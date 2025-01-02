AI na pracovišti: způsoby, jak zlepšit produktivitu a efektivitu

Kdo by si před pár lety pomyslel, že umělá inteligence bude pro náš život stejně nepostradatelná jako káva v rušném pondělním ránu?
Ať už jde o programování, přípravu tipů pro prezentace nebo dokonce vytvoření vlastního denního plánovače, umělá inteligence se stala naším nepostradatelným pomocníkem při řešení drobných životních problémů.
Zavedení umělé inteligence na pracovišti zpočátku působilo jako „lekací efekt“ – viz zpráva Světového ekonomického fóra „Budoucnost pracovních míst“, která zlověstně předpovídala, že umělá inteligence nahradí neuvěřitelných 85 milionů pracovních míst. Děsivé, že?
No, ne tak docela. K apokalyptickému vymizení pracovních míst nedošlo. Technologie AI udělala pravý opak: zjednodušila nám život a zvýšila naši produktivitu.
Podle průzkumu společnosti Zoom 89 % zaměstnanců uvedlo, že největší výhodou AI je méně opakujících se úkolů a více času na smysluplnou práci.
V důsledku toho organizace napříč odvětvími nadšeně zavádějí AI do svých pracovních postupů, aby zjednodušily procesy a zvýšily produktivitu.
Zavedení technologií AI do vaší práce však vyžaduje určité znalosti. Pojďme si to rozebrat a podívat se, jak začít.
⏰ 60sekundové shrnutí
- Udržujte rovnováhu mezi automatizací pomocí AI a lidskou kreativitou, abyste maximalizovali výsledky.
- Automatizujte opakující se úkoly a ušetřete čas pro strategickou práci.
- Využijte nástroje založené na umělé inteligenci, jako je ClickUp, k hladké správě pracovních postupů a sledování pokroku.
- Využijte AI pro analýzu dat, rozhodování a prediktivní poznatky.
- Personalizujte zákaznické zkušenosti pomocí doporučení a chatbotů založených na AI.
- Investujte do zvyšování kvalifikace a rekvalifikace svého týmu pro budoucnost připravenou na AI.
Výhody AI na pracovišti
Před několika lety se technický tým Netflixu sešel, aby vymyslel, jak všechny zaujmout nyní populárním seriálem House of Cards.
Společnost Netflix analyzovala chování diváků, jejich preference a sledovací vzorce pomocí integrace technologie AI, strojového učení a datové vědy. Na základě těchto dat vytvořila deset jedinečných trailerů přizpůsobených různým segmentům diváků.
Například jeden divák může vidět trailer, který zdůrazňuje jeho oblíbeného herce, zatímco jiný uvidí upoutávku zaměřenou na napínavý děj, který miluje.
Tento personalizovaný přístup povzbudil diváky k maratonovému sledování seriálu.
V roce 2020 společnost Netflix odhalila, že 80 % obsahu sledovaného na této platformě pocházelo z personalizovaných doporučení – díky systémům umělé inteligence.
Co se z toho můžeme naučit?
AI na pracovišti má tři důležité aspekty: zvýšenou podporu produktivity zaměstnanců, rozhodování na základě dat a bezkonkurenční personalizaci. Podívejme se na to podrobněji:
1. Vyšší produktivita a efektivita
Nikdo nemá rád opakující se úkoly – snad kromě robotů. Právě v tom vyniká AI na pracovišti, která automatizuje tyto rutinní činnosti, aby se lidští zaměstnanci mohli soustředit na hodnotnější práci.
Od opakujících se úkolů, jako je zadávání dat a zpracování mezd, až po přijímání nových zákazníků a prognózy prodeje – AI šetří čas a zvyšuje provozní efektivitu. Mezi běžné příklady patří:
- Automatizované odpovědi na rutinní dotazy zákazníků
- Chytří asistenti plánují schůzky a termíny
- Bezpečnostní monitorovací systémy zajišťující udržení náležité bezpečnosti
- Prvky náborového procesu, jako je výběr uchazečů
2. Vylepšené rozhodovací procesy
Přiznejme si to: rozhodnutí jsou tak dobrá, jak dobré jsou data, na kterých jsou založena. Díky schopnosti shromažďovat data v obrovském měřítku se podniky obracejí na AI, aby je efektivně zpracovávala a analyzovala.
AI se postará o:
- Sběr dat: Shromažďování informací v reálném čase a historických informací z různých zdrojů
- Analýza dat: Získávání praktických poznatků
- Předpovídání trendů: Pomáháme vedoucím pracovníkům udržet si náskok před konkurencí
Společnosti mohou pomocí AI předvídat tržní trendy, identifikovat problémy zákazníků a dokonce předvídat narušení dodavatelského řetězce. To jim umožňuje udržovat rozhodovací proces, který je v souladu s předpisy a bez předsudků.
3. Personalizace a vylepšené zákaznické zkušenosti
Přemýšleli jste někdy, proč je online nakupování tak intuitivní? Je to díky systémům umělé inteligence, které zvládají segmentaci zákazníků a personalizaci.
Díky analýze minulého chování, preferencí a interakcí umožňují nástroje založené na umělé inteligenci firmám:
- Realizujte cílené marketingové kampaně
- Navrhujte produkty nebo služby přizpůsobené individuálním zájmům
- Předvídejte potřeby zákazníků na základě trendů
Generativní AI na pracovišti hraje podobnou roli, vytváří personalizované marketingové e-maily, odpovědi v chatu a dokonce i virtuální asistenty, kteří rozumějí vašim dotazům a tónu. Hlavní výhoda? Zvládnete více práce za kratší dobu, protože váš AI asistent lépe rozumí vašim požadavkům a poskytuje vám řešení na míru.
Výzvy a úvahy
Umělá inteligence na pracovišti je sice úžasná, ale má i své výzvy. Existují tři klíčové oblasti, ve kterých umělá inteligence vyvolává pochybnosti.
1. Etické dopady AI na pracovišti
Pamatujete si, jak jsme říkali, že AI je bez předsudků?
Pravdou je, že AI je tak dobrá, jak dobré jsou data, na kterých je trénována. Pokud jsou vstupní data zkreslená (úmyslně či neúmyslně), tato zkreslení se nutně projeví v rozhodnutích založených na AI.
Zde vstupuje do hry algoritmická zaujatost, kdy systémy umělé inteligence neúmyslně diskriminují na základě vzorců v jejich trénovacích datových sadách. To může vést k znepokojivým výsledkům, jako jsou:
- Diskriminační postupy při přijímání zaměstnanců
- Nerovnoměrné rozdělování zdrojů
- Posílení předsudků na pracovišti
📌 Příklad: Představte si, že vaše společnost používá AI ke skenování životopisů a výběru kandidátů na pracovní pozici. Skvělé pro zvýšení efektivity, že? Pokud však byla AI trénována na datech, která jsou zkreslená ve prospěch mužů ve finančnictví nebo žen v ošetřovatelství, mohla by upřednostňovat jednu demografickou skupinu před druhou a přehlížet stejně kvalifikované kandidáty. Rychlé řešení: Používejte AI nástroje postavené na rozmanitých datových sadách. Ještě lepší je pravidelně kontrolovat a testovat spravedlnost vašich AI systémů.
Berte to jako kontrolu kvality vašich algoritmů – protože nikdo nechce, aby se jeho personální oddělení stalo terčem negativních komentářů na sociálních sítích.
2. Obavy o soukromí a bezpečnost dat
Pojďme si promluvit o narušení bezpečnosti dat – nejhorší noční můře každého IT týmu.
Vezměme si například TaskRabbit. V roce 2018 ohrozil DDoS útok pomocí botnetu s umělou inteligencí více než 3,75 milionu uživatelských záznamů a odhalil osobní a finanční údaje. Společnost musela dočasně zastavit provoz, čímž nechala své klienty na holičkách.
Při integraci systémů AI do vašeho pracoviště hrají hlavní roli otázky ochrany soukromí a bezpečnosti dat. AI může shromažďovat a analyzovat obrovské množství osobních a citlivých údajů, proto je třeba dávat pozor na následující rizika:
- Neregulovaný sběr dat
- Nedostatek transparentnosti v algoritmech
- Neoprávněný přístup k citlivým informacím
- Používání biometrických údajů bez souhlasu
Jak se tedy vyhnout tomu, abyste se stali dalším titulkem TaskRabbit?
- Shromažďujte pouze to, co potřebujete: Odolejte pokušení shromažďovat nadměrné množství dat „pro případ“.
- Buďte transparentní: Informujte zaměstnance o tom, jak jsou jejich data používána, proč jsou shromažďována a jak jsou přijímána rozhodnutí.
- Posilte svou obranu: Pravidelně aktualizujte bezpečnostní protokoly, abyste zabránili neoprávněnému přístupu do vašeho systému.
3. Možné nahrazení pracovních míst a dopad na pracovní sílu
🧠 Věděli jste, že: Studie Pew Research odhalila, že jeden z pěti Američanů má práci s „vysokou expozicí“ technologiím umělé inteligence, což znamená, že významná část jejich práce by mohla být automatizována.
Ačkoli je nahrazování pracovních míst důvodem k obavám, zavedení AI také vytváří nové příležitosti. Společnosti potřebují kvalifikované pracovníky pro správu a vylepšování systémů AI, což vede k novým pozicím v oblasti analýzy dat, školení AI a dohledu nad systémy.
Technologie umělé inteligence měnící pracoviště
AI je navzdory svým výzvám jasnou volbou pro produktivitu a efektivitu pracovníků.
55 % osob s rozhodovací pravomocí v podnikové sféře se shoduje, že výhody technologií umělé inteligence daleko převyšují potenciální nevýhody. Mezi tyto výhody patří:
- Znatelný nárůst produktivity
- Přístup ke strategickým informacím pro lepší rozhodovací procesy
- Zrychlený růst podnikání
🌟 Zajímavost: Více než 70 % těchto vedoucích pracovníků věří, že nástroje založené na umělé inteligenci, jako jsou digitální asistenti, mohou zaměstnance zbavit časově náročných opakujících se úkolů. Představte si, že byste mohli outsourcovat nudné úkoly – e-maily, zadávání údajů do docházkového systému, správu kalendáře – a soustředit se na smysluplnou práci. Zní to jako sen, že?
Jak AI automatizuje a šetří čas
Díky zavedení generativní AI na pracovišti objevují podniky novou produktivitu.
Podívejte se na tento krátký vysvětlující videoklip a zjistěte, jak vám automatizace úkolů pomocí umělé inteligence může ušetřit 23 pracovních dní ročně!
Díky umělé inteligenci mohou zaměstnanci ušetřit až 40 % své pracovní doby, kterou dříve trávili manuálními úkoly, jako je zadávání dat, kódování a formátování dokumentů.
A to není vše.
Lepší přehled, lepší výsledky
Dalším způsobem, jakým systémy umělé inteligence mění pracovní prostředí, je rozhodování založené na poznatcích.
Nástroje AI kombinují data v reálném čase s prediktivní analytikou, čímž týmům poskytují ucelený a prozíravý pohled na jejich provoz.
Co to znamená? Namísto slepých předpovědí mohou podniky využívat poznatky umělé inteligence k přesnému předpovídání trendů, přizpůsobování se změnám na trhu a přizpůsobování strategií tak, aby odpovídaly měnícím se potřebám.
Vytváření působivých zpráv pomocí AI
AI slouží k mnohem většímu účelu než jen ke sběru dat – propojuje jednotlivé body a poskytuje tak praktické informace. Zde je návod, jak na to:
- Kontextualizace poznatků: Nástroje AI dokážou během několika sekund interpretovat data, shrnout zjištění a navrhnout konkrétní kroky.
- Vlastní reporty: Zapomeňte na ruční vytváření reportů. S nástroji poháněnými umělou inteligencí můžete popsat své potřeby v jednoduchém jazyce a systém vám dodá propracované reporty doplněné o vizuální prvky a postřehy.
- Úspora času: Úkoly, které dříve zabíraly hodiny – jako procházení výsledků vyhledávání nebo shrnování obsáhlých zpráv – jsou nyní automatizované, takže máte čas soustředit se na strategické priority.
Jak reagují zaměstnanci na AI na pracovišti?
Hodnocení výkonu a povýšení byla tradičně založena na lidském úsudku, ale použití AI na pracovišti začíná tuto situaci měnit.
Podle společnosti PwC 83 % rozhodujících osob věří, že systémy umělé inteligence jsou při rozhodování o povýšeních a zvýšeních platů stejně spravedlivé nebo dokonce spravedlivější než lidští manažeři.
Navíc 75 % rozhodujících osob důvěřuje buď pouze poradci AI, nebo kombinaci AI a lidského dohledu při konečném rozhodování o hodnoceních.
Tento hybridní přístup si získává oblibu, protože kombinuje objektivitu nástrojů umělé inteligence s empatií a kritickým myšlením lidských manažerů.
💡 Tip pro profesionály: Zatímco mnozí ocení transparentnost a rozhodnutí založená na datech, jiní mohou stále toužit po empatii a osobním vztahu, který jim poskytuje manažer. Aby byly společnosti úspěšné, musí najít rovnováhu tím, že zajistí, aby zavedení AI zvýšilo spravedlnost a konzistentnost, aniž by obětovaly lidský přístup.
Implementace AI: příklady z praxe
Zatímco jsme stručně diskutovali některé případy použití AI, pojďme se podrobněji podívat na implementaci AI v jednotlivých odděleních.
AI v oblasti lidských zdrojů: Nábor a řízení talentů
Představte si, že máte za úkol obsadit desítky pozic v krátkém časovém horizontu. Tlak roste, životopisy se hromadí a termíny se blíží.
To je realita mnoha týmů v oblasti lidských zdrojů.
Společnosti se odklánějí od tradičních metod náboru zaměstnanců. A to z dobrého důvodu.
Tyto procesy jsou časově náročné a nákladné. V případě technických nebo vedoucích pozic může neobsazená pozice stát společnost až šestimístnou částku jen na náborových nákladech.
Proto 76 % vedoucích pracovníků v oblasti lidských zdrojů věří, že pokud v příštích 12–24 měsících nezavedou řešení umělé inteligence, jako je generativní AI, zůstanou pozadu za konkurencí.
Zde je tříkrokový rámec od společnosti Gartner, který může personalistům pomoci v tomto procesu:
- Rozlišujte realitu od mýtů: Mnozí se obávají, že AI zcela nahradí zaměstnance, ale ve skutečnosti AI nástroje lidskou práci vylepšují. AI může například automatizovat opakující se úkoly, jako je prověřování životopisů nebo plánování.
- Stanovte potenciál a slaďte cíle: Dalším krokem je identifikovat, jak může AI řešit konkrétní výzvy. Pro HR to často znamená zefektivnění náboru, zlepšení zkušeností uchazečů a zkrácení doby náboru.
- Vyhodnoťte kritéria úspěchu: Před implementací AI by vedoucí pracovníci v oblasti lidských zdrojů měli posoudit její proveditelnost z hlediska správy, připravenosti pracovníků a etiky.
Vezměte si například společnost Unilever. Díky integraci nástrojů založených na umělé inteligenci společnost zkrátila čas náboru zaměstnanců o 75 %, čímž se nábor zrychlil a stal se mnohem méně chaotickým.
Podobně společnost L’Oréal zkrátila dobu náboru uchazečů o neuvěřitelných 70 % díky použití systémů umělé inteligence k výběru kandidátů.
📌 Případová studie: Transformace personálního oddělení společnosti Pigment
Pigment, platforma pro obchodní plánování, která poskytuje služby zákazníkům jako Figma a Deliveroo, čelila významné výzvě v souvislosti s rychlým rozšiřováním svého týmu.
Proces zapracování nových zaměstnanců ve společnosti se opíral o výměnu e-mailů, zprávy ve Slacku a statické kontrolní seznamy, což vedlo k neefektivitě a zpožděním. S příchodem nových zaměstnanců každý týden hrozilo, že tato neefektivita ovlivní produktivitu a spokojenost zaměstnanců.
Společnost Pigment si uvědomila potřebu centralizovaného řešení a hledala platformu, která by zjednodušila zapracování nových zaměstnanců a zlepšila spolupráci mezi týmy.
✨ Řešení: Společnost Pigment zavedla ClickUp, všestrannou aplikaci pro práci založenou na umělé inteligenci, která přímo řeší jejich výzvy:
- Centralizovaná spolupráce: Pomocí ClickUp Spaces vytvořila společnost Pigment jednotné centrum, kde mohou všechna oddělení efektivně spolupracovat. Mezitím umělá inteligence ClickUp Brain analyzovala pracovní postupy týmu, identifikovala úzká místa a navrhla proveditelná zlepšení.
- Snadné zapracování: Předdefinované šablony v ClickUp a ClickUp Automations umožnily společnosti Pigment poskytnout každému novému zaměstnanci od prvního dne nástroje a zdroje šité na míru.
- Zlepšené pracovní postupy: Ganttův pohled ClickUp umožnil týmům spravovat úkoly s jasnými časovými osami a prioritami, což usnadnilo plnění cílů v prostředí, kde se upřednostňuje práce na dálku. Současně ClickUp Brain optimalizuje plánování úkolů tím, že automaticky stanovuje priority úkolů na základě termínů, závislostí a kapacity týmu.
🔮 Dopad: Společnost Pigment zaznamenala 88% zlepšení efektivity zaškolování nových zaměstnanců, kteří tak mohli začít přispívat k práci dříve. Díky funkcím jako oznámení a vlastní pole v ClickUp se společnost efektivně rozrostla a zároveň si udržela vysoké provozní standardy.
AI v marketingu: kampaně založené na datech a poznatky o zákaznících
Marketing vždy spočíval v tom, být o krok napřed před trendy, a díky AI na pracovišti to marketéři právě dělají.
👀Věděli jste, že... 32 % marketingových organizací plně implementovalo AI a více než polovina marketingových týmů ji nyní používá k optimalizaci obsahu.
Marketingový tým v centrále Spotify si to vzal k srdci. Spotify vytváří personalizované seznamy skladeb a doporučení písní na základě analýzy preferencí uživatelů a jejich poslechových návyků pomocí AI.
Tento datově orientovaný přístup udržuje uživatele zapojené a spokojené a zároveň se přizpůsobuje měnícím se chováním a tržním trendům.
🤔 Jak mohou technologie AI pomoci marketérům zdokonalit jejich strategie?
1. Prediktivní analytika: Rozhodování založené na datech
Nástroje AI mohou analyzovat historická data, předpovídat chování zákazníků a pomáhat marketérům činit informovaná rozhodnutí.
Například Walmart používá AI k předpovídání poptávky po produktech a optimalizaci zásob.
I vy můžete pomocí ClickUp Brain získávat informace přímo ze svého pracovního prostoru, což zjednodušuje analýzu a vede k chytřejším rozhodnutím.
2. Personalizované reklamy: Oslovení správného publika
Kampaně založené na umělé inteligenci přizpůsobují reklamy individuálním preferencím.
Šablona ClickUp pro správu a testování obsahu A/B umožňuje týmům testovat více variant reklam, čímž zajišťuje, že kampaně osloví konkrétní publikum, a zároveň automatizuje analýzu výsledků.
3. Správa sociálních médií: Zjednodušené zapojení
Nástroje umělé inteligence, jako je ClickUp, automatizují zveřejňování příspěvků, plánování a odpovídání na komentáře, čímž šetří čas a zlepšují reakční schopnosti. Chcete-li spravovat více sociálních kampaní napříč platformami a zároveň udržet týmy v souladu a efektivní, použijte přizpůsobitelná zobrazení ClickUp (jako seznam, kalendář a tabule).
4. Tvorba obsahu: Generativní AI pro marketing
Generativní nástroje umělé inteligence pomáhají při psaní e-mailů, příspěvků na sociálních sítích a dokonce i multimediálního obsahu.
Pomocí výzev můžete generovat návrhy obsahu, vkládat klíčová slova pro SEO nebo dokonce upravovat stávající obsah podle svých potřeb.
5. Prediktivní chování zákazníků: Chytřejší strategie
AI předpovídá výsledky na základě analýzy údajů o zapojení spotřebitelů.
Jedním z problémů, kterým týmy čelí, je však praktické využití prediktivní analýzy.
Tento problém lze snadno vyřešit přechodem na ClickUp Dashboards, které centralizují data kampaní a zajišťují, že týmy mají přehled o aktivitách s vysokou prioritou.
6. Spolupráce v reálném čase a flexibilita s ClickUp
Kromě AI nabízí ClickUp marketingovým týmům nástroje, které usnadňují spolupráci:
- Přizpůsobitelné šablony pro rychlejší nastavení kampaně
- Vlastní stavy úkolů pro zajištění odpovědnosti napříč týmy
- Flexibilní zobrazení (tabule, tabulka, kalendář) podle preferencí týmu
Můžeme jednat rychle a přesně, protože vše, co potřebujeme, je na jednom místě. Je to náš zdroj pravdy.
AI ve financích: Řízení rizik a odhalování podvodů
Finanční týmy, které využívají online platformy, si otevřely svět pohodlí – ale s velkou mocí přichází i velká odpovědnost.
Kyberkriminalita se bohužel stala skrytým problémem v jinak klidném životě finančních manažerů, kteří se zabývají tabulkami.
Naštěstí AI to může napravit mnoha způsoby:
1. Vynikající přesnost předpovědí
Tradiční regresní modely nedokážou zvládnout divoký, nelineární chaos dnešního makroekonomického světa. Umělá inteligence přináší transformativní změnu díky využití technik strojového učení a hlubokého učení k identifikaci složitých vzorců v datech.
To pomáhá nabídnout lepší přesnost prognóz, zejména během scénářů zátěžových testů.
2. Optimalizovaný výběr proměnných
Vytváření efektivních modelů rizik vyžaduje čas, hlavně kvůli extrakci a zpracování dat. Algoritmy umělé inteligence v kombinaci s analýzou velkých dat dokážou rychle zpracovat obrovské datové soubory, extrahovat proměnné a poskytovat poznatky založené na datech.
Přečtěte si také: Propojení bodů: Jak propojená AI eliminuje izolované systémy a šetří čas pro skutečnou práci
3. Bohatší segmentace dat
Porozumění složení portfolia vyžaduje segmentaci dat na detailní úrovni. Umělá inteligence dokáže seskupovat data pomocí metod bez dohledu, což finančním týmům umožňuje lépe modelovat rizika a předpovídat výsledky s větší přesností.
Díky AI, která tyto obchodní procesy pohání, finanční týmy často přepínají mezi několika nástroji, aby sledovaly transakce, odhalovaly podvody a generovaly zprávy.
Integrovali jsme nástroje jako Intercom, Stripe, ChurnZero, Slack, Gmail a ProfitWell. Přenosem všech těchto dat do ClickUp zjednodušujeme reporting a finanční řízení, aniž by se do toho musela zapojovat každá jednotlivá oddělení.
Integrace ClickUp umožňuje finančním týmům spravovat pracovní postupy na jedné platformě. Kromě toho, tady je několik důvodů, proč finanční týmy milují ClickUp:
- Opakující se úkoly pro faktury: Automatizujte platby faktur pomocí opakujících se úkolů v ClickUp a sledujte je v kalendářovém zobrazení pro snadné plánování.
- Stanovení a sledování cílů: Pomocí ClickUp Goals můžete stanovit a sledovat krátkodobé i dlouhodobé finanční cíle a zajistit, aby váš tým dodržoval harmonogram.
- Vlastní pole pro podrobné informace: Přidejte platební údaje, částky a další informace pomocí vlastních polí, abyste vylepšili reportování na dashboardu a zjednodušili audity.
- Připomenutí důležitých úkolů: Ať už se jedná o revizi rozpočtu nebo termín podání daňového přiznání, připomenutí ClickUp (dostupné na mobilních zařízeních i počítačích) udržují důležité úkoly v popředí.
AI v zákaznickém servisu: zvyšte spokojenost zákazníků
72 % spotřebitelů se zavazuje k loajalitě vůči společnostem, které poskytují rychlejší služby, takže laťka pro zákaznickou podporu je vyšší než kdykoli předtím.
Lidé dosud odváděli chvályhodnou práci, ale s rostoucími očekáváními zákazníků se jejich omezení stávají zřejmými.
Společnosti se nyní obracejí k AI na pracovišti, aby vylepšily své strategie zákaznických služeb – a vyplatí se to.
Zavedení ClickUp zlepšilo naše procesy a pomohlo vytvořit oddělení zákaznické podpory, díky čemuž jsme mohli zvýšit počet zákazníků z 2 000 na 8 000 ročně.
Podívejme se na některé klíčové nástroje umělé inteligence a příklady jejich využití, které mění podobu zákaznických služeb.
1. Omnichannelový zákaznický servis
AI zajišťuje konzistentní a plynulou podporu napříč kanály a sleduje interakce se zákazníky, aby zachovala kontext bez ohledu na to, kde se konverzace odehrává.
Například chatbot může oslovit návštěvníka webových stránek, poskytnout mu další informace přes Messenger a zaslat mu personalizované nabídky e-mailem, aby došlo k uzavření obchodu.
ClickUp Brain dokáže centralizovat tyto interakce se zákazníky a zajistit, aby týmy podpory měly k dispozici všechny potřebné informace pro zachování kontinuity a zlepšení reakční schopnosti.
2. Tvorba obsahu
Díky generování obsahu pomocí umělé inteligence je vytváření návodů, článků o řešení problémů a často kladených otázek mnohem snazší.
Nástroje jako ClickUp Brain mohou rychle prohledat vaše úložiště podpůrných materiálů a vytvořit užitečné záznamy do znalostní báze, čímž šetří čas a snižují pracovní zátěž agentů.
3. Chatboty s umělou inteligencí
Od často kladených dotazů po aktualizace objednávek – chatboty s umělou inteligencí samostatně zpracovávají různé úkoly a zlepšují tak zákaznickou zkušenost. Chatbot může například poskytovat informace o bankovním zůstatku nebo provádět uživatele řešením problémů a v případě potřeby eskalovat složité dotazy na lidské agenty.
ClickUp Brain může tyto interakce zjednodušit tím, že shrnuje chatbotové relace pro agenty, zajišťuje plynulé předávání a rychlé řešení.
4. Rozšířené zasílání zpráv
Spojení lidských agentů s asistenty AI umožňuje rychlejší řešení dotazů. Zatímco agenti zachovávají lidský přístup, nástroje AI poskytují informace v reálném čase, generují řešení a dokonce navrhují odpovědi.
Díky schopnostem ClickUp Brain zpracovávat přirozený jazyk mají agenti okamžitý přístup k stručným shrnutím, podrobnostem o účtech a relevantním řešením, což zvyšuje efektivitu.
5. Analýza sentimentu
Nástroje AI dokážou v reálném čase vyhodnotit náladu zákazníků, analyzovat jazyk, tón a dokonce i emodži, aby odhadly emoce.
To pomáhá agentům přizpůsobit své reakce, projevit empatii rozzlobeným zákazníkům nebo nabídnout další produkty spokojeným zákazníkům.
6. Prediktivní analytika
Na základě analýzy historických dat dokáže AI předvídat chování zákazníků, anticipovat nárůsty poptávky a identifikovat rizikové zákazníky.
Například prediktivní analytika pomáhá firmám optimalizovat zásoby a předcházet přerušením služeb během špiček prodeje.
7. Samoobslužné zdroje
Téměř sedm z deseti zákazníků dává přednost samostatnému hledání řešení. Umělá inteligence vytváří a organizuje znalostní báze, označuje relevantní články a umožňuje chatbotům vést uživatele k řešením bez zásahu živého agenta.
AI v prodeji: prognózy, hodnocení potenciálních zákazníků a sledování výkonu
53 % prodejců již používá nástroje umělé inteligence k hodnocení potenciálních zákazníků, identifikaci vzorců a vytváření přesných prognóz, což jim pomáhá soustředit se na slibné potenciální zákazníky a vyřadit ty špatné.
Automatizace personalizovaného oslovování zákazníků zároveň pomáhá firmám růst rychleji než kdykoli předtím. Například společnost ColdIQ pomocí AI zvýšila své tržby z 0 na 2 miliony dolarů za pouhých 19 měsíců!
Existuje několik pádných důvodů, proč se tyto společnosti přidávají k trendu využívání umělé inteligence v oblasti prodeje:
1. Prognózy
AI analyzuje historická data o prodeji a tržní trendy, aby s pozoruhodnou přesností předpověděla budoucí výnosy, a pomáhá tak týmům stanovit realistické cíle. Například Einstein AI od Salesforce poskytuje prediktivní informace pro optimalizaci prodejních strategií.
2. Hodnocení potenciálních zákazníků
Nástroje založené na umělé inteligenci, jako je HubSpot, vyhodnocují potenciální zákazníky na základě jejich chování a demografických údajů a přidělují jim skóre pro stanovení priority prodeje, což zvyšuje míru konverze.
3. Sledování výkonu
Platformy jako Gong využívají AI k analýze prodejních hovorů a e-mailů a nabízejí praktické informace o výkonu týmu, které pomáhají vylepšit prodejní přístupy a uzavřít obchody rychleji.
Příprava na pracoviště řízené umělou inteligencí
Už nejde o to, zda AI změní pracoviště, ale jak.
Nakonec budou společnosti muset vzít nějaký proces, zjednodušit ho, automatizovat a aplikovat tato řešení. To vyžaduje nejen technologii, ale také to, aby společnosti provedly náročnou práci v podobě kulturní změny v tom, jak technologii přijímají.
Nakonec budou společnosti muset vzít nějaký proces, zjednodušit ho, automatizovat a aplikovat tato řešení. To vyžaduje nejen technologii, ale také to, aby společnosti provedly náročnou práci v oblasti kulturní změny způsobu, jakým technologii přijímají.
Pojďme se podívat na klíčové oblasti, kde je příprava nezbytná.
1. Zvyšování kvalifikace a rekvalifikace pro éru umělé inteligence
Přechod na procesy řízené umělou inteligencí vyžaduje pracovní sílu, která je technicky zdatná a schopná přizpůsobit se novým trendům.
Identifikace nedostatků v dovednostech a propojení zaměstnanců s přípravou na budoucnost však není vždy jednoduché. A právě zde opět vstupuje do hry AI:
- Personalizovaná doporučení: Nástroje umělé inteligence, jako je ClickUp Brain, mohou navrhovat personalizované vzdělávací plány na základě aktuální role a kariérních cílů zaměstnance, čímž zajišťují, že školení odpovídá potřebám organizace.
- Prediktivní analytika: AI pomáhá firmám předvídat požadavky na dovednosti a navrhovat proaktivní školicí programy na základě analýzy trendů v oboru. Prediktivní modely mohou například identifikovat role, u nichž hrozí zastarávání, a navrhnout cesty k dalšímu vzdělávání pro zaměstnance v těchto pozicích.
💡 Tip pro profesionály: Průzkum společnosti Gallup odhalil, že téměř polovina zaměstnanců v USA touží zlepšit své dovednosti, ale pouze 2 % vedoucích pracovníků v oblasti lidských zdrojů považuje své programy za účinné. Umělá inteligence tuto mezeru překlenuje a vytváří efektivní, cílené iniciativy pro rekvalifikaci, které přinášejí výhody jak zaměstnancům, tak organizacím.
2. Budování organizační kultury připravené na AI
Přiznejme si to: AI je tu, aby zůstala.
Dobrá zpráva? Můžete použít samotnou AI, abyste svůj tým připravili na éru AI.
Zde je 10 způsobů, jak může AI posílit programy zvyšování kvalifikace a rekvalifikace a vytvořit pracovní sílu připravenou na budoucnost:
- Hodnocení dovedností a analytika: AI může průběžně analyzovat dovednosti vašeho týmu, identifikovat mezery a zdůraznit budoucí potřeby – je to jako mít křišťálovou kouli, ale ještě lepší.
- Personalizované vzdělávací programy: Zaměstnanci absolvují školení přizpůsobené jejich konkrétním rolím a kariérním cílům, díky čemuž je učení efektivnější a (troufáme si říci) i zábavnější.
- Adaptivní výukové platformy: AI přizpůsobuje obtížnost obsahu podle pokroku zaměstnance, čímž udržuje jeho zájem, aniž by se cítil přetížený.
- Kurátorství obsahu založené na AI: Představte si, že máte osobního knihovníka pro školicí obsah – AI prohledává nekonečné zdroje a dodává přesně to, co váš tým potřebuje.
- Virtuální asistenti a chatboti: Tyto užitečné nástroje umělé inteligence nabízejí škálovatelnou podporu, poskytují kvízy, koučování a povzbuzování, a to vše při interaktivním školení.
- Simulace a gamifikace: Představte si to jako nácvik bez tlaku – zaměstnanci mohou zdokonalovat své dovednosti prostřednictvím realistických scénářů a výzev v bezpečném, kontrolovaném prostředí.
- Prediktivní analýza pro návratnost investic do školení: AI předpovídá budoucí nedostatky v dovednostech a personalizuje školicí programy tak, aby je naplnila, čímž zajistí, že investujete do správných oblastí pro maximální dopad.
- Zpracování přirozeného jazyka (NLP): Nástroje NLP poskytují personalizovanou zpětnou vazbu a koučink, což pomáhá zaměstnancům zůstat motivovaní a držet se svých vzdělávacích cílů.
- Rozšířená realita (AR) a virtuální realita (VR): AR překrývá digitální prvky v reálném světě. VR zároveň ponoří zaměstnance do plně digitálního školicího prostředí – protože kdo by neměl rád trochu technologické magie?
- Neustálé učení a přizpůsobování: AI udržuje zaměstnance v čele vývoje tím, že předpovídá trendy v oboru a navrhuje relevantní dovednosti, které je třeba se naučit.
3. Spolupráce mezi lidmi a systémy umělé inteligence
Aby se AI stala součástí DNA vaší organizace, potřebujete DNA. Mluvíme o lidech.
Umělá inteligence sice zpracovává data bleskovou rychlostí a poskytuje informace rychleji, než stačíte vyslovit slovo „algoritmus“, ale lidé přinášejí kontext, empatii a starý dobrý zdravý rozum. Společně tvoří dokonalý tým.
Zde je vysvětleno, jak lidé přispívají ve světě poháněném umělou inteligencí.
- Kritické myšlení a řešení problémů: AI umí počítat čísla, ale nedokáže se orientovat v šedých oblastech rozhodování. Tam nastupují lidé, aby analyzovali nuance, kreativně přemýšleli a činili etická rozhodnutí.
- Dohled a vedení: AI není dokonalá, a to je v pořádku. Potřebuje, aby lidé kontrolovali její práci, poskytovali kontext a zajišťovali, že je používána zodpovědně.
- Dokonalé partnerství: Když lidé a AI spolupracují, výsledky jsou chytřejší, rychlejší a vyváženější.
4. Integrace ClickUp pro plynulou spolupráci mezi lidmi a umělou inteligencí
Pokud jde o spojení lidské kreativity s efektivitou umělé inteligence, ClickUp Brain tento proces zjednodušuje a zefektivňuje. Zde je návod, jak vytvořit pracoviště, kde lidé a umělá inteligence společně prosperují.
i. Zapojte svůj tým a komunikujte s ním
Získat podporu všech začíná dobrou komunikací. Sdílejte, proč je umělá inteligence zaměřená na člověka (HCAI) důležitá a jak může pomoci. Řešte obavy, vyzývejte k poskytování zpětné vazby a udělejte z toho týmovou snahu.
💡 Tip pro profesionály: Pro brainstorming použijte ClickUp Mindmaps. Je to jako digitální tabule, na které může každý sdílet nápady a propojovat souvislosti.
- Jasně naplánujte projekty a úkoly
- Přetahujte, ukládejte a propojujte nápady, abyste zefektivnili plánování.
- Udržujte všechny v souladu a na stejné vlně
ii. Vzdělávejte a školte svůj tým
Chápeme, že nové technologie mohou být zastrašující.
Pomozte svému týmu seznámit se s nástroji, jako je ClickUp Brain, poskytnutím praktického školení a ukázáním, jak jim usnadňuje práci.
iii. Proveďte kontrolu pracovních postupů
Ne každý úkol vyžaduje AI. Analyzujte své pracovní postupy a zjistěte, co by mohlo těžit z automatizace a co stále vyžaduje lidský přístup.
- Pomocí dashboardů ClickUp můžete vizualizovat své procesy.
- Stanovte si cíle pro implementaci AI, aniž byste přetěžovali lidské pracovníky.
iv. Vyberte si správný nástroj AI
Pokud jde o nástroje AI, chcete něco, co vám bude připadat jako člen týmu, ne jen další kus technologie. Právě proto je tu ClickUp Brain.
- AI Knowledge Manager™: Odpovídá na otázky přímo z úkolů a dokumentů, takže váš tým tráví méně času hledáním a více času prací.
- AI Project Manager™: Automatizuje aktualizace, shrnuje pokrok a zdůrazňuje klíčové detaily, abyste se mohli soustředit na to, co je opravdu důležité.
- AI Writer for Work™: Pomáhá s psaním úkolů, jako jsou zprávy, návrhy nebo e-maily, takže váš tým může své myšlenky zaznamenat rychleji.
Budoucnost AI na pracovišti
Jaká je budoucnost AI? Pokud lze soudit podle posledních několika let, jsme teprve na začátku jejího potenciálu.
Pojďme se tedy podívat na trendy, které připravují půdu pro tuto evoluci poháněnou umělou inteligencí.
1. Kybernetická bezpečnost
Seznamte se se společností Twine, startupem v oblasti kybernetické bezpečnosti, který vzbudil rozruch díky počátečnímu financování ve výši 12 milionů dolarů. Společnost představila „Alexe“, digitálního zaměstnance poháněného umělou inteligencí, který má zaplnit stále rostoucí nedostatek talentů v oblasti kybernetické bezpečnosti.
Připojuje se k systémům společnosti, přijímá pokyny, plánuje úkoly, získává schválení a poté je provádí s vojenskou přesností – a to vše při zachování plné viditelnosti pro tým.
To je obzvláště zajímavé, protože svět kybernetické bezpečnosti zoufale potřebuje posily.
Podle Světového ekonomického fóra existuje celosvětový nedostatek téměř 4 milionů odborníků na kybernetickou bezpečnost. V kombinaci s rozvojem cloud computingu, práce na dálku a stále sofistikovanějšími kybernetickými hrozbami potřebujeme veškerou pomoc, kterou můžeme získat.
Nezapomínejme však na rizika: AI může být spasitelem, ale také se může stát terčem. Hackeři neustále hledají způsoby, jak manipulovat se systémy, včetně samotné AI.
Proto je jedním z největších trendů, který bude i nadále pokračovat, vývoj chytřejších obranných mechanismů AI – antivirového softwaru, prediktivních algoritmů a nástrojů, které dokážou rozpoznat a nahlásit vznikající hrozby dříve, než způsobí škody.
2. Personalizace na vyšší úrovni
V budoucnosti umělé inteligence se zlepší i vaše zkušenosti s drive-thru. Yum! Brands, mateřská společnost Taco Bell, KFC a Pizza Hut, je průkopníkem v oblasti inovativní technologie hlasové umělé inteligence.
Skutečná síla však spočívá v personalizaci ve velkém měřítku. Díky zavedení AI, které přineslo nárůst registrací a transakcí, AI předefinovává zapojení zákazníků a jejich zkušenosti, aniž by zpomalovala dobu poskytování služeb.
🧠Zajímavost: Hlasová AI společnosti Taco Bell již zpracovala více než 2 miliony objednávek ve 300 pobočkách v USA, což z ní činí největší značku hlasové AI v oblasti rychlého stravování (QSR) na světě.
3. Automobily poháněné umělou inteligencí (chápete?)
Pokud jste procházeli Instagram, pravděpodobně jste zachytili tento trend: samořídící taxíky.
Ano, hands-free řízení – legální v některých státech – znamená, že můžete jíst sendvič, nanášet řasenku nebo scrollovat TikTok, a to vše při jízdě v autonomním Mercedesu „úrovně 3“.
Mercedes je možná prvním výrobcem automobilů v USA, který prodává autonomní vozidla běžným spotřebitelům, ale rozhodně není jediný. Na tuto technologii sázejí i průmysloví giganti jako Samsung, Nvidia, Volkswagen, Uber a Waymo od Googlu.
Proč? Protože příslib je obrovský – méně dopravních nehod, bezpečnější silnice a bezkonkurenční pohodlí.
Autonomní řízení se ukazuje jako ekonomická a sociální revoluce a do této oblasti byly investovány miliardy dolarů.
4. Rozpoznávání obličeje, má někdo zájem?
V nedávném článku nám nizozemský novinář Alexander Klöpping poskytl nahlédnutí do futuristických schopností brýlí s umělou inteligencí, které slibují skenování a rozpoznávání tváří v reálném čase.
Ve videu zveřejněném na sociální síti X si Klöpping nasadil tyto technologicky vyspělé brýle a vyrazil do ulic v trenčkotu (protože, přiznejme si to, to je správné oblečení pro experiment s umělou inteligencí). Novinář zapojoval nic netušící občany do neformálních rozhovorů a choval se nenápadně, zatímco brýle tiše skenovaly a analyzovaly jejich tváře.
Video ukázalo fascinující boční okno se simulacemi, které běžely, zatímco systém pracoval na identifikaci osob. A nebylo to jen pro efekt – Klöpping později potvrdil přesnost systému porovnáním identit se svými subjekty.
I když to mohlo být jen zábava a hra, vlády tuto technologii rychle zavádějí pro účely sledování, zatímco podniky ji využívají k personalizaci interakcí se zákazníky.
Ať už vám to připadá cool nebo děsivé, je to bezpochyby jeden z nejžhavějších trendů v oblasti AI – formuje to, jak komunikujeme se světem.
5. AI v nemocnicích
V oblasti zdravotnictví je jednou z největších výzev, kterým odborníci čelí, neustálá potřeba včasné komunikace. Pacienti očekávají okamžité odpovědi na své otázky, rychlý přístup k termínům a časté informace o své léčbě.
Tato poptávka však často naráží na omezený čas a zdroje, které má zdravotnický personál k dispozici.
Jakou pomoc tedy AI v tomto případě nabízí?
Seznamte se s MAIRA, hlasovým agentem společnosti Medsender založeným na umělé inteligenci, který byl navržen tak, aby tuto mezeru překlenul.
Jak říká zakladatel společnosti Medsender Zain Qayyum: „Snižujeme tření, kterému pacienti čelí při komunikaci se svými poskytovateli.“
Díky svému lidskému hlasu a nepřetržité dostupnosti mění MAIRA způsob, jakým zdravotnická zařízení komunikují s pacienty. Ať už jde o plánování schůzek, odpovídání na časté dotazy nebo poskytování aktualizací v několika jazycích, MAIRA nabízí nový pohled na efektivní péči zaměřenou na pacienta.
🍪 Bonus: MAIRA komunikuje v angličtině, španělštině a až v 15+ přizpůsobitelných jazycích, aby vyhovovala různorodým skupinám obyvatel.
6. Lidé a AI
Ačkoli jsou tyto vynálezy a příklady použití umělé inteligence ohromující, jedna věc je zcela jasná: lidský zásah zůstává hluboce zakořeněn v těchto aplikacích.
Ano, AI dokáže okamžitě vyhledat vaše zdravotní zprávy, ale postrádá schopnost interpretovat tyto klinické statistiky a předložit vám lékařskou zprávu, která vás uklidní.
AI je výjimečná v provádění úkolů a následování pokynů, ale pokud jde o originální myšlení nebo kreativní řešení problémů, naráží na překážky.
A nezapomeňme na emoce. AI možná ví, že jste frustrovaní, protože píšete VELKÝMI PÍSMENY, ale nechápe proč. Emoční inteligence, schopnost upřímně se spojit a komunikovat bez pomoci neverbálních signálů, zůstává výhradně naší doménou.
A nakonec vztahy.
Zatímco AI vyniká v transakcích, skutečné propojení je jiná věc. Budování důvěry, podpora spolupráce a vedení s empatií jsou dovednosti, díky nimž je lidská týmová práce a vedení nenahraditelné.
Je AI skvělá? Vyberte si ClickUp AI pro své pracoviště.
A tady je konečný verdikt 🥁
Produktivita vašeho pracoviště závisí na tom, jak dobře dokážete ušetřit čas a automatizovat manuální úkoly. Teprve pak budete mít příležitost experimentovat s novými nápady a soustředit se na důležité věci.
Právě v tom vám může ClickUp pomoci.
Díky funkcím, jako je prioritizace úkolů na základě umělé inteligence, přizpůsobitelné řídicí panely a nástroje pro snadnou spolupráci, zvládnete více projektů bez námahy.
Navíc funguje hladce s vašimi stávajícími pracovními postupy a integruje se s více než 1 000 aplikacemi, aby zvýšila produktivitu, aniž by narušila váš pracovní rytmus.
Zaregistrujte se ještě dnes na ClickUp a nechte AI a váš tým dosáhnout dokonalé desítky.