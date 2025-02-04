14 nejlepších softwarových řešení pro práci s tabulkami v roce 2025 (bezplatné i placené)

Ať už pracujete ve financích, vývoji softwaru nebo módě, všichni projektoví manažeři v určitém okamžiku čelí stejné výzvě – prezentaci a správě dat. Čím větší a složitější je datový soubor, tím těžší je s ním pracovat.
Právě zde se do popředí dostávají tabulkové procesory. Díky své přizpůsobitelnosti a univerzálnosti usnadňují tyto nástroje práci s čísly a hodnotami. Kromě prostoru pro zadávání a třídění dat vám pomáhají také s výpočty pomocí vzorců.
Na trhu je k dispozici mnoho tabulkových procesorů a najít ten správný může být náročné. Prošli jsme desítky možností, analyzovali jejich hlavní funkce, výhody a nevýhody a vybrali jsme 14 nejlepších tabulkových procesorů pro zefektivnění správy dat a dalších procesů souvisejících s projektovým managementem!
Co byste měli hledat v tabulkovém softwaru?
Váš nový tabulkový software by měl mít určité klíčové vlastnosti, jako například:
- Přizpůsobitelnost: Měl by vám umožňovat upravovat sloupce a řádky, vytvářet tabulky, přidávat vizuální prvky a používat barvy k vytvoření jedinečného prostoru, který bude v souladu s cíli a značkou vaší společnosti. Platforma by měla mít pohodlnou lištu s nástroji pro úpravy, která to umožní.
- Všestrannost: Software byste měli být schopni používat k různým účelům, ať už k vytváření rozpočtových plánů projektů, generování finančních zpráv nebo stanovování cílů.
- Snadné použití: Používání softwaru by nemělo vyžadovat měsíce školení a procházení tutoriálů.
- Škálovatelnost: Měl by být schopen zpracovat větší a složitější datové soubory, které mohou vzniknout s růstem společnosti.
- Podpora šablon: Měl by umožňovat použití šablon, které urychlují a usnadňují vytváření a úpravy tabulek.
14 nejlepších aplikací pro práci s tabulkami
Na základě výše uvedených kritérií jsme sestavili seznam 14 nejlepších tabulková platforem, které nabízejí nejvyšší hodnotu. Tyto platformy kombinují spolehlivost, snadné použití a funkčnost a lze je použít v jakémkoli odvětví. 💪
1. ClickUp
ClickUp je komplexní platforma pro správu projektů. Jedním z jejích mnoha využití je vytváření přehledných, dobře organizovaných a spolupracujících tabulek a databází, a to vše díky zobrazení ClickUp Table.
Tento pohled vám umožňuje navrhovat funkční tabulky pro správu dokumentů, projektů, klientů a vašeho týmu. Díky více než 15 pohledům můžete zobrazit a pracovat s jakýmkoli typem dat, od vzorců a postupu úkolů až po náklady, ceny a hodnocení. Svou práci s tabulkami můžete vylepšit připojením dokumentů a odkazů k tabulce.
ClickUp vám pomáhá spravovat data tím, že vám umožňuje vytvářet vztahy mezi úkoly, čímž zajišťuje optimalizované pracovní postupy a určuje priority. Můžete propojit klienty s konkrétními projekty a členy týmu s hlášeními o chybách a stanovit závislosti mezi úkoly.
Platforma také nabízí fantastické šablony tabulek, které vám usnadní práci. Vyzkoušejte šablonu tabulky pro správu projektů ClickUp, abyste mohli rozdělit svůj projekt na úkoly, přidat přidělené osoby, sledovat fáze a monitorovat termíny.
Nejlepší funkce ClickUp
- Zobrazení tabulky
- Vizualizace dat pro jakýkoli typ práce
- Více než 1 000 šablon
- Pomáhá vám propojit úkoly pro zefektivnění pracovního postupu.
- Vynikající funkce pro spolupráci
Omezení ClickUp
- Někteří uživatelé zaznamenali technické potíže.
- Počet možností může být ohromující.
Ceny ClickUp
- Navždy zdarma: 0 $
- Neomezený: 7 $/měsíc na uživatele
- Business: 12 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 8 300 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 3 700 recenzí)
2. Microsoft Excel
Microsoft Excel, který je bezpochyby jedním z nejpopulárnějších tabulkových procesorů vůbec, nabízí celou řadu funkcí pro ukládání, manipulaci a vizualizaci dat.
Nejvíce vás bude zajímat řádek vzorců umístěný nad sloupci. Zde zadáte programu Excel, jaký matematický výpočet má provést. Nástroj nabízí více než 450 vzorců pro práci s daty, z nichž nejoblíbenější jsou SUM, IF, COUNT, MAX a AVERAGE.
Zní to složitě? Nebojte se, protože Excel podrobně vysvětluje každý vzorec. Navíc vás provede jeho používáním a pokud uděláte chybu, Excel vás na ni upozorní zobrazením chybové hodnoty, jako je #####, #DIV/0! nebo #NAME?.
Excel je také fantastický pro vizualizaci vašich dat pomocí tabulek a grafů. Stačí pouze vybrat požadovaná data a nechat program udělat svou práci.
Nejlepší funkce programu Microsoft Excel
- Renomovaný tabulkový program
- Více než 450 vzorců
- Základní funkce jsou snadno použitelné.
- Jednoduché vytváření tabulek a grafů
Omezení programu Microsoft Excel
- Několik uživatelů uvádí, že platforma zamrzá kvůli velkým/složitým datovým sadám.
- Platforma nevypadá na všech operačních systémech stejně.
Ceny Microsoft Excel
- Na webových stránkách najdete různé cenové balíčky.
Hodnocení a recenze programu Microsoft Excel
- G2: 4,7/5 (více než 2 500 recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (více než 18 500 recenzí)
3. OnlyOffice
OnlyOffice má rozhraní podobné Excelu a dokonce vám umožňuje nahrávat a upravovat tabulky Excel. Platforma umožňuje úpravy v reálném čase, což nás nakonec vede k její hlavní výhodě – spolupráci.
OnlyOffice vám a vašemu týmu umožňuje společně pracovat na tabulkách, zanechávat komentáře a chatovat, aby všichni byli informováni o nejnovějších změnách v projektu. Můžete také procházet historii verzí a vyhledávat konkrétní informace.
Tato platforma vám nabízí super schopnosti tabulek s více než 400 vzorci a funkcemi. Používejte šablony tabulek, které vám usnadní práci, analyzujte data pomocí kontingenčních tabulek, vizualizujte informace pomocí grafů a diagramů, vkládejte soubory, chraňte své tabulky heslem, automatizujte úkoly, ukládejte tabulky jako soubory PDF a mnoho dalšího!
Nejlepší funkce OnlyOffice
- Známé rozhraní
- Funguje offline i online.
- Vynikající možnosti spolupráce
- Více než 400 funkcí a vzorců
- Upřednostňuje bezpečnost
Omezení OnlyOffice
- Někteří uživatelé uvedli, že načítání souborů trvá déle, než očekávali.
- Mohlo by být výhodné více integrací
Ceny OnlyOffice
- Docs Cloud: Business: 8 $/měsíc na uživatele VIP: Ceny na vyžádání
- Business: 8 $/měsíc na uživatele
- VIP: Kontaktujte nás ohledně cen
- Docs Enterprise: Pro domácnosti: 149 $ (jednorázová platba pro až 10 uživatelů) Pro firmy: přizpůsobitelné, cena začíná na 1 500 $ pro až 50 uživatelů
- Pro domácnosti: 149 $ (jednorázová platba pro až 10 uživatelů)
- Pro firmy: přizpůsobitelné, cena začíná na 1 500 USD pro až 50 uživatelů
- Business: 8 $/měsíc na uživatele
- VIP: Kontaktujte nás ohledně cen
- Pro domácnosti: 149 $ (jednorázová platba pro až 10 uživatelů)
- Pro firmy: přizpůsobitelné, cena začíná na 1 500 USD pro až 50 uživatelů
Hodnocení a recenze OnlyOffice
- G2: 4,4/5 (více než 50 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 300 recenzí)
4. Airtable
Chcete spojit starý dobrý vzhled tabulkového procesoru s funkčností databází? Vyzkoušejte jeden z nejlepších bezplatných tabulkových procesorů, Airtable!
Airtable má rozhraní podobné tabulkovému procesoru s mřížkami sloupců a řádků. Tato platforma je však více než jen tabulkový procesor – je založena na databázích.
Můžete propojit své databáze Airtable s externími tabulkami, pracovat se všemi druhy a velikostmi souborů, izolovat podsady dat a prohlížet data z různých úhlů pohledu, a to vše při zachování integrity dat.
Airtable je vynikající platforma pro spolupráci, protože více lidí může současně upravovat a spravovat databáze. Můžete využívat standardní funkce tabulkového softwaru, jako je vytváření grafů, diagramů a kontingenčních tabulek z vašich dat, provádění výpočtů a filtrování informací.
Nejlepší funkce Airtable
- Flexibilní prostředí pro manipulaci s daty
- Intuitivní rozhraní
- Zaměřuje se na databáze
- Podporuje velké množství typů a velikostí souborů.
- Více zobrazení
Omezení Airtable
- Pokročilé funkce vyžadují určitou dobu na osvojení.
- Pro některé uživatele by bylo příjemným doplňkem více cenových plánů.
Ceny Airtable
- Zdarma: 0 $
- Plus: 10 $/měsíc za jedno místo
- Pro: 20 $/měsíc za jedno místo
- Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
*Všechny uvedené ceny se vztahují k ročnímu modelu fakturace.
Hodnocení a recenze Airtable
- G2: 4,6/5 (více než 2 000 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 1 800 recenzí)
5. Smartsheet
Co získáte, když zkombinujete platformu pro správu projektů a práce s tabulkovými procesory? Získáte Smartsheet, univerzální program s charakteristickým mřížkovým rozhraním.
Zadávání dat je snadné a můžete přidávat vlastní sloupce a řádky, abyste vytvořili prostor, který přesně odpovídá potřebám vaší společnosti.
S programem Smartsheet můžete vytvářet zprávy související s projekty přímo z jeho mřížkového zobrazení. Automatizujte úkoly, sbírejte data prostřednictvím formulářů, vytvářejte závislosti úkolů a používejte šablony, aby vaše práce byla chytřejší, nikoli těžší!
Zobrazení mřížky podporuje řadu typů sloupců, jako jsou kontakty, data a symboly. Umožňuje připojovat dokumenty a používat hierarchii řádků a podmíněné formátování k organizaci dat. Toto zobrazení je přizpůsobivé pro různé scénáře, od správy projektů a klientů po zajištění souladu s předpisy a kontrolu zpětné vazby od klientů.
Pomocí Smartsheet můžete analyzovat pracovní postupy a procesy, abyste mohli určit efektivitu svého týmu a s jistotou plánovat budoucí projekty.
Porovnejte Smartsheet a Asanu!
Nejlepší funkce Smartsheet
- Známé zobrazení mřížky
- Výkonné funkce pro správu projektů a úkolů
- Automatizace úkolů
- Podmíněné formátování
- Podporuje různé typy dat
Omezení Smartsheet
- Zvládnutí pokročilých funkcí vyžaduje čas.
- Někteří uživatelé zmínili, že nastavení úrovně oprávnění by mohlo být vylepšeno.
Ceny Smartsheet
- Zdarma: 0 $
- Pro: 7 $/měsíc na uživatele (až 10 uživatelů)
- Business: 25 $/měsíc na uživatele (minimálně tři uživatelé)
- Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
*Všechny uvedené ceny se vztahují k ročnímu modelu fakturace.
Hodnocení a recenze Smartsheet
- G2: 4,4/5 (více než 13 000 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 2 900 recenzí)
6. Stackby
Chcete hybrid tabulkového procesoru a databáze, který klade důraz na spolupráci a umožňuje vám vytvářet a automatizovat pracovní postupy?
Stackby využívá databáze bez kódu s podobným vzhledem jako tabulkový procesor. Můžete jej používat jako běžnou tabulkovou platformu – zadávat data, provádět výpočty a vytvářet zprávy. Se Stackby však můžete také proměnit svou tabulku v robustní relační databázi bez kódu.
Platforma vám umožňuje shromažďovat data prostřednictvím formulářů a nabízí zobrazení jako mřížka, kanban a kalendář. Využijte více než 25 typů sloupců, propojte své tabulky a využijte podmíněné formátování a pokročilé možnosti filtrování.
Nejlepší na tom je, že nemusíte data aktualizovat ručně – stačí propojit tabulky s API a nechat databázi, aby za vás udělala práci.
Na základě dat ve vašich databázích můžete vytvářet přehledy s vizuálními prvky, jako jsou grafy, tabulky nebo sledování cílů.
Nejlepší funkce Stackby
- Pomáhá vám vytvářet databáze bez nutnosti programování.
- Umožňuje propojit tabulky s API.
- Různé typy sloupců
- Více zobrazení
- Jednoduché a uživatelsky přívětivé rozhraní
Omezení Stackby
- Několik uživatelů zmínilo, že jsou často odhlášeni z platformy.
- Více API připojení by bylo výhodné.
Ceny Stackby
- Zdarma: 0 $
- Osobní: 4 $/měsíc na uživatele
- Ekonomický: 8 $/měsíc na uživatele
- Business: 16 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
*Všechny uvedené ceny se vztahují k ročnímu fakturačnímu modelu.
Hodnocení a recenze Stackby
- G2: 4,7/5 (více než 50 recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (70+ recenzí)
7. SeaTable
SeaTable je další kombinací databáze a tabulkového procesoru, která je nabitá funkcemi, díky nimž je organizování a manipulace s daty hračkou!
SeaTable vám umožňuje zadávat nová data pomocí formulářů, API nebo integrací. Podporuje všechny druhy dat, od textu, dat a čísel až po obrázky, e-maily, soubory a URL adresy.
Máte úplnou kontrolu nad vším, co se děje ve vaší databázi. Můžete filtrovat data, přizpůsobovat nastavení oprávnění, upravovat barvy, přepínat mezi zobrazeními, sdílet práci s kolegy a třetími stranami a převádět data do tabulek a grafů.
SeaTable také nabízí působivé možnosti automatizace. Optimalizujte opakující se úkoly pomocí skriptů v Javascriptu a Pythonu, provádějte výpočty napříč všemi řádky a sloupci (jako v Excelu), vytvářejte přizpůsobená oznámení pro určité akce a provádějte konkrétní procesy v naplánovaných časech.
Nejlepší funkce SeaTable
- Kombinace databáze a tabulkového procesoru
- Více způsobů zadávání dat
- Vynikající funkce automatizace
- Přizpůsobená oznámení
Omezení SeaTable
- Abyste mohli plně využít výhod této platformy, musíte znát jazyky Javascript a Python.
- Někteří uživatelé zmiňují, že uživatelské rozhraní by mohlo být vylepšeno.
Ceny SeaTable
- Zdarma: 0 €
- Plus: 7 €
- Enterprise: 14 €
- Vyhrazený cloud: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze SeaTable
- GetApp: 4,6/5 (více než 20 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 20 recenzí)
8. Quip
Quip si můžete představit jako dynamickou kombinaci tabulek, dokumentů a chatovacích funkcí. Spojuje v sobě výkonné funkce pro zefektivnění prodejních procesů a posílení spolupráce v reálném čase.
Jelikož se jedná o dceřinou společnost Salesforce, není překvapením, že všechny seznamy, data a zprávy Salesforce můžete získat přímo z Quipu, což vám zaručuje práci s nejnovějšími informacemi.
S tabulkami Quip můžete spravovat svá prodejní a CRM data, sdílet je s kolegy a klienty, provádět výpočty, automatizovat procesy a využívat šablony a integrace, které vám práci ještě více usnadní. Nastavení oprávnění vám umožňuje rozhodnout, kdo může v které tabulce co dělat.
Platforma je vybavena více než 400 funkcemi a zkratkami, které vám a vašemu týmu pomohou zvládnout více úkolů za kratší dobu.
Nejlepší funkce Quipu
- Součást ekosystému Salesforce
- Zaměřuje se na prodej a CRM
- Zefektivňuje procesy a zlepšuje spolupráci
- Automatizace úkolů
Omezení Quipu
- Několik uživatelů uvedlo, že při práci s velkými datovými soubory může platforma selhat.
- Vítaným doplňkem by bylo přizpůsobitelnější uživatelské rozhraní.
Ceny Quip
- Starter: 10 $/měsíc na uživatele
- Plus: 25 $/měsíc na uživatele
- Pokročilá: 100 $/měsíc na uživatele
*Všechny uvedené ceny se vztahují k ročnímu modelu fakturace.
Hodnocení a recenze Quip
- G2: 4,2/5 (více než 1 000 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 150 recenzí)
9. EtherCalc
Jednoduchý, webový a bezplatný tabulkový software, který nevyžaduje vytvoření účtu, může znít jako sen. EtherCalc ho promění ve skutečnost!
K tomu, abyste mohli platformu začít používat, stačí navštívit její webové stránky. Jakmile vytvoříte tabulku, můžete ji sdílet s ostatními a spolupracovat v reálném čase.
Nejedná se o robustní databázovou platformu, která umožňuje automatizovat úkoly, propojovat listy nebo integrovat s jinými programy. Jedná se o jednoduchou platformu pro práci s tabulkami s přehledným rozhraním, která je ideální pro ty, kteří nepotřebují žádné zbytečné funkce.
EtherCalc je ideální pro správu zásob a vytváření dotazníků, ale může se hodit i pro brainstormingové sezení.
Umožňuje importovat soubory .csv, .ods a .xlsx a používat různé typy sloupců, jako je text, matematika, datum a čas, v závislosti na datech, která chcete zobrazit. Máte také na výběr desítky vzorců, díky kterým můžete spravovat svá data jako profesionál!
Nejlepší funkce EtherCalc
- Jednoduché rozhraní
- Nevyžaduje účet
- Podporuje spolupráci v reálném čase.
- Umožňuje importovat soubory
- Desítky funkcí a vzorců
Omezení EtherCalc
- Někteří uživatelé uvádějí, že platforma má potíže s otevíráním větších souborů.
Ceny EtherCalc
- Zdarma
Hodnocení a recenze EtherCalc
- TrustRadius: 9,9/10 (3 recenze)
10. Zoho Sheet
Zoho Sheet pochází od společnosti Zoho, která nabízí komplexní softwarovou sadu pro firmy, a umožňuje vám vytvářet a spravovat funkční tabulky a pracovat na nich se svým týmem.
Platforma obsahuje více než 350 předdefinovaných funkcí, které vám umožní manipulovat s různými typy dat pro jakékoli účely, ať už se jedná o inventarizaci, plánování rozpočtu nebo dokončení úkolu souvisejícího s projektem.
Díky více než 1 000 integracím vám Zoho Sheet umožňuje automatizovat vaše tabulky a importovat data z různých zdrojů, včetně Excelu.
Tento software upřednostňuje spolupráci, takže můžete pracovat na tabulkách společně s kolegy, přidávat komentáře, provádět změny a diskutovat o úkolech a projektech. Můžete mít kontrolu nad každou tabulkou tím, že zablokujete buňky pro vybrané spolupracovníky, nastavíte oprávnění a zkontrolujete předchozí verze.
Zoho Sheet má revoluční funkci – AI asistenta jménem Zia. Zia je tu, aby zodpověděla všechny otázky týkající se vašich dat a tabulek, a nejlepší na tom je, že rozumí běžné angličtině!
Nejlepší funkce Zoho Sheet
- Součást ekosystému Zoho
- Více než 1 000 integrací a více než 350 předdefinovaných funkcí
- Vynikající možnosti spolupráce
- Asistent s podporou umělé inteligence
Omezení programu Zoho Sheet
- Několik uživatelů hlásí, že úpravy tabulek v mobilní aplikaci mohou být pomalé.
- Omezená kapacita úložiště může být problémem pro ty, kteří pracují s velkými datovými soubory.
Ceny Zoho Sheet
- Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze Zoho Sheet
- G2: 4,4/5 (více než 140 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 150 recenzí)
11. LibreOffice
LibreOffice je bezplatná offline kancelářská sada, kterou mnoho uživatelů považuje za vynikající alternativu k Microsoft Office. Tabulkový procesor v této sadě se jmenuje LibreOffice Calc.
Platforma nabízí více než 300 funkcí pro správu malých i velkých datových sad, a pokud nevíte, jak některé z nich používat, pomůže vám vestavěný průvodce.
Funkce, která vyniká, je DataPilot. Umožňuje vám načíst surová data z různých databází a přeměnit je na smysluplné informace, které můžete prezentovat ve své tabulce.
Ačkoli se jedná o offline program, Calc se může pochlubit podporou více uživatelů. Sdílejte své tabulky s ostatními, umožněte jim zadávat jejich data a minimalizujte riziko nedorozumění a duplikace dat.
Ve výchozím nastavení Calc ukládá dokumenty ve formátu .odt. Ale protože mnoho lidí stále používá Excel, Calc vám umožňuje ukládat tabulky ve formátu .xlsx! Tabulky můžete také exportovat do formátu PDF.
Nejlepší funkce LibreOffice Calc
- Více než 300 funkcí
- DataPilot vám umožňuje manipulovat s nezpracovanými daty.
- Podpora více uživatelů
- Umožňuje ukládat tabulky v různých formátech.
Omezení LibreOffice Calc
- Někteří uživatelé zmínili, že funkce automatického ukládání není spolehlivá.
- Rozhraní by mohlo být vylepšeno.
Ceny LibreOffice Calc
- Zdarma
Hodnocení a recenze LibreOffice Calc
- G2: 4,3/5 (více než 20 recenzí)
12. Microsoft 365
Microsoft 365, dříve známý jako Office 365, je softwarová sada skládající se z oblíbených programů, jako jsou Excel, Word, PowerPoint, Outlook, Teams a OneDrive. Ačkoli je Excel často synonymem pro tabulkové kalkulátory, i jiné aplikace v rámci rodiny Microsoft 365 vám mohou pomoci při vytváření a správě tabulek, i když to není jejich primární účel.
Pokud například pracujete na dokumentu Word a potřebujete do něj vložit tabulku, nemusíte spouštět Excel. Místo toho můžete vložit tabulku Excel, zadat data a používat funkce Excelu přímo z Wordu!
Totéž můžete udělat v PowerPointu a obohatit své prezentace o tabulky Excel.
Když přidáte tabulku Excel do aplikace Word nebo PowerPoint, v horní části obrazovky se zobrazí panel nástrojů Excel, který vám poskytne plný přístup k funkcím a vzorcům programu.
Nejlepší funkce Microsoft 365
- Balíček programů pro různé účely
- Umožňuje kombinovat tabulky s dokumenty/prezentacemi.
- Uživatelsky přívětivé rozhraní
- Podporuje spolupráci
Omezení Microsoft 365
- Uživatelé hlásí občasné drobné chyby.
- Mobilní zážitek by mohl být vylepšen.
Ceny Microsoft 365
- Pro firmy: Business Basic: 6,00 $/měsíc na uživatele Business Standard: 12,50 $/měsíc na uživatele Business Premium: 22,00 $/měsíc na uživatele Apps for Business: 8,25 $/měsíc na uživatele
- Business Basic: 6,00 $/měsíc na uživatele
- Business Standard: 12,50 $/měsíc na uživatele
- Business Premium: 22,00 $/měsíc na uživatele
- Aplikace pro firmy: 8,25 $/měsíc na uživatele
- Pro domácnosti: Osobní: 69,99 $/rok (jeden uživatel) Rodinný: 99,99 $/rok (až šest uživatelů)
- Osobní: 69,99 $/rok (jeden uživatel)
- Rodina: 99,99 $/rok (až pro šest uživatelů)
- Business Basic: 6,00 $/měsíc na uživatele
- Business Standard: 12,50 $/měsíc na uživatele
- Business Premium: 22,00 $/měsíc na uživatele
- Aplikace pro firmy: 8,25 $/měsíc na uživatele
- Osobní: 69,99 $/rok (jeden uživatel)
- Rodina: 99,99 $/rok (až pro šest uživatelů)
Hodnocení a recenze Microsoft 365
- G2: 4,6/5 (více než 4 900 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 13 000 recenzí)
13. Tabulky Google
Google Sheets je další široce používaná platforma pro práci s tabulkami s rozhraním podobným Excelu.
Platforma nabízí řadu vzorců a funkcí, které vám umožní snadno manipulovat s různými typy dat. Jelikož je Google Sheets založen na cloudu, umožňuje spolupráci v reálném čase, takže můžete pracovat se svým týmem bez ohledu na to, kde se nacházíte.
Platforma je součástí ekosystému Google, takže můžete načítat data z Google Forms nebo přidávat tabulky do Google Docs nebo Google Slides.
Další zásadní vlastností Google Sheets je jeho všestrannost. Můžete jej používat na počítači, notebooku, tabletu i mobilním zařízení, což znamená, že můžete vytvářet a upravovat tabulky i na cestách!
Google Sheets automatizuje opakované zadávání dat pomocí funkce Smart Fill – detekuje vzorce a navrhuje nejvhodnější řešení, což je další pohodlná a časově úsporná možnost.
Nejlepší funkce Google Sheets
- Funguje perfektně s platformami z rodiny Google.
- K dispozici v offline režimu
- Automatizace zadávání údajů
- Lze použít na všech zařízeních.
- Různé vzorce a funkce pro vytváření a úpravy tabulek
Omezení Google Sheets
- Může selhat při zpracování složitých nebo rozsáhlých datových sad.
- Automatické ukládání nefunguje vždy
Ceny Google Sheets
- Zdarma pro osobní použití (s účtem Google)
- Business Starter: 6 $/měsíc na uživatele
- Business Standard: 12 $/měsíc na uživatele
- Business Plus: 18 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Google Sheets
- GetApp: 4,7/5 (více než 12 700 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 12 700 recenzí)
14. MultiRow
Pokud pracujete v JavaScriptu, jistě znáte potíže s procházením širokých tabulek, abyste získali požadované informace. MultiRow DataGrid vám pomůže přizpůsobit tabulku a vybrat sloupce a řádky, které se mají zobrazit ve formátu seřazeném do sloupců.
Kromě flexibility v návrhu rozvržení vám MultiRow umožňuje seskupovat pole podle jejich hierarchické struktury, slučovat buňky, zamrazit konkrétní řádky/sloupce a používat klávesnici k navigaci v tabulkách. Můžete také použít pokročilé možnosti filtrování, abyste snadno našli správné informace.
Nejlepší funkce MultiRow
- Usnadňuje orientaci v tabulkách
- Vynikající možnosti přizpůsobení
- Odpadá nutnost procházet rozsáhlé datové soubory.
- Pokročilé možnosti filtrování
Omezení MultiRow
- Není ideální platformou pro začátečníky.
Ceny MultiRow
- Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze MultiRow
- Žádné recenze
Tabulkový software: nezbytná součást vaší sady nástrojů pro projektové řízení
Tabulkové kalkulátory mají mnoho využití – lze je použít k plánování cílů projektů, vytváření seznamů úkolů, výpočtu rozpočtů projektů, kreslení grafů a diagramů, sledování času a mnohem více.
Správný tabulkový nástroj z vás může udělat superhrdinu v oblasti projektového managementu a pomoci vám a vašemu týmu zvládat projekty efektivněji a s menším stresem.