10 nejlepších nástrojů pro designové myšlení v roce 2025

Designové myšlení je metodika řešení problémů, která slouží k inovacím a vytváření produktů a služeb zaměřených na člověka. Zahrnuje empatii vůči koncovému uživateli, iterace a hluboké porozumění řešenému problému.
Designové myšlení však není pouze proces. Zahrnuje také použití specifických nástrojů, které usnadňují jednotlivé fáze designu.
Tyto nástroje mohou zahrnovat cokoli od myšlenkových map po mapy empatie, mapy cest a uživatelské persony až po software pro správu projektů. Každý nástroj slouží konkrétnímu účelu a pomáhá designérům získávat poznatky, generovat nápady a vytvářet prototypy řešení.
V tomto průvodci prozkoumáme 10 nejlepších nástrojů pro designové myšlení, které mohou týmům pomoci úspěšně implementovat proces designového myšlení. Tyto nástroje sahají od map empatie a map cest až po prototypovací software a designové sprinty!
Co byste měli hledat v nástroji pro designové myšlení?
Designové myšlení je proces, který zahrnuje porozumění potřebám uživatelů, definování problému, brainstorming řešení, vytváření prototypů a jejich testování. Ale je tu jedna věc: Nástroje mohou vaši zkušenost s designovým myšlením buď podpořit, nebo zničit.
Nejlepší nástroje pro designové myšlení vám pomohou uspořádat si myšlenky, lépe spolupracovat s ostatními a realizovat nápady. Jak tedy vybrat ten správný nástroj pro designové myšlení pro váš tým?
Zde jsou klíčové charakteristiky, které je třeba zvážit při výběru ideálního nástroje pro designové myšlení:
- Přizpůsobitelnost: Členové týmu mohou nástroj přizpůsobit tak, aby vyhovoval jejich procesům designového myšlení a pracovním postupům v oblasti grafického designu.
- Podpora iterativního procesu: Nástroj podporuje iterativní proces, který umožňuje všem provádět více iterací designu a vylepšovat řešení.
- Dokumentace: Tento nástroj nabízí funkce pro správu projektů, které umožňují sdílet znalosti, ukládat kreativní nápady, sledovat pokrok a zvyšovat odpovědnost.
- Spolupráce: Účastníci projektu mohou snadno komunikovat s ostatními členy týmu a sdílet nápady a zpětnou vazbu.
- Vizualizace: Nástroj poskytuje vizualizační funkce, které pomáhají v různých fázích designového myšlení.
- Automatizace: Členové týmu mohou vylepšit své kreativní řešení automatizací manuálních každodenních úkolů v procesu designu.
- Integrace: Nástroje pro designové myšlení by měly být integrovány s dalšími online nástroji pro agilní vývoj produktů, jako jsou prototypování, výzkum uživatelů, rozhovory s uživateli a testování použitelnosti.
10 nejlepších nástrojů pro designové myšlení
Náš seznam 10 nejlepších nástrojů pro designové myšlení obsahuje řadu nástrojů a softwaru, které týmům pomáhají efektivněji vymýšlet, prototypovat a testovat možná řešení. Od nástrojů pro tvorbu wireframů a prototypů až po platformy pro digitální spolupráci – tyto nástroje nabízejí vše, co potřebujete k zefektivnění procesu designového myšlení a maximalizaci produktivity vašeho týmu!
1. ClickUp
ClickUp je platforma pro produktivitu navržená tak, aby poskytovala komplexní řešení pro jakýkoli tým nebo produktový plán. Od každodenních úkolů po složité projekty nabízí ClickUp stovky funkcí, které usnadňují různé fáze procesu designového myšlení. Ať už váš tým pracuje asynchronně nebo v reálném čase, budete mít k dispozici kontext a nástroje potřebné k tomu, aby projekty pokračovaly!
ClickUp navíc integruje více než 1 000 dalších pracovních nástrojů, včetně Slack, Google Drive, Figma a Loom, aby centralizoval vaše pracovní aplikace do společného pracovního prostoru.
Například integrace s Figma umožňuje designérům snadno spolupracovat a sdílet svou práci s členy týmu přímo v ClickUp. Integrace s Loom zase pomáhá zefektivnit komunikaci v týmu, protože uživatelé mohou rychle nahrávat a sdílet videozprávy v rámci úkolů a komentářů!
Nejlepší funkce ClickUp
- Nástroje pro anotace obrázků, videí a PDF souborů pro centralizaci zpětné vazby a urychlení schvalovacích procesů.
- Spolupracující tabule, dokumenty a myšlenkové mapy pro rozvoj nápadů v reálném čase společně s týmem.
- Flexibilní sledování času z jakéhokoli zařízení, okna, aplikace nebo úkolu pomocí globálního časovače
- Více než 15 zobrazení projektů, včetně kalendáře, tabule a jedinečného zobrazení pracovní zátěže.
- Rozsáhlá knihovna šablon pro každou příležitost, od kreativních briefů, designových briefů až po mapy zákaznické cesty.
- Více přidělených osob na úkoly pro úplnou transparentnost veškerého pokroku
- Funkce vizuální spolupráce jsou k dispozici v každém cenovém plánu.
- Více než 50 automatizací úkolů pro zefektivnění pracovního postupu jakéhokoli projektu
Omezení ClickUp
- Tolik výkonných nástrojů pro spolupráci může představovat určitou náročnost na osvojení.
- V mobilní aplikaci zatím nejsou k dispozici všechny zobrazení!
Ceny ClickUp
- Navždy zdarma
- Neomezený: 5 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 12 $/měsíc na uživatele
- Business Plus: 19 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 6 500 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 3 500 recenzí)
2. Hotjar
Hotjar je nástroj pro designové myšlení, který pomáhá firmám lépe porozumět chování a preferencím jejich zákazníků. Poskytuje sadu nástrojů pro výzkum uživatelských dat a heatmapy, které slouží k identifikaci problémových míst, optimalizaci uživatelských zkušeností a zvýšení konverzí. Jednou z klíčových funkcí Hotjaru je možnost vytvářet záznamy návštěvníků, díky čemuž mohou firmy přesně vidět, jak uživatelé interagují s jejich webovými stránkami nebo aplikacemi.
Kromě nahrávání návštěvníků nabízí Hotjar také řadu dalších nástrojů pro sběr zpětné vazby, včetně průzkumů, ankety a formulářů. To umožňuje firmám shromažďovat informace přímo od svých uživatelů a lépe porozumět jejich potřebám a preferencím.
Nejlepší funkce Hotjar
- Záznam návštěvníků a přehrávání relací
- Heatmapy pro sledování chování uživatelů na webových stránkách
- Analýza konverzního trychtýře pro optimalizaci prodejních trychtýřů
- Ankety a průzkumy pro shromažďování zpětné vazby od uživatelů
- Analýza a segmentace chování uživatelů
Omezení Hotjar
- Omezené možnosti filtrování u bezplatných a nižších tarifů
- Vlastní grafy jsou k dispozici pouze pro týmy s tarifem Scale.
- Zachycení HTML až do velikosti 10 MB
Ceny Hotjar
- Základní: zdarma
- Plus: 32 $/měsíc
- Podnikání: 80 $/měsíc
- Rozsah: 171 $/měsíc
Hodnocení a recenze Hotjar
- G2: 4,3/5 (více než 200 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 480 recenzí)
3. Figma
Konzistence designu je klíčovým aspektem každého úspěšného designového projektu a Figma to týmům usnadňuje díky prohledávatelným zdrojům a sdíleným stylům. Figma umožňuje designérům vytvořit centralizovanou knihovnu zdrojů, včetně ikon, log a dalších designových prvků. Každý může používat schválené designové zdroje a udržovat konzistentní vzhled a styl všech svých návrhů!
Figma také nabízí funkce pro vytváření a sdílení stylů pro typografii, barvy a další designové prvky. Designéři mohou aplikovat jednotné styly na všechny své návrhy, bez ohledu na to, který designér na nich pracuje. Tyto styly lze aktualizovat na jednom místě a automaticky aplikovat na všechny návrhy.
Nejlepší funkce Figma
- Cloudová spolupráce a sdílení návrhů
- Knihovny komponent a stylů pro efektivní pracovní postupy v oblasti designu
- Historie verzí a zálohování souborů
- Nástroje pro správu týmů a oprávnění uživatelů
- Integrace s nástroji třetích stran, jako jsou Slack a ClickUp
Omezení Figma
- Omezená offline funkčnost, protože se jedná především o cloudový nástroj.
- Omezená knihovna pluginů ve srovnání s jinými nástroji pro designové myšlení
- Žádná mobilní aplikace
Ceny Figma
- Starter: zdarma
- Figma Professional: 12 $ za editor/měsíc
- Figma Organizace: 45 $ za editor/měsíc
- Enterprise: 75 $ za editor Figma/měsíc
Hodnocení a recenze Figma
- G2: 4,7/5 (780+ recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (590+ recenzí)
4. Vytvořte si svou personu
MakeMyPersona je nástroj pro designové myšlení vyvinutý společností HubSpot, který pomáhá firmám vytvářet podrobné profily kupujících. Profily kupujících jsou fiktivní reprezentace ideálního zákazníka a jsou nezbytné pro lepší pochopení cílové skupiny.
Faktem však je, že MakeMyPersona umožňuje firmám vytvářet podrobné profily osobností tím, že odpovídají na řadu otázek týkajících se demografických údajů, zájmů, cílů a problémů zákazníků. Nástroj poté vygeneruje podrobnou zprávu o osobnosti, která obsahuje jméno zákazníka, věk, pracovní pozici a další údaje.
Vytvořením podrobných osobních profilů mohou podniky přizpůsobit své sdělení a nabídky tak, aby vyhovovaly specifickým potřebám jejich cílové skupiny. To může vést ke zvýšení zájmu zákazníků a vyšším konverzním poměrům.
Nejlepší funkce Make My Persona
- Šablony uživatelských osobností pro průzkum trhu a design zaměřený na uživatele
- Přizpůsobitelné šablony osobností a dotazníky
- Nástroje pro spolupráci při tvorbě person a procesu designového myšlení
- Přístup k komplexním marketingovým a prodejním zdrojům HubSpot
- Neomezený počet online osobností na podporu uživatelského testování
Omezení Make My Persona
- Omezená funkčnost nad rámec vytváření osobností, protože se jedná především o samostatný nástroj.
- Omezená přizpůsobitelnost šablon osobností ve srovnání s jinými nástroji pro tvorbu osobností
- Postrádá funkce pro správu designových projektů, které by podporovaly všechny fáze designového myšlení.
Ceny Make My Persona
- Make My Persona je bezplatný nástroj.
Hodnocení a recenze Make My Persona
- G2: N/A
- Capterra: N/A
5. Optimizely
Optimizely je platforma pro optimalizaci webových stránek, která firmám umožňuje testovat a optimalizovat obsah jejich webových stránek tak, aby dosáhly maximálního účinku. Platforma nabízí sadu nástrojů pro A/B testování, personalizaci a analytiku, aby firmy mohly přijímat rozhodnutí o obsahu svých webových stránek na základě dat.
S Optimizely mohou firmy testovat a optimalizovat vše od nadpisů a obrázků až po celé vstupní stránky a uživatelské toky. Platforma je založena na cloudu, takže je přístupná odkudkoli s připojením k internetu. Optimizely je skvělý nástroj pro zlepšení výkonu webových stránek a zvýšení míry zapojení a konverze!
Nejlepší funkce Optimizely
- Platforma pro A/B testování a experimentování pro optimalizaci webových stránek a aplikací
- Vizuální editor pro vytváření a nasazování experimentů
- Nástroje pro personalizaci pro přizpůsobené uživatelské prostředí
- Experimentujte s analytikou a reportováním pro testování použitelnosti
- Integrace s dalšími analytickými a marketingovými nástroji
Omezení Optimizely
- Omezená funkčnost pro netechnické uživatele, kteří se při složitějších experimentech mohou muset spolehnout na vývojáře.
- Malá knihovna integrací ve srovnání s jinými nástroji pro designové myšlení
- Drahé cenové modely, které jsou méně dostupné pro menší podniky.
Ceny Optimizely
- Kontaktujte Optimizely a získejte informace o cenových plánech.
Hodnocení a recenze Optimizely
- G2: 4,3/5 (více než 60 recenzí)
- Capterra: N/A
6. SessionLab
Sessionlab je webový nástroj pro designové myšlení, který nabízí řadu funkcí pro plánování, organizaci a vedení efektivních schůzek a workshopů. Tento nástroj je navržen tak, aby pomáhal týmům vytvářet inovativní řešení a zkracoval čas potřebný k přípravě akcí.
Jednou z klíčových funkcí Sessionlabu je jeho rozsáhlá knihovna předem navržených šablon pro různé typy schůzek a workshopů. Tyto šablony zahrnují programy, cvičení a nástroje pro usnadnění práce. Lze je přizpůsobit tak, aby vyhovovaly konkrétním potřebám akce a týmu. Sessionlab také poskytuje řadu nástrojů pro správu zpětné vazby účastníků, zaznamenávání a sdílení poznámek ze schůzek a sledování akčních položek.
Nejlepší funkce SessionLab
Omezení SessionLab
- Omezená možnost přizpůsobení šablon agendy ve srovnání s jinými nástroji pro plánování workshopů
- Omezená funkčnost pro řízení projektů nad rámec plánování workshopů
- Žádná offline funkčnost
Ceny SessionLab
- Základní: Zdarma pro jednoho uživatele
- Pro: 15 $/měsíc pro jednoho uživatele
- Tým: 60 $/měsíc pro pět uživatelů
- Podnikání: 90 $/měsíc pro pět uživatelů
Hodnocení a recenze SessionLab
- G2: 4,9/5 (více než 15 recenzí)
- Capterra: 5/5 (5+ recenzí)
7. Stormboard
Stormboard je cloudový nástroj pro spolupráci a brainstorming, který pomáhá týmům generovat nápady a proměňovat je v realizovatelné plány. Nástroj je navržen pro spolupráci v reálném čase, což z něj činí ideální řešení pro vzdálené týmy pracující na řešeních designového myšlení.
Stormboard nabízí řadu funkcí, včetně lepících poznámek, virtuálních tabulek a nástrojů pro kreslení. Tento nástroj také nabízí systém hlasování, který umožňuje členům týmu hlasovat o nejlepších nápadech, a funkci stanovení priorit, která týmům pomáhá identifikovat nejdůležitější nápady, na které se mají zaměřit.
Nejlepší funkce Stormboardu
- Digitální nástroj pro brainstorming a spolupráci v oblasti designového myšlení
- Spolupráce a hlasování v reálném čase pro vzdálené týmy
- Integrace s dalšími nástroji pro správu projektů
- Mobilní aplikace pro spolupráci na cestách
- Bezpečnostní funkce pro ochranu dat a zajištění soukromí
Omezení Stormboardu
- Omezená možnost přizpůsobení šablon nebo vytváření vlastních pracovních postupů
- Omezená funkčnost pro řízení projektů nad rámec brainstormingu a tvorby nápadů
- Strmá křivka učení pro nové uživatele, kteří nejsou obeznámeni s digitálními nástroji pro brainstorming.
Ceny Stormboard
- Osobní: Zdarma pro jednotlivce a týmy do pěti členů
- Podnikání: 10 $/měsíc
- Podnik: Kontaktujte Stomboard pro individuální cenovou nabídku.
Hodnocení a recenze Stormboard
- G2: 4,3/5 (více než 40 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 30 recenzí)
8. Miro
Miro je online platforma pro spolupráci, která nabízí řadu nástrojů pomáhajících týmům efektivně spolupracovat, včetně lepících poznámek, výkresů, vývojových diagramů a drátových modelů. Miro se také integruje s dalšími pracovními nástroji, jako jsou Slack, Jira a Google Drive, což usnadňuje sdílení informací a souborů mezi různými platformami.
Miro navíc nabízí šablony, které týmům pomáhají rychle začít a usnadňují vytváření přizpůsobeného pracovního prostoru pro každý projekt. Díky uživatelsky přívětivému rozhraní, robustní sadě funkcí a výkonným integracím je Miro cenným nástrojem pro každý tým pracující na dálku, který chce efektivně spolupracovat.
Nejlepší funkce Miro
- Lepicí poznámky, obrázky, myšlenkové mapy, videa a funkce pro kreslení
- Široká škála šablon a nástrojů pro brainstorming a tvorbu wireframů
- Spolupráce v reálném čase a sdílené prostory pro vzdálené týmy
- Integrace s dalšími nástroji a aplikacemi pro správu projektů
- Možnost nahrávat a sdílet obrázky, videa a další soubory
Omezení Miro
- Chybí funkce pro vytvoření podrobného znalostního centra.
- Ceny jsou pro menší agentury příliš vysoké.
- Omezená offline funkčnost
Ceny Miro
- Zdarma
- Starter: 8 $ za člena/měsíc
- Podnikání: 16 $ za člena/měsíc
- Podnik: Kontaktujte Miro pro individuální cenovou nabídku
Hodnocení a recenze Miro
- G2: 4,8/5 (více než 4 300 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 1 100 recenzí)
9. Mural
Mural je digitální pracovní prostor a nástroj pro designové myšlení, který týmům pomáhá vytvářet a rozvíjet jejich nápady. Platforma je navržena tak, aby podporovala celou řadu fází designového myšlení, včetně řešení problémů, brainstormingu, mapování a vizualizace. Mural nabízí řadu funkcí a nástrojů, které týmům pomáhají efektivně spolupracovat bez ohledu na to, kde se nacházejí.
Šablony plátna Mural poskytují týmům strukturovaný způsob přístupu k různým fázím designového myšlení, zatímco jeho rámce pomáhají týmům organizovat co nejvíce nápadů a identifikovat vzorce. Mural navíc poskytuje řadu nástrojů pro skicování, anotování a komentování, což členům týmu usnadňuje komunikaci a spolupráci v reálném čase.
Nejlepší funkce Mural
- Flexibilní oprávnění k vytváření oprávnění pouze pro prohlížení, úpravy a facilitátora
- Stovky předem připravených šablon pro spolupráci
- Pokročilé integrační funkce v placených tarifech
- Rozsáhlá podpora souborů pro tabule
- Nekonečné možnosti plátna s možností změny velikosti
Omezení nástroje Mural
- Drahé cenové plány ve srovnání s jinými nástroji pro designové myšlení
- Chybí možnost vytvářet interaktivní grafy, tabulky nebo zprávy.
- Žádná funkce videochatu
Ceny Mural
- Zdarma
- Team+: 9,99 $ za člena/měsíc
- Podnikání: 17,99 $ za člena/měsíc
- Podnik: Kontaktujte Mural pro individuální cenovou nabídku
Hodnocení a recenze nástroje Mural
- G2: 4,6/5 (více než 1 200 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 100 recenzí)
10. InVision
Naše seznam nejlepších nástrojů pro designové myšlení uzavírá InVision – digitální platforma pro design produktů určená pro designéry, produktové manažery a další zainteresované strany, která slouží k vytváření různých typů projektů a spolupráci na nich. Nabízí sadu nástrojů, které zjednodušují proces designu, včetně předem připravených šablon organizovaných podle kategorií a typů rolí.
Díky funkci Freehand mohou týmy sladit všechny členy v každé fázi pracovního postupu. Tento nástroj umožňuje týmům snadno diskutovat o nápadech, zanechávat komentáře a poskytovat zpětnou vazbu, a to vše vizuálně a spolupracujícím způsobem. To pomáhá minimalizovat nedorozumění, snížit počet chyb a urychlit proces rozhodování.
Nejlepší funkce InVision
- Funkce Whiteboard Importer pro přímý import tabule Miro nebo Mural
- Neomezený počet veřejných a soukromých prostorů v bezplatné verzi
- Interaktivní widgety a reakce
- Přizpůsobitelné inteligentní pracovní postupy
- Funkce pro správu úkolů
Omezení InVision
- Malá integrační knihovna ve srovnání s jinými nástroji pro designové myšlení
- Chybí funkce pro vytvoření vývojového diagramu nebo mapy stránek pro prototyp.
- Chybí funkce pro správu týmu a pracovní zátěže
Ceny InVision
- Zdarma
- Pro: 4 $/měsíc za aktivního uživatele
- Podnik: Ohledně cen kontaktujte společnost InVision.
Hodnocení a recenze InVision
- G2: 4,4/5 (více než 650 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 700 recenzí)
Vytvořte si sadu nástrojů pro designové myšlení s ClickUp
Nástroje pro designové myšlení jsou nezbytnou součástí výbavy každého designového týmu. Tyto nástroje pomáhají týmům efektivně spolupracovat, vytvářet nápady, prototypy a plynule iterovat své nápady.
Pokud však jde o nalezení platformy, která dokáže podporovat všechny tyto úkoly designového myšlení na jednom místě, ClickUp vyniká jako nejlepší řešení.
S ClickUp můžete hladce integrovat své wireframy, prototypy a návrhy do pracovních postupů řízení projektů, čímž zefektivníte proces designového myšlení a zvýšíte efektivitu.
Začněte s ClickUpem ještě dnes zdarma!