10 nejlepších alternativ a konkurentů SmartDraw pro rok 2025

Představte si velkolepý symfonický orchestr připravený na pódiu, kde každý hudebník je mistrem svého nástroje. Co by se stalo, kdyby tento talentovaný soubor zůstal bez dirigenta? Hrozilo by, že místo hudby by produkoval jen hluk.
Software pro tvorbu diagramů, jako je SmartDraw, je v tomto scénáři dirigentem, který řídí každý úkol a každého člena týmu a synchronizuje je tak, aby pracovali v souznění. Ale ne všichni dirigenti dokážou z orchestru vydolovat to nejlepší, že?
V tomto článku se podíváme na mistry světa diagramů, kteří představují nejlepší alternativy k SmartDraw. Každý z nich nabízí jedinečný přístup, díky kterému se váš projekt stane mistrovským dílem, jakým má být.
Jaké funkce byste měli hledat v alternativách SmartDraw?
SmartDraw je díky své univerzálnosti a uživatelsky přívětivému rozhraní velmi oblíbeným nástrojem pro tvorbu diagramů. Má však i své slabiny, které mohou být pro projektové manažery frustrující. Při hodnocení alternativního softwaru pro řízení projektů se zaměřte na následující funkce:
- Spolupráce: Spolupráce v reálném čase, kontrola verzí a možnost zanechávat komentáře nebo poznámky jsou pro týmy projektového řízení velmi užitečné.
- Integrace s jiným softwarem: Hledejte software, který se snadno integruje s ostatními nástroji, které váš tým používá, jako jsou e-mail, chatovací aplikace, služby pro sdílení souborů a další nástroje pro řízení projektů.
- Přizpůsobitelnost a škálovatelnost: Vyberte si software, který vám umožní plně přizpůsobit vaše diagramy a grafy a který zvládne větší a složitější projekty v souladu s růstem vašeho podnikání.
- Cenová dostupnost: V závislosti na svém rozpočtu můžete upřednostnit software, který nabízí bezplatnou verzi nebo je k dispozici za jednorázový poplatek, namísto softwaru vyžadujícího opakované předplatné.
- Bezpečnost a ochrana dat: Vzhledem k tomu, že software pro řízení projektů často pracuje s citlivými informacemi, musí mít jakýkoli software, který si vyberete, robustní bezpečnostní opatření.
10 nejlepších alternativ k programu SmartDraw, které můžete použít
Sestavili jsme seznam deseti nejlepších alternativ SmartDraw, které nabízejí inovativní a uživatelsky přívětivé funkce, které jistě oživí vaše projektové plánování.
Tyto výkonné nástroje jsou připraveny usnadnit vám práci a zvýšit vaši produktivitu. Tak se do toho pustíme, ano? Je čas na změnu a přepracování vaší strategie řízení projektů!
1. ClickUp
ClickUp je více než jen nástroj pro tvorbu diagramů; je to platforma pro zvýšení produktivity s intuitivním rozhraním, které hladce propojuje úkoly, konverzace a dokumenty.
Dashboardy ClickUp jsou vysoce přizpůsobitelné a transformují hustá data do přehledných a praktických vizuálů. Funkce Docs je výkonným nástrojem pro spolupráci, který podporuje úpravy a komentáře v reálném čase. S ClickUp bude mít váš tým panoramatický přehled o datech projektu, což usnadní strategické plánování a informované rozhodování.
Nejlepší funkce ClickUp
- Myšlenkové mapy jsou skvělá funkce, která týmům pomáhá vizualizovat složité nápady nebo projekty. Můžete rozdělit velké úkoly na zvládnutelné dílčí úkoly a jasně a vizuálně znázornit vztahy a závislosti. Myšlenkové mapy lze vytvářet od nuly nebo pomocí existujících úkolů, což vám umožní vizualizovat strukturu úkolů a lépe porozumět pracovnímu postupu projektu.
- ClickUp Whiteboards nabízí spolupráci v reálném čase, což umožňuje členům týmu pracovat na sdíleném plátně, brainstormovat, plánovat návrhy projektů nebo sdílet nápady. Každý může vidět aktualizace v reálném čase, což podporuje lepší spolupráci týmu a vylepšené řízení úkolů. ClickUp Whiteboards jsou vynikajícím nástrojem pro podporu kreativity. Poskytují otevřené plátno volného formátu, na kterém můžete kreslit, psát, přidávat obrázky nebo používat lepící poznámky, což pomáhá generovat a zachycovat inovativní nápady během brainstormingových sezení.
- Jelikož ClickUp je cloudové řešení, máte ke svým myšlenkovým mapám a tabulkám přístup kdekoli a kdykoli. Díky tomu jsou všichni členové týmu vždy informováni a mohou se kdykoli vrátit k těmto zdrojům, jako jsou organizační schémata, síťové diagramy nebo půdorysy. Slouží také jako vynikající dokumentace pro schůzky nebo plánovací jednání.
Omezení ClickUp
- Ačkoli je ClickUp výkonný, jeho komplexní sada funkcí může nové uživatele zaskočit. Tato složitost může vést k náročnému učení, zejména pro týmy, které nejsou zvyklé používat software pro řízení projektů.
- Někteří uživatelé zaznamenali, že správa oznámení v ClickUp může být náročná. Nástroj pro řízení projektů a vytváření diagramů může některým uživatelům zasílat příliš mnoho oznámení.
Ceny ClickUp
? Pokud potřebujete kompletní softwarovou sadu pro zpracování pracovních úloh a procesů ve vaší společnosti, rádi vám pomůžeme nastavit vše tak, abyste dosáhli úspěchu! Až budete připraveni, kontaktujte prosím oddělení prodeje . *
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 6 670 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 3 640 recenzí)
2. Draw. io
Draw. io je jednoduchý, ale robustní nástroj a jedna z nejlepších bezplatných alternativ SmartDraw pro týmy Confluence. Jeho rozhraní je přitažlivé, snadno ovladatelné a přehledné, s funkcí drag-and-drop, díky které je kreslení diagramů hračkou.
Díky různým typům diagramů a tvarů, které máte k dispozici, můžete snadno vizualizovat jakékoli složité systémy nebo koncepty. Jeho hladká integrace s platformami, jako je Google Drive, zjednodušuje správu souborů a šetří vám i vašemu týmu drahocenný čas a úsilí.
Nejlepší funkce Draw.io
- Draw. io je výslovně navržen pro týmy Confluence a nabízí funkce, které podporují více uživatelů, jako je například spolupráce na úpravách v reálném čase přímo v Confluence.
- Draw. io se také hladce integruje s Google Suite a můžete seskupovat tvary, používat inteligentní konektory a pohodlně exportovat do různých formátů pro vytváření diagramů.
- Přehledný nástroj pro vizuální spolupráci je rychlý a intuitivní. Můžete kombinovat různé prvky dostupné v knihovně tak, aby vyhovovaly vašim konkrétním potřebám.
Omezení Draw. io
- Při dlouhodobé práci s Draw. io počítejte s několika drobnými potížemi. Někteří recenzenti zjistili, že aplikace může občas selhávat na složitých systémech, což může vést ke ztrátě vaší práce, pokud ji často neukládáte.
- Složité diagramy mohou Draw. io přetížit, protože postrádá rozsáhlé nástroje a pokročilé možnosti přizpůsobení. Výkon může také poklesnout, když pracujete s obzvláště složitými diagramy.
Ceny Draw. io
- Zdarma: až pro 10 uživatelů
- Další informace o cenách najdete na Atlassian Marketplace.
Hodnocení a recenze Draw.io
- G2: 4,3/5 (více než 380 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (690 recenzí)
3. Creately
Creately vám umožňuje proměnit složité myšlenky v přístupné vizuální příběhy. Tento nástroj nabízí různé možnosti vytváření diagramů, včetně vývojových diagramů, organizačních schémat, UML diagramů a myšlenkových map.
Jeho funkce pro spolupráci v reálném čase usnadňují efektivní týmovou práci, a to i napříč časovými pásmy. S Creately nevysvětlujete pouze koncepty, ale vytváříte živý, interaktivní obraz, který zaujme váš tým.
Nejlepší funkce Creately
- Creately je síťový průvodce, který propojuje a centralizuje pracovní položky z několika aplikací.
- Jeho knihovna diagramů je rozsáhlá a nástroj umožňuje týmovou spolupráci na pracovišti díky funkcím, jako jsou kurzory a ukazatele v reálném čase a možnost přidávat komentáře a úkoly.
- Umožňuje přetahovat položky z jakéhokoli zdroje dat a vybírat z knihovny více než 8 000 profesionálních šablon pro půdorysy, diagramy UML, organizační schémata a další.
Omezení Creately
- Creately může být někdy omezující kvůli omezenému prostoru.
- Recenzenti zjistili, že nástroj může při načítání diagramů s velkým množstvím dat zaostávat a že jeho offline funkce by mohly být vylepšeny.
- Pokud jde o pokročilé přizpůsobení, Creately vám možná nebude stačit.
Ceny Creately
- Zdarma: 0 $
- Podnikání: 89 $/měsíc pro neomezený počet uživatelů
- Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze Creately
- G2: 4,3/5 (více než 520 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 160 recenzí)
4. Gliffy
Gliffy je univerzální nástroj pro spolupráci s daty a vizuálními prvky, který byl navržen s ohledem na uživatelský komfort. Tato alternativa k SmartDraw vám umožňuje vytvářet různé diagramy, od procesních modelů po Vennovy diagramy a technické výkresy, a to vše prostřednictvím intuitivního rozhraní typu drag-and-drop.
Robustní funkce pro spolupráci v Gliffy zajistí, že váš tým bude pracovat v souladu a podle plánu. Je to jako mít osobního detektiva, který odhaluje a zdůrazňuje důležité informace o projektu.
Nejlepší funkce Gliffy
- Gliffy je uživatelsky přívětivý a má snadno ovladatelné rozhraní typu drag-and-drop.
- Nabízí širokou škálu typů diagramů a možnosti přizpůsobení, díky kterým budou jedinečné právě pro vás.
- Díky integraci s nástroji jako Jira a Confluence od společnosti Atlassian je práce s ním naprosto plynulá.
- Díky funkcím pro spolupráci, zejména nedávno spuštěné spolupráci v reálném čase v doplňku Confluence Cloud, je týmová práce v reálném čase hračkou.
Omezení Gliffy
- Podle recenzentů trpí Gliffy při vytváření větších grafů pomalostí a umístění textu nemusí být optimální.
- Může to otestovat vaši trpělivost s dobou načítání a není to vhodné pro složité infografiky a projekty.
- Recenzenti také poznamenali, že bezplatná verze Gliffy nabízí minimální funkce.
Ceny Gliffy
- Profesionální: 1 až 9 uživatelů: 8 $/měsíc na uživatele, fakturováno ročně 10 až 50 uživatelů: 6 $/měsíc na uživatele, fakturováno ročně
- Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze Gliffy
- G2: 4,4/5 (více než 180 recenzí)
- Capterra: 4,3/5 (více než 60 recenzí)
5. Edraw Max
Další oblíbenou alternativou SmartDraw je Edraw Max, univerzální nástroj pro vizualizaci dat. Jeho působivá nabídka více než 280 typů diagramů uspokojí širokou škálu potřeb v oblasti prezentace dat. Rozsáhlá knihovna šablon a symbolů usnadňuje rychlé vytváření diagramů, takže se můžete soustředit na data.
Nejlepší funkce Edraw Max
- Hřiště intuitivních pracovních prostorů a responzivních panelů nástrojů
- Nabízí bohatou knihovnu šablon pro celou řadu grafů spolu s širokou škálou tvarů a pozadí pro rychlý a snadný návrh.
Omezení Edraw Max
- Někteří uživatelé považují možnosti bočního panelu za složité a nepřehledné. To může zpomalit pracovní postupy a prodloužit dobu potřebnou k osvojení programu.
- Objevily se některé stížnosti na problémy s formátem u určitých fontů, které mohou ovlivnit vzhled a profesionalitu vašich diagramů.
- Změna měřítka výkresů může být v Edraw Max někdy matoucí. Uživatelé vyjádřili přání mít k dispozici intuitivnější způsob změny velikosti svých prací během kreslení.
Ceny Edraw Max
- Individuální předplatné: 99 $/rok Doživotní předplatné: 198
- Tým a podnikání Roční plán pro tým: 8,43 $/měsíc na uživatele, fakturováno ročně Podnikatelský plán: Kontaktujte nás ohledně cen
- Roční plán pro tým: 8,43 $/měsíc na uživatele, fakturováno ročně
- Obchodní plán: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze Edraw Max
- G2: 4,3/5 (více než 60 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (190+ recenzí)
6. Lucidchart
Robustní sada návrhových funkcí Lucidchart vám umožní vytvářet profesionální diagramy a návrhové nápady, které dokážou oživit i ta nejsložitější data.
Díky spolupráci v reálném čase a rozsáhlé integraci s oblíbenými aplikacemi, jako je Google Workspace, může váš tým procházet složitými projektovými daty jako zkušení průzkumníci mapující dobře zmapované území.
Nejlepší funkce Lucidchart
- Skvělé pro sdílení a spolupráci na vývojových diagramech, síťových schématech a dalších
- Umožňuje vám vizualizovat procesy a systémy vašeho týmu na první pohled a v kombinaci s virtuální tabulí Lucidspark je ještě výkonnější.
- Vaše výtvory lze exportovat do různých formátů a snadno je integrovat do platforem jako Teams, Google Drive a Slack.
- Pokud jste novým uživatelem Lucidchart, oceníte jejich informativní výukové kurzy, díky kterým se rychle zorientujete.
Omezení Lucidchart
- Ačkoli Lucidchart nabízí integraci s Google Drive, někteří uživatelé hlásili občasné potíže s touto funkcí, které mají vliv na plynulost synchronizace a sdílení dokumentů.
- Jako online nástroj má Lucidchart omezené offline funkce. Pokud často pracujete bez připojení k internetu, může to být významná nevýhoda.
- Navzdory své funkční kapacitě mají někteří uživatelé pocit, že estetické rozvržení Lucidchart je trochu zastaralé, což má vliv na uživatelský zážitek.
- Ačkoli je Lucidchart komplexním nástrojem, ne pokrývá některé specifické požadavky odvětví a pokročilé potřeby uživatelů.
Ceny Lucidchart
- Zdarma: 0 $
- Individuální: K dispozici od 8 $
- Tým: K dispozici od 9 $ za uživatele
- Podnik: Kontaktujte obchodní oddělení
Hodnocení a recenze Lucidchart
- G2: 4,6/5 (více než 2 300 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 1 900 recenzí)
7. Whimsical
Další alternativou k SmartDraw je Whimsical, řešení pro tvorbu diagramů, které vnáší nový vítr do vizualizace dat. Jeho uživatelsky přívětivé rozhraní vám umožní rychle kreslit vývojové diagramy, myšlenkové mapy, drátěné modely, poznámkové lístky a další diagramy.
Díky němu se často náročná úloha vizualizace dat stává poutavou a kreativní činností. S Whimsicalem nemusí být prezentace dat nudnou povinností.
Nejlepší funkce Whimsical
- Nabízí skvělé funkce pro spolupráci, které umožňují přidávat komentáře a zpětnou vazbu.
- Můžete snadno vytvářet diagramy toků, spravovat sekce webových stránek, organizovat harmonogramy a navrhovat organigramy.
- Integruje se s oblíbenými aplikacemi, jako jsou Notion, Figma a Slack.
- Ať už chcete vytvořit vývojový diagram nebo organizační schéma, díky funkci drag-and-drop je to hračka.
- Můžete si vybrat z bohaté galerie šablon a stavebních bloků, včetně organizačních schémat, projektových center, půdorysů, kontrolních seznamů pro uvedení produktu na trh a šablon úvodních stránek.
Nesmyslná omezení
- Ačkoli je tento program skvělý pro jednoduché diagramy a wireframy, má omezené možnosti pro podrobnější wireframing. Uživatelé, kteří potřebují pokročilé funkce pro návrh, mohou potřebovat více.
- Uživatelé také hlásili, že Whimsical může zpomalit při práci s velkým množstvím textových polí, tvarů a šipek. To může způsobit potíže při propojování a koordinaci komponent podle potřeby, zejména u větších a složitějších diagramů.
- Stejně jako mnoho jiných webových nástrojů má i Whimsical omezené offline možnosti. To může být významná nevýhoda, pokud často nemáte přístup k internetu.
Nestálé ceny
- Starter (zdarma): 0 $
- Pro: 10 $/měsíc za editor, fakturováno ročně
- Organizace: 20 $/měsíc za každého editora
Fantaskní hodnocení a recenze
- G2: 4,6/5 (více než 150 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (50 recenzí)
8. Miro
Miro je další skvělou alternativou k SmartDraw. Tento online diagramový software obsahuje digitální tabuli určenou pro týmovou práci. Jeho neomezené plátno a rozmanitá sada nástrojů umožňují brainstorming, tvorbu strategií a mezifunkční týmovou spolupráci, a to vše v reálném čase.
S Miro se vaše týmové schůzky stanou dynamickou výměnou nápadů. Je to jako teleportovat svůj tým do kreativního centra, kde každý může přispívat, zkoumat a vizualizovat nápady společně.
Nejlepší funkce Miro
- Miro je vynikající software pro spolupráci v reálném čase, který nabízí bloky kódu, šablony a diagramy, díky nimž mohou členové týmu snadno přispívat k brainstormingu, tvorbě diagramů, strategickému plánování, vytváření půdorysů a dalším činnostem.
- Umožňuje plynulý přechod mezi prezentačním a pracovním režimem, díky čemuž jsou vaše schůzky interaktivní a dynamické.
- Miro se také může pochlubit více než 100 integracemi s oblíbenými nástroji, jako jsou Google Docs, Zoom a Jira.
Omezení Miro
- Uživatelé Linuxu mohou být zklamáni, protože Miro není kompatibilní s tímto operačním systémem.
- Miro nenabízí integrovaný způsob, jak efektivně sledovat čas strávený na úkolech nebo projektech. To může být významným omezením pro týmy, které účtují podle počtu hodin, nebo pro ty, které se zajímají o metriky produktivity.
- Pro ty, kteří se zabývají modelováním obchodních procesů, nemusí být Miro ideální. Chybí mu specifické symboly a struktury, jako jsou symboly Business Process Model and Notation (BPMN) a struktury swimlane, které se běžně používají při mapování procesů.
Ceny Miro
- Zdarma: 0 $
- Starter: 8 $/měsíc za člena, fakturováno ročně
- Podnikání: 16 $/měsíc za člena, fakturováno ročně
- Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze Miro
- G2: 4,8/5 (více než 4 700 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 1 200 recenzí)
9. OpenOffice Draw
OpenOffice Draw je jednou z bezplatných alternativ SmartDraw, která představuje rovnováhu mezi jednoduchostí a funkčností. Nabízí řadu nástrojů pro vytváření diagramů a dynamických 3D ilustrací.
OpenOffice Draw prosazuje myšlenku, že efektivní vizualizace dat nemusí být složitá. Je to jako mít prázdné plátno a sadu kvalitních štětců připravených proměnit vaše nápady v jasné a výstižné vizuální prvky.
Nejlepší funkce OpenOffice Draw
- Vyniká přidáváním grafiky a vizuálních prvků do dokumentů a prezentací.
- Vektorové a 3D návrhové funkce
- Podporuje offline projekty
- Oficiálně podporuje Linux, Windows, Solaris a MacOS, ale lze jej nainstalovat i na jiné operační systémy a je zdarma.
Omezení OpenOffice Draw
- Uživatelé uvádějí, že OpenOffice Draw není na první pohled intuitivní, což může zpomalit proces jeho přijetí.
- Někteří recenzenti také mají pocit, že rozhraní působí zastarale nebo není v souladu s široce přijímanými standardy. To by mohlo mít potenciální dopad na uživatelský komfort a zpomalit pracovní postupy.
- Ve srovnání s jinými nástroji pro tvorbu diagramů a grafický design je OpenOffice Draw spíše základní. Postrádá pokročilé funkce a vlastnosti, které nabízejí konkurenti na trhu, což omezuje jeho možnosti pro složitější úkoly.
- Jelikož OpenOffice Draw je bezplatný nástroj s otevřeným zdrojovým kódem, úroveň zákaznické podpory a pravidelné aktualizace nemusí být tak komplexní nebo časté jako u placených alternativ.
Ceny OpenOffice Draw
- Zdarma
Hodnocení a recenze OpenOffice Draw
- G2: 3,9/5 (více než 70 recenzí)
- Capterra: N/A
10. SketchUp
SketchUp je nástroj, který díky svým 3D modelovacím schopnostem přináší nový rozměr vizualizaci dat. Nabízí interaktivní způsob vytváření, úprav a sdílení 3D modelů, který je ideální pro návrh produktů a architektonické projekty.
Možnost otáčení, posouvání a přibližování v rámci vašich modelů nabízí komplexní pochopení vašich dat. Je to jako vstoupit do virtuální reality, kde vaše data ožívají a poskytují informace, které 2D diagramy nedokážou zachytit.
Nejlepší funkce SketchUp
- Vhodné pro začátečníky i profesionály
- Díky rozsáhlé knihovně 3D modelů, která je přístupná prostřednictvím funkce Warehouse, nabízí řadu nástrojů a pluginů pro přizpůsobené modelování, které umožňuje kreslit půdorysy nebo vytvářet vizuální pracovní prostor.
- SketchUp umí importovat data v různých formátech, což usnadňuje spolupráci a integraci s jiným softwarem.
Omezení programu SketchUp
- Uživatelé zjistili, že přesouvání objektů, zejména jejich zarovnávání s různými body, může být náročné.
- Tento nástroj může mít potíže s rozsáhlými projekty, zejména s těmi, které zahrnují složité modely. To může vést ke zpomalení výkonu nebo dokonce k selhání softwaru.
- Není známý tím, že nabízí nejlepší realistické zobrazení materiálů nebo vysoce kvalitní renderování. Pro projekty vyžadující vysoce realistické vizuály je to významné omezení.
Ceny SketchUp
- SketchUp Go: 119 $/rok
- SketchUp Pro: 299 $/rok
- SketchUp Studio: 699 $/rok
Hodnocení a recenze SketchUp
- G2: 4,5/5 (více než 890 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 950 recenzí)
Ovládněte symfonii úspěšných projektů s ClickUp
Stejně jako dirigent potřebuje taktovku, aby mohl dirigovat orchestr, i vy jako projektový manažer potřebujete výkonný software, který provede váš tým všemi peripetiemi projektového plánování.
Představte si, že svou kreativní předehru zahájíte brainstormingem na tabuli ClickUp, kde nápady proudí stejně volně jako koncert. Poté vytvořte svou melodii v nástroji Mind Map Maker od ClickUp, kde vizualizujete strukturu a složitost svého projektu tak jasně, jako by to byla notová partitura.
Funkce ClickUp vám umožní trefit se do černého, od konceptu po realizaci, a harmonizovat úsilí vašeho týmu, abyste vytvořili mistrovské dílo v podobě úspěšného projektu.