Redmine vs. Jira: Který nástroj vyhovuje potřebám vašeho projektu?

Za každým úspěšným projektem stojí tým, který pracuje v dokonalé synchronizaci. S vědomím této skutečnosti se nespočet organizací obrátilo na Redmine a Jira – dvě výkonné platformy, které předefinovaly způsob, jakým týmy spolupracují a dosahují výsledků.
Ať už rozšiřujete startup nebo koordinujete podnikové iniciativy, tyto nástroje pro řízení projektů nabízejí výrazné výhody.
Redmine nabízí přizpůsobitelné open-source řešení pro technicky zdatné týmy, zatímco Jira vyniká svými funkcemi podporujícími agilní vývoj a výkonnými integracemi.
Který z nich je ale pro váš tým ideální? Prozkoumejme Redmine a Jira, abychom vám pomohli rozhodnout, který nástroj vnáší pořádek do chaosu a zajišťuje hladký průběh vašich projektů.
Spoiler Alert: Zůstaňte s námi až do konce a podívejte se na další možnost, která je lepší než obě předchozí!
Co je Redmine?
Redmine je univerzální open-source nástroj pro řízení projektů, který slouží ke sledování problémů a řízení více projektů. Pomáhá při plynulé spolupráci a zároveň nabízí plnou přizpůsobitelnost, aby vyhovoval jedinečným pracovním postupům.
Díky své flexibilitě a přizpůsobivosti je Redmine ideální volbou pro vývojáře a projektové manažery, kteří upřednostňují kontrolu a přizpůsobivost před rigidními univerzálními řešeními.
Funkce Redmine
Redmine je více než jen nástroj pro řízení projektů; je to sada nástrojů plná funkcí, které týmům umožňují zefektivnit jejich procesy, sledovat pokrok a zůstat v souladu. Pojďme prozkoumat jeho vynikající schopnosti:
🌟 Funkce č. 1: Sledování problémů a chyb
Systém sledování problémů Redmine je místem, kde se děje kouzlo. Umožňuje vám zaznamenávat, prioritizovat, přiřazovat a řešit problémy s bezkonkurenční přehledností.
Redmine se odlišuje svou schopností propojit problémy s souvisejícími úkoly, čímž poskytuje ucelený pohled na to, jak jeden problém může ovlivnit celý projekt. Můžete přizpůsobit pracovní postupy tak, aby odpovídaly vašim jedinečným procesům řešení chyb, a zajistit tak, že nic neunikne vaší pozornosti.
🌟 Funkce č. 2: Správa více projektů
Pro týmy, které pracují na více projektech současně, je Redmine ideální volbou. Jeho funkce pro práci s více projekty vám umožňuje spravovat samostatné projekty v rámci jediného dashboardu a zároveň zachovat jasné rozdělení mezi úkoly, problémy a milníky.
Tato funkce je neocenitelná pro agentury, softwarové týmy a organizace, které realizují paralelní iniciativy, aniž by obětovaly soustředění nebo efektivitu.
🌟 Funkce č. 3: Vlastní pole a pracovní postupy
Redmine se vyznačuje působivou přizpůsobivostí díky přizpůsobitelným polím a pracovním postupům.
Můžete vytvořit vlastní pole pro zaznamenávání konkrétních datových bodů, jako jsou zpětná vazba od zákazníků, metriky testování nebo závislosti úkolů. Můžete také přizpůsobit pracovní postupy tak, aby odrážely procesy vašeho týmu, a zajistit tak, že nástroj bude pracovat pro vás, a ne naopak.
🌟 Funkce č. 4: Integrované Ganttovy diagramy
Vizualizace časových os projektů nikdy nebyla snazší. Ganttovy diagramy Redmine poskytují přehled o postupu vašeho projektu v reálném čase a zdůrazňují závislosti, úkoly po termínu a blížící se termíny. Na rozdíl od statických diagramů se funkce Gantt v Redmine dynamicky aktualizuje, takže všichni mají stejné informace.
Ceny Redmine
- Navždy zdarma: Open-source verze je k dispozici bezplatně.
- Cloudový hosting: Placené hostingové služby začínají na 25 USD za měsíc a liší se v závislosti na poskytovateli služeb.
- Pluginy a doplňky: K dispozici jsou různé pluginy, které lze zakoupit, například: Agile Plugin: 499 $ (nebo 1199 $ za verzi PRO) Helpdesk Plugin: 399 $ (nebo 899 $ za verzi PRO) CRM Plugin: 299 $ (nebo 899 $ za verzi PRO) Další pluginy se pohybují v cenovém rozmezí od 99 $ do 499 $ v závislosti na funkcích.
💡Tip pro profesionály: Máte potíže s prioritizací úkolů v Redmine? Použijte pole priority k označení úkolů jako vysoké, střední nebo nízké. Kombinujte jej s přizpůsobenými pracovními postupy Redmine a vytvořte automatická upozornění na úkoly po termínu, aby nedošlo k promeškání žádných termínů.
Co je Jira?
Jira je dominantní nástroj v oblasti projektového řízení, který byl speciálně navržen pro podporu agilních týmů při plánování, sledování a vydávání softwaru.
Jira, vytvořená společností Atlassian, je oblíbená mezi vývojáři a projektovými manažery, kteří prosperují díky podrobným pracovním postupům, spolupráci na sprintech a rozhodování založeném na datech. Od malých startupů po velké podniky, Jira pomáhá týmům zůstat organizovanými a dosahovat výsledků – včas a v rámci stanoveného rozsahu.
Jira, známá svými robustními funkcemi pro sledování problémů a agilními funkcemi pro řízení projektů, nabízí propracované rozhraní, které podporuje různé metodiky, včetně Scrum a Kanban.
Funkce Jira
Jira je komplexní platforma, která podporuje vše od agilního vývoje po týmovou spolupráci. Její funkce pomáhají týmům zůstat efektivní, transparentní a přizpůsobivé během celého životního cyklu vývoje softwaru.
🌟 Funkce č. 1: Agilní tabule (scrum a kanban)
Agilní tabule Jira jsou určeny pro týmy používající metodiky Scrum nebo Kanban a nabízejí jasný vizuální způsob sledování úkolů a pokroku. Tabule vám umožňují rozdělit práci na zvládnutelné sprinty, upřednostnit uživatelské příběhy a vizualizovat pracovní postupy v reálném čase.
Jira vyniká svou schopností kombinovat flexibilitu a strukturu – můžete konfigurovat tabule tak, aby odpovídaly procesům vašeho týmu, a zároveň zachovat soulad se zásadami Agile.
🌟 Funkce č. 2: Pokročilé reportování a přehledy
Funkce reportingu Jira jdou nad rámec povrchních dat. Poskytují podrobné informace o průběhu sprintu, rychlosti týmu a úzkých místech prostřednictvím interaktivních grafů, jako jsou burn-downy a kumulativní diagramy toku.
Díky těmto poznatkům můžete v průběhu sprintu provádět úpravy na základě dat a zajistit tak, aby projekty pokračovaly podle plánu. Zprávy nejsou určeny pouze pro manažery – jsou to nástroje, které pomáhají zlepšovat celý tým.
🌟 Funkce č. 3: Plánování roadmapy
Funkce roadmapy v Jira vám pomůže vizualizovat celkový obraz. Roadmapy poskytují přehled o cílech, závislostech a časových harmonogramech při správě jednoho projektu nebo portfolia iniciativ. Můžete upravovat priority a časové harmonogramy a zajistit tak dlouhodobé sladění s obchodními cíli.
🌟 Funkce č. 4: Hladká integrace
S více než 3 000 aplikacemi a integracemi v Atlassian Marketplace se Jira může propojit prakticky s jakýmkoli nástrojem, který váš tým používá. Od nástrojů DevOps, jako jsou Jenkins a Bitbucket, až po platformy pro spolupráci, jako je Slack, se Jira hladce integruje a vytváří jednotný pracovní postup, což týmům šetří čas a snižuje nutnost přepínání mezi různými kontexty.
Ceny Jira
- Navždy zdarma: Až 10 uživatelů
- Standard: 7,53 $/měsíc na uživatele
- Premium: 13,53 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
✨Zajímavost: Název „Jira“ je odvozen od japonského slova „Gojira“, což znamená „Godzilla“. Společnost Atlassian zvolila tento název, aby odrážel sílu a schopnost tohoto nástroje „rozdrtit“ výzvy v oblasti řízení projektů.
Redmine vs. Jira: Porovnání funkcí
Redmine i Jira si díky svým robustním funkcím a schopnosti zefektivnit pracovní postupy v tradičních systémech řízení projektů získaly věrné příznivce. Redmine vyniká jako přizpůsobitelný open-source nástroj, který týmům poskytuje plnou kontrolu, zatímco Jira vyniká pokročilými agilními funkcemi a hladkou integrací.
Zde je praktická tabulka shrnující klíčové funkce Redmine a Jira:
|Funkce
|Redmine
|Jira
|Bonus: ClickUp ✨
|Sledování problémů
|Nabízí robustní sledování problémů s přizpůsobitelnými pracovními postupy. Můžete propojit problémy s úkoly a efektivně sledovat závislosti.
|Pokročilé sledování problémů s automatizací, podrobným filtrováním a aktualizacemi v reálném čase. Ideální pro týmy Agile a Scrum.
|Robustní sledování problémů s přizpůsobitelnými poli, stavy a pracovními postupy Podporuje závislosti úkolů a různé pohledy
|Přizpůsobení
|Plně open-source, umožňující neomezené přizpůsobení. Můžete upravovat pluginy, motivy a pracovní postupy podle svých potřeb.
|Podporuje vlastní pole, pracovní postupy a automatizaci, ale postrádá flexibilitu open-source platformy, jako je Redmine.
|Vysoce přizpůsobitelné díky stavům, zobrazením a aplikacím Nabízí dobrou rovnováhu mezi předem připravenými funkcemi a flexibilitou
|Agilní nástroje
|Základní podpora agilních metodik prostřednictvím pluginů
|Komplexní agilní nástroje včetně tabulek Scrum a Kanban, plánů a plánování sprintů.
|Podporuje různé agilní metodiky s přizpůsobitelnými tabulemi Scrum a Kanban, plánováním sprintů a reportováním.
|Uživatelské rozhraní
|Minimalistický a funkční, ale zastaralý design
|Intuitivní, moderní uživatelské rozhraní navržené pro plynulou navigaci, zejména pro týmy používající agilní metodiky.
|Moderní a uživatelsky přívětivé rozhraní s režimem Me Mode pro soustředěnou práci
|Ceny
|Bezplatné a open-source (mohou vzniknout náklady na hosting)
|Nabízí bezplatný tarif s omezenými funkcemi, ale placené tarify mohou být
|Nabízí bezplatný tarif s bohatými funkcemi a placené tarify jsou obecně
Podívejme se blíže na to, jak se jejich funkce navzájem liší a který nástroj by mohl lépe vyhovovat potřebám vašeho týmu.
🌟 Funkce č. 1: Sledování problémů
Redmine
Systém sledování problémů Redmine je základním kamenem jeho funkčnosti. Umožňuje vám zaznamenávat, kategorizovat a prioritizovat problémy pomocí přizpůsobitelných pracovních postupů, které se přizpůsobují jedinečným procesům řešení chyb.
Redmine navíc umožňuje propojit související problémy a úkoly, čímž poskytuje širší kontext pro řešení úzkých míst a závislostí. Redmine je flexibilní řešení pro vývojáře a týmy, které potřebují mít kontrolu nad svými procesy.
Jira
Jira posouvá sledování problémů na vyšší úroveň díky automatizaci a detailním informacím. Můžete nastavit vlastní spouštěče pro přiřazování problémů, eskalaci nevyřešených chyb nebo automatické upozorňování zainteresovaných stran.
Jira se navíc integruje s oblíbenými nástroji DevOps, což umožňuje aktualizace v reálném čase v rámci celého vývojového procesu.
🏆 Vítěz: Jira díky svým možnostem automatizace a integrace, ale Redmine vítězí v oblasti flexibility, pokud potřebujete plně přizpůsobený pracovní postup.
🌟 Funkce č. 2: Agilní metodiky
Redmine
Redmine sice podporuje agilní postupy prostřednictvím pluginů, ale pro přizpůsobení potřebám týmů Scrum nebo Kanban je nutná určitá konfigurace. Díky otevřenému zdrojovému kódu si můžete vytvořit přesně to, co potřebujete, ale to může vyžadovat technické znalosti a čas.
Jira
Agilita je jádrem Jiry. Díky specializovaným tabulkám Scrum a Kanban, sledování sprintů a zprávám o postupu v reálném čase umožňuje Jira týmům přijmout agilní rámce s minimálním nastavením. Její plány poskytují strategický přehled o časových osách a závislostech projektů a zajišťují sladění denních i dlouhodobých cílů.
🏆 Vítěz: Jira díky své komplexní podpoře Agile a nástrojům pro reporting.
🌟 Funkce č. 3: Přizpůsobení a flexibilita
Schopnost přizpůsobit nástroj vašemu pracovnímu postupu zajišťuje, že se hladce začlení do procesů vašeho týmu.
Redmine
Redmine je ideální volbou pro týmy, které chtějí mít úplnou kontrolu. Od vlastních polí a pracovních postupů až po rozsáhlou knihovnu pluginů – Redmine můžete přizpůsobit tak, aby vyhovoval vašim specifickým požadavkům. Díky jeho open-source povaze nejste omezeni dodavateli – nástroj můžete hostovat a upravovat podle svých potřeb.
Jira
Jira také nabízí přizpůsobení, ale v rámci předem definovaných hranic. Můžete upravovat pracovní postupy, vytvářet vlastní pole a instalovat aplikace z Atlassian Marketplace, ale pracujete v rámci strukturovaného rámce. Přístup Jira funguje dobře pro týmy, které chtějí výkonné nástroje s menším nastavením.
🏆 Vítěz: Redmine pro maximální flexibilitu a kontrolu.
📮ClickUp Insight: 92 % znalostních pracovníků riskuje ztrátu důležitých rozhodnutí roztroušených v chatu, e-mailech a tabulkách. Bez jednotného systému pro zaznamenávání a sledování rozhodnutí se důležité obchodní informace ztrácejí v digitálním šumu.
Díky funkcím správy úkolů v ClickUp se o to už nikdy nebudete muset starat. Vytvářejte úkoly z chatu, komentářů k úkolům, dokumentů a e-mailů jediným kliknutím!
Redmine vs. Jira na Redditu
Uživatelé Redditu mají mnoho co říci o svých zkušenostech s Redmine a Jira. Diskuse často zdůrazňují silné a slabé stránky každé platformy a poskytují cenné informace pro ty, kteří uvažují o přechodu nebo se snaží rozhodnout, který nástroj nejlépe vyhovuje jejich potřebám.
Jeden uživatel zmínil svůj přechod z Redmine na Jira a uvedl:
Dříve jsme používali Redmine a nyní používáme Jira. Řekl bych, že se k Redmine už nevrátíme. Jira je flexibilnější a lze ji přizpůsobit vašim potřebám.
Dříve jsme používali Redmine a nyní používáme Jira. Řekl bych, že se k Redmine už nevrátíme. Jira je flexibilnější a lze ji přizpůsobit vašim potřebám.
Jiní zase chválí Redmine za jeho snadné rozhraní.
Redmine je stále nejlepší nástroj pro řízení projektů, jaký jsem kdy použil – ano, je trochu pomalý a musíte si pečlivě vybírat pluginy, ale ve srovnání s Jira je příjemně snadný na používání a snadno se naučíte používat i ostatní.
Redmine je stále nejlepší nástroj pro řízení projektů, jaký jsem kdy použil – ano, je trochu pomalý a musíte si pečlivě vybírat pluginy, ale ve srovnání s Jira je příjemně snadný na používání a snadno se naučíte používat i ostatní.
Vzhledem k tomu, že Redmine a Jira jsou určeny pro různé pracovní postupy a priority, přímé srovnání nemusí zachytit jejich jedinečné přednosti. Jak tedy rozhodnout, který z nich je pro váš tým ten pravý?
Verdikt ohledně Redmine a Jira: Pokud hledáte open-source nástroj, který lze přizpůsobit a má minimální režijní náklady, Redmine může být tou nejlepší volbou. Pro týmy zaměřené na agilní pracovní postupy a pokročilé sledování problémů je Jira spolehlivou volbou.
Stále si nejste jisti? Máme pro vás ten správný nástroj!
🧠Věděli jste? Globální trh s projektovým softwarem by měl podle prognóz růst s ročním tempem (CAGR) 10,67 % a do roku 2030 dosáhnout hodnoty 15,08 miliardy dolarů.
Seznamte se s ClickUp: nejlepší alternativou k Redmine a Jira
Zde je závěr. Ať už jste zkušený uživatel nebo nováček v oblasti řízení projektů, oba tyto nástroje mohou představovat jedinečnou sadu výzev.
Například Redmine může bez rozsáhlých úprav často působit zastarale, zatímco složitost a cena Jira často přetěžují menší týmy.
Ultimátní řešení? Seznamte se s ClickUp – aplikací pro vše, co souvisí s prací. Je to perfektní alternativa k Redmine a Jira, která nabízí bezkonkurenční všestrannost pro řízení projektů, sledování chyb, agilní pracovní postupy a mnoho dalšího – vše na jedné uživatelsky přívětivé platformě.
Pokud potřebujete zaznamenávat chyby, plánovat sprinty, sledovat KPI nebo spolupracovat se svým týmem, ClickUp vám to umožní. Zde je několik důvodů, proč by ClickUp mohl být ideální volbou pro vaše potřeby:
ClickUp je o krok napřed #1: Jednotné centrum pro správu projektů a softwaru
Nástroje pro řízení projektů ClickUp poskytují intuitivní prostor pro plánování, sledování a provádění úkolů. Na rozdíl od Redmine, který pro pokročilé funkce vyžaduje pluginy, nebo Jira, který může působit příliš složitě, ClickUp nabízí jednoduchost bez ztráty hloubky.
Od agilních pracovních postupů po Ganttovy diagramy, ClickUp se přizpůsobí vašemu preferovanému stylu řízení projektů. Například vývojové týmy mohou používat agilní tabule pro sprinty, zatímco marketingové týmy mohou využívat Ganttovy diagramy pro časové osy kampaní.
Na rozdíl od Redmine a Jira, ClickUp integruje stanovení cílů přímo do vašeho toku řízení projektů. To vám umožňuje sledovat cíle a propojovat úkoly, abyste zajistili měřitelný pokrok v klíčových iniciativách.
Díky integraci s nástroji jako Slack, GitHub a Zapier je tento nástroj obzvláště efektivní pro softwarové týmy. Pro týmy zabývající se vývojem softwaru nabízí ClickUp for Software Teams předem připravené šablony, správu sprintů, plynulé sledování chyb a marketing. Tyto šablony můžete přizpůsobit pro rychlejší zapracování nových zaměstnanců a konzistentní procesy.
ClickUp nám pomohl centralizovat naše zdroje, komunikaci a řízení projektů, díky čemuž jsme dvakrát, ne-li třikrát efektivnější.
ClickUp nám pomohl centralizovat naše zdroje, komunikaci a řízení projektů, díky čemuž jsme dvakrát, ne-li třikrát efektivnější.
ClickUp má navrch #2: Chytřejší správa úkolů a sledování chyb
ClickUp posouvá správu úkolů nad rámec jednoduchých seznamů úkolů a transformuje ji do systému, který upřednostňuje efektivitu a přehlednost. ClickUp Tasks umožňuje týmům vytvářet podrobné, propojené úkoly s vlastními stavy, sledováním času a závislostmi.
S ClickUp Tasks můžete:
- Rozdělte složité úkoly na menší, zvládnutelné části, které vašemu týmu zajistí přehlednost a soustředění.
- Vytvořte vztahy mezi úkoly, zajistěte logický průběh a předejděte překážkám.
- Přizpůsobte zobrazení úkolů svým konkrétním potřebám a zachyťte všechny důležité informace pro každý úkol.
- Spolupracujte hladce tím, že přiřadíte úkoly více členům týmu, čímž podpoříte sdílenou odpovědnost a zodpovědnost.
💡Tip pro profesionály: Maximalizujte produktivitu pomocí funkce Task Dependencies (Závislosti úkolů) v ClickUp. Pokud jeden úkol závisí na dokončení jiného úkolu, označte jej jako „Blocked By“ (Blokováno), abyste vytvořili plynulou sekvenci a předešli zmatkům v týmu.
Chcete dostávat aktualizace o denních úkolech a postupu projektu? Získejte denní přehled od ClickUp Brain.
Navíc ClickUp nabízí širokou škálu předem připravených šablon, včetně výkonné šablony pro sledování chyb, která zjednodušuje proces vývoje softwaru.
Šablona ClickUp Bug Tracking Template je plně přizpůsobitelný systém, který zefektivňuje identifikaci, prioritizaci, řešení a hlášení chyb.
Nabízí přizpůsobitelné pracovní postupy, které týmům umožňují přizpůsobit stavy chyb, jako je „Probíhá“ nebo „Čeká na zpětnou vazbu“, jejich konkrétním procesům. Každá zpráva o chybě může obsahovat komplexní podrobnosti, jako jsou popisy, úrovně priority a přílohy, například snímky obrazovky nebo protokoly, což vývojářům zajišťuje veškerý kontext potřebný k efektivnímu řešení problémů.
Můžete také propojit chyby s příslušnými úkoly, nastavit automatické spouštěče, které upozorní členy týmu na změny stavu, a pomocí dashboardů sledovat trendy v řešení problémů.
📌Příklad: Projektový manažer může sledovat rychlost řešení chyb a zároveň zajistit, aby byly kritické problémy vyřešeny před nasazením.
ClickUp má výhodu č. 3: Dashboardy, které podporují rozhodování
Dashboardy ClickUp přeměňují surová data na praktické informace, které týmům umožňují rychle činit informovaná rozhodnutí. Redmine má bez pluginů potíže s analytikou a reporty Jira mohou působit nepřehledně, ale ClickUp díky svým intuitivním dashboardům dosahuje dokonalé rovnováhy.
S ClickUp Dashboards můžete vybírat vizualizační prvky z více než 50 widgetů, abyste:
- Získejte živé aktualizace o postupu projektu, aktivitách týmu a stavu úkolů pro informované rozhodování.
- Vyberte si z pruhových grafů, výsečových grafů, časových os a dalších možností a zobrazte data ve formátu, který vyhovuje vašim potřebám.
- Stanovujte, sledujte a dosahujte týmových nebo individuálních cílů pomocí vizuálních indikátorů, aby všichni byli na stejné vlně.
- Vytvářejte podrobné zprávy o výkonu, míře dokončení úkolů nebo sledovaných metrikách pouhými několika kliknutími.
- Kombinujte dashboardy s automatizací a spouštějte upozornění nebo aktualizace na základě konkrétních metrik nebo prahových hodnot.
ClickUp: Perfektní řešení debaty Redmine vs. Jira
Redmine i Jira mají své silné stránky, ale často vyžadují kompromisy – Redmine nabízí přizpůsobení a Jira vyniká v agilním řízení projektů. Ale proč se spokojit s kompromisem, když máte nástroj, který umí všechno?
ClickUp kombinuje to nejlepší z obou světů díky přizpůsobitelným pracovním postupům, komplexním šablonám pro sledování chyb, dashboardům v reálném čase a intuitivnímu rozhraní. ClickUp se přizpůsobí potřebám vašeho týmu a roste spolu s ním.
Je čas zjednodušit řízení projektů a zvýšit produktivitu vašeho týmu. Zaregistrujte se ještě dnes zdarma a vyzkoušejte řízení projektů bez omezení.