10 šablon kodexu chování zaměstnanců ve formátu Word a ClickUp

Pevný etický a morální základ pomáhá firmám budovat pozitivní image a reputaci. Výchozím bodem je zveřejnění ideálů společnosti v podobě jejího poslání nebo hodnot. Dalším a nejdůležitějším krokem je šíření těchto hodnot v celé organizaci a motivování zaměstnanců, aby se jimi řídili.
Kodex chování zaměstnanců je neocenitelný při vytváření takového prostředí. Vychovává vaše zaměstnance k dodržování kodexu chování a posiluje reputaci značky. Navíc vytváří zdravé a pozitivní pracovní prostředí pro všechny.
Zde je přehled deseti nejlepších šablon kodexu chování, které jsou k dispozici pro Microsoft Word a ClickUp – zdarma!
Co dělá šablonu kodexu chování dobrou?
Kodex chování je dokument, který podrobně popisuje přijatelné chování a postupy na pracovišti, aby všichni zaměstnanci jednali v souladu s posláním, vizí a cílem společnosti.
Dobře napsaný kodex chování je nejvyšším cílem personálního oddělení.
Výchozím bodem budou základní údaje, jako je název společnosti, její historie, logo a údaje o promotérech, které slouží k ověření kredibility společnosti.
Jelikož se však kodex chování týká především zaměstnanců, měl by se zaměřit na řídící zásady, pokyny a očekávání, které se jich týkají.
Návrh kodexu chování by měl obsahovat následující body.
- Úvod a účel: Tato část musí sdělit hlavní cíl, který stojí za vytvořením takového dokumentu, a použitelnost kodexu chování. Měla by specifikovat kategorii zaměstnanců, na které se vztahuje kodex dané společnosti.
- Hodnoty a poslání společnosti: Etický kodex musí být v souladu s klíčovými hodnotami, posláním a etickými zásadami společnosti. Dokument by měl být uveden úvodem, ve kterém budou uvedeny tyto základní přesvědčení a hodnoty.
- Dodržování právních předpisů a regulací: Popište závazek organizace dodržovat platné zákony (včetně místních zákonů v místech, kde má pobočky) a předpisy, zejména ty, které se týkají obchodního chování. Společnost bude mít přijatelné pokyny a ochranu pro jednání v dobré víře při plnění pracovních povinností.
- Vhodné chování: Jasně definujte chování zaměstnanců, které společnost očekává. Zaměstnanci musí dodržovat profesionalitu, poctivost, integritu a respekt. To zahrnuje správné chování, když se nacházejí na pozemku společnosti i mimo něj.
- Důvěrnost: Pro zaměstnance, kteří pracují s důvěrnými informacemi, by tato klauzule měla zdůrazňovat standardy zachování důvěrnosti a bezpečnosti údajů týkajících se společnosti a zákazníků.
- Diskriminace a obtěžování na pracovišti: Společnosti by měly zdůrazňovat nediskriminační chování a zásady zavedené za účelem ochrany principů rozmanitosti, rovnosti a inkluze.
- Používání firemních zdrojů: Tato část by měla objasnit správné používání firemního majetku, technologií a zdrojů. V závislosti na digitální vyspělosti a infrastruktuře může tato klauzule také pojednávat o používání názvu společnosti, e-mailu, používání internetu, komunikačních kanálů atd.
- Porušení: Musí obsahovat mechanismus pro hlášení porušení s adekvátní ochranou oznamovatele před mstivými nebo odvetnými opatřeními. Tato část by měla také nastínit postup pro disciplinární opatření v reakci na porušení kodexu.
- Potvrzení: Tato část potvrzuje zákonnost dokumentu. Označuje, že podepsaná osoba si přečetla a porozuměla kodexu chování a přijímá jej. Podpisem dokumentu se zavazuje dodržovat tento kodex. Je si vědoma důsledků porušení, včetně právních kroků.
- Pravidelné přezkoumávání: V této části by měla být uvedena periodicita, s jakou jsou tyto kodexy chování přezkoumávány a aktualizovány, zejména s ohledem na platné zákony, předpisy a organizační politiky.
10 nejlepších šablon kodexu chování k použití
Ačkoli společnosti mají tendenci standardizovat příručky pro zaměstnance s opakujícími se tématy, nejsou všechny stejné. Koneckonců, ne všichni zaměstnanci nebo odvětví jsou stejní!
Normy v oblasti zdraví a bezpečnosti pro zaměstnance pracující v nebezpečné továrně se výrazně liší od norem pro zaměstnance pracující v kanceláři.
Podobně mohou mít druzí privilegia práce z domova, ale první z nich je nemají.
Představujeme vám deset šablon kodexu chování, které byste měli použít v tomto roce (a i v dalších letech!).
Zde je jejich přehled.
1. Kodex chování od ClickUp
Šablona kodexu chování ClickUp je komplexní dokument, který mohou společnosti, startupy a malé a střední podniky použít jako základ svého etického rámce. Tato intuitivně navržená šablona pomáhá organizacím vytvořit silnou strukturu dodržování předpisů tím, že nastiňuje očekávané chování a profesionální jednání.
Tato vysoce přizpůsobitelná šablona pokrývá nejdůležitější témata, jako jsou hodnoty společnosti, dodržování zákonů, vhodné chování, využívání zdrojů společnosti, důvěrnost a postupy související s hlášením porušení předpisů. Výraznou vlastností této šablony je ustanovení o pravidelném přezkumu, které zdůrazňuje nutnost pravidelných aktualizací a revizí v souladu s měnícími se zákony, předpisy a politikami organizace.
Kromě požadavků na dodržování předpisů pomáhá šablona kodexu chování ClickUp začlenit poslání a základní hodnoty vaší společnosti do každodenního chování vašich zaměstnanců. Dokument končí částí s potvrzením, která zdůrazňuje význam závazku každého zaměstnance dodržovat tento kodex.
Díky integraci s funkcemi pro správu projektů ClickUp je jejich údržba, sdílení a aktualizace napříč týmy a lokalitami hračkou.
2. Šablona příručky pro zaměstnance od ClickUp
Přibližně šest z deseti zaměstnanců se vyhýbá čtení zaměstnanecké příručky – nelze jim to mít za zlé. Kdo by chtěl procházet spoustu pravidel, která si možná ani nebude pamatovat?
Naštěstí můžete zvýšit své šance na úspěch pomocí šablony příručky pro zaměstnance ClickUp. Tento zdroj vhodný pro začátečníky pomáhá při zaškolování zaměstnanců a je použitelný pro podniky téměř ve všech odvětvích a průmyslových oborech. Pokrývá důležité části, včetně těch, které jsou uvedeny níže.
- Informace o společnosti
- Standard chování
- Zásady týmu
- Oblečení
- Pracovní doba
- Komunikační zásady
- Dohoda o mlčenlivosti
- Disciplinární opatření a další
Přidávejte, odstraňujte nebo upravujte části šablony tak, aby odpovídala zásadám vašeho pracoviště.
Kromě základních úprav ClickUp činí příručku poutavější.
Použijte bohaté formátovací styly, abyste upoutali a udrželi pozornost. Použijte hypertextové odkazy a vnořené stránky, aby byla zaměstnanecká příručka snadno navigovatelná.
Vložte vizuální prvky, jako jsou obrázky, GIFy, emodži, grafy atd., abyste upoutali pozornost čtenáře. Dejte svým HR týmům možnost zvýraznit určité části a označit zaměstnance nebo nováčky, abyste upoutali jejich pozornost na konkrétní části zaměstnanecké příručky.
3. Šablona příručky pro zaměstnance pro rodinnou praxi od ClickUp
Rodinné podniky fungují dobře díky tradici pevných vztahů se zákazníky. Dlouholetí zákazníci očekávají, že členové týmu budou poskytovat personalizované služby, spolehlivost a konzistentnost, aby jim zůstali věrní.
Plynulý zákaznický zážitek je jedním z faktorů, díky kterým se zákazníci vracejí. Šablona příručky pro zaměstnance ClickUp pro rodinnou praxi zajišťuje, že vše zůstane v souladu s primárním cílem poskytování takové služby.
Příručka shrnuje poslání a vizi společnosti s cílem poskytnout jednotný zážitek. Následně se zabývá podrobnostmi firemních politik, postupů a procedur, které zlepšují péči o pacienty.
Příručka obsahuje klauzuli vysvětlující právní odpovědnost za nedodržení pokynů týkajících se bezpečnosti dat a ochrany soukromí, protože vaši zaměstnanci budou mít přístup k citlivým údajům, jako jsou zdravotní záznamy, plány péče, zprávy, diagnózy atd.
Příručka je integrována do intuitivní platformy pro správu projektů ClickUp. Využijte ji nejen jako úložiště pro ukládání a sdílení příručky pro zaměstnance. Vytvářejte předdefinované úkoly, plánujte schůzky, přidělujte pracovní povinnosti a udržujte auditovatelné záznamy o pacientech.
4. Šablona příručky pro zaměstnance od ClickUp
Šablona příručky pro zaměstnance ClickUp udává tón pro plnohodnotný vztah mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem. Popisuje, co společnost očekává od svých zaměstnanců a jak budou zaměstnanci tato očekávání plnit. Toto sladění hodnot sjednotí všechny na stejné vlně a umožní zaměstnancům podávat výkon a přinášet hodnotu od prvního dne.
Šablona příručky pro zaměstnance popisuje pozadí, hodnoty společnosti, poslání a vizi. Dále poskytuje široký přehled o pracovní kultuře, povinnostech a odpovědnostech.
Nesoulad mezi osobními přesvědčeními a hodnotami společnosti často vede k fluktuaci zaměstnanců. Proto je důležité se těmito otázkami zabývat hned na začátku – jak pro společnosti, tak pro zaměstnance.
Objasňuje také, jak příspěvky jednotlivců pomáhají naplňovat širší cíle organizace. Jedním z nejlepších způsobů, jak zapojit a motivovat zaměstnance, je poskytnout jim přehled o dopadu jejich výkonu.
Šablona příručky pro zaměstnance se zabývá firemními politikami a procesy, aby se noví zaměstnanci mohli snadno začlenit do nového pracovního prostředí.
Šablona je samozřejmě pouze orientační a nejedná se o vyčerpávající seznam. Můžete z ní vytvořit neprůstřelný právní dokument, který komplexně pokrývá vše od kodexu chování zaměstnanců až po nakládání s majetkem společnosti atd.
5. Šablona příručky pro zaměstnance předškolního věku od ClickUp
Šablona ClickUp Employee Preschool Handbook Template je podrobný průvodce pro ty, kteří pracují v předškolním zařízení nebo dětské skupině.
Vytvoření efektivních komunikačních kanálů, jasné formulování očekávání organizace, stanovení standardních operačních postupů a budování harmonického prostředí pro zaměstnance a mladé studenty má neocenitelný význam. Jedná se o průvodce pro všechny vaše nové i stávající zaměstnance.
Šablona pokrývá všechny důležité aspekty fungování dětské skupiny nebo mateřské školy a vysvětluje:
- Kodex chování zaměstnanců
- Pracovní podmínky a zaměstnanecké výhody
- Struktura kurikula a vzdělávací filozofie
- Správa hmotného majetku
- Každodenní rutinní činnosti a pracovní povinnosti
- Zdraví a bezpečnost zaměstnanců a dětí
- Bezpečnostní a nouzové protokoly
- Zainteresované vládní agentury
- Zásady ochrany dětí a další
Šablonu můžete libovolně přizpůsobit tak, aby odpovídala poslání, vizi a hodnotám vaší mateřské školy.
6. Šablona „Vize a hodnoty“ od ClickUp
Šablona ClickUp Vision to Values je v podstatě vizuální tabule v pohybu.
Zatímco vizuální tabule podrobně popisuje cíle a záměry, šablona „Vize a hodnoty“ jde mnohem dál. Začíná rekapitulací vize, poslání a základních hodnot společnosti.
Shrnutí těchto hlavních principů posiluje kulturu mezi externími i interními stranami. Jakmile stanovíte konečné cíle vize a hodnot, šablona se změní v komplexního průvodce krok za krokem, který tyto dva prvky propojí.
Výsledný akční plán obsahuje podrobný seznam úkolů SMART, kde SMART znamená Specific (konkrétní), Measurable (měřitelný), Achievable (dosažitelný), Relevant (relevantní) a Time-Bound (časově ohraničený). Šablona pak tyto úkoly přiřadí k časové ose s jasně definovanými milníky.
Nakonec strategii doplňte o vhodný mechanismus hodnocení, který vám pomůže řídit výkonnost, sledovat pokrok a rychle dosahovat výsledků.
Cílem této šablony je zajistit větší soulad mezi hodnotami a vizí společnosti a zajistit, aby se zaměstnanci i nadále soustředili na dosahování výsledků.
7. Šablona strategického plánu ředitele od ClickUp
Ředitelé škol mají několik podobností s projektovými manažery. Obě vedoucí pozice mají na starosti projekty a zároveň nesou odpovědnost za majetek společnosti.
Řídí lidské zdroje, dohlížejí na soudržnost týmu, optimalizují provoz, spravují rozpočty, plánují rizika a vytvářejí strategie pro dosažení cílů.
Šablona strategického plánu ClickUp Principals nabízí přehled všech základních úkolů, pracovních postupů a činností. Jedná se o jednotné úložiště všech úkolů v rámci školy.
Přidávejte nebo odebírejte položky ze seznamu, seskupujte úzce související úkoly, přidávejte štítky, přidělovávejte úkoly, sestavujte týmy, jmenujte supervizory, definujte priority a stanovujte časové harmonogramy. Ať už jde o správu rozvrhů nebo plánování údržby, vše nastavíte tak, aby fungovalo hladce, a to několika kliknutími.
Vše si můžete prohlížet jako interaktivní seznam, tabuli, ukazatel postupu, časovou osu nebo Ganttův diagram. Veškeré změny provedené v plánu se promítnou v reálném čase, aby byli všichni zúčastnění, ať už učitelé, podpůrný personál, administrativa, rodiče nebo studenti, neustále informováni.
8. Šablona příruček, zásad a postupů pro zaměstnance od ClickUp
Šablona ClickUp Employee Handbooks, Policies & Procedures Template je velmi podrobný dokument, který zaměstnancům pomáhá lépe porozumět jejich společnosti, její kultuře a jejich práci.
Začíná stručným popisem společnosti, její historií, organizační strukturou, představení vedení a kontaktními údaji. Poté přechází k obecným pokynům pro každodenní provoz společnosti. Začíná typickým pracovním dnem, způsobem komunikace zaměstnanců společnosti, postupy v případě nouze atd.
Poté se zabývá zásadami chování zaměstnanců. Začíná vysvětlením standardních obchodních postupů, jako je nakládání s důvěrnými informacemi a duševním vlastnictvím, zákony o poctivém obchodování, klauzule zakazující úplatky nebo přijímání darů atd.
Poslední část týkající se zásad a postupů je hlavním tématem této šablony. Obsahuje podrobné informace o všem – denní harmonogram procesu zapracování zaměstnanců, zásady na pracovišti, zásady pro práci na dálku a docházku, plán pro případ nouze a ukončení pracovního poměru.
Vytvořte jej jako obecný vzorový manuál nebo jako podrobný dokument, který popisuje konkrétní disciplinární opatření za zneužití firemního vybavení nebo stanoví plány na zlepšení výkonu (PIP) za nedodržování pokynů vedoucího týmu.
9. Šablona kodexu chování zaměstnanců pro Microsoft Word od Simul
Pokud hledáte minimalistickou šablonu zásad chování zaměstnanců, která se zabývá základními principy, pak je tato šablona zásad chování zaměstnanců ve formátu Word od Simul ideální volbou.
Jedná se o stručný právní dokument, který definuje vhodné chování zaměstnanců a etické standardy v rámci organizace. Odděluje přijatelné chování od nezákonného chování ve snaze podporovat pozitivní a respektující pracovní kulturu.
Šablona pokrývá různá témata, včetně dodržování platných zákonů, profesní etiky, střetu zájmů, důvěrnosti, tolerování diskriminačního chování a další.
Šablona obsahuje všechny tyto informace v přehledném a srozumitelném seznamu. Upravte ji tak, aby rozšiřovala určitá témata, nebo ji přizpůsobte požadavkům společnosti či odvětví.
10. Šablona zásad chování pro organizace v aplikaci Microsoft Word od FactoHR
Šablona zásad chování pro organizace ve formátu Word od FactoHR je vyčerpávajícím zdrojem informací o tom, co společnosti očekávají od zaměstnanců, a o převládajících etických standardech.
Zdůrazňuje hodnoty integrity a profesionality pro rozvoj zdravé společnosti. Šablona pokrývá různá témata, včetně vhodného chování zaměstnanců, dodržování zákonů a předpisů, důvěrnosti atd.
Tato šablona je podrobnější než její protějšek Simul, protože se podrobněji zabývá pracovním prostředím, chováním v prostorách společnosti, zacházením s vybavením, zákazem úplatkářství a korupce, povinnostmi zaměstnanců atd.
Takový komplexní dokument zvyšuje povědomí o tom, co společnosti od zaměstnanců očekávají, poskytuje náhled na pracovní prostředí a učí kultuře odpovědnosti, přičemž zmírňuje etická dilemata.
Dodržujte všechna pravidla díky komplexním šablonám kodexu chování a ClickUp.
To je vše k nejlepším a nejúčinnějším šablonám kodexu chování pro různé typy podniků.
Šablony kodexu chování ClickUp jsou komplexní a komplexní a podpoří vaše specifické obchodní požadavky. Ať už chcete upravit nebo přizpůsobit existující dokument, ClickUp vám to umožní snadno.
Upravte je podle svých zásad a pokynů a ušetřete čas a úsilí spojené s vytvářením takových dokumentů od nuly. Jako výchozí bod přejděte do sekcí, jako jsou zásady týmu, dress code, pracovní doba, zásady komunikace a další, které podle potřeby přidejte do příručky pro zaměstnance.
A to nejlepší? Tyto šablony ClickUp jsou zdarma!
Tak neváhejte a vyzkoušejte je hned teď!