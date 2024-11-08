10 nejlepších nástrojů pro generování pracovních postupů s využitím umělé inteligence pro zefektivnění procesů

Jako profesionál v oblasti content marketingu je největším nepřítelem mé produktivity chaos. Z vlastní zkušenosti vím, jak náročné je řídit týmy bez jasného rozdělení úkolů a odpovědností – je to opravdu recept na katastrofu.
Naštěstí mi software pro generování pracovních postupů s umělou inteligencí pomáhá překonat neorganizovanost. Tyto nástroje prezentují procesy v přehledných vizuálních formátech, což mi umožňuje mít vše pod kontrolou.
Pokud ve vaší organizaci panuje chaos, sestavili jsme seznam generátorů pracovních postupů, které vám zjednoduší život.
Jste připraveni prozkoumat své možnosti? Pojďme se do toho pustit. 🤿
Co byste měli hledat v generátorech pracovních postupů s umělou inteligencí?
Než vám představím své nejoblíbenější generátory pracovních postupů s umělou inteligencí, zde je seznam klíčových faktorů, na které je třeba se zaměřit při výběru dobrého generátoru pracovních postupů s umělou inteligencí.
- Snadné použití: Hledejte generátor pracovních postupů s umělou inteligencí, který má intuitivní rozhraní. Nástroje typu drag-and-drop a další vizuální nástroje s umělou inteligencí, které nevyžadují mnoho programování, jsou snadnou volbou.
- Přizpůsobitelnost: Ujistěte se, že generátor pracovních postupů AI umožňuje přizpůsobení pracovních postupů podle vašich potřeb.
- Integrace AI: Vyberte si generátor pracovních postupů s umělou inteligencí, který disponuje robustními funkcemi umělé inteligence, které zjednodušují automatizaci. Od generování pracovních postupů pro maximální efektivitu až po automatizaci tvorby obsahu nebo sumarizace dat – umělá inteligence zrychluje tvorbu pracovních postupů a pomáhá vám šetřit čas.
- Funkce pro spolupráci: Vyberte si generátor pracovních postupů s umělou inteligencí, který nabízí spolupráci v reálném čase a umožňuje členům týmu přispívat odkudkoli.
- Integrace s jinými aplikacemi: Nástroj pro tvorbu vývojových diagramů by měl být hladce integrován s jinými nástroji, jako jsou databáze a komunikační aplikace, aby zajistil plynulejší pracovní postupy ve všech vašich systémech.
🧠 Zajímavost: Automatizace pracovních postupů pomocí AI může výrazně snížit spotřebu papíru, což přispívá k ekologičtějšímu provozu podniku.
10 nejlepších generátorů pracovních postupů s využitím umělé inteligence
Pojďme rovnou k věci. Pokud jste připraveni vylepšit svůj pracovní postup, můj tým v ClickUp a já jsme pro vás připravili výběr deseti nejlepších generátorů pracovních postupů s umělou inteligencí, které vám pomohou začít. 👇
1. ClickUp (nejlepší pro řízení projektů s využitím umělé inteligence a automatizací pracovních postupů)
ClickUp je univerzální platforma pro správu projektů a bezpochyby jeden z nejlepších nástrojů pro zvýšení produktivity na trhu. Pomáhá vám organizovat práci a lidi na jednom centrálním místě a otevírá tak nekonečné možnosti.
Tato platforma nabízí robustní sadu funkcí pro zvýšení produktivity a zefektivnění provozu. Umožňuje uživatelům optimalizovat pracovní postupy, automatizovat opakující se úkoly a využívat AI ke zjednodušení různých procesů.
Automatizace ClickUp
Automatizace ClickUp jsou nezbytné pro týmy, které chtějí snížit manuální úsilí a zvýšit produktivitu. Tato funkce umožňuje uživatelům vytvářet přizpůsobitelné pracovní postupy šité na míru jejich konkrétním potřebám.
Můžete nastavit spouštěče a akce, které se provádějí automaticky, což vašemu týmu umožní soustředit se na činnosti s vyšší přidanou hodnotou, místo aby se zabýval rutinními úkoly.
Můžete například automatizovat oznámení o změně stavu úkolu nebo vytvořit připomenutí blížících se termínů. Tato funkce je obzvláště užitečná pro správu projektů s více pohyblivými částmi.
Nedávno jsme nastavili jednu z mých dosud nejoblíbenějších automatizací ClickUp. Pokud například nastavíme stav fakturace, náš účetní automaticky vygeneruje fakturu v QuickBooks a my pak stačí jen kliknout na tlačítko Odeslat a faktury jsou odeslány. To nám opravdu ušetřilo spoustu času.
Nedávno jsme nastavili jednu z mých dosud nejoblíbenějších automatizací ClickUp. Pokud například nastavíme stav fakturace, náš účetní automaticky vygeneruje fakturu v QuickBooks a my pak stačí jen kliknout na tlačítko Odeslat a faktury jsou odeslány. To nám opravdu ušetřilo spoustu času.
ClickUp Brain
Pro další zdokonalení generování pracovních postupů využívá ClickUp Brain sílu umělé inteligence. ClickUp Brain je nástroj umělé inteligence, který pomáhá vytvářet efektivní pracovní postupy tím, že pomáhá uživatelům při přípravě obsahu, brainstormingu nápadů a provádění výzkumu.
Díky textovým podnětům založeným na umělé inteligenci dokáže ClickUp Brain generovat návrhy a shrnovat data, čímž zefektivňuje tvorbu obsahu a výzkumné úkoly.
Pokud například potřebujete shromáždit rozsáhlé informace pro projekt, ClickUp Brain může na základě vašich vstupů rychle vygenerovat první návrh. Tato funkce šetří čas a díky inteligentním návrhům zvyšuje kvalitu vašich výstupů.
Nástroje pro spolupráci pro vylepšení pracovních postupů
ClickUp nabízí více než jen automatizaci a AI pro zefektivnění vašich operací. Poskytuje také nástroje pro spolupráci, které zvyšují kreativitu, brainstorming a přehlednost pracovních postupů. Každý z těchto nástrojů hraje jedinečnou roli při usnadňování efektivnějších pracovních postupů. Pojďme se podívat, jak.
ClickUp Whiteboards nabízí dynamický prostor pro spolupráci týmů v reálném čase. Tyto digitální plátna poskytují interaktivní platformu, kde lze brainstormovat nápady, organizovat je a transformovat do proveditelných úkolů.
Ať už váš tým pracuje na dálku nebo v kanceláři, díky tabulkám Whiteboards se všichni mohou účastnit brainstormingových sezení, jako by byli ve stejné místnosti.
Funkce bílé tabule? Jsem jí posedlý. Tento nástroj se často používal během týmových schůzek k brainstormingu nápadů nebo k podrobnějšímu rozpracování určitých iniciativ.
Funkce bílé tabule? Jsem jí posedlý. Tento nástroj se často používal během týmových schůzek k brainstormingu nápadů nebo k podrobnějšímu propracování určitých iniciativ.
Jakmile vytvoříte nápady a koncepty na tabuli, můžete je okamžitě převést do úkolů ClickUp a hladce je integrovat do pracovního postupu vašeho projektu.
Dalším výkonným nástrojem pro strukturování pracovních postupů je ClickUp Mind Maps.
Myšlenkové mapy jsou ideální pro rozdělení složitých projektů na zvládnutelné části. Můžete začít s ústředním konceptem a vizuálně přehledným a organizovaným způsobem zmapovat související úkoly, milníky a závislosti.
Tento nástroj je užitečný pro projektové manažery, kteří potřebují rozdělit mnohostranné projekty, a pro týmy pracující na vývoji produktů a optimalizaci procesů.
Nejlepší funkce ClickUp
- Automatizujte pracovní postupy bez námahy: Zjednodušte časté přidělování úkolů, úpravy termínů a změny stavu pomocí automatizací.
- Využijte AI pro chytřejší práci: Používejte textové výzvy založené na AI, které vám pomohou s psaním, výzkumem a shrnováním dat pomocí Brain.
- Okamžité generování obsahu: Automaticky generujte nápady a obsah pro úkoly, jako jsou zprávy, e-maily a dokumentace.
- Spolupracujte vizuálně a přehledně: Nakreslete plány projektů a propojte je přímo s úkoly pomocí tabulek a myšlenkových map.
Omezení ClickUp
- Mobilní aplikace postrádá některé pokročilé funkce dostupné v desktopové verzi, což může mít vliv na produktivitu při práci na cestách.
Ceny ClickUp
- Navždy zdarma
- Neomezený: 7 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 12 $/měsíc na uživatele
- Podniky: Kontaktujte nás ohledně cen
- ClickUp Brain: Přidejte k jakémukoli placenému tarifu za 7 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 9 880 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 4 260 recenzí)
2. Lucidchart (nejlepší pro intuitivní vizualizaci procesu tvorby vývojových diagramů)
Lucidchart je generátor AI flowchartů s intuitivním rozhraním typu drag-and-drop, který vám pomůže rychle vytvářet flowcharty, diagramy a dokonce i myšlenkové mapy.
Díky funkci spolupráce v reálném čase můžete vy a váš tým plynule vytvářet vývojové diagramy a vylepšovat jejich design. Navíc jeho návrhy založené na umělé inteligenci vytvářejí pracovní postupy přizpůsobené vašim potřebám.
Nejlepší funkce Lucidchart
- Spolupracujte se svým týmem v reálném čase na stejných AI generovaných vývojových diagramech, bez ohledu na jejich umístění.
- Propojte Lucid s integracemi AI, jako jsou Lucid Custom GPT a Microsoft Graph Connector, abyste mohli shrnout práci a rychle najít dokumenty.
- Zadejte svůj klíč API pro interakci s velkými jazykovými modely na plátně Lucidchart a vyzkoušejte různé modely, výzvy a vstupy.
Omezení Lucidchart
- Použití vyžaduje strmé učební křivky.
- Někteří uživatelé hlásí pomalost při práci se složitými diagramy a AI vývojovými diagramy s více spolupracovníky.
Ceny Lucidchart
- Navždy zdarma
- Individuální: 9 $/měsíc
- Tým: 10 $/měsíc na uživatele
- Podnik: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Lucidchart
- G2: 4,5/5 (více než 5 680 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 2 100 recenzí)
3. EdrawMax (nejlepší pro výkonné vytváření diagramů s pomocí šablon vylepšených umělou inteligencí)
EdrawMax zvládá vše od jednoduchých AI vývojových diagramů až po složité technické schémata. Jeho AI funkce vám umožňuje vytvářet a upravovat diagramy, stylové grafy nebo měnit text pouhým kliknutím.
Platforma navíc nabízí rozsáhlou knihovnu šablon pracovních postupů, která vám poskytne náskok při realizaci vašich projektů, když použijete její generátor vývojových diagramů založený na umělé inteligenci.
Nejlepší funkce EdrawMax
- Automaticky upravujte mezery a zarovnání, aby vaše diagramy byly přehledné a profesionální, pomocí funkce Smart Formatting.
- Získejte přístup k specializovaným symbolům pro inženýrství, architekturu a IT pracovní postupy díky přizpůsobitelným knihovnám symbolů EdrawMax.
- Snadno exportujte své AI generované pracovní postupy do editovatelných formátů, jako jsou Visio, Word a Excel.
Omezení EdrawMax
- OCR převod obrazu na text ne vždy rozpozná znaky správně.
- Pro uživatele bez technického zázemí mohou být AI vývojové diagramy kvůli své složitosti příliš náročné.
Ceny EdrawMax
- Pro týmy: 8,43 $/měsíc na uživatele (účtováno ročně pro 5 uživatelů)
- Pro firmy: Ceny na míru
Hodnocení a recenze EdrawMax
- G2: 4,3/5 (více než 60 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 200 recenzí)
4. Miro (nejlepší pro společné brainstormingy s inteligentními propojeními)
Inteligentní plátno Miro dělá brainstorming, plánování a procesní toky zábavnými. Tato funkce využívá AI k automatickému převodu nápadů na prototypy, briefy, plány nebo diagramy.
Ať už se zabýváte mindmappingem, wireframingem nebo vytvářením podrobných pracovních postupů, AI Miro vám pomůže tím, že nabídne chytré propojení mezi nápady a automaticky zorganizuje vaše tabule.
Nejlepší funkce Miro
- Seskupujte související nápady a datové body na svých tabulkách a vývojových diagramech pro lepší organizaci pomocí shlukování založeného na umělé inteligenci.
- Získejte návrhy optimálních tvarů, propojení a rozvržení pro vaše pracovní postupy díky inteligentním funkcím pro vytváření diagramů.
- Analyzujte schůzky a brainstormingové sezení pomocí AI a vytvářejte okamžité souhrny s klíčovými poznatky a praktickými postřehy.
Omezení Miro
- Společné řízení rad a týmů může být náročné
- Funkce exportu postrádá flexibilitu, což brání uživatelům ve výběru konkrétních prvků pracovního postupu a určení jejich pořadí při generování dokumentu PDF.
Ceny Miro
- Navždy zdarma
- Starter: 8 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 16 $/měsíc na uživatele
- Podnik: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Miro
- G2: 4,7/5 (více než 6 590 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 1 570 recenzí)
💡 Tip pro profesionály: Zajistěte, aby byl váš tým proškolen v efektivním používání nástrojů AI automatizace. Znalý tým dokáže AI využívat efektivněji, což vede k lepšímu řízení pracovních postupů.
5. Airtable (nejlepší pro flexibilní správu projektů kombinující funkce tabulkového procesoru a databáze)
Airtable kombinuje jednoduchost tabulkového procesoru s výkonem databáze. S Airtable můžete vytvářet vlastní rozhraní a zobrazení přizpůsobená potřebám vašeho týmu, abyste mohli vizualizovat složité informace. Pomocí Airtable Cobuilder můžete také vytvářet intuitivní aplikace na základě svých dat.
Nejlepší funkce Airtable
- Automatizujte rutinní úkoly a pracovní postupy na základě spouštěčů a akcí, které nastavíte.
- Vytvářejte přizpůsobené zobrazení a panely pro konkrétní potřeby týmu podle vašich specifikací.
- Generujte přehledy a vizuální zprávy, které zdůrazňují klíčové trendy v datech a usnadňují rozhodování.
Omezení Airtable
- Mnoho uživatelů vyjádřilo potřebu dalších funkcí tabulkového procesoru, jako jsou vzorce buněk a možnosti přetažení.
- Pokročilé funkce, díky kterým se Airtable vyplatí, vyžadují značnou investici času do osvojení a nastavení.
Ceny Airtable
- Navždy zdarma
- Tým: 20 $/uživatel/měsíc (fakturováno ročně)
- Podnikání: 45 $/uživatel/měsíc (fakturováno ročně)
- Podniková úroveň: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Airtable
- G2: 4,6/5 (více než 2 360 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 2 070 recenzí)
🧠 Zajímavost: Nástroje AI pro pracovní postupy nyní mění celou řadu odvětví! Ve zdravotnictví zefektivňují správu údajů o pacientech, zatímco ve sportu optimalizují rozvrhy sportovců pro dosažení maximálního výkonu.
6. Zapier (nejlepší pro snadnou automatizaci pracovních postupů v tisících aplikací)
Automatizační funkce Zapier usnadňují vytváření plynulých pracovních postupů, protože sdružují vaše aplikace a služby pod jednou střechou. Díky nástroji umělé inteligence můžete generovat Zaps – automatizované pracovní postupy, které propojují různé aplikace, aby se práce vykonávala rychleji.
Umělá inteligence tohoto nástroje vám pomůže identifikovat nejlepší spouštěče a akce na základě vašich vzorců používání, aby se zjednodušila automatizace pracovních postupů. Pokud například obvykle exportujete a sdílíte tabulku po kliknutí na tlačítko Uložit, Zapier pro to sám vytvoří automatizaci.
Nejlepší funkce Zapier
- Využijte kombinaci Zapier a Assistant API pro různé účely, jako je rychlá analýza API, shrnutí schůzek Zoom a další.
- Vytvářejte komplexní tabulky z roztříštěných datových sad pomocí výzvy, aby za vás práci udělala AI.
- Okamžitě nastartujte svůj pracovní postup s Copilotem, AI asistentem, který navrhuje Zaps, generuje kód a vytváří vlastní akce podle vašich potřeb.
Omezení Zapier
- Omezení počtu Zaps, které můžete vytvořit za sekundu, může být problematické při práci s hromadnými operacemi.
Ceny Zapier
- Zdarma: 0 $
- Profesionální: Cena začíná na 30 $/měsíc
- Tým: Cena začíná na 104 USD
- Podnik: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Zapier
- G2: 4,5/5 (více než 1 300 recenzí)
- Capterra: 4,7 (více než 2 860 recenzí)
7. ProcessMaker (nejlepší pro zefektivnění tvorby procesů pomocí prediktivní analýzy)
ProcessMaker využívá AI k transformaci popisů na proveditelné procesy, čímž zefektivňuje automatizaci pracovních postupů a šetří čas.
Funkce AI této platformy vylepšují automatizaci procesů pomocí prediktivní analýzy a inteligentních návrhů. Ať už chcete automatizovat úkoly nebo vizualizovat složité procesy, ProcessMaker nabízí inovativní řešení pro zvýšení produktivity.
Nejlepší funkce ProcessMaker
- Analyzujte své pracovní postupy pomocí funkcí strojového učení a získejte návrhy, jak je přepracovat pro větší efektivitu.
- Předpovídejte výsledky procesů a identifikujte potenciální překážky ještě předtím, než nastanou, pomocí prediktivní analýzy.
- Zefektivněte pracovní postupy a implementujte řešení šitá na míru pro každé oddělení.
Omezení ProcessMaker
- Mnoho uživatelů vyjadřuje nespokojenost s omezenými možnostmi designu formulářů a obrazovek.
- Problémy s výkonem vznikají při provádění složitých pracovních postupů nebo velkých projektů.
Ceny ProcessMaker
Ceny na míru
Hodnocení a recenze ProcessMaker
- G2: 4,3/5 (více než 290 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 170 recenzí)
📖 Přečtěte si také: 10 způsobů, jak být v práci produktivnější
8. Trello (nejlepší pro vizuální správu projektů s tabulemi a automatizací úkolů)
Trello vyniká svým přímočarým designem, který uživatelům usnadňuje správu jejich pracovních postupů. Platforma obsahuje tabule, seznamy a karty uspořádané v přehledném rozhraní, které vám umožní snadno organizovat úkoly.
Kromě toho Trello umožňuje efektivní automatizaci úkolů. Můžete nastavit pravidla, která automaticky přesouvají karty mezi tabulemi, kdykoli dojde ke změně stavu úkolu, což usnadňuje sledování pokroku týmu a zlepšuje mezifunkční spolupráci.
Nejlepší funkce Trello
- Spravujte sprinty a cíle a přizpůsobujte termíny podle změn priorit.
- Generujte nové a zajímavé nápady pro jakékoli zadání nebo scénář pomocí Atlassian Intelligence.
- Pomocí dashboardů získáte přehled o projektech a vizualizujete klíčové metriky.
Omezení Trello
- Nepodporuje závislosti mezi úkoly, což ztěžuje vizualizaci a správu projektů, kde jsou úkoly vzájemně závislé.
- Omezené možnosti reportování, pokud nejsou využity další power-upy
- Každý účet Trello má limit na počet příkazů, které lze měsíčně provést.
Ceny Trello
- Bezplatný tarif
- Standard: 5 $/měsíc na uživatele (fakturováno ročně)
- Premium: 10 $/měsíc na uživatele (fakturováno ročně)
- Enterprise: 17,5 $/měsíc na uživatele (fakturováno ročně)
Hodnocení a recenze Trello
- G2: 4,4/5 (více než 13 600 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 23 230 recenzí)
9. Notion (nejlepší všestranný pracovní prostor pro poznámky, úkoly a správu projektů)
Notion je dobrý generátor pracovních postupů s umělou inteligencí, který kombinuje řízení projektů a kreativní úkoly do jedné snadno použitelné platformy. Pomáhá týmům zefektivnit jejich pracovní postupy, takže vše od brainstormingu nápadů až po realizaci projektů je jednoduché.
Jeho AI funkce vám umožňují automatizovat různé úkoly, což znamená, že strávíte méně času rutinními činnostmi a více času tím, na čem záleží.
Nejlepší funkce Notion
- Vytvářejte diagramy a vývojové diagramy, abyste vylepšili své dokumenty pomocí vizuálních pomůcek.
- Získejte rychlé aktualizace projektů, vytvářejte akční položky, zefektivněte komunikaci v týmu a mnoho dalšího.
- Chatujte o téměř čemkoli s Notion AI založeným na ChatGPT a Claude, abyste urychlili svou práci.
Omezení Notion
- Automatizace jsou striktně založeny na událostech, což znamená, že se mohou provádět pouze v případě, že dojde k určité události.
- Uživatelé zaznamenali problémy s výkonem u velkých databází nebo složitých stránek.
Ceny Notion
- Bezplatný tarif
- Plus: 10 $/měsíc za jedno místo
- Podnikání: 15 $/měsíc za jedno místo
- Podnik: Ceny na míru
- Notion AI: Přidejte za 8 $/měsíc za jedno místo (účtováno ročně)
Hodnocení a recenze Notion
- G2: 4,7/5 (více než 5 790 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 2 300 recenzí)
10. Microsoft Power Automate (nejlepší pro automatizaci pracovních postupů v aplikacích Microsoftu a třetích stran)
Microsoft Power Automate je podnikový software pro automatizaci procesů a pracovních postupů, který automatizuje širokou škálu obchodních procesů.
Umí vytvářet komplexní automatizaci a pracovní postupy pro systémy, desktopové aplikace a webové stránky pomocí AI a digitální a robotické automatizace procesů (RPA). Můžete jej použít například pro nákup v SAP, nastavení schvalovacích procesů, automatizaci dokumentů a další.
Nejlepší funkce Microsoft Power Automate
- Rozšiřte automatizaci ve své organizaci pomocí integrovaných funkcí zabezpečení, správy a 360stupňového monitorování.
- Analyzujte pracovní postupy a poskytujte doporučení pro optimalizaci vašich procesů pomocí AI tohoto nástroje.
- Automatizujte manuální úkoly na svém počítači pomocí RPA a zvyšte tak provozní efektivitu.
Omezení Microsoft Power Automate
- Bez ohledu na licenci nesmí pracovní postupy překročit 100 000 požadavků v jakémkoli pětiminutovém okně.
- Každý tok může obsahovat maximálně 500 akcí a vnořené akce jsou omezeny na hloubku 8 úrovní.
- Počet vlastních konektorů vytvořených z webových API je omezený, což má dopad na integrační možnosti.
Ceny Microsoft Power Automate
- Bezplatná zkušební verze
- Power Automate Premium: 15 $/měsíc na uživatele
- Proces Power Automate: 150 $/měsíc za každého bota
- Power Automate Hosted Process: 215 $/měsíc za bota
Hodnocení a recenze Microsoft Power Automate
- G2: 4,5/5 (více než 430 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 180 recenzí)
💡 Tip pro profesionály: AI pracovní postupy nejsou nástrojem, který stačí nastavit a pak na něj zapomenout. Pravidelně sledujte jejich výkon a vylepšujte nastavení, abyste dosáhli ještě lepších výsledků.
Vytvářejte dokonalé pracovní postupy s ClickUp
Generování pracovních postupů vám přináší spoustu výhod. Od lepší organizace práce a dodržování termínů až po sjednocení všech zaměstnanců – jsou základem efektivity a produktivity.
Lepší pracovní postupy však nejsou jedinou věcí, která vyřeší všechny vaše potřeby v oblasti řízení projektů. Potřebujete něco komplexnějšího a úplnějšího.
A právě zde přichází na řadu ClickUp. Jedná se o výkonný nástroj pro vytváření pracovních postupů s využitím umělé inteligence a všeho, co s tím souvisí. S ClickUp Brain je vytváření pracovních postupů hračkou. Jeho použití spolu s dashboardy, tabulemi a myšlenkovými mapami připraví váš tým na úspěch.
Na co ještě čekáte?
Zaregistrujte se do ClickUp zdarma ještě dnes!