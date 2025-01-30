10 nejlepších softwarových platforem Headless CMS v roce 2025

Systém pro správu obsahu je jedním z nejdůležitějších nástrojů pro webový design, které máte k dispozici. Tradiční CMS však často nestačí k vytvoření flexibility a agility, které moderní digitální obsah vyžaduje.
A právě zde vstupuje do hry headless CMS.
Headless CMS je nástroj pro správu obsahu, který odděluje proces tvorby obsahu od digitálních platforem, na kterých tento obsah zveřejňujete.
Může to znít složitěji než tradiční CMS, ale jakmile se seznámíte s tímto konceptem, zjistíte, že se jedná o flexibilní způsob dodávání obsahu a digitálních aktiv, který připraví vaši firmu na úspěšnou budoucnost!
Co je Headless CMS?
Headless CMS je systém pro správu obsahu, který vám pomáhá spravovat obsah před jeho zveřejněním na konkrétních digitálních kanálech. To vám umožňuje generovat a dodávat strukturovaný obsah, který lze využít v čemkoli od mobilních aplikací po digitální zážitky, jako jsou kiosky a další zařízení internetu věcí.
K tomu slouží správa obsahu v samostatné databázi oddělené od backendu vašeho webu. Obsahuje prezentační vrstvu, ze které zobrazujete obsah a poté jej distribuujete do více kanálů.
Lidé někdy používají pro headless CMS různé názvy, například:
- Decoupled CMS
- Otevřená datová platforma
- Headless architektura
- Rozhraní pro programování aplikací obsahu
Bez ohledu na název existuje několik výhod bezhlavého CMS, které byste měli zvážit:
- Distribuuje obsah na více platforem bez větších úprav.
- Nabízí flexibilní a vysoce přizpůsobitelnou správu obsahu, která stále zahrnuje editor bohatého textu.
- Jedná se o úložiště obsahu, které vám umožňuje prezentovat obsah před jeho zveřejněním na vašem webu, v mobilních aplikacích a na dalších místech.
- Poskytuje komplexní správu aktiv nad rámec prostého textu, včetně správy obrázků.
- Umožní vám rychle přejít od jednoho webhostingu k druhému, aniž byste museli restrukturalizovat obsah.
Tradiční CMS vs. headless CMS
Tradičně se správa webových projektů opírala o centrální CMS, na kterém programátor vytvářel webové stránky. Tento přístup však minimalizuje flexibilitu, což je přesně to, v čem vyniká headless CMS.
V tradičním CMS vytváříte digitální obsah v editoru typu „co vidíte, to dostanete“ (WYSIWYG), který publikuje přímo na vašem webu.
Ve srovnání s tím headless nebo decoupled CMS činí toto propojení méně přímým. Můžete ovládat obsah před rozhodnutím, kde jej publikovat, zachovat základní DNA tohoto obsahu a zároveň jej snadno přizpůsobit v závislosti na různých platformách, na kterých bude umístěn.
10 bezhlavých systémů pro správu obsahu
Správný headless CMS je vhodný nejen pro opětovné použití obsahu. Zde je seznam dalších funkcí a schopností, které headless CMS mají oproti tradičním CMS, což v konečném důsledku prospívá celému vašemu podnikání.
1. Sanity
Jako open-source headless systém pro správu obsahu poskytuje Sanity vývojářům míru přizpůsobitelnosti, kterou jinde jen tak nenajdou. Díky tomu, že Sanity zachází s obsahem jako s daty, umožňuje rozsáhlou analýzu dat, tvorbu obsahu a možnosti distribuce.
Intuitivní software Sanity umožňuje spolupráci v reálném čase napříč vaším týmem, včetně marketérů spravujících obsah a vývojářů, kteří chtějí přizpůsobit a publikovat obsah ve správných oblastech. Rozsáhlé integrace umožňují snadný přenos do jakékoli požadované aplikace.
Nejlepší funkce Sanity
- Přímá integrace se statickými generátory webových stránek, přímé připojení k frontendům, jako jsou weby Jamstack, a zjednodušení správy modulů obsahu.
- Možnost náhledu jakéhokoli obsahu, který aplikace ukládá v dynamickém prostředí pro plynulé doručení na frontendu.
- Cloudová architektura, která zjednodušuje správu a úpravy obsahu z jakéhokoli místa.
- Pokročilá analýza dat pro optimalizaci vývoje obsahu v průběhu času
Omezení Sanity
- Omezená flexibilita některých modulů, což ztěžuje dodávání stejného obsahu do více kanálů.
- Náročná křivka učení, zejména pro firmy, které nemají ve svém týmu vývojáře s rozsáhlými odbornými znalostmi.
Ceny Sanity
- Zdarma
- Výhody: 99 $/měsíc za projekt
- Tým: 499 $/měsíc za projekt
- Na míru: Kontaktujte nás ohledně cen
2. Strapi
Strapi je přední platforma headless CMS, která vyniká jednoduchým rozhraním a plnou přizpůsobitelností. Tato platforma založená na 100% JavaScriptu umožňuje bohatý obsah, který snadno přechází z prezentační vrstvy do finálních kanálů, kde bude obsah umístěn.
Nejlepší funkce Strapi
- Intuitivní rozhraní napříč celou platformou, od editorů obsahu až po prezentační vrstvu.
- Přístup zaměřený na vývojáře, který začíná jednoduše a stává se složitějším pouze podle požadavků uživatelských rolí.
- Aktivní komunita uživatelů a vývojářů, která poskytuje průběžné a okamžité informace o nástroji a řešeních headless CMS obecně.
- Časté aktualizace, které optimalizují a zlepšují schopnost průběžně vytvářet headless obsah.
Omezení Strapi
- Bezplatný tarif má rozsáhlá omezení funkcí, která ztěžují správu komplexního, strukturovaného obsahu.
- Relativně omezený editor WYSIWYG, který ztěžuje přeměnu základního obsahu na působivější digitální zážitky.
Ceny Strapi
- Bezplatné s vlastním hostováním
- Enterprise self-hosted: Kontaktujte nás ohledně cen
- Cloud pro: 99 $/měsíc
- Cloudový tým: 499 $/měsíc
- Cloud custom: Kontaktujte nás ohledně cen
3. Contentstack
Contentstack je platformou headless CMS speciálně přizpůsobenou pro podniky a nebrání se složitosti. Je také agilní a pomáhá organizacím spravovat obsah efektivně a s dostatečnou flexibilitou pro všechny hlavní digitální platformy.
Nejlepší funkce Contentstack
- Funkce plánování obsahu a úložiště, které umožňují komplexnější správu obsahu.
- Rozsáhlá sestava RESTful API, která zjednodušuje výstup do široké škály grafických uživatelských rozhraní.
- Silná vyhledávací funkce pro obsah a kód pro správu stále složitějších digitálních prostředí
- Přístup „čistého stolu“ k budování vašeho headless CMS, který umožňuje plnou přizpůsobitelnost pro pokročilé vývojové týmy.
Omezení Contentstack
- Nedostatek šablon ztěžuje implementaci přístupu „prázdného listu“ pro menší týmy.
- Verzování není zcela dokončeno, což někdy ztěžuje spolupráci v reálném čase na platformě.
Ceny Contentstack
- Začátek: Kontaktujte nás ohledně cen
- Grow: Kontaktujte nás ohledně cen
- Rozsah: Ceny na vyžádání
4. dotCMS
dotCMS pomáhá organizacím a podnikům, které chtějí publikovat na více platformách, spravovat a dodávat digitální obsah. Flexibilní pracovní postupy a výkonný editor umožňují tvůrcům obsahu přizpůsobit všechny typy obsahu podle svých představ.
Nejlepší funkce dotCMS
- Možnosti hostingu na místě umožňují větší flexibilitu ve srovnání s CMS pouze v cloudu.
- Funkce drag-and-drop editoru obsahu umožňují pokročilé modelování obsahu a rozvržení stránek.
- Komplexní systém pro začlenění nových uživatelů zahrnuje možnost kombinovat a integrovat více CMS.
- Pro nasazování obsahu nejsou potřeba vývojáři ani správci systému, což celý proces zjednodušuje.
Omezení dotCMS
- Rozhraní není vždy intuitivní a může vyžadovat delší proces zapracování.
- Někteří uživatelé hlásili občasné pády, které brání pracovním postupům správy obsahu.
Ceny dotCMS
- Zdarma
- Podnik: Kontaktujte nás ohledně cen
5. Contentful
Jako řešení typu „content-as-a-service“ má Contentful dokonalý model headless CMS. Tento software se sídlem v Německu je čistě headless platformou, jejíž jedinými centrálními prvky jsou nástroj pro úpravu obsahu a prezentační vrstva, které vám umožňují přenášet strukturovaný obsah do jakéhokoli digitálního frontendu.
Nejlepší funkce Contentful
- Výkonné integrace, které se díky API rozšiřují do nekonečna.
- Rozsáhlá opatření pro zabezpečení dat, která chrání váš obsah a kód
- Šablony pro začátečníky, které umožňují i malým organizacím vytvářet a spravovat obsah
- Přizpůsobitelné vyhledávání s funkcí filtru, která spravuje rozsáhlé ekosystémy obsahu.
Omezení Contentful
- Náhledy obsahu jsou poněkud omezené ve srovnání s ostatními open-source headless CMS systémy v tomto seznamu.
- Omezená funkce protokolu, která ztěžuje slaďování změn ve velkých týmech
Ceny Contentful
- Zdarma
- Základní: 300 $/měsíc
- Na míru: Kontaktujte nás ohledně cen
6. Kontent. ai
Kontent. ai slibuje „úplnou kontrolu nad vaším obsahem“ a pomáhá některým z největších světových značek budovat digitální zážitky prostřednictvím centralizované headless CMS platformy. Díky svým rozsáhlým funkcím správy je obzvláště vhodný pro velké organizace, které přijaly headless přístup.
Nejlepší funkce Kontent. ai
- Omnichannelové doručování obsahu nejen do více kanálů, ale také do generátorů statických stránek a více webových stránek.
- Web Spotlight umožňuje autorům přesně vidět, jak jejich publikum konzumuje obsah na různých kanálech.
- Vzácná kombinace uživatelské přívětivosti pro malé podniky a škálovatelnosti pro velké podniky.
- Architektura mikroslužeb, díky níž je software rychlejší a štíhlejší než většina headless a tradičních CMS řešení.
Omezení Kontent. ai
- Některá přizpůsobení vyžadují delší vývojový čas než jiné headless CMS v tomto seznamu.
- V backendu podporuje pouze angličtinu, což zvyšuje obtížnost pro některé mezinárodní podniky.
Ceny Kontent. ai
- Vývojář: Zdarma
- Rozsah: Kontaktujte nás ohledně cen
- Podnik: Kontaktujte nás ohledně cen
7. Magnolia
Švýcarská společnost Magnolia je jednou z nejstarších headless CMS na trhu, ale nenechte se tím zmást. Získáte agilní řešení, které uspokojí moderní a vyvíjející se potřeby podnikání.
Nejlepší funkce Magnolia
- Integrované pracovní postupy pro správu, organizaci a publikování obsahu i ve složitých mezifunkčních týmech.
- Komplexní verzování, které zjednodušuje úpravy a publikování obsahu
- Možnosti personalizace obsahu pro vytvoření relevantnějších digitálních zážitků pro vaše uživatele
- Předem připravené integrační moduly s nástroji Salesforce a Google Analytics, mimo jiné
Omezení Magnolia
- Magnolia má relativně omezený vizuální editor, který může někdy ztěžovat přenos obsahu na různé platformy.
- Odinstalování modulů obsahu není intuitivní a může vést k záměně s novějšími moduly.
Ceny Magnolia
- Open-source CMS: zdarma
- Self-hosted DXP: 3 000 $/měsíc
- Cloud DXP: Kontaktujte nás ohledně cen
8. Bloomreach
První odvětvově specifická bezhlavá CMS platforma na tomto seznamu, Bloomreach, je sada produktů. Bloomreach Experience Cloud, Bloomreach Search & Merchandising a Bloomreach Experience Manager umožňují obchodníkům v oblasti elektronického obchodování vytvářet komplexní a přesvědčivé online zážitky.
Nejlepší funkce Bloomreach
- Bloomreach Experience Manager, který nabízí řešení pro správu obsahu s cílem optimalizovat zážitky pro vaše publikum.
- Integrace marketingové automatizace, která přesune vaše publikum ze statických platforem k poutavým konverzacím.
- Responzivní šablony, které vylepšují zážitky na různých zařízeních
- Bloomreach Academy, která je rozsáhlou znalostní bází pro nové i stávající uživatele.
Omezení Bloomreach
- Příležitostné přetížení dat kvůli počtu událostí, které software může vytvořit
- Obtížná implementace, funkce daleko přesahující a někdy odvádějící pozornost od základních potřeb typických uživatelů headless CMS.
Ceny Bloomreach
- Zapojení: Kontaktujte nás ohledně cen
- Objev: Kontaktujte nás ohledně cen
- Obsah: Kontaktujte nás ohledně cen
9. Agility CMS
Agility CMS, která se prohlašuje za nejrychlejší headless CMS platformu na trhu, má silnou reputaci, které musí dostát. Díky prvotřídním službám a pokročilé správě obsahu by mohla uspokojit i ty nejnáročnější očekávání i těch nejkomplexnějších tvůrců obsahu.
Nejlepší funkce Agility CMS
- Vysokorychlostní API webových stránek, které zefektivňuje doručování obsahu
- Kompletní správa stránek kombinuje jednotlivé části obsahu do jediného rozvržení v rámci struktury headless CMS.
- Sdílený obsah zvyšuje efektivitu při publikování na více než jednom kanálu.
- Integrace e-commerce, která obchodníkům umožňuje lépe prodávat své produkty online
Omezení Agility CMS
- Omezená vyhledávací funkce ztěžuje vyhledávání starého obsahu.
- Malá nebo žádná podpora, jako například absence varování při nahrávání souborů, zpomaluje doručení.
Ceny Agility CMS
- Starter: 1 249 $/měsíc
- Výhody: 2 499 $/měsíc
- Podnik: Kontaktujte nás ohledně cen
10. Butter CMS
Cílem Butter CMS je stát se jedinou platformou pro obsah, kterou marketéři potřebují. To je patrné ze všech jejích funkcí, od rychlého systému pro spouštění obsahu po marketingové dashboardy, možnosti personalizace a další.
Nejlepší funkce Butter
- Možnosti plánování obsahu, které firmám usnadňují realizaci jejich obsahového kalendáře
- Správa digitálních aktiv prostřednictvím centrální mediální knihovny, která udržuje kontrolu nad vaší značkou.
- Rozsáhlý trh, který zahrnuje integraci aplikací, šablony, startovací sady a další.
- Tvorba obsahu na základě komponent pro vytváření dynamických a poutavých vstupních stránek
Omezení Butter
- Některé funkce jsou ve srovnání s jinými headless CMS v tomto seznamu omezené, například chybí možnost vytvářet interaktivní obsah nebo analyzovat obsah.
- API někdy vrací chybové zprávy, které vyžadují řešení členem týmu podpory.
Ceny Butter
- Micro: 99 $/měsíc
- Startup: 199 $/měsíc
- Malé podniky: 375 $/měsíc
- Podniky + agentury: Kontaktujte nás ohledně cen
Další nástroje, které můžete použít s Headless CMS
Ani ten nejlepší headless CMS vám náhle nevyřeší všechny vaše marketingové problémy. Potřebujete další nástroje, které vám pomohou efektivně plánovat, spravovat a spolupracovat na vašem obsahu. A právě zde přichází na řadu ClickUp.
ClickUp
ClickUp sice nemá specifickou funkci headless CMS, ale nabízí všechny výkonné funkce, které potřebujete pro headless CMS, abyste mohli skutečně uspět. Jako nejlepší bezplatný software pro správu projektů na trhu nabízí funkce jako dokumenty, zobrazení a šablony v jediném centru, které vylepší vaši marketingovou strategii a pracovní postup při tvorbě obsahu.
Nejlepší funkce ClickUp
- Rozsáhlá knihovna šablon, včetně šablony pro vývoj webových stránek a šablony pro tvorbu webového obsahu, z nichž mohou těžit všichni členové vašeho týmu.
- Šablony kalendáře obsahu, které zjednodušují plánování a správu obsahu a nakonec se přesunou do vašeho headless CMS.
- Rozsáhlé nástroje pro psaní s umělou inteligencí, které pomáhají autorům obsahu zefektivnit proces tvorby
- Funkce Docs, která umožňuje spolupráci v reálném čase na jakémkoli plánování a tvorbě obsahu.
Omezení ClickUp
- ClickUp se přirozeně neintegruje se všemi headless CMS možnostmi v tomto seznamu, což může vyžadovat ruční přenos obsahu do databáze.
- S rostoucím objemem a složitostí projektu se může správa oznámení stát obtížnou, protože se zvyšuje jejich frekvence.
Ceny ClickUp
- Navždy zdarma
- Neomezený: 7 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 12 $/měsíc na uživatele
- Podniky: Kontaktujte nás ohledně cen
Plánujte, spravujte a distribuujte obsah pomocí ClickUp
V mnoha ohledech je přijetí headless CMS cestou do budoucnosti. Ale i ty nejlepší headless CMS potřebují určitou podporu, aby vám skutečně pomohly dosáhnout úspěchu v content marketingu.
Právě v tom vyniká ClickUp.
ClickUp není jen nástroj pro správu projektů, i když je bezpochyby jedním z nejlepších na trhu. Jedná se o komplexní řešení pro správu práce, které nabízí správu úkolů, tvorbu obsahu, šablony pro vývoj webových stránek, psaní pomocí umělé inteligence a mnoho dalšího.
Zaregistrujte se ještě dnes a získejte bezplatný účet, abyste zjistili, jak ClickUp podporuje váš headless CMS od prvního okamžiku implementace!