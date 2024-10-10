Tabulky patří mezi nejuniverzálnější organizační nástroje, které můžete najít. Od mailing listů po řízení projektů – je téměř nemožné najít obchodní úkol, který by se nedal vylepšit pomocí těchto praktických buněk, řádků a sloupců.
Ale my to chápeme.
Je těžké dívat se na prázdnou tabulku Google nebo Microsoft Excel a vytvářet všechny tyto funkce od nuly. Ale máme pro vás dobrou zprávu – díky šablonám tabulek máte rámec již vytvořený a připravený k použití.
20 bezplatných šablon tabulek v Excelu a ClickUp
Ať už chcete zlepšit správu času nebo sestavit rozpočet, máme pro vás spoustu nejlepších dostupných šablon tabulek, které vyhoví vašim konkrétním potřebám. Začněte s těmito 20 šablonami tabulek připravenými k okamžitému použití.
1. Šablona tabulky ClickUp
Někdy jsou ty nejlepší věci v životě jednoduché. To rozhodně platí pro šablonu tabulky ClickUp, která vám poskytuje základní, ale efektivní rozvržení, které vám pomůže neustále sledovat vaše B2B zákazníky.
Do každého řádku jednoduše zadejte základní informace, jako je typ zákazníka, odvětví, kontakt, webová stránka a tržby. Poté pomocí jednotlivých zobrazení (například filtrování podle odvětví, typu zákazníka a dalších kritérií) snadno třídíte údaje a udržujete si přehled o své zákaznické základně.
A víte, co je na tom nejlepší? Tabulkový software ClickUp obsahuje dokonce formulář pro zadávání údajů o zákaznících, který hned na začátku vyplní informace o novém zákazníkovi do polí tabulkého listu. To zjednodušuje zadávání dat a umožňuje vám soustředit se na to, co umíte nejlépe: prodej svých produktů a budování svého podnikání!
2. Šablona tabulky pro správu projektů ClickUp
Každá firma musí plánovat své projekty. Ne každá firma však disponuje správnými procesy a nástroji, které by tento proces zjednodušily. Potřebujete pracovní postup pro řízení projektů a tato šablona tabulky pro řízení projektů ClickUp vám k tomu může pomoci.
Každý projekt je v šabloně uveden v samostatném řádku a jeho stav můžete snadno upravit nebo označit jako prioritu. Sledujte svůj pokrok v různých fázích projektu, zaznamenávejte schválení a určete začátek a konec každé fáze. Poté seřaďte podle každé z těchto proměnných, abyste vždy měli přehled o tom, na kterých projektech je třeba pracovat nejnaléhavěji a kde si můžete trochu oddechnout.
Nejlepší na tom je, že tyto šablony pro řízení projektů lze také integrovat s některými z našich oblíbených šablon projektových plánů. Udržujte přehled ve své tabulce pro řízení projektů a poté k nim připojte projektový plán s podrobnějšími informacemi. A voilà! Jednoduchý, ale efektivní pracovní postup.
Nebo si celou tabulku stáhněte jako soubor (Excel nebo CSV) a rychle si vytvořte vlastní tabulky v jiných nástrojích.
3. Šablona editovatelného tabulkového procesoru ClickUp
Jste připraveni na svůj další finanční výkaz? Pokud jste jako většina manažerů, pravděpodobně ne. Ale alespoň můžete získat nástroje, které tento bolestivý proces alespoň trochu zmírní.
Na pomoc přichází šablona editovatelné tabulky ClickUp. Tato šablona rozpočtu je speciálně navržena tak, aby vám pomohla sestavit finanční výkazy. Obsahuje dokonce funkci kontroly a schvalování, která umožňuje sledovat proces schvalování nových finančních výkazů.
A to je jen začátek. Získáte také vlastní pole pro položky, jako jsou hrubé tržby, náklady na prodané zboží, správní výdaje a čisté tržby. Můžete dokonce přidat podrobnější poznámky, jako jsou fáze schvalování až po finančního ředitele a generálního ředitele, vrácení a slevy a další. To vše dohromady tvoří skutečně komplexní šablonu rozpočtu pro firmy, které chtějí usnadnit proces finančního výkaznictví.
4. Šablona tabulky ClickUp pro realitní kanceláře
Zkušení realitní agenti vědí, že sledovat všechny nemovitosti, které právě prodávají, může být brzy nemožné. To nás vedlo k vytvoření šablony tabulky ClickUp Real Estate.
Sledujte pokrok ve stavu kupujícího nebo prodávajícího a všechny potřebné podrobnosti pomocí této univerzální šablony. Kromě toho může tato tabulka sloužit jako šablona rozpočtu s konkrétními vlastními poli pro sledování marketingových a závěrečných nákladů na nemovitosti, poplatků, požadované a konečné ceny a mnoha dalších údajů souvisejících s tímto odvětvím.
Vlastní pole mohou také zahrnovat důležité otázky správy financí vašich klientů, jako jsou náklady na pojištění nemovitostí, daně z nemovitostí, odhadované kupní ceny, náklady na opravy a prognózy růstu trhu. Pokud hledáte jednu z nejvíce přizpůsobitelných bezplatných šablon pro účely v oblasti nemovitostí, je tato šablona tou pravou volbou.
Díky přizpůsobitelným zobrazením, která vám umožní získat přehled o všech nemovitostech na trhu nebo filtrovat podle umístění (zobrazení mapy), stavu prodeje (zobrazení seznamu) a dalších kritérií, již nebudete potřebovat žádné další šablony Excel.
5. Rozpočet projektu ClickUp s šablonou tabulky WBS
Proces správy rozpočtů projektů se může rychle zkomplikovat. Než se nadějete, jste pozadu s harmonogramem i rozpočtem a zoufale se snažíte dohnat zpoždění a dodat vše včas. Musí existovat lepší způsob.
Samozřejmě, že existuje! Vyzkoušejte šablonu ClickUp Project Budget With WBS Template, tabulku speciálně navrženou tak, aby sledování všech vašich obchodních projektů bylo jednoduché a přehledné.
Snadno kategorizujte různé typy výdajů. Označte tyto výdaje různými úrovněmi priority. Sledujte sazby a hodiny práce, náklady a další. Jako bonus můžete přiřadit fázi WBS, abyste zajistili, že výdaje budou v souladu s celkovým průběhem projektu a časovým harmonogramem v této šabloně rozpočtu!
6. Šablona tabulky pro osobní rozpočet ClickUp
Samozřejmě ne všechny rozpočty musí souviset s podnikáním. Někdy potřebujete jen sledovat své vlastní finance, a právě v takových případech se hodí alternativa, jako je šablona osobního rozpočtového plánu ClickUp.
Použijte tuto šablonu seznamu jako finanční nástroj k dosažení svých finančních cílů a zabraňte tomu, aby se vaše finance vymkly kontrole. Vyplňte sekce Výdaje a Příjmy a poté vše shrňte v přehledu Rozpočtové shrnutí, který automaticky vypočítá očíslované položky v přizpůsobených polích (tj. celkový rozpočet nebo celkové náklady).
Klíčem je zde jednoduchost – pouze šest sloupců vám umožní soustředit se na to nejdůležitější. Přidejte výdaje nebo termíny splatnosti, plánovaný a skutečný rozpočet a další údaje, abyste si přizpůsobili nejdůležitější detaily, které potřebujete sledovat ve svých financích. Na konci získáte přehled, který potřebujete k udržení kontroly nad svými financemi.
7. Šablona jednoduché tabulky pro rozpočet ClickUp
Zůstaňme u tématu rozpočtů, jen tak pro zábavu. Šablona ClickUp Simple Budget Template funguje dobře, protože je nejen snadno použitelná, ale také organizuje vše podle měsíců, což vám umožňuje rychle se podívat dopředu a plánovat.
Cílem je zde roční přehled a vše v této šabloně pro správu směřuje tímto směrem. Pod sekcemi příjmů a výdajů je dostatek prostoru pro jednotlivé položky, přičemž můžete také určit typy výdajů, příjmů a účtů pro snazší kategorizaci, abyste měli přehled o svých nejdůležitějších účetních záležitostech.
Šablony pro zadávání dat, jako je tato, také představují další zásadní výhodu dobře sestavených tabulek: schopnost provádět výpočty za vás. Měsíční výdaje a příjmy se automaticky sčítají, což vám umožňuje mít vždy přesný přehled o vašich ročních finančních tocích.
8. Šablona pro plánování času ClickUp
Už nemusíte přemýšlet, jak vypočítat čas v Excelu. Jistě, je to užitečná dovednost, ale jakmile začnete používat šablonu ClickUp Time Management Schedule Template, už ji nebudete potřebovat.
Řízení času je jednou z největších výzev v každodenním životě většiny lidí. Máte spoustu každodenních úkolů, které vyžadují naplánování času. Ale také chcete najít čas na dosažení svých větších cílů. Tato šablona vám pomůže optimalizovat a sledovat váš rozvrh, abyste do svého každodenního života vnesli pořádek.
Aktivity jsou organizovány podle dnů, s kategoriemi v jednoduchém rozevíracím seznamu, kde můžete vybrat například osobní, školní a pracovní úkoly, které se přidají do organizační struktury. Můžete předem odhadnout čas potřebný pro každý úkol nebo jej sledovat v reálném čase. Nejlepší na tom je, že tato šablona využívá všechny tyto vstupy k vytvoření pracovního zatížení, které vám umožní vidět, kde trávíte svůj čas a kde byste možná měli trochu zpomalit.
9. Šablona tabulky Excel pro obchodní rozpočet
Pokud hledáte šablonu tabulky pro rozpočet mimo ClickUp, tato možnost může být tou správnou volbou pro ty, kteří umí pracovat s Excelem. Z bezplatných šablon Excelu v tomto seznamu je šablona Microsoft Business Budget Template nejlepší pro snadné sledování příjmů a výdajů vaší organizace. Je formátována tak, že stačí zadat čísla a můžete začít.
Samozřejmě můžete tuto tabulku Excel podle potřeby přizpůsobit. Veškerý text, obrázky a grafika jsou plně odemčené a lze je měnit nebo opatřit značkou. To zahrnuje i grafy na boku této šablony Excel, které vizuálně shrnují informace, aby si každý, kdo čte nebo kontroluje váš rozpočet, mohl rychle a efektivně udělat přehled.
📮ClickUp Insight: 37 % zaměstnanců zasílá následné poznámky nebo zápisy z jednání, aby sledovali úkoly, ale 36 % stále spoléhá na jiné, roztříštěné metody.
Bez jednotného systému pro zaznamenávání rozhodnutí se klíčové informace, které potřebujete, mohou ztratit v chatech, e-mailech nebo tabulkách. S ClickUpem můžete okamžitě proměnit konverzace v praktické úkoly napříč všemi svými úkoly, chaty a dokumenty – a zajistit tak, že nic neunikne vaší pozornosti.
10. Šablona tabulky pro sledování projektu v Excelu
Možná to není úplná možnost pro správu projektů, ale tato šablona tabulky Excel Project Tracker se může stát klíčovou součástí vaší projektové dokumentace. Podobně jako u výše zmíněné šablony ClickUp Project Management Template je zde jeden řádek pro každý projekt spolu s některými základními podrobnostmi o projektu, aby byl přehled této bezplatné šablony Excel snadný.
Sledujte své projekty podle kategorií nebo je seřaďte podle jednotlivých vlastníků projektů, abyste stanovili odpovědnosti a pracovní zátěž. Přidejte data zahájení a ukončení, odhadovanou dobu trvání, úrovně priority a další informace, abyste určili, které projekty jsou nejdůležitější, a stanovili případná následná opatření.
Poté sdílejte svůj projektový tracker s klíčovými zainteresovanými stranami, aby byli všichni v obraze, a stáhněte si vzorové šablony v souborech Excel. Z tabulek Excel v tomto seznamu je tato šablona skvělým nástrojem pro správu zásob, který vám umožní shromáždit všechny nejdůležitější údaje do jednoho souboru Excel.
11. Šablona tabulky a Ganttova diagramu pro Excel od Vertex42
Ano, starý dobrý Ganttův diagram. Je starý více než 100 let, ale stále je populární, a to z dobrého důvodu.
Tato šablona Ganttova diagramu pro Excel přináší na vaši obrazovku všechny vizuální grafy a sloupce, které vám pomohou pochopit různé úkoly zahrnuté v rozsáhlejším projektovém plánu.
Pokud jste se někdy pokoušeli vytvořit Ganttův diagram od nuly, tato bezplatná šablona Excelu se vám bude líbit. Poskytuje vám všechny výhody tohoto nástroje, aniž byste museli ručně vytvářet nespočet řádků a sloupců, jak je tomu běžné u jiných šablon tabulek.
Rozdělte různé úkoly do kategorií a poté v této šabloně Excelu nastavte jejich počáteční a koncová data. Tyto úkoly automaticky zablokujte v tabulce Excelu pomocí týdenního časového plánu rozděleného do kategorií, který je dostatečně podrobný, aby vám pomohl udržet si přehled.
12. Šablona tabulky Excel CRM od Salesflare
Je čas na jednoduchou pravdu: pokud jakýmkoli způsobem spravujete zákazníky, potřebujete alespoň nějaký typ systému CRM. Zjistěte, kde se vaši potenciální a stávající zákazníci v daném okamžiku nacházejí, abyste je mohli co nejefektivněji oslovit pomocí šablon tabulek Excel, jako je tato.
To může vést k velkým a složitým softwarovým řešením s investicemi v řádu statisíců. Ale alespoň na začátku můžete začít se základy v této šabloně Excelu.
Zadejte základní údaje o zákaznících do šablon tabulek Excel od Salesflare, jako je tato, a poté nastavte vlastní fáze, které zobrazí aktuální fázi prodejního cyklu pro každého zákazníka. Uložte kontaktní informace, hodnotu, očekávané výnosy a další údaje, poté spolupracujte se svým týmem na přesunu těchto potenciálních zákazníků přes funnel a sledujte pokrok pomocí automatizované karty Insights.
13. Šablona pro plánování zdrojů v Excelu od Tactical Project Manager
Zejména u velkých týmů a projektů se alokace zdrojů stává klíčovou součástí projektového a organizačního řízení. Právě proto je tato šablona Excelu pro plánování zdrojů od Tactical Resource Manager tak cenná.
Uspořádané podle měsíců na jedné straně a členů týmu nebo vedoucích pracovníků na straně druhé. Šablony tabulek jako tato poskytují snadný, dvourozměrný způsob, jak sledovat, kdo dostane jaké finanční prostředky a kdy.
Stejně důležité je, že tento dokument může fungovat jako šablona pro správu zásob, protože vám pomůže předpovědět, kdo bude potřebovat zdroje pro nadcházející úkoly. Tato bezplatná šablona Excelu se snadno integruje do jakéhokoli typu softwaru pro plánování projektů, který je navržen tak, aby posunul vaše organizační priority vpřed.
14. Šablona čtvrtletní zprávy o prodeji v aplikaci Microsoft Excel
Chcete sledovat, jak si vaše různé produkty vedou v průběhu několika měsíců? Jste na správném místě. Šablona čtvrtletní zprávy o prodeji v aplikaci Microsoft Excel právě to umožňuje, s důrazem na čtvrtletní výsledky.
Zadejte své produkty a jejich přesné tržby za čtvrtletí do šablony časové osy. Poté sledujte, jak Excel spočítá roční tržby a převede data do sloupcového grafu, který vám pomůže analyzovat trendy a činit rozhodnutí do budoucna.
Ještě lepší je, že v šablonách tabulek Excel, jako je tato, můžete vytáhnout prodejní zprávy, které jsou jedinečné pro každý projekt. A samozřejmě můžete využívat všechny obvyklé funkce Microsoftu, jako jsou animace, grafika a přechody, které zlepšují sdílení souborů Excel a kontrolu zpráv, které vytvoříte.
15. Šablona pro sledování problémů v Excelu od Template.net
Každý software nebo jiný typ produktu má ve fázi vývoje a aktualizace chyby a problémy. Správný proces sledování problémů vám pomůže zaznamenávat a monitorovat tyto problémy, abyste je mohli odstranit, než se z nich stanou vážné potíže.
Tabulka pro sledování problémů v Excelu od Template.net funguje stejně jako šablona seznamu úkolů, ale nabízí mnohem více. Zaznamenejte každý problém, který váš tým nebo testovací proces odhalí, a přiřaďte mu člena týmu, prioritu a časový rámec pro jeho vyřešení.
Poté sledujte proces řešení problému. Tato online šablona Excelu vám umožní snadno získat přehled o tom, co váš tým ještě musí udělat, aby vyřešil chybu před nebo po spuštění – to vše s pomocí této šablony seznamu úkolů.
5 bonusových bezplatných šablon Excel
Začněte sledovat projekty pomocí bezplatných šablon tabulek
Správné šablony tabulek jsou darem z nebes. Ale jak může potvrdit každý, kdo je používá, stále existují izolovaně. Ani ty nejlepší šablony Microsoft Excel se nedají snadno propojit s ostatními částmi vašeho projektového workflow nebo s vaší další prací.
Právě to dělá softwarovou platformu jako ClickUp tak cennou. Můžete ji použít ke správě projektů, rozpočtů a časových rozvrhů, ke komunikaci s týmy a k mnoha dalším účelům. Můžete ji dokonce použít jako software pro sdílení souborů, abyste mohli přesouvat soubory jakéhokoli typu a spolupracovat na nich – a ano, to zahrnuje i tabulky.
Na co ještě čekáte?
Zaregistrujte se ještě dnes a získejte bezplatný účet ClickUp, abyste se dozvěděli, jak můžete skvělé, ale statické tabulky proměnit v součást většího celku.