Linear vs. Jira: Který nástroj je nejlepší pro rok 2025?

Váš tým softwarových vývojářů tráví každý den celý den vývojem skvělých produktů pro vaše zákazníky, takže si zaslouží něco, co bylo vyvinuto speciálně pro ně. 🎁 A nemyslíme tím další firemní mikinu (i když jsou to nejměkčí věci v našich skříních)!
Mluvíme o softwaru pro správu projektů, který usnadní práci vašemu týmu díky funkcím sledování problémů, integraci, automatizaci a komunikaci v reálném čase.
Dvěma nejoblíbenějšími volbami pro softwarové týmy jsou Linear a Jira. (Nejsou to však zdaleka jediné možnosti na trhu. Seznamte se se všemi možnostmi v našem srovnání Monday.com vs. Jira, recenzi nástroje pro správu projektů Trello a přehledu nejlepších alternativ k Jira. )
Níže uvádíme srovnání nástrojů Linear a Jira, abyste se mohli rozhodnout, který z nich je pro váš tým ten pravý. Jdeme na to! 🏁🏎️
Co je Linear?
Ačkoli mnoho týmů používá Linear jako software pro správu úkolů, jeho hlavním účelem je sledování chyb – k tomu byl vytvořen a v tom vyniká. Je skvělý pro ty, kteří používají proces Scrum, a umožní vám sledovat aktivní sprint i další úkoly, které se sprintu netýkají.
Pokud je mottem vašeho týmu „zjednodušovat, zjednodušovat, zjednodušovat“, pak by pro vás mohl být vhodný Linear. Nevyžaduje mnoho nastavování, nabízí spoustu zkratek a má intuitivní uživatelské rozhraní, které je ideální pro více týmů. (Slyšeli jsme více než jednoho uživatele Linear popsat uživatelské rozhraní jako „sexy“. ) 💃🕺
Za tuto atraktivní jednoduchost však obětujete možnosti přizpůsobení. Jedním z problémů Linear je, že nabízí pouze několik předdefinovaných polí: čtyři úrovně priority, štítky, odhady a přiřazenou osobu. A obwohl Linear umožňuje sledovat více projektů, někteří uživatelé uvádějí, že absence projektových tabulek to činí obtížnějším než u jiných nástrojů.
Linear může být vhodnější pro startupy nebo společnosti, které hledají program pro svůj softwarový tým (a pouze pro své softwarové projekty). Nemusí být nejlepší volbou pro společnosti, které chtějí používat jeden software pro správu projektů ve všech vysoce výkonných týmech, od vývoje produktů přes finance až po marketing.
Funkce Linear
Zde je podrobnější pohled na funkce Linear, abyste mohli rozhodnout, zda tento program odpovídá potřebám a hodnotám vašeho týmu.
1. Rychlost platformy
Rychlé načítání s synchronizací v reálném čase je jednou z funkcí, která odlišuje Linear od ostatních. 🏃
Díky svému optimalizovanému designu se Linear načítá přibližně za polovinu času, než Jira. Nabízí také mnoho vestavěných klávesových zkratek a automatizací, takže každý může pracovat rychleji a s menším stresem – ať už jde o nastavení nového projektu nebo přijetí nového ticketu.
2. Plánování operací a kapacit
Linear vám umožňuje vytvořit nové úkoly pro sledování problémů během několika sekund. Nabízí také možnosti organizovat několik projektů, vytvářet plány společnosti nebo produktů, organizovat projekty podle toho, jak zapadají do vašeho plánu, a nastavit seznam nových problémů a nápadů. Můžete také nastavit, aby se problémy ve vašem seznamu po určité době nečinnosti uzavřely, abyste se nezabývali zastaralými nápady.
3. Sledování pokroku
Tento program samozřejmě nabízí schránku s oznámeními, díky které budou všichni informováni o novinkách týkajících se jejich projektů a zmínek. Můžete také nastavit více filtrů a zobrazení, přidávat štítky k úkolům nebo použít funkci vyhledávání, abyste rychle našli to, co hledáte.
4. Spolupráce a jasné priority v celé organizaci
Je snadné rozdělit společnost do týmů lidí, kteří spolu nejčastěji spolupracují. Navíc můžete zasílat aktualizace projektů celému týmu a diskutovat o úkolech, abyste neztratili žádný kontext, který potřebujete k rozhodnutí o dalších krocích. 👣
5. Integrace
Linear nabízí stovky integrací, které podporují stávající pracovní postupy a umožňují přístup k dalším platformám, které s ním spolupracují. Je jich příliš mnoho na to, abychom je všechny vyjmenovali, ale zde je několik nejčastěji používaných aplikací, se kterými se Linear integruje:
- Figma
- GitHub
- GitLab
- Loom
- Sentry
- Slack
- YouTube
- Zapier
- Zendesk
Můžete také vytvořit vlastní integrace pomocí API Linear. Tato platforma sice nabízí spoustu integrace aplikací, ale nepodporuje tolik platforem jako Jira. Jedná se o čistě webový program SaaS, který nemusí být pro vývojáře tím nejlepším řešením.
Ceny Linear
Software Linear nabízí tři různé cenové varianty:
- Zdarma: Plán Free for Everyone umožňuje neomezený počet členů, až 250 aktivních úkolů s neomezeným archivem, funkce importu a exportu a přístup ke všem integracím a API.
- Standard: 8 $ za uživatele a měsíc. Tento tarif zahrnuje vše, co získáte v rámci bezplatného tarifu, plus neomezený počet úkolů a nahrávání souborů, hostující účty, soukromé týmy a nástroje pro správu.
- Plus: 14 $ za uživatele a měsíc. Tato možnost zahrnuje vše, co získáte s bezplatným a standardním tarifem, plus zvýšenou ochranu soukromí a bezpečnostní funkce, Linear Insights a funkce pro analýzu dat, smlouvy o úrovni služeb a prioritní podporu.
Co je Jira?
Jira je produktem softwarové společnosti Atlassian. Na rozdíl od jiného nástroje pro správu projektů od Atlassianu, Confluence, jsou funkce Jira pro správu projektů navrženy s ohledem na softwarové projekty. Jira nabízí pokročilejší funkce pro sledování problémů, zatímco Confluence je spíše nástrojem pro správu znalostí a obsahu.
Pokud jste vždy chtěli být s nejoblíbenějším dítětem ve škole, Jira by pro vás mohla být tou správnou volbou. Podle společnosti Atlassian je Jira nejoblíbenějším nástrojem pro vývoj softwaru mezi agilními týmy. (Ale kdo ví, jak dlouho si tuto pozici udrží?)
Existuje spousta konkurentů, jako jsou Monday.com, Basecamp, Trello a samozřejmě Linear, kteří se snaží Jira připravit o její korunu. 👑
Jira nabízí mnoho možností přizpůsobení, které usnadňují škálování podle změn v plánu vaší společnosti. Někteří uživatelé však považují všechny tyto možnosti za komplikaci, která činí platformu méně intuitivní. Nastavení nových úkolů, projektů a dashboardů může být časově náročné a často vyžaduje produktového manažera s rozsáhlými znalostmi Jira, což nemusí být ideální řešení pro malé týmy.
Ačkoli možnosti přizpůsobení usnadňují přizpůsobení Jira pro týmy mimo oblast softwaru a inženýrství, byl tento nástroj stále navržen s ohledem na vývojáře. Proto může být pro týmy projektového řízení, které nemají vývojářské myšlení, obtížné nastavit svůj pracovní prostor. (Představte si několik školení v budoucnosti. ) 🧑🏫
Funkce Jira
Pokud se chcete podrobně seznámit se softwarem Jira, podívejte se na naši kompletní recenzi Jira. Pro účely tohoto srovnání uvádíme hlavní funkce, které týmy přitahují k Jira.
1. Četné šablony
Aby program reagoval na kritiku, že Jira může být obtížné nastavit, nabízí několik šablon pro DevOps, sledování chyb, Scrum a Kanban tabule. Vzhledem k tomu, že Linear je navržen speciálně pro Scrum procesy, může být Jira lepší volbou pro Agile týmy, které preferují přístup k metodologii Kanban.
2. Plánování
Jira vám umožňuje přístup k agilním tabulkám pro každý projekt a automatizaci částí vašeho plánovacího procesu. Můžete také nastavit závislosti pro úkoly v rámci projektu. Tak budete vědět, že pokud jeden krok není dokončen, nemůžete přejít k závislému kroku. Software můžete také použít pro plánování na vyšší úrovni, abyste mohli spravovat roadmapy a ukázat, kde každý projekt zapadá do vaší roadmapy. 🗺️
3. Nástroje pro spolupráci
Členové vašeho týmu budou dostávat oznámení o svých úkolech a zmínkách a vy můžete snadno posílat kód a informovat všechny o stavu nasazení projektu. Navíc můžete diskutovat o úkolech, aby každý, kdo se na úkol podívá, pochopil celý kontext.
4. Funkce přizpůsobení
Jira se od ostatních nástrojů odlišuje možností přizpůsobení. Ačkoli může trvat nějakou dobu, než se členové vašeho týmu naučí tyto funkce plně využívat, budete mít možnost spravovat projekt podle týmu nebo společnosti. Také si můžete přizpůsobit pracovní postup jakémukoli stylu práce, od Scrumu po Kanban, podle toho, jak se vám zrovna tento týden chce projekt řešit.
5. Integrace
Jira se také integruje se stovkami aplikací. Knihovna integrace aplikací Jira nabízí ještě více možností než Linear, ale na rozdíl od Linear Jira nenabízí API, které by vám umožnilo nastavit vlastní integrace.
Zde je přehled nejoblíbenějších integrací Jira, které používají vysoce výkonné týmy:
- Figma
- GitHub
- GitLab
- Salesforce
- Slack
- Zapier
- Zendesk
- Zoom
Jira také podporuje více platforem než Linear, a to díky aplikacím pro Windows, Mac, Linux, iPhone a Android, stejně jako webovému rozhraní SaaS.
Ceny Jira
Stejně jako Linear i Jira nabízí bezplatný tarif a další cenové tarify pro firmy jakékoli velikosti.
- Zdarma: Tento plán podporuje až 10 uživatelů, neomezený počet projektových tabulek, backlogů a roadmap, reporty a analýzy dat, 2 GB úložného prostoru a podporu komunity.
- Standard: 7,75 $ za uživatele a měsíc. Získáte vše, co je zahrnuto v bezplatném tarifu, plus až 35 000 uživatelů, přiřazené uživatelské role a oprávnění, auditní protokoly, 250 GB úložného prostoru a zákaznickou podporu v pracovní době.
- Premium: 15,25 $ za uživatele a měsíc. Tento tarif zahrnuje vše z bezplatného a standardního tarifu, plus pokročilé roadmapy, sandbox a release tracky, archivaci projektů, smlouvy o úrovni služeb, neomezené úložiště dat a zákaznickou podporu 24/7.
- Enterprise: Cenu tohoto plánu je třeba sjednat přímo s Atlassian. Kromě všeho, co je zahrnuto v bezplatném, standardním a prémiovém plánu, podporuje neomezený počet webů. Navíc poskytuje centralizované bezpečnostní kódy, uživatelské předplatné a nepřetržitou podporu.
V souboji Linear a Jira: Který software zvítězí?
Linear i Jira jsou nástroje pro správu produktů určené speciálně pro týmy zabývající se vývojem softwaru a nabízejí mnoho podobných řešení: správu procesů Scrum, sledování problémů, backlogy, roadmapy, funkce pro spolupráci a rozsáhlé integrace. Ale můžeme vyhlásit vítěze v souboji Linear a Jira?
Zde je přímé srovnání. 🏆
Rychlost
Vítěz: Linear
Ačkoli Linear i Jira nabízejí automatizace, které vám pomohou zrychlit celkový pracovní proces, načítání Linear je téměř dvakrát rychlejší než Jira (i když Jira není pomalá, protože rozdíl je jen v řádu sekund). ⏱️ Navíc Linear nabízí mnoho zkratek, které zrychlují vaše pracovní postupy.
Uživatelská zkušenost
Vítěz: Linear
Díky zjednodušenému uživatelskému rozhraní a intuitivnímu designu je Linear snazší nastavit a používat. Na začátku pravděpodobně nebudete muset poskytovat mnoho školení, abyste mohli začít s Linear pracovat.
Flexibilita
Vítěz: Jira
Slabou stránkou Linear je jeho flexibilita. Má předem nastavené pracovní postupy a jen několik možností jejich přizpůsobení. Jira vám umožňuje nastavit pracovní postupy podle vašich představ. Jira také podporuje více platforem a bude snazší ji škálovat s růstem vaší společnosti.
Bonusové srovnání:
Seznamte se s ClickUp: nejlepší alternativou k Linear a Jira
Pokud chcete to nejlepší z obou světů – software pro správu projektů, který je přehledný a intuitivní jako Linear, ale zároveň škálovatelný a přizpůsobitelný jako Jira – pak potřebujete ClickUp. (Ahoj!) 🙌
ClickUp je aplikace pro správu projektů, která nahradí všechny vaše ostatní aplikace. Je navržena tak, aby fungovala ve všech odvětvích a ve všech pracovních postupech. Můžete snadno nastavit tabule Scrum nebo Kanban pro svůj tým vývoje produktů, zatímco vaše marketingové, finanční nebo dodavatelské týmy mohou vytvářet projektové tabule navržené podle svých zavedených pracovních postupů.
Plánování, sledování a spolupráce na jakémkoli projektu je jednoduchá – s téměř jakýmkoli nástrojem. ClickUp podporuje současné pracovní postupy s tisíci integrací, včetně Slack, GitHub, Google Workspace, Figma, Zendesk, Salesforce, Zapier a mnoha dalších. Ale díky mnoha jedinečným funkcím ClickUp můžete některé z těchto aplikací úplně opustit. (Ahoj, úspory!) 💸
Zjistěte více o tom, jak si Jira vede v porovnání s ClickUp. Pokud se rozhodnete přejít z Jira na ClickUp (nebo z jiného řešení na ClickUp), můžete tak učinit jediným kliknutím. Zde je několik rozdílů a způsobů, jakými ClickUp může pomoci zefektivnit váš pracovní postup:
Cíle
Můžete nastavit cíle pro celou společnost, cíle pro týmy nebo individuální cíle. Poté je přeměňte na cíle SMART s časovými osami, milníky a hodnotícími kartami. Funkce ClickUp Goals nabízí automatické sledování pokroku a několik způsobů, jak měřit pokrok vašeho týmu: cíle úkolů, číselné cíle, finanční cíle, cíle typu pravda-nepravda a otevřené popisy. Díky jasným cílům nikdo neztratí přehled o tom, co je důležité.
Zobrazení
ClickUp nabízí více než 15 různých zobrazení, takže každý člen vašeho týmu si může zorganizovat svou práci podle svého. Mezi možnosti patří seznamy, tabule, kalendáře, myšlenkové mapy, časové osy, tabulky, chaty, dokumenty a další – protože někdy vám trochu jiný pohled na věc může pomoci najít řešení, které potřebujete. S ClickUpem můžete kdykoli změnit svůj úhel pohledu nebo si prostě užít výhled. 👀
Tabule
Zlepšete komunikaci svého týmu pomocí funkce Whiteboards od ClickUp, která umožňuje kreativní brainstorming, tvorbu strategií, mapování a rozvržení agilních pracovních postupů. Lidé mohou v reálném čase přidávat poznámky, nápady a ručně kreslené obrázky.
Můžete také nahrávat obrázky, screenshoty a odkazy a propojit své nápady z brainstormingu s projekty, na kterých aktivně pracujete. Zjistěte více o tom, proč je ClickUp nejlepším nástrojem pro týmy projektového managementu.