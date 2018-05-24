Jak exportovat úkoly z JIRA a importovat je do ClickUp

Když jsem poprvé uviděl JIRA, byl jsem velmi zmatený (stejně jako u Sprintly ).
Jak vyhledávat?
Jak propojujete problémy?
Jak zjistíte, které úkoly máte udělat jako další?
Bezpochyby se jedná o jeden z nejpopulárnějších softwarových nástrojů pro správu projektů, ale rozhodně není jediný.
S více než 40 000 organizacemi, které používají JIRA, se stal pro vývojáře něčím jako Microsoft Project. Je to ideální nástroj pro sledování chyb a problémů, ale pro komplexnější projekty rozhodně nestačí. Je dobrý pro opravování věcí, ne pro plánování. Kdokoli, kdo se ocitne uprostřed – a kdo nesnáší záplavu ticketů, tolik ticketů! – je beznadějně ztracený.
Proč byste měli přejít z JIRA na software pro správu projektů, který může používat celý váš tým
- JIRA je složitá a optimálně ji mohou využívat pouze technické týmy. Jednou z frustrací spojených s JIRA je situace, kdy váš netechnický tým musí komunikovat s vývojáři a vlastníky produktů, aby dokončil práci. Pokud ji používá celý váš tým, stává se příliš těžkopádnou a zbytek týmu si musí najít jiný nástroj, což vede k ještě většímu odcizení.
- Je to drahé. Zaškolení celého týmu vás může stát tisíce dolarů měsíčně. Ale kvůli ceně se cítíte povinni zůstat u JIRA. Proč chcete celý tým převést na složitý nástroj jen proto, že má skvělé funkce pro sledování chyb? To nedává smysl.
- Existují jednodušší alternativy. Prolomte zažité stereotypy a najděte si snadněji použitelnou alternativu JIRA, jako je ClickUp, která se mnohem snáze osvojuje, zejména pro ty, kteří nejsou tak technicky zaměřeni.
Frakce proti JIRA se stává přílivovou vlnou, a to i pro vývojáře a IT operátory. A pokud chcete přejít z Jira na ClickUp, budete chtít exportovat své informace z JIRA a importovat je do ClickUp, abyste získali mnohem plynulejší a produktivnější platformu.
Jak importovat soubory JIRA do ClickUp
Nemůžeme ovlivnit, jak JIRA zpracovává exporty, ale s ClickUp to můžeme co nejvíce usnadnit.
Ve svém účtu ClickUp přejděte do svého profilu, nastavení a vyberte Import/Export. Tam vyberte velké tlačítko JIRA a spusťte export.
S ClickUpem nepotřebujete soubor XML ani Excel, stačí jen poskytnout ClickUp přístup k API a my se postaráme o zbytek.
Budete muset vytvořit odkaz na aplikaci, nakonfigurovat odkaz na aplikaci, přiřadit URL vaší aplikace JIRA k ClickUp a pokračovat odtud. Podívejte se na přesné kroky, jak úspěšně importovat JIRA.
Proč exportovat z JIRA a importovat do ClickUp?
Používání ClickUp namísto JIRA má mnoho výhod. ClickUp poskytuje většinu funkcí a integrací JIRA a dokonce nabízí plán Free Forever.
Mnoho uživatelů, kteří přecházejí z JIRA do ClickUp, je okamžitě ohromeno použitelností rozhraní. Je to velká změna přejít z klinického, nudného rozhraní JIRA do živé krásy ClickUp.
ClickUp však nabízí mnohem více než jen přehledné rozhraní. ClickUp má spoustu výkonných funkcí, ke kterým získáte přístup zdarma. Nyní budete moci získat více pohledů na své projekty, přiřazovat komentáře, využívat velmi bohaté možnosti úprav, multitaskingovou lištu nástrojů, jednoduché a přizpůsobitelné stavy a inovativní funkce, jako je poznámkový blok v aplikaci a lišta úkolů, abyste mohli minimalizovat svou nejdůležitější práci a vrátit se k ní později.
Všechny vaše týmy a oddělení mohou spolupracovat na jedné platformě.
Obvykle JIRA používají pouze technické týmy, což znamená, že marketing, kreativní oddělení, provoz a HR používají jinou platformu. To je na ClickUp skvělé.
Organizace v ClickUp získávají bezprecedentní propojení a efektivitu, když VŠECHNY jejich týmy mohou používat stejnou, krásně intuitivní platformu a dokonce mají i přehledy.
Používejte Scrum a Sprints v ClickUp
Velkou předností JIRA je její agilní systém řízení projektů scrum . Dobrou zprávou je, že to můžete dělat přímo v ClickUp, bez složitosti tohoto rozhraní.
Jakmile nastavíte hierarchii, která vyhovuje prostorům, projektům a seznamům vašeho týmu, budete moci nastavit sprinty v ClickUp a sledovat své projekty od začátku do konce. K nastavení jednotlivých sprintů budete používat seznamy v ClickUp.
Každý seznam by měl představovat jednotlivý sprint s dalším seznamem nazvaným „Backlog“. Nové funkce a aspekty produktu budou vyvíjeny v rámci těchto seznamů a po dokončení archivovány. Seznamy fungují perfektně jako sprinty, protože každý seznam může obsahovat mnoho úkolů, které se k němu vztahují. Seznamy mohou mít také data zahájení/splatnosti, podrobnosti, celé vlákno aktivit a mnoho dalšího! Dokonce vám umožníme barevně označit vaše sprinty a štítky vše udržují pohromadě.
Více informací najdete v tomto nápovědném dokumentu, který vám přesně vysvětlí, jak nastavit ClickUp pro sprinty, a můžete hned začít s agilním pracovním postupem.
Závěr
Pokud jsou uživatelé JIRA upřímní, přiznají, že tento software je neohrabaný. Řeknou vám, jak je frustrující. Jak ve skutečnosti zpomaluje uživatele v jejich práci, místo aby zvyšoval produktivitu. Zjistit, jak JIRA opravdu používat, vyžaduje značné množství času a úsilí – proč se tím zabývat? Importujte své úkoly z JIRA do ClickUp!