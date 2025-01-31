10 nejlepších agilních testovacích softwarových nástrojů pro agilní týmy v roce 2025

S růstem vašeho produktu exponenciálně roste i množství testování. Váš tým zajišťující kvalitu (QA) může mít potíže udržet krok se zvýšenou pracovní zátěží.
Výsledkem je zpožděné vydání nebo vynechání testování. Mezitím se vývojový tým mohl posunout dál. To znamená rostoucí technický dluh pro vašeho projektového manažera/vlastníka produktu, protože řešení každé chyby vyžaduje přepínání mezi dvěma částmi kódové základny.
Existuje lepší způsob, jak mohou vývojáři a tým QA spolupracovat a snížit počet chyb v kódu? Ano! Agilní nástroje pro testování softwaru vám mohou pomoci tuto mezeru překlenout.
Tyto nástroje kombinují manuální a automatizované testování, aby zajistily, že nový kód splňuje standardy kvality, chrání před regresemi a urychluje proces.
Zde se zaměříme na 10 nejlepších agilních testovacích nástrojů pro správu testování softwaru a automatizaci testování, včetně jejich klíčových funkcí, omezení a cen, abychom vám pomohli vybrat ten správný nástroj.
Co byste měli hledat v agilních testovacích nástrojích?
V testovacích prostředích je zásadní mít nástroje, které snadno zachycují a integrují zpětnou vazbu do vývojových cyklů. Ale to není vše. Zde je několik klíčových funkcí, na které byste se měli zaměřit při výběru agilního testovacího nástroje:
- Automatizace: Váš agilní testovací nástroj musí podporovat automatizaci testování, aby umožňoval efektivní a opakovatelné testovací procesy a uvolnil testerům čas pro více průzkumné a strategické testování.
- Správa chyb: Vyberte si agilní nástroj s podrobnými možnostmi reportování, který umožňuje sledovat, reportovat a spravovat chyby v průběhu celého agilního procesu vývoje a testování softwaru.
- Integrace: Nejlepší agilní testovací nástroje se integrují s nástroji třetích stran, včetně platforem pro správu projektů a nástrojů pro kontinuální integraci, softwaru pro sledování uživatelů a nástrojů pro testování kvality, které vaše organizace používá.
- Reporting a analytika: Praktické poznatky podložené daty pomáhají agilním projektovým manažerům lépe řídit jejich agilní testovací aktivity. Populární agilní testovací nástroje generují komplexní reporty o výsledcích testování. Poskytují přehled o pokrytí testů, trendech v oblasti defektů a celkovém stavu projektu.
- Komunikace a spolupráce v reálném čase: Vyberte si agilní testovací nástroj, který usnadňuje komunikaci a spolupráci v reálném čase mezi všemi týmy zapojenými do agilních projektů vývoje softwaru. Měl by umožňovat komentování testovacích případů, přiřazování defektů a sdílení poznatků z testování během životního cyklu testování softwaru.
- Podpora agilních metodik: Ujistěte se, že řešení pro správu testování, které si vyberete, je v souladu s agilní metodikou a principy agilního vývoje softwaru, které váš tým dodržuje. Hledejte funkce, jako je plánování sprintů, správa backlogu, testování výkonu, funkční testování, kontinuální testování a mapování uživatelských příběhů.
- Flexibilita a škálovatelnost: Agilní automatizační nástroj pro testování softwaru by měl být škálovatelný podle potřeb projektu vašeho týmu, jako je kapacita uživatelů, složitost projektu a automatizované testovací rámce.
- Snadné použití: Uživatelsky přívětivé rozhraní s intuitivními funkcemi maximalizuje přijetí a zkracuje dobu potřebnou k osvojení, takže každý může využít výhody tohoto nástroje při testování softwaru.
10 nejlepších agilních testovacích nástrojů pro rok 2024
1. ClickUp
Agilní testovací nástroj ClickUp eliminuje potřebu samostatných systémů pro správu testů a sledování chyb. Tento nástroj vám pomůže navrhnout pracovní postup, který bude dokonale ladit s vaší zvolenou agilní metodikou, ať už se jedná o Kanban tabule, sprinty nebo hybridní přístup.
Agilní projektové řízení ClickUp nabízí stovky pokročilých a přizpůsobitelných funkcí na podporu moderního agilního přístupu k testování a vývoji softwaru. Vyhovuje jedinečným potřebám, složitým pracovním postupům a preferencím vašeho týmu.
Podívejme se, jak ClickUp pomáhá v agilním vývojovém procesu.
Dashboard ClickUp nabízí přehledný pohled na pokrok vašeho týmu, včetně nevyřízených úkolů. Můžete identifikovat úzká místa, kategorizovat úkoly, spravovat plány pomocí Ganttova diagramu, brainstormovat nápady a zobrazit pracovní zátěž pomocí sprintových bodů.
Všichni členové vašeho agilního týmu, od projektového manažera po pracovníky zajišťující kvalitu (QA) a vývojáře, mohou díky zobrazení Dashboard View mít přehled o automatizaci testování.
Pro zaneprázdněné projektové manažery je k dispozici ClickUp Brain, asistent pro psaní využívající umělou inteligenci, který pomáhá s dokumentací tím, že během několika sekund generuje produktové přehledy a plány, vytváří testovací plány a píše technické specifikace.
Šablona pro správu testování ClickUp vám pomůže vyvinout efektivní strategie pro sledování a správu agilního testování, vizualizaci pokroku a výsledků a spolupráci s vaším týmem na jakýchkoli problémech.
Nejlepší funkce ClickUp
- Virtuální tabule: Pište automatizační skripty a plány, brainstormujte nápady a slaďte své agilní vývojové týmy ohledně výstupů a backlogů pomocí ClickUp Whiteboards.
- Vizualizace pracovních postupů: Vizualizujte své pracovní postupy pomocí zobrazení Kanban Board View v ClickUp. Přesouvejte úkoly mezi různými fázemi, identifikujte úzká místa v automatizaci testování a agilním testování softwaru a udržujte svůj tým na správné cestě.
- Reporting v reálném čase: Vytvářejte přizpůsobitelné reporty pomocí ClickUp Dashboards, abyste mohli sledovat výkonnost týmu, identifikovat oblasti pro zlepšení a získat cenné informace pomocí agilních metrik pro budoucí sprinty.
- Asistence AI: ClickUp Brain automatizuje časově náročné úkoly, jako je psaní projektových briefů, zpráv, technické dokumentace, shrnování agilních schůzek a přidělování úkolů členům týmu.
- Předem připravené šablony: Získejte přístup k celé řadě šablon, včetně šablony ClickUp Test Management Template, šablon pro agilní řízení, šablon pro hlášení chyb a šablon pro plánování sprintů, abyste mohli rychle začít implementovat principy a procesy agilního vývoje softwaru.
Omezení ClickUp
- Široká škála funkcí může být pro začínající uživatele ohromující.
- ClickUp Brain je k dispozici pro platící uživatele.
Ceny ClickUp
- Navždy zdarma
- Neomezený: 7 $ za uživatele za měsíc
- Podnikání: 12 USD za uživatele za měsíc
- Podnik: Ceny na míru
- ClickUp Brain je k dispozici ve všech placených tarifech za 5 USD za člena pracovního prostoru za měsíc.
Hodnocení zákazníků ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 9400 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 4000 recenzí)
2. PractiTest
PractiTest je podniková platforma pro správu testování, která centralizuje všechny vaše testy a týmy v rámci agilních vývojových procesů a zajišťuje tak komplexní přehled.
Tato platforma je komplexní sadou nástrojů pro agilní testery, která jim umožňuje spravovat vše na jednom místě, včetně požadavků, automatizace testování a testovacích případů, sledování chyb a generování zpráv o sledování defektů.
PractiTest je vhodný pro střední a velké týmy; zvládá manuální i automatizované testování na jednom místě, čímž šetří čas a zvyšuje efektivitu, agilitu a dohled nad kvalitou v různých testovacích procesech.
Díky podrobným reportům nástroje PractiTest může váš tým efektivně sledovat průběh testování a zefektivnit správu testů.
Nejlepší funkce PractiTest
- Průběžně zaznamenávejte a znovu využívejte explorativní testy a vyvíjejte inovativní a originální testy, které nahradí stávající testovací sady, které jsou již zastaralé a neproduktivní.
- Vytvářejte komplexní exportovatelné zprávy, abyste mohli důkladně porozumět průběhu a kvalitě testování. Tyto zprávy přesahují rámec surových dat a slouží jako základ pro rozhodování založené na datech a lepší přehlednost projektu.
- Vytvořte předdefinované testovací kroky nebo cykly provádění testů a přizpůsobte je v jakékoli fázi provádění.
Omezení PractiTest
- Úprava ovládacího panelu může být zdlouhavá.
Ceny PractiTest
- Tým: 49 $ měsíčně
- Firemní: Ceny na míru
Hodnocení zákazníků PractiTest
- G2: 4,3/5 (více než 200 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
3. Jira (od společnosti Atlassian)
Jira od společnosti Atlassian je kombinací nástroje pro správu projektů a agilního nástroje pro vývojové týmy, který jim umožňuje spravovat chyby, sledovat problémy a dohlížet na projekty na jedné platformě.
Týmy mohou stanovit priority nejdůležitějších příběhů pro následující sprint backlog odhadem bodů příběhu. Výsledkem je efektivnější pracovní postup a projekt postupující podle plánu.
Ačkoli lze Jira přizpůsobit agilním metodikám, postrádá funkce určené pro agilní testery, včetně správy konfigurace, automatizovaných testovacích funkcí a komplexních zpráv přizpůsobených agilním pracovním postupům.
Tip pro profesionály?: Pro efektivnější a efektivnější agilní testování zvažte použití ClickUp společně s Jira. Díky obousměrné synchronizaci integrace ClickUp a Jira zefektivňuje sledování problémů, vytváření úkolů a nepřetržitou automatizaci testování v agilních pracovních postupech.
Nejlepší funkce Jira
- Vizualizujte pracovní postupy a strategicky plánujte projekty pomocí agilních funkcí pro správu projektů Jira, jako jsou tabule Scrum a Kanban, plánování sprintů a grafy burndown.
- Zjednodušte svůj pracovní postup a zefektivněte své procesy pomocí aplikace Smart Jira Forms, která shromažďuje data a automatizuje úkoly pomocí formulářů pro váš agilní tým.
- Získejte přehled o postupu projektu díky reportům přizpůsobeným agilním týmům.
- Pomocí šablon problémů Jira můžete generovat vlastní typy problémů, jako jsou explorativní nebo regresní testy.
Omezení Jira
- Jira je sice vynikající nástroj pro sledování problémů, ale postrádá robustní nativní testovací funkce, což týmům ztěžuje provádění, sledování a správu testů v rámci systému.
- Vytváření podúkolů z nadřazených úkolů je nepohodlné
Ceny Jira
- Zdarma: pro deset uživatelů
- Standard: 7,16 $ za uživatele za měsíc
- Premium: 12,48 $ za uživatele a měsíc
- Podnik: Ceny na míru
Hodnocení zákazníků Jira
- G2: 4,3/5 (více než 5800 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 14 000 recenzí)
Podívejte se na tyto alternativy Jira!
4. Kualitee
Kualitee je určen pro střední a velké organizace a nabízí komplexní sadu nástrojů pro agilní testování, která je navržena speciálně pro týmy zajišťující kontrolu kvality. Ačkoli původně sloužil jako nástroj pro správu testovacích případů, postupně se rozrostl o funkce pro sledování chyb a správu defektů.
Kualitee podporuje manuální i automatizované testování a klade důraz na uživatelské přívětivost díky přehlednému rozhraní pro týmy QA. To se promítá do efektivního přidělování úkolů, funkcí pro spolupráci a jasného přehledu o testovacím procesu prostřednictvím dashboardů a reportů.
Integrace s nástroji jako Jira umožňuje zefektivnit pracovní postupy v rámci rozsáhlejších vývojových ekosystémů.
Nejlepší funkce Kualitee
- Spravujte svůj testovací proces, od vytváření a organizování testovacích případů až po efektivní sledování a řešení chyb (problémů) zjištěných během testování.
- Přizpůsobte a sledujte hlášení o chybách, abyste zachytili konkrétní podrobnosti relevantní pro váš testovací proces.
- Samostatné řídicí panely pro testery, vývojáře a manažery zajišťují, že každá skupina získá přizpůsobené informace o tom, co je pro ni důležité.
Omezení Kualitee
- Uživatelé zjistili problémy s hromadným mazáním/přiřazováním uživatelů a přetrvávajícími smazanými profily uživatelů.
Ceny Kualitee
- Cloud: 12 USD za uživatele za měsíc
- On-premise: Od 2920 $ ročně pro deset uživatelů
Hodnocení zákazníků Kualitee
- G2: 4,5/5 (více než 120 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
5. Zephyr
Zephyr je ideální pro velké organizace, které již používají Jira a agilní metodiky. Tento nástroj pro správu testování je výkonným doplňkem, který vylepšuje vaše stávající možnosti sledování chyb v rámci Jira.
Díky hladké integraci do vašich pracovních postupů vám Zephyr umožňuje efektivně spravovat a sledovat všechny chyby v projektech. Tato komplexní sada nástrojů poskytuje vašim agilním týmům funkce, jako je hlášení chyb, přehledné zprávy a analýzy, agilní správa testovacích případů a správa požadavků uživatelů – to vše v známém rozhraní Jira.
Díky obousměrné integraci Jira s podporou více instancí můžete snadno sledovat všechny své projekty na jednom místě. Zephyr dokáže současně zpracovat až 200 000 testovacích případů napříč několika projekty.
Nejlepší funkce Zephyr
- Vytvářejte, organizujte a ukládejte své testovací případy v centrálním úložišti, ke kterému máte globální přístup.
- Aktualizujte výsledky automatizačních skriptů, automaticky generujte dashboardy a stavy v Jira a integrujte je s aplikacemi třetích stran pro účely reportování.
- Sladěte požadavky vývojových a QA týmů, provádějte testy krok za krokem, využijte automatizaci k provedení testů, sledujte výsledky a klasifikujte je jako úspěšné nebo neúspěšné a zaznamenejte všechny zjištěné problémy v Jira.
Omezení nástroje Zephyr
- Zephyr neumožňuje aktualizovat stav více testovacích kroků současně během provádění.
- Uživatelé nemohou přizpůsobit formát testovacího případu.
Ceny Zephyr
- Ceny na míru
Hodnocení zákazníků Zephyr
- G2: 4,1/5 (70+ recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
6. TestRail
TestRail je webový testovací nástroj, který umožňuje týmům QA a agilního vývoje vytvářet, propojovat a přesouvat testovací cykly za účelem zlepšení jejich testovacích postupů.
Ať už jste malý startup nebo velká společnost, tento nástroj pomáhá vašemu týmu udržovat pořádek díky přehledným testovacím případům, screenshotům a očekávaným výsledkům.
TestRail zjednodušuje správu pracovního zatížení díky intuitivním dashboardům a reportům. Můžete snadno porovnávat běhy, konfigurace a milníky a sledovat tak vývoj testování ve všech svých projektech. Stejně jako různé agilní testovací nástroje má i TestRail osobní seznamy úkolů a e-mailová upozornění, které zvyšují produktivitu.
Nejlepší funkce TestRail
- Přesnější předpověď pracovní zátěže pomocí minulých odhadů a skutečně vynaloženého času – charakteristická vlastnost všech testovacích nástrojů.
- Prozkoumejte podrobné prognózy a historii agilních testovacích pipeline s jedinečnými funkcemi, jako jsou prognózy pokroku, burndown grafy, srovnávací zprávy a archivace s ochranou verzí.
- Porovnávejte a sledujte aktivity související s testováním napříč mnoha projekty, milníky, testovacími plány a běhy pomocí funkce reportování napříč projekty.
Omezení TestRail
- Postrádá rozsáhlé vestavěné integrace, takže uživatelé se musí spoléhat na API nebo řešení třetích stran.
Ceny TestRail
- Profesionální cloud: 37 USD za uživatele a měsíc
- Enterprise cloud: 826 USD na uživatele za rok
- Profesionální server: Ceny na míru
- Podnikový server: 16 500 USD ročně pro 1–20 uživatelů
Hodnocení zákazníků TestRail
- G2: 4,4/5 (více než 500 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 150 recenzí)
Číst dále: Zde je 50 pojmů agilního Scrumu, které musíte znát v roce 2024.
7. QMetry
QMetry je platforma pro koordinaci testování na podnikové úrovni určená pro agilní testování a týmy DevOps.
Využijte Gen AI od QMetry – QMetry Intelligence s funkcemi, jako je inteligentní vyhledávání, automatické generování testovacích případů a detekce nestabilních testovacích případů, abyste zkrátili dobu uvedení produktu na trh.
QMetry se integruje s frameworky pro automatizaci testování, včetně UFT, Cucumber, QAF a TestNG, a zajišťuje tak kompatibilitu s vaším testovacím prostředím. Integruje se také s oblíbenými nástroji DevOps pro kontinuální integraci a kontinuální nasazování/dodávání, jako jsou Maven a Jenkins.
Nejlepší funkce QMetry
- Zefektivněte a optimalizujte svůj testovací proces pomocí inteligentního stanovení priorit a optimalizace testovacích případů v rámci Jira s platformou pro správu testování QMetry s Jira.
- Automatický audit pro sledování schválení a recenzí pomocí funkce elektronického podpisu QMetry.
- Vytvářejte hotové zprávy, zprávy o provedených testech a zprávy o sledovatelnosti, které představují projektová data pro rozhodování.
Omezení QMetry
- Chybí mu komplexní mechanismus pro vytváření reportů. Reporty mohou odrážet uživatele, který naposledy aktualizoval souběžně prováděnou sadu testů, což může způsobit zmatek.
Ceny QMetry
- Enterprise: 72 USD za uživatele za měsíc
- Enterprise Plus: Ceny na míru
Hodnocení zákazníků QMetry
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
8. TestFLO
Nástroj TestFLO pro správu testování pro Jira optimalizuje testovací procesy, snižuje náklady a zlepšuje kvalitu softwaru. Integruje se do vašich stávajících pracovních postupů Jira, takže se nemusíte učit novou platformu, a zajišťuje, že všechna vaše testovací data zůstanou centralizována v Jira.
TestFLO je navržen pro agilní týmy a umožňuje jim vytvářet, organizovat a provádět testy přímo v Jira, čímž zefektivňuje celý proces testování. Sledujte průběh, zaznamenávejte výsledky a snadno nahlašujte chyby ve známém rozhraní Jira.
Přizpůsobuje se agilním, kaskádovým a dalším metodikám, aby splňoval různé požadavky na testování, a vyhovuje regulačním požadavkům na testování, aby splňoval právní normy.
Nejlepší funkce TestFLO
- Použijte Test Repository jako centralizované místo pro vaše projekty v Jira, kde můžete definovat testovací sady pomocí složek, vytvářet testovací případy a přidávat předběžné podmínky.
- Umožněte rozsáhlé testování softwaru a automatizaci testování v Jira prostřednictvím REST API.
- Vytvořte sledovatelné propojení nebo odkazy mezi požadavky, testovacími případy a dalšími položkami v Jira a poté tyto odkazy ověřte pomocí reportů.
Omezení TestFLO
- Vzhledem k omezeným funkcím není vhodný pro týmy mimo ekosystém Jira.
Ceny TestFLO
- Až 50 uživatelů: 825 USD ročně
- Až 100 uživatelů: 1925 USD ročně
- Až 250 uživatelů: 3850 $ ročně
- Až 500 uživatelů: 6600 $ ročně
- Až 750 uživatelů: 8800 $ ročně
Hodnocení zákazníků TestFLO
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
9. TestPad
Pokud chcete přejít od složitých nástrojů pro správu testovacích případů a tabulek k odlehčenému testovacímu nástroji, TestPad je dobrou volbou.
Intuitivní rozhraní TestPad umožňuje komukoli z vašeho agilního projektového týmu provádět explorativní, regresní a uživatelské akceptační testování – od projektových manažerů a vývojářů až po interní a externí softwarové testery.
Nejlepší funkce TestPad
- Pomocí editoru ovládaného klávesnicí můžete během několika minut zadat stovky testovacích pokynů a volně formátovatelné testovací plány se přizpůsobí tomu, jak je chcete testovat.
- Generujte okamžité zprávy a ukládejte/tiskněte vše, co bylo testováno, pro účely auditních stop.
- Spolupracujte s externími testery prostřednictvím hostovského přístupu – ideální pro klienty provádějící testování přijatelnosti uživateli.
Omezení TestPad
- Těžkopádné pracovní postupy, omezení funkčnosti prohlížeče a neintuitivní design brání použitelnosti.
- Testovací případy vyžadují specifické struktury pro úspěšné/neúspěšné výsledky, což je činí méně přizpůsobivými pro identifikaci nových chyb.
Ceny TestPad
- Základní: 59 $ měsíčně
- Tým: 119 $ měsíčně
- Team 15: 179 $ měsíčně
- Oddělení: 299 $ měsíčně
Hodnocení zákazníků TestPad
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
10. Qase
Qase je cloudový nástroj pro správu testování určený pro týmy zajišťující kontrolu kvality a vývoj. Poskytuje sledování a reportování pro manuální i automatizované testování softwaru. Qase můžete použít k koordinaci všech činností souvisejících s kontrolou kvality, od plánování a provádění testů až po analýzu a reportování.
Díky integraci s oblíbenými nástroji pro správu projektů, jako jsou Jira a Trello, zajišťuje Qase plynulý pracovní postup, zatímco funkce pro spolupráci v reálném čase, jako jsou komentáře, přiřazování chyb a diskuse v aplikaci, udržují váš tým v souladu.
Nejlepší funkce Qase
- Přenášejte testovací případy do a z oblíbených nástrojů pro správu testování, jako jsou Jira a Trello.
- Exportujte testovací případy do různých formátů souborů, včetně XLSX a CSV.
- Provádějte testovací plány a sledujte jejich stav, zda byly úspěšné, neúspěšné nebo blokované, přímo na obrazovce testovacích běhů.
- Sledujte své testovací sady a případy tím, že je uspořádáte do logických skupin. V rámci každé testovací sady můžete specifikovat závažnost, podmínky a kroky každého testovacího případu.
Omezení Qase
- Uživatelé považují za obtížné vytvářet kontrolní seznamy a testovací skripty bez psaní úplných testovacích případů.
Ceny Qase
- Zdarma
- Startup: 24 $ za uživatele za měsíc
- Podnikání: 36 USD za uživatele za měsíc
- Podnik: Ceny na míru
Recenze zákazníků Qase
- G2: 4,7/5 (více než 150 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
Objevte nejlepší agilní nástroj pro testování softwaru pro váš tým
Každý z těchto agilních nástrojů pro testování softwaru je určen pro specifické potřeby. Zatímco některé upřednostňují uživatelsky přívětivé rozhraní pro menší týmy, jiné jsou určeny pro agilní projekty ve velkých podnicích s robustními funkcemi pro vytváření reportů a integraci.
ClickUp je komplexní a uživatelsky přívětivý agilní nástroj pro správu projektů pro týmy jakékoli velikosti. Umožňuje vašemu týmu spravovat celý proces testování, od plánování a provádění až po podrobné reporty, a to vše na jedné intuitivní platformě. Hladká integrace ClickUp s nejlepšími nástroji pro správu projektů, jako je Jira, zajišťuje plynulý pracovní postup, zatímco funkce pro spolupráci v reálném čase udržují všechny členy týmu v synchronizaci.
Pokud jste připraveni zefektivnit svůj agilní testovací proces, zaregistrujte se zdarma na ClickUp a můžete začít.