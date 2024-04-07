Monday vs. Airtable: Který nástroj pro správu projektů je nejlepší?

Od koordinace členů týmu a přidělování úkolů až po sledování termínů – projektoví manažeři musí mít přehled o všem. 👀
Ale protože nemůžete být všude najednou, je software pro správu projektů nutností.
Pokud hledáte nástroj, který výrazně zefektivní sledování času, správu úkolů a upozornění na termíny, pravděpodobně jste narazili na Monday.com a Airtable. Oba jsou nástroje pro správu projektů, ale mají odlišné funkce, integrace a vlastnosti.
V tomto průvodci vám poskytneme podrobné informace o Airtable vs. Monday. com, abychom vám pomohli učinit nejlepší rozhodnutí pro vaše podnikání. Přidáme dokonce i překvapivého konkurenta, který (bez chlubení) obě platformy pro správu projektů hravě předčí. 🌊
Co je Monday?
Monday je platforma pro správu práce, která sdružuje vaše projekty, úkoly a procesy do jediného panelu.
Spravujte zdroje, prohlížejte si projekty klientů na vysoké úrovni a spravujte požadavky a schválení na jedné intuitivní platformě. Monday má integrace pro Google Drive, Slack, Zoom, Zapier a Microsoft Teams, aby všechny vaše stávající nástroje spojil do jednoho pracovního postupu. ⚒️
Stojí za zmínku, že Monday má tři různé produktové řady. Jako projektový manažer se potřebujete zabývat pouze funkcí Work Management. Pokud však potřebujete integrovanější řešení, je užitečné vědět, že Monday nabízí také CRM pro prodej a funkce pro správu projektů pro vývojáře.
Funkce Monday
Monday se prezentuje jako nástroj pro kreativce, vývojáře softwaru, personalisty atd. Aplikaci si můžete přizpůsobit podle svých potřeb, ale toto jsou nejvýznamnější funkce Monday.
1. Řízení cílů a úkolů
Dobře víte, že cíle vašeho projektu nejsou jedinými cíli, které musí váš tým splnit – musí splnit také cíle společnosti. 🎯
Zadejte tyto cíle do aplikace Monday a platforma vám pomůže vytvořit strukturovaný plán k jejich dosažení. Sledování cílů a klíčových výsledků (OKR) v aplikaci Monday automaticky měří výkonnost v průběhu práce.
Díky správě portfolia získáte přehled o výkonu všech projektů a oddělení, ať už jste malá firma nebo velká společnost. Funkce plánování zdrojů v Monday navíc usnadňuje vytváření harmonogramů, přidělování zdrojů a správu pracovní zátěže vašeho týmu.
2. Řízení procesů
Monday je především nástroj pro správu projektů, takže jeho funkce pro správu procesů nejsou vůbec zanedbatelné. Dashboardy projektů v reálném čase v Monday strukturovají vaši práci do různých zobrazení – spolu s mnoha hezkými barvami –, takže vždy víte, co vás ten den čeká.
Pokud však chcete více přizpůsobené zobrazení, Monday je tu pro vás. Prohlédněte si časové osy projektů v více než 10 různých zobrazeních, včetně:
- Zobrazení kalendáře
- Zobrazení časové osy
- Kanbanové tabule
- Ganttovy diagramy
Potřebujete vědět, na čem váš tým pracuje? Monday zobrazuje záznamy o aktivitách každého člena týmu, takže vždy víte, kdo se čím zabývá – ideální pro složité projekty.
Pokud procházíte procesem QA/QC, Monday má i pro to speciální funkci. Vytvořte si vlastní formulář, který urychlí správu a sběr dat, a co nejvíce automatizujte schvalování projektů. Místo čekání na žádosti nebo schválení vás software pro správu projektů automaticky provede předem definovaným pracovním postupem, abyste mohli pracovat lépe a rychleji.
3. Správa úkolů
Vytvořte tabuli pro své projekty a jejich vlastníky, termíny a úrovně priority pro každý úkol. Jako nástroj pro správu projektů vám Monday také umožňuje komentovat úkoly, přidávat přílohy souborů a označovat ostatní členy projektu.
Monday nabízí několik automatizací úkolů. Předinstalovaných možností není mnoho, ale platforma nabízí automatizaci založenou na spouštěčích pro změny stavu, opakující se úkoly, závislosti a přesuny položek.
Můžete si také vytvořit vlastní automatizaci pro konkrétní případ použití, ale jako vždy ji před spuštěním důkladně zkontrolujte. 🤸
Ceny Monday
- Bezplatný tarif
- Základní tarif: 8 $/měsíc za jedno místo, fakturováno ročně
- Standardní tarif: 10 $/měsíc za jedno místo, fakturováno ročně
- Pro plán: 19 $/měsíc za jedno místo, fakturováno ročně
- Plán pro podniky: Ceny na vyžádání
Co je Airtable?
Airtable je především řešení pro správu a automatizaci pracovních postupů. Pokud chcete high-tech platformu s nástroji bez nutnosti programování, Airtable je přesně to, co potřebujete.
Airtable klade velký důraz na přizpůsobené pracovní postupy, které vytváříte sestavením databáze, propojením dat a vizualizací všeho v přizpůsobeném zobrazení. Dobrou zprávou je, že díky tomu je platforma nekonečně přizpůsobitelná.
Nevýhodou je, že pro nováčky je snadné se v něm ztratit, takže lidé, kteří do něj zadávají vaše pracovní postupy, potřebují základní znalosti databází. Airtable se však prezentuje jako chytrý nástroj pro vývojové týmy.
Se správným nastavením můžete jeho klíčové funkce využít pro komplexní projekty v oblasti marketingu, prodeje, lidských zdrojů nebo provozu.
Integruje se také se Slackem, Gmailem, Google Sheets, Salesforce, Jira, Basecamp a Zendesk, takže je ideální pro technické i netechnické týmy. ✨
Funkce Airtable
Airtable opravdu vyniká, když jej používáte k vytváření vlastních obchodních aplikací, ale má v rukávu i několik dalších triků.
1. Pracovní postupy AI
Věděli jste, že Airtable integruje generativní AI do své platformy? Tato funkce je pro současné uživatele k dispozici pouze v beta verzi, ale brzy by měla být dostupná pro všechny předplatitele.
K vytvoření vlastní AI desky v Airtable nemusíte umět vytvářet modely strojového učení, které jsou obvykle velmi technické. Platforma bez kódu vám pomůže dosáhnout úspěchu v oblasti AI pomocí drag and drop. 🏆
Hák? Spoléhá se na relační databáze a data v reálném čase. To znamená, že stále potřebujete vědět něco málo o datech, abyste mohli využít Airtable AI.
Pokud nevíte, co děláte, můžete tuto funkci snadno pokazit, proto ji nejprve vyzkoušejte na malém projektu a uvidíte, jak to půjde.
2. Tržiště rozšíření
Extension Marketplace od Airtable nabízí více než 1 000 šablon, skriptů a aplikací, ze kterých si můžete vybrat.
Opět platí, že některé věci na Marketplace jsou trochu technické, takže buďte opatrní s tím, co zde používáte. Nástroj pro správu projektů však obsahuje spoustu skriptů pro propojování záznamů, plánování směn, vytváření grafů a další. 📈
I když nechcete používat vlastní skript, Airtable nabízí hotová rozšíření pro:
- Vytvoření organizačního schématu
- Vizualizace všech vašich tabulek, polí a vztahů
- Vytváření sloupcových, spojnicových, výsečových nebo bodových grafů
- Návrh kontingenčních tabulek
K dispozici jsou také rozšíření pro oblíbené nástroje, jako jsou Pexels, Miro a Typeform, pokud je chcete integrovat do svého účtu Airtable.
3. Knihovna aktiv
Potřebujete pomoc se správou digitálních aktiv (DAM)? Knihovna aktiv Airtable vám umožňuje nahrávat aktiva, jako jsou tabulky, obsah, kód a dokumenty. Odtud můžete tato aktiva katalogizovat v Airtable a propojit je s projekty, grafy a projekty.
Tato funkce je v podstatě znalostní databází, ve které můžete ukládat všechny své dokumenty a postupy. Pokud často přepínáte mezi samostatnou platformou pro správu digitálních aktiv a nástrojem pro správu projektů, knihovna aktiv Airtable vám obě funkce spojuje do jedné platformy.
Ceny Airtable
- Bezplatný tarif
- Týmový plán: 20 $/měsíc za jedno místo, fakturováno ročně
- Obchodní plán: 45 $/měsíc za jedno místo, fakturováno ročně
- Plán pro podniky: Ceny na vyžádání
Airtable vs. Monday. com: Porovnání funkcí
V souboji mezi Airtable a Monday.com, která platforma zvítězí?
Neexistuje jednoznačný vítěz, protože tyto nástroje pro správu projektů slouží k různým účelům. Rozebíráme jejich největší rozdíly, abyste se mohli rozhodnout, zda se zaregistrovat k některému z nich.
Úkoly versus tabulky
Monday je vhodný pro téměř jakýkoli typ společnosti nebo oddělení. Jeho funkce jsou natolik obecné, že jej můžete použít pro HR, marketing, prodej a další. Airtable je naopak vhodnější pro vývojáře.
Můžete jej používat, i když nejste vývojář? Samozřejmě. Některé funkce Airtable jsou však natolik technické, že pokud nevíte, co děláte, můžete se dostat do vážných potíží. 🤷
Airtable zobrazuje vaše pracovní postupy v tabulkách zaměřených na data. Můžete jej použít ke sledování projektů, ale z těchto dvou platforem pro správu projektů se Airtable více zaměřuje na data. Monday se naopak více zaměřuje na pracovní postupy a obsahuje více nástrojů pro správu projektů pro spolupráci v týmu.
Vítěz: Záleží to opravdu na vašich konkrétních potřebách
Mobilní zážitek
Aplikace Monday i Airtable jsou k dispozici jako responzivní a snadno použitelné mobilní aplikace pro Android a iOS.
Airtable je však na mobilních zařízeních poněkud neohrabanější, protože obsahuje velké množství dat. (Je to v podstatě obrovská databáze, pamatujete?) Airtable také postrádá mnoho funkcí v mobilní verzi, takže musíte počkat, až budete u stolního počítače, abyste mohli software pro správu projektů využívat v plném rozsahu.
Podle našeho názoru je aplikace Monday intuitivnější a užitečnější pro týmy, které jsou často na cestách.
Vítěz: Monday
Snadné použití
Pokud chcete software pro správu projektů, do kterého se můžete přihlásit a používat ho bez velkého učení, zvolte Monday. Jeho uživatelsky přívětivé nastavení pracovního postupu je podobné jako u jiných platforem pro správu projektů, jako jsou Asana nebo Trello – pokud jste je v minulosti používali.
Airtable má pokročilejší funkce, které ztěžují jeho používání. Pokročilé funkce však mohou být skvělé, pokud váš tým potřebuje všechny možné vychytávky. 🔔
Zvýšená složitost není vždy na škodu, ale pokud se zaregistrujete do Airtable, musíte počítat s časem na školení.
Vítěz: Monday
Ceny
V souboji mezi Monday.com a Airtable musíme rozhodně zohlednit rozdíl v cenách. Premium verze Monday stojí pouze 8 $ za uživatele ročně, účtováno ročně. Airtable stojí 20 $ za uživatele ročně, účtováno ročně. 💰
Airtable je více než dvakrát dražší než Monday a tento cenový rozdíl se rychle nasčítá, pokud chcete zakoupit více licencí. Prémiová cena vám poskytuje přístup k Airtable AI, ale i tak se jedná o vysoké náklady.
Pokud vám záleží na ceně, Monday je cenově dostupnější volbou.
Vítěz: Monday
AI versus automatizace
Dobrou zprávou je, že jak Monday, tak Airtable nabízejí funkce, které vám ulehčí práci. Monday využívá automatizaci založenou na spouštěčích, zatímco Airtable využívá generativní AI.
Na automatizaci není nic špatného, ale aby fungovala správně, vyžaduje od vašeho týmu stále hodně ručního zadávání. Automatizace se v průběhu času „neučí“ jako umělá inteligence – bude dělat stále to samé, dokud jí neřeknete, aby udělala něco jiného. 💡
Airtable AI je momentálně k dispozici pouze v beta verzi, ale využívá skutečnou umělou inteligenci k provádění složitějších úkolů za vás. Pokud chcete vytvářet vlastní nástroje umělé inteligence, aniž byste se museli učit podrobnosti o modelech strojového učení, Airtable je pro vás tou nejlepší volbou.
Vítěz: Airtable
Správa obsahu
Velký rozdíl mezi Airtable a Monday.com spočívá v systému správy digitálních aktiv Airtable. Samozřejmě můžete ukládat dokumenty a soubory na Monday, ale nefunguje to jako správný systém DAM.
Funkce Asset Library v Airtable usnadňuje vyhledávání, organizování a správu všech vašich aktiv. Díky tomuto hotovému rámci je Airtable jasnou volbou pro každou firmu, která potřebuje pomoc se správou velkého množství digitálních aktiv.
Vítěz: Airtable
Monday vs Airtable na Redditu
Jak vidíte, Monday je lepší v některých ohledech, zatímco Airtable vítězí v jiných kategoriích. Abychom zjistili, která platforma je lepší, podívali jsme se na Reddit, co si běžní lidé myslí o Airtable vs Monday.
Ve skupině r/ProjectManagers jeden uživatel řekl:
„Airtable je spíše databáze než nástroj pro správu projektů. Airtable mi připadá omezený a pro jednoduché úkoly příliš složitý.“
V diskuzi r/Airtable jiný uživatel napsal:
„Monday.com je vhodnější pro uživatele, kteří nepotřebují mnoho přizpůsobení a vyhovují jim standardní funkce, které nabízí. Pokud potřebujete více přizpůsobení nebo další možnosti, je pro vás vhodnější Airtable.“
Seznamte se s ClickUp: nejlepší alternativou k Monday a Airtable
Monday a Airtable mají samozřejmě své silné stránky, ale zkusili jste už spravovat svou pracovní zátěž v ClickUp?
ClickUp je nejlépe známý jako aplikace pro správu projektů, ale to je jen špička ledovce. Kombinujeme vše, co potřebujete k práci (ano, vše), do jedné platformy, abyste trávili méně času přepínáním mezi záložkami a více času skutečnou prací. 🙌
Nechceme se chlubit, ale řízení projektů je pro ClickUp denním chlebem. Naše funkce pro řízení projektů se postarají o náročnou práci, abyste měli čas řídit svůj tým, rozvíjet projekty, spravovat rozpočty a mnoho dalšího.
Úkoly
Zkusme trochu zefektivnit správu projektů, co vy na to? ClickUp Tasks usnadňuje plánování, organizaci a spolupráci na všech vašich projektech na jednom místě.
Úkoly v ClickUp jsou také 100% přizpůsobitelné. Přidejte automatizace, vlastní data a další funkce s více než 35 připravenými aplikacemi ClickApps.
Zobrazení tabulky
Potřebujete vizualizovat své projekty? Máme pro vás řešení. ClickUp vám nabízí řadu zobrazení pro správu projektů, takže můžete vidět všechny relevantní pohyblivé části, aniž byste se cítili přetížení. 🧘
Přepněte do zobrazení úkolů a prohlížejte si své úkoly ve formátu tabulky. Spravujte zásoby, údaje o klientech, rozpočty a další informace v této optimalizované platformě. (Excel, cože?) Vytvářejte databáze bez nutnosti programování a propojujte je s úkoly, dokumenty, závislostmi a dalšími informacemi.
ClickUp AI
Malé tajemství: ClickUp AI je jediný nástroj umělé inteligence na trhu, který je specifický pro jednotlivé pracovní role. Stačí přátelskému chatbotovi říct, že jste projektový manažer, a roboti se o vše postarají. 🤖
Použijte ClickUp AI k:
- Shrňte poznámky z jednání
- Vytvářejte akční položky z dokumentů nebo úkolů
- Upravujte zprávy o projektech
- Formátovat obsah
A co je nejlepší, není třeba žádné programování ani modelování. Stačí zadat pár údajů a okamžitě získáte potřebnou pomoc.
Ceny ClickUp
- Navždy zdarma
- Neomezený: 7 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 12 $/měsíc na uživatele
- Business Plus: 19 $/měsíc na uživatele
- Enterprise Plan: Ceny na vyžádání
- ClickUp AI je k dispozici ve všech placených tarifech za 5 USD za člena pracovního prostoru měsíčně.
ClickUp: Kombinace nejlepšího softwaru pro správu projektů s nástroji pro spolupráci
Výběr mezi Airtable a Monday.com není tak jednoduchý, jako se rozhodnout pro nejlevnější platformu. Mají různé funkce a účely, takže si vyberte tu možnost, která nejlépe vyhovuje vašim potřebám.
Uvědomujeme si, že Monday a Airtable nejsou dokonalé. Pokud potřebujete platformu, která umí všechno a ještě něco navíc, vyberte si ClickUp. Naše přizpůsobitelná platforma a nástroj AI založený na rolích dělají správu projektů hračkou. 🥧
Spojte veškerou svou práci na jednom místě. Zaregistrujte se do ClickUp ještě dnes – je to navždy zdarma.