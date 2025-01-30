10 nejlepších softwarů pro strukturu rozdělení práce (WBS Tools) v roce 2025

Představte si, že stojíte před obrovským, mamutím projektem. Rozsah úkolů a podúkolů se zdá nepřekonatelný.
Kde vůbec začít?
Odpověď je jednoduchá: software pro rozdělení práce (Work Breakdown Structure ) nebo software WBS.
Pokud potřebujete pomoc s řešením výstupů vašeho projektu, ať už jsou jakkoli náročné, software WBS vám umožní řešit je po malých kouscích. Místo toho, abyste se nechali zastrašit kolosálním úkolem, jej efektivně rozdělíte na menší, zvládnutelnější úkoly.
Pečlivě jsme prošli rozsáhlou nabídku a vybrali nejlepší software pro strukturu rozdělení práce pro projektové manažery a vedoucí týmů v roce 2024. Podíváme se na klíčové funkce každého nástroje a prozkoumáme jeho silné a slabé stránky, ceny a hodnocení zákazníků.
S připraveným stolem můžete strategicky vybrat ten správný nástroj, který vám pomůže zvládnout složitost komplexních pracovních postupů a efektivně spravovat vaše úkoly. Jste připraveni začít? Pojďme se pustit do jídla.
Co byste měli hledat v softwaru WBS?
Díky moderním technologiím již není nutné vytvářet strukturu rozdělení práce v Excelu. K vizualizaci svého projektového plánu potřebujete výkonný, flexibilní a účelový nástroj.
Skvělý software WBS by měl projektovým manažerům nabídnout vizuální, hierarchické znázornění rozsahu projektu. Musí být snadno použitelný, nabízet interaktivní vizuální nástroje, jako je diagram WBS nebo online Ganttův diagram, poskytovat možnosti přidělování zdrojů a hladce se integrovat s dalšími obchodními nástroji.
Měl by také disponovat rozsáhlou knihovnou šablon struktury rozdělení práce, protože není nic horšího, než se při pokusu o začátek dívat na prázdnou stránku. Nejlepší software WBS bude vyvažovat robustní funkčnost s intuitivním rozhraním a klíčovými funkcemi, které skutečně využijete – a to vše za rozumnou cenu.
10 nejlepších softwarů WBS pro řízení projektů
Změňte svůj přístup k řízení rozsahu projektů, obchodních diagramů a vizuálních pracovních postupů s našimi 10 nejlepšími tipy na nejlepší software pro rozčlenění struktury WBS. Každý z těchto nástrojů je navržen tak, aby pomáhal vašemu týmu pracovat efektivně, jasně komunikovat a dosahovat větších úspěchů i na konci těch nejsložitějších projektů.
1. ClickUp
ClickUp je komplexní platforma pro řízení projektů s více než 15 zobrazeními, která jsou navržena tak, aby usnadňovala plynulé řízení týmu. Jedná se o komplexní řešení pro správu úkolů a zdrojů, sdílení dokumentů a sledování času, které pomáhá týmům efektivně plnit termíny a dosahovat cílů projektů.
Jeho přizpůsobitelné intuitivní uživatelské rozhraní vám umožňuje přizpůsobit dashboardy, tabulkové zobrazení, seznamové zobrazení, vestavěné zobrazení Ganttových diagramů a ClickUp Whiteboards tak, aby vyhovovaly vaší konkrétní struktuře rozdělení práce. Platforma se snadno integruje s mnoha populárními nástroji, jako jsou Google Drive, Slack a GitHub.
Rozsáhlá knihovna šablon WBS a možnost vytvářet hierarchie v rámci úkolů činí ClickUp vynikajícím nástrojem pro struktury rozdělení práce. S ClickUp Whiteboards získáte rychle jasnou vizualizaci kroků a odpovědností v rámci projektu. Software také zahrnuje klíčové funkce pro stanovení cílů a jejich sledování, které pomáhají týmům udržet soulad s celkovými cíli projektu.
Nejlepší funkce ClickUp
- Zjistěte náklady na celé kampaně, fakturovatelné hodiny a další informace pomocí pokročilých vzorců v ClickUp Custom Fields.
- Sledujte svůj cíl pomocí produktových plánů a vytvořte si diagram WBS.
- Jakmile rozdělíte svůj rozsáhlý projekt na zvládnutelné části v rámci struktury rozdělení práce, nastavte opakující se úkoly a automaticky je přidejte do kalendáře týmu.
- Sledujte rozpočet projektu, spravujte termíny a předvídejte překážky pomocí Ganttova diagramu.
- Zajistěte, aby váš tým nebyl přetížen, a sledujte práci a kapacitu zdrojů pomocí zobrazení Box.
- Šablony: Vyzkoušejte šablonu struktury rozdělení práce ClickUp pro svůj tým.
Omezení ClickUp
- Bohatá nabídka funkcí pro rozdělení práce může být pro nové uživatele někdy až příliš složitá.
- Některé funkce pro stolní počítače nejsou v mobilní aplikaci k dispozici.
- Specializované analytické nástroje mohou nabízet více funkcí pro vytváření reportů, než jaké najdete v ClickUp.
Ceny ClickUp
ClickUp nabízí různé cenové plány, které vyhovují každému týmu:
- Navždy zdarma
- Neomezený: 7 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 12 $/měsíc na uživatele
- Podnik: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 6 790 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (3 670+ recenzí)
2. EdrawMax
EdrawMax je univerzální softwarový nástroj pro tvorbu diagramů, který díky rozsáhlé knihovně šablon a tvarů zjednodušuje vytváření složitých diagramů.
Jeho intuitivní rozhraní a uživatelsky přívětivé funkce jsou užitečné pro vytváření struktury rozdělení práce. Platforma podporuje různé typy diagramů WBS, včetně vývojových diagramů, síťových diagramů, schémat, organizačních schémat, půdorysů a dalších.
Nejlepší funkce EdrawMax
- Vyberte si z více než 20 témat a stovek šablon nebo se podívejte na šablonu EdrawMax, která vám pomůže najít vhodnou strukturu rozdělení práce pro váš příští projekt.
- Vyzkoušejte rozsáhlou knihovnu symbolů a tvarů EdrawMax nebo si vytvořte vlastní pomocí vestavěného panelu ve vektorovém formátu.
- EdrawMax funguje přímo ve vašem prohlížeči, takže můžete pracovat se svým týmem odkudkoli – není třeba nic stahovat.
- Exportujte svůj diagram WBS do formátu HTML, grafiky, nástrojů Microsoft Suite a Visio. Své diagramy můžete dokonce sdílet na sociálních sítích.
Omezení EdrawMax
- EdrawMax postrádá pokročilé funkce pro správu úkolů.
- Jedná se o složitý software pro řízení projektů, takže může vyžadovat školení pro projektového manažera, který není obeznámen s diagramem struktury rozdělení práce WBS.
- Někteří uživatelé hlásili zpoždění zákaznické podpory.
- Žádná bezplatná varianta softwaru WBS
Ceny EdrawMax
- Předplatné: 99 $/rok
- Cena za doživotní licenci: 198 $
Hodnocení a recenze EdrawMax
- G2: 4,3/5 (více než 60 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 190 recenzí)
3. SmartDraw
SmartDraw je robustní software pro rozdělení práce, který nabízí jak desktopovou, tak online verzi. Poskytuje různé šablony pro rozdělení práce, od vývojového diagramu nebo organizačního schématu až po Ganttův diagram nebo myšlenkovou mapu.
Jeho automatizované funkce kreslení a formátování výrazně usnadňují proces plánování struktury rozdělení práce, takže můžete efektivně vytvářet své WBS grafy.
Nejlepší funkce SmartDraw
- Přidejte diagramy WBS do produktů od společností Microsoft (MS Excel), Google, Atlassian a dalších.
- Anotační vrstva AutoCADu od SmartDraw je speciálně navržená pro inženýry a architekty.
- Začněte s tisíci symbolů a nápadů z knihovny šablon.
- Vytvářejte diagramy z existujících dat, aniž byste museli cokoli kreslit.
- Sdílejte diagramy pomocí Dropboxu, Boxu, GoogleDrive nebo OneDrive.
Omezení SmartDraw
- Špatné uživatelské rozhraní vede k častému přepínání mezi záložkami, aby bylo možné úkoly dokončit.
- Najít vhodné symboly a tvary pro váš software WBS pro strukturu rozdělení práce vyžaduje hodně hledání.
- Některé „chytré“ funkce vás přebijí, když učiníte neočekávané rozhodnutí ohledně návrhu.
- Na stejném návrhu nemůže pracovat více lidí najednou.
Ceny SmartDraw
SmartDraw nabízí tři cenové plány.
- Individuální: 9,95 $/měsíc na uživatele
- Tým: 8,25 $/měsíc na uživatele
- Web: 2 995 $/rok
Hodnocení a recenze SmartDraw
- G2: 4,6/5 (více než 200 recenzí)
- Capterra: 4,1/5 (více než 110 recenzí)
4. Matchware
Matchware je předním poskytovatelem profesionálního softwaru pro tvorbu myšlenkových map, zejména MindView. Je známý svou integrací s MS Office, funkcemi pro spolupráci a schopností vytvářet Ganttovy diagramy z myšlenkových map, díky čemuž se hodí pro plánování struktury rozdělení práce.
Nejlepší funkce Matchware
- Funkce drag-and-drop usnadňuje organizaci výstupů, pracovních balíčků a 100% pravidel.
- Přidejte kontroly projektu a úkoly týmu přímo do rozvržení struktury rozdělení práce.
- Vyberte si ze šesti rozvržení, včetně struktury rozdělení práce, vestavěného Ganttova diagramu a časové osy.
- Snadné přepínání mezi jednotlivými rozvrženími nebo funkcemi diagramu WBS podle libosti
- Ovládejte přístupová oprávnění a umožněte společnou úpravu
Omezení Matchware
- Plně vybavená je pouze verze pro Windows.
- Hladce se integruje do ekosystému Microsoft Suite, ale zaostává za jinými běžně používanými nástroji WBS.
Ceny Matchware
Matchware nabízí tři cenové plány
- Jeden rok: 20 $/měsíc
- Dva roky: 17 $/měsíc
- Tři roky: 15 $/měsíc
Hodnocení a recenze Matchware
- G2: 3,3/5 (2+ recenze)
- Capterra: 4,9/5 (více než 15 recenzí)
5. Lucidchart
Lucidchart je webová platforma pro tvorbu diagramů, která je známá svým snadno srozumitelným rozhraním a funkcemi pro spolupráci. Vyzkoušejte různé přizpůsobitelné šablony pro strukturu rozdělení práce, vývojové diagramy, organizační schémata a další. Díky možnosti spolupráce v reálném čase je to vynikající nástroj pro týmy pracující na složitých projektech.
Nejlepší funkce Lucidchart
- Cloudový software, který umožňuje spolupráci v reálném čase s klíčovými členy týmu prostřednictvím zmínek a chatu v editoru.
- Importujte data z Excelu nebo Google Sheets přímo do svého diagramu Lucidchart wbs a sledujte, jak se vaše struktura rozdělení práce automaticky aktualizuje pokaždé, když změníte data v tabulce.
- Vytvářejte lístky Jira přímo v Lucidchart a automatizujte tak projektové požadavky.
- Doplňte své vizuální rozdělení o videopopisy přímo vložené do pracovního prostoru.
- Vyberte si z více než 1 000 šablon diagramů pro správu projektů a dalšího obsahu.
- Lucidchart splňuje celou řadu bezpečnostních certifikátů, takže vaše data jsou v bezpečí.
Omezení Lucidchart
- Velké a složité návrhy snižují výkon aplikací
- Diagramy vypadají při exportu do jiných platforem trochu v nízkém rozlišení.
- Pro některé lidi je procházení velkých návrhů nepohodlné.
Ceny Lucidchart
Lucidchart nabízí čtyři cenové plány
- Zdarma
- Individuální: 7,95 $/měsíc na uživatele
- Tým: 9 $/měsíc na uživatele
- Podnik: Ceny vám sdělí společnost Lucidchart.
Hodnocení a recenze Lucidchart
- G2: 4,6/5 (více než 2 370 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 1 900 recenzí)
6. Visual Paradigm
Visual Paradigm je výkonný nástroj pro vytváření různých diagramů, od jednoduchých vývojových diagramů až po složité struktury rozdělení práce.
Nabízí bohatou sadu funkcí, jako je simulace procesů, průvodce řízením projektů a pokročilé modelovací schopnosti, díky čemuž je vhodný pro řízení složitých projektů.
Nejlepší funkce Visual Paradigm
- Přidávejte a organizujte symboly a tvary pomocí funkce drag and drop.
- Exportujte do formátů PNG, JPG, SVG, PDF a dalších.
- Vytvářejte a propojujte tvary pouhým přetažením. Umístěte tvary pomocí praktického vodítka pro zarovnání.
- Více než 40 šablon struktury rozdělení práce
- Hladká integrace s nástroji MS Office
- Snadný import souborů Visio
- Vytvářejte vlastní tvary, symboly a šablony
- Společně kreslete a upravujte, aniž byste přepisovali práci ostatních.
Omezení Visual Paradigm
- Čáry se ne vždy spojují správně
- Někteří lidé považují rozhraní s tlačítky za nepraktické.
- Ne všechny typy souborů Visio lze importovat.
- Ne všechny nástroje jsou k dispozici v online režimu.
- Žádný export XML
Ceny Visual Paradigm
Visual Paradigm nabízí čtyři cenové plány
- Modeler: 6 $/měsíc na uživatele
- Standard: 19 $/měsíc na uživatele
- Profesionální: 35 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: 89 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Visual Paradigm
- G2: 4,4/5 (8+ recenzí)
- Capterra: 4,2 (15+ recenzí)
7. Creately
Creately je intuitivní nástroj pro tvorbu diagramů určený pro týmovou spolupráci. Podporuje celou řadu diagramů, včetně struktur rozdělení práce, vývojových diagramů a myšlenkových map – jedinečné funkce, jako jsou aktualizace v reálném čase a videokonference v rámci aplikace, podporují týmovou spolupráci při plánování projektů.
Nejlepší funkce Creately
- Přidejte dokumenty, odkazy, obrázky a další přílohy ke každému diagramu struktury rozdělení práce nebo Ganttovu diagramu, abyste poskytli kontext.
- Pomocí mřížek pro stanovení priorit můžete úkoly vizuálně seřadit podle důležitosti.
- Propojte úkoly s jinými nástroji pro správu projektů a plynule migrujte data z jiných programů.
- Přiřazujte termíny a úkoly projektovým manažerům na základě projektového plánu, omezených zdrojů, kapacity a dostupných dovedností.
Omezení Creately
- Postrádá pokročilé funkce
- Omezené možnosti přizpůsobení
Ceny Creately
Creately nabízí čtyři cenové plány
- Zdarma
- Starter: 5 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 89 $/měsíc na uživatele
- Podnik: Pro informace o cenách volejte Creately.
Hodnocení a recenze Creately
- G2: 4,3/5 (520+ recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 160 recenzí)
8. GanttPro
GanttPro je software pro řízení projektů zaměřený na vytváření (uhodli jste!) Ganttových diagramů – klíčové součásti struktury rozdělení práce. Poskytuje uživatelsky přívětivé funkce pro plánování, správu zdrojů, nástroje pro správu nákladů a možnosti spolupráce. Je to vynikající volba pro správu časových os a úkolů projektů.
Nejlepší funkce GanttPro
- Nastavte konkrétní pořadí úkolů, které mají být provedeny, pomocí funkce závislosti úkolů.
- Měřte výkonnost týmu pomocí milníků
- Přidejte termíny, sledujte pokrok, odhadněte rozpočet a nastavte priority svého týmu přímo z diagramu nebo grafu WBS.
Omezení GanttPro
- Omezené integrace
- Žádné možnosti tisku struktury rozdělení práce, pokud je potřeba fyzická kopie
- Mobilní aplikace postrádá některé funkce desktopové verze.
- Žádná bezplatná verze softwaru WBS – pouze 14denní zkušební verze
Ceny GanttPro
GanttPro nabízí čtyři cenové plány
- Základní: 7,99 $/měsíc na uživatele
- Pro: 12,99 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 19,99 $/měsíc na uživatele
- Podnik: Ceny vám sdělí společnost GanttPro.
Hodnocení a recenze GanttPro
- G2: 4,8/5 (více než 420 recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (více než 420 recenzí)
9. Zoho Projects
Zoho Projects je komplexní nástroj pro řízení projektů, který nabízí řadu funkcí pro pomoc s plánováním, sledováním a spoluprací.
Jeho funkce zahrnují vytváření seznamů úkolů, plánování pomocí Ganttova diagramu, sledování času a správu dokumentů, což vše podporuje vytváření efektivních struktur rozdělení práce.
Nejlepší funkce Zoho Projects
- Vytvořte vlastní pravidla pro automatizaci akcí, jako je přidělování úkolů, upozorňování týmů na změny v projektu nebo varování před překročením rozpočtu či blížícími se termíny.
- Zaznamenávejte a sledujte čas a automaticky propojujte data s fakturací a účtováním.
- Naplánujte si rozpočet a spravujte svůj projekt na základě plánovaných a skutečných nákladů.
- Integrujte úkoly projektu přímo do svého kalendáře a spravujte svůj pracovní postup pomocí funkce drag-and-drop.
- Možnosti integrace projektů Microsoft pro MS Excel, Sheets, PowerPoint a další
Omezení Zoho Projects
- Nejsou k dispozici žádné widgety pro výplaty.
- Synchronizace souborů někdy selhává
- Vyžaduje Zapier, aby obešel mnoho chybějících integrací.
- Žádná možnost hromadného zadávání
- Zastaralý design
Ceny Zoho Projects
Zoho Projects nabízí tři cenové plány
- Zdarma
- Premium: 5 $/měsíc na uživatele
- Podnik: 10 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Zoho Projects
- G2: 4,3/5 (340+ recenzí)
- Capterra: 4,3/5 (více než 6 250 recenzí)
10. WBS Schedule Pro
WBS Schedule Pro je nástroj pro řízení projektů určený k vytváření a správě struktur rozdělení práce. Je integrován s Microsoft Project – ideální pro soubory MS Office a další systémy řízení projektů.
Jeho intuitivní rozhraní a robustní funkce zjednodušují vizuální plánování a správu komponent projektu.
Nejlepší funkce WBS Schedule Pro
- Rychle vizualizujte svůj projekt shora dolů pomocí fází a dílčích úkolů. Přidejte informace o harmonogramech, rozpočtech a přidělených úkolech.
- Vytvářejte grafy z existujících plánů v jiném softwaru pro řízení projektů.
- Shrňte projektová data od nejnižších úrovní hierarchie až po nejvyšší úroveň.
- Vše si přizpůsobte podle svých potřeb. Změňte barvy podle důležitosti úkolu, pokroku v jeho plnění, úrovně v hierarchii a dalších parametrů.
Omezení programu WBS Schedule Pro
- Omezené použití mimo WBS
- Některé recenze uvádějí, že uživatelské rozhraní může být neohrabané.
Ceny WBS Schedule Pro
WBS Schedule Pro nabízí osm cenových plánů.
- 1 až 4: 349 $/licence
- 5 až 9: 315 $/licence
- 10 až 24: 280 $/licence
- 25 až 49: 250 $/licence
- 50 až 74: 225 $/licence
- 75 až 99: 200 $/licence
- 100 až 150: 175 $/licence
- 150+: Ceny vám sdělí WBS Schedule Pro.
WBS Schedule Pro Hodnocení a recenze
- G2: 4,2/5 (3+ recenze)
- Capterra: N/A
Začněte spolupracovat s nástroji WBS
Chcete-li vybrat nejlepší softwarová řešení WBS, porozumějte potřebám vaší organizace a povaze vašich projektů.
Zhodnoťte, jak vám tyto nástroje mohou usnadnit práci při definování úkolů, přidělování odpovědností a sledování pokroku u složitých úkolů. Vyzkoušejte několik nástrojů a zjistěte, který z nich nejlépe vyhovuje vašim potřebám.
Pamatujte, že při vytváření rozdělení práce potřebujete nástroj jako ClickUp, který nabízí řadu diagramů, seznamů úkolů, grafů a dalších vizuálních funkcí, které vaší práci dodají kontext. Struktura rozdělení práce WBS by měla být prostředkem pro komunikaci a profesionální plánování.
Proto je ClickUp ideální pro podporu přehlednosti, spolupráci a zajištění toho, aby každý člen týmu rozuměl své roli a tomu, jak jeho práce zapadá do rozsahu nebo plánu projektu.