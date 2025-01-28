10 nejlepších softwarových nástrojů pro automatizaci pracovních postupů v roce 2025

{ „@context“: „https://schema. org“, „@type“: „Article“, „about“: [{„@type“: „Thing“, „name“: „Automation“, „sameAs“: „https://en. wikipedia. org/wiki/Automation“}, {„@type“: „Thing“, „name“: „Automatizace", "sameAs": "http://www. wikidata. org/entity/Q184199"}, {"@type": "Věc", "name": "Appian Corporation", „sameAs“: „https://en. wikipedia. org/wiki/Appian_Corporation“}, {„@type“: „Thing“, „name“: „Appian Corporation“, „sameAs“: „http://www. wikidata. org/entity/Q56273983“}, {"@type": "Thing", "name": "Pegasystems", "sameAs": "https://en. wikipedia. org/wiki/Pegasystems"}, {"@type": "Thing", "name": "Pegasystems", "sameAs": "http://www. wikidata. org/entity/Q7160600"}, {"@type": "Thing", "name": "Cloud computing", "sameAs": "https://en. wikipedia. org/wiki/Cloud_computing"}, {"@type": "Thing", "name": "Cloud computing", „sameAs“: „http://www. wikidata. org/entity/Q483639“}, {„@type“: Chcete získat více času během dne? Zde je osvědčený recept, jak zvládnout svůj seznam úkolů, aniž byste se vyčerpali: Pracujte chytřeji, ne tvrději. ?
Software pro automatizaci pracovních postupů se stal tajnou zbraní firemních týmů, která jim každý týden ušetří nespočet hodin. Nastavení předdefinovaných pracovních postupů umožňuje týmům automatizovat opakující se úkoly. Od odesílání e-mailů, sledování prodejních příležitostí až po přidělování úkolů podřízeným – pracovní postupy zefektivňují tyto redundantní, ale nezbytné obchodní procesy.
Chcete-li začít automatizovat obchodní úkoly, potřebujete správný software. Využijte těchto 10 nejlepších nástrojů pro automatizaci pracovních postupů a ušetřete svému týmu drahocenný čas. ⏱️
Co je software pro automatizaci pracovních postupů?
Software pro automatizaci pracovních postupů automaticky vytváří požadované akce na základě předem definovaných spouštěčů. Tyto spouštěče a akce mohou být prováděny na stejné platformě, nebo může vaše automatizace propojit nesouvisející aplikace prostřednictvím řešení bez nutnosti programování.
Zde je několik příkladů automatizace, které mohou lidé využít ke zefektivnění svého pracovního dne:
- Pokaždé, když potenciální zákazník vyplní online formulář (spouštěč), obdržíte e-mail (akce).
- Pokaždé, když obdržíte zprávu Slack od svého šéfa (spouštěč), dostanete textovou zprávu (akce).
- Pokaždé, když vám bude přidělen nový úkol v Asaně (spouštěč), bude termín splnění zkopírován do vašeho kalendáře Gmail (akce).
- Pokaždé, když nový zákazník provede online nákup přes Shopify (spouštěč), je přidán jako klient do Salesforce (akce).
Jak vybrat nejlepší platformu pro automatizaci pracovních postupů pro vaši firmu
Ne každá softwarová platforma pro automatizaci pracovních postupů je vhodná pro každý tým. Při hodnocení různých řešení pro vaši firmu zvažte následující:
- Umíte programovat? Zatímco některé platformy jsou řešení bez nutnosti programování, která nabízejí snadno použitelné rozhraní typu drag-and-drop, jiné mohou vyžadovat nastavení vývojářem. Pokud nemáte vlastní vývojový tým, určitě budete chtít řešení bez nutnosti programování.
- Jaké aplikace již používáte? V ideálním případě bude vámi zvolené řešení propojovat aplikace, které již používáte. Hledejte řešení, která mají vestavěnou integraci pro vaše stávající e-mailové, CRM, projektové a e-commerce platformy.
- Jak vypadá uživatelská zkušenost? Nástroje pro automatizaci pracovních postupů jsou přínosem pro všechny členy vašeho týmu, od IT specialistů přes marketingové pracovníky až po asistenty vedení. Vyberte si platformu s přehledným rozhraním, kterému bude rozumět celý váš tým.
- Jaký je váš rozpočet? Platformy se liší podle počtu aplikací, funkcí nebo uživatelských licencí. Stanovte si rozpočet a poté spočítejte, kolik členů týmu bude potřebovat přístup a které aplikace tito členové týmu denně používají.
10 nejlepších softwarů pro automatizaci pracovních postupů
Hledáte intuitivní systém pracovních postupů, který dokáže automatizovat každodenní úkoly? Těchto 10 řešení vám pomůže vytvořit pracovní postupy na míru pro vaši firmu.
1. ClickUp
ClickUp je řešení bez nutnosti programování, které zefektivní jakýkoli proces a eliminuje z vašeho dne zbytečnou práci. Bez ohledu na velikost vašeho týmu je ClickUp dostatečně výkonný, aby konsolidoval vaši práci napříč aplikacemi do jedné kolaborativní platformy a automatizoval obchodní procesy. Toto komplexní řešení pro správu projektů obsahuje stovky flexibilních funkcí, včetně ClickUp Automations a ClickUp AI, které zefektivňují, plánují, provádějí a sledují pracovní postupy jakéhokoli druhu.
Pomocí automatizací si uživatelé mohou vybrat z více než 100 předem připravených automatizovaných pracovních postupů ClickUp nebo si vytvořit vlastní z více než 50 různých akcí. Ať už chcete automaticky přiřazovat úkoly nebo komentáře, měnit stavy nebo spouštět oznámení, ClickUp Automations vám to umožní.
A co všechno ostatní? ClickUp AI se o to postará. ClickUp AI funguje jako váš vlastní virtuální copywriter a jedním stisknutím tlačítka dokáže generovat texty, shrnutí, aktualizace úkolů, překlady a mnoho dalšího.
ClickUp se integruje s více než 1 000 dalšími externími aplikacemi, jako jsou Twilio, Slack, Airtable a Dropbox, takže týmy pracují efektivněji.
Nejlepší funkce ClickUp
- Využijte více než 100 předdefinovaných pracovních postupů, abyste nemuseli vytvářet automatizace pracovních postupů od nuly.
- Vyberte si ze stovek integrací s externími aplikacemi a zefektivněte svůj pracovní den.
- Implementujte pracovní postupy pro každé oddělení pomocí řešení bez nutnosti programování.
- Vyberte si z více než 50 akcí a vytvořte si vlastní pracovní postupy.
- Zabraňte chybám v pracovních postupech nastavením konkrétních parametrů pomocí přesných podmínek.
Omezení ClickUp
- Nové uživatele může ohromit velké množství možností přizpůsobení.
- V mobilní aplikaci zatím nejsou k dispozici všechny zobrazení.
Ceny ClickUp
- Navždy zdarma
- Neomezený: 7 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 12 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
- ClickUp AI je k dispozici ve všech placených tarifech za 5 $/měsíc na uživatele.
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 8 900 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 3 800 recenzí)
2. Zapier
Zapier je nástroj pro automatizaci pracovních postupů, který propojuje více než 6 500 aplikací prostřednictvím řešení bez nutnosti programování. Pomocí editoru typu drag-and-drop vytvoříte automatizované pracovní postupy (tzv. zaps) bez nutnosti psát jediný řádek kódu.
Už nejste omezeni na používání nástrojů s integrovanými funkcemi. Stačí použít API Zapier k nastavení spouštěčů a vytvoření akcí podle předem definovaných kritérií.
Nejlepší funkce Zapieru
- Vyberte si z více než 6 500 aplikací na platformě.
- Vytvářejte vlastní pracovní postupy pomocí pravidel „pokud/pak“.
- Vytvářejte vícestupňové zaps, abyste mohli automatizovat více úkolů současně.
- Pomocí filtrů můžete spouštět zaps pouze za určitých podmínek.
- Vytvořte si vlastní plán, aby se zaps prováděly pouze ve správný čas.
Omezení Zapieru
- Ačkoli nabízí bezplatné řešení, možná budete muset přejít na placený tarif, abyste mohli vytvářet zaps s konkrétními aplikacemi.
- Vytváření automatizací vícefázových procesů může být pro nové uživatele matoucí.
Ceny Zapier
- Bezplatný tarif
- Starter: 19,99 $/měsíc
- Profesionální: 49 $/měsíc
- Tým: 69 $/měsíc
- Společnost: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Zapier
- G2: 4,5/5 (více než 1 000 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 2 000 recenzí)
3. Integrify
Integrify je platforma pro správu pracovních postupů, která pomáhá firmám fungovat efektivněji. Pomocí nástroje pro tvorbu pracovních postupů s minimem kódování můžete přidělovat úkoly, spolupracovat na procesech, vytvářet schvalovací procesy nebo dokonce připojovat dokumenty pro různé automatizace.
Navíc můžete vytvářet vlastní zprávy, online formuláře nebo pomocí API Integrify integrovat další platformy.
Nejlepší funkce Integrify
- Před nasazením otestujte automatizované procesy
- Použijte nástroje Foresight k předpovědi závislostí automatizace.
- Kopírujte a exportujte procesy, abyste mohli automatizace znovu vytvořit.
- Umožněte uživatelům připojovat a komentovat dokumenty
Omezení Integrify
- Přizpůsobení uživatelského rozhraní může vyžadovat určité praktické znalosti CSS.
- Použití integrací bude vyžadovat spolupráci vývojáře.
Ceny Integrify
- Bezplatná zkušební verze: Kontaktujte nás pro zkušební verzi
- Integrify automatizace: 875 $/měsíc
Hodnocení a recenze Integrify
- G2: 4,4/5 (31 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (23 recenzí)
4. Flokzu
Flokzu je nástroj pro zlepšování procesů, který týmům umožňuje automatizovat úkoly během několika hodin. Tento uživatelsky přívětivý nástroj usnadňuje vývoj vlastních formulářů nebo pracovních postupů. Platforma je integrována se stovkami aplikací, jako jsou Gmail, Dropbox, Trello a Asana, takže ušetříte čas ve svém pracovním dni.
Nejlepší funkce Flokzu
- Pomocí cloudového nástroje pro tvorbu pracovních postupů s funkcí drag-and-drop můžete navrhovat vlastní pracovní postupy.
- Získejte snadno srozumitelné statistiky, abyste pochopili, které úkoly jsou pro váš tým nejcennější.
- Využijte více typů polí k návrhu pracovních postupů ve vaší firmě.
- Umožněte uživatelům připojovat dokumenty nebo přidávat komentáře k přiděleným úkolům.
Omezení Flokzu
- Není zde tolik integrací jako u jiných platforem.
- Jiné platformy nabízejí více přizpůsobitelných podmínek.
Ceny Flokzu
- Standard: 17 $/měsíc na uživatele
- Premium: 22 $/měsíc na uživatele
- Podnik: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Flokzu
- G2: 4,9/5 (29 recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (71 recenzí)
5. Pondělí
Monday je platforma pro správu obchodních procesů. Navrhněte si vlastní pracovní postupy nebo začněte s šablonou. Poté nastavte týmová upozornění a vytvořte přizpůsobitelné panely pro správu pokroku.
Navíc je platforma integrována s více než 200 aplikacemi a ukládá data na jednom centralizovaném místě – a to vše bez použití jediného řádku kódu.
Nejlepší funkce Monday
- Společně upravujte dokumenty v reálném čase tím, že je připojíte k procesům.
- Přiřazujte úkoly, pište komentáře nebo sdílejte výsledky práce s členy interního týmu nebo klienty.
- Integrujte platformu s více než 200 vašimi oblíbenými nástroji.
- Eliminujte manuální procesy vytvořením přizpůsobitelných pracovních postupů během několika minut.
Omezení pondělí
- Počáteční nastavení ovládacího panelu a proces zapracování mohou být časově náročné.
- Některé funkce pro vytváření reportů jsou poměrně rigidní a postrádají možnost přizpůsobení.
Ceny Monday
- Zdarma (až pro dva uživatele)
- Základní: 8 $/měsíc na uživatele
- Standard: 10 $/měsíc na uživatele
- Výhoda: 16 $/měsíc na uživatele
- Podnik: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Monday
- G2: 4,7/5 (více než 8 000 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 4 000 recenzí)
Podívejte se na naše kompletní srovnání Monday vs Airtable.
6. Kissflow
Kissflow umožňuje uživatelům zefektivnit pracovní procesy bez jediného řádku kódu. Nastavení této intuitivní platformy trvá jen několik dní a k vytváření pracovních postupů využívá jednoduchý tříkrokový systém.
Platforma umožňuje vedení společnosti přidělovat úkoly, řešit překážky ještě předtím, než nastanou, a měřit efektivitu pracovních postupů pomocí integrovaných metrik.
Nejlepší funkce Kissflow
- Vytvářejte formuláře a pracovní postupy pomocí intuitivního nástroje pro tvorbu metodou drag-and-drop.
- Vytvářejte dynamické úkoly a přiřazujte je jednotlivcům, více lidem nebo celým oddělením. Nebo vytvořte systém round-robin a přiřazujte úkoly náhodně.
- Stanovte pevné termíny pro každý úkol
- Pomocí podmíněné logiky můžete předcházet lidským chybám při složitějších pracovních postupech.
Omezení Kissflow
- Cenový model nemusí být vhodný pro škálovatelné nebo malé podniky.
- Mnoho funkcí tohoto softwaru vyžaduje značné úsilí při učení se.
Ceny Kissflow
- Základní: 1 500 $/měsíc
- Podnik: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Kissflow
- G2: 4,3/5 (více než 500 recenzí)
- Capterra: 3,9/5 (39 recenzí)
7. Zoho Creator
Zoho Creator je komplexní platforma s nízkými požadavky na programování, která vám umožní vytvořit si vlastní aplikaci. Pomocí platformy s funkcí drag-and-drop můžete vytvářet vlastní řešení, která vyhoví prakticky jakýmkoli obchodním potřebám.
Využijte jeho funkce automatizace pracovních postupů k reagování na interakce uživatelů, plánování akcí, směrování schvalovacích procesů a dokonce i zpracování objednávek na základě úspěšných plateb a fakturace.
Nejlepší funkce Zoho Creator
- Integrujte více platebních bran a nakonfigurujte pracovní postupy pro nové online zákazníky.
- Nastavte časové prodlevy mezi spouštěči a akcemi a vytvořte pracovní postup podle svého harmonogramu.
- Získejte SMS, e-mailová nebo mobilní oznámení na základě řady různých akcí.
- Vytvářejte a nasazujte plány, aby i manuální úkoly byly splněny včas.
Omezení Zoho Creator
- Jsou vyžadovány určité znalosti programování.
- Pokud si nechcete vytvářet vlastní aplikaci, může být toto řešení pro automatizaci pracovních postupů příliš složité.
Ceny Zoho Creator
- Standard: 8 $/měsíc na uživatele
- Profesionální: 20 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: 25 $/měsíc na uživatele
- Flex: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Zoho Creator
- G2: 4,3/5 (více než 150 recenzí)
- Capterra: 4,3/5 (více než 150 recenzí)
8. Jira (Atlassian) Správa práce
Jira Work Management je softwarové řešení pro týmy projektového managementu, které jim pomáhá koordinovat, spolupracovat a v konečném důsledku zvládnout více práce za méně času. Díky několika zobrazením (např. seznam, kalendář, tabule a časová osa) mohou kolegové sledovat svůj pokrok z globálního pohledu nebo na detailní úrovni.
Funkce automatizace také usnadňují týmům zefektivnění určitých úkolů a vytváření přehledných reportů pro analýzu pracovních postupů.
Nejlepší funkce Jira
- Provádějte rozsáhlé úpravy automatizace pracovních postupů pomocí hromadných změn.
- Získejte přístup k knihovně šablon pracovních postupů pro personální oddělení, marketing, prodej a další týmy, abyste mohli úkoly provádět automaticky.
- Získejte rychlejší schválení schvalovacích procesů díky automatickému zasílání zpráv zainteresovaným stranám.
- Pomocí zobrazení kalendáře můžete automaticky znovu vytvořit měsíční úkoly.
Omezení Jira
- U některých vestavěných reportů chybí možnost přizpůsobení.
- Počáteční nastavení softwaru pro správu pracovních postupů může být náročné a obtížně srozumitelné.
Ceny Jira
- Zdarma (až pro 10 uživatelů)
- Standard: 5 $/měsíc na uživatele (až 3 500 uživatelů)
- Premium: 10 $/měsíc na uživatele (až 3 500 uživatelů)
Hodnocení a recenze Jira
- G2: 4,3/5 (více než 5 000 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 13 000 recenzí)
9. OnTask
OnTask je platforma pro správu dokumentů založená na umělé inteligenci. Vytvářejte návrhy dokumentů, získávejte podpisy na právních smlouvách, využívejte předem připravené šablony a shromažďujte a přenášejte data. Váš tým ušetří drahocenný čas díky nástroji pro automatizaci každodenních úkolů, který nevyžaduje žádné programování.
Nejlepší funkce OnTask
- Automatické vyplňování dat z více zdrojů pro rychlejší generování dokumentů
- Přesměrujte data z online formulářů k přezkoumání a schválení
- Automaticky sledujte bezpečné, právně závazné a HIPAA-kompatibilní podpisy u jakéhokoli dokumentu.
- Využijte knihovnu šablon k rychlému vytváření pracovních postupů pro prakticky všechny aspekty podnikových operací.
Omezení OnTask
- Složitější pracovní postupy vyžadují velké množství znalostí, což může být pro nové uživatele obtížné.
- Úprava výchozích SMS zpráv a e-mailů může být obtížná.
Ceny OnTask
- Osobní: 9 $/měsíc na uživatele (1 uživatel)
- Podnikání: 24 $/měsíc na uživatele (2 uživatelé)
- Business Pro: 99 $/měsíc na uživatele (3 uživatelé)
- Podnik: Ceny na míru
Hodnocení a recenze OnTask
- G2: 4,6/5 (5 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (63 recenzí)
10. Pipefy
Nástroje pro pracovní postupy Pipefy byly vytvořeny speciálně pro oddělení nákupu, lidských zdrojů a IT. Platforma založená na umělé inteligenci usnadňuje personalistům najímání, zaškolování a propouštění nových zaměstnanců, zatímco oddělení nákupu může získávat nabídky, prověřovat dodavatele a zasílat nové dodavatele ke schválení vedením.
Využijte vestavěné automatizační pracovní postupy bez nutnosti programování nebo si navrhněte vlastní od základu.
Nejlepší funkce Pipefy
- Využijte předem připravené komplexní automatizace pro použití v oblasti lidských zdrojů, nákupu a IT.
- Navrhněte si vlastní pracovní postupy pomocí vlastních polí.
- Sledujte probíhající úkoly pomocí přizpůsobených přehledů a dashboardů.
- Pomocí přizpůsobených rolí a úrovní oprávnění můžete kontrolovat, kdo co (a kdy) vidí.
Omezení Pipefy
- Mimo oddělení HR, IT a nákupu je k dispozici méně předem připravených šablon.
- Někdy se automatické e-maily dostanou do složky spam namísto do schránky klienta.
Ceny Pipefy
- Starter: 0 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 25 $/měsíc na uživatele
- Podnik: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Pipefy
- G2: 4,6/5 (více než 200 recenzí)
- Capterra: 4,6 (více než 300 recenzí)
Vyberte si nejlepší software pro automatizaci pracovních postupů pro vaši firmu
Automatizace pracovních postupů a opakujících se úkolů může ušetřit nespočet hodin týdně. Při hodnocení nástrojů pro automatizaci pracovních postupů hledejte řešení, které má nízký nebo žádný kód, integruje se s vašimi aplikacemi pro správu úkolů nebo projektů a odpovídá vašemu rozpočtu.
ClickUp Automations obsahuje více než 100 předem připravených pracovních postupů, více než 50 akcí, ze kterých si můžete vybrat, a integrované propojení s vašimi oblíbenými nástroji. Chcete-li zjistit, jak vám ClickUp může pomoci ušetřit čas každý týden, zaregistrujte se ještě dnes. ?