kalendářem, a ty, které mají termín v pondělí, označím červeně, abych věděla, na které se budu soustředit. Díky tomu se mi pracovní vytížení zdá mnohem méně ohromující!
4. Pondělky vám nedovolí vypnout mozek
Existuje legitimní důvod, proč hvězdy reality show, které jsou neuvěřitelně vulgární, porazily talentované zpěváky a brilantní herce v soutěži o slávu, a souvisí to s kapitalistickými společnostmi, které lidem vysílají tolik protichůdných zpráv o úspěchu, že často chceme jen otupit svůj mozek únikovou surrealitou. Také milujeme katastrofy.
Ale pokud vnímáme pondělí jako startovní bránu do závodů o úspěch, není divu, že toužíme po schopnosti zbavit se tohoto tlaku jakýmikoli prostředky. Zejména v dobách, jako jsou tyto, se neproduktivní rozptýlení rychle stává novou podobou „péče o sebe“, a proto je důležitější než kdy jindy, aby se denní duševní odpočinek stal stejně nezbytným a normálním jako čištění zubů.
Tip šéfa č. 4: Udělejte si čas na odpočinek mozku
„Mozkové přestávky “ jsou ve světě základního školství známé již dlouho, přičemž tento termín se vztahuje především k důležitosti dostatečných přestávek mezi ponořením se do zcela nových předmětů pro rozvíjející se mysl. Je to také koncept, který může pomoci dospělým!
Pamatujte: smyslem přestávky není jen na chvíli přestat s tím, co děláte, ale dát si čas na dobití energie a odpočinek mysli. Cílem není odvést pozornost od svých úkolů, ale dát si příležitost vrátit se k nim s novou koncentrací, energií a motivací. Vyhoření je reálný jev a věci jako meditace, procházka venku nebo vyhrazení si času v průběhu dne na úplné odpojení jsou klíčové pro to, aby byl přechod z víkendu do pracovního týdne snazší.
5. Pondělky se zdají nekonečné
Pro mnoho lidí, kteří pracují v týdnu a mají volno o víkendech – zejména pro ty, kteří jsou se svou prací zvláště nespokojeni – může být pondělí vyčerpávajícím začátkem týdne plného šílenství, dospělosti, nudy a neustálé nutnosti být „v pohotovosti“. Dva dny volna a pět dní práce zvyšují hodnotu, kterou těmto dvěma dnům přikládáme, což zase zvyšuje naše pohrdání ostatními dny, a zejména tím, kdo je vede.
Kromě toho, že se vzdáte jakéhokoli náznaku života, kde existuje pojem pracovní dny, existuje jeden způsob, jak s tímto pocitem bojovat...
Tip šéfa č. 5: Pamatujte si, že čas je iluze
Cože, příliš esoterické? Dobře, řeknu to jinak: realita toho, jak nudný a mizerný bude první den pracovního týdne, závisí výhradně na vašem vnímání. Je pravda, že čelit tomuto dni může znamenat vstávat neúnosně brzy, jednat s lidmi, kteří mluví potichu a mají kávový dech, nebo čekat na lince s kreditní společností, ale nepohodlí těchto okamžiků je dočasné a také pomine.
Každý z nás zažil něco, díky čemuž se čas zdál ubíhat zpomaleně nebo naopak utíkat jako voda. Vědci se stále snaží přijít na to, proč se dětem jeden den zdá krátký, ale rok jako věčnost, zatímco dospělým roky ubíhají jako voda a některé dny (ehm, pondělky) se zdají nekonečné.
Možná je to proto, že dospělí tak snadno upadají do každodenní rutiny, která způsobuje, že se dny slévají dohromady, nebo možná je to nedostatek učení se nebo zkoušení nových, vzrušujících věcí, které byly v dětství tak běžné. Ať už je to cokoli, pravdou je, že čas se nemění, my se měníme. A to znamená, že můžeme změnit to, jak vnímáme čas, jak trávíme svůj čas a jak si stanovujeme priority.
Na konci dne…
Co je život jiného než krásná sbírka dobrých a špatných dnů? Nikdy nevíte, některé z vašich nejlepších dnů mohou být právě ty pondělky, kterých se tak bojíte. Na závěr vám předám báseň o týdnu, kterou jsem četl jako dítě. Byla v knížce říkadel s děsivou ilustrací Matky Husi, která mi způsobovala noční můry, ale každopádně zní takto:
Dítě narozené v pondělí má hezkou tvář,
Úterní dítě je plné milosti.
Středeční dítě je plné smutku,
Čtvrteční dítě má před sebou dlouhou cestu.
Páteční dítě je milující a štědré,
Sobotní dítě tvrdě pracuje, aby si vydělalo na živobytí.
A dítě narozené v den sabatu
Je krásný a veselý, dobrý a radostný.
Vypadá to, že naše současná verze pondělí je přesně to, čím bývala středa, a možná v budoucnu bude dnešní pátek zítřejším pondělím. Nikdy nevíte, čas je koneckonců iluze. 🙂