Porovnání Monday vs. Jira: Který nástroj je lepší v roce 2025?

Chcete porovnat Monday.com a Jira?
Nejste si jisti, který software pro řízení projektů je v současné době lepší než ten druhý?
V tomto rozhodovacím procesu rozhodně nejste sami. Každý nástroj pro řízení projektů prošel v roce 2022 řadou změn platformy a vydal nové funkce.
V tomto průvodci porovnáme dva oblíbené nástroje pro správu projektů, abyste věděli, která z možností Monday.com a Jira je pro vás nejlepší.
Pojďme na to!
Co je Monday.com?
Monday je řešení pro správu projektů a úkolů, které většinou používají týmy a firmy k sledování, spolupráci a správě úkolů a projektů. Je docela snadné ho používat a umožňuje vám získat přehled o projektu, jakmile dosáhnete milníků a cílů projektu. ?
Funkce Monday
Funkce Monday zahrnují vizuální rozložení tabule, takže snadno uvidíte projekty a úkoly, přiřadíte role a budete sledovat pokrok. Obsahuje také řadu automatizačních funkcí a umožňuje přizpůsobit pracovní postupy podle potřeb týmu.
Při prohlížení toho, co Monday týmům nabízí, vyniká několik funkcí. ?
1. Kanbanové tabule
Monday nešetří na vizuální přitažlivosti svých nástrojů. Jeho scrumové a kanbanové tabule jsou vizuálně přitažlivé a snadno použitelné. Jsou skvělé pro správu a sledování více projektů najednou, aniž byste se ztratili v detailech.
I když obě řešení pro správu projektů nabízejí kanbanové tabule pro agilní týmy, pokročilé funkce Monday fungují lépe jako nástroj pro správu úkolů.
Kanban View od Monday bohužel umožňuje vytvářet pouze karty s popisky ve sloupcích Status Columns, což může být pro některé uživatele, kteří požadují větší přizpůsobení svých nástrojů pro správu projektů, omezující.
2. Integrovaná správa souborů
Díky integrovaným funkcím pro správu souborů v Monday mohou týmy snadno spolupracovat a centralizovat klíčové soubory na jednom místě. Je to skvělý způsob, jak zajistit, aby všichni členové vašeho týmu měli přístup ke stejným aktualizovaným informacím, jak se vaše projekty vyvíjejí. ?
3. Integrace API
Pokud je něco, co od svého nástroje pro správu projektů očekáváte, je to schopnost dobře spolupracovat s nástroji, které již používáte. Zejména pokud oceníte možnost přizpůsobení, abyste měli větší kontrolu nad svým pracovním postupem. Naštěstí Monday nabízí spoustu možností API třetích stran, takže je snadné jej propojit s vašimi dalšími nástroji. ?
Automatizační nástroje Monday umožňují uživatelům šetřit čas vytvářením automatizovaných pracovních postupů s předdefinovanými podmínkami a úkoly. To pomáhá týmům zůstat organizované a soustředěné na nejdůležitější úkoly, aniž by musely vše pokaždé ručně spravovat a aktualizovat.
Díky mobilní aplikaci Monday.com mají uživatelé přístup ke svému softwaru pro správu projektů a úkolů, ať jsou kdekoli. Nabízí také oznámení v reálném čase a možnost komentovat, chatovat a spolupracovat s členy týmu.
Ceny Monday:
Výhodou Monday.com je, že jeho ceny jsou velmi přijatelné. K používání tohoto nástroje nemusíte být velkým týmem s ještě větším rozpočtem. Zde je základní přehled jednotlivých cenových úrovní. ?
- Individuální: navždy zdarma
- Základní: 8 $ za licenci za měsíc
- Standard: 10 $ za licenci za měsíc
- Pro: 16 $ za licenci za měsíc
- Podnikové řešení: Kontaktujte obchodní tým
Podívejte se na tyto alternativy Monday!
Co je Jira?
Jira je agilní řešení pro správu projektů, které používají tisíce týmů ke sledování a správě úkolů, projektů a pracovních postupů. Stejně jako Monday se snadno integruje do vaší technologické infrastruktury a nabízí výkonné možnosti přizpůsobení.
Porovnejte Confluence s Notion!
Funkce Jira
Podobně jako Monday nabízí i Jira několik užitečných funkcí pro správu. Dvěma výraznými funkcemi jsou systém sledování, který pomáhá monitorovat pokrok, a nástroje pro vytváření reportů a grafické analýzy, které uživatelům umožňují získat přehled na první pohled.
Týmy vývojářů softwaru mají tendenci preferovat Jira, ale podívejme se, proč tomu tak je, a seznámíme se s několika dalšími jeho funkcemi.
1. Sledování problémů
Systém sledování problémů Jira umožňuje týmům softwarových vývojářů sledovat a udržovat přehled o úkolech, projektech a pracovních postupech. Díky této funkci pro správu projektů mohou týmy spolupracovat a rychle odhalovat chyby.
2. Vytváření reportů
Díky nástrojům pro reporting Jira máte přehled o sprintech, úkolech a odhadech. Kdykoli potřebujete analyzovat pokrok nebo výkonnost svého projektu, nástroje pro reporting Jira vám pomohou. ?
3. Přizpůsobení
Jira nabízí uživatelům možnost přizpůsobit dashboard potřebám jejich týmu. Uživatelé vytvářejí vlastní pole, štítky a stavy, které jim pomáhají organizovat úkoly v tomto softwaru pro správu projektů.
4. Mobilní aplikace
Mobilní aplikace Jira umožňuje uživatelům rychlý přístup k jejich systému řízení projektů, spolupráci s členy týmu a sledování pokroku. Umožňuje také oznámení v reálném čase a úpravy úkolů a pracovních postupů. ?
Automatizační nástroje Jira umožňují uživatelům vytvářet vlastní pracovní postupy a automatizovat jejich procesy. Automatizace pomáhá šetřit čas a zefektivňuje správu úkolů a projektů.
Ceny Jira
Jira sice nabízí méně cenových úrovní, ale za to za velmi přijatelné ceny. Dobrou zprávou je, že týmy všech velikostí mohou využívat nejlepší funkce tohoto nástroje pro řízení projektů, aniž by to zatížilo jejich rozpočet. ?
- Zdarma: Vždy zdarma pro až 10 uživatelů
- Standard: 7,75 $ za uživatele
- Premium: 15,25 $ za uživatele
- Podnikové řešení: Kontaktujte obchodní tým
Podívejte se na tyto alternativy Jira!
Monday.com vs. Jira: Kdo zvítězí?
Pokud jde o nástroje pro řízení projektů, záleží to opravdu na potřebách a preferencích týmu. Monday nabízí snadno použitelné rozhraní a výkonné možnosti přizpůsobení. Je také skvělý pro týmy, které potřebují spolupracovat na cestách.
Jira je naopak skvělá pro týmy, které chtějí lépe sledovat a monitorovat své projekty. Disponuje výkonnými nástroji pro reporting a grafickou analýzu, díky nimž mohou týmy snadno sledovat, co dosud dokázaly.
Celkově lze říci, že oba nástroje jsou skvělé pro řízení projektů a rozhodujícím faktorem mezi nimi je často to, jak příjemný je daný nástroj pro tým. Podívejme se, který nástroj zvítězí v každé z nejdůležitějších kategorií pro efektivní software pro řízení projektů. ?
Automatizace
Pokud jde o automatizaci, Jira a Monday.com nabízejí podobné funkce. Monday.com poskytuje automatizační nástroje, které uživatelům umožňují vytvářet vlastní pracovní postupy a automatizovat procesy.
Jira také nabízí automatizační funkce, které umožňují týmům softwarových vývojářů a dalším skupinám definovat a řídit své pracovní postupy. Jira však nabízí pokročilejší automatizační funkce, jako je možnost integrace s API třetích stran, což uživatelům umožňuje propojit se s jinými službami za účelem automatizace procesů a sdílení dokumentů.
Nakonec záleží na individuálních potřebách týmu a výběru správného řešení, které jim vyhovuje.
V tomto ohledu je výsledek nerozhodný. ?
Porovnejte Confluence s Jira!
Správa úkolů
Pokud jde o správu úkolů, jak Jira, tak Monday.com nabízejí skvělé funkce. Monday.com však vyniká barevně odlišenými panely, přizpůsobitelnými štítky a nástroji pro správu souborů.
Tyto funkce umožňují týmům snadno spolupracovat a organizovat úkoly a projekty. Někteří členové týmu možná upřednostňují práci s nástroji, které lépe využívají barvy.
Jira také nabízí výkonné nástroje pro správu úkolů, které uživatelům umožňují odškrtávat úkoly ze seznamu a automaticky informovat všechny důležité zúčastněné strany. Nakonec je nejlepší řešení pro správu úkolů závislé na tom, jak detailní přístup k správě úkolů mohou týmy zaujmout.
V tomto ohledu je výsledek nerozhodný. ?
Cena
Hlavním rozdílem mezi Monday a Jira je cena. Monday nabízí cenově výhodnější a flexibilnější řešení, pokud jde o ceny. Jejich individuální plán je navždy zdarma, zatímco jejich základní plán stojí pouze 8 $ za místo za měsíc.
Na druhou stranu, nejlevnější tarif Jira je Standard za 7,75 $ za uživatele a měsíc. Tarify Premium a Enterprise Jira jsou také dražší než nabídka Monday. Při výběru správného řešení pro řízení projektů budou týmy muset zvážit svůj rozpočet a nástroje, ke kterým jim tento rozpočet umožňuje přístup.
V této kategorii vítězí Monday.com. ?
Bonus: Přechod z Jira na ClickUp
Monday vs. Jira na Redditu
Jaký lepší způsob, jak si udělat představu o nástroji, než si přečíst upřímné názory uživatelů na internetu? Podívejte se na některé příspěvky na Redditu o obou nástrojích.
Recenze Monday na Redditu
„Musím říct, že Monday je v jistém smyslu trochu obecný, dělá trochu všeho a není plně specializovaný na jednu věc. Zároveň bych řekl, že právě to je to, co ho činí jedinečným, takže pokud chcete nástroj, který dokáže uspokojit prakticky všechny vaše potřeby, pak je Monday skvělou volbou. Existují i jiné nástroje, které jsou v tomto smyslu specializovanější, ale Monday je opravdu skvělý a používáme ho neustále. “ — Via Reddit
Recenze Jira Reddit
„Je to jako ptát se lidí, zda mají dobré zkušenosti s C++. Dostanete celou řadu odpovědí, od skvělých po strašné. Zkušenosti lidí s Jira budou záviset na tom, jak byl implementován, spravován a respektován v rámci společnosti. Existuje mnoho skvělých příkladů úspěšného používání Jira a také spousta špatných příkladů zneužívání Jira v rámci neúspěšných systémů řízení. Osobně dávám přednost něčemu jednoduššímu pro většinu týmů bez specializovaných projektových manažerů. Jira je výkonný nástroj se stovkami možností, který vám v nesprávných rukou může zkomplikovat život. “ — Via Reddit
Související:
Seznamte se s ClickUp: nejlepší alternativou k Monday vs. Jira
Dosud jsme podrobně hovořili o tom, v čem je každý nástroj užitečný, které funkce vynikají a jaké jsou možnosti platby. Alternativou, která by mohla lépe vyhovovat vašim potřebám, je však ClickUp! ?
Proč tedy ClickUp? Za prvé, dostanete mnohem více za to, za co platíte – a za to, za co *neplatíte. Bezplatná verze ClickUp vám poskytuje přístup k většině jeho funkcí zcela zdarma, bez jakýchkoli nákladů!
Většina platforem funguje na přísnějším modelu „freemium“, který vám neumožňuje vyzkoušet nástroje bez upgradu. ClickUp ve skutečnosti nabízí ve svém bezplatném tarifu úžasné funkce, jako jsou:
- Neomezený počet úkolů
- Neomezený bezplatný tarif pro členy
- Tabule
- Sledování času
- Nahrávání videa v aplikaci
Jistě, tyto funkce jsou skvělé. Ale jak obstojí ve srovnání s funkcemi Monday a Jira? Pojďme se na to podívat!
Funkce ClickUp rival 1: Bílé tabule
ClickUp Whiteboards nabízí prostor pro vedoucí projektů, kde mohou organizovat brainstormingy a dokonce i vysvětlující schůzky při řízení svých projektů. Vysoce vizuální tabule vám umožňují snadno stanovovat priority úkolů, přidělovat odpovědnosti a přidávat poznámky.
Tabule jsou kolaborativní, což znamená, že můžete pracovat v reálném čase s ostatními členy týmu bez ohledu na to, kde se nacházejí. Navíc můžete přidávat termíny a přizpůsobovat jejich tabule tak, aby vyhovovaly jejich potřebám.
Bonus: Monday vs. ClickUp!
Funkce ClickUp rival 2: Cíle
Funkce Goals v ClickUp umožňuje projektovým manažerům snadno vytvářet a sledovat cíle pro své týmy. Díky cílům mohou uživatelé rozdělit projekty na zvládnutelné milníky s pevně stanovenými termíny.
Můžete nastavit parametry, jako jsou číselné, peněžní, pravdivé/nepravdivé a úkolové cíle, abyste mohli sledovat cíle a zajistit, že budete včas a v rámci rozpočtu.
Funkce ClickUp rival 3: Rozšíření Notepad
Funkce Notepad (absolutní favorit!) v ClickUp je skvělý „přenosný“ nástroj, který uživatelům umožňuje rychle si zapisovat nápady, brainstormovat a ukládat informace přehledným způsobem. Rozšíření pro Chrome nabízí pohodlný způsob ukládání poznámek, obrázků, záložek, screenshotů, seznamů, sledování času a dalších dat.
Nejlepší na tom je, že nemusíte opustit aktuální kartu, pokud si najednou budete chtít uložit nebo poznamenat důležitou poznámku. Plave v rohu navigačního okna, takže k ní máte snadný přístup jedním kliknutím. ?
Funkce ClickUp rival 4: Anotace
Věděli jste, že ClickUp umožňuje označovat a anotovat soubory PDF? Pro mnoho projektových manažerů a klíčových zainteresovaných stran jsou soubory PDF užitečné, ale je obtížné s nimi pracovat, pokud chcete provádět úpravy řádků nebo přidávat anotace.
S ClickUpem tento problém zmizí.
Tato funkce (součástí plánu ClickUp Enterprise) vám umožňuje rychle upravovat a anotovat vaše PDF soubory přímo v aplikaci. Je to skvělé nejen pro zefektivnění pracovního postupu s projektovými dokumenty, ale také usnadňuje týmům poskytovat zpětnou vazbu, komentáře a spolupracovat na dokumentech bez ohledu na to, v jakém formátu jsou.
Funkce ClickUp rival 5: Zobrazení pracovní zátěže
Projektový manažer je často synonymem pro time management. Je to proto, že musí znát pracovní vytížení svých týmů, aby nikdo neměl příliš mnoho nebo příliš málo úkolů.
Týmy vývojářů softwaru, které často pracují na dodávkovém procesu, mohou snadno dostat příliš mnoho nebo příliš málo úkolů. Navíc se doba potřebná k dokončení těchto úkolů může lišit, proto jsou sprintové body pro většinu těchto týmů tak důležité.
Naštěstí díky zobrazení pracovní zátěže v ClickUp získáte nejen vizuální přehled o pracovní zátěži svého týmu a jednotlivých členů, ale můžete ji také měřit pomocí sprintových bodů nebo odhadů času, abyste mohli pracovní zátěž měřit odpovídajícím způsobem. ?
Který je lepší v roce 2024? Udělejte vše s ClickUp
Jak Monday, tak Jira nabízejí výkonné bezplatné nástroje pro správu projektů, které jsou bezpochyby užitečné. Při porovnávání těchto dvou nástrojů je důležité zohlednit funkce, ceny a uživatelské recenze.
Neuzavírejte se však lepším alternativám. Zvažte alternativní nástroj, jako je ClickUp. Získáte přístup k více funkcím za méně peněz a je navržen jako všestranný nástroj, který nahradí všechny ostatní.
ClickUp nabízí jedinečné funkce, jako je přiřazování komentářů, takže týmy se nemusí zdržovat hledáním úkolů, které je třeba splnit, v e-mailech. Vyzkoušejte nás ještě dnes a vytvořte si svůj první pracovní prostor, abyste viděli rozdíl a pochopili, proč tolik firem přechází z Jira a Monday na ClickUp.