10 šablon testovacích případů pro testování softwaru

V rychle se měnícím světě vývoje softwaru jsou nové produkty, funkce, testy a aktualizace součástí každodenní reality. Vytvoření spolehlivého testovacího procesu pro váš software a produkty může zlepšit efektivitu testování a provádění testů.
Díky nim můžete zajistit hladký průběh testovacích scénářů a být vždy připraveni na další kolo manuálního testování.
Vzhledem ke všem krokům, které testovací scénáře zahrnují, však může být vývoj nejvhodnějšího procesu a testovací politiky nákladný a časově náročný. Pokud ovšem nepracujete s prvotřídními, předem ověřenými šablonami pro testovací případy.
V tomto průvodci se podíváme na 10 nejlepších šablon současnosti, které vám pomohou vybrat ty správné šablony testovacích případů pro testování softwaru.
Co je šablona testovacího případu?
Šablona testovacího případu je standardizovaný formulář nebo dokument používaný testery softwaru a produktů ke sledování stavu testování jednotlivých nebo více testovacích případů pro softwarové aplikace.
⭐ Doporučená šablona
Máte dost chaotického sledování testů? Bezplatná šablona testovacích případů ClickUp vám pomůže snadno organizovat a zefektivnit testování. Vyzkoušejte ji hned teď!
Existuje mnoho druhů šablon pro různé testovací scénáře a různé verze, které vám pomohou spravovat různé druhy testovacích případů v různých fázích.
V tomto průvodci najdete všechny druhy šablon, od dokumentů testovacích případů obsahujících kontrolní seznamy a poznámky až po šablony určené pro vykazování výsledků nebo dokonce správu více testovacích projektů.
Obecná šablona pro testovací případy obsahuje oblasti pro zaznamenání testovacích kroků, předběžných podmínek, testovacích dat, očekávaných výsledků vs. provedených testů, skutečných výsledků a (samozřejmě) stavu úspěšnosti nebo neúspěšnosti. Níže vám ukážeme vzorky všech různých druhů, od těch vhodných pro začátečníky až po pokročilé, abyste si mohli vybrat testovací případ, který je pro váš tým nejvhodnější.
Kombinujte své šablony pro testovací případy s nástroji pro správu produktů, šablonami dokumentů s požadavky na produkty a nejlepšími moderními nástroji pro testování kvality a získejte tak výkonnou sadu nástrojů, díky které posunete své nejnovější verze na vyšší úroveň.
Co dělá šablonu testovacího případu dobrou?
Dobrá šablona pro popis testovacího případu je jednoduchá na použití a pokrývá všechny základní prvky potřebné pro sledování vašeho projektu od začátku do konce.
Dobré šablony pro správu testovacích případů jsou ty, které vás provedou efektivními procesy testovacích scénářů, pomohou vám zaznamenávat a analyzovat kritická testovací data a snadno vytvářet a sdílet zprávy s členy týmu a zainteresovanými stranami.
Hledejte také šablony, které odpovídají velikosti a potřebám vašeho týmu. Pokud jste v testování softwaru nováčky a potřebujete testovat pouze jeden produkt ročně, pravděpodobně vám bude stačit jednoduchá šablona tabulky.
Pokud jste součástí velkého týmu, který spravuje více produktů, a chcete zefektivnit svůj pracovní postup, budete hledat komplexnější a uživatelsky přívětivé šablony, které dokážou držet krok s vysokými nároky a jsou velmi dobře organizované a podrobné.
Pokud vy a váš softwarový tým uplatňujete agilní přístup, bezprogramovací nástroje pro produktové manažery budou příjemným doplňkem vaší šablony testovacího případu.
Nejlepší šablony jsou ty, které dokonale vyhovují potřebám vašeho týmu, s náhledy, které vám umožňují provádět rychlá hodnocení, a možnostmi přizpůsobení, které vám umožňují přizpůsobit proces.
10 šablon testovacích případů
V této části se podíváme na 10 nejpopulárnějších šablon testovacích případů, které můžete použít v roce 2025. Mnohé z těchto šablon jsou přizpůsobitelné a flexibilní a lze je přizpůsobit potřebám vašeho konkrétního projektu.
1. Šablona testovacího případu ClickUp
Šablona testovacích případů ClickUp je šablona vhodná pro začátečníky, která vám umožní podrobně sledovat průběh jednotlivých testovacích případů.
Chcete vyvíjet, organizovat a prioritizovat své projekty, abyste mohli snadno provádět vzájemné hodnocení výsledků a činit informovaná rozhodnutí v každé fázi procesu? Tato šablona vám v tom pomůže.
Vzorová šablona testovacího případu poskytuje nástroje pro správu testů, které obsahují základní pole pro agilní testovací případ, jako je ID testovacího případu, název popisu testovacího případu, testovací kroky, očekávané výsledky a skutečné výsledky. Lze ji také přizpůsobit vašim konkrétním potřebám.
Nabízí široký výběr zobrazení, přizpůsobení a škálovatelnost, díky čemuž je ClickUp jednou z nejlepších voleb pro jakýkoli typ projektového řízení.
Tato šablona vám pomůže:
- Efektivní plánování a provádění: Poskytuje strukturovaný rámec pro vývoj a provádění testovacích případů.
- Sledujte a vizualizujte svůj pokrok: Nabízí řadu zobrazení, která můžete použít ke sledování pokroku vašich testovacích výsledků a včasnému identifikování potenciálních problémů.
- Spolupracujte se svým týmem: Poskytuje vám centrální místo, odkud můžete spolupracovat se svým týmem.
- Sledování a identifikace: Zahrnuje řadu reportů, které lze použít ke sledování výsledků a identifikaci silných a slabých stránek.
Zamilujete si jednoduchost šablony testovacího případu od ClickUp, díky které se celý tým snadno a rychle dostane do provozu!
2. Šablona pro správu testů ClickUp
Pokud váš tým zajišťující kvalitu hledá šablonu pro správu testovacích případů, která pomůže spravovat celý testovací proces od začátku do konce, podívejte se na šablonu ClickUp Test Management Template.
Tato vzorová šablona testovacího případu vám pomůže spravovat všechny vaše testovací případy od začátku do konce. Od vývoje strategie po vytváření testovacích případů, jejich přiřazování testerům, zaznamenávání zpětné vazby od uživatelů, sledování cílů projektu, používání nástrojů pro správu testů a generování zpráv – tato šablona vám pomůže sledovat a zaznamenávat vše, na čem záleží, v každém kroku.
Při práci se šablonami ClickUp budete mít vždy k dispozici vynikající nástroje pro spolupráci a správu projektů a budete moci šablony přizpůsobovat a upravovat podle svých projektů.
Využijte zobrazení, která usnadňují kontrolu potřebných testovacích dat, včetně seznamu, tabule, bílé tabule, myšlenkové mapy a mnoha dalších.
Šablona ClickUp Test Management Template vám pomůže zajistit, že vaše produkty jsou spolehlivé a připravené k uvedení na trh, a to díky jednoduchému systému pro správu celého procesu.
3. Šablona pro testování sledovatelnosti ClickUp
Pokud potřebujete šablonu ve formátu tabulky, která vám pomůže sledovat průběh testování a typy testů a zajistí, že jsou testovány všechny požadavky, je pro vás připravena šablona ClickUp Traceability Matrix Testing Template!
Některé sloupce obsažené v této šabloně jsou:
- Požadavek
- ID testovacího případu
- Stav
- Blokátor
- Kritéria úspěchu
- Celkový počet dokončených testů
- Úspěšnost
- Schvalovatel
Obsahuje také několik vlastních polí, která můžete použít ke sledování testovacích případů, jako je priorita požadavku nebo datum vytvoření skutečného výsledku testu nebo případu.
Šablonu ClickUp Traceability Matrix Testing Template může použít kdokoli, kdo se podílí na testovacím procesu, včetně testerů, vývojářů a projektových manažerů. Jedná se o cenný nástroj, který vám pomůže zajistit, že všechny vaše testovací požadavky budou splněny a správně sledovány.
Pokud hledáte způsob, jak zlepšit svůj testovací proces, šablona Traceability Matrix Testing Template od ClickUp je skvělou volbou. Jedná se o jednoduchý a efektivní nástroj pro správu testů, který vám pomůže zajistit, že vaše softwarové požadavky budou důkladně otestovány.
4. Šablona testovací zprávy ClickUp
Vytvářejte komplexní testovací zprávy pomocí této šablony testovací zprávy ClickUp, která vám pomůže psát testovací případy a chyby a zároveň rychle organizovat a analyzovat výsledky.
Tato šablona testovací zprávy šetří čas tím, že poskytuje jednoduchý, standardizovaný komunikační rámec, který je vhodný jak pro testery, tak pro zúčastněné strany. Umožňuje vám rychleji vytvářet zprávy a zároveň zajišťuje, že identifikujete a řešíte problémy, které je třeba zlepšit.
Šablona testovací zprávy, stejně jako ostatní šablony testů ClickUp, vám umožňuje přizpůsobit zobrazení, stavy a pole.
Navíc můžete vylepšit sledování pomocí funkcí, jako jsou:
- Nahrávání obrazovky
- Automatická oznámení
- Umělá inteligence
Chcete-li co nejlépe využít šablonu testovací zprávy ClickUp, můžete:
- Vytvořte projekt, přiřaďte úkoly a spolupracujte se zainteresovanými stranami.
- Nastavte si oznámení, abyste byli vždy informováni o nejnovějším vývoji.
- Sledujte svůj pokrok pomocí přehledných kategorií.
- Pořádat pravidelné schůzky a sledovat pokrok
Ať už jste tester softwaru, vývojář nebo projektový manažer, šablona testovací zprávy ClickUp vám pomůže vytvořit jasné a stručné testovací zprávy, které vám pomohou zlepšit kvalitu vašeho softwaru.
5. Šablona pro testování použitelnosti ClickUp
Šablona ClickUp Usability Testing Template je komplexní nástroj, který vám pomůže plánovat, organizovat a provádět testy použitelnosti vašeho produktu, webových stránek nebo aplikace. Šablona obsahuje řadu funkcí, které vám pomohou:
Tento dokument o testovacích případech zefektivňuje proces testování použitelnosti pomocí standardizovaného, ale přizpůsobitelného přístupu, který vám umožní:
- Plánujte a organizujte uživatelské testovací relace: Poskytuje strukturovaný rámec pro plánování a organizování uživatelských testovacích relací, který zajistí, že budou dokončeny všechny nezbytné úkoly.
- Shromažďujte důležitou zpětnou vazbu: Poskytuje vám průzkumy, rozhovory a testování použitelnosti, které můžete využít ke zlepšení svého produktu.
- Sledujte pokrok a výsledky: Nabízí řadu způsobů, jak sledovat pokrok a výsledky vašich testů použitelnosti, abyste mohli identifikovat oblasti, které je třeba vylepšit.
Ať už jste návrhář UX/UI, vývojář nebo marketingový pracovník, šablona ClickUp Usability Testing Template vám pomůže zlepšit uživatelský zážitek z vašeho produktu.
6. Šablona pro A/B testování ClickUp
Pokud jste marketingový pracovník, produktový manažer nebo vývojář, šablona ClickUp A/B Testing Template vám pomůže navrhnout, provést a analyzovat všechny vaše projekty A/B testování.
Spouštíte novou kampaň? Ať už se jedná o sociální média, reklamu, vstupní stránky nebo jakýkoli typ digitální kampaně, tato šablona vám pomůže zaznamenávat a analyzovat výsledky tak, abyste co nejlépe využili své úsilí.
Šablona A/B testování ClickUp vám poskytuje přehled o všech vašich A/B kampaních s bezkonkurenčními možnostmi zobrazení a přizpůsobení. Můžete využívat zobrazení seznamu, tabule, kalendáře a časové osy s přizpůsobitelnými poli, značkami, stavy a dalšími funkcemi.
Šablona A/B testování také poskytuje:
- Strukturovaný rámec, který vám pomůže identifikovat správné proměnné pro testování.
- Pomozte nastavit test tak, aby byl statisticky spolehlivý.
- Pokyny pro efektivní provádění A/B testů
- Analýza A/B testů (a očekávané výsledky) vám pomůže identifikovat vítěznou variantu a učinit informovaná rozhodnutí ohledně vašeho webu, aplikace nebo marketingové kampaně.
Pro jakoukoli marketingovou kampaň je šablona A/B testování od ClickUp vynikajícím způsobem, jak udržet celý tým na stejné vlně a optimalizovat výsledky testování.
7. Šablona kontrolního seznamu pro testování přijatelnosti uživatelem ClickUp
Jste připraveni vše zveřejnit a zjistit, co si o tom myslí koncoví uživatelé? Šablona kontrolního seznamu pro testování přijatelnosti uživatelem ClickUp vám pomůže otestovat a vyhodnotit uživatelský zážitek před i po spuštění.
Šablona ve formě seznamu nabízí pohled UAT Gantt, který vám pomůže organizovat, sledovat a analyzovat všechny vaše úkoly v každé fázi (Dokončeno, Probíhá, Pozastaveno, K provedení).
Jedná se o neocenitelný nástroj, který vám pomůže zajistit, aby byly dokončeny všechny kroky procesu UAT, takže váš software bude připraven k vydání.
Použijte je k:
- Sledujte proces UAT ve všech fázích
- Ujistěte se, že vám neunikne žádný důležitý krok.
- Identifikujte vady již v rané fázi procesu
- Zajistěte transparentnost pro zainteresované strany
- Zlepšete celkovou kvalitu svého produktu
Šablonu kontrolního seznamu pro testování přijatelnosti uživatelem ClickUp může použít kdokoli, kdo se podílí na testovací fázi procesu UAT, včetně testerů, vývojářů a projektových manažerů.
8. Šablona pro správu a testování obsahu ClickUp A/B
Publikování obsahu vyžaduje mnoho testování. Nebylo by tedy jednodušší spravovat svůj obsah z jednoho místa? S šablonou ClickUp A/B Content Management & Testing Template to můžete udělat!
Tato šablona vylepšuje výše zmíněnou šablonu A/B testování od ClickUp přidáním funkcí pro správu obsahu.
Šablona vám pomůže spravovat kampaně A/B testování pomocí nástrojů a funkcí, které usnadňují (a zpříjemňují!) vytváření, provádění a analýzu A/B testů, včetně:
- Seznam pro sledování všech vašich A/B testů
- Náhled na tabuli pro vizualizaci vašich testovacích pracovních postupů a priorit
- Kalendářový náhled pro plánování testovacích úkolů
- Časová osa pro sledování délky trvání automatizovaných testů
- Vlastní pole pro sledování dalších informací o vašich testech, jako je cíl testu, cílová skupina a metriky, které sledujete.
Díky zobrazením Seznam, Tabule, Časová osa a Kalendář budete moci snadno organizovat svůj obsah a provádět A/B testy. Pokud chcete integrovat správu obsahu s A/B testováním, vyzkoušejte ještě dnes šablonu ClickUp A/B Content Management & Testing Template!
9. Šablona testovacího případu v Excelu od Guru99
Šablona testovacího případu Excel od Guru99 je dobře navržený dokument se scénáři testování (pro Excel a Word), který vám pomůže s plánováním testování a umožní vám organizovat testování softwaru tak, abyste lépe porozuměli průběhu celého procesu.
Tento nástroj pro správu testů obsahuje základní pole pro testovací scénář, jako je ID testovacího případu, popis testovacího případu, testovací kroky, očekávané výsledky a skutečné výsledky. Tuto šablonu lze přizpůsobit vašim konkrétním potřebám. Pokud hledáte velmi jednoduché řešení v podobě tabulky, kterou si můžete stáhnout a používat offline, může být šablona testovacího případu Excel od Guru99 vynikajícím řešením!
10. Šablona testovacího případu Excel od Artoftesting
Hledáte šablonu testovacího případu pro menší projekt? Šablona testovacího případu Excel od Artoftesting vám umožňuje sledovat testování bez nutnosti konfigurace nebo údržby databáze či stahování softwaru pro šablony testovacích případů.
Tato šablona dokumentu testovacího případu představuje jednoduchý a snadný způsob, jak psát testovací případy pomocí tabulek Excel. Obsahuje základní pole pro testovací případ, jako například:
- ID testovacího případu
- Podrobný popis testovacího případu
- Testovací kroky
- Očekávaný výsledek vs. skutečný výsledek testovacího scénáře
Vylepšení testování softwaru pomocí ideální šablony
Vývoj softwaru je dynamická oblast, která vyžaduje důkladný a efektivní automatizovaný testovací postup.
V tomto průvodci jsme se zabývali deseti vynikajícími šablonami, které vyhovují celé řadě potřeb. Výběr té nejlepší pro vaši situaci může mít významný vliv na to, jak hladce budou všechny testovací kroky probíhat. Některé z nich jsou vhodné jako agilní šablony pro testovací případy, včetně dokumentů ClickUp, Excel a ArtofTesting.
S těmito nástroji můžete sledovat a psát testovací případy, nastavovat priority testování, splňovat všechny požadavky na testování, měnit formát testovacích případů a sdílet očekávané výsledky testovacích scénářů.
Ať už dáváte přednost komplexním platformám, jako je šablona pro správu testů ClickUp, nebo jednodušším nástrojům pro správu testovacích případů, jako je šablona testovacích případů Microsoft Excel od Guru99, najdete zde něco, co vyhovuje cílům a úrovni dovedností každého týmu.
Chcete posunout své produkty na vyšší úroveň? Zvažte použití softwaru pro správu provozu, nástrojů pro správu produktového backlogu a softwaru pro plánování výroby, které vám pomohou vše spojit dohromady.
Chcete vylepšit svůj přístup? Objevte flexibilitu šablon ClickUp a připravte si cestu k efektivním testovacím datům softwaru. Ponořte se do šablon ClickUp ještě dnes!