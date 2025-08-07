10 nejlepších nástrojů pro spolupráci týmů využívajících umělou inteligenci, které můžete použít v roce 2025

⏰ TL;DR
Ne všechny nástroje pro spolupráci jsou stejné – vyzkoušel jsem jich spoustu a jen některé z nich skutečně pomáhají. ClickUp je špičkou v této oblasti díky ClickUp Brain, který nabízí automatizaci a chytré souhrny, které mi šetří spoustu času. Kromě toho existují i další nástroje umělé inteligence, které pokrývají sledování úkolů, vizuální brainstorming a komunikaci – zde je přehled, který vám pomůže najít ten správný nástroj pro váš tým.
- ClickUp – Nejlepší nástroj pro spolupráci na projektech a správu úkolů využívající umělou inteligenci
- Trello – Nejlepší nástroj pro spolupráci založený na metodě Kanban pro řízení projektů
- Asana – Nejlepší pro malé týmy, které potřebují chytrého asistenta s umělou inteligencí
- Airtable – Nejlepší pro vytváření automatizací pracovních postupů založených na umělé inteligenci
- Miro – Nejlepší nástroj pro spolupráci na tabuli
- Loom – Nejlepší pro extrahování informací z videí
- Slack – Nejlepší vyhledávací a souhrnné funkce založené na umělé inteligenci pro velké týmy
- Todoist – Nejlepší pro freelancery, kteří potřebují jednoduchou aplikaci pro správu úkolů
- Confluence – Nejlepší pro vzdálené podniky, které potřebují platformu pro asynchronní spolupráci založenou na umělé inteligenci.
- Notion – Nejlepší pro správu databází ve spolupráci
Někdy mám pocit, že v práci jen doháním konverzace – vlákna na Slacku, aktualizace produktů, interní dokumenty a nahrávky ukázek pro zákazníky – a zbývá mi málo času na to, abych se soustředil na své hlavní úkoly a projekty.
Podle nedávného článku v Harvard Business Review nejsem jediný.
Většina týmů tráví více než 85 % svého času každý týden spoluprací s ostatními. Organizace začaly upřednostňovat „týmovou práci“ před „hlubokou prací“, aby zvýšily propojenost a vybudovaly komunikaci mezi týmy.
Spolupráce v práci je sice skvělá, ale není k ničemu, pokud vám zabírá většinu času. Proto mě tak nadchly nástroje pro spolupráci založené na umělé inteligenci – jsou obzvláště užitečné pro shrnutí 100 zpráv ve Slacku a hodinových demo hovorů se zákazníky.
Chcete zjistit, jak vám AI může pomoci rychleji se dostat k jádru konverzace? Prošel jsem přední nástroje AI pro spolupráci, abych zjistil, jak mohou zefektivnit spolupráci a zlepšit soustředění a produktivitu.
Co byste měli hledat v nástrojích pro spolupráci týmů využívajících umělou inteligenci?
Otestoval jsem více než dvě desítky nástrojů pro správu dokumentů a projektů, abych ověřil, jak jejich AI pracovní prostor a funkce pro spolupráci mohou pomoci komunikaci. Spolu s jejich nástroji pro spolupráci jsem také analyzoval dvě hlavní věci – jak stanovují ceny za komponenty umělé inteligence a jak uživatelsky přívětivé jsou tyto funkce.
Zde jsou některé faktory, které jsem hodnotil:
- Zpracování přirozeného jazyka: Chtěl jsem vědět, zda AI engine dokáže porozumět nuancím konverzační angličtiny a poskytnout mi relevantní výsledky.
- Automatizační funkce: Dalším důležitým faktorem bylo, zda nástroje AI pomáhaly nastavit pracovní postupy pro plynulou spolupráci. Mohly automatizovat opakující se úkoly, jako je sdílení aktualizací stavu nebo shrnutí schůzek, abyste se mohli soustředit na celkový obraz?
- Náklady: Každý z nástrojů, které jsem testoval, přistupoval k cenám AI odlišně. Zatímco některé používají metodu čerpání kreditů, jiné používají metodu platby za místo. Některé dokonce nabízejí své funkce AI zdarma.
- Integrace: Chtěl jsem ověřit, zda funkce umělé inteligence pro spolupráci v jednotlivých nástrojích mohou pomoci s inteligentními integračními schopnostmi. Mohou zlepšit celkový integrační pracovní postup pro lepší synchronizaci dat nebo mi umožnit používat funkce umělé inteligence jako boty v mých dalších komunikačních nástrojích?
- Přesnost: Klíčovými kritérii byly také transparentnost a nestrannost. Poskytovaly nám AI motory přímé fakta, nebo ne? A co je ještě důležitější, byly jejich odpovědi spravedlivé a nestranné?
10 nejlepších nástrojů pro spolupráci využívajících umělou inteligenci
Se správnými nástroji AI můžete vyvážit intenzivní práci a týmovou spolupráci, aniž byste se cítili vyčerpaní. Zde je můj seznam nejlepších platforem pro spolupráci s využitím umělé inteligence, které usnadňují týmovou komunikaci.
1. ClickUp – nejlepší nástroj pro spolupráci na projektech a správu úkolů využívající umělou inteligenci
ClickUp je komplexní aplikace pro práci, která kombinuje správu projektů, správu znalostí a chat – vše poháněné umělou inteligencí, která vám pomáhá pracovat rychleji a chytřeji.
Co však ClickUp skutečně odlišuje, je způsob, jakým integroval AI prostřednictvím svého nativního AI enginu ClickUp Brain. To uživatelům poskytuje jednotné prostředí pro správu práce napříč všemi nástroji.
ClickUp Brain nejen konsoliduje vaše data z chatů, projektů a dokumentů, ale také poskytuje vašim zaměstnancům vždy dostupného osobního asistenta s umělou inteligencí, který se postará o náročnou práci.
Podívejme se, jak ClickUp Brain pomáhá týmům zůstat organizované a na stejné vlně:
S ClickUp Brain po boku získáte výkonného asistenta pro projekty využívajícího umělou inteligenci, který zvýší vaši produktivitu a zajistí hladký průběh projektů. Pro začátek můžete pomocí umělé inteligence zefektivnit své operace v oblasti řízení projektů, jako je vytváření projektů, generování popisů úkolů a přiřazování DRI.
Slouží také jako šikovný pomocník při psaní a úpravách, který vám umožní vytvářet obsah od nuly a upravovat stávající obsah. Můžete také nastavit stylový průvodce značky, aby odpovídal hlasu a tónu vaší značky. Ale tady je háček: s více LLM! Můžete pracovat s Gemini, Claude a dalšími přímo z rozhraní Brain.
Pokud pořádáte mnoho schůzek, může se vám velmi hodit AI Notetaker od ClickUp. Vytváří přepis všech vašich schůzek a dokonce vytahuje akční položky, takže vám neunikne nic důležitého.
Nejenže vám [a vašim kolegům] ušetří spoustu času, ale díky textovému přepisu je také snadné vyhledávat informace – což je něco, o co přicházíte, když ukládáte pouze videozáznamy. Díky automatickým shrnutím přímých chatů můžete také mít přehled o konverzacích.
A když nemáte čas reagovat na zprávu na poslední chvíli nebo se potýkáte s nudným sestavováním týdenních zpráv, požádejte o pomoc Autopilot Agents od ClickUp. Stačí nakonfigurovat spouštěcí pracovní postupy a pak za vás vyřídí všechny administrativní úkoly!
Nejlepší funkce ClickUp
- Shrňte vše: Od aktualizací projektů po komentáře a dlouhé dokumenty – shrňte veškerý obsah jediným kliknutím.
- Přepisujte schůzky: Vytvářejte dokumenty ClickUp Docs ze zápisů ze schůzek automatickým generováním přepisu a následným extrahováním praktických poznatků z něj. Díky detekci živé spolupráce v ClickUp mohou členové týmu společně přispívat do dokumentu a zůstat v obraze.
- Rychlý přístup k informacím: Pomocí vyhledávacího pole s podporou umělé inteligence můžete rychle najít informace, aniž byste museli kontaktovat své kolegy. A pokud je to nutné, můžete je pomocí chatu ClickUp okamžitě kontaktovat, aniž byste museli přepínat na jinou komunikační platformu.
- Vytvářejte automatizace: Nastavte vícestupňové spouštěče ClickUp Automation typu „když/pak“, aby váš pracovní postup probíhal hladce.
- Spolupracujte a komunikujte vizuálně: Whiteboards a Mind Maps od ClickUp vám umožňují spolupracovat na projektech pomocí kreativního plátna. Využijte funkce jako vícebarevné pera, lepící poznámky, tvary atd., abyste mohli své nápady přivést k životu. Propojte své náčrtky a myšlenky s ClickUp Tasks, Docs a dalšími nástroji, abyste mohli jednat a nést odpovědnost – i v případě práce na dálku.
- Nahrávejte svou obrazovku s komentářem: Někdy nestačí pouhý text. Použijte ClickUp Clips k okamžitému sdílení krátkých nahrávek obrazovky, které urychlí komunikaci a umožní jasnější sdělování konceptů a pokynů.
Omezení ClickUp
- ClickUp Brain je k dispozici pouze v placených tarifech.
- Někteří uživatelé hlásili strmou křivku učení.
Ceny ClickUp
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 [více než 9 000 recenzí]
- Capterra: 4,6/5 [více než 4 000 recenzí]
💟 Bonus: Seznamte se s Brain MAX – vaším novým pomocníkem na ploše s umělou inteligencí, který vám usnadní týmovou práci. Představte si ho jako chytrý nástroj pro spolupráci, který shromažďuje všechny konverzace, dokumenty a úkoly vašeho týmu na jednom místě. S Brain MAX stačí vyslovit své nápady nebo pokyny a on je okamžitě převede na poznámky, úkoly nebo zprávy pro váš tým – bez nutnosti psaní.
Potřebujete najít soubor, shrnout schůzku nebo přiřadit následné úkoly? Brain MAX využívá pokročilou AI k prohledávání všech vašich připojených aplikací a shrnutí informací, takže všichni zůstávají v obraze a nic jim neunikne. Pomáhá dokonce automatizovat rutinní práci, jako je vytváření zpráv nebo sledování postupu projektu, čímž uvolňuje váš tým, aby se mohl soustředit na to nejdůležitější.
2. Trello – nejlepší nástroj pro spolupráci založený na metodě Kanban pro řízení projektů
Trello je jedním z několika produktů společnosti Atlassian propojených s Atlassian Intelligence, který je prezentován jako „AI wingmate“ pomáhající urychlit práci. Ačkoli nabízí funkce jako shrnování karet, rozdělování úkolů a generování nápadů na základě podnětů, jeho funkčnost se jeví jako poměrně omezená, zejména ve srovnání s tím, co nabízejí jiné nástroje společnosti Atlassian.
Můžete označit nepřesné nebo nevhodné odpovědi AI, ale to neznamená, že se tím výrazně zlepší vaše zkušenosti. Ještě důležitější je, že schopnosti AI Trella nestačí na podporu automatizace nebo složitých pracovních postupů, takže se jedná spíše o lehký doplněk než o smysluplné vylepšení pro pokročilé uživatele.
Nejlepší funkce Trello
- Brainstormujte nové nápady a požádejte Atlassian Intelligence o pomoc s nápady na obsah nebo kampaně nebo s tím, jak můžete vylepšit konkrétní proces.
- Zajistěte správný pravopis a gramatiku pomocí integrované kontroly gramatiky.
- Využijte AI Trello k extrakci akčních položek, vytvoření plánu nebo kontrolního seznamu, nebo jednoduše k získání přehledu o tom, co je třeba udělat.
Omezení Trella
- Funkce AI jsou k dispozici pouze v tarifech Premium a Enterprise, nikoli v tarifu Standard.
- AI nelze použít k automatizaci pracovních postupů Trello, což může být pro některé týmy omezující.
Ceny Trello
- Zdarma
- Standard: 6 $/uživatel za měsíc
- Premium: 12,50 $/uživatel za měsíc
- Enterprise: 17,50 $/uživatel za měsíc [fakturováno ročně]
Hodnocení a recenze Trello
- G2: 4,4/5 [více než 13 500 recenzí]
- Capterra: 4,5/5 [více než 23 000 recenzí]
3. Asana – nejvhodnější pro malé týmy, které potřebují chytrého asistenta s umělou inteligencí
Více než funkce umělé inteligence mě zaujala teze společnosti Asana o tom, proč do svého produktu zabudovává funkce umělé inteligence – na podporu makrořízení. Pokud jste součástí malého týmu, který zvládá více úkolů najednou a cení si samostatnosti, mohou být funkce umělé inteligence společnosti Asana užitečné.
Asana AI dokáže automatizovat rutinní úkoly, jako jsou aktualizace stavu, kontroly a další opakující se práce. Umí také generovat souhrn pokroku vaší práce s kontextovými podrobnostmi a sdílet jej s manažery, aby byli informováni.
Větší týmy mohou ocenit funkci „chytré cíle“, která pomáhá standardizovat stanovování cílů napříč různými funkcemi.
Asana používá vlastní AI engine spolu s modely od OpenAI a Anthropic. Uvádí také, který engine pohání kterou funkci, což zajišťuje určitou míru transparentnosti. Uživatelé mají možnost se odhlásit z LLM třetích stran a spoléhat se výhradně na nativní AI Asany, pokud to preferují.
Nejlepší funkce Asany
- Automaticky generujte souhrny, aktualizace stavu a pokroku na základě aktualizací projektu v reálném čase.
- Nastavte chytrá pravidla pro spouštění automatizací a integraci s vašimi dalšími nástroji.
- Pište jasné a poutavé popisy projektů a úkolů pomocí nástroje Smart Editor.
- Pomocí inteligentních projektů můžete vytvořit vlastní projekt s úkoly, poli atd. na základě jeho účelu a cílů.
Omezení Asany
- Ačkoli Asana AI podporuje více jazyků, byla testována pouze v angličtině.
- Asana AI je k dispozici pouze v rámci týmových plánů, nikoli v rámci individuálních plánů.
Ceny Asany
- Osobní: Zdarma
- Starter: 13,49 $/uživatel za měsíc
- Pokročilá verze: 30,49 $ za uživatele měsíčně
- Enterprise: Individuální ceny
- Enterprise+: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Asany
- G2: 4,4/5 [více než 10 000 recenzí]
- Capterra: 4,5/5 [více než 12 700 recenzí]
📮ClickUp Insight: Typický znalostní pracovník musí být v kontaktu v průměru se 6 lidmi, aby mohl vykonávat svou práci.
To znamená denně kontaktovat 6 klíčových osob, aby bylo možné shromáždit nezbytné informace, sladit priority a posunout projekty vpřed. Je to opravdu náročné – neustálé sledování, zmatek s verzemi a nedostatečná viditelnost snižují produktivitu týmu.
Stáhněte si zprávu ClickUp o stavu komunikace na pracovišti a získejte další informace – a zjistěte, co můžete udělat pro odstranění nedostatků.
4. Airtable – nejlepší pro vytváření automatizací pracovních postupů založených na umělé inteligenci
Airtable je platforma s nízkými požadavky na kódování, která je navržena pro automatizaci pracovních postupů a zlepšení provozní efektivity – ale zkušenosti s jejími funkcemi umělé inteligence mohou být spíše slibné než praktické.
Ačkoli Airtable AI nabízí nástroje pro extrahování informací z databází, spouštění automatizací a shrnování nebo překládání textu, výsledky nejsou vždy konzistentní. Například použití AI k detekci sentimentu recenzí a označení týmu CX zní teoreticky užitečně, ale v praxi to často vyžaduje ruční čištění nebo kontrolu.
Jako člověk bez technického vzdělání jsem zpočátku ocenil generování vzorců s pomocí umělé inteligence. Ale i tak bylo často nutné zkoušet různé možnosti, aby vše fungovalo tak, jak mělo. Nastavení bez kódu se může zdát přístupné, ale ne vždy poskytuje plynulý a spolehlivý zážitek.
Nejlepší funkce Airtable
- Přidejte do jejich aplikace pro plánování AI komponentu, která okamžitě vygeneruje specifikace produktu.
- Propojte AI komponentu s vaší aplikací pro zadávání požadavků a vytvářejte výkonné kreativní briefy, které urychlí předávání marketingových kreativních materiálů.
- Automaticky kategorizujte své záznamy podle tématu, sentimentu nebo použitých slov.
- Využijte AI k identifikaci spolupracovníků, jejich informování a zefektivnění komunikace.
Omezení Airtable
- Kredity Airtable mohou zakoupit pouze uživatelé s placeným tarifem.
- AI bude pro týmy automaticky aktivována a není možné se z ní odhlásit.
Ceny Airtable
- Zdarma
- Tým: 24 $/uživatel za měsíc
- Podnikání: 54 $/uživatel za měsíc
- Enterprise: Individuální ceny
- Kredity AI: Od 20 $ za 10 000 kreditů měsíčně
Hodnocení a recenze Airtable
- G2: 4,6/5 [více než 2 000 recenzí]
- Capterra: 4,7/5 [více než 2 000 recenzí]
5. Miro – nejlepší nástroj pro spolupráci na bílé tabuli
Díky nekonečnému plátnu a spoustě šablon je Miro oblíbeným digitálním nástrojem pro týmovou i individuální práci a nedávné vydání Miro Assist tuto zkušenost ještě vylepšuje.
S Miro Assist můžete vytvářet myšlenkové mapy založené na umělé inteligenci, lépe vizualizovat svůj obsah a rychleji vyhledávat informace. Použil jsem Miro Assist k automatickému vygenerování kompletní prezentace z poznámkových lístků a byl to naprosto hladký proces.
Také se mi líbí, že Miro vám dává plnou kontrolu nad vašimi daty a umožňuje členům týmu odhlásit se jednoduchým jedním kliknutím. V souladu se svými „principy AI“ testují svůj AI engine, aby zkontrolovali, zda v generovaném obsahu nejsou předsudky, a zajistili tak etičnost Miro Assist.
Nejlepší funkce Miro
- Proměňte nové nebo složité nápady ve strukturované modely, jako jsou uživatelské příběhy, kritéria přijatelnosti, technické diagramy a kód, pomocí Miro AI.
- Vytvářejte prezentace z vašich myšlenkových map a diagramů pouhým jedním kliknutím, jednoduše požádejte Miro Assist o pomoc s kolaborací v reálném čase.
- Shrňte a seskupte informace, abyste odhalili cenné poznatky z průzkumů zákazníků, retrospektiv nebo workshopů.
- Získejte shrnutí toho, co jste probírali během whiteboardové relace.
- Seskupte poznámkové lístky podle klíčového slova nebo tématu.
Omezení Miro
- Někteří uživatelé hlásili, že Miro se špatně integruje s jinými aplikacemi, jako je Google Docs, což komplikuje export.
- Miro Assist je k dispozici pouze v angličtině.
Ceny Miro
- Zdarma
- Starter: 10 $/uživatel za měsíc
- Podnikání: 20 $/uživatel za měsíc
- Enterprise: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Miro
- G2: 4,8/5 [více než 5 900 recenzí]
- Capterra: 4,7/5 [více než 1 500 recenzí]
Přečtěte si také: 15 nejlepších generátorů obsahu využívajících umělou inteligenci
6. Loom – nejlepší pro extrahování informací z videí
Loom, který nedávno koupila společnost Atlassian, se stal de facto asynchronním videonástrojem pro mnoho populárních firem, které potřebují vizuální spolupráci. Je to taky jeden z mála videonástrojů pro spolupráci, který zjednodušuje komunikaci díky silným AI funkcím.
Dvě funkce, které se mi obzvláště líbí, jsou automatické odstraňování výplňových slov a tichých míst a generování zpráv doprovázejících videa. Obě jsou velmi užitečné, zejména ta první, protože jsem známý tím, že často používám výplňová slova, zatímco moje ústa dohánějí můj mozek.
Další funkcí, která může výrazně ušetřit čas jak vývojovým týmům, tak týmům CX, je funkce AI workflows, která umožňuje automaticky vytvořit textový dokument nebo hlášení o chybě pro každé video a odeslat jej do Jira.
Nejlepší funkce Loom
- Automaticky generujte název, popis a shrnutí kapitol pro každé video, které natočíte.
- Vytvořte si vlastní kontextové tlačítko CTA v závislosti na webové stránce nebo produktu, na kterém jste video nahráli.
- Dejte divákům seznam úkolů, které mohou při sledování videa provést, například zhlédnout určitou část nebo odpovědět na otázku, aby získali rychlou zpětnou vazbu.
Omezení nástroje Loom
- Loom AI je k dispozici pouze v placených tarifech.
- Funkce AI lze použít pouze na videa, která vytvoříte po zakoupení doplňku, nikoli na vaše starší videa.
Ceny Loom
- Starter: zdarma
- Podnikání: 15 $/uživatel za měsíc
- Enterprise: Individuální ceny
- Loom AI: Přidejte k jakémukoli placenému tarifu za 4 $ na uživatele za měsíc.
Hodnocení a recenze Loom
- G2: 4,7/5 [více než 2 000 recenzí]
- Capterra: 4,7/5 [více než 400 recenzí]
7. Slack – nejlepší vyhledávací a souhrnné funkce založené na umělé inteligenci pro velké týmy
Pokud vás často zahlcuje Slack – nekonečné kanály, zapadlé vlákna, neustálé pípání – Slack AI by vám mohl pomoci. Ve skutečnosti však řeší jen část problému.
Funkce shrnutí vám umožní rychle dohnat zprávy, což je užitečné po delší nepřítomnosti, ale ne vždy zachycuje celý kontext. Rychlé odpovědi jsou pohodlné, ale zdají se být omezené v nuancích, zejména v rychle se vyvíjejících nebo citlivých diskusích.
Slack AI je stále relativně nový a ačkoli někteří uživatelé jej uvítali, cena 10 dolarů za uživatele se jeví jako vysoká, zejména pro větší týmy, které tyto funkce pravděpodobně potřebují nejvíce. Prozatím hodnota plně neodpovídá ceně.
Nejlepší funkce Slacku
- Zajistěte, aby k datům vaší organizace měli přístup pouze oprávnění uživatelé a schválená zařízení, a to díky funkcím, jako je jednotné přihlášení, nárokování domény a podpora správy podnikové mobility.
- Chraňte svá data pomocí nástrojů, jako je Slack Enterprise Key Management [Slack EKM], auditní protokoly a nativní ochrana proti ztrátě dat [DLP], stejně jako podpora externích poskytovatelů DLP.
- Pořiďte si Slack AI, který probere vaše zprávy a poskytne vám praktické informace, například jaké byly vaše tržby za poslední tři měsíce.
Omezení Slacku
- Slack AI má přístup pouze k vašim zprávám, nikoli k vašim plátnům nebo souborům.
- Slack využívá vaše data k trénování svého AI enginu a pokud se chcete odhlásit, musíte jim napsat.
Ceny Slacku
- Zdarma
- Pro: 8,75 $/uživatel za měsíc
- Podnikání: 15 $/uživatel za měsíc
- Enterprise Grid: Individuální ceny
- Slack AI: Lze zakoupit jako doplněk za 10 USD na uživatele za měsíc.
Hodnocení a recenze Slacku
- G2: 4,5/5 [více než 32 500 recenzí]
- Capterra: 4,7/5 [více než 23 000 recenzí]
8. Todoist – nejlepší pro freelancery, kteří potřebují jednoduchou aplikaci pro správu úkolů
Pokud jste jako já a dáváte přednost minimalistické aplikaci pro správu úkolů, která upřednostňuje celkový uživatelský zážitek před vším ostatním, Todoist je pro vás jako stvořený. Na AI asistentovi Todoist se mi nejvíc líbí, jak je uživatelsky přívětivý a užitečný – žádné zbytečné vychytávky, jen čisté a efektivní zpracování přirozeného jazyka.
Díky nim je plánování úkolů velmi pohodlné, od navrhování úkolů, které je třeba řešit jako další, až po vytváření akčních položek pro každý úkol.
Nejlepší funkce Todoist
- Udělejte své cíle dosažitelnějšími vytvořením seznamu úkolů. Uveďte je do praxe výběrem možnosti Navrhnout úkoly s AI Assistant z nabídky projektu a zadáním toho, čeho chcete dosáhnout, do textového pole [např. Naučit se španělsky].
- Získejte od asistenta AI návrhy, jak můžete úkol dokončit, co byste měli udělat dál a jak úkoly přepsat, aby zněly lépe proveditelně.
- Sledujte více projektů najednou a použijte profesionální motivy, aby vypadaly vizuálně atraktivně.
Omezení Todoist
- Todoist je sice skvělý pro každodenní správu úkolů, ale není určen pro větší projekty nebo spolupráci ve velkém měřítku.
- Funkce AI Todoist je k dispozici pouze v placených tarifech.
Ceny Todoist
- Začátečník: Navždy zdarma
- Pro: 5 $/uživatel za měsíc
- Podnikání: 8 $/uživatel za měsíc
Hodnocení a recenze Todoist
- G2: 4,4/5 [700+ recenzí]
- Capterra: 4,6/5 [více než 2 000 recenzí]
9. Confluence – nejvhodnější pro vzdálené podniky, které potřebují nástroje pro asynchronní spolupráci založené na umělé inteligenci
Confluence je oblíbené řešení pro správu znalostí pro vzdálené organizace, zejména softwarové společnosti, které již používají Jira jako nástroj pro spolupráci a řízení projektů. A protože má data uložená v USA, EU, Austrálii a Německu, vzdálené společnosti se nemusí obávat o soulad s předpisy týkajícími se ochrany osobních údajů.
Confluence již obsahuje řadu funkcí podporujících spolupráci, jako jsou stránky, tabule a prostory, které usnadňují organizaci [a přístup] k informacím. Integrace s Atlassian Intelligence však tyto funkce ještě vylepšuje.
Atlassian Intelligence v Confluence můžete použít k psaní obsahu, definování termínů, shrnování obsahu a dokonce i k vytváření pracovních postupů typu „if/then“ – to vše pomáhá urychlit práci. Nejvíce se mi však líbila funkce „predikce“ – kdykoli vyhledáváte dokument, zobrazí se vám seznam možností, které jsou specifické pro vás.
Řekněme, že jste marketingový pracovník a zadáte slovo „roadmap“. Atlassian Intelligence upřednostní dokumenty, na kterých jste dříve pracovali, nebo ty, které si prohlíželi jiní marketingoví pracovníci, před dokumenty, které si prohlíželi vývojáři.
Ačkoli Atlassian Intelligence používá OpenAI jako svůj GPT engine, omezili možnost trénování svého enginu na uživatelských datech Confluence, takže vaše dokumenty jsou dobře chráněny.
Nejlepší funkce Confluence
- Proměňte neuspořádané poznámky v užitečné dokumenty, generujte souhrny stránek a komentářů a vytvářejte akční položky během několika sekund.
- Omezte přepínání mezi aplikacemi aktivací Atlassian Intelligence ve Slacku, abyste měli rychlý přístup k informacím.
- Díky Atlassian Intelligence ve vašem týmu budete moci činit rychlejší a informovanější rozhodnutí a rychle řešit jakékoli problémy.
Omezení Confluence
- Atlassian Intelligence je k dispozici pouze v edicích Premium a Enterprise.
- Stejně jako všechny AI motory je náchylný k halucinacím.
Ceny Confluence
- Zdarma
- Standard: 4,89 $/uživatel za měsíc
- Premium: 8,97 $/uživatel za měsíc
- Enterprise: Individuální ceny [fakturováno ročně]
Hodnocení a recenze Confluence
- G2: 4,1/5 [více než 3 700 recenzí]
- Capterra: 4,5/5 [více než 3 300 recenzí]
10. Notion – nejlepší pro správu databází ve spolupráci
Většina lidí, včetně mě, miluje přizpůsobitelnost aplikace Notion. Od vytváření projektových trackerů a databází po wiki a plánovače jídel – Notion můžete použít k organizaci všech svých informací. Byl jsem proto obzvláště nadšený, že jsem mohl otestovat jeho AI schopnosti.
Notion AI, který využívá LLM od OpenAI, vám umožňuje provádět většinu základních úkonů, jako je vytváření návrhů obsahu, shrnování textu [a databází] a dokonce i překládání obsahu. To může být velmi užitečné, pokud pracujete v asynchronní společnosti, která dokumentuje všechny své procesy.
Funkce, kterou používám nejčastěji, je funkce VYHLEDÁVÁNÍ, která mi umožňuje vyhledávat konkrétní informace v databázích [mých a mého týmu]. Snižuje to počet výměn informací a šetří čas všem.
Integrace této funkce do Notion je velmi pohodlná pro lidi, kteří používají ChatGPT pro výzkum, a pomáhá zabránit přepínání kontextu.
I když se mi líbilo, že k Notion AI stačilo stisknout mezerník, na Redditu jsem viděl několik komentářů, ve kterých lidé tuto funkci považovali za frustrující. To nám připomíná, že uživatelská zkušenost může být subjektivní a to, co vyhovuje jedné osobě, nemusí být ideální pro všechny.
A teď k detailům: Notion vás ujišťuje, že svou AI netrénuje s vašimi daty, ale je tu háček. Stejně jako mnoho jiných AI engineů má i Notion AI sklon vymýšlet si věci, zejména pokud jde o otázky týkající se nedávných událostí [myslete na posledních 6–12 měsíců]. Je to sice skvělý nástroj, ale nezapomeňte si jeho výstupy ověřovat.
Nejlepší funkce Notion
- Automaticky vyplňujte tabulky a přeměňujte nepřehledné informace na jasné a využitelné údaje.
- Požádejte Notion AI, aby za vás připravila návrhy vašich sdělení a dokonce je přeložila do jiných jazyků, například do španělštiny nebo japonštiny.
- Dejte Notion AI klíčovou zprávu a AI nástroj ji pro vás zpracuje do podrobného e-mailu nebo dokumentu.
Omezení Notion
- Někteří uživatelé Redditu považují Notion AI za poměrně omezený z hlediska ceny. Jak uvádí jeden uživatel Redditu, pokud máte 50členný tým, musíte zaplatit navíc 500 dolarů jen za základní funkce AI pro vytváření souhrnů.
- Funkce Notion AI nejsou v současné době k dispozici v mobilních aplikacích.
Ceny Notion
- Zdarma
- Plus: 10 $/uživatel za měsíc
- Podnikání: 18 $/uživatel za měsíc
- Enterprise: Individuální ceny
- Notion AI: Přidejte do libovolného pracovního prostoru za 10 USD na uživatele za měsíc.
Hodnocení a recenze Notion
- G2: 4,7/5 [více než 5 400 recenzí]
- Capterra: 4,7/5 [více než 2 000 recenzí]
Lepší spolupráce a vyšší produktivita týmu s ClickUp
Od překonávání jazykových bariér a shrnování konverzací až po pomoc s přípravou a vylepšováním vaší komunikace – nástroje pro spolupráci založené na umělé inteligenci mohou výrazně přispět ke zefektivnění týmové komunikace. To platí zejména v případě, že pracujete na složitých projektech zahrnujících více týmů nebo jste součástí globálních, rozptýlených týmů.
Pokud hledáte jednotnou platformu pro správu všech svých komunikačních kanálů a chcete je sjednotit pomocí stejného AI enginu pro plynulou komunikaci, můžeme vám doporučit ClickUp?
ClickUp je komplexní platforma, která týmům všech velikostí umožňuje spravovat projekty, dokumenty a interní komunikaci z jednoho jednotného místa. Díky těsné integraci těchto funkcí s ClickUp Brain je správa znalostí ještě snazší.
Zaregistrujte se zdarma na ClickUp a podívejte se, jak může zlepšit vaše plánování projektů, sdílení znalostí a celkové interní procesy spolupráce.
Verdikt
Pokud v roce 2025 vedete tým na dálku, ClickUp je platforma pro spolupráci s umělou inteligencí, která skutečně funguje. ClickUp Brain automatizuje opakující se úkoly, organizuje dokumenty a generuje rychlé souhrny, čímž osvobozuje váš tým od zbytečné práce a udržuje projekty v pohybu. Jeho komplexní design pomáhá týmům zůstat v souladu, jasně komunikovat a pracovat chytřeji – každý den.