Recenze Jira 2025 (funkce, výhody, nevýhody, ceny)

{"@context":"https://schema. org","@type":"FAQPage","mainEntity":[{"@type":"Question","name":"Co je Jira?","acceptedAnswer":{"@type":"Answer","text":"Jira je software pro sledování chyb a řízení projektů, který se používá k řízení agilních a scrumových týmů, organizaci projektových úkolů a zachycování a zaznamenávání softwarových chyb. "}},{"@type":"Question","name":"Jaké jsou klíčové funkce Jira?","acceptedAnswer":{"@type":"Answer","text":"Jira má výkonné agilní zobrazení, přizpůsobitelné pracovní postupy a podrobné zprávy. "}},{"@type":"Question","name":"Jaká jsou omezení Jira?","acceptedAnswer":{"@type":"Answer","text":"Jira je obtížné nastavit a její používání je komplikované. Nemá funkce pro spolupráci a je určena hlavně pro týmy inženýrů a vývojářů softwaru. "}},{"@type":"Question","name":"Jaká je nejlepší alternativa k Jira?","acceptedAnswer":{"@type":"Answer","text":"ClickUp je nejvýkonnější aplikace pro řízení projektů, kterou používá více než 200 000 týmů. Má vše, co potřebujete pro efektivní spolupráci při řízení práce. "}}]}
Zajímá vás, zda je Jira tím správným nástrojem pro váš tým?
Jedná se o velmi oblíbený nástroj pro řízení projektů, který používá 65 000 týmů po celém světě!
Ale je to to, co vy potřebujete?
Projdeme si funkce, výhody, omezení, nevýhody a ceny Jira, takže na konci této recenze softwaru Jira budete mít několik skvělých poznatků, které vám pomohou rozhodnout, zda je to ideální bezplatný software pro správu projektů pro vaše konkrétní potřeby.
Pojďme na to...
Co je Jira?
Jira je software pro sledování chyb a řízení projektů. Jeho primárním účelem je pomoci vám s následujícím:
- Spravujte agilní a Scrum týmy
- Organizujte úkoly svého projektu
- Zaznamenávejte a ukládejte softwarové chyby
Slyšeli jste někdy o softwarovém gigantu Atlassian? Atlassian je společnost, která v roce 2002 stála u zrodu Jira a v současné době nabízí svůj softwarový produkt ve třech samostatných balíčcích:
- Jira Core: Základní funkce Jira pro správu projektů a úkolů pro netechnické uživatele
- Jira Software: Specializovaná verze nástroje, vytvořená speciálně pro vývojáře softwaru.
- Jira Service Desk: Platforma pro zákaznickou podporu a IT profesionály. Ačkoli Service Desk je klíčovým balíčkem JIRA, nejedná se o nástroj pro řízení projektů.
Chystané změny ve službách
V nadcházejících letech však Jira provede některé podstatné změny ve svých službách. Konkrétně Jira ukončí podporu svých serverových licencí a veškerá podpora těchto služeb bude zastavena 2. února 2024.
Ve skutečnosti již zastavili veškerý prodej serverových licencí a nyní nabízejí pouze cloudové služby.
Dobře, ale co to znamená pro spotřebitele?
Skvělá otázka! Ačkoli Jira tvrdí, že tato změna zlepší celkový výkon, podporu a služby, bude tato významná změna nevyhnutelně doprovázena určitými obtížemi jak pro Jira, tak pravděpodobně i pro zákazníky.
Konkrétně, každý, kdo používá licenci založenou na serveru, bude muset přesunout veškerou svou práci do cloudu Jira. Bohužel to není něco, co lze provést pouhým kliknutím na tlačítko. Spíše to bude vyžadovat, aby uživatelé Jira založení na serveru přestavěli svou infrastrukturu od základů v cloudu Jira.
A protože nastavení a údržba Jira není zrovna procházka růžovým sadem (upřímně řečeno, je to spíš výstup na Mount Everest), vyvstává otázka: proč prostě nepřejít na úplně jiné řešení pro správu projektů?
Než se ale pustíme do podrobností, podívejme se na typického uživatele Jira a některé klíčové funkce Jira.
Kdo jej může používat?
Jira byla vždy základním nástrojem pro zkušené odborníky na agilní vývoj softwaru a vývojáře produktů. V zásadě se jejich produkt zaměřuje na pomoc lidem s více „technickým“ smýšlením… V průběhu let se však Jira proměnila v software pro řízení projektů, který mohou používat všechny typy týmů a podniků.
Zde je několik nejčastějších případů použití, kdy týmy a firmy obvykle volí Jira:
- Vývoj softwaru: Vývojáři využívají funkce Jira ke správě svých projektů pomocí tabulek Scrum nebo Kanban.
- Marketing: Marketéři používají Jira ke správě složitých projektů, jako jsou akce a uvedení produktů na trh (které zahrnují spolupráci s více týmy).
- HR: Profesionálové v oblasti lidských zdrojů mohou zefektivnit procesy náboru a zapracování nových zaměstnanců vytvořením vlastních pracovních postupů pomocí Jira.
Bonus: Jira vs. Monday.com a Linear vs. Jira
Jaké jsou klíčové funkce Jira pro řízení projektů?
Jira nabízí výkonné agilní zobrazení, přizpůsobitelné pracovní postupy a přesné agilní reportování. Jira má několik velmi zajímavých komponent, které tvoří její software... zde jsou podrobnosti o některých z těchto klíčových funkcí:
1. Výkonné agilní zobrazení
A. Scrum tabule
Scrum board Jira je nástroj, který spojuje inženýrské týmy, aby společně pracovaly na dosažení svých cílů. Umožňuje inženýrským týmům dokončit všechny své sprintové úkoly v konsolidované oblasti.
Scrum tabule umožňují týmům organizovat svou pracovní zátěž tak, aby se vešla do konkrétního sprintu. Pomáhají vám také sledovat fáze projektu, aby vše pokračovalo podle plánu.
B. Kanbanové tabule
Kanbanové tabule jsou praktickým způsobem, jak vizualizovat váš pracovní postup. Zde jsou vaše úkoly rozloženy na tabuli jako lepící poznámky (zbavte se těch Post-It, Jime!):
Každá poznámka zobrazuje stav jednotlivého úkolu projektu.
Mezi tyto stavy patří „k provedení“, „v procesu“ a „hotovo“.
Poskytují vám přehled o projektu Jira, který vám pomůže rychle identifikovat:
- Které úkoly probíhají hladce
- Které úkoly brzdí procesy
Tento pohled můžete použít ke sledování oprav chyb, provádění revize kódu a monitorování dalších úkolů, které mohou, ale nemusí souviset s vývojem.
Kanbanová tabule Jira je založena na systému drag and drop, díky čemuž je tento nástroj velmi snadno použitelný. Stačí pouze přetáhnout úkol a přesunout jej do další fáze, aby byli všichni informováni!
2. Vlastní pracovní postupy
Pracovní postup Jira je soubor procesů, které je třeba dodržet, aby bylo možné dokončit úkol nebo vyřešit problém...
V pracovním postupu Jira představují barevné bloky procesy a šipky ukazují přechody. Tyto pracovní postupy vám pomáhají sledovat, jak postupují vaše projekty a úkoly v oblasti vývoje softwaru.
Tato funkce je ještě výkonnější díky tomu, že můžete začít od nuly a vytvořit si také vlastní pracovní postupy. Můžete dokonce zdarma importovat šablony pracovních postupů z Atlassian Marketplace!
3. Plány
Projektový plán vám umožňuje vytvořit jasnou vizi produktu, který vyvíjíte. Tím dáte svému týmu jasný směr a cestu, kterou se má ubírat.
Jira Portfolio, specializovaná integrace, byla vytvořena pro správu plánů vašich projektů a jejich sdílení se zainteresovanými stranami. Plán portfolia obvykle zahrnuje časový harmonogram, seznam úkolů (produktový backlog) a krátkodobé a dlouhodobé cíle.
Zde je několik příkladů, jak různé týmy používají Portfolio:
- Vedoucí týmů: pro sledování úkolů a pokroku vývojového týmu
- Agilní vývojové týmy: pro dodržování plánu, který podrobně popisuje proces dokončení projektu
- Prodejní týmy: pro propagaci nových funkcí a výhod uživatelům před jejich vydáním
4. Podrobné zprávy
Jira také umí vytvářet zprávy o vývoji softwaru metodou Agile, které vám pomohou sledovat pokrok v technických projektech… Zde je několik zpráv, které nabízí:
- Pracovní vytížení uživatelů: Ukazuje, kolik práce bylo přiděleno členům týmu a jak dlouho by měla trvat.
- Průměrný věk: Zobrazuje průměrný věk (v dnech) nevyřešených problémů nebo úkolů ve vašem backlogu.
- Nedávno vytvořené problémy: Zobrazuje rychlost, s jakou jsou vytvářeny nové problémy ( hlášení o chybách softwaru).
Výhody Jira
Jak může Jira zlepšit produktivitu vašeho týmu? Pojďme to zjistit...
1. Vytvořeno pro agilní a Scrum management
Jira Software se zaměřuje především na agilní řízení projektů a nabízí funkce zaměřené na metodiky Scrum a Kanban.
Použijte jej ke sledování dat agilních projektů, jako jsou:
- Uživatelské příběhy: Každá funkce softwarového produktu, která musí být vyvinuta
- Story Points: Úsilí, které budete potřebovat k dokončení svých uživatelských příběhů
- Sprinty: Čas potřebný k dokončení části projektu. Sprint může trvat 1 až 4 týdny.
Pomocí intuitivní funkce drag and drop můžete také snadno změnit pořadí položek ve vašem produktovém backlogu, jako jsou chyby, softwarové problémy a uživatelské příběhy.
2. Skvělý pro správu problémů
V počátcích, kdy byl Jira vytvořen společností Atlassian, byl původně zamýšlen jako software pro sledování chyb, a právě v tom vyniká.
Co je to nástroj pro sledování chyb?
Pomáhá vašim softwarovým týmům najít, sledovat a zaznamenávat chyby v jejich softwaru. Dobrý nástroj pro sledování chyb nebo problémů, jako je Jira, poskytuje vašemu týmu přehled o všech položkách ve vašem backlogu, včetně chyb a úkolů projektu.
Díky jednotnému přehledu mohou týmy stanovit priority funkcí nebo chyb, na kterých by měly pracovat během příštího vydání.
3. Vysoce přizpůsobitelný
Ať už jde o software pro řízení projektů, nástroj pro sledování problémů nebo nástroj pro správu úkolů, Jira lze přizpůsobit tak, aby vyhovovala jakýmkoli požadavkům. Můžete dokonce přizpůsobit pracovní postupy, zprávy, Scrum tabule a další.
Jira se integruje s mnoha populárními softwary třetích stran, aby vám usnadnila práci.
Chcete zlepšit komunikaci v týmu?
Integrace s aplikací Slack .
Hledáte nástroj pro sledování času?
Integrace s aplikací Toggl.
Chcete propojit více instancí Jira?
Nastavte synchronizaci Jira s Jira .
Funkčnost softwaru Jira můžete rozšířit výběrem z více než 3 000 aplikací v Atlassian Marketplace (starý dobrý Atlassian!).
Jaká jsou omezení Jira?
Jira je obtížná na nastavení a složitá na používání. Nemá funkce pro spolupráci a je určena hlavně pro týmy inženýrů a vývojářů softwaru. Možná máte o Jira nějaké pochybnosti... ale nebojte se, nejste v tom sami!
Zde je několik omezení, která brání tomu, aby se stal skvělým nástrojem pro správu:
- Nástroj je obtížné nastavit a zvyknout si na něj.
- Jeho komplikované uživatelské rozhraní může ztěžovat správu úkolů.
- Žádná vestavěná časová osa pro sledování postupu projektu
- Žádné funkce pro spolupráci s vaším týmem
- Je určen především pro týmy inženýrů a vývojářů softwaru.
- Žádné funkce pro správu nápadů, které by vám pomohly sledovat vaše nápady a plány
- Tento nástroj může být drahý.
- Je známý jako pomalý nástroj s dlouhou dobou načítání dotazů.
Možná si teď říkáte: „No jo, přečetl jsem si tenhle článek a teď mi dochází, že Jira rozhodně není to, co potřebuju.“
Nebo možná jste členem týmu, který v současné době používá serverovou službu Jira a bude nucen Jira znovu pracně nastavovat při přechodu na cloud v příštích letech.
Nebojte se! V této recenzi Jira vás nenecháme na holičkách jako ten kamarád ze střední školy, který si nikdy nemohl zapamatovat tajný pozdrav... ClickUp vyřeší všechny problémy, se kterými se při používání Jira můžete setkat.
Jaká je nejlepší alternativa k softwaru Jira?
ClickUp je nejvýkonnější agilní nástroj pro řízení projektů, který používá více než 200 000 týmů. Má vše, co potřebujete pro efektivní spolupráci při řízení práce, a je jedním z nejlépe hodnocených nástrojů na trhu.
Od vytváření projektového plánu přes správu projektů až po sledování času stráveného na projektu – ClickUp nabízí všechna řešení pro správu projektů, která kdy budete potřebovat, ať už jste tým dvou nebo 2 000 lidí!
Nevýhoda Jira č. 1: Složité nastavení
Řešení ClickUp: Snadné nastavení
A. Snadné zapojení
ClickUp je jednoduchý software pro správu úkolů, který prakticky nevyžaduje žádné zaučení a k jeho nastavení není potřeba žádný kód. Zapomeňte na rozsáhlé manuály a složité přidávání členů týmu do platformy.
ClickUp usnadňuje vyhledávání, nacházení a komentování úkolů, na kterých pracujete, takže začátek práce s ním je hračka (nebo koláč, pokud máte raději koláče).
Zde je náš rychlý průvodce pro začátečníky, který obsahuje všechny informace, které potřebujete, abyste mohli začít používat ClickUp v mžiku!
B. Slash příkazy
ClickUp také obsahuje vestavěné příkazy slash, takže nemusíte opustit klávesnici!
Pokud potřebujete provést jednoduchou činnost, stačí použít tyto příkazy:
- / me = přiřadit úkoly sobě
- / a = přiřadit někomu jinému ve vašem týmu
- / d = datum splatnosti
- / s = změnit stav
- / – = vytvořte podúkol a rozbalte jej během psaní
Nevýhoda Jira č. 2: Složité uživatelské rozhraní
Řešení ClickUp
A. Jednoduchá hierarchie úkolů
Zjednodušená hierarchie úkolů ClickUp vám nabízí rychlý a snadný způsob navigace a organizace činností vašeho týmu.
Jeho struktura je intuitivně jednoduchá:
Pracoviště > Prostor > Složka > Seznam > Úkol > Podúkoly > Kontrolní seznam
- Pracoviště: Zde můžete rozdělit svou společnost na jednotlivé týmy.
- Prostory: Můžete vytvořit skupinu pro různé týmy, například „provoz“ nebo „lidské zdroje“.
- Složky: Zde můžete ukládat seznamy související s projektem.
- Seznamy: Můžete vytvořit seznam jednotlivých úkolů, které je třeba provést.
- Úkoly: Každý úkol má své podúkoly, popis, komentáře a mnoho dalšího.
- Podúkoly: Rozdělte každý úkol na menší části zvané podúkoly.
- Kontrolní seznamy: Kontrolní seznamy jsou uloženy v rámci úkolů nebo podúkolů. Můžete například mít kontrolní seznamy pro kontrolu kvality během úkolů souvisejících s vývojem softwaru.
B. Více zobrazení
ClickUp vám také nabízí několik zobrazení projektů, aby vyhovoval různým pracovním stylům.
Co je nejlepší na ClickUp Views?
ClickUp vám umožňuje přepínat mezi zobrazeními v stejném projektu!
Podívejme se na tyto pohledy blíže:
A. Požadované zobrazení úkolů
ClickUp má dva povinné pohledy na úkoly:
Zobrazení tabule – Zobrazení tabule je ideální pro uživatele Kanban. Pomocí něj můžete snadno přetahovat více projektů do různých kategorií a plynule je přesouvat z úkolu na úkol, z projektu na projekt.
Zobrazení seznamu – Zobrazení seznamu je ideální pro uživatele, kteří chtějí rychle dokončit práci. Zde jsou vaše úkoly seřazeny jeden za druhým (jako kontrolní seznam) a můžete je postupně odškrtávat.
B. Pohled na Box
Zobrazení Box je skvělý způsob, jak získat přehled o pokroku vašeho týmu. Úkoly jsou seřazeny podle přidělených osob, takže můžete sledovat úkoly všech členů týmu a jejich pokrok.
C. Zobrazení kalendáře
Je čas ušetřit papír a vyhodit ten diář, který jste si před třemi lety koupili ve Walmartu.
Kalendář ClickUp je ideálním způsobem, jak snadno spravovat svůj rozvrh. A protože se plány mění, digitální plánovač usnadňuje přeplánování termínů.
Můžete dokonce přepínat mezi různými zobrazeními v kalendáři, například:
- Dny: Zobrazte naplánované úkoly projektu v daný den.
- 4 dny: Zobrazte si harmonogram projektu za poslední čtyři dny.
- Týden: Podívejte se na svůj týdenní plán projektu.
- Měsíční: Přehled toho, co máte na programu
Režim D. Me
Ať už si to přiznáme nebo ne, všichni jsme trochu egocentričtí! Nyní si můžete dopřát trochu produktivity... bez pocitu viny.
Díky režimu „Já“ můžete snadno zobrazit pouze položky, které vám byly přiděleny. Nyní se můžete soustředit na správu svých úkolů, místo abyste procházeli seznamy úkolů členů svého týmu.
Díky všem těmto pohledům je ClickUp nástrojem pro správu projektů, který se přizpůsobí preferovanému pracovnímu postupu vašeho týmu – nenutí vás, abyste se přizpůsobili jemu!
Nevýhoda Jira č. 3: Žádné vestavěné zobrazení časové osy
Řešení ClickUp
A. Ganttovy diagramy
Ganttovy diagramy ClickUp jsou ideální pro sledování postupu vašeho projektu, plánování úkolů a správu termínů.
Tyto časové osy vám poskytují přehled všech projektů, seznamů a úkolů, přičemž každá položka je pro snadnější identifikaci označena barevným kódem.
Co je na těchto Ganttových diagramech nejlepší? Poskytují vám aktualizace v reálném čase automaticky!
Zde je přehled toho, co dokáže automaticky zpracovat:
- Mohou automaticky upravovat závislosti úkolů, kdykoli dojde ke změnám v plánování.
- Může automaticky vypočítat procentuální pokrok vašeho projektu na základě dokončených úkolů v porovnání s celkovým počtem úkolů projektu.
- Mohou porovnat aktuální postup vašeho projektu s očekávaným postupem a určit, jak úkoly postupují.
- Mohou vypočítat vaši kritickou cestu, aby identifikovali nejdůležitější úkoly projektu pro splnění vašich termínů.
B. Dashboardy
ClickUp také obsahuje výkonné dashboardy pro vizualizaci dat o vašich projektech a sprintech.
Dashboardy v ClickUp jsou plné užitečných widgetů, jako jsou:
- Graf rychlosti: Určete míru dokončení svých úkolů
- Burndown graf: Podívejte se, jak si váš tým vede v porovnání s cílovou linií, a vizualizujte zbývající práci.
- Burnup graf: Podívejte se, kolik jste již dokončili ve srovnání s vaším rozsahem.
Nevýhoda Jira č. 4: Žádné funkce pro spolupráci
Řešení ClickUp
A. Komentáře
Každý úkol v ClickUp má vlastní sekci pro komentáře, která umožňuje okamžitou spolupráci týmu.
Potřebujete objasnit úkol v projektu? Stačí označit člena týmu a zanechat komentář k úkolu v projektu. Jakmile vám odpoví, obdržíte oznámení ClickUp.
A to je jen začátek... Uspořádejte si konverzace zvýrazněním textu, abyste mohli odpovídat na konkrétní části komentáře. Formátujte a upravujte komentáře pomocí editace formátovaného textu. Můžete dokonce vkládat odkazy, připojovat soubory, zmiňovat jiné dokumenty a úkoly a oživovat je emodži!
B. Přiřazené komentáře
Zapomínají lidé reagovat na vaše komentáře? Cítíte se někdy mezi členy svého týmu ignorováni? (Ano, mluvím o tobě, Tracey…)
Nebojte se, postaráme se o to, aby vás váš tým vyslyšel – přiřazené komentáře ClickUp jsou tím, co z něj dělá jeden z nejlepších nástrojů pro spolupráci na světě.
Díky přiřazeným komentářům můžete komentář okamžitě převést na úkol a přiřadit jej členům svého týmu (nebo sobě)!
Nástroj jim pak zašle oznámení a dokonce se zobrazí v jejich seznamu úkolů.
Po dokončení úkolu jej mohou dokonce označit jako vyřešený, aby se minimalizovalo zbytečné sledování!
Řešení ClickUp
A. Aplikace Notepad
Notepad by ClickUp je rozšíření pro Chrome, které si můžete stáhnout a používat na webu.
Zůstává v dolním rohu obrazovky, takže můžete snadno zapisovat připomínky nebo kopírovat odkazy při procházení webu. A jakmile jste hotovi, můžete tyto seznamy úkolů převést na úkoly a sdílet je se svým týmem.
Žádný jiný nástroj pro řízení projektů vám nenabízí takovou flexibilitu!
B. Dokumenty
ClickUp’s Docs je integrovaný wiki nástroj pro váš tým. Použijte jej k vytváření podrobných dokumentů souvisejících s projekty a společností. Vaše dokumenty jsou uloženy společně s projekty, takže k nim máte snadný přístup.
Dokumenty ClickUp navíc obsahují tyto klíčové funkce:
- Pro větší přizpůsobení můžete stránky v dokumentech vnořovat.
- Můžete upravovat přístupová práva ke svým dokumentům.
- Můžete nechat Google indexovat vaše dokumenty, aby se zobrazovaly ve výsledcích vyhledávání.
C. Cíle ClickUp
ClickUp vám také nabízí výkonné řešení pro sledování vašich cílů. S ClickUpem už nikdy nebudete mít potíže s dodržováním plánu nebo soustředěním se na své cíle.
ClickUp vám dokonce nabízí mnoho možností přizpůsobení typu cílů, které vytváříte.
Cíle můžete nastavit na základě:
- Číslo: Sledujte nárůsty nebo poklesy mezi číselnými rozsahy
- Pravda/Nepravda: Jedná se o možnosti „hotovo“ nebo „nehotovo“.
- Měna: Tento cíl vám pomůže sledovat vaše finanční řízení.
- Úkoly: Zde můžete sledovat své úkoly a/nebo seznamy úkolů v ClickUp.
Můžete vytvářet složky pro své cíle, abyste je mohli efektivně kategorizovat a ukládat. Aby bylo zapojení klientů snazší, můžete také přizpůsobit, kdo má přístup k vaší složce cílů. Takto mohou prohlížet vaše cíle a navrhovat k nim připomínky.
Nevýhoda Jira č. 6: Jira je drahá
Řešení ClickUp
ClickUp vám nabízí neomezený počet uživatelů a neomezený počet úkolů ve své bezplatné verzi.
Upgrade vám poskytne neomezený úložný prostor a je také podstatně levnější než Jira.
Podívejme se na cenové plány ClickUp:
- Bezplatný tarif: Neomezený počet úkolů a neomezený počet uživatelů
- Neomezený (5 $ za uživatele za měsíc): Neomezené integrace, cíle, dashboardy a vlastní pole
- Business (9 $ za uživatele a měsíc): dvoufaktorová autentizace pomocí SMS + složky cílů + další hosté
Máte obavy, že přechod na nový nástroj bude obtížný? Chcete přejít z Jira, ale vaše společnost nebo tým jsou na něj zvyklí?
Opět jsme tu pro vás!
Pokud nejste spokojeni s Jira, Service Desk nebo Confluence, přechod na ClickUp je snadný!
ClickUp poskytuje snadno použitelný nástroj pro migraci krok za krokem pro nejoblíbenější nástroje pro správu projektů. Můžete se také podívat na další alternativy Jira.
Závěr
Ačkoli byl Jira v roce 2002 skvělým nástrojem, má mnoho nevýhod, mezi nimiž vyniká zejména obtížné nastavení a konfigurace.
A vzhledem k tomu, že tisíce týmů jsou nuceny nastavovat Jira znovu od nuly, když přecházejí ze serverové služby Jira na cloudovou, může se tato nevýhoda ukázat jako proslulá poslední kapka, která přeteče pohár.
Naštěstí je tu ClickUp, který vám usnadní a zefektivní všechny aspekty vaší práce, od nastavení přes plánování projektů až po správu úkolů a mnoho dalšího!
Naštěstí můžete k řešení všech těchto problémů použít software pro správu úkolů, jako je ClickUp!
ClickUp má nejen všechny funkce Jira popsané v této recenzi, ale nabízí vám také mnohem více za mnohem přijatelnější cenu. A nezapomeňte – spoustu těchto funkcí získáte navždy zdarma!
Zaregistrujte se ještě dnes na ClickUp a zažijte kouzlo vyšší produktivity týmu, lepší spolupráce a méně plánovačů Walmart, které nikdy nepoužíváte!