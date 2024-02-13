7 bezplatných šablon pro psaní obsahu pro rychlejší tvorbu obsahu

Psaní obsahu je lákavé, ale stejně jako každá jiná práce s sebou nese řadu výzev. Tvůrčí blok, rozptýlení, nedostatek inspirace, krátké termíny, tvrdá konkurence a opožděné platby jsou jen některé z situací, se kterými se v této profesi setkáte.
Naštěstí můžete některé z těchto výzev překonat pomocí šablon pro psaní obsahu. Poskytují strukturu a vedou vás k vašemu cíli – dodávat kvalitní obsah v kratším čase!
V tomto článku vám představíme nejlepší šablony, které vám pomohou zefektivnit proces psaní a vytvářet špičkový obsah optimalizovaný pro SEO. ✍️
Co je šablona pro psaní obsahu?
Aby mohli vytvářet kvalitní obsah, musí mít autoři vynikající výzkumné schopnosti, smysl pro detail a bezchybnou gramatiku a pravopis. Ale i přes to vše se autoři obsahu často potýkají s tvůrčí krizí, prokrastinací, nekonzistentností a nedostatkem inspirace.
Šablony pro psaní obsahu poskytují rámec pro zmírnění těchto výzev. Představte si je jako mosty, které vám pomohou překonat řeku výzev a dostat se do země efektivních procesů psaní, kreativity, struktury a kvality.
Šablony nabízejí předem připravené sekce, které poskytují vodítko a pomáhají vám vytvářet obsah, který dodržuje jednotný formát a principy SEO.
Existují různé typy šablon pro psaní obsahu – některé nabízejí kontrolní seznamy, které zabraňují přehlédnutí a pomáhají vám zůstat soustředění, zatímco jiné nabízejí pokyny, které snižují potřebu úprav. V dnešní době jsou také populární šablony s výzvami ChatGPT – pomáhají vám v mžiku extrahovat požadované informace z nástrojů založených na umělé inteligenci.
Proč při psaní obsahu dodržovat šablony?
Autoři často mají pocit, že byli vysazeni v džungli bez kompasu a nástrojů pro přežití – zkoumají témata, o kterých nic nevědí, ale očekává se od nich, že vytvoří vynikající obsah. Šablona pro psaní obsahu může být mapou, kterou potřebujete, abyste bezpečně unikli z džungle a dosáhli svého cíle.
Zde je několik důvodů, proč byste měli zvážit použití šablony:
- Organizace: Šablona vám pomůže uspořádat myšlenky a rozvíjet nápady, jak zefektivnit obsah a učinit jej srozumitelnějším.
- Konzistence: Díky šabloně můžete zajistit, že váš obsah bude vždy odpovídat formátování, stylu a gramatickým preferencím klienta, a zabránit tak rozsáhlým úpravám a přepisování.
- SEO: Šablony pro psaní obsahu často obsahují pokyny pro SEO, které vám pomohou zlepšit hodnocení vašeho obsahu a poskytnout klientům kvalitní a měřitelné výsledky.
- Spolupráce: Pokud pracujete v agentuře zabývající se SEO, pravděpodobně budete na projektech spolupracovat se svými kolegy. Díky šablonám s digitálními tabulemi, možností úprav v reálném čase a přidávání komentářů a poznámek můžete zefektivnit týmovou práci a udržet jednotný přístup.
- Duševní zdraví: Přizpůsobování obsahu může být stresující a může ovlivnit vaši kreativitu. Šablony pro psaní obsahu s jasnými sekcemi a pokyny vám pomohou snížit tvůrčí blok a minimalizovat stres.
7 bezplatných šablon pro psaní obsahu pro rychlejší psaní
Po důkladném výzkumu jsme vybrali sedm nejlepších šablon pro psaní obsahu od ClickUp. Pomohou vám vytvořit hodnotný obsah, který trefí přesně do černého! 🔨
Projděte si náš seznam a najděte šablonu, která odpovídá vašim záměrům a pomůže vám dosáhnout vašich cílů.
1. Šablona pro psaní obsahu ClickUp
Autoři obsahu a copywriteři často mají potíže dodržovat termíny a zajistit konzistentnost obsahu, a to platí zejména pro ty, kteří pracují v agenturách. Šablona pro psaní obsahu ClickUp vám pomůže překonat tyto problémy a zrychlit vaši produkci díky cenným pokynům pro psaní.
Tato šablona může být dokonalým základem pro přizpůsobení strategií obsahového marketingu celé agentury pro různé typy obsahu. Skládá se z několika stránek v rámci ClickUp Docs – jedinečné funkce platformy, která vám umožňuje vytvářet, upravovat, sdílet a ukládat dokumenty a propojovat je s úkoly.
Každá stránka Doc v šabloně vám umožňuje vytvořit strukturu pro různé formáty obsahu. Ve výchozím nastavení máte k dispozici pět možností:
- Obsah webových stránek
- Blogový příspěvek
- Tisková zpráva
- Případová studie
- Výzva k akci
Řekněme, že chcete vytvořit příspěvek do blogu. Přejděte do dokumentu Blog Post ClickUp Doc, kde najdete několik sekcí (název, úvod, hlavní část, závěr a rychlé tipy). Každá sekce obsahuje krátké pokyny, jak ji napsat, které vás provedou tvorbou kvalitních příspěvků do blogu.
Pokud na blogovém příspěvku spolupracujete s dalšími lidmi, přidejte je do dokumentu a přiřaďte jim úkoly. Stanovte termíny a priority, aby vše proběhlo hladce.
Stejně jako ostatní šablony ClickUp je i tato 100% přizpůsobitelná – stačí upravit sekce a můžete psát prvotřídní obsah.
Pokud vlastníte agenturu zabývající se psaním obsahu nebo řídíte tým autorů, můžete tuto šablonu použít jako příručku. Stačí jen nastínit strukturu a formát různých typů textů, aby všichni měli stejné informace a zajistili tak konzistentnost. 😎
2. Šablona pokynů pro psaní ClickUp
Články, které se výrazně liší formátováním, stylem psaní, tónem a gramatikou, nepůsobí na vaše klienty konzistentně. Pokud chcete minimalizovat revize a zajistit, aby váš tým pro psaní obsahu přesně věděl, jak napsat konkrétní obsah, použijte šablonu ClickUp Writing Guidelines Template. 💪
Tato šablona je pro váš tým svatým grálem – obsahuje cenné pokyny, které pomáhají autorům vytvářet obsah, který splňuje všechna kritéria. Pokud šablonu použijete správně, budete moci standardizovat proces psaní ve vaší společnosti, zajistit přesnost a pomoci svým zaměstnancům pochopit vaše očekávání.
Tato šablona dokumentu obsahuje několik sekcí, které vám umožní definovat hlas a osobnost vaší společnosti.
Po vysvětlení důležitosti pokynů pro psaní v úvodní části můžete přejít k konkrétnějším věcem, jako je hlas, tón, osobnost značky, gramatika a styl. Šablona nabízí krátké pokyny, jak psát jednotlivé části, ale vše si můžete libovolně přizpůsobit.
Pokud jde o pokyny pro psaní, každý autor obsahu pravděpodobně souhlasí, že čím více detailů má k dispozici, tím lépe. Nebojte se zahrnout vše, co by vaši autoři mohli považovat za užitečné, od používání zkratek až po přijatelné emodži. Řešte nejčastější nejistoty a snižte riziko nedorozumění.
Až budete hotovi, přidejte do šablony svůj tým pro psaní obsahu a další zúčastněné strany, aby měli k informacím neustálý přístup. Můžete je požádat o zpětnou vazbu k pokynům a zkontrolovat, zda chtějí do dokumentu přidat ještě něco dalšího.
Podívejte se na tyto šablony newsletterů!
3. Šablona SOP pro tvorbu obsahu ClickUp
Podrobné a jasné pokyny jsou základem úspěšného procesu tvorby obsahu. Díky šabloně SOP pro tvorbu obsahu ClickUp můžete svému týmu poskytnout komplexní pokyny týkající se postupů psaní ve vaší společnosti.
Krása této šablony Doc spočívá v její všestrannosti. Její sekce můžete použít k definování celofiremních pokynů pro psaní nebo pokynů specifických pro daný projekt.
Řekněme, že jste získali nového klienta a musíte napsat sérii článků o digitálním marketingu. Pomocí této šablony můžete projekt definovat v několika krocích:
- Začněte sekcí Účel: Zde nastíníte, proč je důležité dodržovat SOP.
- Přejděte do sekce Rozsah: Zde můžete do šablony přidat témata a přiřadit je členům svého týmu. Můžete také určit, kdo se bude starat o SEO a nahrávat články.
- Přejděte do sekce Postup: Nastíňte kroky pro tvorbu obsahu. Uveďte informace o tom, které články mají vysokou prioritu, jak je psát a na co je třeba dbát. V této sekci můžete uvést pokyny týkající se stylu, gramatiky a formátování nebo shrnout obsahový kalendář pro daného klienta.
Sekce Související zdroje je vyhrazena pro často kladené otázky – vyjasněte si nejistoty, abyste předešli nedorozuměním a chybám.
V samostatné sekci můžete připojit užitečné odkazy, například na blog vašeho klienta nebo na články s vysokou návštěvností.
4. Šablona ClickUp SEO Content Brief
Ano, vaše články musí být relevantní a výstižné, ale neměli byste zapomínat, že píšete také pro vyhledávače. Pokud se vašim článkům nelíbí, nebudou mít vysoké hodnocení, což ovlivní jejich dosah. S šablonou ClickUp SEO Content Brief Template můžete zajistit, že vaše články budou odpovídat správným algoritmům a zaujmou přední pozice ve výsledcích vyhledávání.
Tato šablona dokumentu obsahuje pečlivě navržené sekce, které vám umožní vytvořit komplexní briefy, které pomohou autorům implementovat nejlepší SEO postupy.
První část, Přehled, se zaměřuje na obecné pokyny týkající se vašeho článku. Zde uvedete název, počet slov, cíle a formát obsahu. Přidejte osoby relevantní pro projekt, aby měly přístup k zadání a mohly sledovat jeho průběh.
Sekce Cílová skupina se zabývá profilováním vašich klíčových diváků. Abyste zajistili, že článek bude trefný, uveďte informace o jejich věku, úrovni vzdělání, rodinném stavu, povolání a chování.
V sekci Zprávy nastíňte účel obsahu, který vytváříte. Zdůrazněte, v čem se váš produkt odlišuje od konkurence a proč stojí za zvážení. Tato sekce je také skvělým místem pro představení tónu, který chcete, aby byl rozpoznán.
Po určení těchto obecných aspektů vašeho projektu poskytněte pokyny specifické pro články v následujících částech:
- Klíčová slova: Shrňte primární a sekundární klíčová slova, která byste měli zahrnout do svého článku, aby se dostal na vyšší pozici ve vyhledávačích.
- Osnova a podtémata: Vytvořte strukturu svého článku a pomocí tabulky shrňte podtémata, kterými byste se měli zabývat na základě SEO analýzy.
Poslední dvě sekce poskytují prostor pro další zdroje a články konkurence, které vašim autorům pomohou odvádět vynikající práci.
5. ClickUp ChatGPT podněty pro psaní šablon
Psaní obsahu, když vám chybí inspirace, může být velmi nudnou záležitostí. Naštěstí existuje nástroj, který v vás probudí tvůrčího génia – šablona ClickUp ChatGPT Prompts for Writing Template. 🧙
Tato šablona Doc je sbírkou více než 200 podnětů, které vám pomohou „komunikovat“ s ChatGPT, velmi populárním chatbotem založeným na umělé inteligenci. S pomocí správných podnětů můžete ChatGPT proměnit v generátor obsahu založený na umělé inteligenci a výkonný nástroj pro copywriting pro projekty obsahového marketingu.
Podněty jsou rozděleny do několika kategorií, včetně podnětů pro psaní blogů, knih, fan fiction a příběhů. Jediné, co vám zbývá, je najít ten správný podnět, zkopírovat ho do ChatGPT a nechat ho působit.
Řekněme, že píšete blogový příspěvek o softwaru pro řízení projektů a potřebujete poutavý úvod. Otevřete ChatGPT Prompts for Blog Writing a zkopírujte tento podnět:
„Vytvořte poutavý úvod pro blogový příspěvek na téma „{konkrétní téma}“. Zdůrazněte jeho relevanci v kontextu „{konkrétní odvětví/obor}“ s přihlédnutím k faktorům jako „{faktor 1}“, „{faktor 2}“ a „{faktor 3}“. ”
Nezapomeňte nahradit slova v závorkách vhodnými výrazy! 😁
Stojí za zmínku, že nemusíte postupovat přesně podle pokynů. Nebojte se experimentovat a hrát si se slovy, abyste od ChatGPT získali požadované odpovědi. Chatbot může být vynikajícím generátorem osnov, pokud brainstormujete nápady pro své příspěvky na sociálních médiích a další obsah.
6. Šablona rozsahu práce pro copywriting ClickUp
Práce s klienty může být složitá a nepříjemná, pokud nestanovíte požadavky projektu. Pokud se chcete vyhnout nedorozuměním a rozsáhlým revizím a zajistit, aby vaši klienti dostali to, co chtějí, použijte šablonu ClickUp Copywriting Scope of Work Template.
Tato šablona dokumentu definuje práci, kterou budete pro svého klienta vytvářet, a zabývá se i těmi nejmenšími detaily.
Nejprve máte k dispozici sekci Přehled, kde můžete uvést klíčové podrobnosti pro vytvoření souhrnu projektu. Poté se ponoříte do detailů a prodiskutujete cíle projektu, abyste definovali jeho účel.
Dalším a nejdůležitějším krokem je vyplnění sekce Výstupy. Zde můžete:
- Nastíňte své povinnosti a povinnosti klienta.
- Definujte milníky a časové osy
- Přizpůsobte si komunikační plán
- Projednejte rozpočet
- Nechte prostor pro schvalování a podpisy
Šablona je neuvěřitelně podrobná a pokrývá všechny záležitosti související s projektem, takže nedochází k nedorozuměním. Pokud na projektu spolupracujete s dalšími lidmi, přidejte je do šablony – mít všechny informace na jednom místě usnadňuje celý proces.
Jakmile šablonu vyplníte, připojte dokument ke konkrétním úkolům a sebevědomě zvládněte své projekty! 🤹
Tip: Nevíte, jak šablonu vyplnit? Využijte ClickUp AI, jedinečný nástroj pro psaní a tvorbu obsahu založený na umělé inteligenci. Tento výkonný pomocník obsahuje role-specifické pokyny, které vám pomohou generovat nápady, shrnovat, vytvářet úkoly a psát srozumitelný obsah.
7. Šablona plánu obsahu ClickUp
Správné řízení pracovního vytížení znamená, že nezmeškáte termíny ani nebudete muset závodit s časem, abyste dokončili své články, zatímco vaše hladina stresu stoupá do závratných výšek. Pokud potřebujete další pomoc s organizací svých pracovních dnů a vizualizací harmonogramů, šablona ClickUp Content Plan Template je pro vás jako stvořená.
Tato šablona nabízí několik zobrazení, která vám umožní posoudit vaše pracovní zatížení z různých úhlů pohledu.
Začněte s zobrazením seznamu plánů obsahu, kde můžete vytvořit úkoly pro každý článek a definovat jejich prioritu, stav, účel, typ obsahu, publikum, klíčová slova a autory. Můžete upravit vlastní pole tak, aby zobrazovala průběh, rozevírací seznamy nebo cokoli jiného, co odpovídá vašim cílům.
Zobrazení schvalovací tabule je kanbanová tabule, která zobrazuje úkoly jako karty seřazené podle stavu pokroku (nezahájeno, pozastaveno, v procesu atd.). Díky designu ClickUp s funkcí drag-and-drop můžete karty snadno přesouvat a mít přehled o svém pracovním vytížení.
Zobrazení Kalendář obsahu zobrazuje vaše úkoly v kalendáři podle jejich termínu splnění. Ve výchozím nastavení se v tomto zobrazení používají měsíce, ale můžete změnit zobrazení na každý den, čtyři dny nebo týden, v závislosti na tom, jak nabitý je váš rozvrh. Kromě názvu úkolu kalendář označuje informace, jako je stav schválení, potřebné prostředky a typ obsahu.
Pozvěte členy svého týmu k šabloně a zajistěte maximální transparentnost napříč celou organizací.
Nahraďte strach inspirací: Vyzkoušejte tyto skvělé šablony pro psaní obsahu
Psaní obsahu přináší neuvěřitelné příležitosti k učení a může být velmi přínosné, pokud jste ochotni investovat svůj čas a úsilí do neustálého zdokonalování svých dovedností.
Uvedené šablony pro psaní obsahu usnadňují vaši práci tím, že poskytují pevný základ pro zefektivnění procesů, posílení spolupráce a vytváření kvalitních textů pro různé účely.
Ponořte se do působivé knihovny šablon ClickUp, prozkoumejte více než 1 000 šablon a najděte ty, které vám pomohou posunout psaní obsahu na vyšší úroveň! 🧚