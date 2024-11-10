Životní cyklus testování softwaru (STLC): přehled a fáze

Vzpomeňte si na produkt „dobré kvality“ – prakticky cokoli, co považujete za kvalitní. Jaké jsou jeho vlastnosti? Snadné použití, příjemný zážitek, bezpečnost, vhodnost pro daný účel, inovativnost? Určitě vás napadnou i další vlastnosti.
Kvalita může být cokoli, co si pod tímto pojmem představíte.
Kvalita je však obvykle klíčovým ukazatelem ceny. Pečlivě ručně vyráběné luxusní zboží stojí tisíce dolarů. Aby byla zajištěna autentičnost a kvalita, zákazníci utrácejí nemalé částky za kontrolu kvality.
Od cechů ve středověku až po dnešní týmy Scrum je kvalita základním kamenem hodnotných produktů a služeb.
Pokud chcete vytvořit vysoce kvalitní digitální produkt, musíte ovládat životní cyklus testování softwaru (STLC). V tomto blogovém příspěvku se podrobně podíváme na STLC, vysvětlíme, proč jej potřebujete, a jak jej můžete implementovat ve své organizaci.
Co je životní cyklus testování softwaru?
STLC je komplexní proces, který produktové týmy používají k testování kvality softwaru. Ověřuje spolehlivost, bezpečnost a výkon softwaru a zajišťuje, že odpovídá technickým specifikacím a obchodním očekáváním.
Životní cyklus testování softwaru tvoří šest kroků, které podrobně popíšeme níže. Nejprve si ale vysvětlíme, proč potřebujete STLC.
Strategická kontrola kvality: STLC zajišťuje, že máte komplexní strategii pro zajištění kvality softwaru. Pomáhá týmům komplexně pokrýt všechny aspekty procesu vývoje produktu.
Včasné odhalení vad: Dodržováním šesti fází STLC máte větší šanci včas odhalit vady a opravit je, než se stanou problémem pro uživatele.
Úspora nákladů: STLC šetří náklady v několika rovinách. Zabraňuje vzniku velkých problémů, čímž šetří náklady na následky nebo opravy. Pomáhá týmům optimalizovat výkon softwaru, čímž šetří náklady na infrastrukturu a výpočetní techniku.
Zákaznická zkušenost: Díky systematickému testování v různých prostředích, konfiguracích a případech použití minimalizuje STLC riziko dodání vadného softwaru zákazníkovi. Kvalitní produkty nabízejí lepší zákaznickou zkušenost. Lákají lidi, aby vašemu produktu věnovali více času, více se zapojili a vybrali si váš produkt před konkurencí, což má přímý dopad na vaše tržby.
Soulad s předpisy: Dobré agilní testovací procesy jsou zásadní pro zajištění souladu vašich produktů s místními, státními, federálními a mezinárodními zákony.
Vytváří také organizační kulturu odpovědnosti. Když máte jasně stanovený STLC, každý člen týmu přebírá odpovědnost za svou část práce, což zvyšuje celkovou kvalitu softwaru.
Aby však životní cyklus testování softwaru fungoval efektivně, musí být integrován do jiného rámce, a to do životního cyklu vývoje softwaru (SDLC). Pojďme se podívat na oba tyto cykly.
Role STLC v SDLC
V produktovém inženýrství jsou životní cyklus vývoje softwaru (SDLC) a životní cyklus testování softwaru (STLC) základními rámci, které řídí tvorbu a ověřování softwaru.
- SDLC je proces plánování, vývoje (a testování), nasazení a údržby softwarových produktů.
- STLC je podskupinou SDLC, která klade důraz na zajištění kvality.
Testování obvykle následuje po fázi vývoje v SDLC, ale činnosti související s testováním začínají mnohem dříve.
Například během fáze analýzy požadavků v SDLC se mohou do shromažďování požadavků na kvalitu zapojit také QA (analytici kvality).
Kromě toho existuje několik klíčových rozdílů.
Rozdíl mezi STLC a SDLC
Tyto dva procesy úzce souvisejí, ale mají odlišné cíle a fáze. Pochopení jejich rozdílů pomáhá objasnit, jak testování zapadá do širšího kontextu vývoje softwaru.
|Funkce
|SDLC
|STLC
|Cíl
|Vytváření a dodávání plně funkčního softwaru
|Zajištění kvality a spolehlivosti softwaru
|Rozsah
|Pokrývá celý životní cyklus vývoje softwaru, od shromažďování požadavků až po údržbu.
|Zahrnuje pouze fáze testování, od plánování po provedení a uzavření.
|Výstup
|Softwarový produkt připravený k nasazení pro uživatele
|Zpráva o připravenosti k vydání nebo seznam chyb, které je třeba opravit
|Zainteresované strany
|Široký tým, včetně obchodních analytiků, vývojářů, projektových manažerů atd.
|Menší tým, který se věnuje výhradně kontrole kvality a testování
|Fáze
|Analýza požadavků > Návrh > Vývoj a testování > Nasazení > Údržba
|Analýza testovacích požadavků > Plánování testů > Vývoj testovacích případů > Nastavení prostředí > Provedení testů > Ukončení testů
Nyní, když je to jasné, podívejme se, co STLC vlastně obnáší.
Fáze STLC
Životní cyklus testování softwaru je cyklický proces šesti odlišných fází s předem definovanými vstupními a výstupními kritérii pro každou fázi. Každá z těchto fází plní specifickou funkci a dosahuje určitého cíle. Podívejme se, o co se jedná.
1. Analýza požadavků
Toto je první a základní fáze STLC. Zde týmy zajišťující kvalitu shromažďují funkční a nefunkční požadavky na software.
Například pokud vývojáři vytvářejí funkci přihlášení, QA jako tester shromáždí požadavky týkající se navrženého postupu přihlášení, očekávané bezpečnosti, UX a standardů výkonu.
Hlavním cílem tohoto kroku je přesně identifikovat, co bude testováno a podle jakých standardů. Nejvhodnější doba pro tento krok je souběžně s fází shromažďování požadavků v procesu vývoje softwaru. To pomáhá týmům zajišťujícím kvalitu spolupracovat se zainteresovanými stranami, jako jsou obchodní analytici, vývojáři a klienti, aby vyjasnili případné nejasnosti v požadavcích.
Je však běžnou praxí začít s tímto procesem až v závěrečných fázích vývoje nebo po dokončení vývoje.
2. Plánování testování
S požadavky a cíli v ruce je čas vytvořit komplexní testovací strategii a odpovídající plán. Výsledkem fáze plánování testování je podrobný dokument, který slouží jako vodítko pro následné činnosti v oblasti kontroly kvality.
V této fázi vedoucí testování nebo manažer nastíní následující.
- Rozsah: Typy testování softwaru, které je třeba provést (např. funkční, výkonnostní, bezpečnostní)
- Standardy: Kritéria přijatelnosti pro každý z těchto testů
- Zdroje: Lidé, čas a nástroje potřebné k provedení testovacího plánu
- Harmonogram: Denní plán provádění testovacího plánu
- Analýza rizik: Rozsah rizik a potenciální dopad na podnikání
Testovací plány se obvykle vytvářejí pro celý software, nikoli pro konkrétní funkce. To znamená, že plánování testů často probíhá souběžně s fází návrhu SDLC.
3. Vývoj testovacích případů
Dále týmy QA vyvíjejí testovací případy. Zjednodušeně řečeno, testovací případ je soubor akcí, které slouží k ověření, zda software/funkce funguje podle očekávání.
Každý testovací případ je založen na požadavcích shromážděných v prvním kroku. Někdy týmy používají šablony testovacích případů, aby zajistily rychlost a konzistenci. Pokud žádná šablona neexistuje, QA pracovníci napíší podrobné testovací případy.
Typický testovací případ zahrnuje:
- ID testovacího případu: Jedinečný identifikátor, často automaticky generovaný nástrojem pro sledování chyb.
- Popis funkce: Krátký subjektivní popis toho, k čemu je funkce určena.
- Testovací kroky: Průběh akcí v rámci dané funkce
- Očekávaný výsledek: Co by měla aplikace umět
Obvykle existuje více než jeden testovací případ pro každou funkci. Testovací týmy ve skutečnosti vytvářejí minimálně dva testovací případy, jeden pozitivní a jeden negativní.
Například základní testovací případ pro funkci přihlášení může zahrnovat zadání uživatelského jména a hesla, kliknutí na tlačítko přihlášení a ověření, zda se uživatel úspěšně přihlásil. Týmy však mohou vytvářet testovací případy pro řadu scénářů, například:
- Pole pro uživatelské jméno a heslo jsou deaktivována, pokud je uživatel již přihlášen.
- Zadání nesprávného uživatelského jména
- Zadání nesprávného hesla
- Zadávání nepovolených znaků v uživatelském jméně nebo hesle
Navíc můžete připravit testovací data (např. uživatelská jména a hesla). Po dokončení jsou testovací případy podrobeny vzájemnému hodnocení, aby byla zajištěna přesnost a pokrytí všech potenciálních scénářů, jako je testování platných a neplatných vstupů.
4. Nastavení testovacího prostředí
Dalším krokem při přípravě strategického testování softwaru je nastavení prostředí. To zahrnuje přípravu hardwarových a softwarových podmínek, za kterých budete testování provádět.
Zde testovací týmy provádějí následující činnosti.
- Nastavte hardware, jako je infrastruktura, servery, konfigurace sítě atd.
- Nainstalujte software, jako jsou databáze, operační systémy atd.
- Proveďte kouřový test prostředí
- Udržujte prostředí co nejblíže produkčnímu nastavení.
Pokud má například aplikace běžet na NGINX 3. 19. 0, mělo by to testovací prostředí napodobovat. Musíte také ověřit, že všechny závislosti, jako jsou API nebo služby třetích stran, jsou přístupné a funkční.
5. Provádění testů
Nyní jste připraveni k provedení.
- Spusťte testovací případy podle plánu
- Porovnejte skutečné výsledky s očekávanými výsledky.
- Ověřte, zda vše funguje podle očekávání.
- V opačném případě zaznamenejte chyby.
- Nahlásit chybu vývojovému týmu s kroky k reprodukci chyby
Pokud například dojde k selhání funkce přihlášení kvůli nesprávné validaci, nahlaste chybu s podrobnostmi o problému a kroky k jeho reprodukci.
Obvykle vývojový tým opraví chybu a odešle ji zpět k testování. Poté je třeba znovu otestovat opravené chyby i celou funkci, aby se zajistilo, že chyby jsou vyřešeny, aniž by vznikly nové problémy. Tato fáze pokračuje, dokud nejsou provedeny všechny plánované testy a vyřešeny všechny kritické problémy.
Vzhledem k tomu, že tento proces cyklického opakovaného testování může být zdlouhavý, týmy často používají nástroje pro automatizaci testování. V další části se budeme zabývat tím, jak můžete testování automatizovat. Než se k tomu dostaneme, shrňme si STLC.
6. Ukončení testovacího cyklu
Jakmile je produkt otestován a považován za připravený k uvedení do výroby, testovací cyklus je formálně ukončen. Následuje fáze přezkoumání a zpětného hodnocení.
- Kontrola: Vyhodnoťte výsledky testování, včetně zpráv o vadách a pokrytí.
- Měření: Sledujte klíčové metriky, jako je počet provedených testů, míra úspěšnosti/neúspěšnosti a počet otevřených a uzavřených defektů.
- Analýza: Projednejte výkonnost s obchodním, vývojovým a testovacím týmem. Získejte zpětnou vazbu pro procesy neustálého zlepšování.
Nyní, když rozumíte celému životnímu cyklu testování softwaru, podívejme se, jak můžete automatizovat různé kroky, aby bylo nákladově efektivnější a účinnější.
Jak automatizovat proces testování softwaru
V rámci STLC existuje řada míst, kde lze procesy automatizovat. Týmy většinou využívají automatizaci pro testování jednotek (ověřování jednotlivých jednotek kódu) a integrační testování (ověřování propojených částí kódu). Komplexní testování pro ověření standardů uživatelské zkušenosti se často provádí ručně.
Kromě samotného provádění testů však můžete automatizovat mnohem více. Podívejme se na některé oblíbené procesy, které můžete automatizovat pomocí agilního nástroje pro řízení projektů, jako je ClickUp.
Automatizujte agilní testovací procesy
Většina softwarových týmů dnes používá agilní vývojové postupy a vytváří produkty jako malé, propojené komponenty postupným a iterativním způsobem. Tento přístup funguje i při testování.
Integrujte STLC do SDLC
Považujte testování za průběžný proces, který probíhá souběžně s vývojem, což umožňuje rychlejší zpětnou vazbu a rychlé přizpůsobení se změnám. Plánujte testovací případy při plánování sprintů.
Vyberte si vhodné nástroje
Vzhledem k tomu, že agilní vývoj a mikroslužby se zaměřují na kontinuální integraci, vyberte si agilní testovací nástroje, které podpoří vaše úsilí.
Napište a integrujte automatizované testy do pipeline kontinuální integrace (CI) pomocí nástrojů pro kontinuální nasazování. Nasadit nástroj jako ClickUp pro agilní týmy, aby spravovaly životní cyklus testování napříč produkty, sprinty a projekty.
Automatizujte vytváření testovacích případů
Automatizace testovacích případů je proces vytváření a provádění testovacích skriptů, které ověřují funkčnost vaší aplikace bez ručního zásahu. Nejlepší moderní nástroje pro testování QA dokážou toto vše a ještě mnohem více.
Například může opakovaně provádět stejné testy v různých prostředích, platformách nebo konfiguracích, čímž zajišťuje konzistenci a šetří čas.
Tento proces můžete ještě zefektivnit pomocí osvědčeného rámce, jako je šablona testovacích případů ClickUp. S touto šablonou můžete vytvářet, organizovat a prioritizovat testovací případy, aniž byste se museli starat o dokumentaci. Využijte ji k zefektivnění fáze vývoje testovacích případů a vytvořte konzistentní automatizaci s maximálním pokrytím testů.
Automatizujte správu testů
Nestačí pouze identifikovat chyby. Silné zajištění kvality zahrnuje protokolování, hlášení, sledování, opakované testování a zajištění, že funkce je připravena k produkci. To vyžaduje automatizovaný proces. Automatizovaný software pro sledování chyb dokáže toto vše a ještě mnohem více.
Hlášení chyb
Usnadněte testerům zaznamenávání chyb. Použijte formuláře pro softwarové týmy, aby mohli zadávat všechny potřebné informace ve formátu, který vám vyhovuje. Nezačínejte od nuly. Využijte předem připravené šablony hlášení chyb ClickUp a můžete hned začít.
Sledování problémů
Šablona ClickUp pro sledování chyb a problémů je pro tento krok ideální. Tento vysoce přizpůsobitelný pokročilý pracovní postup vám pomůže vysledovat příčinu každé chyby. Konsoliduje informace na jednom místě, což vašim vývojovým týmům usnadňuje jejich odstranění!
Přidělování zdrojů
Pomocí automatizací ClickUp přiřazujte chyby vývojářům na základě předem nastavených pravidel. Můžete například automaticky přiřazovat chyby v určité funkci vývojáři, kterému je přiřazena odpovídající vývojová úloha.
Správa testování
Celkový proces správy více chyb, testovacích případů, případů použití, funkcí, požadavků a kritérií přijatelnosti může být zdlouhavý. Chcete-li zvládnout tento chaos, vytvořte jednoduchou a snadno použitelnou strukturu STLC a automatizujte co nejvíce.
Využijte šablonu pro správu testování ClickUp a nastavte si komplexní řešení pro správu STLC. Od vývoje testovacích strategií po provádění testů, vyhodnocování výsledků a spolupráci s členy týmu – jako základ použijte šablonu pro středně pokročilé.
Pomocí této šablony můžete například vytvořit složku testovacího cyklu pro každou verzi, přidat testovací případy pro nové funkce, přiřadit je členům týmu, aktualizovat stavy, generovat zprávy a mnoho dalšího.
Automatizujte generování testovacích zpráv
K čemu je všechna umělá inteligence na světě, když nedokáže generovat zprávy? Využijte tedy nejnovější technologie k automatizaci generování závěrečných zpráv o testování.
Pomocí ClickUp Brain konsolidujte data/aktualizace napříč různými úkoly a testy a vytvořte komplexní přehled pro všechny zúčastněné strany. Umožněte členům týmu klást otázky týkající se procesů QA, aktualizací stavu, výkonu atd. v reálném čase.
Potřebujete něco tradičnějšího? Vyzkoušejte šablonu testovací zprávy ClickUp, která vám pomůže správně začít.
Automatizujte sledování pokroku
Generování testovacích zpráv je detailní a obvykle se vytváří pro každou funkci/sprint. Pro získání celkového přehledu vyzkoušejte ClickUp Dashboards.
Zobrazte si celý STLC na jednom místě. Sledujte stav provádění testů, velké rozlišení, stav projektu a další informace v reálném čase. Vytvářejte vlastní widgety podle svých potřeb, například zobrazení pracovní zátěže, sledování cílů atd.
Výše uvedený seznam je pouze začátek. S ClickUpem můžete snadno automatizovat desítky, ne-li stovky procesů řízení projektů. Pro inspiraci zde uvádíme několik příkladů automatizace.
Efektivní správa STLC pomocí ClickUp
V oblasti vývoje softwaru je dobrá kvalita definována řadou faktorů. Plní software svou funkci? Je snadno použitelný? Je rychlý? Je bezpečný? Nevyužívá příliš mnoho šířky pásma sítě? Funguje dobře ve spojení s ostatními funkcemi produktu? A tak dále.
Hlavním cílem životního cyklu testování softwaru je zajistit správné odpovědi na všechny výše uvedené otázky a mnoho dalšího. Vzhledem k rozsahu a složitosti softwaru, který se dnes vytváří, nemůže být testování efektivní, pokud je zcela manuální.
To platí i pro řízení projektů STLC. ClickUp pro softwarové týmy to chápe a přizpůsobuje se vašim potřebám. Obsahuje řadu funkcí speciálně navržených pro testování softwaru.
Můžete například vytvořit úkoly pro každou identifikovanou chybu a nastavit typ úkolu jako „chyba“. Můžete vizualizovat grafy burnup a burndown pouze pro chyby. Můžete vytvořit šablony akceptačních kritérií pro každý typ chyby a automaticky je přidat k odpovídajícím úkolům.
S ClickUpem můžete snadno vytvářet vysoce kvalitní software tím, že včas identifikujete a vyřešíte chyby, snížíte náklady a zvýšíte spokojenost uživatelů.
Podívejte se, jak ClickUp mění pravidla hry pro softwarové týmy.