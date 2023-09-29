8 kroků k rozšíření procesu tvorby obsahu

Vytvoření dokonalého systému produkce obsahu se často jeví jako náročný úkol uprostřed nových trendů, strategií a samozřejmě i věčného dilematu, zda upřednostnit kvalitu před kvantitou.
Ale jak toho dosáhnout?
Škálování produkce obsahu bez ztráty kvality se může s vašimi současnými zdroji jevit jako nemožné. Realisticky vzato, nemůžete vybudovat a udržovat rychle rostoucí organický stroj, aniž byste do něčeho investovali. *
Rozpočty jsou náročné. Většina správců obsahu je zvyklá pracovat s drobnými částmi z celkového marketingového rozpočtu, zejména ve srovnání s PPC a digitální reklamou. Hodnota organického obsahu je však stále vysoká, zatímco reklamní prostor se stává stále dražším. A pak je tu ještě AI vyhledávání, se kterým je třeba se vypořádat!
📈 Zajímá vás, jak škálovat obsah v ClickUp?
S bezchybnými pracovními postupy, efektivitou podporovanou umělou inteligencí a vysoce kvalifikovanými lidmi, kteří udržují stroj v chodu. 🚀 Přečtěte si o tom zde!
Ale zpět k rozpočtům. Ať už máte málo nebo hodně, správci obsahu musí se svými rozpočty hospodařit šetrně, zejména ve světě, kde dominuje umělá inteligence. Proto je tak důležité zavést spolehlivý a osvědčený pracovní postup pro škálování produkce obsahu. A přesně to udělal náš tým pro obsah ve společnosti ClickUp.
Výsledkem byl vlastní pracovní postup vytvořený výhradně v ClickUp, který náš tým pro obsahový marketing využil k drastickému zvýšení naší měsíční produkce o více než 500 % za méně než rok.
Nejsme tu proto, abychom skrývali naše tajemství škálování. Ve skutečnosti jsme tento proces škálování obsahu neúnavně testovali a optimalizovali, až jsme z něj vytvořili použitelnou šablonu ClickUp – takže nemusíte ztrácet drahocenný čas ručním vytvářením vlastní šablony.
V tomto průvodci vás seznámíme se vším, co potřebujete vědět o škálování produkce obsahu, a ukážeme vám, jak pomocí naší šablony (navržené autory) nastartovat svůj proces.
Co je škálování tvorby obsahu?
Škálování produkce obsahu je proces rychlého a efektivního zvyšování počtu blogů, průvodců a dalších digitálních aktiv s cílem generovat více potenciálních zákazníků v souvislosti s růstem vaší společnosti. Tento proces vychází z myšlenky, že více obsahu povede k většímu organickému provozu a v konečném důsledku k většímu objemu obchodů.
Ačkoli se nejedná o nový nápad, rychlý a neúprosný vzestup nástrojů umělé inteligence posunul škálování produkce obsahu do popředí osvědčených marketingových postupů. Obsah generovaný umělou inteligencí však může zamlžit hranici mezi významem velkého množství obsahu a důvěryhodného obsahu.
I Google zastává stanovisko, že je třeba vždy „vytvářet originální, vysoce kvalitní obsah zaměřený na lidi“, ať už je vytvořen pomocí umělé inteligence, nebo ne.
Umělá inteligence není tu proto, aby nahradila tvorbu obsahu. Měla by fungovat jako pomocník při psaní, který vám pomůže rychleji vyjádřit vaše myšlenky. Navíc je stále snazší rozpoznat velké množství obsahu generovaného umělou inteligencí, který neprošel rukama lidského editora, což znamená, že význam vysoce kvalitního obsahu je stejně silný jako vždy – i když publikujete blogový obsah ve velkém množství.
Umělá inteligence není tu proto, aby nahradila tvorbu obsahu. Měla by fungovat jako pomocník při psaní, který vám pomůže rychleji vyjádřit vaše myšlenky. Navíc je stále snazší rozpoznat velké množství obsahu generovaného umělou inteligencí, který neprošel rukama lidského editora, což znamená, že význam vysoce kvalitního obsahu je stejně silný jako vždy – i když publikujete blogový obsah ve velkém množství.
Je odpovědností marketéra obsahu vytvářet hodnotný a důvěryhodný obsah, zejména při škálování. Generativní AI však může být stále součástí vašeho procesu. Ve skutečnosti 88 % marketérů již využívá AI jako nástroj ve svých strategiích obsahu, ale ne jako hnací sílu.
Proč je škálování obsahu důležité?
Škálování produkce obsahu je nejlepší strategií, jak zvýšit organický provoz, viditelnost, povědomí, počet potenciálních zákazníků a příjmy. Vytváří pokladnici evergreenového obsahu, který lze škálovat, přetvořit a použít k budování vaší značky jako důvěryhodného zdroje informací.
Ukázalo se, že podniky, které publikují čtyři nebo více blogů týdně, mají třiapůlkrát větší návštěvnost než ty, které publikují méně často. Proč je tedy škálování obsahu tak důležité? ⬇️
- Škálování produkce nabízí více příležitostí k předvedení hloubky vašeho produktu pomocí prostředků, které pokrývají širší škálu klíčových slov.
- Publikace s velkým objemem obsahu jsou často vyhodnocovány vyhledávači a umisťovány na první stránce výsledků vyhledávání.
- Marketingové a sociální týmy mohou rozšířit váš obsah napříč různými kanály, aby oslovily širší cílovou skupinu.
- Cílení na zákazníky v každé fázi prodejního cyklu usnadňuje a zefektivňuje jejich cestu prodejním trychtýřem.
Úspěšná a škálovatelná tvorba obsahu spočívá v tom, že vaše pracovní postupy lze snadno replikovat. Ve skutečnosti mnoho kroků ve vašem pracovním postupu zůstává stejných, ať už píšete 10 blogů za měsíc nebo 100. Pouhé přidání dalších termínů vašim autorům nestačí. ✂️
Bohužel je téměř nemožné to vše zvládnout pomocí tabulky Excel nebo jednoduchých kanbanových tabulek. Potřebujete centralizovaný a robustní nástroj pro správu práce, který propojí týmy, poskytne přehled o vaší produkci a zvládne obrovské množství úkolů a podúkolů, které s sebou nese produkce velkého množství obsahu.
Najít ten správný nástroj je samo o sobě výzvou, proto jsme vzali věci do svých rukou a navrhli přizpůsobitelnou šablonu, která vám pomůže spravovat tvorbu obsahu při škálování a růstu.
Jak ClickUp škáloval tvorbu obsahu – pomocí ClickUp
Po mnoha pokusech a omylech při škálování našich vlastních procesů jsme tuto záležitost dotáhli k dokonalosti. Upravili jsme naše pracovní postupy, zůstali agilní a kompletně přepracovali náš přístup, abychom mohli lépe podporovat mnohem více obsahu najednou.
A to vše jsme zvládli výhradně v ClickUp. 🏆
Nejprve se ujistěte, že jste zvážili ostatní procesy a týmy, na které má vliv vaše strategie obsahu a pracovní postupy. SEO strategie, tvorba briefů pro blog, požadavky na design a kalendáře sociálních médií jsou přímo ovlivněny škálováním obsahu.
Pro zachování transparentnosti a sladění vašeho týmu od samého začátku je nejlepší:
- Aktualizujte své stylové příručky a standardní operační postupy, abyste zajistili konzistentnost, a ušetřete spoustu času během procesu editace, když se dramaticky zvýší počet návrhů, které kontrolujete.
- Hledejte způsoby, jak seskupit podobné typy obsahu a témata pro každou z vašich cílových skupin nebo uživatelských osobností.
- Projděte si veškerý existující obsah ve svém katalogu, abyste identifikovali snadno dosažitelné cíle a určili, zda je možné je aktualizovat, změnit jejich účel nebo optimalizovat.
- Zachovejte jednoduchost! Bez ohledu na to, kolik autorů nebo externích zdrojů do procesu zapojíte, nejlépe škálovatelný proces tvorby obsahu by měl být snadno replikovatelný. Nechte automatizaci zvládnout rutinní práci, aby se tým mohl soustředit na tvorbu obsahu, a ne na učení se novým nástrojům.
Nalezení správné rovnováhy mezi kvalitou a kvantitou je jednou z největších výzev, kterým týmy čelí při zvyšování svých snah v oblasti content marketingu. Také jsme to pocítili, ale naše řešení jsme zabalili do přizpůsobeného nástroje pro jiné týmy, které vytvářejí obsah a vydávají se na stejnou cestu – šablonu ClickUp Content Production Scaling Template.
Tato šablona byla speciálně navržena pro autory a editory, kteří se zabývají škálováním obsahu. V tomto bezplatném materiálu jsme do nejmenších detailů zrcadlíme náš interní proces, abychom vám pomohli replikovat strategii škálování, kterou jsme vyvinuli (a kterou používáme dodnes).
Získejte přístup k přesným zobrazením, vlastním polím, podrobnostem úkolů a předem připraveným automatizacím, které pro nás znamenaly zásadní rozdíl, a poté upravte libovolný aspekt této šablony na úrovni složky, abyste vytvořili zcela přizpůsobený proces šitý na míru vaší jedinečné situaci.
Nejde jen o to, co děláte, ale jak to děláte. Jsme tu, abychom vám vysvětlili, jak přesně tuto šablonu používat k škálování vašeho obsahu. Ačkoli je hlavním příkladem obsahu tvorba blogů, tento flexibilní rámec založený na šablonách lze přizpůsobit jakémukoli typu obsahu.
Postupujte podle osmi jednoduchých kroků a škálujte tvorbu obsahu. ⚡️
PRO TIP Považujte tento blog za svého osobního průvodce. Pro dosažení nejlepších výsledků si stáhněte šablonu, přidejte ji do svého pracovního prostoru a projděte s námi každý krok v jiném okně.
Krok 1: Vytvořte si seznam obsahu
Škálování jakéhokoli typu obsahu spočívá v udržení náskoku před nabídkou a poptávkou. Než začnete plánovat svůj pracovní postup, ujistěte se, že váš tým je připraven pustit se do práce s dostatečným množstvím dobře prozkoumaných klíčových slov a témat.
Backlog obsahu je vaší základnou pro každý nový i stávající obsah. Je to místo, kde témata blogů připravená k použití čekají, až si je autoři vyberou.
Backlog obsahu vs. databáze obsahu
Každá fáze procesu tvorby obsahu je ovlivněna „stavem“ vašeho backlogu. Je to místo, kam se všichni obracejí při plánování budoucích pracovních postupů. Je to také začátek vaší blogové databáze – s tím rozdílem, že backlog se týká toho, co je na programu.
Může se to zdát jako zbytečný první krok, ale mít oddělené místo, kde si můžete vizualizovat budoucí proces tvorby obsahu odlišný od toho současného, je pro hladký proces škálování nezbytné.
Zamyslete se nad tím – pokud je vaším cílem publikovat 50 blogů za měsíc, naplánujte si, že budete mít tolik blogových návrhů připravených ve svém backlogu před následujícím měsícem (tj. mít blogové návrhy na říjen připravené v září).
Každý blogový příspěvek ve vašem backlogu se nakonec dostane do databáze, jakmile je přiřazen autorovi, dostane termín a zapojí se do pracovního postupu obsahu. Možnost spravovat minulý, současný a budoucí obsah v samostatných seznamech však znamená, že můžete plně vizualizovat různé fáze svého procesu, aniž byste se cítili přetížení.
Další dobrá zpráva – protože se backlog více zaměřuje na cílová klíčová slova, témata blogů a stručné popisy blogů, nebudete muset zatím trávit příliš mnoho času zabýváním se dalšími detaily.
Dobře, pojďme se nyní dostat k jádru věci – vytvoření backlogu. 🪵
Je čas rozloučit se s tabulkami
Poslouchejte – backlogy lze vytvářet v tabulkách a většina správců obsahu tuto metodu stále používá. Nicméně záměrný a dobře organizovaný backlog na centralizované platformě výrazně snižuje ztrátu času strávenou přeskakováním mezi platformami nebo hledáním komunikace ve vaší e-mailové schránce.
Od sdílení a oprávnění až po propojení blogů s úkoly na jiných platformách – správa obsahu v tabulkách je náročná. Tak jsem začínal v oblasti content marketingu, ale rychle jsem si uvědomil sílu přizpůsobitelné platformy pro spolupráci, která umožňuje vytvářet pracovní postupy pro obsah, které může používat každý.
Od sdílení a oprávnění až po propojení blogů s úkoly na jiných platformách – správa obsahu v tabulkách je náročná. Tak jsem začínal v oblasti content marketingu, ale rychle jsem si uvědomil sílu přizpůsobitelné platformy pro spolupráci, která umožňuje vytvářet pracovní postupy pro obsah, které může používat každý.
Věřte nám, není snadné vytvořit databázi, která se přímo propojí s vaším pracovním postupem při tvorbě obsahu a harmonogramem publikování z jediného tabulkového procesoru. Ale proč se vůbec obtěžovat s časem a úsilím navíc, které je potřeba k nastavení vašeho backlogu od nuly?
Máte dost práce – ušetřete čas a nechte naši hotovou šablonu, aby za vás udělala těžkou práci. 🏋🏻♀️
Jakmile tuto šablonu použijete ve svém pracovním prostoru, uvidíte v horní části obrazovky různé zobrazení a v postranním panelu pod složkou „Škálování tvorby obsahu“ jejich seznam.
Chcete-li začít budovat svou databázi pomocí zobrazení seznamuBacklog, přejděte do seznamu Blog Posts (In Progress) a vyberte Backlog.
Od této chvíle můžete upravovat názvy stávajících úkolů tak, aby odpovídaly tématům vašeho blogu, nebo vytvářet zcela nové úkoly pro každé klíčové slovo. Ať už se rozhodnete jakkoli, máte už jeden krok náskok. 🎉
Naše předem připravená zásoba je navržena pro maximální rychlost a pohodlí. Bez nutnosti opustit aktuální zobrazení nebo otevřít úkol blogu můžete přistupovat k briefům blogu přidaným vaším SEO týmem a dokonce i k živým URL adresám pro nadcházející aktualizace blogových příspěvků.
Tato pole – a mnoho dalších – se automaticky zobrazují při prohlížení vašeho backlogu a zůstanou u přiděleného blogového úkolu během každého kroku vašeho pracovního postupu. Jakmile je autor připraven převzít blogový úkol z vašeho backlogu, přesune se do dalšího kroku vašeho škálovacího procesu. ➡️
Krok 2: Pracujte s databází podle stavu úkolů
Jakmile je téma připraveno k zpracování, propojte ho s konkrétním úkolem. V tomto okamžiku se úkoly týkající se blogu přidají do databáze obsahu, což je centralizované úložiště veškerého obsahu, který se právě vytváří. Přidáním úkolů týkajících se blogu do databáze můžete stanovit jejich priority a sledovat jejich postup v rámci celého pracovního postupu.
Pomocí naší šablony na míru se změna stavu úkolu blogu z To Do (K provedení) nebo Brief Ready (Stručný popis připraven) automaticky přesune úkol do naší předem připravené databáze s názvem All In Progress Posts (Všechny příspěvky ve zpracování). Tato automatizace usnadňuje proces nastavení, zejména pokud vaše úkoly blogu shromažďují další klíčové podrobnosti.
Čím více podrobností v této fázi přidáte, tím lépe.
Získání těchto informací v jediném přehledu skutečně udržuje vaši databázi přehlednou a je nezbytné pro rychlejší aktualizace. Jakmile přidělíte jednotlivcům úkoly související s blogem, aktualizujete stav a stanovíte časový plán, zjistíte, že vaše databáze je mnohem efektivnější.
Tyto položky se automaticky zobrazují ve vaší databázi spolu s dalšími sloupci pro nastavení zdroje autora, typu obsahu a náhledu posledního komentáře v úkolu blogu – ale o tom si povíme více dále.
Pojmenování úkolů zajistí, že vše bude přehledné.
V této fázi doporučujeme přidat typ nebo kategorii obsahu jako předponu k názvu úkolů vašeho blogu. Pokud tedy píšete blogový příspěvek o 50 nejproduktivnějších činnostech v práci, název úkolu by byl „SEO blog: Produktivní činnosti v práci“.
Pokud obvykle vytváříte kampaně kolem jedné kategorie obsahu, můžete úkol přejmenovat tak, aby odpovídal typu obsahu, který vytváříte, např. „Video: Produktivní činnosti v práci“.
Může se to zdát jako přehnané, ale tato úroveň organizace a transparentnosti je zásadní pro to, aby každý mohl filtrovat a seskupovat svou práci v jakékoli funkci. Navíc, pokud škálujete více typů obsahu pro cílovou skupinu nebo vytváříte pilířová témata, přizpůsobení předpony úkolu a vlastního pole Typ obsahu dokáže zázraky při udržování struktury databází.
Krok 3: Přizpůsobte podrobnosti úkolu pro maximální efektivitu
Krása tohoto škálovatelného rámce spočívá v jeho flexibilitě – a pokud chcete zvýšit svůj výkon desetinásobně, musíte být flexibilní. Všechny aspekty, o kterých jsme hovořili, lze upravit, zejména pokud se řídíte naší šablonou.
Nechcete oddělovat své nevyřízené úkoly od databáze? Odstraňte filtr v horní části zobrazení a uvidíte stav všech úkolů ve své složce. Nebo pokud se název seznamu lépe hodí k terminologii vaší společnosti, změňte jej!
To je kouzlo této šablony – je vytvořena tak, aby podporovala vaše procesy. Výchozí nastavení je přesně to, co fungovalo pro náš tým zabývající se marketingem obsahu blogu. 🫱🏼🫲🏾
Rozbor základů úkolů spojených s blogováním
Pole zobrazená ve sloupcích vaší databáze obsahu a backlogu najdete také v každém úkolu blogu. Otevřete si zobrazení úkolů, kde uvidíte název úkolu, stav, přidělenou osobu a termín splnění.
Při posouvání stránky se dostanete k vlastním polím, která jsou automaticky zahrnuta v naší šabloně pro škálování obsahu. Zde je stručný přehled toho, co jsou a jak je používáme:
- Typ obsahu: Jelikož tuto šablonu vytvořil náš blogový tým, každý typ obsahu odpovídá našim obecným oblastem zájmu. Každý typ obsahu lze upravit tak, aby odpovídal vašemu stylu – ať už se jedná o popis témat vašeho blogu, typ médií nebo oddělení.
- Cílové datum zveřejnění: Cílové datum zveřejnění se liší od termínu odevzdání a skutečného data zveřejnění, protože vždy se může něco stát. Zaměření se na cílové datum zveřejnění pomáhá týmu lépe plánovat harmonogram obsahu a v případě potřeby provést změny.
- Zdroj autora: Chcete-li sledovat různé autory – interní, externí nebo obojí – použijte zdroj autora, abyste věděli a mohli rychle třídit podle toho, kdo je přiřazen k jakému obsahu. Oddělení zdroje autora od osoby, které je úkol přiřazen, je obzvláště užitečné, pokud využíváte agenturu s vlastním týmem více autorů.
- URL souhrnu blogu: Přidejte odkaz na souhrn svého blogu pro snadný přístup a rychlé úpravy.
- Návrh URL: Vyhněte se procházení komentářů k úkolům nebo e-mailové schránky. Přístup k návrhům přímo z úkolu blogu.
- URL živého blogu: Přidejte živý odkaz do úkolu svého blogu pro větší pohodlí, lepší organizaci a rychlost při exportu všech URL adres svého blogu.
- Datum zveřejnění: Datum zveřejnění je nezbytné pro zaznamenání a sledování toho, kdy byl obsah zveřejněn. Analýza míry zveřejňování vám pomůže určit, zda plníte původní termíny, a podle toho upravit budoucí cíle.
Jakmile vyplníte podrobnosti úkolu pro blog, každá z nich se automaticky aktualizuje ve všech seznamech a zobrazeních, aby byl stav co nejpřesnější. Stejně jako u čistého datového souboru, přidávání těchto podrobností během práce usnadní automatizaci, třídění, filtrování a prezentaci každého kroku.
Automatické aktualizace, vizualizace a propojenost všech seznamů a zobrazení v ClickUp hrály obrovskou roli v naší schopnosti škálovat a udržovat procesy tvorby obsahu. Pokud však stále dáváte přednost práci s jiným softwarem pro správu práce, hledejte způsoby, jak replikovat podobná vlastní pole.
Krok 4: Přiřaďte svůj obsah
Jediné, co zbývá, je přidělit obsah autorům, publikovat ho na svém blogu a voilà – hotovo! Téměř. 🫣
Přiřazování článků je mnohem náročnější, když zpracováváte mnohem více obsahu. Pro týmy, které se snaží produkovat 10 nebo dokonce 20krát více kvalitního obsahu, než na kolik jsou zvyklé, bude nalezení správného tempa vyžadovat trochu experimentování.
Aktualizujte své standardní operační postupy a mějte je vždy po ruce.
Než začnete delegovat úkoly související s blogem, poskytněte svým autorům všechny zdroje, které potřebují, aby mohli přesně dodržovat váš proces. Zejména pokud spolupracujete s freelancery nebo agenturami poprvé, nechcete ponechat žádný prostor pro chyby, pokud jde o hlas značky, požadavky na formátování nebo znalost produktů.
Může být užitečné aktualizovat a propojit důležité procesní dokumenty v popisu každé úlohy, aby byly vaše standardní operační postupy a stylové příručky na očích. Naštěstí to můžete automatizovat a vyhnout se ručnímu přidávání odkazů ke každé úloze. A pro podrobnější procesy zvažte sdílení nahraného videa, které vás provede každým krokem na vaší obrazovce.
Dokumentování každého kroku procesu tvorby obsahu je spolehlivým způsobem, jak získat zpět více času v procesu škálování. A dopad těchto zdrojů se projeví v kvalitě každého návrhu, který zkontrolujete.
Pracujte svým vlastním tempem
Pokud jde o kadenci distribuce obsahu, je nejlepší rozložit úkoly do časového rozvrhu.
Rozložte si měsíční cíl v oblasti obsahu na jednotlivé týdny. Přiřazujte obsah po částech, aby autoři mohli lépe stanovit priority své práce, aniž by se cítili zahlceni množstvím úkolů, které mají před sebou. To také pomáhá udržovat konzistentní harmonogram publikování a zabraňuje tomu, abyste na konci měsíce seděli na hromadě obsahu.
Další důležitá věc, kterou je třeba mít na paměti – vaši autoři začnou připravovat obsah pro následující měsíc již několik týdnů před jeho začátkem.
Někteří autoři pracují nejlépe, když je obsah naplánován zhruba šest týdnů předtím, než má být zveřejněn. Stanovení cílových termínů zveřejnění s dostatečným předstihem v kalendáři obsahu pomáhá autorům důsledně dodržovat termíny s menším počtem překážek a bez dopadu na kvalitu obsahu.
Krok 5: Vytvořte si měsíční přehled
Zatímco zásoba článků ve vašem blogu a databáze jsou nezbytné pro vaše úsilí o škálování obsahu, měsíční počet zobrazení je bezpochyby nejčastěji používaným ukazatelem našimi autory.
Pokud používáte naši šablonu pro škálování obsahu, najdete tyto pohledy ihned po otevření složky s názvem Tento měsíc, Minulý měsíc a Příští měsíc. Tyto tabulkové pohledy umožňují editorům snadno spravovat pracovní zátěž týmu.
Tento pohled je seskupen podle vlastního pole Writer Source (Zdroj autora), aby bylo možné rychle zjistit, kolik blogů má každý jednotlivý autor nebo tým na starosti za daný měsíc. Tento pohled lze však přizpůsobit tak, aby zobrazoval jakékoli jiné důležité aspekty vašeho pracovního postupu.
Pokud je pro váš tým výhodnější vizualizovat měsíční obsah podle kategorií, hlavních témat nebo přidělených osob, můžete tyto změny provést během několika sekund. Nejlepší na tomto kroku je, že práce potřebná k vytvoření měsíčního přehledu je již hotová!
Pokud jste důkladně vytvořili svůj backlog, aktualizovali databázi obsahu a vyplnili klíčové informace o úkolech, vaše měsíční přehledy se automaticky vyplní. Stačí pouze přejmenovat každý přehled tak, aby odpovídal aktuálnímu datu, pro přehlednost a snadné použití.
V následujících měsících stačí duplikovat další zobrazení, abyste zachovali práci, kterou jste odvedli v minulosti, a mohli pokračovat ve sledování nového obsahu v budoucnu. Náš blogový tým se každý týden schází, aby prodiskutoval měsíční tabulkové zobrazení, takže všichni mají nejaktuálnější informace na jednom místě.
Možná již máte naplánovanou podobnou schůzku, na které budete s týmem projednávat překážky a stanovovat realistické časové plány – tento zdroj vám to jednoduše usnadní. Je rozumné zůstat flexibilní, abyste mohli výrazně škálovat.
A od té doby, co jsme do našich týdenních schůzek zavedli měsíční tabulkový přehled, se našemu týmu podařilo včas zareagovat.
Krok 6: Po dokončení prvního návrhu požádejte autory, aby přidali komentáře.
Škálování procesu tvorby obsahu není záležitostí jedné osoby – vyžaduje efektivní komunikaci a časté aktualizace, aby klíčoví hráči byli informováni o celkovém pokroku týmu.
Zde se spoléháme na některé z nejlepších funkcí ClickUp. 🥇
Abychom udrželi naše pracovní postupy v chodu, používáme přiřazené komentáře, abychom mohli rychle zmínit a delegovat úkoly přímo recenzentovi. Vzhledem k tomu, že databáze blogů a váš měsíční přehled zobrazují nejnovější komentář ke každému úkolu blogu, je nezbytné udržovat přehlednost pomocí komentářů v ClickUp. Ale s tolika spolupracovníky, kteří mezi sebou komunikují, se komentáře mohou hromadit a může být obtížné se v nich vyznat.
To našemu týmu otevírá dveře k využití ClickUp AI a funkce shrnutí komentářů. Tato funkce AI okamžitě generuje přehledné rozepsání dlouhých komentářů, poznámek a aktualizací z jakéhokoli úkolu, takže se můžete rovnou zaměřit na to, co je potřeba a od koho.
Zapojení dalšího kolaborativního softwaru do těchto důležitých aktualizací jen zvyšuje riziko, že se návrhy ztratí – a vy přece nechcete, aby se váš projekt zhatil kvůli nějaké maličké nedorozumění.
Zatímco vedoucí redaktoři tráví značné množství času prací s různými seznamy a zobrazeními, autoři obsahu se věnují psaní. ✍🏻
Při tvorbě obsahu procházejí naše blogy několika koly úprav a revizí. Chcete-li postupovat přesně podle našeho procesu v šabloně pro škálování tvorby obsahu, požádejte autora, aby přidal odkaz na svůj návrh do vlastního pole Draft URL. Poté autor zveřejní komentář v úkolu blogu a označí recenzenta.
Pro usnadnění práce recenzentovi můžete do komentáře znovu přidat odkaz na návrh. 💜
Aby vaše zobrazení a seznamy byly zcela aktuální, okamžitě aktualizujte stav úkolu na V revizi. Jakmile recenzent přečte návrh a předloží své návrhy, odešle autorovi komentář a aktualizuje stav úkolu na Vyžaduje aktualizaci.
Na základě toho autor provede všechny potřebné změny, doplní chybějící části a připraví návrh k finálnímu posouzení.
PRO TIP Tento proces si zapište a přidejte jej do popisu úkolů, aby všichni dodržovali dohodnutou komunikační strategii a kanály.
Krok 7: Naformátujte obsah ve svém CMS
Návrh může být hotový, ale úkol týkající se blogu není dokončen, dokud není obsah zveřejněn na vašem webu. Závěrečná fáze může být trochu zdlouhavá kvůli formátování a úpravám webu, ale už jste téměř u cíle.
Místo toho, abyste formátování a přípravu příchozího obsahu nechali na šéfredaktorovi, svěřte tuto pravomoc do rukou autorů. 🤗
Jakmile byl obsah zkontrolován a aktualizován tak, aby byly vyřešeny všechny nevyřešené připomínky, ihned jej přidejte do svého systému pro správu obsahu. V této fázi je důležité udržet tempo produkce, abyste mohli obsah naformátovat a v ideálním případě publikovat ještě týž den.
Autor přidá hlavní obrázek, všechny důležité odkazy, správné formátování a finální úpravy, než sdílení odkaz na návrh v CMS s editorem pro finální kontrolu. V okamžiku, kdy autor dokončí formátování návrhu v CMS, by měl být prakticky hotový.
Pro zajištění konzistence a efektivity postupujte stejně jako při prvním kole úprav (krok šest) a poté změňte stav úkolu z Vyžaduje aktualizaci na Konečná kontrola.
Pokud používáte ClickUp, soustřeďte všechny diskuse týkající se revizí do jednoho vlákna komentářů přímo v rámci úkolu. Nezapomeňte přiřadit nebo @zmínit správného editora. 🤓
Krok 8: Zkontrolujte, publikujte a označte jako hotové
Dostali jste se do závěrečné fáze vytváření škálovatelného procesu tvorby obsahu – zbývá už jen poslední kontrola pro jistotu.
Redaktoři by měli provést poslední úpravy blogu přímo v CMS a jakmile je vše připraveno, aktualizovat stav úkolu na Připraveno a v komentáři informovat autora, že je vše připraveno k publikování.
Jakmile změníte stav úkolu blogu z Připraveno na Zveřejněno, automaticky se vymaže z vaší databáze obsahu a přesune se do seznamu Zveřejněno. Tímto způsobem můžete dohlížet na aktivní pracovní zátěž týmu a zároveň sledovat pokrok směrem k vašemu celkovému cíli.
V seznamu Publikováno najdete samostatný kalendářový náhled všech publikovaných příspěvků. Z tohoto kalendáře obsahu snadno zjistíte, kolik blogů je publikováno každý den, týden nebo měsíc, abyste mohli dodržovat pravidelný harmonogram publikování.
Pokud zjistíte, že drtivá většina vašeho obsahu přichází najednou nebo v posledních týdnech měsíce, můžete proaktivně provést změny ve svém pracovním postupu a zajistit tak konzistentnější plán zveřejňování příspěvků.
Věřte nám, váš tým vám za to poděkuje. Nikdo nechce pracovat přesčas v poslední pátek. 🍸
Údržba obsahu v měřítku v ClickUp
I po zveřejnění vašeho blogu nikdy úplně nezmizí. Aby byl kvalitní obsah vašeho blogu aktuální, užitečný a relevantní, je důležité jej v průběhu času pravidelně aktualizovat nebo upravovat.
Po škálování vaší strategie obsahového marketingu je velmi náročné udržet přehled o každém blogu, který projde vaším stolem. Pokud však používáte nástroj, jako je naše vlastní šablona pro škálování tvorby obsahu, spolu s výkonným systémem pro správu práce, jako je ClickUp, je mnohem snazší udržovat vysokou kvalitu obsahu v měřítku, a to i po delší dobu.
Z vlastní zkušenosti mohu potvrdit, že těchto osm kroků funguje.
Spojením této strategie obsahového marketingu s naší osvědčenou šablonou pro škálování obsahu se pro náš tým zcela změnily podmínky při škálování obsahu a víme, že totéž může udělat i pro váš tým.
Získejte přístup k bezplatným zdrojům uvedeným v tomto blogu, rozsáhlé knihovně šablon, spoustě flexibilních funkcí pro správu práce, více než 1 000 integrací a dalšímu obsahu, když se ještě dnes zaregistrujete do ClickUp. 🏆