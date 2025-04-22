10 bezplatných šablon empatie map

Chcete vědět, co si vaši zákazníci myslí? Většina firem to chce vědět. Porozumění zákaznické cestě a myšlenkovým procesům je totiž klíčem k obchodnímu úspěchu.
Pokud víte, co uživatele motivuje, můžete vytvářet lepší produkty a služby, které budou odpovídat jejich potřebám. Také vám to umožní rychle identifikovat problémy, než se stačí vyvinout v kritické situace.
Vžijte se do mysli svých zákazníků pomocí map empatie. Tyto vizualizační nástroje nabízejí společný přístup k porozumění segmentům uživatelů a tomu, jak se rozhodují.
Ušetřete čas pomocí šablon empatie map, abyste rychle získali přehled o svém výzkumu uživatelů a konkrétních postojích uživatelů. S těmito 10 šablonami empatie map, ze kterých si můžete vybrat, získáte lepší přehled díky tabulkám, mapám uživatelských osobností a plánům úspěchu. ✨
Co je šablona empatie mapy?
Mapy empatie jsou nástroje používané v rané fázi procesu návrhu k pochopení frustrace uživatelů a zákaznické cesty. Tyto vizuální prvky jsou vytvářeny na základě spolupráce se zaměřením na zdůraznění chování zákazníků, obvykle prostřednictvím výzkumu uživatelů.
Mapy empatie zákazníků se obvykle vytvářejí společně se zainteresovanými stranami poté, co jste provedli průzkum uživatelů, a předtím, než začnete uvažovat o koncepčních mapách. Cílem je vcítit se do mysli uživatelů a vizualizovat jejich přístup, než přijdete s řešeními.
Empatie mapy se obvykle skládají ze čtyř kvadrantů. Ty jsou většinou založeny na průzkumu zákazníků, který zjišťuje, co si myslí o vašich produktech, co říkají, jak se cítí a co dělají. Některé mapy také zohledňují to, co slyší o vašem produktu.
Pomocí mapování empatie analyzujte, jak uživatelé procházejí obsah blogů a příspěvky na sociálních médiích, jak navigují na webových stránkách nebo jak používají aplikace. Mapy empatie jsou také užitečné pro zkoumání toho, jak zákazníci mohou používat nebo reagovat na určité služby nebo potenciální problémy, na které můžete narazit.
Šablony empatie map usnadňují tento proces tím, že vytvářejí organizaci. Nabízejí vizuální rozvržení, jako jsou šablony tabule, které umožňují zpracovat údaje o zákaznících, informace nebo odpovědi z průzkumů.
Stačí zadat informace, které jsou relevantní pro vaše zákazníky, a pomocí různých zobrazení získat hlubší vhled do změn, které mohou zlepšit vaši nabídku.
Co dělá šablonu empatie mapy dobrou?
Ne všechny nástroje jsou stejně účinné, a totéž platí i pro šablony empatie map. Při výběru správné šablony pro váš tým je třeba mít na paměti několik věcí.
Toto je to, co byste měli hledat v dobré šabloně empatie mapy:
- Jasný rozsah a cíle: Komplexní cíle zajišťují, že členové týmu jsou na stejné vlně a upřednostňují řešení založená na výzkumu.
- Vizualizace dat: Bez dat nelze získat jasný přehled o uživatelských cestách. Nejlepší empatie mapy nabízejí vizualizace, jako jsou tabule a grafy, které nevyžadují náročný proces návrhu.
- Přizpůsobení: Každá firma je jedinečná, stejně jako vaše potřeby. Vyberte si šablonu empatie mapy, kterou lze přizpůsobit, například pole, zobrazení a seznamy, které dávají smysl pro vaše procesy.
- Spolupráce v reálném čase: Vytváření map empatie je ze své podstaty procesem spolupráce. Hledejte nástroje, které usnadňují spolupráci s kolegy z týmu UX i s členy jiných oddělení, jako je marketing a prodej.
- Integrace: Zefektivněte pracovní postupy výběrem šablony empatie mapy, která funguje s nástroji používanými designovým týmem, včetně GitHub.
10 šablon empatie mapy k použití
Zde najdete 10 nejlepších šablon empatie map od tabulek a myšlenkových map až po další šablony zákaznické cesty. Každá z nich nabízí přizpůsobení, aby bylo možné nástroj využít podle vašich konkrétních obchodních potřeb.
Pomocí těchto šablon lépe porozumíte své cílové skupině. Můžete vizualizovat výsledky průzkumu uživatelských osobností, slabých stránek zákazníků, průzkumů vývoje produktů a dalších formulářů zpětné vazby. Navíc můžete spolupracovat s členy týmu a zainteresovanými stranami, abyste své produkty posunuli na novou úroveň.
1. Šablona empatie ClickUp pro bílou tabuli
Zobrazte potřeby koncových uživatelů a cestu zákazníků pomocí šablony empatie mapy na tabuli od ClickUp. Tato online tabule nabízí spolupráci v reálném čase během procesu designového myšlení. Obsahuje klasické čtyři kvadranty a dvě další pole pro bolest a zisk.
Začněte vyplněním profilu zákazníka uprostřed a chování na lepících papírcích v každém kvadrantu. Pokud máte další postřehy, přidejte další lepící papírky a pomocí návrhových nástrojů vlevo zvýrazněte a uspořádejte své myšlenky.
Jakmile vyplníte mapu empatie, automaticky vygenerujte úkoly pro designový tým nebo jiné oddělení. Úkoly mohou zahrnovat například výzkum nových produktů, tvorbu obsahu a změny softwaru.
Pomocí zobrazení Seznamu můžete zobrazit rozdělení úkolů v seznamu úkolů. Zobrazení Tabule poskytuje širší přehled o tom, co se nachází v jednotlivých fázích procesu. Přiřaďte priority, vlastní stavy a vlastní pole, abyste uspořádali svůj pracovní prostor.
2. Šablona empatie ClickUp
Šablona empatie ClickUp vám umožní nahlédnout do myslí vašich zákazníků pomocí interaktivního a vizuálního přístupu. Stejně jako mnoho jiných empatie map je rozdělena do čtyř kvadrantů: Říká, Myslí, Dělá a Cítí. Každý z nich je označen barvou, aby bylo snazší rozpoznat zákaznickou zkušenost.
Začněte tím, že se svým týmem strávíte čas odpovídáním na otázky, jak zákazníci přistupují k vašim produktům. Projděte formuláře, ve kterých zákazníci poskytli zpětnou vazbu. Vžijte se do jejich situace a zamyslete se nad tím, jak se díky vašim produktům cítí a co si o nich myslí. Zvažte, k čemu vaše produkty používají a jak je používají.
Vytvořte mapu empatie, abyste identifikovali potřeby zákazníků, poznatky uživatelů a problémy. Poté brainstormujte nápady na řešení a vypracujte plán pro zefektivnění rozhodování. Automaticky vytvářejte úkoly na základě svých poznatků a stanovte jejich priority, aby tým nejprve pracoval na nejdůležitějších změnách.
Přizpůsobte mapu empatie zákazníků vytvořením stavů, jako jsou Probíhá, K provedení a Dokončeno, abyste mohli sledovat pokrok. Pomocí vlastních polí můžete dále rozčlenit poznatky a přejít do tří různých zobrazení, abyste viděli závěry v jiném světle.
3. Šablona plánu úspěchu zákazníků ClickUp
Pomocí šablony plánu úspěchu zákazníků ClickUp můžete analyzovat chování uživatelů, budovat empatii a zlepšit správu klientů. Tato šablona je navržena tak, aby vytvářela opakovatelné plány, díky nimž můžete pravidelně reagovat na potřeby zákazníků a neustále vylepšovat své nabídky.
Pomocí formulářů získáte informace od skutečných uživatelů. Díky 15 přizpůsobitelným polím můžete shromažďovat informace o všem, od typu předplatného přes stav účtu až po popis problému. Každé z nich poskytuje důležité informace, které váš designérský tým může využít k vytváření lepších produktů.
Využijte sedm různých zobrazení, abyste měli informace přehledně uspořádané. Pomocí zobrazení „Zákazníci podle stavu“ identifikujte uživatele s problémy, které vyžadují okamžitou pozornost. V zobrazení „Seznam nových zákazníků“ získáte přehled o tom, jak noví uživatelé interagují s vašimi službami.
4. Šablona mapy zákaznické cesty ClickUp
Zmapujte zkušenosti a způsob, jakým uživatelé procházejí vaše produkty, pomocí šablony Customer Journey Map od ClickUp. Pomocí mapy identifikujte slabá místa a oblasti tření, které zhoršují uživatelský zážitek.
Zobrazení na tabuli rozděluje cestu zákazníka podle fází. Použijte jej k zvýraznění akcí a kontaktních bodů. Na základě toho vytvořte fáze pro řešení a diskutujte o nejlepším přístupu k vyřešení problému.
Automaticky přiřazujte úkoly příslušným členům týmu, abyste mohli začít realizovat svůj akční plán. Na základě výsledků mapy zákaznické cesty přidávejte priority k úkolům, které by měly být řešeny jako první. Pomocí závislostí zvýrazněte úkoly, které brání budoucí práci, abyste předešli překážkám.
5. Šablona pro mapování uživatelských příběhů ClickUp
Hledáte šablonu, která pomáhá podporovat agilní vývojové procesy? Šablona User Story Mapping Template od ClickUp využívá agilní metodiku k vizualizaci procesu vývoje produktu od začátku do konce.
Nejprve vyplňte produkt nebo funkci, pro kterou budete vytvářet procesní mapu. Poté vytvořte popisné profily různých typů uživatelů. Zvažte, čeho chce daný uživatelský profil dosáhnout, a přidejte to do sekce uživatelské aktivity.
Poté projděte kroky, které bude uživatel muset podniknout, aby dosáhl svého cíle, a zadejte je do sekce „Kroky uživatele“. Dále rozdělte jednotlivé kroky na podrobnosti, které jsou potřebné k dokončení každé fáze. Tyto informace rozdělte do sekce „Vydání“ pomocí lepících poznámek.
Díky kompletní mapě příběhu získáte mnohem lepší přehled o svých cílových zákaznících. Na základě svých poznatků vytvořte úkoly ke zlepšení svých produktů a přiřaďte je příslušným členům týmu. ✍️
6. Šablona ClickUp „Hlas zákazníka“
Pokud opravdu chcete vědět, co si vaši uživatelé myslí, a zlepšit retenci zákazníků, využijte šablonu Voice of the Customer od ClickUp. Je navržena pro širokou škálu použití, včetně marketingových týmů, prodejních skupin a vývojových oddělení.
Je založena na matici překladu hlasu zákazníka a obsahuje doslovné odpovědi zákazníků, potřeby, které je třeba řešit, a požadavky na vytvoření lepšího zákaznického zážitku.
Začněte tím, že pomocí vestavěných formulářů shromáždíte zpětnou vazbu od zákazníků. Pomocí šablon uživatelských osobností identifikujte segmenty publika a přizpůsobte své otázky jejich potřebám. Poté vytvořte seznam potřeb a požadavků zákazníků, abyste mohli vyřešit jejich problémy.
Pomocí zobrazení Seznam a Tabule vytvořte úkoly a seznamy úkolů na základě svých výsledků. Upřednostněte nejnaléhavější problémy a přidejte hodnocení pracovní zátěže, abyste zjistili, které opravy budou časově náročné a které budou rychlé.
7. Šablona empatie mapy PowerPoint a Google Slides od Slidechef
Šablona empatie od Slidechef je navržena pro použití s nástroji Google Drive, jako je Google Slides, a prezentačním softwarem, včetně PowerPointu. Využívá kvadrantový přístup k pochopení postojů uživatelů a vytváření vizuální spolupráce za účelem identifikace řešení.
Vyplňte sekce „Slyšet, vidět, říkat a dělat“ a „Myslet a cítit“ na základě různých segmentů zákazníků. Zvýrazněte problematické a přínosné oblasti a přepínejte mezi zobrazením kvadrantů a myšlenkovou mapou, abyste získali nové poznatky.
Šablonu si přizpůsobte tak, aby odpovídala barevnému schématu vaší značky. Poté použijte prezentaci k sdílení poznatků s celým designérským týmem.
8. Šablona empatie od Moqups
Pomozte týmům lépe porozumět uživatelské zkušenosti pomocí šablony mapy empatie od Moqups. Tato šablona používá jednoduchý přístup k pochopení toho, co uživatelé cítí, vidí, říkají, dělají a myslí si o různých vlastnostech a funkcích produktu.
Je to skvělá volba pro marketingové týmy, které chtějí zjistit, jak uživatelé reagují na nejnovější marketingové kampaně. Vývojové týmy ji také ocení, protože jim pomůže získat přehled o tom, jak uživatelé navigují v prototypech aplikací.
Mějte na paměti, že tyto šablony jsou užitečné pro brainstorming. Pokud chcete automaticky přiřazovat úkoly a generovat akční plány, budete muset tuto šablonu použít společně s jiným nástrojem pro správu projektů, jako je ClickUp.
9. Šablona empatie SlideTeam
Vytvoření map empatie je pouze jedním z kroků v procesu zlepšování produktu. Jakmile zjistíte, s jakými problémy se zákazníci potýkají, musíte tyto poznatky sdílet s týmem. Ten pak může provést příslušné změny.
Tato bezplatná šablona usnadňuje práci s uživatelskou cestou a okamžité sdílení výsledků se zainteresovanými stranami. Posaďte se a projděte si uživatelský zážitek a vyplňte informace pro každý kvadrant.
Přizpůsobte grafiku a tvary tak, aby odpovídaly vašemu podnikání. Přidejte ikony, abyste zdůraznili klíčové body, zejména pokud jde o potenciální řešení. Sdílejte své poznatky v prezentaci PowerPoint s příslušnými členy týmu.
10. Šablona empatie mapy ve formátu PDF od The Business Model Analyst
Šablona mapy empatie od The Business Model Analyst je soubor PDF, který vás provede uživatelskou zkušeností. Stejně jako u jiných map empatie jsou zde čtyři kvadranty, které se všechny zaměřují na to, jak uživatelé reagují na vaše nabídky. Vytvořte novou mapu pro každý segment zákazníků nebo se zaměřte na jeden konkrétní typ uživatele.
Šablony jsou k dispozici v tiskové kvalitě ve formátech Letter a A3, takže jsou ideální pro přípravu dokumentů pro osobní prezentace. Zúčastněné strany tak mohou sledovat prezentaci a podle potřeby si dělat poznámky.
Je k dispozici ke stažení zdarma, což znamená, že ji můžete používat tak často, jak chcete, nebo vytisknout tolik kopií, kolik uznáte za vhodné. Použijte tento soubor PDF k uspořádání brainstormingové schůzky a spojte se s ostatními členy týmu, kteří mohou mít řešení pro problémy vznesené uživateli.
Lépe porozumějte svým zákazníkům pomocí map empatie
S těmito šablonami empatie mapy zefektivníte pracovní postupy a budete spolupracovat na poskytování služeb svým zákazníkům. Šablony můžete použít jako samostatné nástroje k získání informací o zákaznících nebo je integrovat do nástrojů pro řízení projektů a automatizovat úkoly na základě svých pozorování.
Zaregistrujte se ještě dnes na ClickUp a získejte lepší přehled o svých zákaznících a vytvořte lepší produkty, které budou odpovídat jejich potřebám. Díky tabulkám a šablonám empatie získáte rychlejší odpovědi a informace, které potřebujete k vytvoření plynulejšího zákaznického zážitku.