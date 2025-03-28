9 bezplatných šablon formulářů pro přijímání klientů ve formátu Word a ClickUp

Jako firma se spoléháte na dokumentaci, abyste mohli rozběhnout projekty, rozhodovat o výstupech a vymýšlet nové produkty a služby, které budou odpovídat potřebám vašich klientů. Než však budete moci cokoli z toho udělat, musíte vědět, co klienti hledají a proč mají zájem o vaše služby.
Nejlepší způsob, jak toho dosáhnout, je vytvořit vlastní formuláře pro přijímání klientů, které obsahují všechny informace potřebné k tomu, aby byl váš klient spokojený. To však může být časově náročné, zejména pokud tyto formuláře vytváříte ručně. ⚠️
Naštěstí existuje lepší způsob! Šablony formulářů pro přijetí šetří čas a úsilí a zároveň zajišťují podrobné odpovědi na vše, co potřebujete vědět o svém klientovi. Každá z nich je přizpůsobitelná, takže můžete přidat pole a otázky, které jsou relevantní pro vaše podnikání.
Zde vám představíme devět nejlepších šablon formulářů pro přijímání nových klientů. Od jednoduchých kontaktních formulářů a snadných nástrojů pro onboardingu až po pokročilé požadavky klientů – najdete zde šablonu, která vyhovuje vašim potřebám.
Co je šablona formuláře pro přijetí?
Přijímací formulář je dokument pro správu klientů, který podniky používají ke shromažďování důležitých informací od klientů. Obvykle se používá v raných fázích procesu přijímání klientů nebo během prodejního období, kdy si klienti ještě vybírají mezi poskytovateli.
Přihlašovací formuláře obvykle shromažďují základní kontaktní informace, důvod, proč nový klient potřebuje vaše služby, a případné speciální požadavky. Některé přihlašovací formuláře mohou shromažďovat platební informace a většina z nich může odpovídat na otázky týkající se cílů klienta a případných výzev, které očekává. ✨
Díky pochopení potřeb vašich klientů můžete vytvořit spolehlivé komunikační plány a řídit potřeby a očekávání klientů. Vytvoříte efektivní procesy a pracovní postupy, které zajistí úspěch projektu.
Přihlašovací formuláře jsou sice často určeny pro klienty, ale lze je použít i pro zaškolování nových členů týmu a pro interní účely. V těchto situacích je používá hlavně personální oddělení k nastavení postupů pro výplatu mezd, zaškolení a další základní úkoly související se zaškolením.
Šablony formulářů pro přijetí jsou navrženy tak, aby tento proces urychlily a usnadnily. Odpadá tak ruční práce s vytvářením formulářů pro každého klienta. Nejlepší šablony formulářů pro přijetí jsou přizpůsobitelné, takže můžete přidat barvy, písma a obrázky své značky. Nabízejí také spolupráci v reálném čase a mají funkce pro správu úkolů.
Co dělá šablonu přijímacího formuláře dobrou?
Ať už rádi pracujete s nástrojem pro správu projektů nebo používáte textový editor, jako je Google Docs nebo Microsoft Word, na trhu jsou k dispozici desítky šablon vstupních formulářů. Ne všechny jsou však stejně účinné.
Při výběru šablony formuláře pro přijetí se zaměřte na následující aspekty:
- Uživatelsky přívětivé rozhraní: Není nic horšího než bojovat s formulářem nebo nástrojem, který má špatný design. Vyberte si vstupní formulář, který je intuitivní a snadno se v něm orientuje.
- Sledování podpory: Šablona, která nabízí sledování změn, vám umožní rychle zjistit, kdy byly provedeny aktualizace.
- Upozornění a oznámení: Mějte přehled o změnách díky upozorněním a oznámením, která informují členy týmu o přijetí nového formuláře nebo o jeho aktualizaci.
- Eskalace a správa úkolů: Některé vstupní formuláře obsahují spouštěče, které eskalují problémy nebo automaticky přiřazují úkoly členům týmu, aby řešili potenciální potřeby klientů.
- Vlastní pole: Získejte potřebné informace – ne obecné odpovědi – pomocí vlastních polí pro výzvy, cíle a kontaktní informace klientů.
- Integrace: Použijte formulář, který funguje s nástroji, které již používáte.
9 bezplatných šablon formulářů pro přijetí
Jste připraveni najít šablony formulářů pro přijetí, které vám ušetří čas a úsilí při navazování kontaktu s novým klientem? Zde je náš seznam devíti nejlepších. Od základních informačních formulářů po propracovanější dokumenty zdůrazňující potřeby zákazníků – najdete zde vše, co potřebujete k obsluze svých zákazníků.
1. Šablona vstupního formuláře ClickUp
Šablona formuláře ClickUp je přizpůsobitelný dotazník, který nabízí způsob, jak shromažďovat informace o klientech a zefektivnit proces přijímání klientů. Pomocí tohoto formuláře se dozvíte více o potřebách, cílech a výzvách vašich klientů.
Stejně jako všechny formuláře ClickUp je i tento pro klienty snadno vyplnitelný a je navržen tak, aby spustil akce, které projekt uvedou do chodu. Formulář můžete použít k automatickému přiřazení následných úkolů prodejnímu týmu nebo k vytvoření oznámení pro vedoucí pracovníky, kteří chtějí vědět, kdy je nový klient přijat.
Vzhledem k tomu, že formulář je přizpůsobitelný, existuje desítky případů použití. Poskytovatelé zdravotních služeb jej mohou použít jako šablonu formuláře pro přijetí pacienta k shromáždění údajů o pojištění, odpovědí pacienta na dotazník o duševním zdraví nebo nezbytných informací o osobní a rodinné anamnéze. Realitní profesionálové mohou šablonu formuláře použít k zjištění, co klient hledá v novém domově.
3. Šablona kontaktního formuláře pro zákazníky ClickUp
Pokud nezavedete procesy pro získávání pravidelné zpětné vazby od zákazníků, nebudete vědět, co si myslí. Použijte šablonu kontaktního formuláře pro zákazníky od ClickUp, aby se zákazníci mohli snadno spojit. Přizpůsobte šablonu tak, aby zákazníci mohli hlásit problémy, klást otázky nebo získávat aktualizace o relevantních produktech a službách. ✍️
Nejprve vytvořte formulář pomocí šablony a podle potřeby přidejte vlastní pole. Přidejte své logo a firemní barvy z příručky stylu značky, aby se dokument stal součástí vaší jednotné firemní grafiky.
Nastavte týdenní úkoly pro kontrolu formulářů a automatizujte oznámení, která připomenou členům týmu, aby vyřešili problémy, komunikovali s klientem a provedli následné kroky. Přidejte značky priority, abyste identifikovali úkoly, které vyžadují okamžitou pozornost, nebo ty, na kterých lze pracovat později.
4. Šablona kontaktního formuláře ClickUp
Někdy, zejména na začátku prodejního procesu, potřebujete zaznamenat jednoduché údaje o klientovi. Šablona kontaktního formuláře ClickUp právě to umožňuje: shromažďuje základní kontaktní údaje, abyste mohli navázat kontakt a dozvědět se více o tom, co potenciální klient hledá.
Tvůrce formulářů obsahuje jednoduché sekce pro jméno klienta, preferovaný způsob kontaktu, telefonní číslo a e-mailovou adresu. Formulář můžete přizpůsobit tak, aby obsahoval další údaje o klientovi, jako je datum narození (pokud jsou vaše služby omezeny na osoby starší určitého věku) nebo lékařská anamnéza (pokud jste poskytovatelem zdravotních služeb).
Přidejte vlastní značky, jako jsou vztahy s klienty, abyste mohli identifikovat, zda byl nový klient doporučen stávajícím klientem nebo zaměstnancem za účelem získání provize. Použijte formulář k spuštění úkolů ve vašem pracovním postupu, abyste klienta zapojili nebo dokončili obchod.
5. Šablona ClickUp Client Success
Formuláře pro přijímání klientů se neomezují pouze na informace o nových klientech během jejich přijímání. Tyto formuláře jsou také užitečné, když chcete získat zpětnou vazbu od stávajících klientů, kteří zkoušejí nové produkty nebo služby. Šablona Client Success Template od ClickUp vám umožní zjistit, co klienti chtějí a potřebují, a to ve vizuálně příjemném formátu. ✅
Nejprve nechte klienty vyplnit digitální formulář během registrace. Okamžitě se vám v ClickUp zobrazí úkolová karta s relevantními informacemi z polí formuláře. Pomocí zobrazení tabule můžete filtrovat klienty podle úrovně podpory, zapojení a spokojenosti.
Pomocí hvězdičkového hodnocení a barevného kódování označte spokojené klienty a upozorněte na klienty, kteří potřebují větší podporu. Přidejte značky priority a spouštějte oznámení, když nejsou splněny potřeby klienta.
6. Šablona žádosti ClickUp
Šablona žádosti ClickUp udělá skvělý první dojem, protože klientům a novým uživatelům nabízí prostor pro žádosti o nové funkce nebo aktualizace. Do online formuláře pro přijímání žádostí přidejte otázky a pole, abyste mohli shromáždit informace o společnosti klienta, jeho požadavky a kontaktní údaje.
Pomocí funkce přetahování můžete přesouvat pole a vytvořit rozložení, které plynule přechází od jedné otázky k druhé. Rozhodněte se, zda chcete, aby čtenáři vybírali z více možností, nebo zda jim dáte možnost vepsat krátkou odpověď, aby mohli přispět více nápady.
7. Šablona registračního formuláře ClickUp
Díky šabloně registračního formuláře ClickUp můžete klienty zaregistrovat a zařadit do fronty pro onboardingu během několika sekund. Tato jednoduchá šablona shromažďuje cenná data, včetně kontaktních údajů, platebních údajů a potřeb zákazníků, rychleji než kdykoli předtím.
Už nemusíte ručně kontaktovat potenciální klienty, abyste získali aktuální údaje nebo kontaktní informace. Stačí jim zaslat formulář a sledovat, jak se výsledky hromadí. Využijte čtyři různé možnosti zobrazení k podpoře správy klientů a vytváření pracovních postupů pro nové projekty.
Díky možnosti šifrovaného ukládání dat v novém formuláři pro přijetí klienta můžete chránit citlivá data, pokud pracujete pro advokátní kancelář, zdravotnickou agenturu nebo podobného poskytovatele služeb.
8. Šablona pro spolupráci s klienty ClickUp
Vytvořte recept na lepší spokojenost klientů pomocí šablony ClickUp pro spolupráci v oblasti úspěchu klientů. Od zapracování nových zaměstnanců přes prodej až po realizaci projektů – vše je snazší, protože se soustředíte na úspěch klientů. ?
Šablona obsahuje nový formulář pro schválení klienta a schvalovací proces, který sleduje různé fáze pro každého klienta. Formulář okamžitě spustí novou kartu úkolů pro každého klienta a vy můžete přidat vlastní pole pro sledování spokojenosti.
Naplánujte schůzky a následné kroky s klienty, aby se cítili vyslyšeni a podporováni, pokud nastane nějaký problém. Použijte značky priority a barevně odlišené pole k zvýraznění důležitých informací a eskalaci úkolů podle potřeby.
9. Šablona formuláře pro přijetí služby Word od Template.net
Hledáte šablonu vstupního formuláře, kterou lze přizpůsobit vaší značce? Tato šablona od Template.net vám umožní shromažďovat informace o klientech, ať už potřebujete pouze základní údaje nebo chcete podrobné informace. Formulář můžete klientům zaslat digitálně nebo jej vytisknout a přinést na schůzku, pokud na něm chcete spolupracovat. ?
V horní části formuláře je pole pro logo vaší společnosti a můžete přidávat nebo odebírat otázky, aby formulář odpovídal vašim potřebám. Pomocí tabulek a grafů můžete zdůraznit klíčové funkce a oblíbené požadavky nebo sdílet informace o nabídkách vaší společnosti.
Nové nástroje umělé inteligence nabízejí návrhy formulací a provádějí rychlou kontrolu pravopisu a gramatiky, aby byla zajištěna přesnost. Integrované editory dokumentů se starají o formátování, abyste mohli předvést to nejlepší. A co je nejlepší, bezplatné nástroje pro návrh vám umožňují přizpůsobit vstupní formulář podle svých představ.
Šablona je kompatibilní s Google Docs, Microsoft Word a Apple Pages. Nepodporuje elektronický podpis, takže vaši klienti ji budou muset vytisknout, podepsat a poté vám ji zaslat zpět.
Vytvářejte lepší pracovní postupy pro klienty s ClickUp
Ať už hledáte způsoby, jak zjednodušit proces onboardingu, zlepšit uživatelský zážitek nebo sdílet formuláře souhlasu, tyto šablony vstupních formulářů vám pomohou. Použijte je k shromažďování informací, sbírání požadavků na funkce a snadnému onboardingu klientů.
Zaregistrujte se ještě dnes do ClickUp a začněte shromažďovat údaje o klientech, automatizovat pracovní postupy a vytvářet procesy, které zajistí spokojenost klientů. Od šifrovaných údajů po preference klientů – existuje snadný způsob, jak získat informace od klientů a začlenit je do vašeho systému pomocí formulářů pro zadávání údajů. ?