13 nejlepších alternativ k Linear pro efektivní řízení projektů

Už jste někdy přemýšleli: „Linear je skvělý, ale něco mu chybí“?
Linear vyniká ve sledování softwarových projektů, ale mnoho týmů potřebuje větší flexibilitu ve svých nástrojích pro správu projektů. Ať už hledáte lepší funkce pro spolupráci, přizpůsobitelnější pracovní postupy nebo prostě jen nový přístup, máme pro vás řešení.
Podle studie společnosti Wellingtone více než polovina týmů vyjadřuje nespokojenost se svými současnými nástroji pro správu projektů, přičemž pouze 35 % uvádí mírnou až plnou spokojenost.
Klíč k úspěchu? Najít software, který roste s vaším týmem, nikoli proti němu.
Prozkoumejte nejlepší alternativy k Linear, které mohou změnit způsob spolupráce vašeho týmu.
⏰ 60sekundové shrnutí
Máte málo času? Zde je stručný přehled nejlepších alternativ Linear pro různé případy použití:
- ClickUp : Nejlepší pro spolupráci při řízení projektů
- Jira: Nejlepší pro agilní vývojové týmy
- Asana: Nejlepší pro marketingové a kreativní týmy
- Trello: Nejlepší pro jednoduchou vizualizaci projektů
- Aha!: Nejlepší pro plánování produktů
- monday. com: Nejlepší pro přizpůsobitelné pracovní postupy
- ProofHub: Nejlepší pro spolupráci s klienty
- Todoist: Nejlepší pro správu osobních úkolů
- Productboard: Nejlepší pro správu produktů zaměřenou na zákazníka
- Wrike: Nejlepší pro řízení podnikových projektů
- Hive: Nejlepší pro správu zdrojů
- GitHub: Nejlepší pro správu projektů zaměřených na kód
- Notion: Nejlepší pro projekty s velkým množstvím dokumentace
Omezení Linear
Aplikace Linear je nástroj pro správu projektů a sledování problémů, který pomáhá týmům softwarových vývojářů zefektivnit pracovní postupy, spravovat projekty a sledovat problémy.
Linear vyniká svou jednoduchostí a přístupem zaměřeným na vývojáře, má však několik významných omezení:
- Omezené možnosti zobrazení nad rámec standardního sledování problémů ❌
- Minimální přizpůsobení pro pracovní postupy mimo vývoj ❌
- Základní funkce pro vytváření reportů ve srovnání s plně vybavenými nástroji pro správu projektů ❌
- Omezené možnosti integrace mimo vývojové ekosystémy ❌
- Žádné vestavěné funkce pro spolupráci na dokumentech ❌
- Omezené možnosti správy zdrojů ❌
Tyto omezení často vedou týmy k hledání alternativ, které nabízejí všestrannější funkce pro správu projektů a zároveň zachovávají přehledné a efektivní rozhraní, díky kterému se Linear stal tak populárním.
Alternativy k Linear v kostce
|Název nástroje
|Nejlepší pro
|Vynikající funkce
|ClickUp
|Spolupráce při řízení projektů
|Řízení projektů založené na umělé inteligenci s jednotnými funkcemi pracovního prostoru
|Jira
|Agilní vývojové týmy
|Pokročilé plány pro komplexní plánování projektů s více týmy
|Asana
|Marketingové a kreativní týmy
|Nástroj pro tvorbu pracovních postupů pro automatizaci týmů bez technických znalostí
|Trello
|Jednoduchá vizualizace projektů
|Automatizační engine Butler pro optimalizaci pracovních postupů
|Aha!
|Plánování vývoje produktu
|Blokový systém kombinující dokumenty a správu projektů
|monday. com
|Přizpůsobitelné pracovní postupy
|Flexibilní modul pro vytváření vlastních procesů
|ProofHub
|Spolupráce s klienty
|Integrovaný systém kontroly a zpětné vazby s paušálními cenami
|Todoist
|Osobní správa úkolů
|Zpracování přirozeného jazyka pro rychlé vytváření úkolů
|Productboard
|Produktový management zaměřený na zákazníka
|Zpětná vazba od zákazníků k vývoji funkcí
|Wrike
|Řízení podnikových projektů
|Třípanelové rozhraní pro přehlednost portfolia a úkolů
|Hive
|Správa zdrojů
|Pokročilé přidělování zdrojů a plánování kapacity
|GitHub
|Správa projektů zaměřená na kód
|Přímá integrace mezi kódem a řízením projektů
|Notion
|Projekty s velkým množstvím dokumentace
|Blokový systém kombinující dokumenty a správu projektů
13 nejlepších alternativ k Linear, které můžete použít
Výběr správné alternativy k Linear vyžaduje pochopení toho, jak každý nástroj řeší konkrétní výzvy při realizaci projektů.
Každá z těchto možností přináší jedinečné funkce a schopnosti, které lépe vyhovují potřebám vašeho týmu než přístup Linear zaměřený na vývoj.
1. ClickUp (nejlepší pro spolupráci při řízení projektů)
Zatímco Linear se zaměřuje především na pracovní postupy při vývoji softwaru, ClickUp, aplikace pro vše, co souvisí s prací, jde ještě dál a sjednocuje všechny činnosti týmu.
Řešení ClickUp pro řízení projektů kombinuje správu úkolů, nástroje pro spolupráci a automatizaci, aby zefektivnilo realizaci projektů.
Například společnost VMware konsolidovala více než pět různých nástrojů do platformy ClickUp a vytvořila tak standardizovaný systém pro globální operace. Výsledky byly měřitelné: nastavení projektů a reporting se zrychlily 8krát, zatímco týmy ušetřily 95 % času na přípravách čtvrtletních obchodních přehledů.
Chtěli jsme jednotnou platformu pro příjem dat a našli jsme ji v ClickUp. Navázali jsme spolupráci, aby vše fungovalo. Vyvinuli jsme globální standardizace… [a zajistili] opravdu rychlé a transparentní sledování a rozhodování.
Chtěli jsme jednotnou platformu pro příjem dat a našli jsme ji v ClickUp. Navázali jsme spolupráci, aby vše fungovalo. Vyvinuli jsme globální standardizace… [a zajistili] opravdu rychlé a transparentní sledování a rozhodování.
Při srovnání Jira a ClickUp nabízí software pro správu projektů ClickUp širší funkcionalitu než tradiční nástroje zaměřené na vývoj, jako je Jira. Zatímco Jira vyniká v pracovních postupech vývoje softwaru, ClickUp poskytuje stejné funkce a zároveň přesahuje potřeby vývojářského týmu.
ClickUp Tasks
Projektové týmy často začínají s funkcí ClickUp Tasks pro spolupráci při řízení práce. Tato funkce tvoří základ každého pracovního postupu. Rozděluje úkoly na podúkoly, organizuje je pomocí vlastních stavů a přiřazuje je více členům týmu.
Zobrazení ClickUp
Způsob, jakým týmy tyto úkoly zobrazují a pracují s nimi, činí ClickUp mimořádně univerzálním. Funkce ClickUp Views nabízí více než 15 plně přizpůsobitelných zobrazení, která týmům umožňují přizpůsobit pracovní postupy jejich potřebám.
Zatímco vývojáři mohou preferovat Kanbanovou tabuli pro správu sprintů, projektoví manažeři mohou současně prohlížet stejná data v Ganttově diagramu pro plánování časové osy.
Tato flexibilita se vztahuje i na zobrazení kalendáře pro sledování termínů, zobrazení seznamu pro rychlé zpracování úkolů a myšlenkové mapy ClickUp pro plánování projektů. Mezioborové týmy mohou mezi těmito zobrazeními přepínat bez ztráty konzistence dat, což umožňuje každému pracovat ve svém preferovaném stylu.
Automatizace ClickUp
A to není vše. Pomocí ClickUp Automations můžete automaticky přiřazovat úkoly, přidávat komentáře, měnit stavy a přesouvat seznamy.
Software navíc umožňuje týmům vytvářet a upravovat dokumenty v reálném čase, používat ClickUp Whiteboards pro brainstormingové sezení a udržovat kontrolu verzí důležitých souborů.
ClickUp Brain
Umělá inteligence platformy, ClickUp Brain, zvyšuje efektivitu automatizací rutinních a opakujících se úkolů a poskytováním inteligentních návrhů. Od vytváření úkolů na základě opakujících se vzorců až po pomoc s dokumentací projektu, umělá inteligence snižuje manuální úsilí a zároveň zvyšuje přesnost.
Kromě toho ClickUp Goals usnadňuje stanovování a sledování cílů, což týmům umožňuje nastavit měřitelné cíle, které se automaticky aktualizují podle postupu úkolů, a zajišťuje tak soulad a přehlednost v průběhu celého životního cyklu projektu.
Nejlepší funkce ClickUp
- Vytvářejte vlastní šablony projektů pro rychlé nastavení a standardizaci.
- Nastavte pokročilou automatizaci pracovních postupů s podmíněnou logikou.
- Vytvářejte komplexní analýzy projektů a vlastní zprávy.
- Využijte pole vzorců pro automatické výpočty a zpracování dat.
- Spravujte pracovní vytížení týmu pomocí nástrojů pro plánování kapacity
- Vytvářejte interaktivní projektové wiki a znalostní báze
Omezení ClickUp
- Počáteční nastavení vyžaduje časovou investici do přizpůsobení pracovních postupů.
- Pokročilé funkce mohou pro nové uživatele představovat určitou náročnost na osvojení.
Ceny ClickUp
- Navždy zdarma
- Neomezený: 7 $/měsíc na uživatele
- Business: 12 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
- ClickUp Brain: Přidejte k jakémukoli placenému tarifu za 7 $ za člena měsíčně.
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 10 000 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 4 000 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o ClickUp?
Zde je názor Nebi K, spoluzakladatele malé firmy, na ClickUp:
Ve společnosti RecRam se ClickUp stal nepostradatelným nástrojem pro správu sledování chyb, komunikaci v týmu a sledování úkolů. Díky vizuálně přitažlivému rozhraní a jednoduchosti je jeho používání radost, zatímco jeho rychlost zajišťuje efektivitu při každodenních operacích.
Ve společnosti RecRam se ClickUp stal nepostradatelným nástrojem pro správu sledování chyb, komunikaci v týmu a sledování úkolů. Díky vizuálně přitažlivému rozhraní a jednoduchosti je jeho používání radost, zatímco jeho rychlost zajišťuje efektivitu při každodenních operacích.
2. Jira (nejlepší pro agilní vývojové týmy)
Jak sledujete tisíce změn kódu, oprav chyb a požadavků na nové funkce, aniž byste ztratili přehled o celkovém stavu? Tato výzva vedla k vývoji Jira nad rámec základního sledování problémů.
Na rozdíl od zjednodušeného, ale omezeného přístupu Linear nabízí software pro správu projektů Jira pokročilejší možnosti přizpůsobení pro komplexní pracovní postupy. Zatímco Linear vyniká svou jednoduchostí, Jira poskytuje funkce na podnikové úrovni, které podporují velké distribuované týmy.
Pokud konkrétně uvažujete o Linear vs. Jira, druhý z nich vyniká v škálování agilních postupů ve velkých organizacích, s robustními nástroji pro sledování problémů a správu sprintů, které překonávají možnosti Linear.
🧠 Zajímavost: „Jira“ je zkrácená forma slova „Gojira“, což v japonštině znamená Godzilla. Tento název byl inspirován interním nástrojem pro sledování chyb Bugzilla, který vývojáři společnosti Atlassian používali před vytvořením nástroje Jira.
Nejlepší funkce Jira
- Nakonfigurujte vlastní dotazy JQL pro pokročilé filtrování.
- Nastavte automatické poznámky k vydání z aktualizací problémů.
- Vytvářejte vlastní pravidla pracovního postupu pomocí spouštěčů bez nutnosti programování.
- Navrhněte odhadovací schémata specifická pro váš tým
- Vytvářejte vlastní dashboardy s metrikami v reálném čase
- Umožněte sledování závislostí mezi projekty
Omezení Jira
- Složité nastavení a správa
- Pro menší týmy může být příliš složitý.
Ceny Jira
- Zdarma: až 10 uživatelů
- Standard: 7,53 $/měsíc na uživatele
- Premium: 13,53 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Jira
- G2: 4,3/5 (více než 6 000 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 15 000 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Jira?
Jeden uživatel se podělil o své smíšené, ale celkově pozitivní zkušenosti s Jira:
Je to v pořádku. Používáme ho ke správě personálních záležitostí a zatím máme dobré zkušenosti, ale myslím, že by mohl vypadat lépe.
Je to v pořádku. Používáme ho ke správě personálních záležitostí a zatím máme dobré zkušenosti, ale myslím, že by mohl vypadat lépe.
3. Asana (nejlepší pro marketingové a kreativní týmy)
Co kdyby váš nástroj pro správu projektů dokázal myslet jako kreativní profesionál? Tato otázka vedla k vývoji Asany do podoby, která je mnohem univerzálnější.
Zatímco Linear dobře slouží vývojovým týmům, Asana boří bariéry mezi technickou a kreativní prací. Zatímco rozhraní Linear může být pro netechnické uživatele náročné, Workflow Builder od Asany vytváří intuitivní prostředí přístupné všem členům týmu.
Tato platforma nabízí více univerzálních zobrazení projektů než Linear, integruje vývojové úkoly s kreativními pracovními postupy a zároveň zpracovává schvalování, kalendáře obsahu a kampaně – funkce, pro které uživatelé Linear často potřebují samostatné nástroje.
🧠 Zajímavost: Název „Asana“ je odvozen od sanskrtského slova, které označuje pozici nebo postoj, zejména v józe. Odráží poslání společnosti pomáhat uživatelům najít rovnováhu a efektivitu v jejich pracovních procesech, podobně jako jogíni nacházejí rovnováhu ve svých pozicích.
Nejlepší funkce Asany
- Vytvářejte vlastní šablony projektů se strukturou vnořených podúkolů.
- Nastavte automatizované schvalovací pracovní postupy
- Navrhujte vlastní pole formulářů pro pracovní požadavky
- Vytvářejte vlastní reportovací panely
- Umožněte vyvážení pracovní zátěže mezi týmy
- Nakonfigurujte vlastní milníky projektu
Omezení Asany
- Omezená správa dílčích úkolů ve srovnání s Linear
- Žádné integrované sledování času
Ceny Asany
- Osobní: Zdarma
- Starter: 13,49 $/měsíc na uživatele
- Pokročilá: 30,49 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Asany
- G2: 4,4/5 (více než 10 000 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 13 000 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Asaně?
Jeden uživatel Asany se podělil o své zkušenosti a zdůraznil, jak nezbytný se tento nástroj pro jeho tým stal:
„Máme vzdálený tým o 10–15 členech. Asanu používáme pro správu úkolů, kalendář obsahu, správu projektů a mnoho dalšího. Je to doslova naše nejužitečnější aplikace v současnosti. Všichni členové našeho týmu používají Asanu denně. Řeší problém správy úkolů a projektů.“
„Máme vzdálený tým o 10–15 členech. Asanu používáme pro správu úkolů, kalendář obsahu, správu projektů a mnoho dalšího. Je to doslova naše nejužitečnější aplikace v současnosti. Všichni členové našeho týmu používají Asanu denně. Řeší problém správy úkolů a projektů.“
4. Trello (nejlepší pro jednoduchou vizualizaci projektů)
Když se týmy ztrácejí ve složitých projektových nástrojích, trpí tím přehlednost. Intuitivní tabule Trello vrací do řízení projektů vizuální jednoduchost.
Trello upřednostňuje vizuální přístup, což kontrastuje se strukturovaným zaměřením Linear na vývoj. Jeho Kanban tabule nabízejí okamžitou viditelnost projektu, zatímco automatizační engine Butler spravuje rutinní úkoly. Zatímco Linear vyniká v pracovních postupech vývoje, Trello zefektivňuje sledování projektů jak pro softwarové týmy, tak pro netechnické uživatele.
Nejlepší funkce Trello
- Navrhujte vícestupňová automatizační pravidla s Butlerem
- Vytvořte pokročilé systémy filtrování karet
- Vytvořte si vlastní kombinace vylepšení
- Nakonfigurujte šablony tabulek pro opakovatelné procesy
- Umožněte sledování vzájemných závislostí napříč tabulemi
- Nastavte vlastní štítky a schémata kategorizace.
Omezení Trello
- Základní funkce pro správu složitých projektů
- Omezené možnosti zobrazení ve srovnání s alternativami
Ceny Trello
- Zdarma: Základní funkce pro jednotlivce a malé týmy
- Standard: 6 $/měsíc na uživatele
- Premium: 12,5 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: 17,50 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Trello
- G2: 4,4/5 (více než 13 000 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 23 000 recenzí)
📮ClickUp Insight: Téměř 20 % respondentů našeho průzkumu posílá denně více než 50 okamžitých zpráv. Tento vysoký objem může signalizovat, že tým neustále bzučí rychlou výměnou zpráv – což je skvělé pro rychlost, ale také vede k přetížení komunikace.
Díky integrovaným nástrojům pro spolupráci ClickUp, jako jsou ClickUp Chat a ClickUp Assigned Comments, jsou vaše konverzace vždy propojeny se správnými úkoly, což zvyšuje přehlednost a snižuje potřebu zbytečných následných kontrol.
5. Aha! (Nejlepší pro plánování produktů)
Některé nástroje spravují úkoly, jiné strategie – Aha! umí obojí. Propojuje produktovou strategii s realizací vývoje prostřednictvím robustní správy požadavků, mapování zpětné vazby od zákazníků na funkce a sledování pokroku ve vztahu ke strategickým cílům.
Nejlepší funkce Aha!
- Vytvářejte modely pro plánování scénářů
- Navrhněte vlastní metriky hodnocení funkcí
- Nastavte rámce pro analýzu konkurence
- Vytvořte algoritmy pro plánování kapacit
- Nakonfigurujte vlastní sledování iniciativ
- Umožněte strategické zobrazení portfolia
Omezení Aha!
- Náročná křivka učení pro nové uživatele
- Omezené funkce pro správu úkolů pro týmy, které se nezabývají vývojem produktů
Ceny Aha!
- Premium: 74 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: 124 $/měsíc na uživatele
- Enterprise+: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Aha!
- G2: 4,4/5 (více než 300 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 500 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Aha!?
A uživatel zdůraznil silnou stránku produktu v efektivní organizaci a správě plánů:
Produkt intuitivním způsobem zobrazuje plány a související informace. Kontingenční tabulky, funkce seznamů a další přehledy jsou výkonné a flexibilní, takže je můžete spravovat podle svých potřeb. Dobré modelování nápadů (pomocí portálu) až po vydání s iniciativami a verzemi, které jsou všechny spojeny se strategickými cíli. Vynikající koncepční design, dobré provedení ve spolehlivé cloudové aplikaci.
Produkt intuitivním způsobem zobrazuje plány a související informace. Kontingenční tabulky, funkce seznamů a další přehledy jsou výkonné a flexibilní, takže je můžete spravovat podle svých potřeb. Dobré modelování nápadů (pomocí portálu) až po vydání s iniciativami a verzemi, které jsou všechny spojeny se strategickými cíli. Vynikající koncepční design, dobré provedení ve spolehlivé cloudové aplikaci.
6. monday. com (nejlepší pro přizpůsobitelné pracovní postupy)
Když se univerzální projektové řízení jeví jako svěrací kazajka, týmy potřebují svobodu vytvořit si vlastní řešení. monday.com, považovaný za jednu z nejpopulárnějších alternativ Asany, vám to umožňuje tím, že vám dá vytvořit přesně to, co potřebujete.
Linear se řídí normativním přístupem k řízení projektů, zatímco Monday.com umožňuje týmům vytvářet pracovní postupy od základů. Jeho flexibilní engine pracovních postupů přesahuje pevnou strukturu Linear a podporuje přizpůsobené procesy pro jakékoli obchodní potřeby.
Zatímco Linear se specializuje na vývoj, modulární design Monday.com se přizpůsobí všemu od marketingu po HR, což z něj činí univerzální volbu pro řízení projektů napříč odděleními.
monday. com nejlepší funkce
- Vytvářejte vlastní panely s widgety typu drag-and-drop.
- Vytvářejte víceúrovňové závislosti mezi položkami
- Nastavte si vlastní automatizační recepty
- Navrhněte pracovní zobrazení specifická pro tým
- Nakonfigurujte pokročilé sloupce vzorců
- Aktivujte sledování času s přizpůsobenými pracovními týdny
Omezení monday.com
- Pro pokročilé funkce, jako je sledování času, jsou nutné vyšší úrovně.
- Přizpůsobení pracovního postupu může být zpočátku náročné.
Ceny monday.com
- Individuální: Zdarma až pro 2 uživatele
- Základní: 12 $/měsíc na uživatele
- Standard: 14 $/měsíc na uživatele
- Pro: 24 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Ceny na míru
Hodnocení a recenze monday.com
- G2: 4,7/5 (více než 12 000 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 5 000 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o monday.com?
Jeden uživatel ocenil design platformy a uživatelský komfort:
Mezi body, které mohu zdůraznit, patří jeho rozhraní, minimalistický design, dobře zvolené barvy a intuitivní nabídky, díky nimž je tato platforma pro uživatele příjemná.
Mezi body, které mohu zdůraznit, patří jeho rozhraní, minimalistický design, dobře zvolené barvy a intuitivní nabídky, díky nimž je tato platforma pro uživatele příjemná.
7. ProofHub (nejlepší pro spolupráci s klienty)
ProofHub zefektivňuje spolupráci díky integrovanému systému kontroly, který zjednodušuje zpětnou vazbu a schvalování. Na rozdíl od technického zaměření Linear kombinuje ProofHub správu projektů a spolupráci s klienty v jedné uživatelsky přívětivé platformě.
Centralizuje konverzace, soubory a termíny, čímž usnadňuje komunikaci s klienty. Díky modelu paušálního zpoplatnění nabízí lepší hodnotu než cena Linear za uživatele, což z něj činí nákladově efektivní volbu pro rostoucí týmy spolupracující s externími spolupracovníky.
Nejlepší funkce ProofHub
- Vytvořte vlastní schvalovací pracovní postupy
- Navrhujte značkové klientské portály
- Nastavte vícejazyčná rozhraní
- Vytvářejte vlastní šablony projektů
- Nakonfigurujte úrovně přístupu na základě rolí
- Aktivujte možnosti white-labelingu
Omezení ProofHub
- Omezené možnosti integrace ve srovnání s konkurencí
- Základní funkce pro vytváření reportů
Ceny ProofHub
- Essential: 50 $/měsíc (paušální sazba)
- Ultimate Control: 99 $/měsíc (paušální sazba)
Hodnocení a recenze ProofHub
- G2: 4,6/5 (více než 100 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 100 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o ProofHub?
A uživatel se podělil o své nadšení z jednoduchosti použití a organizace platformy:
Líbí se mi, jak snadno se používá pro správu projektů, a pomáhá mi to udržovat pořádek! Líbí se mi, jak snadno mohu prioritizovat úkoly a spravovat každý úkol pomocí záložky „Já“. PH bych doporučil každému, kdo potřebuje spravovat firemní projekty!
Líbí se mi, jak snadno se používá pro správu projektů, a pomáhá mi to udržovat pořádek! Líbí se mi, jak snadno mohu prioritizovat úkoly a spravovat každý úkol pomocí záložky „Já“. PH bych doporučil každému, kdo potřebuje spravovat firemní projekty!
8. Todoist (nejlepší pro správu osobních úkolů)
Todoist klade důraz na jednoduchost a kombinuje správu osobních úkolů s týmovou spoluprací.
Díky zadávání v přirozeném jazyce lze rychle vytvářet úkoly, aniž byste se museli potýkat se složitostí strukturovaných systémů. Tam, kde je Linear pro jednotlivé úkoly příliš složitý, nabízí Todoist efektivní alternativu, kterou lze snadno přizpůsobit.
Díky minimalistickému designu a flexibilní funkčnosti se přizpůsobí jak jednotlivým uživatelům, tak týmům, což z něj činí přístupnější volbu než workflow Linear zaměřené na vývoj.
👀 Věděli jste, že... Na rozdíl od booleovského vyhledávání používá NLP sémantické zpracování k analýze vztahů mezi slovy a jejich významu, což umožňuje intuitivnější reakce s ohledem na kontext.
Nejlepší funkce Todoist
- Vytvořte si vlastní skóre produktivity
- Navrhujte pokročilé dotazy s filtry
- Nastavte si připomenutí založená na poloze
- Vytvořte systémy pro sledování návyků
- Nakonfigurujte inteligentní plánování úkolů
- Umožněte propojení úkolů mezi projekty
Omezení Todoist
- Omezené pokročilé funkce pro správu projektů
- Základní nástroje pro spolupráci
Ceny Todoist
- Začátečník: Základní funkce
- Pro: 2,5 $/měsíc na uživatele
- Business: 8 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Todoist
- G2: 4,4/5 (více než 800 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 2 500 recenzí)
9. Productboard (nejlepší pro řízení produktů zaměřené na zákazníka)
Bez jasných informací o zákaznících riskují vývojové týmy, že vytvoří nežádoucí funkce.
Productboard propojuje zpětnou vazbu s vývojem pomocí pokročilého stanovení priorit, které vyvažuje potřeby uživatelů a obchodní cíle. Jeho nástroje pro plánování zvyšují transparentnost vůči zainteresovaným stranám.
Na rozdíl od přístupu Linear zaměřeného na realizaci, Productboard propojuje zpětnou vazbu od zákazníků s vývojem. Díky sofistikovanějšímu nastavení priorit než základní nastavení Linear umožňuje týmům přijímat rozhodnutí založená na datech.
Nejlepší funkce Productboard
- Konsolidujte zpětnou vazbu od zákazníků z více zdrojů
- Vytvořte rámce pro prioritizaci funkcí založené na datech
- Sdílejte cílené plány s různými skupinami uživatelů.
- Sledujte pokrok ve vývoji funkcí
Omezení Productboardu
- Vyšší cena než u běžných nástrojů pro správu projektů
- Omezené možnosti správy úkolů
Ceny Productboard
- Starter: Zdarma
- Essentials: 25 $/měsíc na uživatele
- Pro: 75 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Productboard
- G2: 4,3/5 (více než 200 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 100 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Productboardu?
Jeden uživatel zdůraznil hodnotu Productboardu pro softwarové společnosti:
Productboard je skvělý nástroj pro softwarové společnosti, které chtějí vybudovat proces založený na zpětné vazbě od zákazníků.
Productboard je skvělý nástroj pro softwarové společnosti, které chtějí vybudovat proces založený na zpětné vazbě od zákazníků.
10. Wrike (nejlepší pro řízení podnikových projektů)
S rostoucí velikostí týmů klesá přehlednost, ale třípanelové rozhraní Wrike udržuje projekty naprosto jasné. Umožňuje plynulou navigaci od portfolií po úkoly a funguje jako centrum řízení podnikových projektů. Díky přizpůsobitelným pracovním postupům, pokročilým reportům a podnikové bezpečnosti vyniká Wrike ve správě složitých projektů.
Na rozdíl od jednoduššího rozvržení Linear vizualizuje složité hierarchie a nabízí správu portfolia, vlastní formuláře žádostí a plánování zdrojů – ideální pro organizace s přísnými požadavky na dodržování předpisů.
Nejlepší funkce Wrike
- Vytvářejte vlastní formuláře žádostí s dynamickými poli
- Navrhujte pokročilé analytické panely
- Nastavte monitorování stavu projektu
- Vytvářejte vlastní spouštěče pracovních postupů
- Nakonfigurujte bezpečnostní pravidla pro podnik
- Umožněte přidělování zdrojů napříč odděleními
Omezení Wrike
- Složité rozhraní vyžaduje čas na osvojení.
- Pokročilé funkce vyhrazené pro vyšší úrovně
Ceny Wrike
- Zdarma: Základní funkce
- Tým: 10 $/uživatel/měsíc
- Business: 24,80 $/uživatel/měsíc
- Enterprise: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Wrike
- G2: 4,3/5 (více než 200 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 100 recenzí)
Co říkají o Wrike skuteční uživatelé?
Jeden uživatel se podělil o to, jak tento nástroj zefektivňuje stanovení priorit funkcí a komunikaci se zainteresovanými stranami:
To nám pomáhá stanovit priority našich funkcí. Malá pomoc s naší šířkou pásma a pokud máme plnou pipeline. To nám pomáhá poskytovat čisté výstupy pro zainteresované strany. Velmi snadná funkce portálu pro lepší zapojení společnosti a klientů. Pomáhá nám spravovat náš velký fond zpětné vazby od klientů z různých zdrojů.
To nám pomáhá stanovit priority našich funkcí. Malá pomoc s naší šířkou pásma a pokud máme plnou pipeline. To nám pomáhá poskytovat čisté výstupy pro zainteresované strany. Velmi snadná funkce portálu pro lepší zapojení společnosti a klientů. Pomáhá nám spravovat náš velký fond zpětné vazby od klientů z různých zdrojů.
11. Hive (nejlepší pro správu zdrojů)
Efektivní správa zdrojů přesahuje pouhou dostupnost – jde o správné přizpůsobení. Hive zefektivňuje správu projektů pomocí plánování zdrojů a sledování času, čímž překonává základní alokační nástroje Linear. Zatímco Linear se zaměřuje na vývoj, Hive integruje e-mail a kontrolu, aby se snížila nutnost přepínání mezi nástroji.
Jeho pokročilé analytické funkce nabízejí hlubší vhled do produktivity a postupu projektu, což z něj činí komplexní volbu pro týmy, které potřebují robustní správu zdrojů a pracovních postupů.
Nejlepší funkce Hive
- Vytvořte modely pro předpovídání zdrojů
- Navrhujte scénáře plánování kapacit
- Nastavte automatické vyrovnávání zdrojů
- Vytvářejte vlastní zprávy o využití
- Konfigurujte úkoly na základě dovedností
- Aktivujte prediktivní analytiku
Omezení Hive
- Mobilní aplikace má omezenou funkčnost.
- Některé integrace vyžadují nástroje třetích stran.
Ceny Hive
- Solo: Zdarma pro jednotlivce
- Starter: 1,5 $/měsíc na uživatele
- Týmy: 12 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze Hive
- G2: 4,6/5 (více než 500 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 200 recenzí)
Co říkají o Hive skuteční uživatelé?
Jeden uživatel vyzdvihl integrační schopnosti platformy a funkce pro sledování projektů:
Líbí se mi, že se dá propojit s více aplikacemi, takže můžeme snadno sledovat, jak projekt postupuje. Líbí se mi vizualizace postupu projektových úkolů, můžete si vytvořit znalostní bázi pro svůj tým.
Líbí se mi, že se dá propojit s více aplikacemi, takže můžeme snadno sledovat, jak projekt postupuje. Líbí se mi vizualizace postupu projektových úkolů, můžete si vytvořit znalostní bázi pro svůj tým.
12. GitHub (nejlepší pro správu projektů zaměřených na kód)
Přepínání mezi kódováním a správou projektů narušuje pracovní tok vývojářů. GitHub integruje správu projektů do vývojového procesu a zahrnuje sledování problémů, projektové tabule a GitHub Actions pro automatizaci.
Zatímco Linear nabízí sledování problémů, GitHub propojuje úkoly přímo se změnami kódu a žádostmi o stažení. Jeho přístup zaměřený na vývojáře eliminuje nutnost přepínání mezi nástroji, což z něj činí ideální volbu pro týmy, které chtějí projektové řízení úzce integrovat do svého pracovního postupu při kódování.
Nejlepší funkce GitHubu
- Vytvořte si vlastní automatizace projektové tabule
- Navrhujte pracovní postupy propojené s úložištěm
- Nastavte automatizaci kontroly kódu
- Vytvářejte vlastní CI/CD pipeline
- Nakonfigurujte pravidla pro bezpečnostní skenování
- Povolte automatické aktualizace závislostí
Omezení GitHubu
- Omezené netechnické funkce pro správu projektů
- Základní funkce pro vytváření reportů
Ceny GitHub
- Zdarma: Základní funkce
- Tým: 4 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: 21 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze GitHub
- G2: 4,7/5 (více než 2 000 recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (více než 6 000 recenzí)
13. Notion (nejlepší pro projekty s velkým množstvím dokumentace)
Notion kombinuje správu projektů s kolaborativní dokumentací a využívá blokový systém pro přizpůsobení pracovních prostorů.
Na rozdíl od Linear, který odděluje dokumentaci a sledování, Notion vytváří plynulý pracovní prostor, kde týmy mohou integrovat znalostní báze, databáze a plánování projektů.
Jeho flexibilní struktura převyšuje rigidní organizaci Linear, což z něj činí ideální nástroj pro týmy, které upřednostňují dokumentaci a správu úkolů. Zatímco Linear se zaměřuje na vývoj, Notion nabízí přizpůsobivější pracovní prostor pro různé potřeby týmu.
Nejlepší funkce Notion
- Vytvářejte relační databázové pohledy
- Navrhujte vlastní znalostní báze
- Nastavte automatizované struktury stránek
- Vytvářejte dynamické vztahy mezi obsahem
- Nakonfigurujte vlastní vzorce vlastností
- Povolte vnořené filtrování databáze
Omezení Notion
- Omezené nativní integrace
- Funkce pro správu projektů vyžadují nastavení.
Ceny Notion
- Zdarma: Základní funkce
- Plus: 12 $/měsíc na uživatele
- Business: 18 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze Notion
- G2: 4,7/5 (více než 5 000 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 2 000 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Notion?
Jeden uživatel se podělil o to, jak všestrannost aplikace Notion zlepšuje jak pracovní, tak osobní projekty:
Notion používám k mnoha účelům. Jako content marketer jsem jej použil k vytvoření portfolia a plánování svých projektů. Jelikož se vedle toho věnuji také dennímu obchodování, aplikace mi umožňuje vést si deník o svých obchodech, což je pro mě velmi důležité. Miluji jeho jednoduchost a snadné použití a mohu přesouvat položky podle jejich důležitosti.
Notion používám k mnoha účelům. Jako content marketer jsem jej použil k vytvoření portfolia a plánování svých projektů. Jelikož se vedle toho věnuji také dennímu obchodování, aplikace mi umožňuje vést si deník o svých obchodech, což je pro mě velmi důležité. Miluji jeho jednoduchost a snadné použití a mohu přesouvat položky podle jejich důležitosti.
Vyberte si ClickUp: správnou alternativu k Linear
Nejlepší nástroj pro správu projektů závisí na pracovních postupech, velikosti a dlouhodobých cílech vašeho týmu.
Při hodnocení alternativ Linear zvažte škálovatelnost, integraci s vašimi stávajícími vývojovými nástroji a snadnost adopce. Nástroj by měl zvýšit efektivitu, aniž by přidával zbytečnou složitost.
Hledejte řešení, která nabízejí flexibilitu, robustní funkce pro spolupráci a ceny, které odpovídají vašemu rozpočtu.
ClickUp je nejlepší alternativou k Linear, která nabízí bezkonkurenční flexibilitu, pokročilé sledování projektů a rozsáhlé možnosti přizpůsobení. Ať už spravujete vývojové úkoly nebo mezifunkční projekty, ClickUp se přizpůsobí vašim potřebám.
Jste připraveni optimalizovat svůj pracovní postup? Zaregistrujte se do ClickUp a změňte způsob práce svého týmu.