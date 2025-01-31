ClickUp mění pravidla hry pro týmy zabývající se vývojem softwaru

ClickUp mění pravidla hry pro týmy softwarového vývoje díky desítkám nových funkcí a zdrojů, které maximalizují efektivitu, takže vaše týmy produktového managementu, inženýrství a designu mohou dodávat lepší produkty rychleji.
Od cílů a plánování po dokumentaci a vývoj – ClickUp nyní plynule propojuje celý váš vývojový proces od nápadu až po vydání. Níže vám ukážeme, jak přesně ClickUp podporuje každou fázi.
Strategie a plánování
Ať už řídíte produktovou strategii celé společnosti nebo pouze dokumentujete uživatelské příběhy pro příští vydání, ClickUp vám pomůže zjednodušit, sladit a spolupracovat na strategii a plánování. Nové funkce, šablony a nástroje pro spolupráci usnadňují proměnu vašich nápadů v další velký úspěch.
ClickUp AI: Začněte rychleji 🧠
Přestaňte ztrácet čas shrnováním týdenních aktualizací sprintů – nechte to za vás udělat ClickUp AI. Jako jediná platforma nabízející předem připravené pokyny specifické pro jednotlivá oddělení umožňuje vašim produktovým manažerům, vývojářům a designérům efektivněji využívat sílu umělé inteligence.
Umožněte jim rychlejší start a omezte zbytečnou práci, aby se mohli soustředit na další velké věci. Chcete-li začít, přidejte ClickUp AI do svého účtu za zvýhodněnou cenu 5 $ za uživatele (za měsíc) a použijte příkaz /AI Tools k aktivaci výzev.
Hledáte další nástroje AI? Podívejte se na tyto alternativy Copy AI
Tabule: Proměňte nápady v činy💡
Proměňte jakoukoli externí plánovací schůzku nebo týmový workshop ve společné pracovní prostředí díky vylepšeným tabulkám, které vám umožní vkládat návrhy, dokumenty a seznamy do vašeho virtuálního pracovního prostoru. Podívejte se na nové šablony tabulek pro produktové týmy a začněte ještě dnes.
Stanovení priorit a plánování
Vaše osobní sada nástrojů pro stanovení priorit. Zjednodušte komunikaci se zainteresovanými stranami, přijímejte informovaná rozhodnutí založená na datech a identifikujte závislosti dříve, než se stanou překážkou.
Prioritizace: Identifikace dalšího velkého projektu by měla být jednoduchá🚦
Shromažďujte a upřednostňujte nápady na produkty, vylepšení funkcí a položky backlogu pomocí plně přizpůsobitelných polí, vzorců a dalších prvků. Vytvořte úložiště zákaznických poznatků pomocí průzkumů založených na formulářích ClickUp.
Díky nově přidané podmíněné logice snadno zachytíte hlas zákazníků pro vás i vaše uživatele. Navíc můžete integrovat zpětnou vazbu z jiných systémů, aby byla k dispozici společně s produktovým plánem, a to díky integraci s Canny, Zendesk a dalšími.
Časové osy a Ganttovy diagramy: Snadná vizualizace plánů a závislostí 🛣
Při koordinaci složitých mezifunkčních verzí se již nemusíte spoléhat na odhady. Snadno mapujte závislosti a milníky napříč epickými úkoly pomocí zobrazení Gantt a Timelines.
Výzkum a design
ClickUp plynule propojuje design, produkt a inženýrství během fáze výzkumu a návrhu vývoje softwaru, což týmům umožňuje vytvářet krásné dokumenty pro výzkum a požadavky na produkty a spolupracovat pomocí tabulek pro mapování cesty a uživatelských příběhů.
Mapování uživatelských příběhů a cest Whiteboardy 👩🏫
Díky novým šablonám pro Whiteboards bude mapování cesty hračkou. Použijte naše předem připravené šablony nebo si vytvořte vlastní pro konzistentní a opakovatelné návrhy.
Výzkum uživatelů a požadavky na produkt Dokumenty 📝
Sladěte zainteresované strany pomocí dokumentů, které vám umožní snadno mapovat rozhodnutí, propojovat rozhovory a dokonce vkládat celé projektové plány – vše na jednom místě. Přidejte tabule, soubory Figma a další přímo do svých epik a produktové dokumentace.
Začněte ještě dnes s novými šablonami pro uživatelský výzkum a dokumentaci požadavků na produkty!
Integrace Figma pro soudržnou spolupráci 🎨
Zrychlete dodávky a omezte zbytečné dohadování tím, že váš designový tým bude spolupracovat přímo s vývojáři a produktovými manažery. Integrace ClickUp s Figma posouvá makety a wireframy do popředí diskuze tím, že vkládá návrhy do dokumentů, úkolů, tabulek a dalších prvků!
Agilní vývoj
Agilní vývoj je základním kamenem moderního vývoje softwaru. Díky flexibilním a přizpůsobitelným sprintům, vylepšenému reportingu sprintů a větším možnostem přizpůsobení je agilní vývoj hračkou.
Aktualizace správy sprintů a reportingu 💡
Vlastní délka sprintů a vylepšená nastavení složky Sprint Folder umožňují agilním týmům přesně sledovat svou práci, což vede k vysoce přesným zprávám. Nové karty reportů odhalují celkový obraz celkového výkonu.
A později v tomto roce budete moci provádět podrobnější analýzu podkladových dat. Pomocí karet Burndown můžete zjistit, zda váš tým plní stanovené úkoly.
Na druhou stranu můžete pomocí karet Burnup vizualizovat pokrok směrem k dokončení.
A v neposlední řadě můžete vytvářet vysoce vizuální zprávy o rychlosti, které zvýší přesnost budoucích odhadů sprintů.
Swimlanes pro správu standupů, programů a portfolia 🏊♂️
Ať už řídíte denní porady nebo sledujete své produktové portfolio napříč odděleními a týmy, nová funkce Swimlanes v zobrazení Board vám umožňuje seskupovat, třídit a filtrovat podle libovolného vlastního pole, což usnadňuje kontrolu projektů nebo úpravu zdrojů.
Sledování verzí a cílů
Každý tým vývojářů softwaru ví, že plánování a realizace jsou polovinou úspěchu. Proto jsme zvýšili výkonnost správy verzí, uvádění nových produktů na trh a sledování všeho, co směřuje k celofiremním cílům.
Integrace Git: Přehlednost bez zbytečné práce ⚒️
Vytvářejte větve, iniciujte žádosti o stažení a sledujte commity díky hladké integraci ClickUp s nástroji jako GitHub, GitLab a dalšími, které potěší vaše vývojáře, aby se mohli soustředit na kódování namísto ručního aktualizování stavů.
Uvedení produktů na trh: Snadná mezifunkční spolupráce 📣
Posuňte uvedení svých produktů na trh na vyšší úroveň s ClickUp. Revoluční funkce Tasks in Multiple Lists (TIML) znamená, že nejen vaše vývojová trojice bude spolupracovat úžeji, ale také vaše netechnické týmy!
TIML umožňuje ostatním týmům, jako je marketing nebo zákaznický servis, přenést úkoly, které se jich týkají, do jejich vyhrazeného prostoru, kde jsou snadno viditelné, lze na nich spolupracovat a lépe je sladit.
Automatizujte sledování cílů a OKR 📈
Automaticky sledujte pokrok ve vývoji ve vztahu k cílům společnosti a OKR – bez nutnosti ručních aktualizací. Začněte s naší novou šablonou OKR zde.
Bonus: Šablony pro inženýrství
Začínáme
Zvýšení produktivity vývoje vašeho týmu nikdy nebylo snazší.
Naše nové centrum pro vývoj softwaru je zdroj určený pro produktové manažery, vývojáře a designéry. Získejte přístup k článkům, které vám pomohou rozšířit vaše znalosti o agilním vývoji, k plánům pro zvýšení týmové spolupráce a produktivity během živých workshopů a k novým šablonám od odborníků z oboru, které vám pomohou začít s agilními pracovními postupy během několika sekund.
Agilita spočívá v iterativním přístupu – operacionalizace vašich procesů by neměla být nijak odlišná. Pokračujte ve zdokonalování procesu řízení projektů vývoje softwaru pomocí kurzů ClickUp University věnovaných softwarovým týmům. Tyto kurzy zahrnují vše od stručných přehledů až po podrobné návody, jak spravovat životní cyklus produktu v ClickUp.
Stále řešíte problémy s Jira?
Náš bezplatný nástroj pro migraci Jira usnadňuje import uživatelů a projektů, mapování hierarchie a přenos vlastních pracovních postupů, polí a stavů přímo do ClickUp. Uvažujete o přechodu? Není lepší příležitost než právě teď!